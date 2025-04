10 beste software voor Enterprise workflowbeheer in 2025

Enterprise workflow management omvat het voltooien van taken en processen van meerdere afdelingen zonder handmatige invoer.

Snelgroeiende organisaties of ondernemingen gebruiken software voor workflowbeheer om:

Processen te standaardiseren voor consistente resultaten

Workflows te optimaliseren en beheren en verbindingen tussen processen te verbeteren

Communicatiesilo's tussen afdelingen en locaties te elimineren

Handmatige taken te automatiseren die processen verstoppen en de productiviteit van het personeel verminderen

Afval, risico's en kosten verminderen door handmatige en repetitieve processen te elimineren

De bedrijfsstrategie sturen met inzichten, rapportages en dashboards op basis van gegevens

Een oplossing voor werkstroombeheer richt zich op het automatiseren en vereenvoudigen van uw werkstromen door verschillende werkplektoepassingen te integreren. Taken die uren of zelfs dagen in beslag zouden nemen om te voltooien (zoals het invoeren van duizenden rijen gegevens uit meerdere bronnen in een CRM) nemen nu minuten of seconden in beslag.

Dit artikel behandelt de beste tools voor het beheren van werkstromen voor ondernemingen, hun functies, limieten en prijzen om je te helpen de meest geschikte te kiezen.

Wat moet je zoeken in een oplossing voor Enterprise workflow management?

Hier zijn een paar functies waar je op moet letten bij het selecteren van software voor workflowbeheer voor ondernemingen:

Geen code, aanpasbare en eenvoudige interface: Zoek naar een eenvoudige en intuïtieve interface die kan worden gebruikt door alle leden van het team van verschillende afdelingen. Een drag-and-drop bouwer zorgt ervoor dat aanpasbare procesworkflows snel en gemakkelijk georkestreerd kunnen worden, zelfs met beperkte kennis van codering

Zoek naar een eenvoudige en intuïtieve interface die kan worden gebruikt door alle leden van het team van verschillende afdelingen. Een drag-and-drop bouwer zorgt ervoor dat aanpasbare procesworkflows snel en gemakkelijk georkestreerd kunnen worden, zelfs met beperkte kennis van codering Integraties met derden: Omdat voor werkstromen binnen een onderneming datasets uit meerdere applicaties, documenten, spreadsheets en andere bronnen nodig zijn, moet de tool voor automatisering van werkstromen integraties met databases, tools voor projectmanagement, financiële platforms, kalenders, CRM-tools en HR-systemen van derden ondersteunen

Omdat voor werkstromen binnen een onderneming datasets uit meerdere applicaties, documenten, spreadsheets en andere bronnen nodig zijn, moet de tool voor automatisering van werkstromen integraties met databases, tools voor projectmanagement, financiële platforms, kalenders, CRM-tools en HR-systemen van derden ondersteunen Gecentraliseerd dashboard voor rapporten: Zoek naar een dashboard voor rapportage in de software voor workflow management van uw onderneming. Het moet al uw procesworkflows en formulieren weergeven, knelpunten in de workflow identificeren, tijdlijnen bijhouden en prioriteiten instellen

Zoek naar een dashboard voor rapportage in de software voor workflow management van uw onderneming. Het moet al uw procesworkflows en formulieren weergeven, knelpunten in de workflow identificeren, tijdlijnen bijhouden en prioriteiten instellen Activiteitenlogboeken: Omdat meerdere leden van teams en afdelingen parallelle workflows gebruiken voor verschillende activiteiten, moet uw werkstroombeheer software een gedetailleerd activiteitenlogboek bieden met inzicht in interacties, communicatie en wijzigingen door teamleden om een samenwerkingscultuur te stimuleren

Omdat meerdere leden van teams en afdelingen parallelle workflows gebruiken voor verschillende activiteiten, moet uw werkstroombeheer software een gedetailleerd activiteitenlogboek bieden met inzicht in interacties, communicatie en wijzigingen door teamleden om een samenwerkingscultuur te stimuleren Schaalbaarheid: Uw workflowsysteem voor ondernemingen moet gemakkelijk kunnen worden aangepast en compatibel zijn met complexe procesworkflows naarmate uw onderneming groeit. Aangezien de meeste bedrijven meerdere transformatiefasen doormaken, moet de workflow deze fasen kunnen overleven zonder dat deze helemaal opnieuw moet worden opgebouwd

Uw workflowsysteem voor ondernemingen moet gemakkelijk kunnen worden aangepast en compatibel zijn met complexe procesworkflows naarmate uw onderneming groeit. Aangezien de meeste bedrijven meerdere transformatiefasen doormaken, moet de workflow deze fasen kunnen overleven zonder dat deze helemaal opnieuw moet worden opgebouwd AI-powered: Met ingebouwde AI-mogelijkheden wordt het versnellen van repetitieve taken zoals het aanmaken van formulieren snel en eenvoudig. Zo helpen AI-voorgestelde velden in formulieren gebruikers sneller formulieren te maken en uit te voeren en vereiste gegevenssets efficiënt vast te leggen

Met ingebouwde AI-mogelijkheden wordt het versnellen van repetitieve taken zoals het aanmaken van formulieren snel en eenvoudig. Zo helpen AI-voorgestelde velden in formulieren gebruikers sneller formulieren te maken en uit te voeren en vereiste gegevenssets efficiënt vast te leggen Toegangsbeheer op basis van rollen: Kies een tool voor het beheer van werkstromen binnen een onderneming met toegangsbeheer op basis van rollen (RBAC) om samenwerking tussen teamleden mogelijk te maken zonder de privacy van vertrouwelijke datasets te belemmeren

1. ClickUp

Organiseer taken in ClickUp, met zijn 15 dynamische weergaven, voor beter project- en projectmanagement

Business moet workflows automatiseren, aangepaste systemen bouwen voor verschillende use cases en gestandaardiseerde workflowsjablonen maken bij het opschalen van hun activiteiten.

ClickUp's enterprise workflow management platform integreert automatisering van workflows, AI-mogelijkheden en samenwerking in bedrijfsprocessen voor het plannen, beheren en uitvoeren van workflows.

Dit zijn de belangrijkste functies die ClickUp ideaal maken voor automatisering en beheer van werkstromen binnen ondernemingen.

ClickUp voor projectmanagement

biedt op maat gemaakte weergaven voor cross-functionele projecten om sneller te kunnen schalen. Managers kunnen de status van elke Taak weergeven, de corresponderende leden van het team die verantwoordelijk zijn voor de taak en wie er aan de volgende taak in het project werkt

werkstroombeheerproces

.

Met deze informatie kunnen managers mogelijke wegversperringen ruim van tevoren identificeren en het team verantwoordelijk houden voor de voortgang.

Kies uit meer dan 100 kant-en-klare ClickUp Automatiseringen om de workflows van uw team te stroomlijnen en te organiseren en repetitieve taken te elimineren. Enkele van onze favoriete automatiseringen om workflowbeheer te verminderen zijn:

Taken automatisch toewijzen

Taken statussen bijwerken

Gebruik maken van kant-en-klare sjablonen om werkstroomprocessen te stroomlijnen ClickUp Brein , de ingebouwde AI-assistent, automatiseert actiepunten zoals het toewijzen van een taak aan het juiste teamlid, het toevoegen van tijdlijnen, het plannen van subtaken en het invullen van vereiste gegevens in workflows en workflowsjablonen, zodat uw teamleden zich kunnen richten op activiteiten met toegevoegde waarde.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-329.png ClickUp Brein /%img/

Automatiseer taken en updates in uw werkstroom met ClickUp Brain

Of u nu een nieuw proces creëert of een bestaand proces stroomlijnt,

ClickUp's Whiteboard sjabloon voor processtroom

kan u helpen bedrijfsprocessen te begrijpen, knelpunten te identificeren en de communicatie en samenwerking met belanghebbenden te vereenvoudigen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Process-Flow-Whiteboard-Template-.png Stroomlijn projectvisualisatie met een duidelijk en beknopt overzicht van uw end-to-end werkstroom met het sjabloon Process Flow Whiteboard van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319330 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik aangepaste statussen, weergaven en velden en creëer meerdere projectmanagement scopes om de voortgang van uw team bij elke stap bij te houden, bestaande processen te visualiseren en taken realistisch te prioriteren.

Aangezien ondernemingen te maken hebben met complexe werkstromen en onderling verbonden processen, moeten organisaties prioriteit geven aan consistentie en repetitieve taken automatiseren om herwerk te minimaliseren. ClickUp voor Teams van ondernemingen stemt teams af op gedeelde doelen, vereenvoudigt functieoverschrijdende samenwerking en maakt workflowbeheer op één platform mogelijk.

ClickUp beste functies

Geautomatiseerde workflows: Bespaar uw team tijd door workflows te automatiseren met meer dan 50 vooraf ingestelde acties in ClickUp Automations. Houd uw werkstroom in beweging door acties te koppelen aan veranderende statussen, tags en tijdlijnen

Aangepaste automatiseringen in ClickUp instellen voor terugkerende Taken

Pre-built sjablonen: Zorg dat projecten snel van start gaan met 1000+ aanpasbare sjablonen voor processen en taken

Zorg dat projecten snel van start gaan met 1000+ aanpasbare sjablonen voor processen en taken Vereenvoudigde voortgangscontrole, rapportage en samenwerking: Automatiseer de voortgangscontrole van uw team om een gezamenlijk doel te bereiken, creëer aangepaste functies die zijn afgestemd op uw team en vereenvoudig de samenwerking tussen verschillende functies met ClickUp chatten , ClickUp Whiteboards en ClickUp Documenten

Widgets toevoegen om workflows bij te werken, statussen te wijzigen, taken toe te wijzen en meer rechtstreeks in uw ClickUp-editor

ClickUp-taakbeheer: Automatiseer taakbeheer door taken toe te wijzen aan teamleden, tijdlijnen in te stellen, subtaken te maken en gegevensvelden te vullen met ClickUp Brain. ClickUp Brain vat ook aantekeningen van vergaderingen en threads samen en helpt u binnen enkele seconden projectbeschrijvingen te maken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread_Samenvatting_GIF.gif Thread samenvatten GIF in ClickUp AI /%img/

Samenvatten van lange threads met een klik op de knop met ClickUp Brain

Gecentraliseerde bewerkingen: Gebruik ClickUp voor operationele teams om uw kennis en werkstroombeheer te centraliseren, het gebruik van meerdere tools te verminderen en de efficiëntie van uw team te verbeteren. Met meer dan 1000 integraties kunt u uw dagelijkse werk, inclusief uw favoriete apps, eenvoudig centraliseren binnen ClickUp

Gebruik ClickUp voor operationele teams om uw kennis en werkstroombeheer te centraliseren, het gebruik van meerdere tools te verminderen en de efficiëntie van uw team te verbeteren. Met meer dan 1000 integraties kunt u uw dagelijkse werk, inclusief uw favoriete apps, eenvoudig centraliseren binnen ClickUp Veiligheid en compliance: Met ClickUp kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens veilig zijn. Alle gegevens voor ClickUp worden in rust gecodeerd met AES-256-codering en communicatie via webtoepassingen wordt gecodeerd via TLS 1.2. Wij voldoen aan SOC2, ISO en PCI

ClickUp limieten

De uitgebreide functieset kan een nieuwe gebruiker soms overweldigen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen

G2 : 4.7/5 (9.400+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Kissflow

via Kissflow De aangepaste, schaalbare workflows van Kissflow automatiseren taken, elimineren verspilling, verlagen kosten, verhogen de ROI en helpen leden van het team toegang te krijgen tot de juiste middelen om projecten sneller op te leveren.

Als software voor het beheer van werkstromen binnen ondernemingen automatiseert Kissflow werkstromen zonder tussenkomst van het IT-team, waardoor de zichtbaarheid van processen wordt vergroot en realtime rapportages over Taken en prestaties van medewerkers worden gegenereerd.

Kissflow beste functies

Aanpasbare workflows creëren voor het automatiseren van terugkerende Taken via de intuïtieve gebruikersinterface van Kissflow

Taken automatisch aan de juiste leden van het team toewijzen om ervoor te zorgen dat SLA's worden gehaald en deadlines van projecten worden gehaald

Al uw verschillende workflows bijhouden in een gecentraliseerd dashboard voor optimale zichtbaarheid van uw bedrijfsprocesbeheeractiviteiten

Kissflow limieten

De mogelijkheid om Kissflow datasets automatisch bij te werken is voor verbetering vatbaar, omdat soms handmatige interventie nodig is

Kissflow prijzen

Basis: $1500/maand met beperkte functies

$1500/maand met beperkte functies Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen van Kissflow klanten

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (50+ beoordelingen)

3. Cflow

via

Cflow

De workflowsoftware van Cflow is geschikt voor teams met meerdere afdelingen die betrokken zijn bij bedrijfsactiviteiten, zoals HR, verkoop en marketing, financiën, IT en inkoop.

Dankzij de meer dan 1000 app-integraties, waaronder Google, Dropbox, Salesforce en Trello, kunnen verschillende teams hun dagelijkse taken sneller uitvoeren, minder tijd besteden aan het toewijzen van taken en snel toegang krijgen tot bestaande documenten, waardoor het workflowbeheer minder moeite kost.

Met gepersonaliseerde, efficiënte workflows en een veilig cloud-gebaseerd platform is het gemakkelijker om productief te blijven met Cflow's workflow en cloud-gebaseerde platform voor ondernemingen

software voor projectmanagement

.

Cflow beste functies

Organiseer workflows om projectmanagement te verbeteren, ongeacht apparaattype en locatie. Cflow automatiseert je dagelijkse workflows en bespaart tijd op repetitieve taken zoals het goedkeuren van facturen en inkoopaanvragen

Sjabloon uw team workflows met behulp van een visuele drag-and-drop workflow builder om meerdere te creëren sjablonen voor werkstromen voor verschillende gebruikssituaties

Gebruik Cflow's BAM-tool (Business Activity Monitor) om alle procesactiviteiten bij te houden en aangepaste rapporten te genereren voor procesoverzicht en geïnformeerde besluitvorming voor bedrijfsvoering

Cflow limieten

Cflow kan de gegevensverwerking vertragen bij het werken met grote gegevensverzamelingen

Cflow prijzen

Happy: $12/gebruiker/maand voor 20 processen en 10 dashboard rapportages

$12/gebruiker/maand voor 20 processen en 10 dashboard rapportages Blij: $16/gebruiker/maand voor onbeperkte processen en 50 dashboard rapportages

$16/gebruiker/maand voor onbeperkte processen en 50 dashboard rapportages Geluk: $22/gebruiker/maand voor onbeperkte processen en onbeperkte dashboard rapportages

Cflow klantbeoordelingen

G2: 5/5 (50+ beoordelingen)

5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Zwaartekrachtstroom

via Zwaartekrachtstroom Gravity Flow is een WordPress workflow-plugin voor het bouwen en uitvoeren van formulieren en aangepaste workflows.

Als je bedrijf formulieren gebruikt voor meerdere touchpoints om gegevensverzamelingen vast te leggen, dan is Gravity Flow een geschikte oplossing

werkstroom app

die automatisch formulieren verzendt binnen uw activiteiten voor het beheer van bedrijfsprocessen.

Gravity Flow helpt bij het configureren van zelfs oude WordPress websites met complexe workflows dankzij de ingebouwde integraties en visuele tools. Je kunt eenvoudig en zonder wrijving geautomatiseerde processen uitrollen voor geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers.

Gravity Flow beste functies

Gebruik Gravity Forms voor het genereren en integreren van formulieren voor meerdere bedrijfsprocessen en use cases zoals onboarding, het genereren van facturen en het verwerken van aanvragen op je WordPress website

Bouw aangepaste interactieve automatisering en optimaliseer workflows uit meer dan 40+ voorgedefinieerde actiestappen

Geniet van veiligheid op enterprise niveau voor formulier gebaseerde ondernemingen die gegevens in de cloud opslaan

Gravity Flow beperkingen

Gebruikers hebben geklaagd dat vertalingen van Gravity Flow niet goed werken

Zwaartekrachtstroom prijzen

Core Licentie: $99/jaar voor één WordPress site

$99/jaar voor één WordPress site Pro Licentie: $299/jaar voor drie WordPress sites

$299/jaar voor drie WordPress sites Ultieme licentie: $447/jaar voor 50 WordPress sites

Gravity Flow klantbeoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

5. Bijenkorf

via

Hive

De software voor werkstroombeheer van Hive omvat apps voor werkbeheer, automatisering van taken, samenwerking, rapportage en controle.

Hive Automatisering maakt taken aan, wijst eigenaren toe en wijzigt statussen. Zodra je een werkstroom voor een specifieke taak hebt ingesteld, hoef je niet meer in te checken of de status te controleren. Hive Automate doet dat voor je.

Hive Analytics houdt acties en projecten in je werkruimte bij, analyseert de tijd die aan elke actie en elk project wordt besteed en geeft inzicht op hoog niveau in kritieke statistieken en hangende problemen.

Hive beste functies

Creëer aangepaste workflows in meerdere stappen zonder codeerervaring met de drag-and-drop workflow builder van Hive

Bouw uw persoonlijke workflowoplossingen, selecteer triggers en acties voor automatisering en stel gepersonaliseerde voorwaarden in voor automatisering van Hive naar Hive en van Hive naar andere tools

Gebruik Hive's no-code form builder om informatie uit meerdere databronnen te importeren en deelbare no-code formulieren te maken voor een soepele samenwerking tussen teams

Hive beperkingen

Gebruikers hebben geklaagd over het onvermogen van Hive om te integreren met SMS service providers

Prijzen van Hive

Free: $0 voor 200MB opslagruimte en tien leden van de werkruimte

$0 voor 200MB opslagruimte en tien leden van de werkruimte Starter: $1.50/maand/gebruiker voor onbeperkte opslagruimte en tien leden van de werkruimte

$1.50/maand/gebruiker voor onbeperkte opslagruimte en tien leden van de werkruimte Team: $5/maand/gebruiker voor onbeperkte opslagruimte en 50 leden voor werkruimten

$5/maand/gebruiker voor onbeperkte opslagruimte en 50 leden voor werkruimten Enterprise: Aangepaste prijzen

Hive beoordelingen van klanten

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

6. ProcessMaker

via

ProcessMaker

ProcessMaker is een AI-aangedreven software voor het beheer van de werkstroom van ondernemingen met een eenvoudige interface zonder code die de productiviteit van uw team verbetert.

Met intelligente automatisering kunnen teams het volgende automatiseren en implementeren

voorbeelden van werkstromen

zoals factuurgoedkeuring, onboarding van werknemers, business service management en inkoop.

Het platform automatiseert cross-functionele enterprise workflows en werkstromen tussen systemen en afdelingen door AI en NLP (natuurlijke taalverwerking) te integreren.

ProcessMaker beste functies

Verbind en orkestreer complexe bedrijfsprocessen, gegevens en systemen vanuit bestaande apps en gegevensstromen

Intelligente automatisering implementeren door generatieve AI, intelligente documentverwerking, automatisering van bedrijfsprocessen en beslissingsengines te combineren

Gebruik kant-en-klare sjablonen met vooraf gedefinieerde processen, deel succesvolle workflows met anderen en sla uw unieke processen op als sjablonen voor toekomstig gebruik

ProcessMaker limieten

Webformulieren zijn niet gemakkelijk aan te passen

Prijzen voor ProcessMaker

Platform: Aangepaste prijzen en het ontbreken van functies zoals mobile screen builder, process testing

Aangepaste prijzen en het ontbreken van functies zoals mobile screen builder, process testing Pro: Aangepaste prijzen en geen functies zoals AI formulieren, AI zoeken

Aangepaste prijzen en geen functies zoals AI formulieren, AI zoeken Enterprise Plus: Aangepaste prijzen en toegang tot alle geavanceerde functies

ProcessMaker beoordelingen van klanten

G2: 4.3/5 (280+ beoordelingen)

4.3/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (170+ beoordelingen)

7. Pneumatische werkstroom

via

Pneumatisch

Pneumatic is een SaaS workflow management systeem voor iteratieve ontwikkeling en continue verbetering van bedrijfsprocessen. Begin met het documenteren van uw bedrijfsprocessen met behulp van sjablonen voor werkstromen, voer ze vervolgens uit, controleer hun prestaties, identificeer knelpunten en voer aanpassingen door om de efficiëntie te maximaliseren.

Pneumatische werkstroom beste functies

Gebruik het hulpmiddel Template Builder van Pneumatic om nieuwe sjablonen te maken en te verfijnen, wijzigingen aan te brengen in bestaande sjablonen om nieuwe SOP's toe te voegen en eigenaars van sjablonen toe te voegen of te verwijderen

Meerdere workflows uitvoeren vanuit elke sjabloon en nieuwe workflows maken door bestaande te klonen

Het dashboard van Pneumatic gebruiken om een overzicht van de workflows te krijgen en taken aan elke gebruiker toe te wijzen, zodat zij de blokkers kunnen identificeren en prioriteiten kunnen instellen

Pneumatic Werkstroom limieten

Het is niet geschikt voor grote ondernemingen met complexe werkstromen

Prijzen van Pneumatic Workflow

Unlimited: $99/maand zonder toegewijde implementatiemanager

$99/maand zonder toegewijde implementatiemanager Gefractioneerde COO: $599/maand met een toegewijde implementatiemanager en andere geavanceerde functies

Pneumatic Workflow klantbeoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Processtraat

via

Processtraat

Process Street is automatiseringssoftware voor bedrijfsprocessen die handmatige taken vervangt door no-code workflows. Het integreert met apps van derden zoals Slack, Zapier, HubSpot, Google Drive en andere automatiseringstools om gepersonaliseerde workflows te maken voor het verzenden van e-mails, het importeren van gegevens, het verzenden van facturen en soortgelijke Taken.

Process Street helpt je om je regels voor automatisering van werkstromen regelmatig bij te werken en te verfijnen zonder het hele systeem te beïnvloeden of lopende activiteiten te onderbreken.

Process Street beste functies

Creëer end-to-end robuuste waardeketens met aangepaste formulieren en geautomatiseerde workflows en beheer de werkstroom tussen verschillende teams, afdelingen en processen

Genereer prestatierapporten over automatisering van werkstromen om de prestaties van teams te controleren en knelpunten op individueel of teamniveau te identificeren in een intuïtief dashboard

Voorwaardelijke logica instellen zoals als/dan om automatisch aan te passen aan verschillende situaties en teamvereisten

Processtraat limieten

Zonder een herbruikbare procesbibliotheek is het moeilijk om processen en gebeurtenissen te koppelen

Prijzen van Process Street

Startup: $100/maand en beperkte app ontwikkeling

$100/maand en beperkte app ontwikkeling Pro: $1500/maand en beperkte aanpassingen (jaarlijks gefactureerd)

$1500/maand en beperkte aanpassingen (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen met toegang tot alle functies en aanpassingen

Process Street beoordelingen van klanten

G2: 4.6/5 (350+ beoordelingen)

4.6/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

9. Wrike

via

Wrike

Bouw aangepaste workflows en geautomatiseerde werkruimten voor uw verschillende teams en bedrijfsafdelingen met behulp van de workflowconfiguratie van Wrike.

Wrike helpt grote teams hun workflows te personaliseren met aangepaste automatisering, waarbij ze hun eigen regels en triggers instellen. Creëer automatische goedkeuringen, formulieren en herhaalbare blauwdrukken om handmatige inspanningen in de activiteiten van de onderneming te elimineren.

Wrike beste functies

Gebruik Wrike's ingebouwde sjablonen voor automatisering van werkstromen om uw projecten te plannen, projecten op te splitsen in kortere taken, visualisatie te vereenvoudigen en projecten binnen de geplande deadlines op te leveren voor een hogere klanttevredenheid

Filter automatisch uw taken, houd uw werkruimte georganiseerd en maak to-do lijsten vast volgens prioriteit.

Gebruik de samenwerkingstools in de app om projecten te abonneren, live bewerking mogelijk te maken en resultaten te definiëren zonder te hoeven wachten op reacties per e-mail

Wrike beperkingen

Essentiële functies zoals goedkeuringen zijn beschikbaar in de mobiele app, maar ontbreken in de desktop-app van Wrike

Wrike prijzen

Free

Teams: $9.8/maand voor 2-25 gebruikers

$9.8/maand voor 2-25 gebruikers Business: $24.8/maand voor 5-200 gebruikers

$24.8/maand voor 5-200 gebruikers Enterprise: Aangepaste prijs voor 5 tot onbeperkte gebruikers met veiligheid en schaalbaarheid op enterprise-niveau

Aangepaste prijs voor 5 tot onbeperkte gebruikers met veiligheid en schaalbaarheid op enterprise-niveau Pinnacle: Aangepaste prijs voor 5 tot onbeperkte gebruikers met geavanceerde analyses

Beoordelingen van Wrike klanten

G2: 4.2/5 (3500+ beoordelingen)

4.2/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.500+ beoordelingen)

10. Nintex

via

Nintex

Het Nintex workflow management systeem staat bekend om zijn intuïtieve gebruikersinterface en eenvoudige integratie met applicaties van derden.

Nintex gebruikt AI-hulpmiddelen om binnen enkele minuten workflows te bouwen, verschillende interne en externe opslagplaatsen te integreren en end-to-end bedrijfsprocessen te ontwikkelen om activiteiten, gegevensbeheer en procesmodellering en -in kaart brengen te automatiseren.

Nintex's kant-en-klare analytics dashboard geeft u bruikbare inzichten in de automatiseringen die in uw organisatie worden uitgevoerd. Bijhouden en meten van de status van uw workflow instances, voorraadbeheer en business impact.

Nintex beste functies

Gebruik een procesdocumentatiesoftware om gegevens in uw documenten samen te voegen zonder te knippen en plakken en de routering van documenten voor beoordelingen en ondertekening te automatiseren en ze via de cloud op te slaan

Aangepaste werkstroom automatiseringsprocessen creëren om gegevens uit verschillende databronnen binnen uw organisatie te importeren en betere beslissingen te nemen

Conceptualiseer, visualiseer en itereer uw agile workflows met Nintex's drag-and-drop designer canvas

Nintex beperkingen

Functies zoals het in kaart brengen van processen kunnen moeilijk zijn voor nieuwe gebruikers

Nintex prijzen

Pro: $25.000 per jaar voor 2.000 documentgeneraties

$25.000 per jaar voor 2.000 documentgeneraties Premium: $50.000 per jaar voor 10.000 documentgeneraties

$50.000 per jaar voor 10.000 documentgeneraties **Aangepaste prijzen voor aangepaste documentgeneraties

Beoordelingen van Nintex klanten

G2: 4.3/5 (1.000+ beoordelingen)

4.3/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (80+ beoordelingen)

Vind de beste software voor werkstroombeheer voor uw team

Als uw team te veel tijd besteedt aan het handmatig toewijzen van taken en het schakelen tussen applicaties om verschillende gegevenspunten te verzamelen, is het tijd om software voor workflowbeheer voor ondernemingen te gebruiken.

Als je net begint, raden we ClickUp aan als een beginnersvriendelijke oplossing voor workflowbeheer om je workflows te automatiseren. Het heeft kant-en-klare sjablonen om uw bedrijfsprocessen te verbeteren en wordt aangedreven door ClickUp Brain om repetitieve taken te elimineren.

Wat ClickUp onderscheidt als de beste software voor enterprise workflow management is de combinatie van workflow automatisering met projectmanagement om workflows handmatig en met geautomatiseerde acties uit te voeren.

Aan de slag, zich gratis aanmelden bij ClickUp.