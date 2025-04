Slack vs Zoom: de beste communicatietool kiezen voor je team

Een goed functionerend team moet topkwaliteit hebben apps voor teamcommunicatie . Maar laten we reëel zijn!

Hoewel niet elke app alles heeft wat je wilt, kun je toch eindigen met een heleboel geavanceerde functies die je niet eens nodig hebt.

Dus hoe zit het? Idealiter zou je er een moeten vinden die precies doet wat je wilt, zonder verwarrende extra's.

Slack en Zoom blinken uit in efficiënt en plezierig werken op afstand. Met Slack kun je chatten en bestanden delen, waarbij gesprekken georganiseerd blijven over verschillende kanalen. De Zoom app, aan de andere kant, draait om kristalheldere video conferencing. Beide tools maken samenwerking mogelijk; ze geven je het gevoel dat je in dezelfde ruimte bent, zelfs als je kilometers van elkaar verwijderd bent.

Elk samenwerkingsplatform heeft zijn eigen voordelen. Maar beide aanschaffen voor je team kan een aanslag zijn op je portemonnee. De juiste keuze zit hem in de details en de sleutelverschillen. We leggen uit wat elk platform het beste doet en helpen je beslissen welk platform het beste past bij de behoeften van je team.

Wat is Slack?

Slack is een cloudgebaseerd platform dat het volgende beheert samenwerkingscommunicatie beheert . Het biedt een gecentraliseerde ruimte voor teams om samen te werken, documenten te delen en workflows efficiënt te organiseren.

Met functies zoals realtime messaging, delen van bestanden, chatten met teams en aanpasbare kanalen, richt Slack zich op het verenigen van je communicatie op één platform. Belangrijke updates of discussies gaan niet verloren in stapels e-mails.

Slack functies

Hier zijn enkele van de sleutel functies, perfect voor samenwerkende teams.

1. Berichten en delen van bestanden

Op Slack kun je gemakkelijk documenten delen, projecten bespreken en onmiddellijk feedback krijgen. Stel dat je een presentatie uploadt op Slack zodat je team die kan bekijken. Meteen kan iedereen erover discussiëren en feedback geven terwijl ze ernaar kijken, wat je kan helpen om bewerkingen in realtime uit te voeren.

Dit is handig bij cruciale mijlpalen in een project, zoals het afronden van voorstellen of het verfijnen van marketingstrategieën. Het bespaart je veel verschillende versies van bestanden en e-mails die heen en weer vliegen. Alles blijft georganiseerd en gemakkelijk terug te vinden op één plek.

via Slack

2. Spraak- en videogesprekken

Heb je ooit een situatie gehad waarin je team face-to-face moest praten, maar woon-werkverkeer geen optie was? De belfuncties van Slack zijn gemaakt voor zulke gelegenheden. Begin een snelle check-in vergadering of een volledige video vergadering in een handomdraai. Je hebt geen gedoe met andere apps of lange threads met e-mails nodig!

Deze functie is vooral handig tijdens brainstormsessies, voortgangsupdates of presentaties voor clients. Het is ook een redder in nood voor teams die verspreid zijn over de hele wereld, op afstand werken of samenwerken vanaf verschillende locaties. Krijg direct feedback of stimuleer gewoon de teamgeest, zonder gedoe.

via Slack

3. Slack verbinden

Wil je communiceren met mensen buiten je organisatie? Met Slack Connect kun je praten met externe partners, clients of leveranciers in gedeelde kanalen. Nodig externe belanghebbenden uit om deel te nemen aan gedeelde kanalen en zeg vaarwel tegen rommelige threads en het gegoochel met verschillende platforms.

Slack Connect is vooral handig voor projectmanagement, relatiebeheer of leveranciersrelaties, waar snelle communicatie sleutel is. Het helpt iedereen te zien wat er gaande is, beter te werken als een team en sneller beslissingen te nemen, zelfs als ze van verschillende organisaties komen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-370.png Verbinding met Slack /$$$img/

via Slack

Slack prijzen

Gratis versie

Standaard : $8.75/maand per gebruiker

: $8.75/maand per gebruiker Plus : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Wat is Zoom?

Zoom is een tool voor videovergaderingen waarmee mensen met elkaar in contact kunnen komen via video vergaderingen. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface kunnen gebruikers het gebruiken voor werkgesprekken, op afstand deelnemen aan lessen of bijpraten met verspreide collega's en/of familieleden en vrienden.

Je kunt vanaf elke locatie deelnemen aan video groepsgesprekken met 100 mensen tegelijk. Deel je scherm, stuur iedereen direct een bericht en wissel zelfs van virtuele achtergrond om gesprekken interessant te maken.

Zoom functies

Hier zijn enkele van de sleutel functies van Zoom:

1. Zoom telefoon en Zoom team chatten

via Zoom Wil je snel input van een collega? Stuur een bericht in de Zoom Team Chat of gebruik Zoom Phone!

Zoom laat je ook wachtkamers inschakelen om deelnemers aan vergaderingen te beheren. Deze functie is vooral handig voor spontane brainstormsessies, het ophelderen van twijfels of het zoeken naar tijdige feedback.

via Zoom Het beste deel? Met de Zoom AI Companion kun je chatten met de gewenste toon en lengte op basis van je prompts. Of je nu snel antwoord geeft op veelgestelde vragen of consistente communicatienormen handhaaft, deze functie helpt je sneller te werken en professioneler te klinken, vooral als je snel moet antwoorden en ervoor moet zorgen dat elk antwoord persoonlijk aanvoelt.

2. Marktplaats

Zoom's Marketplace biedt integraties. Je kunt vergaderingen met Zoom plannen via Calendly, bestanden van Google Drive rechtstreeks in Zoom delen en wat al niet meer! Het maakt niet uit of je alleen werkt, met een klein team of voor een groot bedrijf. Met al deze verschillende tools die beschikbaar zijn voor integratie, kun je je favoriete workflows blijven gebruiken, zelfs als je meer tools toevoegt aan je installatie.

3. Whiteboard

via Zoom Met Zoom Whiteboard kun je visueel brainstormen over ideeën. Zo kun je gemakkelijk samenwerken aan een project en in realtime abonnementen uittekenen. Als je bijvoorbeeld een virtuele vergadering met je team leidt, kun je gemakkelijk ideeën opschrijven, diagrammen tekenen en project stappen plannen, net zoals je in een echte vergaderzaal zou doen.

Deze tool is geweldig voor brainstormsessies, vergaderingen over de planning of het beoordelen van ontwerpen, omdat het iedereen actief betrekt en helpt ideeën te genereren. Het is perfect voor teams op afstand, verdeeld samenwerken en virtuele workshops, waarbij het delen van ideeën visueel belangrijk is.

Prijzen Zoom

Gratis versie

Pro : $14,99/maand per gebruiker

: $14,99/maand per gebruiker Business : $21,99/maand per gebruiker

: $21,99/maand per gebruiker Business Plus: Neem contact op voor prijzen

Slack versus Zoom: Vergelijking van functies

Ongeacht waar je werkt en hoe je team eruit ziet zoom en Slack zorgen voor verbinding en productiviteit.

Hier is een snelle vergelijkingstabel om hun sleutelverschillen te begrijpen.

Functie Slack Zoom Chatten Ja Ja Bestanden delen Ja Ja Ja Ja Ja Integratiemogelijkheden Ja Ja Ja Ja Integratiemogelijkheden Ja Ja AI-functionaliteit Ja Ja Whiteboard Nee Ja Werkstroom bouwen Ja Nee Schermopname Ja Ja Vergadering personaliseren Nee Ja Aantekeningen maken Ja Ja Functies voor veiligheid Ja Ja

Slack is als een virtueel kantoor, waar je asynchroon of in realtime met collega's kunt chatten en probleemloos bestanden kunt delen. Zoom is je tool voor face-to-face chats en video vergaderingen met handige functies zoals Zoom team chat en Zoom Phone. Beide vereenvoudigen teamwerk en samenwerking - Slack met zijn aanpasbare kanalen en Zoom met zijn Whiteboards.

Laten we Slack en Zoom eens grondig vergelijken om te bepalen wat voor jou het beste werkt.

1. Functies van chatten

Slack

Als een van de beste tools voor online vergaderingen slack maakt groepschats over specifieke onderwerpen of teams mogelijk via "kanalen", of het nu gaat om verkooppraatjes, bedrijfsupdates of klantenservice

Vrij berichten, tools en bestanden uitwisselen binnen Slack chatten kanalen

Er zijn twee soorten kanalen: openbaar, toegankelijk voor iedereen in het hele bedrijf, of privé, alleen toegankelijk op uitnodiging

Je kunt ook verbinding maken met externe partners via Slack Connect. Zo heb je vanuit je werkruimte direct toegang tot bureaus, clients en leveranciers

De voordelen? Het elimineert informatiesilo's en zorgt ervoor dat iedereen altijd toegang heeft tot alle relevante informatie. Teamcommunicatie wordt gemakkelijker. En als nieuwe mensen deelnemen aan vergaderingen, zijn ze vanaf het begin op de hoogte. En als je oude chats bewaart, kun je altijd discussies uit het verleden opdiepen voor inzichten.

Zoom

De Zoom-functie voor chatten met teams helpt je te communiceren wanneer je geen spraak of video nodig hebt.

Het integreert met dezelfde app die je gebruikt voor virtuele vergaderingen

Je vindt Zoom Team Chat op zowel mobiel als desktop

Net als Slack kun je met Zoom Team Chat openbare of privé kanalen gebruiken. Maar niet meer dan 10000 leden

Wil je delen van video? Geen probleem, je kunt meer dan alleen video's versturen. Stuur berichten met audio, zelfs GIF's of elk ander bestandstype op Zoom Team Chat

"Favoriete" of vastgemaakte berichten, persoonlijke bestanden organiseren en herinneringen instellen

Je kunt ook herinneringen instellen, chats archiveren en zelfs berichten bewerken of verwijderen nadat je ze op Zoom Team Chat hebt verzonden

Eindoordeel

Zoom en Slack hebben allebei geweldige functies voor chatten met teams. Maar Slack biedt een aantal extra voordelen, zoals Slack Connect en geen limieten voor gebruikers, in tegenstelling tot Zoom. 🙌

2. Samenwerking via audio en video

Slack

Huddles en Clips zijn Slack's go-to voor audiocommunicatie en videoconferenties. Hier lees je hoe Huddles helpen:

Met Huddles kan je team chatten of verbinding maken met mensen buiten het team. Ga gewoon naar een Slack-kanaal of stuur een direct bericht om samen te werken aan videoconferenties

Iedereen in het kanaal of DM kan videovergaderen wanneer ze maar willen

Deel je scherm, krabbel erop en plaats zelfs live bijschriften tijdens de videoconferentie. Het is perfect voor geïmproviseerde kantoorbijeenkomsten, brainstormsessies of gewoon wat rondhangen

Laten we het nu hebben over Clips. Dit is wat het te bieden heeft:

Maak snel audio en video wanneer je een update wilt delen. Je kunt ook schermen opnemen

Je hoeft je niet te haasten of een vergadering te plannen; je kunt gewoon opnemen en delen wanneer het jou uitkomt. Of je nu je nieuwste project laat zien, een demo doorloopt of tips geeft over hoe het moet

Bekijk deze clips wanneer het jou het beste uitkomt. Transcripts van alle clips maken het supergemakkelijk om te zoeken en te vinden wat je nodig hebt

Wil je dingen versnellen, vertragen of gewoon meelezen met de bijschriften? Doe het moeiteloos met Clips

Zoom

Dit is wat een vergadering met Zoom te bieden heeft:

Breng HD-audio en video van topkwaliteit naar de tabel

Tot 1000 gebruikers ontvangen, waarvan 49 direct op je scherm

Samenwerken met ingebouwde tools. Scherm delen en zelfs samen krabbelen in realtime is mogelijk

Gebruik betrokkenheidstools zoals creatieve filters, reactie-emoji's en zelfs polls en handopsteken

Herinner momenten uit het verleden met opnames van vergaderingen en doorzoekbare transcripties

Vergaderingen direct plannen met koppelingen naar Outlook, Gmail of iCalendar

En er is meer! Met de Zoom Whiteboards kun je in realtime brainstormen tijdens je vergaderingen op Zoom. Met gebeurtenissen in Zoom kun je alles instellen, van registraties tot branding en eenvoudig tickets beheren. Met Zoom Spaces kun je je werkruimte aanpassen en zelfs slimme kiosken krijgen.

Eindoordeel

Zoom is meer geschikt voor serieuze videogesprekken met knoppen. Het dekt elke formele situatie die je maar kunt bedenken. Maar Slack is meer ontspannen.

Bovendien krijgen gebruikers van Zoom veel meer video-opties dan gebruikers van Slack. 👀

3. Integraties

Zowel Slack als Zoom vereenvoudigen je werkstromen met tal van geïntegreerde apps.

Slack

Slack integreert met je favoriete tools, zodat je niets hoeft te missen. Je kunt een aantal van de beste Slack-integraties zoals vergaderingstools zoals Cisco Webex en MS Teams of CRM-tools zoals Salesforce, Zoho en HubSpot. Het integreert zelfs met Zoom!

Zoom

Zoom houdt zich ook niet in. Met een paar klikken kun je Zoom integreren met je favoriete apps, zoals Google Werkruimte, MS Teams of Zapier.

Eindoordeel

Met zowel Slack als Zoom kun je comfortabel werken met je favoriete apps. 🛠️

Slack vs Zoom op Reddit

We hebben Reddit afgestruind om te zien wat mensen denken over Slack vs Zoom.

Veel mensen vinden dat Zoom een beter stel geavanceerde functies heeft.

Ik ben net overgestapt naar een Slack omgeving en Zoom is 100x beter voor gesprekken via chatten. Het grootste ding is Zoom, als een individu of groep je een bericht stuurt, knippert het oranje en gaat het naar de top van je lijst. Het heeft je aandacht nodig. DAT is een goed ontwerp.

Andere gebruikers van Reddit zeggen dat Slack de overhand heeft met de functie vermeldingen:

Slack heeft die weergave "mentions" waar je alle berichten kunt zien die jou taggen of "all" in een kanaal. Je kunt gemakkelijk zien wat belangrijk en relevant voor je is in Slack. Ik mis dat in Zoom.

Een Reddit gebruiker vergeleek specifiek de threads functies van beide platformen:

Probeer ook eens een gesprek te voeren over een onderwerp in een Zoom thread die omhoog is gegaan in het kanaalvenster omdat er andere berichten zijn geplaatst. Je moet omhoog scrollen in het kanaal om die thread te bereiken en te openen. Slack heeft weer een voordeel met de weergave "threads" die alle threads waaraan je hebt deelgenomen in dezelfde weergave plaatst, zodat je er direct op kunt antwoorden of de thread kunt openen._

Geen enkele tool is objectief beter dan de andere - het is allemaal een kwestie van de manier waarop je wilt werken.

Maak kennis met ClickUp - het beste alternatief voor Slack vs Zoom

Als samenwerken is wat je zoekt, laten we je dan kennismaken met een tool die het beste van Slack en Zoom combineert: ClickUp ! Van chatten met een team tot ingebouwde tools voor samenwerking en schermopname, ClickUp heeft alles wat u nodig hebt om samen met uw team geweldige dingen te bereiken.

Stel dat u aan een groepsproject werkt, maar dat iedereen zich op een andere locatie bevindt. Gebruik ClickUp-taaks chatten om updates van taken naar uw team te chatten. Met de Whiteboards van ClickUp kunt u samen ideeën tekenen of noteren, net als op een fysiek bord, zonder dat u in dezelfde ruimte hoeft te zijn. 🤩

ClickUp is als een virtuele vergaderruimte waar iedereen zijn gedachten kan delen. Dus als u op zoek bent naar Slack alternatieven of Zoom alternatieven voor chatten of brainstormen houdt ClickUp de zaken eenvoudig en werkt uw team beter samen.

1. Weergave ClickUp chatten

Breng teamcommunicatie onder één dak met ClickUp Chat

Met De weergave ClickUp chatten maakt een einde aan het gedoe om veel verschillende tools te gebruiken voor teamberichten. U kunt:

Chatten met uw team, updates delen en zelfs bronnen rechtstreeks binnen taken koppelen

Iedereen taggen met @mentions en opmerkingen aan Taken toewijzen

Webpagina's, video's en al het andere dat u nodig hebt direct in het gesprek gooien Aantekening: ClickUp biedt Clips, een gratis schermrecorder zonder watermerken En raad eens? Je hoeft je niet druk te maken over de details; alles is netjes gegroepeerd voor gemakkelijke toegang

Verbeter je berichten met blokken code, lijsten en banners als je je punt glashelder wilt maken

Bespaar tijd met /Slash commando snelkoppelingen voor formatteren

Pas de weergave van je chatten aan je behoeften aan en houd eenvoudig overzicht over verschillende projecten of teams

Bepaal wie wat ziet en blijf op de hoogte met notificaties zonder u zorgen te maken over privacy

Uw gegevens op ClickUp zijn veilig met geavanceerde veiligheidsmaatregelen zoals AES-256 data-encryptie en multi-factor verificatie

2. ClickUp's live samenwerkingsdetectie ClickUp's samenwerkingsdetectie functie maakt samenwerking in realtime mogelijk! U weet meteen of uw collega een taak controleert of een opmerking achterlaat. Bovendien kunt u zien wie er aan de beschrijving van een taak sleutelt terwijl dat gebeurt.

Werk in realtime samen zonder elkaar in de weg te lopen met ClickUp's live samenwerkingsdetectie

U hoeft niet meer te wachten op updates; u krijgt direct feedback over statuswijzigingen, nieuwe opmerkingen en al het andere dat met de Taak gebeurt.

3. ClickUp Whiteboards

Van het brainstormen over functies tot het lanceren van volwaardige workflows, met ClickUp Whiteboards kunt u aan alles samenwerken

Met Whiteboards van ClickUp zet uw ideeën om in echte abonnementen zonder dat het u moeite kost. Zelfs als uw team verspreid is, bent u nog steeds gesynchroniseerd!

Je kunt aantekeningen toevoegen en ideeën schetsen op één plek. Je kunt ideeën ook snel omzetten in Taken. Verbind de punten door Taken, bestanden en Documenten te koppelen om je werk meer context te geven.

Meer flair nodig? Voeg plakbriefjes, afbeeldingen of weblinks toe. En het beste? Je hoeft geen expert of kunstenaar te zijn om te werken; de tools zijn eenvoudig te gebruiken. Je hoeft alleen maar elementen te verslepen en je ideeën komen tot leven!

4. ClickUp integraties

ClickUp koppelt je gratis aan meer dan 1000 tools! Denk aan GitHub, GitLab, Google Agenda, Webhooks, HubSpot, Everhour, Harvest, Google Drive, Dropbox, Outlook, Microsoft Applicaties zoals MS Teams, Microsoft 365 en Outlook, en tientallen andere apps van derden.

En raad eens? ClickUp integreert ook probleemloos met Slack en Zoom!

Als u eerder andere samenwerkingstools zoals Asana, Trello, Jira of Basecamp hebt gebruikt, geen zorgen! ClickUp zorgt voor een soepele overgang; slechts een paar klikken en je bent klaar. 🙌

5. ClickUp's sjabloon voor communicatieabonnementen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Communication-Plan-Template.png Gebruik ClickUp's sjabloon voor communicatieplannen om de interne en externe communicatie voor uw organisatie te verbeteren https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840&_ga=2.134850609.1729231602.1671462783-582884360.1670608646&\_gl=1\*1cp2q13*\_gcl_au*MjI0MTg0NTgxLjE3MTIwNDM1MTA.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Stel je de chaos voor van een project waar iedereen naar de laatste informatie zoekt. ClickUp's sjabloon voor een communicatieplan maakt daar een einde aan. Het is uw centrale hub om iedereen op dezelfde pagina te houden.

Gebruik het sjabloon om:

Het doel, de target en de gewenste resultaten van je project te schetsen. Dit is de Noordster voor het hele team

Duidelijk eigendom toe te wijzen voor taken en communicatiekanalen. Nooit meer met de vinger wijzen of verwarring over wie waarvoor verantwoordelijk is

Bepaal de beste communicatiemethode voor elk publiek: wekelijkse vergaderingen van het team, Slack-kanalen voor snelle updates of aangewezen kennisbankdocumenten

Transparantie behouden met voortgang bijhouden en rapportage

ClickUp: De oplossing voor het Slack vs Zoom debat

De keuze tussen Slack en Zoom hangt af van wat je nodig hebt. Als je op zoek bent naar naadloze teamcommunicatie met functies zoals het delen van documenten, realtime berichten en kanaalorganisatie, dan is Slack misschien jouw keuze. Maar als je je richt op virtuele vergaderingen, webinars en video conferencing, dan is Zoom misschien wat je zoekt.

Of je nu de voorkeur geeft aan samenwerking via Slack of aan virtuele vergaderingen via Zoom, ClickUp biedt het beste van beide en biedt geweldige functies om de productiviteit te verbeteren en de communicatie op topniveau te houden.

Spring aan boord en meld u aan voor ClickUp om gratis gebruik te maken van geweldige functies voor samenwerking! 🤩