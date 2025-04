10 Beste reis- en onkostensoftware voor gebruik in 2025

Handmatige reis- en onkostenvergoedingen zijn vervelend. Je moet spreadsheets bijhouden, alle reiskostennota's van werknemers verzamelen, ze controleren, de gegevens registreren en de terugbetaling goedkeuren. Er is ook ruimte voor fouten.

Waarom dit hele gedoe met onkostengegevens als je dit proces kunt automatiseren met reis- en onkostenvergoedingen? onkostenbeheer software?

In plaats van het bijhouden van honderden fysieke bonnetjes en grote rijen met personeelsuitgaven, kun je gewoon de bonnetjes scannen om uitgaven te registreren en de goedkeuringsprocessen automatiseren via gedefinieerde workflows, waardoor het beheer van zakelijke reizen nog eenvoudiger wordt.

Laten we eens kijken naar de top 10 reis- en onkostenbeheersoftware om je zakelijke reisbehoeften te ondersteunen, hun sleutel functies en prijzen.

Wat moet je zoeken in reis- en onkostensoftware?

Reis- en onkostensoftware moet boekingen, facturatie en terugbetalingen vereenvoudigen. Hier zijn enkele mogelijkheden die een gestroomlijnd terugbetalingsproces mogelijk maken:

Intuïtief dashboard : Een intuïtief dashboard helpt je om de reiskosten van elke werknemer gemakkelijk te controleren wanneer ze digitale onkostendeclaraties indienen. Zoek naar aanpasbare weergaven, app-integraties en realtime bijhouden

: Een intuïtief dashboard helpt je om de reiskosten van elke werknemer gemakkelijk te controleren wanneer ze digitale onkostendeclaraties indienen. Zoek naar aanpasbare weergaven, app-integraties en realtime bijhouden Automatisering : De software moet transactiegegevens van zakelijke kaarten automatisch invullen en onkostenvergoedingen berekenen

: De software moet transactiegegevens van zakelijke kaarten automatisch invullen en onkostenvergoedingen berekenen Digitale ontvangstbewijzen vastleggen : De software moet gegevens van digitale ontvangstbewijzen kunnen extraheren en velden voor onkosten kunnen invullen, zodat er geen handmatige invoer van gegevens meer nodig is

: De software moet gegevens van digitale ontvangstbewijzen kunnen extraheren en velden voor onkosten kunnen invullen, zodat er geen handmatige invoer van gegevens meer nodig is Uitgebreide analyse: De beste platforms voor onkostenbeheer bieden diepgaande rapportage- en analysefuncties om bedrijven te helpen reiskosten te analyseren en beheren

De beste platforms voor onkostenbeheer bieden diepgaande rapportage- en analysefuncties om bedrijven te helpen reiskosten te analyseren en beheren Kosteneffectiviteit: De software moet aangepaste en redelijke prijzen bieden, afhankelijk van uw zakelijke behoeften

De 10 beste reis- en onkostensoftware voor gebruik in 2024

Hier zijn de 10 beste reis- en onkostensoftware die uw end-to-end behoeften op het gebied van zakenreizen kunnen beheren - van het boeken van reizen tot onkostenbeheer, het bijhouden van budgetten en het beheer van ontvangstbewijzen.

1. TravelPerk

via TravelPerk TravelPerk is een platform dat naadloos beheer van reis- en onkostendeclaraties biedt. Het ondersteunt meerdere gebruikssituaties, zoals groepsreisboekingen voor offsites, reisbeheer, onkostenbeheer en gecentraliseerde facturering.

Met de ingebouwde reistracker kunnen HR-managers de reizen van werknemers in realtime volgen en controleren of ze zich houden aan het reiskostenbeleid en de voorschriften.

TravelPerk beste functies

Controleer uw reisbudget met realtime informatie van het interactieve TravelPerk dashboard

Voeg met één klik krachtige integraties toe om al je uitgaven vanaf één plek te beheren

Wijzig uw boekingen op elk gewenst moment met Flexi Perk, een oplossing waarmee u met één tik vliegtickets en hotels tegen elk gewenst tarief kunt boeken en op elk gewenst moment kunt annuleren

Breng de status van je reis in realtime in kaart met een interactieve kaart

Krijg de beste inzichten in de koolstofvoetafdruk van reizen om duurzame reisoplossingen te introduceren

TravelPerk beperkingen

Het heeft beperkte opties voor het boeken van reizen

Heeft potentiële UI-verbeteringen nodig voor het boeken van reizen. Je kunt bijvoorbeeld niet direct naar hotels zoeken en moet door de hele lijst scrollen

TravelPerk prijzen

Starter : Free

: Free Premium : $99/maand+3% boeking

: $99/maand+3% boeking Pro : $299/maand+3% boeking

: $299/maand+3% boeking Enterprise: Aangepaste prijzen

TravelPerk beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (404 beoordelingen)

2. Fyle

via Fyle Fyle is een oplossing voor onkostenbeheer die uw onkosten- en vergoedingenproces automatiseert, waaronder het afstemmen van onkosten van zakelijke kaarten en het verwerken van onkostenvergoedingen voor werknemers. Verbind het met uw boekhoudsoftware om uitgaven van leveranciers, projecten en afdelingen bij te houden.

Je kunt Fyle integreren met NetSuite, Xero, Sage Intact, BambooHR en QuickBooks. Hoewel het geen functies voor reisbeheer biedt, kan het worden geïntegreerd met TravelPerk om de reiskosten van werknemers te analyseren en rapporteren.

Fyle beste functies

Gebruik maken van conversationele AI om digitale onkostendeclaraties te verzamelen en deze te matchen met de transactie van de kredietkaart

Automatiseer het invullen van onkostenformulieren, het verzenden van rapporten en synchroniseer onkosten met je boekhoudsoftware zoals Quickbooks, Sage en Xero

Krijg realtime bruikbare inzichten in je uitgavengegevens via het krachtige en geavanceerde analytics dashboard

Fyle limieten

De beperkte uitgavencategorieën van Fyle maken het moeilijk om alle soorten uitgaven nauwkeurig te registreren

Het heeft een steile leercurve

Fyle prijzen

Standaard : $6,99 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $6,99 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business : $11,99 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $11,99 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

Fyle beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1300+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (146 beoordelingen)

3. WeGoPro (voorheen Travelstop)

via WeGoPro (voorheen Travelstop) WeGoPro is software voor het boeken en beheren van reizen en het bijhouden van uitgaven. Er staan meer dan 800 luchtvaartmaatschappijen en 600.000 hotels in lijsten om het boeken en beheren van reizen gemakkelijker te maken voor bedrijven.

Met WeGoPro kun je uitgaven van het hele bedrijf in realtime bijhouden op één enkel dashboard. Je kunt ook een overzicht bijhouden van overtreders van het reisbeleid en compliance.

WeGoPro beste functies

Bespaart uren aan handmatig papierwerk en versnelt terugbetaling met geautomatiseerde rapportage van onkosten

Beheer uitgaven in meerdere valuta met directe wisselkoersen om wereldwijde zakelijke uitgaven zonder vertraging te beheren

Verkrijg gegevensgestuurd inzicht door een geconsolideerde weergave van uw uitgaven per uitgavencategorie of afdeling op één enkele plaats

Volg realtime gegevens van zakelijke reizigers en zorg voor veiligheid en onmiddellijke ondersteuning via interactieve kaarten

WeGoPro limieten

Het biedt beperkte accommodatiemogelijkheden in vergelijking met andere reisbeheerplatforms

Hogere prijzen per boeking kunnen invloed hebben op het reisbudget, vooral voor kleine bedrijven

WeGoPro prijzen

Standaard : $10/boeking

: $10/boeking Premium : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Uitgaven: $5/maand per gebruiker

WeGoPro beoordelingen en reviews

G2 : 4.4 /5 (12 beoordelingen)

: 4.4 /5 (12 beoordelingen) Capterra: 4.3/ 5 (18 beoordelingen)

4. Expensify

via Expensify Expensify is een app voor uitgavenbeheer met onbeperkt bijhouden van bonnetjes. De SmartScan functie scant alle bonnetjes met één klik en uploadt ze automatisch op het dashboard.

Je kunt Expensify synchroniseren met zakelijke boekhoud-, HR- en reissoftware om alle gegevens samen te brengen, waardoor financiële auditprocessen eenvoudiger worden.

Expensify beste functies

Leg alle bonnetjes met één klik vast met SmartScan om automatisch je uitgaven te importeren voor snelle vergoedingen

Verdien tot 2% cashback op Expensify kaarten op transacties boven $250.000

Maak onkostenregels om terugkerende betalingen automatisch te categoriseren

Expensify limieten

Het indienen van aparte onkostendeclaraties voor persoonlijke en zakelijke kaarten kan overweldigend zijn voor werknemers

Regelmatige fouten in het scanproces van bonnetjes vereisen handmatige inspanningen om onkostennota's in te dienen

Prijzen van Expensify

Collect : $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Control: $9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Expensify beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (5100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (5100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

5. Navan

via Navan_ Navan is een automatiseringssoftware voor uitgavenbeheer die details verzamelt over bedrijfsuitgaven op basis van kassabonnen van werknemers en uitgaven met business kaarten. Business kan het gebruik van kaarten limieten om overbesteding door werknemers te voorkomen.

Je kunt Navan gebruiken om out-of-pocket uitgaven van zakenreizigers in 45 landen en 25 valuta te vergoeden. Bovendien kunnen werknemers met Navan Rewards beloningen verdienen op hun reizen.

Navan beste functies

Houd de reiskosten van werknemers bij met geavanceerde rapportage van onkosten en analyses

Ontvang realtime koolstofemissiegegevens om uw duurzame reisdoelen bij te houden

Navan beperkingen

Het kan langer dan normaal duren voordat het team van de klantenservice uw supporttickets beantwoordt

Gebrek aan offline GPS-ondersteuning maakt het moeilijk om reizen te registreren wanneer werknemers naar een ander land reizen zonder internationale SIM-kaart

Navan prijzen

Groei : Free

: Free Professioneel: Aangepaste prijzen

Navan beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (7500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (7500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (176 beoordelingen)

6. Happay

via Happay Happay is een uitgebreid platform voor reis- en onkostenbeheer. Het biedt verschillende onkostenbeheeroplossingen voor verschillende gebruikssituaties, zoals een Self Booking Tool (SBT) om reistickets en hotels te boeken voor zakelijke doeleinden, en Xpendite om onkosten uit meer dan zes bronnen automatisch bij te houden.

De slimme auditoplossing helpt managers bij het identificeren en signaleren van overtredingen van het reisbeleid door werknemers. De intelligente analyses van Happay bieden waardevolle inzichten in de uitgavenpatronen van werknemers, waardoor er meer controle is over de zakelijke uitgaven.

Bovendien maakt de naadloze integratie met boekhoudsystemen het de ultieme oplossing voor efficiënt financieel beheer.

Happay beste functies

Bereik 100% nauwkeurige rapportage van onkosten uit 6+ bronnen met Happay Xpendite

Detecteer dubbele ontvangstbewijzen en beleidsovertredingen met SmartAudit om naleving te garanderen

Beheer uw reizen en uitgaven vanaf elke locatie met de mobiele app van Happay met alle functies op het web

Krijg realtime inzicht in reizen en uitgaven met DeepAnalyze voor het nemen van goed geïnformeerde beslissingen

Happay limieten

Kan tijdrovend zijn en leiden tot foutieve rapportages

Het kan moeilijk zijn om uitgaven te beheren die betrekking hebben op meerdere uitgavencategorieën, projecten en valuta's

Prijzen van Happay

Aangepaste prijzen

Happay beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (305 beoordelingen)

: 4.5/5 (305 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (829 beoordelingen)

7. Emburse certificeren

via Emburse Certificify Emburse is een andere populaire onkostenbeheersoftware voor het maken, indienen en goedkeuren van onkosten. Het biedt ook een reis- en onkostenbeheersysteem dat het plannen van reizen, het naleven van het beleid, het registreren van onkosten en het verzamelen van visum- en gezondheidsinformatie van reizigers stroomlijnt.

Je kunt vooraf goedkeuringen voor reiskosten instellen voor een betere kostenbeheersing. Het elimineert ook handmatige taken zoals het indienen van een onkostennota of een fysiek ontvangstbewijs.

Emburse Certify beste functies

Plan het automatisch aanmaken van onkostendeclaraties met ReportExecutive om het vervelende werk van handmatige rapportage te voorkomen

Vang overtredingen en duplicaten op met behulp van Embrace Audit voor een transparant, vergoedings- en onkostenbeheerproces

Elimineert knelpunten in de werkstroom door vooraf goedkeuring te geven voor reisprogramma's

Verbetert de financiële besluitvorming door uitgaven en uitgavenpatronen te analyseren

Emburse Certify beperkingen

De complexe UI maakt het moeilijk voor gebruikers om door de app te navigeren

Het biedt beperkte functies voor integratie

Emburse Certify prijzen

Certify Now: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Professioneel: Aangepaste prijzen

Embrace Certify beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (2035 beoordelingen)

: 4.5/5 (2035 beoordelingen) Capterra:4.7/5 (1279 beoordelingen)

8. SAP Concur

via SAP Concurreert SAP Concur biedt een gebundelde oplossing voor onkosten-, reis- en factuurbeheer. Het verbindt de reiskosten en facturatie van werknemers in één systeem om meer zichtbaarheid te bieden in transacties en naleving te garanderen.

De beste functies van SAP Concur

Automatiseer het uitgavenbeheersysteem met Concur onkosten en verwerk vergoedingen sneller

Analyseer gegevens en inzichten van zakelijke uitgaven en tijdlijnen voor factuurvereffening met uitgebreide dashboards

Stroomlijn zakenreisgegevens door reizen, reizigers en reisroutes op één plek te verbinden met Concur Travel

Automatiseer de crediteurenadministratie om potentiële fraude en compliance risico's te beperken

SAP Concur limieten

Onkostendeclaraties die ouder zijn dan 90 dagen kunnen niet worden getoond

Het heeft een hoge doorlooptijd voor het ondersteunen van tickets

SAP Concur prijzen

Aangepaste prijzen

SAP Concur beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (6000+beoordelingen)

: 4.0/5 (6000+beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2030 beoordelingen)

9. TravelBank

via TravelBank TravelBank is een andere uitgebreide oplossing voor kaartbeheer, het bijhouden van onkosten en reisbeheer. Met TravelBank kunt u digitale onkostendeclaraties indienen, goedkeuringen automatiseren, reisuitgaven optimaliseren, transacties met zakelijke kaarten reconciliëren en een betere zichtbaarheid van gegevens krijgen.

TravelBank beste functies

Bewaak de toewijzing en besteding van fondsen om zakelijke uitgaven te beheersen

Toekomstige uitgaven voorspellen en reisbudget dienovereenkomstig plannen

Integreer alle virtuele zakelijke reiskaarten en synchroniseer de transactie automatisch met het TravelBank platform voor onkostenbeheer

TravelBank limieten

Het kan moeilijk zijn om uw boekingen te wijzigen

De scantool registreert soms verkeerde informatie van geüploade bonnen

TravelBank prijzen

Reizen : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Uitgaven : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Reizen en onkosten: Aangepaste prijzen

TravelBank beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (333 beoordelingen)

: 4.5/5 (333 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (226 beoordelingen)

10. Zoho onkosten

via Zoho Kosten Zoho Expense is een tool voor reis- en onkostenbeheer voor bedrijven om de rapportage van onkosten te automatiseren en het boeken van zakenreizen te vereenvoudigen. Het scant ook transacties met krediet- en zakelijke kaarten met ontvangstbewijzen voor een betere reconciliatie. Je kunt ook dagvergoedingen instellen voor werknemers in verschillende regio's.

Zoho Expense's beste functies

Krijg een uitgebreide weergave van de reisaanvragen van je werknemers met directe analyses en intuïtieve dashboards

Automatiseer het bijhouden van kilometers zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van gegevens

Verbeterde onkostencontrole en fraudebestrijding zodat u niet elke transactie handmatig hoeft te controleren

Vereenvoudig het bijhouden van zakelijke bonnetjes met geavanceerde auto-scan in meer dan 14 talen

De limieten van Zoho Expense

Kleine afwijkingen in de bonherkenningsfunctie leiden tot ineffectieve rapportage van onkosten

De integratie is beperkt

Zoho Expense's prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium : $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Aangepast: Aangepaste prijzen

Zoho Expense's beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

Software voor reis- en onkostenbeheer kan u helpen bij het bijhouden van te hoge uitgaven en overtredingen van het reisbeleid. Om overbesteding te voorkomen, hebt u echter een strategisch reisabonnement nodig. Probeer ClickUp, een alles-in-één platform om slimme reisabonnementen op te stellen.

ClickUp

Met ClickUp kunt u tegen lage kosten gedetailleerde persoonlijke of Business-abonnementen maken. Het is een alles-in-één reistool voor reismanagers en particulieren. Begin met budgetplanning . Hiervoor heb je geen AI-gebaseerd boekhoudprogramma . Gebruik ClickUp's documenten om samen te werken met het reisteam, budgetten te bespreken en reisplannen te maken.

Gebruik ClickUp's Documenten om samen te werken aan reisideeën

Met ClickUp voor financiën kunnen u en uw financiële team de financiële doelen van de organisatie bijhouden en dienovereenkomstig een reisbudget instellen.

Sleep gebeurtenissen naar uw kalender met ClickUp

Maak het plannen en beheren van reizen gemakkelijk met ClickUp

Het kiezen van de juiste software voor reis- en onkostenbeheer is essentieel om compliance te garanderen, de werkstroom op peil te houden en vergoedingen snel te verwerken.

Vaak ontbreekt het echter aan functies voor reisplanning en zijn de boekingsopties duur.

ClickUp is de beste oplossing om deze kloof te overbruggen. Combineer uw reis- en onkostenbeheerprocessen met ClickUp om de planning en uitvoering van zakenreizen te vereenvoudigen, wat weer resulteert in een beter onkostenbeheer. Aanmelden bij ClickUp gratis om moeiteloos reisabonnementen te organiseren en de kosten van zakenreizen bij te houden!