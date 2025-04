Top 10 Tools voor het beheren en bijhouden van technische schulden in 2025

Of het nu komt door de druk om de deadlines van Sprint te halen, tijdelijke oplossingen voor dringende problemen, technologische beperkingen zoals verouderde systemen of gewoon een gebrek aan expertise, technische schuld vindt meerdere manieren om zich op te hopen in uw codebase.

Kortetermijnoplossingen en workarounds kunnen u helpen bij het oplossen van onmiddellijke problemen, maar ze leiden vaak tot problemen op de lange termijn - tragere ontwikkeling, bugs en grote veiligheidslekken.

Daarom moeten softwareteams een systeem ontwikkelen om hun groeiende technische schuld te beheren. De handigste manier om dat te doen is door tools voor technische schuld te gebruiken, zoals editors voor code en AI codeertools .

In deze blog hebben we een lijst samengesteld van de 10 beste tools voor het beheer van technische schulden op de markt. Leer hun opvallende functies kennen en hoe ze u kunnen helpen de standaard van uw code te handhaven.

Wanneer u een tool overweegt voor het beheer van technische schulden voor uw organisatie, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze is afgestemd op de doelen van uw ontwikkelteam, synchroniseert met uw bestaande softwareontwikkelingstools en compatibel is met uw huidige werkstromen en processen.

Hier zijn enkele kenmerken om te evalueren zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen:

Uitgebreide code analyse : Zorg ervoor dat de tool robuuste mogelijkheden voor codeanalyse biedt, zoals code smells, duplicatie en complexiteit, zodat u de technische schuld effectief kunt bijhouden

: Zorg ervoor dat de tool robuuste mogelijkheden voor codeanalyse biedt, zoals code smells, duplicatie en complexiteit, zodat u de technische schuld effectief kunt bijhouden Taalondersteuning : Controleer of de tool voor technische schuld de programmeertalen en platforms ondersteunt die u gebruikt

: Controleer of de tool voor technische schuld de programmeertalen en platforms ondersteunt die u gebruikt Visualisatie en rapportage : Controleer of uw tool visualisatiemogelijkheden biedt, zoals interactieve dashboards, snelheidsgrafieken en meer, om u te helpen bij het bijhouden en analyseren van de technische schuld in de loop van de tijd

: Controleer of uw tool visualisatiemogelijkheden biedt, zoals interactieve dashboards, snelheidsgrafieken en meer, om u te helpen bij het bijhouden en analyseren van de technische schuld in de loop van de tijd Integraties : Zoek naar tools die naadloos integreren met uw bestaande DevOps-tools, versiebeheersystemen, software voor automatisering van werkstromen tools voor projectmanagement en meer

: Zoek naar tools die naadloos integreren met uw bestaande DevOps-tools, versiebeheersystemen, software voor automatisering van werkstromen tools voor projectmanagement en meer Veiligheidsanalyse : Naast het analyseren van de kwaliteit van uw code, controleert u of de tool voor technische schuld de code test op zwakke plekken in de veiligheid en problemen met compliance, zodat u deze op tijd kunt aanpakken

: Naast het analyseren van de kwaliteit van uw code, controleert u of de tool voor technische schuld de code test op zwakke plekken in de veiligheid en problemen met compliance, zodat u deze op tijd kunt aanpakken Privacy en veiligheid van gegevens: Zorg ervoor dat de tool zich houdt aan de regelgeving voor gegevensprivacy en industriestandaarden voor het omgaan met gevoelige code en projectinformatie. De tool moet functies hebben zoals toegangscontrole op basis van rollen en gegevensversleuteling

Kies vooral een tool voor technische schulden die past bij de voorkeuren van je team, de productiviteit van ontwikkelaars verhoogt en stelt hen in staat om de kwaliteit van code te behouden.

Er is geen tekort aan tools voor technische schuld op de markt. Maar ze werken niet allemaal voor elk gebruik. Deze lijst analyseert de 10 beste tools voor je ontwikkelteam om code-efficiëntie bij te houden en te meten.

We hebben deze tools gekozen na meerdere testrondes en feedback, zodat je het niet vanaf nul hoeft te doen. Aan de slag!

1. ClickUp

ClickUp is een platform voor productiviteits- en werkruimtebeheer dat kan helpen om software teams hun Sprints te plannen, vereisten te beheren en het bijhouden van bugs te stroomlijnen vanuit één console.

ClickUp is dan wel geen specifiek hulpmiddel voor het beheer van technische schulden, maar het is wel aanpasbaar sjablonen voor softwareontwikkeling de mogelijkheden voor projectmanagement en de AI-gebaseerde functies voor het analyseren van code zijn een uitkomst voor softwareteams om technische schuld bij te houden en te beheren efficiënt.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-238.png Gebruik het ClickUp Technical Debt Register sjabloon om uw technische schuld bij te houden, te beheren en te verlichten https://app.clickup.com/signup?template=t-900902395209&\_gl=1*hce1ud*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTE2Nzk4NzMuQ2owS0NRandxcFN3QmhDbEFSSXNBRGxaX1RseF9tVzlXX1VKOTJiSHZsTGJtLVFjMFd0MkwzSjR6RFIzdFNQX0FVdm10bEFhSkpPeVZiRWFBZ05JRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTM5Nzg2OTcxOS4xNzEwMzkwMjA2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ontwikkelteams kunnen beginnen met het dupliceren en aanpassen van de ClickUp Technisch Schuldenregister Sjabloon . Met dit kant-en-klare project sjabloon kunnen ontwikkelaars hun technische schuld registreren en bijhouden met behulp van agile methodologieën en frameworks.

Hier lees je hoe je het sjabloon gebruikt (in vijf eenvoudige stappen):

Meld u aan bij ClickUp (als u dat nog niet hebt gedaan) en maak een ClickUp-werkruimte aan voor uw org. Maak vervolgens een Ruimte voor uw softwareteam

Maak binnen de Ruimte een apart project om al uw problemen en bevindingen op het gebied van technische schuld te beheren

Zet een Prioriteitenbord op en classificeer schulden op basis van hun prioriteit, zodat u weet wanneer u welke schuld moet aanpakken

Gebruik het Kanban-bord voor een overzicht in vogelvlucht van al uw technische schulden en hun status

Registreer nieuwe technische schuldbevindingen als Taken en voeg context toe zoals rechtvaardiging, ernstgraad en meer

Maak diepgaande documentatie zoals de strategie, rechtvaardiging en actie-items voor complexe technische schulden op ClickUp Docs

U kunt afzonderlijke documenten maken voor elke technische schuldbevinding in ClickUp Documenten en voeg de relevante link toe aan die taak om de transparantie en samenwerking binnen je teams te vergemakkelijken.

Technische leiders kunnen ook een hoofddocument maken met de basisrichtlijnen voor het beheren van technische schuld in hun organisatie. Dit kan het proces standaardiseren, vooral wanneer organisaties meerdere ontwikkelteams hebben.

Analyseer stukjes code om hiaten in de logica te vinden, brainstorm over ideeën om uw code op te schonen en krijg statusupdates over uw technische schuld met ClickUp Brain

Een bijzonder nuttige functie voor kwaliteitscontroles van code is ClickUp Brein . ClickUp Brain is een generatieve AI-tool die ontwikkelaars kan helpen code te analyseren op bugs, suggesties te krijgen om code te refactoren, te brainstormen over suggesties voor code en nog veel meer.

Teams kunnen via de tool ook statusupdates automatiseren, documenten en projecten samenvatten en belangrijke informatie vinden. Dit maakt het een geweldige virtuele assistent voor ontwikkelaars die hun productiviteit en efficiëntie willen verbeteren.

ClickUp beste functies

Technische schuld registreren: Stroomlijn het proces van het registreren van items met technische schuld door ze toe te voegen aan een apart project in ClickUp of door tags en labels te gebruiken

Stroomlijn het proces van het registreren van items met technische schuld door ze toe te voegen aan een apart project in ClickUp of door tags en labels te gebruiken Historische schuld trends : Visualiseer uw totale technische schuld en houd trends bij op uw technische schuld te meten in de loop van de tijd

: Visualiseer uw totale technische schuld en houd trends bij op uw technische schuld te meten in de loop van de tijd Documenteer uw processen: Beheer alle documentatie met betrekking tot uw technische schuld, inclusief verouderde code, abonnementen voor het herstructureren van uw architectuur en meer

Beheer alle documentatie met betrekking tot uw technische schuld, inclusief verouderde code, abonnementen voor het herstructureren van uw architectuur en meer Brainstorm met AI : Gebruik de GenAI-mogelijkheden van ClickUp Brain om uw code te analyseren of oplossingen te vinden voor uw codeeruitdagingen

: Gebruik de GenAI-mogelijkheden van ClickUp Brain om uw code te analyseren of oplossingen te vinden voor uw codeeruitdagingen Integreer met tools voor code-analyse: Hoewel ClickUp geen ingebouwde code-analyse biedt, kan het integreren met code-analysetools. Zo kunt u problemen met technische schulden rechtstreeks in ClickUp-taak importeren om deze beter bij te houden

ClickUp limieten

ClickUp Brain is alleen beschikbaar op de betaalde abonnementen

Sommige gebruikers hebben een enigszins steile leercurve gerapporteerd

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per ClickUp-werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4000+ beoordelingen)

2. CodeScene

via CodeScène CodeScene is een analyse- en visualisatietool voor code die de kwaliteit van uw code controleert en de gezondheid ervan correleert met andere factoren zoals codetype, auteurs en projecten. Dit geeft gebruikers inzicht in de gedragspatronen van uw team en hoe deze uw code beïnvloeden.

Zo kun je bijvoorbeeld leren over de sterke punten van je team, zoals hun technische kennis of systeemexpertise, en of je andere resources aan een project moet toewijzen om de gezondheid van je code te verbeteren.

CodeScene biedt ook inzicht in de algemene 'architecturale gezondheid' van uw codebase Dit omvat statistieken zoals codekoppeling en -cohesie om potentiële ontwerpfouten te helpen identificeren die bijdragen aan technische schuld.

CodeScene beste functies

Krijg inzicht in de gezondheid van uw code per individuele codeur, team of project en krijg inzicht in de dynamiek van uw team

Codebeoordelingen automatiseren met vooraf gedefinieerde kwaliteitscontroles om ontwikkelingstijd te verminderen

Verouderde code refactoren en technische schuld eenvoudig aanpakken met AI-hulpprogramma's voor het refactoren van code

CodeScene beperkingen

Gebruikers rapporteren een steile leercurve die wordt verergerd door een minder intuïtieve UX-ervaring

De nadruk van CodeScene op interactie tussen ontwikkelaars en code pakt mogelijk niet alle problemen met technische schuld direct aan

CodeScene prijzen

Standaard : €20/maand per actieve auteur

: €20/maand per actieve auteur Pro : €30/maand per actieve auteur

: €30/maand per actieve auteur Enterprise: Aangepaste prijzen

CodeScene beoordelingen en recensies

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

3. Perforce

via Perforce (op Gliffy) Perforce is een alles-in-één DevOps-platform waarmee ontwikkelteams alles kunnen beheren, van versiebeheer en codebeoordelingen tot eisenbeheer en agile projectmanagement.

Perforce is ontworpen voor grote ondernemingen en bevat sleuteloplossingen zoals het beheer van de levenscyclus van toepassingen, statische codeanalyse en automatisering van de IT-infrastructuur, om er maar een paar te noemen.

Ontwikkelaars kunnen ook hun technische schuld registreren en de status van verschillende problemen bijhouden op Perforce met behulp van de tool voor agile projectmanagement. Deze combinatie van productiviteit van ontwikkelaars en functies voor operationeel beheer maakt Perforce een geweldige tool voor grote ondernemingen die complexe softwareprojecten beheren.

Perforce beste functies

Maak geïsoleerde vertakkingen van code voor experimenten en refactoringdoeleinden en beveilig uw codebase

Visualiseer uw technische schuldbeheerproces en voeg meer context toe met Gliffy, de diagramtool van Perforce

Stroomlijn alle bewerkingsstrategieën en processen (ontwikkeling van nieuwe functies, risicobeoordeling, testen en debuggen) vanuit één console

Historische technische schulden begrijpen en aanpakken met behulp van de geschiedenis van Perforce's versiebeheer en de mogelijkheden voor samenvoegen

Een verscheidenheid aan testactiviteiten uitvoeren, zoals biometrische, continue en geologische scans om problemen in een vroeg stadium op te sporen

Perforce beperkingen

Het kan traag en traag zijn bij het uitvoeren van complexe scans van code

Sommige gebruikers rapporteren een steile leercurve door een gebrek aan voldoende training en middelen

Kan duur zijn voor kleine en middelgrote organisaties

Perforce prijzen

Aangepaste prijzen

Perforce beoordelingen en recensies

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

4. Stappengrootte AI

via Stapgrootte AI Stepsize AI is een generatieve AI-tool die ontwikkelteams helpt technische schulden efficiënter bij te houden en te beheren. In tegenstelling tot andere tools voor codeanalyse, is Stepsize AI een ''tracker'' die ontwikkelaars helpt een lijst op te stellen van technische schulden gedurende de levenscyclus van een project en deze in elk project aan te pakken.

Stepsize AI staat bekend om zijn mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie, zoals het genereren van contextuele rapportages en geautomatiseerde overzichten op projectniveau van de technische schuld. Het kan ingenieurs ook helpen om de technische schuld te meten op basis van inspanning en impact, zodat ze beter prioriteiten kunnen stellen.

De beste functies van Stepsize AI

Verkrijg inzichten en commentaar op projectniveau over uw gegevensstroom, technische schuld en het bijhouden van problemen

Genereer geautomatiseerde updates over uw technische schuld en nieuwste problemen met behulp van AI

Voeg in-line annotaties toe aan uw code om context toe te voegen en problemen met technische schulden rechtstreeks vanuit uw editor te beheren

Integreer met alle populaire editors en probleemtrackers voor het synchroniseren van uw technische schuld op alle platforms

Stepsize AI limieten

Ondersteunt slechts een beperkte set programmeertalen

U moet Stepsize AI integreren met andere code analyse tools voor diepgaande kwaliteitscontrole van code en het scannen op kwetsbaarheden

Sommige gebruikers rapporteren dat de integratie van Stepsize AI met andere tools complex kan zijn

Stepsize AI prijzen

Teams : $29/maand per Jira board of Linear Team

: $29/maand per Jira board of Linear Team Installatie op maat: $29/maand per Jira bord of Lineair Team

Stepsize AI beoordelingen en recensies

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

5. Sonarqube

via SonarQube SonarQube is een open-source alternatief voor commerciële tools voor het testen en analyseren van code. Het ondersteunt meer dan 30 programmeertalen en biedt een verscheidenheid aan oplossingen voor codeanalyse en kwaliteitsbeheer voor softwareontwikkelingsteams.

De sleutel functies zijn onder andere aangepaste code analyse, het meten van technische schuld via diepgaande code gezondheid metrieken (complexiteit score, doublures, en meer), en zelfs een geheim detectie tool om inbreuken op de veiligheid te voorkomen.

SonarQube heeft ook een levendige community voor ontwikkelaars en meer dan 50 plugins om ontwikkelaars te helpen antwoorden op hun vragen te krijgen en efficiënter te worden.

Sonarqube AI beste functies

Gebruik de SAST-engine (Static Application Security Testing) om statische code te analyseren en potentiële problemen te markeren

Ontvang nauwkeurige feedback en bruikbare inzichten op basis van uw programmeertaal en ontwikkelstijl

Laat automatisch pijplijnen mislukken die niet voldoen aan uw vooraf gedefinieerde richtlijnen of format voor code

Problemen vroeg in de cyclus op te vangen en op te lossen door SonarQube te integreren met uw geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) en continuous delivery (CD) pipelines

Sonarqube AI beperkingen

Sonarqube genereert in sommige gevallen vals positieve probleemrapportages

De instelling van SonarQube voor grote ontwikkelteams kan een moeizaam en tijdrovend proces zijn

Beperkte functies voor rapportage in vergelijking met vergelijkbare tools voor technische schuld

Sonarqube AI prijzen

Gratis

Sonar Cloud : Begint bij $11.81 voor 100 duizend regels code (maandelijks gefactureerd)

: Begint bij $11.81 voor 100 duizend regels code (maandelijks gefactureerd) Ontwikkelaar : Begint bij $160 voor 100 duizend regels code (jaarlijks gefactureerd)

: Begint bij $160 voor 100 duizend regels code (jaarlijks gefactureerd) Enterprise : Begint bij $21.600 voor 1 miljoen regels code (jaarlijks gefactureerd)

: Begint bij $21.600 voor 1 miljoen regels code (jaarlijks gefactureerd) Data Center: Begint bij $ 136.600 voor 20 miljoen regels code (jaarlijks gefactureerd)

Sonarqube AI beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (60+ beoordelingen)

: 4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

6. CAST hoogtepunt

via CAST-hoogtepunt CAST Highlight is een software intelligence tool die ontwikkelteams een uitgebreid overzicht geeft van de gezondheid van een codebase en mogelijke wegversperringen.

De sleutel functies zijn onder andere een centrale console om de status van al uw apps te controleren, een kwetsbaarhedenchecker om geautomatiseerde code scans uit te voeren en problemen te markeren, en aanpasbare dashboards om diepgaand inzicht te geven in de prestaties van uw code.

Een bijzonder unieke functie van CAST Highlight is de duurzaamheidsanalyse. Met gegevens zoals groene impactscores, schattingen van CO2-uitstoot en groene tekortkomingen kunt u de ecologische voetafdruk van uw software verlagen en energie- en kostenefficiënter worden.

CAST Highlight beste functies

Identificeer zwakke punten in open-source bibliotheken die in uw code worden gebruikt en analyseer hun potentiële risico voor uw toepassingen

Dashboards met sleutelgegevens personaliseren en een duidelijk beeld krijgen van de gezondheid van uw softwareportfolio in de loop der tijd

Applicaties automatisch segmenteren en prioriteren voor migratie naar de cloud op basis van de impact op de business en technische overwegingen

Identificeer 'groene tekortkomingen' in uw code, zoals het verlagen van uw CO2-uitstoot of energiezuiniger zijn

CAST Highlight beperkingen

Niet geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven

Sommige gebruikers melden een 'gegevensoverbelasting' door de constante waarschuwingen en notificaties

CAST Highlight prijzen

Voltooid : Begint bij $39.000 voor 25 apps (jaarlijks gefactureerd)

: Begint bij $39.000 voor 25 apps (jaarlijks gefactureerd) Cloud : Vanaf $27.000 voor 25 apps (jaarlijks gefactureerd)

: Vanaf $27.000 voor 25 apps (jaarlijks gefactureerd) SCA : Vanaf $28.000 voor 25 apps (jaarlijks gefactureerd)

: Vanaf $28.000 voor 25 apps (jaarlijks gefactureerd) Green: Vanaf $ 11.000 voor 25 apps (jaarlijks gefactureerd)

CAST Highlight beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (70+ beoordelingen)

: 4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

7. ReSharper

via ReSharper ReSharper van JetBrains is een populaire extensie voor codeanalyse voor .NET-ontwikkelaars. Het wordt voornamelijk gebruikt binnen Microsoft Visual Studio en heeft functies voor geavanceerde codeanalyse en refactoring, gestroomlijnde codenavigatie, intelligente voltooiing van code en meer.

ReSharper verbetert ook de IntelliSense-ervaring (Visual Studio's ingebouwde hulpprogramma voor het aanvullen van code) voor .NET-ontwikkelaars door hen extra functies te geven zoals contextgebaseerde codesuggesties en automatische importsuggesties.

ReSharper beste functies

Herstructureer code met ingebouwde refactoringopties en verbeter de organisatie en leesbaarheid van uw code

Voer code-inspecties uit en los potentiële problemen op met geautomatiseerde quick-fix suggesties van ReSharper

Taalspecifieke richtlijnen voor codeopmaak instellen en uw code standaardiseren

Acties voor het genereren van code gebruiken om eigenschappen en overloads te genereren en boilerplate code te creëren

ReSharper beperkingen

ReSharper is ontworpen voor het .NET ecosysteem en ondersteunt geen andere ontwikkelingssystemen

Het uitvoeren van complexe code-analyse kan uw systeem vertragen

Sommige gebruikers hebben een leercurve gerapporteerd

ReSharper prijzen

Gratis : ReSharper is gratis voor studenten, docenten en gemeenschappen

: ReSharper is gratis voor studenten, docenten en gemeenschappen Organisaties : Begint bij $34.90/maand per gebruiker

: Begint bij $34.90/maand per gebruiker Particulieren: Begint bij $13,90/maand per gebruiker

ReSharper beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (80+ beoordelingen)

: 4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

8. Checkstyle

via Checkstyle Checkstyle, geïntroduceerd in de vroege jaren 2000, is een open-source hulpmiddel voor het formatteren van code en statische codeanalyse voor Java-projecten. Het kan ontwikkelaars helpen om een uniforme coderingsstijl in verschillende projecten te creëren door naamgevingsconventies, lege ruimtes en meer toe te voegen.

Je kunt Checkstyle integreren met je CI/CD-pijplijnen en je codebeoordelingen automatiseren om ervoor te zorgen dat alle code de vooraf gedefinieerde regels en richtlijnen volgt. Dit is vooral handig voor open-source projecten met verschillende bijdragers of kleine Java Teams die een gratis en eenvoudige opmaakcontrole nodig hebben.

Checkstyle beste functies

Standaardiseer de opmaak van uw codebase voor een goede leesbaarheid

Maak aangepaste regels om problemen met opmaak te markeren die specifiek zijn voor uw organisatie

Integreer met IDE's en ontvang realtime waarschuwingen over schendingen van de opmaak van code

Checkstyle beperkingen

Checkstyle ondersteunt alleen Java

Het biedt alleen basiscontroles op de kwaliteit van code

Checkstyle prijzen

Gratis te gebruiken

Checkstyle beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (21 beoordelingen)

: 4.3/5 (21 beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

9. Mend.io

via Mend.io Mend richt zich op het stroomlijnen van de veiligheid van applicaties door processen te automatiseren en ontwikkelaars te voorzien van de tools die ze nodig hebben om veilige code te schrijven. Als een enterprise-grade AppSec tool voor ontwikkel- en veiligheidsteams heeft Mend unieke maar complementaire tools voor beide functies.

Het biedt een suite van tools die verschillende aspecten van applicatiebeveiliging aanpakken, waarbij de nadruk ligt op het automatiseren van taken en het verminderen van de belasting van ontwikkelteams. Enkele sleutel functies zijn aangepaste code analyse, geautomatiseerde open-source risico identificatie en vroegtijdige detectie van kwetsbaarheden.

Mend.io beste functies

Verhoog de ontwikkelingssnelheid en de kwaliteit van de code door uw code te scannen en problemen met schulden in realtime aan te pakken

Consolideer gegevensstromen, voeg gemeenschappelijke problemen samen en pak meerdere kwetsbaarheden aan met één enkele wijziging in code

Krijg duidelijke, bruikbare stappen over hoe u problemen kunt oplossen en soortgelijke problemen in de toekomst kunt voorkomen

Initieer periodieke, geautomatiseerde veiligheidscontroles gedurende uw gehele ontwikkelingscyclus om kwetsbaarheden in een vroeg stadium op te sporen en problemen met compliance te voorkomen

Mend.io limieten

Mend.io is misschien niet geschikt voor kleinere bedrijven omdat het alleen jaarabonnementen aanbiedt die bedoeld zijn voor minimaal 25 ontwikkelaars

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met andere vergelijkbare tools

Mend.io prijzen

Renovate : Begint bij $25.000 per jaar voor 100 ontwikkelaars

: Begint bij $25.000 per jaar voor 100 ontwikkelaars Mend SCA : Begint bij $18.000 per jaar voor 25 ontwikkelaars

: Begint bij $18.000 per jaar voor 25 ontwikkelaars Mend Container : Begint bij $15.000 per jaar voor 100 ontwikkelaars

: Begint bij $15.000 per jaar voor 100 ontwikkelaars Mend SAST: Begint bij $18.000 per jaar voor 25 ontwikkelaars

Mend.io beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (100+ beoordelingen)

: 4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

10. Teamschaal

via Teamschaal Teamscale van CQSE is een platform voor softwarekwaliteitsbeheer dat in 2010 werd gecreëerd door onderzoekers van de Technische Universiteit van München.

De tool staat nu bekend om zijn mogelijkheden voor geautomatiseerde code-analyse, zoals continue inspectie, aanpasbare kwaliteitsprofielen en functies voor veiligheidsanalyse.

Andere belangrijke functies van Teamscale zijn het grote bereik van programmeertalen en frameworks en uitgebreide rapportages en dashboards voor het bewaken en beheren van technische schuldratio's en trends in de kwaliteit van code.

Het integreert ook met populaire problemen bijhouden en product backlog systemen zoals Jira en GitHub, die samenwerking tussen meerdere teams mogelijk maken.

Teamscale beste functies

Analyseer gegevens uit verschillende bronnen, zoals opslagplaatsen voor code, bugtrackers en zelfs tools voor vereistenbeheer

Markeer ongeteste delen van code en voer periodieke kwaliteitscontroletests uit op uw code

Verkrijg diepgaande gegevens en statistieken over de kwaliteit van uw code, analyseer problemen met de veiligheid en test de architectuur van uw software

Integreer Teamscale met uw samenwerkings-, codebeheer- en tools voor het bijhouden van bugs om uw gegevens te verenigen

Teamschaal limieten

Teamscale biedt geen gratis abonnement of gratis proefversie voor gebruikers

Er zijn momenteel geen mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie beschikbaar

Teamscale prijzen

Pay-as-you-go: Vanaf €110 per gebruiker voor vijf gebruikers, per maand

Teamscale beoordelingen en recensies

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

Code analyseren en technische schuld verminderen met ClickUp

Het beheer van de technische schuld in uw codebase biedt tal van voordelen: u kunt de snelheid van uw ontwikkelteam verbeteren en de veiligheid van uw code verhogen. En het is gemakkelijk om dit te doen door handige tools voor technische schuld te gebruiken.

U kunt elk van de tools gebruiken die we in deze blog hebben opgesomd en ze zullen zeker nuttig zijn voor uw softwareontwikkelingsteam.

Wij raden u echter aan ClickUp te proberen om te beginnen met het beheren van de technische schuld.

ClickUp is een alles-in-één oplossing voor het beheer van werkruimten en wordt geleverd met ingebouwde tools voor projectmanagement, het aanmaken van documenten en teamcommunicatie. Dit maakt het een geweldig hulpmiddel voor het bijhouden van technische schulden en het maken van documentatie waarin API beperkingen, zakelijke inconsistenties en nog veel meer worden uitgelegd.

Uw teams kunnen ook direct binnen het ClickUp platform samenwerken met verschillende ingebouwde communicatie- en samenwerkingstools, zoals ClickUp Whiteboards, Clips, chatten en meer.

Waarom zou u ClickUp niet eens proberen? Gratis aanmelden en ontdek hoe ClickUp kan helpen om uw codebase te verfijnen en de productiviteit van ontwikkelaars te verhogen.