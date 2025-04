10 Beste Vimeo-alternatieven voor schermopnamen in 2025

De perfecte schermopnamesoftware vinden kan je video-ervaring voltooien in een wereld waar elke klik en cursorbeweging telt.

En de videoplatformexpert Vimeo staat erom bekend precies dat te doen.

Veel gebruikers hebben echter moeite met de problemen bij het afspelen en de forse prijs tags, waardoor ze op zoek gaan naar betere alternatieven.

Wij begrijpen de noodzaak om een video-oplossing te vinden die het werk doet zonder een fortuin te kosten of aan kwaliteit in te boeten.

Daarom hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste Vimeo-alternatieven die aan je behoeften zullen voldoen.

We zullen deze juweeltjes van schermopnames uitsplitsen naar hun functies, compatibiliteit en prijsabonnementen, zodat je de juiste oplossing voor jezelf of je bedrijf kunt vinden.

Wat moet je zoeken in een Vimeo-alternatief?

Voordat je kiest, moet je weten welke functies je nodig hebt in je Vimeo-alternatief.

Overweeg de volgende must-haves:

Opnameopties: Kies een Vimeo-alternatief waarmee je je scherm, webcam en audio van de microfoon en het systeem kunt opnemen

Kies een Vimeo-alternatief waarmee je je scherm, webcam en audio van de microfoon en het systeem kunt opnemen Bewerkingsfuncties: Kies een alternatief met bewerkingsfuncties zoals bijsnijden, knippen, volume aanpassen en muting om uw opnames te verfijnen

Kies een alternatief met bewerkingsfuncties zoals bijsnijden, knippen, volume aanpassen en muting om uw opnames te verfijnen Verschillende uitvoerformaten: Zorg ervoor dat het Vimeo-alternatief meerdere bestandsformaten ondersteunt, zoals MP4, MOV en GIFs

Zorg ervoor dat het Vimeo-alternatief meerdere bestandsformaten ondersteunt, zoals MP4, MOV en GIFs Hoge resolutie: Kies voor software die high-definition uitvoer biedt, zodat uw video's helder en duidelijk overkomen

Kies voor software die high-definition uitvoer biedt, zodat uw video's helder en duidelijk overkomen Deel video's gemakkelijk: Zoek naar een Vimeo-alternatief waarmee u uw opnamen gemakkelijk kunt uploaden en delen, inclusief de optie om direct deelbare links te genereren

Zoek naar een Vimeo-alternatief waarmee u uw opnamen gemakkelijk kunt uploaden en delen, inclusief de optie om direct deelbare links te genereren Geen watermerken: Kies een platform zonder watermerken, omdat deze de zichtbaarheid van tekst kunnen verminderen en afleiding kunnen veroorzaken

Kies een platform zonder watermerken, omdat deze de zichtbaarheid van tekst kunnen verminderen en afleiding kunnen veroorzaken Voiceovers en audio: Zorg ervoor dat je voiceovers kunt opnemen en tekst en context kunt toevoegen aan je opnames

De 10 beste Vimeo-alternatieven om te gebruiken in 2024

Als je eenmaal een duidelijk idee hebt van wat je nodig hebt en wilt in je schermopnamesoftware, blader dan door onze keuze van 10 beste alternatieven voor Vimeo voor 2024:

1. ClickUp

Neem je scherm op en deel het met je team met ClickUp Clips

ClickUp is een populaire, alles-in-één samenwerkings- en productiviteitssoftware die allerlei projecten aankan. Het bevat ook een capabele schermopnametool die gemakkelijk in uw werkstroom kan worden geïntegreerd.

Automatische transcriptie van uw opnames met ClickUp Brain in een paar minuten

U kunt een Clip maken in elk ClickUp gesprek met een simpele klik. Bovendien, ClickUp Brein transcribeert automatisch elke clip, waardoor het gemakkelijk is om belangrijke delen te markeren en door de video te navigeren.

Zet je clips om in bruikbare Taken met een paar klikken

Delen ClickUp clips is moeiteloos: voeg een video in op het platform, deel een openbare link of download het videobestand. U kunt zelfs Clips omzetten in uitvoerbare Taken, zodat uw ideeën georganiseerd en uitvoerbaar blijven. En met al je Clips opgeslagen in de Clips Hub, is georganiseerd blijven nog nooit zo makkelijk geweest.

volg en beheer al je clips vanuit één uitgebreide hub_

De tool is perfect voor het afleveren van duidelijke video boodschappen zonder limieten in tijd. Leg je scherm, venster of browsertabblad in realtime vast, neem audio op en deel deze eenvoudig. Bovendien is het beginnersvriendelijk, zodat je professionele video's kunt maken zonder ingewikkelde bewerkingssoftware.

Of u nu projecten beheert of educatieve content creëert, ClickUp Clip stelt u in staat om effectief en efficiënt te communiceren. Met ClickUp's array van projectmanagement tools hebt u alles wat u nodig hebt om uw business te ondersteunen en weinig tools op deze lijst zijn zo kostenefficiënt als ClickUp.

ClickUp beste functies

Neem uw scherm op zonder limiet in tijd en zonder watermerken, zelfs met de gratis versie

Deel en neem video's direct en veilig op zonder gedoe met exporteren of uploaden

Uw video's automatisch transcriberen met ClickUp Brain

Voeg stemgeluid toe aan uw video-opnamen met behulp van een microfoon

Taken direct vanuit video-opnamen aanmaken en aan uw teamleden toewijzen

Nauwkeurige startdata, vervaldata en exacte tijden instellen voor het plannen van deadlines

Integreer met meer dan 1000 andere werktools zoals Zoom, Slack, Slack, Microsoft Office en Slack

Taken statussen aanpassen voor snelle voortgangsupdates in een oogopslag

Verbeter de samenwerking met naadloze video-opnamen in ClickUp Clips

ClickUp beperkingen

Lichte leercurve

Geen geavanceerde tools voor bewerking van video

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $10/gebruiker per maand

: $10/gebruiker per maand Business : $19/gebruiker per maand

: $19/gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Loom

via Loom Loom is een populair alternatief voor Vimeo om snel professionele video's te maken. Het is gemakkelijk te gebruiken en je kunt met één klik beginnen met opnemen.

Of je nu software demonstreert of iets leert, met Loom kun je je scherm opnemen zonder watermerken, zodat je het gemakkelijk kunt delen met je team op verschillende platforms.

Het georganiseerde mappensysteem voorkomt fouten door ervoor te zorgen dat de juiste video's alleen toegankelijk zijn voor de juiste mensen. Of je nu op Windows of andere apparaten werkt, met Loom kun je tijdens het opnemen realtime aantekeningen of tekeningen toevoegen.

Met het feedbacksysteem van Loom kunnen kijkers direct feedback geven via opmerkingen of emoji's. Je kunt ook bestanden delen met je teams via geïntegreerde communicatieplatforms zoals Slack en Google Werkruimte.

De eenvoudige bewerkingstools en de beperkte gratis versie kunnen er echter voor zorgen dat mensen op zoek gaan naar Loom alternatieven .

Loom beste functies

Uw computerscherm, browser en webcamfeed opnemen of delen

Markeer cruciale informatie op het scherm voor kijkers met realtime annotatie

Ontvang transcripties en bijschriften in meer dan 50 talen

Verminder onnodige geluidsfilters

Integreer met honderden tools zoals Salesforce, Jira, Slack en Zoom

Deel bestanden met behulp van directe koppelingen en ingesloten video's

Scherm opnemen met Chrome extensie, desktop-app of mobiele app

Loom beperkingen

Beperkte opties voor bewerking van video's

Kan erg buggy zijn

Loom prijzen

Starters: Gratis

Gratis Business: $12.50 maker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$12.50 maker per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Loom beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1850+ beoordelingen)

4.7/5 (1850+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

3. Vidyard

via Vidyard Vidyard is een goede deeloptie voor het uploaden, organiseren en delen van al uw productdemo's, merkvideo's en klantverhalen vanaf één plek. Deze top software voor videomarketing biedt AI-tools voor geweldige resultaten en een functie voor videohosting om al je video's bij elkaar te houden.

De interactieve video tools van Vidyard bevatten ook een gratis schermrecorder. Gebruik deze om video's te maken vanuit uw browser of desktop en deel ze vervolgens met uw collega's en klanten.

Vidyard is toegankelijk via een extensie voor Chrome of een desktop-app, die beide een handige, ingebouwde editor en functies voor videoberichten hebben.

Het platform laat u ook bepalen wie uw gepubliceerde video's kan zien. Wilt u een video privé houden? Bescherm hem met een wachtwoord. Wil je het delen met de wereld? Verander de instellingen voor toegang in Openbaar of Iedereen met de link.

overweeg deze *[_Vidyard alternatieven](/blog?p=40623)* om een meer geschikte optie te vinden!

Vidyard beste functies

Verzamel al uw video's, documenten en verkoopbronnen voor samenwerking

Uw scherm of browsertabblad opnemen, met of zonder webcam

Beheer en verbeter uw video's met de hosting en analyses van Vidyard

Vereenvoudig uw video abonnement met AI-gegenereerde gepersonaliseerde scripts

Notificaties ontvangen wanneer iemand uw video weergeeft

Video's uploaden in verschillende formaten (MP4, MOV, enz.)

De videospeler aanpassen met thumbnails, hoofdstukken en op maat gemaakte walkthroughs

Vidyard limieten

De complexe gebruikersinterface kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers vinden de abonnementen duur, gezien het bereik van de functies van de tool

Beperkte bewerkingsopties voor video

Vidyard prijzen

Free : Gratis

: Gratis Pro : $29/maand

: $29/maand Plus : $89/maand

: $89/maand Business: Aangepaste prijzen

Vidyard beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (950+ beoordelingen)

4.5/5 (950+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4. Wistia

via Wistia Wistia is een geweldige tool voor het insluiten van hoogwaardige, aanpasbare videospelers op uw website. Het is perfect voor marketeers die video's gebruiken met zware merkelementen.

Het wordt geleverd met een optie voor video-opname, ook bekend als Soapbox, een scherm- en webcamrecorder die is ontworpen voor teams en marketeers. Het is gemakkelijk te gebruiken en heeft functies zoals insluiten, delen en analyseren.

De analytics zijn super gedetailleerd, zodat je kunt begrijpen hoe mensen omgaan met je video's, wat je zal helpen om je marketinginspanningen te verbeteren. Bovendien bevat het functies voor bewerking van video's en tools voor het genereren van leads.

Wistia beste functies

Maak productdemo's, tutorials en meer met scherm- en webcamrecorders

Video's snel en veilig hosten zonder advertenties of afleiding

Leg informatie van kijkers vast en vraag om actie met in-video formulieren en CTA's

Gebruik native analytics om betrokkenheid en ROI te optimaliseren

Uw merk opbouwen met een aanpasbare videospeler en toegankelijkheidsfuncties

Beheer video's op verschillende kanalen en platforms op één plaats met Channel Content Management (CCM)

Integreer met meer dan 30 tools, waaronder Drip, HubSpot, YouTube en Zoom

Wistia limieten

Dure prijsstructuur

Video analytics kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Automatische voice-over vertaling ontbreekt

hier zijn enkele Wistia alternatieven _die je kunt overwegen om deze beperkingen te vermijden.

Wistia prijzen

Gratis

Plus: $24/maand

$24/maand Pro: $99/maand

$99/maand Geavanceerd: $399/maand

$399/maand Premium: Aangepaste prijzen

Wistia beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (550+ beoordelingen)

4.6/5 (550+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

5. Synthesia

via Synthesia Synthesia is een AI-aangedreven platform voor het aanmaken van video's waarmee je professionele video's kunt maken zonder microfoons, camera's, acteurs of studio's te gebruiken. Het gebruikt AI om avatars te maken die scripts kunnen uitspreken om video's menselijker en interactiever te maken.

Als je eenvoudige functies nodig hebt, kun je bij Synthesia terecht. Het heeft een schermrecorder waarvoor je geen extra tools nodig hebt, gesloten ondertiteling zodat je ondertitels kunt toevoegen en verschillende beeldverhoudingen om video's voor allerlei platforms te maken.

Synthesia biedt ook verschillende AI avatars, sjablonen, aangepaste achtergronden en functies zoals bijschriften en stem klonen om video's gemakkelijk en boeiend aan te maken voor iedereen.

Synthesia beste functies

Neem je scherm op, voeg ondertitels toe en pas de grootte aan met de juiste beeldverhouding

Maak boeiende video's met 160+ verschillende aanpasbare AI avatars

Voeg professionele AI-voiceovers van verschillende soorten toe

Automatisch vertalen van je video's naar 120+ talen

Kloon je stem en voeg deze toe aan je aangepaste avatar

Kies uit 300+ sjablonen voor verschillende gebruikssituaties

Werk samen met je team door gedeelde werkruimtes te creëren

Video's insluiten waar je ze nodig hebt

Synthesia beperkingen

Steile leercurve

De browser versie reageert traag

De avatar bibliotheek is beperkt

bekijk deze Synthesia alternatieven die niet zulke nadelen hebben

Synthesia prijzen

Starter: $29/maand

$29/maand Maker: $89/maand

$89/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1300+ beoordelingen)

4.7/5 (1300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

6. Brightcove

via Brightcove Brightcove is een video hosting platform dat bedrijven helpt hun video's te beheren, delen en streamen. Veel grote ondernemingen vertrouwen erop omdat het schaalbaar, betrouwbaar en veilig is.

Media-organisaties gebruiken Brightcove om video's te gelde te maken, het bereik te vergroten, het publiek te betrekken en meertalige video's aan te bieden. Ondertussen gebruiken ondernemingen het om nieuwe klanten aan te trekken, meer producten te verkopen, werknemers te betrekken en hun merk op te bouwen via digitale marketing met video's.

Hoewel het geen ingebouwde schermrecorder heeft, biedt Brightcove tools met functies zoals workflowverbeteringen en contentbeheer. Je kunt het ook integreren met CMS-platforms van derden zoals Adobe Experience Manager om je scherm op te nemen.

Brightcove beste functies

Host, schermen delen video's beheren en publiceren met Video Cloud

Gebruik de speler om video's snel en in hoge kwaliteit af te spelen op verschillende apparaten

Maak merkportals, landingspagina's en livestreamingsites

Verbeter de afspeelkwaliteit van video met behulp van standaard instellingen en coderingstips

Verzilver content met behulp van advertentie-, abonnement- of hybride modellen, met marketingtools voor het genereren van leads en een wereldwijd bereik

Brightcove-beperkingen

Steile leercurve

Gebrek aan analysegegevens voor video en audio

Gebrek aan live streaming statistieken

Brightcove-prijzen

Aangepaste prijzen

Brightcove beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (40+ beoordelingen)

4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (17+ beoordelingen)

7. Office 365 Video

via Microsoft stroom Als uw bedrijf grotendeels vertrouwt op het ecosysteem van Microsoft, is Office 365 Video of Microsoft Stream ideaal voor al uw Taken met betrekking tot video.

Met Stream kun je uitlegvideo's maken door je scherm of jezelf op te nemen en ze aanpassen door tekst, tekeningen of effecten toe te voegen. Je kunt vergaderingen die op Teams worden gehouden direct opnemen, de betrokkenheid bijhouden met gedetailleerde analyses en dit alles openen vanaf elk gewenst apparaat.

Net als elk ander Microsoft-bestand worden je video's opgeslagen in SharePoint, Teams en OneDrive. Dit maakt het voor je team eenvoudig om ze te delen en eraan samen te werken.

Office 365 Video's beste functies

Jezelf of je scherm opnemen op basis van je vereisten

Video's annoteren en aanpassen met tekst en effecten

Betrokkenheid meten via de analyse functie

Vergaderingen rechtstreeks opnemen vanuit Teams

Video's delen met verschillende apps binnen Microsoft 365

Office 365 Video limieten

Inconsistente kwaliteit voor het afspelen van video's

Kan geen bestanden delen met gasten buiten de organisatie

Gevoelig voor problemen met bufferen

Op maat gemaakt voor ondernemingen in plaats van individuen

Prijzen voor Office 365 Video

Persoonlijk: $69,99/jaar

$69,99/jaar Gezin: $99,99/jaar

$99,99/jaar Business Basic: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Zakelijk Standaard: $12,50/gebruiker per maand

$12,50/gebruiker per maand Zakelijk Premium: $22/gebruiker per maand

Office 365 Video beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: NA

8. Adobe Ervaringsbeheer

via Adobe Ervaringsbeheer Met de cloud-gebaseerde Adobe Experience Manager (AEM) tool kunnen bedrijven digitale content en bestanden beheren en content creëren, organiseren en delen op verschillende online platforms.

Net als Brightcove heeft AEM geen ingebouwde schermrecorder. Je kunt het echter wel gebruiken met Adobe's LMS genaamd Adobe Learning Manager (ALM). Met ALM kunnen gebruikers schermafbeeldingen, webcam video's en audioclips opnemen, bewerken en delen en deze bestanden rechtstreeks uploaden vanaf hun apparaten met behulp van één dashboard.

Je kunt ook schermopnamesoftware gebruiken, Adobe Captivate, een responsieve opnamesoftware die schermopnames in volledige beweging automatiseert trainingsvideo's te maken en beoordelingsmodules.

De beste functies van Adobe Experience Manager

Maak gemakkelijk boeiende content met ALM en zijn eenvoudige ontwerp

Maak webpagina's en beheer assets in het CMS

Integreer tools zoals Captivate om interactieve schermopnames te maken

Personaliseer content op basis van gedrag en voorkeuren van gebruikers

Krijg rechtstreeks toegang tot AEM Assets vanuit Adobe Creative Cloud

Houd uw voortgang bij op één enkel dashboard

Adobe Experience Manager limieten

De complexe interface maakt het moeilijk om te navigeren

Vereist veel training voor beginners

Prijzen van Adobe Experience Manager

Aangepaste prijzen

Adobe Experience Manager beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (280+ beoordelingen)

4/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

9. Dacast

via Dacast Dacast is een videoplatform voor bedrijven, non-profits en gebeurtenissen waarmee gebruikers live en on-demand video's kunnen streamen via één dashboard. Met veilige hosting en 24/7 ondersteuning bedient het al meer dan 10 jaar meer dan 15.000 clients.

Met het platform kun je zien hoe je publiek omgaat met je content, kun je top-presterende video's analyseren en inkomsten en locaties van kijkers bijhouden. Met de videotool kun je livestreams publiceren, opnemen en delen zodat kijkers ze op elk gewenst moment kunnen bekijken.

Dacast beste functies

Live gebeurtenissen probleemloos streamen en opnemen met de beste CDN's

Verbind live video en on-demand content met API's

Video's bekijken op elk apparaat met een HTML5-speler

Aanpassen, geld verdienen en statistieken bijhouden

Deel informatie en onderwijs via een veilig online portaal

Geniet van hoogwaardige streaming met lage latentie voor sportevenementen

Dacast beperkingen

Slechte klantenservice

Geen live chatten en reacties

Analytics zijn vaak verwarrend

Dacast prijzen

Starters: $39/maand (jaarlijks gefactureerd)

$39/maand (jaarlijks gefactureerd) Gebeurtenissen: $63/maand (jaarlijks gefactureerd)

$63/maand (jaarlijks gefactureerd) Schaal: $250/maand

$250/maand Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Dacast beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

10. Flowplayer

via Flowplayer Uitgevers en media gebruiken het online videoplatform Flowplayer om video's van professionele kwaliteit te beheren en uit te zenden.

Het helpt gebruikers bij live-uitzendingen en lost uitdagingen bij het aanmaken van video's op voor zowel grote mediahuizen als kleine bedrijven. Je kunt live video's streamen en opnemen voor iedereen en geld verdienen met monetisatieoplossingen.

Ondertussen bieden de videoanalyses van Flowplayer realtime inzicht in je content en publiek, waardoor je inzicht krijgt in de betrokkenheid bij video's en prestatietrends.

Flowplayer beste functies

Live gebeurtenissen streamen en opnemen of vooraf opgenomen video's streamen

Een pop-upvenster weergeven na de video met aanpasbare content zoals koppelingen en afbeeldingen

Deel video's eenvoudig op sociale media

Verschillende video- en audioformaten ondersteunen, zoals MP4-, FLV- en HLS-streams

Afspeelopties zoals autoplay en ondertiteling aanpassen

Flowplayer beperkingen

Platform heeft de neiging erg buggy te zijn

De interface is niet zo intuïtief als die van sommige anderen in dit artikel

Flowplayer prijzen

Aangepaste prijzen

Flowplayer beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Maak schermopnamen van hoge kwaliteit met ClickUp!

Een betrouwbare schermopnametool kan uw content eruit laten springen als u van plan bent een webinar te organiseren of een bedrijfspresentatie te geven.

Met ClickUp's functievolle schermopnametool kunt u uw content met een paar snelle klikken vastleggen, zonder watermerken, aangetaste videokwaliteit of verborgen kosten.

De echte kick is echter dat ClickUp het aanmaken van Taken gemakkelijk in de schermopname integreert. Dit betekent dat u uw projecten kunt beheren en werk efficiënter samen met je team voor elke Taak waarvoor je video's en screengrabs nodig hebt. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog en maak schermafbeeldingen van hoge kwaliteit!