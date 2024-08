10 uitstekende financiële KPI's die je in 2024 moet volgen

Of je nu een grote onderneming bent of een startende onderneming, elk bedrijf moet zijn financiën. bijhouden

En hoewel de financiële wereld zeer onvoorspelbaar is, blijft één ding hetzelfde:

Als CFO of bedrijfseigenaar moet je de financiële prestaties van je organisatie bijhouden.

Op deze manier kun je vooruit plannen en voorkomen dat je geld verliest. 💸

maar hoe doe je dat?

Door financiële KPI's te gebruiken!

In dit artikel bespreken we wat financiële KPI's zijn en belichten we tien financiële KPI's die elke bedrijfseigenaar moet bijhouden.

Laten we wat KPI's verzilveren! 💰

Wat zijn financiële KPI's?

Een Key Performance Indicator (KPI) houdt bij hoe goed je bedrijf presteert in termen van het bereiken van haar kern business doelstellingen .

_Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van uw bedrijf als het om financiën gaat?

Wilt u meer inkomsten verdienen dan u uitgeeft aan bedrijfskosten ?

wilt u uw cashflow verhogen?

of wilt u een meer gevarieerde inkomstenbron?

Financiële kernprestatie-indicatoren volgen de prestaties bij het bereiken van die doelen.

In een notendop illustreren financiële KPI's de financiële gezondheid van je bedrijf en helpen ze je te bepalen of je bedrijf winst zal maken.

**Weet je niet zeker waarin KPI's verschillen van statistieken?

Bekijk de_ verschillen tussen KPI's en metrieken .

10 financiële KPI's die je moet bijhouden

Hier zijn tien financiële KPI's waarin uw financiële team moet investeren:

1. Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is een financiële KPI die de totale kasstroom meet die wordt gegenereerd door de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van je bedrijf.

Zo bereken je het:

Deze KPI geeft de financiële gezondheid .

Het bepaalt ook of je bedrijf een positieve cashflow kan behouden of dat je externe financiering nodig hebt om alle uitgaven te kunnen doen.

Noot: bij het gebruik van deze metriek is het een goed idee om te kijken naar operationele KPI's , zoals operationele marge of bedrijfswinst, om de gegevens beter te begrijpen.

2. Huidige ratio

Deze KPI meet het vermogen van je bedrijf om alle schulden in één jaar af te betalen.

Zo bereken je het:

Een current ratio van minder dan 1,0 geeft aan dat je bedrijf niet in staat zal zijn om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen tenzij je je kasstroom verhoogt.

En als het tussen 1,3-5,0 is, goed nieuws!

Dit duidt op financiële stabiliteit. 😌

Een current ratio hoger dan 5 betekent dat je bedrijf veel geld heeft (wat geweldig is), maar het betekent ook dat het bedrijf vrijwel niets nuttigs doet met dat geld:

3. Netto winst

Nettowinst of netto-inkomen meet de hoeveelheid geld die je bedrijf overhoudt nadat alle kosten (rente, belastingen, bedrijfskosten, etc.) zijn afgetrokken van je totale inkomsten.

Je kunt het automatisch berekenen met een winstcalculator of door een eenvoudige formule te gebruiken om deze financiële metriek handmatig te berekenen:

Een laag netto-inkomen betekent dat je bedrijf misschien worstelt met verschillende factoren, zoals een slechte middelenbeheer of inefficiënte prijsmodellen.

Aan de andere kant geeft een hoog netto-inkomen aan dat je bedrijf goed presteert.

4. Nettowinstmarge

Deze KPI meet het percentage winst dat een bedrijf maakt op zijn totale omzet.

Je nettowinstmarge laat de winstgevendheid van je bedrijf zien.

Zo bereken je het:

5. Brutowinstmarge

Deze financiële KPI meet de hoeveelheid geld die overblijft van de omzet na aftrek van alleen de kosten van de verkochte goederen.

De brutowinstmarge of brutomarge laat zien of je bedrijf financieel gezond is.

Zo bereken je het:

Een hoge brutowinstmarge betekent dat je bedrijf alle bedrijfskosten kan betalen en nog steeds geld over heeft om te investeren in innovatie en groei.

je weet wat ze zeggen:_

6. Lopende debiteuren- en crediteurenrekeningen

Kortlopende vorderingen is een KPI die de hoeveelheid geld meet die debiteuren aan je bedrijf verschuldigd zijn.

Zo bereken je het:

Deze prestatie-indicator helpt financiële teams te voorspellen hoeveel geld er binnenkomt en wanneer.

Een hoog debiteurensaldo betekent echter dat je debiteuren je nog steeds veel geld schuldig zijn.

waarom is dat een probleem?

Als het openstaande bedrag er al een tijdje staat, betekent dit dat je bedrijf misschien een incassoprobleem heeft of geen langetermijndebiteuren kan behandelen.

Aan de andere kant meet kortlopende crediteuren het bedrag dat je bedrijf verschuldigd is aan leveranciers, banken en crediteuren.

Zo bereken je het:

7. Werkkapitaal

Je werkkapitaal is het geld dat direct beschikbaar is om aan de kortetermijnbehoeften van je bedrijf te voldoen.

Deze KPI kijkt naar de huidige financiële positie van je bedrijf.

Werkkapitaal omvat zaken als beschikbare contanten, kortetermijninvesteringen en kortlopende vorderingen.

Dit gezegd hebbende, geeft deze financiële KPI aan of je bedrijf de beschikbare activa heeft die nodig zijn om aan de financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen.

Zo bereken je het:

8. Kosten klantenwerving

Deze financiële KPI meet de hoeveelheid geld en middelen die je bedrijf investeert in het binnenhalen van nieuwe klanten.

Het omvat middelen zoals:

Reclamekosten

Marketing kosten

Creatieve kosten

Salarissen

De kosten voor klantenwerving zijn een maatstaf voor de gezondheid van een bedrijf.

Het is eigenlijk een zeer nuttige financiële KPI om de toekomstige winstgevendheid van een bedrijf te bepalen.

Zo bereken je het:

9. Verhouding schuld/eigen vermogen

Deze KPI meet hoe efficiënt je bedrijf omgaat met de investeringen van de aandeelhouders.

Zo bereken je het:

Een hoge schuldratio aandelenratio geeft aan dat je bedrijf zijn groei heeft gefinancierd met schulden.

_Het probleem?

Je bedrijf zou in gebreke kunnen blijven als de rente plotseling stijgt. jakkes!

Aan de andere kant kan een lage verhouding tussen schulden en eigen vermogen erop wijzen dat je bedrijf bang is om zijn geld te gebruiken om te investeren in groeimogelijkheden.

wat is een goede verhouding tussen schulden en eigen vermogen?

Gewoonlijk wordt een verhouding tussen schuld en eigen vermogen van minder dan twee als beheersbaar beschouwd.

10. Inkomstengroei

Deze financiële KPI meet de stijging en daling van de omzet van een bedrijf verkoopopbrengsten tussen twee periodes.

Zo bereken je het:

Als je een innovatieve startup bent, is het een goed idee om dit bij te houden bedrijfsmetriek .

waarom?

Een hoge omzetgroei geeft aan dat je bedrijf kan uitbreiden, nieuw talent kan aantrekken en investeerders kan aantrekken!

Geïnteresseerd in meer voorbeelden? Hier zijn ze_ 50+ KPI-voorbeelden en een sjabloon om ze bij te houden.

KPI's volgen en meten met ClickUp

Denkt u erover om uw financiële doelen bij te houden met pen en papier?

Of Excel-spreadsheets wat dat betreft?

Nou, dat is niet genoeg!

waarom?

Je pen en papier gaan niet automatiseren en stroomlijnen processen voor u.

Bovendien krijg je geen krachtige geautomatiseerde herinneringen of doel volgen functies met spreadsheets.

In plaats daarvan heb je alleen het volgende nodig KPI-managementsoftware zoals Klik omhoog. ClickUp helpt u bij het stellen van strategische doelen en het eenvoudig bijhouden van uw vooruitgang op weg naar de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen.

maak u geen zorgen, wij voegen de daad bij het woord 🤑

ClickUp maakt het bijhouden van financiële KPI's een fluitje van een cent:

1. Doelen Omdat KPI's zich richten op belangrijke bedrijfsdoelstellingen, moet je eerst een paar doelen stellen.

Doelen in ClickUp zijn containers op hoog niveau die u kunt opsplitsen in kleinere, kwantificeerbare Doelen. Voltooi de kleinere doelen en je bent op weg om dat doel te halen!

weet u niet zeker of u vooruitgang boekt?

Geen zorgen. ClickUp houdt de voortgang van uw doel in real-time bij om u te helpen begrijpen hoe dicht u bij het bereiken van uw doel bent.

Telkens wanneer u een doel hebt bereikt, stijgt uw voortgangspercentage automatisch.

Je kunt zelfs kiezen uit verschillende Target-types zoals:

Valuta : beheer je winst, uitgaven en budgetten

: beheer je winst, uitgaven en budgetten Nummers : numerieke cijfers zoals de gemiddelde omzet uit verkoop

: numerieke cijfers zoals de gemiddelde omzet uit verkoop Taken: zien of uw boekhoudteam dingen op de juiste manier doet

Verkennen hoe je ClickUp kunt gebruiken om maanreisdoelen voor je team te stellen.

in ClickUpggeven u een overzicht op hoog niveau van alles wat er met uw financiën gebeurt.

Beheer uw financiële doelen, volg uw uitgaven, bekijk uw winst en budgettoewijzingen... Dashboards geven u nauwkeurige inzichten in uw financiële prestaties, zodat u kunt voorspellen waar uw bedrijf in de toekomst zal staan.

Om een nog gedetailleerder beeld te krijgen, kunt u meerdere aangepaste widgets aan je financiële KPI Dashboard, zoals:

Calculatie: bereken numerieke gegevens zoals het percentage terugkerende inkomsten

bereken numerieke gegevens zoals het percentage terugkerende inkomsten Lijngrafiek: maak een aangepaste lijngrafiek om uw netto- en brutowinstmarges te controleren 📈

maak een aangepaste lijngrafiek om uw netto- en brutowinstmarges te controleren 📈 Staafdiagram: ontwerp aangepaste staafdiagrammen om uw inkomsten, uitgaven en winst bij te houden 📊

ontwerp aangepaste staafdiagrammen om uw inkomsten, uitgaven en winst bij te houden 📊 Taartdiagram: gebruik een aangepast taartdiagram om de maandelijkse uitgaven van uw bedrijf in kaart te brengen

gebruik een aangepast taartdiagram om de maandelijkse uitgaven van uw bedrijf in kaart te brengen Batterijgrafiek: maak een batterijgrafiek om uw KPI-gegevens weer te geven 🔋

Bonus:_ Algemeen grootboek sjablonen

3. Rapporten

Net zoals je financiële rapporten hebt, heb je ook werknemersrapporten nodig om te zien of je financiële team naar je toe werkt KPI's .

Gelukkig kunt u met ClickUp tabel widgets naar je financiële KPI Dashboard, zoals:

Afgerond rapport: houd het aantal taken bij dat door elke teamgenoot is voltooid

houd het aantal taken bij dat door elke teamgenoot is voltooid Aangewerkt: krijg inzicht in hoeveel taken elke teamgenoot heeft gewerkt op een specifieke dag, week of maand

krijg inzicht in hoeveel taken elke teamgenoot heeft gewerkt op een specifieke dag, week of maand Werkplekpunten: gamificeer uw financiële taken om uw financiële processen nog boeiender te maken

gamificeer uw financiële taken om uw financiële processen nog boeiender te maken Wie achterloopt:ziet welke teamleden openstaande meldingen en achterstallige taken hebben

4. Berekeningen

zeg vaarwel tegen uw rekenmachine, want u kunt rekenen in ClickUp!

Met ClickUp kunt u krachtige kolomberekeningen numerieke gegevens gebruiken in je taken. Je kunt dit doen in de Lijstweergave en Tabelweergave .

Bovendien kunt u formulevelden om de kosten van een nieuwe productbestelling of de winst uit verkoop te berekenen.

Je kunt zelfs snel KPI's berekenen zoals werkkapitaal en kosten voor klantenwerving!

Zo heb je al je statistieken op een rijtje, letterlijk. 🤩

5. Terugkerende taken Stel Terugkerende taken in voor processen die u dagelijks, wekelijks of zelfs per kwartaal herhaalt.

Je kunt bijvoorbeeld een terugkerende taak instellen voor driemaandelijkse belastingaangiftedeadlines of zelfs factuurverzoeken.

nog steeds niet verkocht aan het idee?

Maak je geen zorgen; je kunt zelfs terugkerende taken gebruiken om je rekeningen te betalen!

Je krijgt een melding wanneer je moet betalen en nadat je de rekening hebt betaald, markeer je deze als voltooid en wordt er automatisch een nieuwe taak aangemaakt voor de volgende maand.

6. Aangepaste statussen In de meeste gevallen kunnen taken waar geld mee gemoeid is niet alleen worden gemarkeerd als "gedaan" of "niet gedaan"

Er zijn veel verschillende stadia betrokken bij het financiële proces, zoals facturatie, kosten- en inkomstenbudgettering financiële rapportage en meer.

Daarom kunt u met ClickUp uw eigen aangepaste statussen maken, zodat u uw vooruitgang kunt zien zoals u dat wilt.

7. Sjablonen kent u dit soort momenten?

We weten wel, facturen organiseren, klanteninformatie verzamelen en facturen bijhouden kan tijdrovend zijn.

Gelukkig maar, sjablonen in ClickUp kunnen u helpen uw inkomen te beheren , klanten, verkoop en meer in enkele seconden.

Dit zijn enkele van de sjablonen die je krijgt:

Facturering: alles bijhoudensoorten facturen* Boekhouding: uw crediteuren- en debiteurenadministratie bijhouden

Bedrijfscontroles: uw auditplanning stroomlijnen

Boekhouding: uw boekhoudprocessen beheren

Inwerken: gemakkelijk nieuwe klanten aannemen en met hen samenwerken

maar dit is nog maar het begin

Lees meer over hoe ClickUp u kan helpen met financieel projectbeheer .

Veelgestelde vragen over financiële KPI's

Hier zijn de antwoorden op enkele brandende financiële KPI-vragen:

1. Wat zijn achterblijvende indicatoren?

Achterblijvende indicatoren geven gebeurtenissen aan die al hebben plaatsgevonden. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn winst- en omzetgroei.

Omdat lagging indicators trends bevestigen die al bezig zijn, zijn ze ongelooflijk nuttig als je activa wilt verkopen of kopen.

2. Wat zijn voorlopende indicatoren?

Voorlopende indicatoren zijn prestatie-indicatoren die toekomstige gebeurtenissen en trends in de economie voorspellen. Bijvoorbeeld het aantal producten waarvan u verwacht dat elke klant ze zal kopen.

3. Wat zijn kwantitatieve indicatoren?

Dit zijn indicatoren die gemeten kunnen worden met een getal, percentage of ratio.

Bijvoorbeeld de omrekeningskoers of operationele winstmarge.

4. Wat zijn kwalitatieve indicatoren?

Kwalitatieve indicatoren zijn niet-numerieke factoren (meningen of percepties) die bepalen hoeveel vooruitgang er is geboekt in de richting van een doelstelling.

Kwalitatieve indicatoren meten meestal niet-financiële KPI's zoals de tevredenheid van werknemers en klanten.

De boeken sluiten 📗

Financiële KPI's bepalen of uw bedrijf zich in de juiste richting beweegt om inkomstenenwinstte genereren

Maar het kiezen van een paar financiële KPI's uit onze KPI bibliotheek is slechts de eerste stap.

want zeg je gewoon dat je geld wilt verdienen en hoop je er het beste van?

Om je doelen met succes te bereiken, moet je de KPI's die je hebt ingesteld volgen en beheren.

En om dat efficiënt te doen, hebt u ClickUp nodig.

Van aangepaste Dashboards die u helpen uw financiën bij te houden tot formulevelden waarmee u in een handomdraai berekeningen kunt uitvoeren, ClickUp heeft E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G die u nodig hebt om uw KPI's te bereiken. Ontvang ClickUp vandaag nog gratis om al uw financiële doelen te verpletteren. 👊