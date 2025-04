10 beste software affiliate programma's in 2025

Software affiliate programma's creëren waardevolle partnerschappen tussen marketeers, makers en consumenten. Als maker kun je je aanmelden voor de beste partnerprogramma's in de software-industrie, producten en geavanceerde softwareoplossingen promoten via betaalde advertenties en hoge commissies verdienen.

Ja, zo eenvoudig is het!

Als je op zoek bent naar manieren om je passieve inkomen te verhogen en meer verkeer naar je online winkels te leiden, kunnen software affiliate marketing programma's je helpen.

Dit artikel geeft een lijst van de top 10 affiliate marketing programma's in de software niche om je op weg te helpen. Laten we beginnen!

Wat moet je zoeken in software affiliate programma's?

Voordat je je inschrijft voor een software affiliate programma, moet je verschillende factoren controleren, zoals de grootte van de affiliate netwerken, commissiepercentages, bedrijfsbeoordelingen en commissie-uitbetalingsstructuur en tijdlijnen. Dit zorgt ervoor dat je voldoende beloond wordt voor je inspanningen.

Hier zijn enkele andere belangrijke elementen die je moet zoeken in de beste software programma's om je affiliate verkopen te stimuleren.

Realtime rapportage: Geavanceerde en real-time analyses zijn belangrijk bij affiliate campagnes om KPI's zoals affiliate verbindingen, verkopen en commissies bij te houden

Geavanceerde en real-time analyses zijn belangrijk bij affiliate campagnes om KPI's zoals affiliate verbindingen, verkopen en commissies bij te houden Cookielevensduur: Dit verwijst naar de geldigheid van uw affiliate link zodra de prospect erop heeft geklikt. Een langere levensduur van cookies betekent meer kansen op conversies en hogere uitbetalingen

Dit verwijst naar de geldigheid van uw affiliate link zodra de prospect erop heeft geklikt. Een langere levensduur van cookies betekent meer kansen op conversies en hogere uitbetalingen Integratie: De beste software affiliate programma's moeten naadloos integreren met geavanceerde analysetools en betalingsgateways om uw affiliate marketinginspanningen te optimaliseren en de verkoop te stimuleren.

De beste software affiliate programma's moeten naadloos integreren met geavanceerde analysetools en betalingsgateways om uw affiliate marketinginspanningen te optimaliseren en de verkoop te stimuleren. Toegang tot marketingtools: Hulpmiddelen zoals banners, teksten en sjablonen voor sociale media ondersteunen affiliate partners om hun promotie-inspanningen te maximaliseren. Door te kiezen voor een doorverwijzingsprogramma dat social media marketing tools aanbiedt, kunt u uw promotie-inspanningen en beloningen maximaliseren

Hulpmiddelen zoals banners, teksten en sjablonen voor sociale media ondersteunen affiliate partners om hun promotie-inspanningen te maximaliseren. Door te kiezen voor een doorverwijzingsprogramma dat social media marketing tools aanbiedt, kunt u uw promotie-inspanningen en beloningen maximaliseren Voorwaarden: Voordat je een affiliate programma kiest, is het essentieel om de verschillende voorwaarden, het betalingsbeleid en aanvullende vereisten door te nemen

10 beste software affiliate programma's om te gebruiken in 2024

Software affiliate programma's stellen bedrijven in staat om op grote schaal relateerbare content te genereren voor gebruikers. We hebben al besproken wat je moet zoeken in een goed affiliateprogramma. Laten we nu de top 10 van dergelijke affiliate partnerschappen in 2024 bekijken.

1. ClickUp

Voordat we u meer vertellen over het Software Affiliate Marketing Platform van ClickUp, willen we u eerst ClickUp voorstellen, zodat u weet waarom mensen zich hiervoor aanmelden. ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat workflows vereenvoudigt en de algehele productiviteit van een team verbetert.

Kenniswerkers zoals projectmanagers en teamleiders gebruiken ClickUp om hun projecten op een georganiseerde manier te plannen, te delegeren, te controleren en vooruit te helpen met functies zoals ClickUp Doelen .

Het is een ideale oplossing voor teams om georganiseerd te blijven en hun doelstellingen sneller te bereiken. Het maakt het bijhouden van Sprint targets, het beheren van OKR's van medewerkers en wekelijkse scorecards voor projectmanagement mogelijk.

uw doelen instellen en bijhouden met ClickUp Goals_

De ClickUp Dashboard biedt een complete weergave van alle projecten, zodat teams de voortgang van projecten kunnen bijhouden, knelpunten kunnen identificeren en weloverwogen beslissingen kunnen nemen om de efficiëntie te verhogen.

dashboard van ClickUp gebruiken om de prestaties van projecten te verbeteren en teams te beheren_

Onze ClickUp projectmanagement automatiseert de planning, uitvoering en rapportage van projecten. Het creëert ook automatisch taken en subtaken en vat discussiedraden samen, waardoor het een uitstekend platform is voor functieoverschrijdende samenwerking tussen teams. Wacht, we zijn nog niet Klaar!

Gebruik de ClickUp Projectmanagement oplossing om de samenwerking te verbeteren en de efficiëntie te verhogen ClickUp Weergave dient zowel projectmanagers als leden van een team op unieke wijze. Terwijl eerstgenoemden de voortgang van het project kunnen bijhouden, kunnen teamleden hun weergave van het werk personaliseren met 15+ aanpasbare weergaven om taken prioriteit te geven en georganiseerd te blijven.

visualiseer je werk in 15+ aanpasbare weergaven met ClickUp View_

Als u al leiding geeft aan een grote affiliate marketing programma, kan ClickUp u ook helpen dat te stroomlijnen! Het fungeert als een platform voor affiliatebeheer. Gebruik ClickUp Marketingcampagnebeheersjabloon om de prestaties van uw affiliate marketingcampagnes te analyseren en bij te houden om strategieën te ontdekken die de inkomsten verhogen.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor marketingcampagnebeheer om uw marketingcampagnes te plannen, uit te voeren en te beheren op één platform

ClickUp Affiliate Marketing Programma

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Affiliate-Marketing-Program.png Doe mee aan het ClickUp Affiliate Programma en verdien commissies voor het introduceren van ClickUp bij uw publiek https://app.impact.com/signup/none/create-new-mediapartner-account-flow.ihtml?execution=e2s1#/?viewkey=signUpPreStart Nu aanmelden /$$$cta/

Solliciteer hier om te beginnen met verdienen

Laten we het hebben over de ClickUp partnerprogramma . Als affiliate partner van ClickUp kunt u affiliate-inkomsten verdienen tot $24 voor elke nieuwe klant die u aanbrengt. Het werkt in drie eenvoudige stappen:

Aanmelden voor het programma en ontvang een partnerlink

Promoot ClickUp en laat nieuwe gebruikers zich aanmelden via de partnerlink

Verdien commissie voor elke gebruiker die zijn account activeert met behulp van uw affiliate link

Het uitbetalingsproces is eenvoudig en snel - u krijgt uw geld 15 dagen nadat een account is vergrendeld.

Aantekening: Het doorverwijzen van klanten telt niet als de prospect al een ClickUp klant is.

beste functies

Kijk eens naar de verschillende functies van ClickUp die het een krachtcentrale van productiviteit in een digitale wereld maken:

Uitgebreide rapportage : Visualiseer de voortgang van een project, houd de prestaties van teams bij en neem slimme beslissingen met aanpasbare dashboards

: Visualiseer de voortgang van een project, houd de prestaties van teams bij en neem slimme beslissingen met aanpasbare dashboards Doelen bijhouden : Stroomlijnen instelling van doelen en bijhouden voor teams om deadlines te bewaken en zelfs de doelen aan te passen

Efficiënte samenwerking: Gebruik ClickUp Whiteboard om ideeën en werkstromen te visualiseren en in realtime samen te werken met uw team

Gebruik ClickUp Whiteboard om ideeën en werkstromen te visualiseren en in realtime samen te werken met uw team Taken automatiseren: Verhoog de productiviteit met ClickUp Brein dat verschillende taken automatiseert, zoals het opstellen van antwoorden op berichten, het maken van sjablonen, het transcriberen van video's en het samenvatten van taken en threads

Limieten

ClickUp biedt een grote verscheidenheid aan sjablonen en oplossingen die overweldigend kunnen zijn voor nieuwe gebruikers

Hoewel ClickUp 24/7 ondersteuning per e-mail en tekst biedt, is er geen onmiddellijke telefonische ondersteuning

Prijzen

ClickUp heeft vier verschillende prijscategorieën voor zijn gebruikers:

Free: voor altijd

voor altijd Onbeperkt : $7 per maand

: $7 per maand Business : $12/maand

: $12/maand Enterprise : Neem contact op met het verkoopteam voor een demo

: Neem contact op met het verkoopteam voor een demo ClickUp Brain: Voeg $5 per gebruiker/maand toe aan elk betaald abonnement voor ClickUp AI

Beoordelingen & Reviews

G2 : 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

2. Semrush affiliate programma

Van de vele andere voordelen van het Semrush aangesloten programma hier zijn de twee die bovenaan de lijst staan:

Software affiliates verdienen $200 voor elke verkoop

Plus een extra $10 voor elke gratis proefversie van uw verwijzingen

Dit geeft affiliate marketeers, content uitgevers, digitale marketeers en kleine marketingbureaus een verleidelijke kans om hun commissies te verdienen en bij te houden in ruil voor het doorverwijzen van Semrush naar klanten via verschillende marketingstrategieën.

Het affiliate programma van Semrush werkt op het last-click attributiemodel, waar u zelfs 120 dagen nadat een prospect op uw verwijzingslink heeft geklikt, voordelen kunt krijgen. Je krijgt een gepersonaliseerd affiliate dashboard om affiliate betalingen te beheren en toegang te krijgen tot andere marketingtools zoals banners en landingspagina's om het verwijzingsproces te vergemakkelijken.

3. Norton partnerprogramma

Norton is al lang een vertrouwde naam in cyberbeveiliging. Onlangs heeft het Lifelock overgenomen om de Norton Lifelock partnerprogramma dat topcommissies belooft.

Dus als je op zoek bent naar gulle uitbetalingen zonder limieten op de commissie, dan is Lifelock van Norton de juiste affiliate software.

Met het Norton-partnerprogramma heb je toegang tot accountbeheerondersteuning van hun toegewijde experts en andere promotie- en marketingtools voor klanten om je winst te vergroten.

Je kunt lid worden van dit partnerprogramma en in drie eenvoudige stappen geld verdienen:

Schrijf je in door een eenvoudig inschrijvingsformulier in te vullen

Promoot Lifelock, een leider in bescherming tegen identiteitsdiefstal

Begin met het verdienen van onbeperkte verwijzingsbeloningen

4. Monday affiliate programma

Monday heeft een van de beste software affiliate programma's, waarmee je tot 100% commissie verdient op de eerstejaarsverkopen van je doorverwezen klanten. Bovendien kun je je verdiensten maximaliseren door directe klantenservice en inzichtelijke prestatiestatistieken. Monday affiliate programma biedt ook verschillende marketingmiddelen zoals sjablonen voor berichten in sociale media, banners en koppelingen om je winst te optimaliseren. Het biedt maandelijkse uitbetalingen via Stripe of PayPal.

is het meest geschikt voor social media-professionals en marketingbureaus. Het biedt progressieve commissies volgens de volgende abonnementen:

15% op het basis abonnement

20% op het pro abonnement en

25% op het Enterprise-abonnement

Het programma heeft een uitgebreid aanmeldingsproces, inclusief het voltooien van een gedetailleerd aanmeldingsformulier. Zodra je binnen bent, kun je je verdiensten bijhouden via een persoonlijk dashboard en maandelijkse betalingen plus extra voordelen via PayPal op je account ontvangen.

6. Geweldig affiliate programma

Verdien meer dan $150.000 jaarlijkse commissie via Stelgelieerde bedrijvenat programma . Het heeft een dynamische uitbetalingsstructuur voor zijn leden:

30% voor de commissie op invoerniveau

40% voor goed presterende affiliates (Verkopen meer dan $8000 per maand)

50% voor krachtige affiliates (verkopen meer dan $12000 per maand)

Bovendien is er een commissie van 10% op couponsites.

Naast hoge uitbetalingen biedt het affiliate programma dedicated affiliate support en verschillende promotiematerialen, zoals product content, product feeds en tekst links, zodat je geen enkele verkoop mist.

7. Adobe affiliate programma

Adobe heeft een breed bereik van creatieve apps die je kunt doorverwijzen naar andere mensen en waarmee je aantrekkelijk geld kunt verdienen als Adobe-partner. Adobes affiliate prprogramma belooft variërende commissiepercentages voor zijn bibliotheek van creatieve tools, waaronder Creative Cloud, Document Cloud en Adobe Stock.

De commissiepercentages voor de Creative & Document Cloud zijn:

Maandelijks abonnement: 85% van de eerste maand

Jaarabonnementen (maandelijkse betaling): 85% van de eerste maand

Jaarabonnementen (eenmalige betaling): 8.33% van het eerste jaar

De uitbetaling voor Adobe Stock is $72 voor maandelijkse en jaarlijkse abonnementen. De Document Cloud en Stock zijn echter slechts beschikbaar in een beperkt aantal landen. Lees het relevante beleid dus goed door voordat je lid wordt van het programma.

Naast de mogelijkheden voor partners om geld te verdienen, beloont het Adobe-partnerprogramma ook klanten zoals:

Creative Cloud voor individuen en groepen

Probleemloze betaling wanneer ze via jouw partnerlink kopen

Zware kortingen voor studenten

8. Crexi affiliate programma

Crexi is een softwarebedrijf dat zich richt op vastgoedintelligentie. Het platform biedt een royaal affiliate marketing programmaram . De affiliate commissies zijn tot $50 per lead voor het doorverwijzen van Crexi's software naar je publiek.

Het heeft echter een korte cookielevensduur van 7 dagen, waardoor je beperkte tijd hebt om je prospects om te zetten in klanten.

Krijg toegang tot de gebruiksvriendelijke interface en het robuuste bijhoudsysteem als je op zoek bent naar een betrouwbare passieve inkomstenstroom.

9. Wix Affiliate Programma

Wix is een toonaangevende software voor het bouwen van websites die enorme hoeveelheden verkeer naar zijn websites leidt. Dus als je een content maker of een digitale marketeer bent met een website met veel Wix verkeer, kun je Wix promoten op je website en commissies verdienen. Wix-keurmerkets programma biedt verschillende voordelen zoals onbeperkte verwijzingen, creatieve bronnen en een intuïtief dashboard. Je kunt lid worden van het Wix-partnerprogramma door de basisgegevens in te vullen en te beginnen met het verdienen van potentiële beloningen door Wix premium abonnementen op je website te promoten.

10. Hubspot Affiliate Programma

Ben jij een maker van content of een digitale opvoeder die graag zinvolle content creëert, vooral voor zakelijke professionals? Zo ja, dan is de HubSpot partnerprogramma is perfect voor jou.

Het heeft een gestaffelde uitbetalingsstructuur, wat betekent dat hoe meer je converteert, hoe meer je kunt verdienen. Je kunt beginnen met het verdienen van een terugkerende commissie van 30% gedurende maximaal 1 jaar en vervolgens een extra bonus ontvangen voor meer conversies per maand.

Bovendien kun je kiezen uit hun grote bibliotheek met creatieve tools, die je zullen begeleiden bij het promoten van HubSpot bij je prospects. Om te beginnen als Hubspot affiliate, moet je je aanmelden voor het programma en een of twee dagen wachten op de beoordeling van de aanmelding. Zodra je bent goedgekeurd, kun je geld gaan verdienen door affiliate links in relevante content te plaatsen.

Affiliate marketing vereenvoudigd

Affiliate marketing kan, als het goed wordt gedaan, een effectieve marketingstrategie zijn en tegelijkertijd een deel van de winst aan de partners geven. Met de opkomst van softwareproducten zal dat niet snel veranderen.

Zorg ervoor dat je je inschrijft voor meerdere programma's. Maar beheer affiliates en houd uw commissies bij met behulp van speciale software voor het bijhouden van affiliates of een tool voor projectmanagement.

Of u nu een ervaren affiliate marketeer bent of net begint, ClickUp kan u helpen om door de warboel heen te breken en uw affiliate campagnes bij te houden. Meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag nog!