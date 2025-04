10 essentiële Salesforce-integraties voor succes

Met zijn innovatieve functies neemt Salesforce een leidende positie in op de enorme markt van tools voor het beheer van klantrelaties . Wat het echter echt uitzonderlijk maakt, is meer dan de robuuste functies en intuïtieve interface; het is de mogelijkheid van Salesforce om naadloos te integreren met een overvloed aan tools en platforms.

Elke nieuwe tool die u integreert met Salesforce voegt een unieke laag functionaliteit toe aan uw CRM-ervaring. Van het stroomlijnen van werkstromen tot het ontsluiten van diepgaande inzichten, de juiste Salesforce-integraties kunnen uw dagelijkse werk drastisch vereenvoudigen.

In deze blog verkennen we de beste Salesforce-integraties.

Wat moet u zoeken in Salesforce-integraties?

Dit zijn de dingen waar u op moet letten bij Salesforce CRM-integraties:

Compatibiliteit: Problemen met compatibiliteit kunnen leiden tot technische hoofdpijn en de gegevensintegratie ondoeltreffend maken. Zorg er daarom voor dat de te integreren tool compatibel is met uw Salesforce Instance en alle andere tools en databronnen die u momenteel gebruikt voor klantgegevens en e-mailmarketing

Problemen met compatibiliteit kunnen leiden tot technische hoofdpijn en de gegevensintegratie ondoeltreffend maken. Zorg er daarom voor dat de te integreren tool compatibel is met uw Salesforce Instance en alle andere tools en databronnen die u momenteel gebruikt voor klantgegevens en e-mailmarketing Functies: Evalueer de Salesforce-integratie en bepaal of deze voldoet aan uw specifieke behoeften en behoeften CRM-strategie . Enkele functies waar u naar moet zoeken zijn gebruiksvriendelijke workflows, eenvoudige gegevensintegratie, nauwkeurigheid van gegevens, gegevenssynchronisatie, verbeterde rapportage, enz.

Evalueer de Salesforce-integratie en bepaal of deze voldoet aan uw specifieke behoeften en behoeften CRM-strategie . Enkele functies waar u naar moet zoeken zijn gebruiksvriendelijke workflows, eenvoudige gegevensintegratie, nauwkeurigheid van gegevens, gegevenssynchronisatie, verbeterde rapportage, enz. Gebruiksgemak: Een ingewikkelde of te technische systeemintegratie kan leiden tot frustratie en weerstand bij gebruikers van Salesforce in uw organisatie. Kies daarom voor apps die gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn en waarvoor minimale training voor uw team nodig is

Een ingewikkelde of te technische systeemintegratie kan leiden tot frustratie en weerstand bij gebruikers van Salesforce in uw organisatie. Kies daarom voor apps die gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn en waarvoor minimale training voor uw team nodig is Aanpassing: Zoek Salesforce-integratie met tools waarmee u de oplossing kunt aanpassen aan uw unieke vereisten. De mogelijkheid om velden, workflows en gebruikersinterfaces aan te passen zorgt ervoor dat de integratie zich aanpast aan uw bedrijfsprocessen

Zoek Salesforce-integratie met tools waarmee u de oplossing kunt aanpassen aan uw unieke vereisten. De mogelijkheid om velden, workflows en gebruikersinterfaces aan te passen zorgt ervoor dat de integratie zich aanpast aan uw bedrijfsprocessen Betrouwbaarheid en ondersteuning: Kies Salesforce-integraties van leveranciers met een goede reputatie op het gebied van betrouwbaarheid en uitstekende klantenservice. Zoek naar beoordelingen en getuigenissen van andere gebruikers om de reputatie van de leverancier en zijn reactievermogen op vragen en problemen van klanten te bepalen

Kies Salesforce-integraties van leveranciers met een goede reputatie op het gebied van betrouwbaarheid en uitstekende klantenservice. Zoek naar beoordelingen en getuigenissen van andere gebruikers om de reputatie van de leverancier en zijn reactievermogen op vragen en problemen van klanten te bepalen Kosteneffectiviteit: Evalueer de kosteneffectiviteit van de Salesforce-integraties in termen van initiële kosten, lopende onderhoudskosten en potentieel rendement op investering. Mogelijk moet u ook de kosten opnemen van de Salesforce-integratieservices die u wilt gebruiken.

De 10 beste Salesforce-integraties om te gebruiken in 2024

De beste Salesforce-integraties kunnen uw ervaring en productiviteit naar een hoger niveau tillen. Laten we eens kijken naar de 10 beste integraties voor gebruik in 2024:

1. ClickUp

Integreer Salesforce en ClickUp moeiteloos met Zapier

ClickUp is een alles-in-één platform voor productiviteit en projectmanagement en heeft als doel de wereld productiever te maken. Om deze missie te bereiken, biedt het meer dan 1000 integraties, 15+ aanpasbare weergaven en een robuuste set samenwerkingsfuncties om uw werkstromen te stroomlijnen. ClickUp's Salesforce-integratie met behulp van Zapier kunt u automatisch een actie op een van de twee platforms met elkaar synchroniseren. Dus als u een opportunity aanmaakt in Salesforce, maakt ClickUp daar automatisch een Taak voor aan.

Visualiseer pijplijnen, bijhoud en beheer accounts, werk samen met uw team en meer met ClickUp ClickUp's CRM mogelijkheden maken het mogelijk om relaties met klanten te beheren met meer dan 15 aanpasbare weergaven. U kunt gegevens zoals customer lifetime value en gemiddelde grootte van deals op één plaats visualiseren, controleren en analyseren.

Met behulp van relaties tussen taken en aangepaste velden in ClickUp kunt u automatische workflows instellen voor het toewijzen van taken, het toewijzen van leads, het opvolgen van klanten en nog veel meer.

Bovendien kunt u silo's elimineren en de communicatie versnellen door klantinformatie en klantbereik te centraliseren, waardoor ClickUp een perfecte oplossing is voor het beheer van uw klanten Salesforce alternatief .

Maar als u niet wilt overstappen, kunt u nog steeds profiteren van alle geweldige functies van ClickUp met Salesforce met minimale inspanning.

gebruik de Universele zoekfunctie om elk bestand in het hele ClickUp ecosysteem en de aangesloten apps te doorzoeken_ ClickUp's universeel zoeken functie kunt u elk bestand in ClickUp, alle aangesloten apps (inclusief Salesforce) en uw lokale schijf snel en efficiënt doorzoeken. U kunt aangepaste zoekcommando's toevoegen en betere en meer gepersonaliseerde resultaten krijgen bij voortdurend gebruik.

De beste functies van ClickUp

Bouw een gecentraliseerde database van alle klantgegevens en geef deze gemakkelijk weer met behulp van de functie Tabel weergave in ClickUp met filters en groepen om snel door de informatie te sorteren

Synchroniseer moeiteloos ClickUp- en Salesforce-gegevens en gebruik Universal Search om met slechts een paar klikken details in beide te vinden

Krijg een duidelijk overzicht van uw verkooppijplijn, relaties met klanten, enz. met behulp van aanpasbare ClickUp Dashboards Profiteer van zijn gezamenlijke CRM functies die afdelingsoverschrijdende communicatie en automatisering van de werkstroom mogelijk maken

Organiseer informatie zoals u dat wilt met Aangepaste velden koppel klanten met hun aankoopgegevens en andere details met behulp van Relaties in ClickUp Taken en clients automatisch toewijzen aan individuen op basis van specifieke velden met behulp van ClickUp Automatisering en trigger acties op deadline of status van taken

Automatiseer outreach- en opvolgtaken met ClickUp Brein door het te gebruiken om e-mails te schrijven en automatische follow-ups te creëren voor potentiële klanten

Gratis benutten CRM-sjablonen voor het organiseren van uw leads

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers hebben geklaagd over trage reactietijden voor complexe Taken

De overvloed aan functies kan in het begin overweldigend zijn

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. HubSpot

via HubSpot Het HubSpot-platform biedt softwareoplossingen om te integreren met je verkoop-, ondersteunings-, marketing- en operationele teams. Je kunt de databronnen, teams en klanten van je organisatie op deze manier met elkaar verbinden CRM-software .

HubSpot heeft tools voor social media en content management, samen met SEO en web analytics oplossingen. Hun Salesforce-integratiefunctie zorgt ervoor dat uw marketing-, verkoop- en serviceteams naadloos werken. U kunt gegevens snel overdragen, uitgebreide inzichten krijgen in de statistieken van uw bedrijf en betere samenwerking mogelijk maken, zowel intern als extern.

De beste functies van HubSpot

Betere samenwerking tussen marketing- en verkoopteams mogelijk maken

Salesforce-gegevens naadloos synchroniseren en overdragen tussen de twee platforms

Eenvoudig nieuwe leads routeren en distribueren naar verkopers en de status ervan in realtime bijhouden

Verkrijg bruikbare inzichten in uw klanten op basis van hun interacties en voorkeuren

Record synchroniseren aanpassen

HubSpot-Salesforce gegevensintegratie gebruiken om gepersonaliseerde e-mails te versturen en uw database te segmenteren

Inkomsten uit deals en campagnes bijhouden

HubSpot beperkingen

Sommige gebruikers hebben gevraagd om meer aanpassingen tussen de marketing en sales hub

Veel gebruikers hebben gevraagd om betere functies, zoals meer plugins, wereldwijde back-up of rollback opties, meer functies voor het ledengedeelte, ingebouwde e-commerce tools, enzovoort

HubSpot prijzen

HubSpot Marketing Hub heeft de volgende prijsstructuur:

Gratis

Starters: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Professioneel: $890/maand voor 3 zetels

$890/maand voor 3 zetels Enterprise: $3600/maand voor 5 zettels

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.800+ beoordelingen)

4.4/5 (10.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.800+ beoordelingen)

3. Slack

via slap_ Slack is een van de populairste messaging apps voor interne communicatie. Het vermindert de noodzaak voor teams om te communiceren via e-mails of vergaderingen door zijn uitgebreide functies zoals direct messaging, video- en telefoongesprekken, groepen, delen van bestanden, enz.

De integratie van Slack met Salesforce helpt bij een betere samenwerking tussen teams. U kunt Salesforce-records delen, realtime messaging inschakelen, Slack notificaties krijgen over updates in Salesforce en nog veel meer.

De beste functies van Slack

Slack notificaties ontvangen over nieuwe kansen in Salesforce en Salesforce records weergeven in Slack kanalen

Communiceer tussen Slack en Salesforce Chatter

Instellingen maken voor waarschuwingen in Slack-kanalen op basis van nieuwe Salesforce-records die worden aangemaakt of wijzigingen die worden aangebracht in bestaande records

Samenwerken met alle teams via realtime updates van Salesforce-records

Salesforce-records integreren in Slack via de functie Slack Connect voor externe ondersteuningsteamactiviteiten

Relevante Slack-berichten weergeven in Salesforce-records

Slack limieten

Sommige gebruikers vonden de zoekfunctie ontoereikend

De notificaties kunnen overweldigend zijn

Prijzen voor Slack

Gratis

Pro: $8.75/maand per gebruiker

$8.75/maand per gebruiker Business: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise Grid:Aangepaste prijzen

Slack AI is beschikbaar tegen een aangepaste prijs als add-on voor alle abonnementen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (32.400+ beoordelingen)

4.5/5 (32.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.100+ beoordelingen)

4. LinkedIn Advertenties

via LinkedIn Als onderdeel van LinkedIn Marketing Solutions is LinkedIn Ads ideaal om een relatie op te bouwen met een professioneel publiek. Het platform biedt diepgaand inzicht in het publiek om betrokkenheid bij te houden, campagnetargeting op te bouwen en verschillende advertentieformaten te gebruiken.

U kunt LinkedIn Lead Gen-advertenties integreren met Salesforce's Sales Cloud om uw leadgeneratiestrategie te verbeteren met een paar eenvoudige stappen voor de installatie. Door Salesforce met LinkedIn Ads te integreren met behulp van Zapier, kunt u automatisering instellen voor het routeren en beheren van leads, nieuwe Salesforce-leads creëren vanuit LinkedIn-advertentiereacties en nog veel meer.

LinkedIn Ads beste functies

Nieuwe LinkedIn Ads conversies toevoegen als Salesforce leads

Kies uit verschillende advertentieformaten, waaronder gesponsorde content, gesponsorde berichten, dynamische advertenties en tekstadvertenties

Bereik het juiste publiek met de targeting tools van LinkedIn Ads

Analyses gebruiken om statistieken bij te houden en uw campagne te verbeteren

Nieuwe Salesforce-records als contactpersonen toevoegen aan het LinkedIn Ads-publiek

Records in Salesforce maken en bijwerken op basis van reacties op LinkedIn

Aangepaste records aan Salesforce toevoegen en zelfs Slack berichten sturen met de nieuwe LinkedIn Ads reacties

LinkedIn Ads limieten

Je kunt geen specifieke geografische gebieden targetten voor advertenties

Sommige gebruikers vonden het platform duur

Prijzen vanLinkedIn Ads

LinkedIn Ads biedt aangepaste prijzen.

LinkedIn Ads beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (250+ beoordelingen)

4/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

5. Gmail

via YouTube Als een van 's werelds populairste e-maildiensten biedt Gmail zijn gebruikers veel voordelen, zoals veiligheid, Smart Compose, snel antwoorden en een gebruiksvriendelijke interface. Een verbinding tussen Gmail en Salesforce kan de productiviteit verhogen en ervoor zorgen dat al uw e-mailcommunicatie gesynchroniseerd blijft.

Met deze integratie kunt u Salesforce-gegevens direct in het Gmail-platform weergeven en beheren, snel Salesforce-records maken en de e-mails terugmelden in Salesforce zonder dat u handmatig gegevens hoeft in te voeren.

Gm ail beste functies

E-mailberichten of invoer in de agenda bijvoegen bij Salesforce-records

Salesforce-leads rechtstreeks vanuit uw inbox maken

Salesforce e-mailsjablonen gebruiken om berichten te maken of te beantwoorden

Nieuwe, niet-herkende contactpersonen uit een e-mail direct toevoegen aan Salesforce-records

Vermijd schakelen tussen Gmail en Salesforce dankzij gecentraliseerde toegang tot e-mails en Salesforce-records

Salesforce-taken openen en de status ervan wijzigen via Gmail

Gmail-limieten

Het ontwerp is al een tijdje niet significant verbeterd

Het biedt gratis beperkte opslagruimte

Gmail prijzen

Gmail is beschikbaar als gratis service. Als je echter een professioneel e-mailadres en aangepaste brandingopties wilt, kun je de volgende abonnementen voor Google Werkruimte kopen:

Business Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Business Standard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Gmail beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.000+ beoordelingen) (Werkruimte)

4.6/5 (42.000+ beoordelingen) (Werkruimte) Capterra: 4.8/5 (12.200+ beoordelingen)

6. Mailchimp

via verkoopafdeling_ Mailchimp is een e-mailmarketingplatform waarmee u e-mailcampagnes kunt ontwerpen, verzenden en bijhouden. U kunt campagneprestaties analyseren, meer klanten converteren, geautomatiseerde e-mailsequenties instellen en nog veel meer doen met het platform.

U kunt uw Salesforce accountgegevens synchroniseren met Mailchimp door Salesforce te integreren met Mailchimp. Hierdoor kunt u snel alle verkoopleads en contactpersonen delen, uw leads targetten met gespecialiseerde e-mailcampagnes en gegevens gebruiken om Mailchimp-segmenten op te bouwen. U kunt ook abonnees synchroniseren tussen beide platforms.

De beste functies van Mailchimp

Contactpersonen, leads en abonnees importeren vanuit Salesforce

Stroomlijn communicatie door Mailchimp-abonnees te gebruiken als Salesforce-leads

De applicatie aanpassen om gegevens en gebruikerstoegang te beheren

Gebruik waardevolle inzichten uit de ene tool om de prestaties in de andere te verbeteren

De layout van pagina's, contactpersonen en leads aanpassen

Mailchimp beperkingen

Het gratis abonnement heeft zeer beperkende limieten voor e-mail en abonnees

Sommige gebruikers vonden de functionaliteit van het ontwerp beperkt

Prijzen voor Mailchimp

Gratis

Essentials: $9.17/maand

$9.17/maand Standaard: $13,70/maand

$13,70/maand Premium: $273,92/maand

*De prijs is voor 500 contacten. Het tarief stijgt naarmate het aantal contacten toeneemt.

Mailchimp beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (5.100+ beoordelingen)

4.4/5 (5.100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (16.800+ beoordelingen)

7. Zwaartekracht Formulieren

via Zwaartekracht Formulieren Gravity Forms is software voor het aanmaken van formulieren waarmee je online formulieren en workflows kunt aanpassen in WordPress. Je kunt formulieren maken om leads vast te leggen, workflows te automatiseren en betalingen te innen.

Met de Salesforce-Gravity Forms integratie kun je Salesforce CRM verbinden met WordPress Gravity Forms. Hierdoor kunt u Gravity Forms formulieren automatisch verzenden naar uw Salesforce account voor beter leadbeheer en gegevensverzameling, verbeterde rapportage en analyses, schaalbaarheid en personalisatie.

De beste functies van Gravity Forms

Integreer het Gravity Forms formulier met Salesforce Lead, Contact of Case

Efficiënt formulieren maken met de drag-and-drop form builder

Bouw zeer toegankelijke formulieren

Eenvoudig enquêtes, feedback en registraties uitvoeren

Complexe use cases oplossen met voorwaardelijke logica

De beperkingen van Zwaartekracht Formulieren

De gratis versie biedt beperkte functies

Gebruikers vinden de interface onhandig en gedateerd

Prijzen van Zwaartekracht Formulieren

Basislicentie: $59 (jaarlijks gefactureerd)

$59 (jaarlijks gefactureerd) Pro licentie: $159 (jaarlijks gefactureerd)

$159 (jaarlijks gefactureerd) Elite licentie: $259 (jaarlijks gefactureerd)

$259 (jaarlijks gefactureerd) Non-profit licentie: $129 (jaarlijks gefactureerd)

Zwaartekracht Formulieren beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (230+ beoordelingen)

4.7/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

8. Typeformulier

via typeformulier_ Typeform is een tool voor het maken van enquêtes waarmee je opvallende formulieren kunt maken voor aanmelding, feedback, onderzoek en elk ander doel dat je maar kunt bedenken. Het helpt bij het efficiënt verzamelen van gegevens via ingesloten formulieren en integratie met de platforms die u regelmatig gebruikt.

Door Typeform te integreren met Salesforce kunt u velden van Typeform automatisch in kaart brengen wanneer uw formulier wordt ingediend. Werk met een gebruiksvriendelijke interface om verschillende formulieren te maken en snel leads te genereren.

De beste functies van Typeform

Formulieren, enquêtes en quizzen maken

Synchroniseer de lijst met beschikbare formulieren in Typeform en de reacties op deze formulieren met Salesforce-gegevens

Typeforms in kaart brengen met Salesforce objecten zoals Lead, Opportunity, Contact, Account en Case

De frequentie van Salesforce-gegevens/reacties synchroniseren met Typeform aanpassen

Tickets voor klantenservice beheren en marketingcampagnes uitvoeren met gecentraliseerde gegevens

Typeform limieten

De Salesforce-integratie is alleen beschikbaar in het Business-abonnement

Sommige gebruikers vonden de tool een beetje prijzig

Prijzen van Typeform

Gratis

Basis: $29/maand

$29/maand Plus: $59/maand

$59/maand Business: $99/maand

$99/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Typeform beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (830+ beoordelingen)

9. Calendly

via Calendly Calendly is een automatiseringsplatform voor het maken van planningen dat perfect is voor teams die regelmatig vergaderingen houden. Het elimineert de noodzaak voor heen-en-weer gemail en bespaart waardevolle tijd. Geen wonder dus dat dit een van de populaire Salesforce-integraties is voor het verkoopteam van een bedrijf.

Dankzij de Calendly-Salesforce integratie hoeft u Salesforce niet meer handmatig bij te werken en kunt u zich meer richten op uw klanten. Calendly maakt automatisch een nieuwe Lead, Contact of Opportunity aan in Salesforce wanneer u nieuwe vergaderingen inplant. Op deze manier kunt u deals efficiënter sluiten en leads met een hoge waarde ter plekke inplannen. Met Calendly Routing kunt u vergaderingen, gebeurtenissen, seminars en afspraken kwalificeren, routeren en beheren met behulp van uw marketing formulieren en rechtstreeks vanuit Salesforce records.

De beste functies van Calendly

Calendly vergaderingen automatisch toevoegen aan een bestaande Salesforce record of een nieuwe aanmaken

Krijg nauwkeurige en bijgewerkte gegevens van Calendly rechtstreeks in Salesforce

Calendly gegevens synchroniseren voor specifieke groepen om verwarring te voorkomen en irrelevante gegevens uit Salesforce te houden

Aankomende en eerdere vergaderingen weergeven vanuit Salesforce

Activiteit bijhouden en meten vanuit Calendly

Beperkingen van Calendly

Alleen beschikbaar op Teams en Enterprise-abonnementen

Kalendly prijzen

Gratis

Standaard: $12/maand per zetel

$12/maand per zetel Teams: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Enterprise:begint bij $15.000/jaar

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.100+ beoordelingen)

4.7/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.400+ beoordelingen)

10. Eventbrite

via Eventbrite Eventbrite is een platform voor evenementenbeheer waarmee je aanpasbare pagina's voor gebeurtenissen kunt maken, evenementen op de markt kunt brengen en tickets kunt verkopen. Het helpt ook bij het registreren van gebruikers, het verwerken van betalingen, het automatiseren en aanpassen van e-mails en het promoten van sociale media. Het is een van de populaire Salesforce-integraties voor marketing op basis van gebeurtenissen.

Door Eventbrite te integreren met het Salesforce-platform kunt u gegevens over gebeurtenissen, bestellingen en deelnemers synchroniseren tussen de twee tools. De integratie maakt automatisch leads, contactpersonen en accounts op basis van de lijst met bezoekers van Eventbrite.

De beste functies van Eventbrite

Alle gebeurtenisgegevens weergeven en bijhouden in Salesforce

Betekenisvolle rapporten maken met behulp van gegevensintegratie tussen gebeurtenissen en Salesforce

Notificaties ontvangen wanneer een nieuwe Salesforce-lead is aangemaakt

Bezoekersvelden in kaart brengen vanuit Eventbrite naar leads en contactpersonen vanuit Salesforce

Eventbrite-beperkingen

Sommige gebruikers vonden de klantenservice niet responsief

Aanpassingen ontbreken

Eventbrite prijzen

Free: Voor maximaal 25 tickets

Voor maximaal 25 tickets Flex: $9.99/gebeurtenis voor maximaal 100 tickets

$9.99/gebeurtenis voor maximaal 100 tickets Pro: $29/maand voor maximaal 100 tickets

$29/maand voor maximaal 100 tickets Premium: Aangepaste prijzen

Eventbrite beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (760+ beoordelingen)

4.3/5 (760+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.900+ beoordelingen)

**Verhoog uw Salesforce-ervaring met ClickUp!

Met zijn innovatieve functies is Salesforce een favoriet geworden van sales- en marketingteams in talloze organisaties. De Salesforce-integraties die we hier hebben opgenomen, helpen u om meer uit uw Salesforce-ervaring te halen en uw productiviteit en efficiëntie omhoog te stuwen.

Kies de Salesforce-integratie die het beste bij uw behoeften past. Als u bijvoorbeeld een CRM-alternatief of een marketing automatiseringstool, HubSpot of LinkedIn Ads zijn het beste. Gmail en Mailchimp passen beter bij u als u Salesforce-apps nodig hebt om uw e-mails te beheren.

Als u echter op zoek bent naar de beste Salesforce-integratie die aan al uw behoeften voldoet en ongelijksoortige systemen met elkaar verbindt, probeer dan ClickUp. Het werkt als een samenwerkings-, CRM-, en software voor klantendatabase -een alles-in-één oplossing met krachtige functies. Probeer het eens door gratis aanmelden !