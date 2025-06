10 Beste Timely Alternatieven en Concurrenten in 2025

Professioneel en persoonlijk succes is sterk afhankelijk van tijdmanagement, vooral in het bedrijfsleven. Technieken voor tijdmanagement en vaardigheden zijn cruciaal om je doelen te bereiken.

Dat is waar tools voor tijdsregistratie zoals Timely in beeld komen.

Timely is een populaire AI-toepassing die professionals helpt hun tijd te beheren en hun taken nauwkeurig te rapporteren. Afhankelijk van de specifieke behoeften op het gebied van Taak bijhouden, het plannen van werknemers en teambeheer, kan het echter zijn dat het niet voor iedereen werkt.

In deze blogpost bespreken we 10 toonaangevende Timely alternatieven en bekijken we hun belangrijkste functies, beperkingen, kosten en gebruikersbeoordelingen om je te helpen de juiste keuze te maken.

Wat moet je zoeken in Timely Alternatieven?

Bij het onderzoeken van Timely alternatieven is het essentieel om je bewust te zijn van je specifieke behoeften en eisen. Hier zijn enkele factoren om te overwegen:

Gebruiksgemak: Zoek naar programma's met een minimale leercurve en een gebruikersvriendelijke interface. Snelkoppelingen en aanpasbare dashboards kunnen de gebruiksvriendelijkheid verbeteren en uw werkstroom versnellen

Controleer of de Timely-vervanger die u selecteert werkt met de apparaten en softwaremix die u momenteel gebruikt. Het moet soepel integreren met uw besturingssystemen en tools voor projectmanagement Functies: Zoek naar functies zoals project tijdsregistratie taakbeheer, planning en tools voor teamsamenwerking naast tijdbeheer. Om uw hectische agenda om te zetten in goed georganiseerde dagen, moet een goed Timely-alternatief functies hebben zoals een hulpmiddel voor matrix van tijdbeheer Integratiemogelijkheden: Kies een tool die gemakkelijk integreert met andere tools en platforms die je regelmatig gebruikt, zoals Slack, Slack, Microsoft Office, enz.

De 10 beste Timely Alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we nu de 10 beste Timely concurrenten verkennen die je productiviteit in 2024 zullen verhogen:

1. ClickUp

houd tijdlijnen van projecten bij met ClickUp Project Time Tracking_

ClickUp is een alles-in-één app die is gemaakt om te voldoen aan elke behoefte aan productiviteit, met functies die concurreren met het tijdsregistratiesysteem en de mogelijkheden van Timely.

De ClickUp Project tijdsregistratie functie kunt u binnen enkele seconden aan de slag. Het ondersteunt desktop-, mobiele en webbrowsers, zodat u onderweg de tijd kunt bijhouden en al uw Taken in de gaten kunt houden. Gebruik aanpasbare sjablonen voor tijd blokkeren om een vliegende start te maken met uw abonnement en uw efficiëntie te maximaliseren.

Deze sjablonen bieden verschillende blokken duur (15 minuten, 30 minuten, enz.) en verschillende formats, zoals dagelijks, wekelijks en maandelijks. Zo kunt u verschillende benaderingen van tijd invoeren uitproberen en de sjabloon vinden die het beste bij uw behoeften en toewijzingen past.

snel threads samenvatten met ClickUp Brain_

Gebruik ClickUp Brein om nieuwe projecten automatisch te plannen en af te handelen, maar ook om taken, tijdlijnen, spreadsheets, tijdlogboeken, stappenplannen en meer te automatiseren. Met ClickUp kunt u gratis werken aan belangrijke projecttaken en voortdurend voortgang boeken.

Voor nauwkeurige projectbudgettering en boekhouding gebruikt u ClickUp for Time Management om een lijst van factureerbare taken te maken. Met functies zoals aanpasbare tijdsregistratie en ClickUp Urenregistratie maakt ClickUp het eenvoudig om uren bij te houden, resources toe te wijzen en meer te weten te komen over tijdlijnen van projecten.

Als u onderweg bent, kunt u uw tijd bijhouden op uw mobiel applicatie voor prikklok gemakkelijk.

bijhouden van deadlines voor taken met ClickUp Timesheets_

ClickUp is een van de beste alternatieven voor Timely en biedt een allesomvattende oplossing voor tijdbeheer en tijdsregistratie.

De beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp Tijdbeheer tools om uw agenda-afspraken, werktaken en geautomatiseerde herinneringen te organiseren

Pas met een paar klikken aan hoe u ClickUp gebruikt, met behulp van verschillende sjablonenFactureerbare uren controleren Time Doctor is een platform voor personeelsanalyse dat waardevolle inzichten biedt op elk niveau van uw bedrijf via gedetailleerde rapporten en dashboards. Voor teams die per uur betaald worden, biedt de software voor tijdsregistratie functies die de salarisadministratie en facturering stroomlijnen.

Het meet de duur van taken en het gebruik van internet en apps. Deze tool maakt het gemakkelijk om verbeterpunten en gaten in de capaciteit te identificeren en bruikbare inzichten te krijgen om de productiviteit van het werk te verbeteren.

Time Doctor beste functies

Analyseer rapporten over internetverbindingen om problemen met hardware en verbindingen op te lossen

Bijhouden van gewerkte uren, zelfs als je offline bent

Maak gebruik van GPS bijhouden en off-track herinneringen om off-site werknemers te beheren

Breng het welzijn van werknemers in balans met productiviteit om de winstgevendheid te verhogen

De beperkingen van Time Doctor

Integraties kunnen qua functie beperkt zijn

Beperkte mobiele functie

Time Doctor prijzen

Basis: $7/maand

$7/maand Standaard: $10/maand

$10/maand Premium: $20/maand

Beoordelingen en beoordelingen van Time Doctor

G2: 4.4/5 (370+ beoordelingen van gebruikers)

4.4/5 (370+ beoordelingen van gebruikers) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen van gebruikers)

5. Kliktijd

via ClickTime ClickTime is een robuuste software voor tijdsregistratie en onkostenbeheer voor bedrijven van elke grootte. Het maakt gebruik van rapportage en analyses om inzicht te krijgen in het gebruik van het projectbudget en de productiviteit van het personeel. De projectinzichten van de tool kunnen inzicht geven in projectresultaten.

De beste functies van ClickTime

Urenregistratie aanpassen aan uw zakelijke behoeften en variabelen bijhouden

Gebruik de projectinzichtstool om de winstgevendheid van projecten te voorspellen

Visualiseer en plan de capaciteit van uw team om een evenwichtige werklast te garanderen

KlikTijd limieten

De layout van het programma kan lastig te achterhalen zijn

Gebruikers kunnen het dagelijkse doel voor hun minimumuren niet aanpassen

Prijzen voor ClickTime

Starters: $15/maand

$15/maand Team: $19/maand

$19/maand Premier : $31/maand

: $31/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

KlikTijd beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (790+ beoordelingen van gebruikers)

4.6/5 (790+ beoordelingen van gebruikers) Capterra: 4.6/5 (meer dan 200 beoordelingen van gebruikers)

6. Toggl

via Toggl Gebruikers van Toggl kunnen eenvoudig de tijd bijhouden voor projecten, Taken en clients, zodat ze de factureerbare uren kennen en hun productiviteit verhogen. Naast tijdsregistratie biedt de tool opties voor het bijhouden van projecten en werklast van teams. Houd de werkuren van uw medewerkers bij, houd factureerbare uren bij, maak rapportages over uren en verdeel de verantwoordelijkheden van uw resources om burn-out te voorkomen.

Toggl beste functies

Genereer duidelijke en uitgebreide rapportages met alle benodigde details om eenvoudig facturen aan te maken

Projectactiviteiten ordenen, projecturen bewaken en verwachte en werkelijke tijd en uitgaven vergelijken

Tijd bijhouden in web-, mobiele en desktop-apps

Toggl beperkingen

Taken toevoegen terwijl een timer loopt kan onhandig zijn

Het wijzigen van werkruimte-informatie kan soms problematisch zijn

Toggl prijzen

Gratis (voor maximaal 5 gebruikers)

(voor maximaal 5 gebruikers) Starter: $10/maand

$10/maand Premium : $20/maand

: $20/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Toggl beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1500+ gebruikersbeoordelingen)

4.6/5 (1500+ gebruikersbeoordelingen) Capterra: 4.7/5 (meer dan 2.200 beoordelingen van gebruikers)

7. BigTime

via BigTime BigTime is een programma voor tijdregistratie en facturering voor boekhoudkundige professionals en professionele dienstverleners. Het stelt gebruikers in staat om projecten efficiënt te beheren, tijd te controleren en factureringsprocedures te vereenvoudigen.

Met BigTime kunt u de voortgang en winstgevendheid van projecten bijhouden met de configureerbare functies voor tijdsregistratie, dashboards en functies voor rapportage. Met BigTime kun je projectmanagers de informatie geven die ze nodig hebben om op schema te blijven.

BigTime beste functies

Automatisch invullen van terugkerende informatie om sneller invoer aan te maken

Projectbudgetten bewaken en beheren met realtime bijhouden

Praktische inzichten ontvangen voor directe fouten in facturering

BigTime limieten

Het leren van de analysetools kan in het begin lastig zijn

Gebruikers kunnen een factuur niet ongedaan maken

BigTime prijzen

Essentials: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Geavanceerd : $35/maand per gebruiker

: $35/maand per gebruiker Premier: $45/maand per gebruiker

BigTime beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1300+ beoordelingen van gebruikers)

4.5/5 (1300+ beoordelingen van gebruikers) Capterra: 4.6/5 (600+ beoordelingen van gebruikers)

8. Paymo

via Paymo Paymo is software voor projectmanagement en geautomatiseerde tijdsregistratie voor kleine tot middelgrote bedrijven en freelancers. Het helpt je om alles op één plek te doen, of het nu gaat om het afhandelen van projecten, het bijhouden van de tijd of het factureren van clients.

Paymo biedt u verschillende geautomatiseerde methoden voor tijdsregistratie, zodat u verzekerd bent van nauwkeurige gegevensvastlegging op alle apparaten.

De beste functies van Paymo

Wekelijks de tijd in bulk bijhouden voor meerdere projecten

Zet uw urenstaten om in facturen voor betalingsverwerking op basis van uw uren

Werkstromen visualiseren met aanpasbare Kanban-borden

Paymo limieten

De prijs kan hoog zijn voor kleinere bedrijven

Mobiele versies hebben een beperkte functie in vergelijking met de desktop versie

Paymo prijzen

Gratis

Starter: $9,9/maand per gebruiker

$9,9/maand per gebruiker Klein Kantoor : $15,9/maand per gebruiker

: $15,9/maand per gebruiker Business: $23,9/maand per gebruiker

Paymo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (550+ beoordelingen van gebruikers)

4.6/5 (550+ beoordelingen van gebruikers) Capterra: 4.7/5 (650+ beoordelingen van gebruikers)

9. Bijenkorf

via Google Werkruimte Beebole helpt kleine bedrijven productiever te worden door tijd en middelen effectiever bij te houden. Het maakt gebruik van timers, handmatige invoer en mobiele apps om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens op alle apparaten en locaties worden verzameld. Met rapportage- en analysetools kunt u ook meer te weten komen over het gebruik van resources, de winstgevendheid van projecten en de tijdlogboeken van uw team.

Beebole beste functies

Specifieke aspecten van uw projecten zoals clients, jobs, facturen of alles tegelijk bijhouden

Gebruik functies voor het bijhouden van PTO om eenvoudig vrije dagen van werknemers aan te vragen, goed te keuren en te verwerken

Gebruik 256-bits versleuteling om uw urenregistratie veilig te houden

Beebole in meerdere talen gebruiken voor verschillende teams

Beebole limieten

Er is een steilere leercurve voor het gebruik van de budgetteringsfunctie

Er zijn beperkte tools voor het aanpassen van zoekresultaten en het maken van nauwkeurige rapportages

Prijzen van Beebole

€6,99/maand per gebruiker

Beebole beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen van gebruikers)

4.5/5 (60+ beoordelingen van gebruikers) Capterra: 4.7/5 (150+ gebruikersbeoordelingen)

10. Volgtijd

via TrackingTime TrackingTime is een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel voor bedrijven en freelancers om hun tijd te beheren. Met zijn functies en gebruiksvriendelijke interface is het gemakkelijk om projecten te beheren en productiviteit te meten. TrackingTime biedt verschillende manieren om tijd bij te houden en voortgang te synchroniseren met uw dagelijkse tools. Dankzij rapportage en analyse kunnen gebruikers slimme beslissingen nemen en hun werkstromen verbeteren.

De beste functies van TrackingTime

Synchroniseer het met je dagelijkse tools om werkroutines aan te passen

Gebruik geavanceerde opties zoals tijdblokken om beter aan te sluiten bij de behoeften van je team

Bijna alles bijhouden met de timer die toegankelijk is vanuit de browser

TrackingTime limieten

Gebruikers hebben soms last van navigatiestoringen

Integratie met andere beheertools kan soepeler

TrackingTime prijzen

Gratis

Freelancer: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Pro: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

TrackingTime beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen van gebruikers)

4.5/5 (80+ beoordelingen van gebruikers) Capterra: 4.6/5 (35+ beoordelingen van gebruikers)

Vind het perfecte alternatief voor uw tijdige behoeften

De sleutel tot Timely, of apps voor tijdsregistratie in het algemeen, is dat je nooit alleen tijd bijhoudt. Als je een bedrijf hebt, ben je bezig met het bijhouden en beheren van je taken, projecten, teams, clients, facturen, productiviteit en mogelijk nog veel meer. Je snapt het al!

Dit is precies waarom u een alles-in-één productiviteitsplatform nodig hebt dat alle aspecten van uw bedrijf afhandelt. ClickUp kan u helpen dit allemaal te doen en nog veel meer. Meld u aan voor uw ClickUp account en krijg meer Klaar met uw tijd.