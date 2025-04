10 Beste Zelfstandigen Apps en Tools voor Freelancers in 2025

Het succes van je carrière als freelancer hangt bijna volledig af van de apps voor zelfstandigen die je gebruikt.

Laten we eerlijk zijn: freelancen is niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Jongleren met deadlines, uren bijhouden, facturen versturen en proberen geen burn-out te krijgen: de dagelijkse sleur van het freelancen kan zijn tol eisen. Maar met de juiste tools kun je je bedrijfsvoering vereenvoudigen, de productiviteit verhogen en uiteindelijk je leven gemakkelijker maken.

Wij hebben ons huiswerk gedaan en een lijst samengesteld met de 10 beste apps voor freelancers in 2024.

In deze blogpost bespreken we de belangrijkste functies, nadelen en abonnementen van elke app, zodat je binnen enkele minuten een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wat moet je zoeken in apps voor zelfstandigen?

Wat je nodig hebt in een app voor zelfstandigen kan sterk variëren afhankelijk van je dienstenaanbod en branche. We hebben echter een aantal universele aspecten geïdentificeerd waar je rekening mee moet houden:

Tijdregistratie: Zorg ervoor dat de app nauwkeurig de tijd kan registreren die je besteedt aan projecten en Taken, zodat je je klanten nauwkeurig kunt factureren

Facturerings- en factureringsopties: Kies een app met factureringshulpmiddelen waarmee je professionele facturen kunt maken en versturen, betalingen kunt bijhouden en de facturering aan de client kunt beheren

Uitgaven bijhouden: Zoek naar functies waarmee je gemakkelijk zakelijke uitgaven en bonnetjes kunt vastleggen, organiseren en beheren voor belastingaftrek

Project- en projectmanagement:**Dit is een no-brainer. Je app moet je kunnen helpen met je taken te organiseren en je taken bijhouden freelance projecten en workflows efficiënt bij

Integratie met boekhoudsoftware: Freelancers moeten ook hun eigen financiën en belastingaftrek regelen, dus zorg ervoor dat je zelfstandigen app verbinding kan maken met populaire boekhoud apps zoals QuickBooks Online of Xero

Rapportage en analyses: Kies voor een app met gedetailleerde rapportage- en analysefuncties om inzicht te krijgen in je bedrijfsprestaties, inkomsten, zakelijke uitgaven en belastinggerelateerde gegevens

Mobiele toegankelijkheid: Zoek naar iets dat wordt geleverd in de vorm van mobiele apps, zodat je je werk en financiën vanaf elk apparaat en overal kunt openen en beheren

De 10 beste apps voor zelfstandigen in 2024

Of je nu voorstellen wilt maken, factureerbare uren wilt bijhouden, facturen wilt bijhouden of juridische contracten wilt opstellen, er is een app die je helpt om het beter te doen.

Wij zijn op een missie om je te helpen deze te vinden!

Bekijk onze lijst met de 10 beste apps voor zelfstandigen voor 2024, samengesteld om alle aspecten van je freelance business te dekken:

1. ClickUp

Als zelfstandige schakel je misschien tussen e-mails, taken, projecten en herinneringen in meerdere apps.

Wat als je dat allemaal in één app zou kunnen doen? ClickUp is geboren.

De ClickUp software voor projectmanagement brengt al uw taken, gegevens en team samen op één plaats. Het is ontworpen voor teams van elke grootte en met elk budget.

Het beste deel? ClickUp's software voor projectmanagement voor freelancers biedt een breed bereik aan functies speciaal gemaakt voor freelancers om tijd bij te houden, tijdsinschattingen te maken, werklasten te beheren en zelfs facturen te vereenvoudigen-alles in één gebruiksvriendelijk scherm.

Geef uw projecten en clients weer zoals u dat wilt met de meer dan 15 weergaven van ClickUp

ClickUp heeft ook functies voor projectmanagement met 15+ aanpasbare weergaven die zich aanpassen aan individuele behoeften, zodat freelancers hun werk kunnen visualiseren en bijhouden op een manier die past bij elk project of elke client.

Deze weergaven omvatten de Lijstweergave voor een overzicht op hoog niveau van je projecten, de Kanban-weergave voor status-specifieke updates en de Kalender-weergave voor het plannen van je werklast - al deze en nog veel meer geven je de flexibiliteit om je taken te organiseren en je erop te concentreren zoals jij dat wilt.

Prioriteer je taken op dringend, hoog, normaal en laag en blijf je deadlines voor

Als de taken op je dashboard meer aandacht nodig hebben dan andere, gebruik dan Taakprioriteiten van ClickUp-taak functies om urgentieniveaus en deadlines in te stellen om ze op tijd te voltooien.

Houd uw factureerbare uren bij met ClickUp's Project Time Tracker en vereenvoudig uw facturatieproces

U kunt ook ClickUp's Project Time Tracker is een handig hulpmiddel voor freelancers dat nauwkeurig de uren registreert die zijn besteed aan projecten voor facturering aan clients, waardoor het factureringsproces wordt vereenvoudigd en iedereen eerlijk wordt betaald.

Maak facturen en houd betalingen bij met het ClickUp Freelance Factuur Sjabloon

Betekent dit dat je nog steeds je eigen facturen moet maken? Nee. Krijg toegang tot ClickUp's enorme bibliotheek van aanpasbare sjablonen voor freelancers en kies het factuur sjabloon van je keuze.

Bijvoorbeeld, met het ClickUp Freelance factuur sjabloon kunt u gemakkelijk professionele facturen maken, uw betalingen bijhouden en al uw client informatie veilig opslaan in een enkele werkruimte.

De voordelen van het gebruik van deze sjabloon zijn onder andere:

Aanpasbare facturen kunnen worden aangepast aan de behoeften van elke client of project

Betalingen gemakkelijker bijhouden, zodat er geen facturen tussen de mazen van het net vallen

Geautomatiseerde herinneringen voor tijdige betalingen, zodat je minder tijd kwijt bent aan het opvolgen van klanten

Dit sjabloon downloaden

ClickUp beste functies

Gebruik startdata, deadlines en exacte tijden in je taken voor een nauwkeurige planning

Voeg toe tijdsinschattingen aan uw taken om uw werklast te plannen

Krijg nauwkeurige factureerbare uren en rapporten met Tijdregistratie

Gebruik Mindmaps om ideeën te brainstormen en complexe projecten op te splitsen

Uw projecten snel starten en uitvoeren met de vooraf gemaakte sjablonen van ClickUp

Aangepaste toegangsrechten voor uw clients instellen op basis van de behoeften van het project

1000+ apps verbinden zoals QuickBooks, Google Drive, Teams en Zoom

ClickUp limieten

Lichte leercurve voor nieuwe gebruikers

De mobiele app heeft niet alle functies van de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9450+ beoordelingen)

4.7/5 (9450+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4050+ beoordelingen)

2. Aanmelden

via Apploye Apploye combineert drie essentiële freelanceprocessen in een gebruiksvriendelijke hub: tijdsregistratie, project bijhouden en plannen.

Het houdt de tijd bij die je aan taken besteedt en helpt je geconcentreerd te blijven met coole tools zoals de Pomodoro timer. Je kunt je tijd en budget voor individuele projecten beheren met functies zoals projecten & budgettering.

Bovendien berekent Apploye automatisch je werkuren en je planning facturen genereren voor u als het gaat om het factureren van clients.

Apploye beste functies

Tijdsregistratie in zowel online als offline modus

Taken in de gaten houden met behulp van het dashboard van de stopwatch

Genereer activiteitenrapporten om inzicht te krijgen in uw prestaties

Integreer het met projectmanagement apps zoals ClickUp en Asana

Behoud de veiligheid met Amazon AWS hosting en SSL encryptie

Apploye beperkingen

Andere functies, zoals het plannen van taken en verlofbeheer, zijn in ontwikkeling

Apploye prijzen

Standaard: $5/gebruiker per maand

$5/gebruiker per maand Elite: $7/gebruiker per maand

Apploye beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

3. Klokify

via Klokweergave Clockify is een gratis software voor tijdsregistratie dat kan uitgroeien tot een volwaardige tijdmanagementtool, waardoor het een goede optie is voor zelfstandige professionals.

Je kunt eenvoudig je projecten bijhouden, je uren registreren en overzichtelijke urenstaten maken voor de facturering aan je clients.

Clockify helpt je ook te begrijpen waar je tijd naartoe gaat. Je kunt gedetailleerde rapportages bekijken om te zien wat je doet, dit vergelijken met wat je dacht te doen, en zien hoe goed je het doet in de loop van de tijd.

Het platform maakt ook verbinding met veel andere apps, zodat je het kunt combineren met je favoriete tools en je productiviteit op peil kunt houden zonder steeds van tool te hoeven wisselen.

Clockify beste functies

Tijd handmatig of automatisch bijhouden vanaf elk apparaat

Neem betere beslissingen met real-time rapportages

Verbinding maken met teams met in-app messaging

Urenregistraties eenvoudig beheren en goedkeuren

Synchroniseer al je kalenders door Google Agenda of Microsoft Outlook te integreren

Clockify beperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface verouderd

Starre prijsstructuur

Clockify prijzen

Basis: $4.99/gebruiker per maand

$4.99/gebruiker per maand Standaard: $6.99/gebruiker per maand

$6.99/gebruiker per maand Pro: $9.99/gebruiker per maand

$9.99/gebruiker per maand Enterprise: $14.99/gebruiker per maand

Clockify beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

4.5/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4800+ beoordelingen)

4. QuickBooks

via QuickBooks Op zoek naar een full-service boekhoudprogramma dat uw financiën kan beheren terwijl u zich concentreert op de groei van uw bedrijf? Probeer QuickBooks.

Met deze eenvoudige en effectieve app voor zelfstandigen kun je bijhouden wat je verdient en uitgeeft, belastingen en afschrijvingen regelen, facturen naar clients sturen en rapportages over je financiën bekijken.

QuickBooks onderscheidt zich door het stroomlijnen van je bankrekeningen. Als je je banktransacties in de software importeert, worden de invoer automatisch gesorteerd en bespaar je tijd. Je kunt ook gemakkelijk bonnetjes uploaden door foto's te maken in plaats van ze allemaal in te typen.

Met de aangepaste rapportagefunctie kun je je financiële rapportages eenvoudig indelen zoals jij dat wilt. En als je dingen bijhoudt die je verkoopt, laat QuickBooks je weten wanneer je weinig items hebt en welke het meest worden verkocht.

QuickBooks beste functies

Inkomsten en zakelijke uitgaven nauwkeurig en gemakkelijk bijhouden

Fiscale ondersteuning door het bijhouden van kilometers, het schatten van kwartaalbelastingen en het voorbereiden van belastingaangifte en -aangifte

Facturen maken, terugkerende facturen automatiseren en al je betalingen bijhouden

Aangepaste rapporten genereren met details zoals winst- en verliesrekeningen en btw-aangiften

Meerdere valuta's verwerken

Financiële gegevens privé houden met wachtwoorden en versleuteling

QuickBooks limieten

Geen directe factuurbetaling via het platform

Sommige gebruikers hebben slechte klantenservice gerapporteerd

Relatief duur voor freelancers

QuickBooks prijzen

Eenvoudige start: $30/maand

$30/maand Basis: $60/maand

$60/maand Plus: $90/maand

$90/maand Geavanceerd: $200/maand

QuickBooks beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (3200+ beoordelingen)

4/5 (3200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6400+ beoordelingen)

5. Raketadvocaat

via Raket advocaat Of je nu alleen werkt als freelancer of een klein bedrijf runt, een juridisch team is de sleutel om je bedrijf sterk te houden. En Rocket Lawyer is misschien wel precies wat je nodig hebt.

Van het voorbereiden van juridische documenten tot het krijgen van advies van professionals, Rocket Lawyer zorgt voor het juridische Front wanneer je je eigen business start.

Zodra je je hebt aangemeld, kun je met zoveel advocaten praten als je wilt wanneer je hulp nodig hebt en ze je documenten laten beoordelen. Bovendien zijn er meer dan 300 sjablonen waaruit je kunt kiezen, voor veel verschillende juridische vereisten, zoals het huren van een woning of het schrijven van een brief waarin je een dienst aanvraagt.

Rocket Lawyer's beste functies

Verbinding maken met een advocaat om te reageren op documentgeschillen

Aangepaste contracten, LLC oprichtingsdocumenten, handelsmerken, enz. maken

Gemakkelijk navigeren met begeleide interviews, duidelijke instructies en aangepaste sjablonen

Toegang tot 300+ sjablonen voor verschillende juridische behoeften

Rocket Lawyer limieten

Vereist krediet kaart informatie om aan te melden

Beperkte lidmaatschapsopties

Mist basis LLC pakketten

Rocket Lawyer prijzen

Rocket Legal: $39,99/maand, maandelijks gefactureerd

$39,99/maand, maandelijks gefactureerd Pocket Legal+: $19,99/maand, jaarlijks gefactureerd

Rocket Lawyer beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.3/5 (6400+ beoordelingen)

6. Evernote

via Evernote Als je een plek nodig hebt om al je briljante ideeën, gedachten en abonnementen te verzamelen in één georganiseerde hub, overweeg dan Evernote.

Je kunt ideeën, taken en belangrijke details noteren in aantekeningen, zodat je alles gemakkelijk terugvindt op al je apparaten. Evernote organiseert je notities in notitieblokken en tags, zodat je verschillende onderdelen van je bedrijf apart en netjes kunt houden.

Deel notitieblokken en werk in realtime samen aan projecten met teams, digitaliseer en bewaar afbeeldingen van rekeningen, bonnetjes en visitekaartjes met de documentscanner van Evernote en houd je werkruimte opgeruimd.

Evernote beste functies

Pak webpagina's, artikelen en foto's met de webclipper

Scan en digitaliseer documenten met een ingebouwde scanner

Audio aantekeningen opnemen in plaats van ze altijd op te schrijven

Taken bijhouden met takenlijsten en herinneringen

Kickstart projecten met aanpasbare sjablonen

Evernote beperkingen

Kan gescande PDF's niet annoteren

Ingewikkelde organisatie maakt het moeilijk om bestanden terug te vinden

Beperkte ruimte in de gratis versie

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $14,99/maand

$14,99/maand Professioneel: $17.99/maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8200+ beoordelingen)

7. Trello

via Trello Trello is een populair tool voor projectmanagement met een visuele layout om je te helpen taken en deadlines bij te houden. Je kunt alles organiseren in borden, lijsten en kaarten en ze gemakkelijk verplaatsen.

Maar Trello is niet alleen voor solowerk: je kunt Trello ook gebruiken om samen te werken met andere freelancers, teams en clients. Bovendien kun je je werkstromen aanpassen aan je specifieke behoeften, waardoor het nog gemakkelijker wordt om je projecten te beheren.

Je kunt Trello ook verbinden met andere apps, terugkerende taken automatiseren en je werkstromen efficiënter maken.

Trello beste functies

Projecten, taken en mijlpalen visualiseren op Kanban-borden Houd uw deadlines bij met de weergave Kalender

Toegang tot een heleboel verschillende sjablonen om tijd te besparen

Integreer met meer dan 200 apps via de Power-Ups functie

Maak je eigen regels en triggers om werkstroomacties te beheren

Trello beperkingen

Beperkte aanpassingen

Moeilijk om kaarten te doorzoeken

Heeft een leercurve voor nieuwe gebruikers

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Premium: $12.50/gebruiker per maand

$12.50/gebruiker per maand Enterprise: $17.50/gebruiker per maand

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (18500+ beoordelingen)

4.4/5 (18500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8200+ beoordelingen)

8. Voorstellen

via Voorstellen Voor freelancers is een goed geschreven voorstel de sleutel tot het sluiten van grotere deals. Met Proposify kun je automatisch goed uitziende voorstellen genereren in slechts enkele minuten.

Het platform wordt geleverd met een grote selectie aanpasbare sjablonen voor verschillende typen clients. Met functies zoals e-handtekeningen kun je clients direct via de app een voorstel laten ondertekenen.

Bovendien is het verbonden met andere apps voor zelfstandige professionals, zoals FreshBooks, zodat je facturatie en betalingsverwerking in één keer kunt afhandelen.

Proposify beste functies

Stem af op de stijl van elke client of introduceer je eigen merk met gepersonaliseerde sjablonen

Gebruik interactieve prijzen zodat clients opties kunnen aanpassen binnen het voorstel

Content van voorstellen opslaan en hergebruiken

Houd de status van het voorstel bij met nuttige statistieken en analyses

Krijg onderweg toegang met de mobiele app

Proposify beperkingen

De tekst editor is erg buggy voor sommige gebruikers

Er zijn geen aangepaste notificaties of waarschuwingen

Proposify prijzen

Team abonnement: $49/gebruiker per maand

$49/gebruiker per maand Business-abonnement: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Proposify

G2: 4.4/5 (18500+ beoordelingen)

4.4/5 (18500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (270+ beoordelingen)

9. Streep

via Stripe Stripe is een online, wereldwijd betalingshulpmiddel voor allerlei soorten bedrijven, en het is vooral handig voor zelfstandige professionals. Met Stripe's aanpasbare checkout, tabblad met informatie over klanten en abonnementen kun je transacties van klanten in één hub afhandelen.

Zelfstandigen of eigenaren van kleine bedrijven kunnen eenvoudig hun account instellen, betalingskoppelingen maken of een kassa toevoegen aan hun website. Ondertussen kun je met de ingebouwde facturatie in een paar eenvoudige stappen betalingen verwerken.

Stripe beste functies

Beheer terugkerende betalingen en facturen om je geldstroom gestroomlijnd te houden

Houd je bank accounts en transacties veilig met encryptie en SSL

Integreer eenvoudig in uw website of app met behulp van een eenvoudige API

Wereldwijd zaken doen met 135+ valuta's

Stripe beperkingen

Er worden transactiekosten in rekening gebracht voor elke betaling die je doet

Onhandige functie met terugkerende betalingen

Installatie en configuratie kan lastig zijn

Stripe prijzen

Stripe heeft een prijsstructuur per transactie.

Standaard: 2,9% + 30¢ per succes voor binnenlandse kaarten

2,9% + 30¢ per succes voor binnenlandse kaarten Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Stripe beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (270+ beoordelingen)

10. Wix

via Wix Wix is een geweldige tool zonder code voor freelancers of zelfstandige professionals die een website van topkwaliteit willen maken. Het biedt een rijke bibliotheek met sjablonen die je kunt aanpassen om je diensten of producten te laten zien.

Met het eenvoudige drag-and-drop systeem van Wix kun je je site ontwerpen zoals jij dat wilt. Bovendien heeft het ingebouwde SEO-mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je wordt opgemerkt door je target publiek.

Als je producten verkoopt, kun je met Wix een online winkel opzetten en wereldwijd verkopen. De aanpasbare URL's en tags zorgen ervoor dat mensen je site online kunnen ontdekken. In het algemeen is Wix een goede keuze voor freelancers die een solide online aanwezigheid willen om clients of klanten aan te trekken.

Wix beste functies

Bouw automatisch een website met Wix ADI (artificial design intelligence)

Krijg toegang tot 800+ sjablonen en vind de sjabloon die bij je past

Verbeter de zichtbaarheid van je website met ingebouwde SEO-tools

Gebruik tools voor productweergave en veilige betalingsopties van Wix Stores

Wix beperkingen

De winkel met sjablonen is vaak traag en buggy

De gratis versie heeft SEO beperkingen en toont onnodige advertenties

Wix prijzen

Licht: $17/maand

$17/maand Core: $29/maand

$29/maand Business: $36/maand

$36/maand Elite Business: $159/maand

Wix beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1600+ beoordelingen)

4.2/5 (1600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9400+ beoordelingen)

