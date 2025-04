10 Beste software-apps voor het bijhouden van taken voor projectmanagers in 2025

Projectmanagers en teamleiders hebben vaak moeite om de capaciteit van hun team in te schatten. Om middelen efficiënt te beheren en de productiviteit te verhogen, moet je de werklast van je team door en door kennen.

Je moet op de hoogte blijven van de sleutel details - het uitzoeken van de tijd die aan projecten is toegewezen, de beschikbaarheid van teamleden om aan nieuwe projecten te werken en hun voortgang afstemmen op de geschatte tijdlijnen.

Dit is waar software voor het bijhouden van taken van pas komt.

Het belangrijkste doel van software voor het bijhouden van taken is om werknemers te helpen hun tijd te optimaliseren, ervoor te zorgen dat ze geen kansen missen en een cultuur van transparantie en groei te handhaven.

En dit vertaalt zich rechtstreeks in winst voor de organisatie. U houdt uw clients tevreden met tijdige leveringen, schept vertrouwen en bouwt een solide reputatie op die meer business oplevert.

Wat is Job Tracking Software?

Software voor het bijhouden van taken biedt projectmanagers een blik op elk aspect van de taken waaraan hun team werkt. Deze tools zijn ontworpen om teams te helpen hun projecten effectiever te plannen, organiseren en beheren en bevatten functies zoals lijsten met taken en planning, projecten bijhouden tijdsregistratie, samenwerking en rapportage.

Bedrijven kunnen deze software gebruiken om project workflows te stroomlijnen, deadlines te bewaken, middelen effectief toe te wijzen, projectresultaten te verbeteren en productiviteit te verhogen.

Wat moet je zoeken in Job Tracking Software?

Er zijn verschillende softwaremogelijkheden voor het bijhouden van taken op de markt, maar het is belangrijk dat u weet hoe u de software filtert die op uw behoeften is afgestemd.

Let op deze essentiële functies voordat je een platform koopt:

Taakorganisatie: Een ideaal platform voor het bijhouden van taken moet u helpen bij het opsplitsen van projectresultaten in kleinere taken, deze toewijzen aan leden van het team en de taken organiseren

Een ideaal platform voor het bijhouden van taken moet u helpen bij het opsplitsen van projectresultaten in kleinere taken, deze toewijzen aan leden van het team en de taken organiseren Voortgang bijhouden: De mogelijkheid om de voortgang van het project en mijlpalen bij te houden en deze te vergelijken met voorspelde gegevens is een van de meest essentiële vereisten van een tool voor het bijhouden van taken

De mogelijkheid om de voortgang van het project en mijlpalen bij te houden en deze te vergelijken met voorspelde gegevens is een van de meest essentiële vereisten van een tool voor het bijhouden van taken Tijdregistratie: De tool moet de tijd die aan taken en projecten wordt besteed kunnen registreren en bijhouden

De tool moet de tijd die aan taken en projecten wordt besteed kunnen registreren en bijhouden Middelenbeheer: U moet in staat zijn om teammiddelen toe te wijzen en te beheren binnen de tool, van menselijke middelen tot financiële middelen

U moet in staat zijn om teammiddelen toe te wijzen en te beheren binnen de tool, van menselijke middelen tot financiële middelen Tools voor samenwerking: Zoek naar de mogelijkheid om transparante teamcommunicatie, delen van bestanden en samenwerking te bevorderen

Zoek naar de mogelijkheid om transparante teamcommunicatie, delen van bestanden en samenwerking te bevorderen Aanpassing: De flexibiliteit om workflows, velden en projectweergaven aan te passen aan uw behoeften kan een belangrijk voordeel zijn

De flexibiliteit om workflows, velden en projectweergaven aan te passen aan uw behoeften kan een belangrijk voordeel zijn Integratie: Integraties met tools en software van derden die u gebruikt in uw dagelijkse werkstroom zullen uw werk vereenvoudigen en versnellen

Integraties met tools en software van derden die u gebruikt in uw dagelijkse werkstroom zullen uw werk vereenvoudigen en versnellen Rapportage en inzichten: Uw software voor het bijhouden van taken moet projectgegevens en prestatiecijfers kunnen analyseren met behulp van rapportagetools

Uw software voor het bijhouden van taken moet projectgegevens en prestatiecijfers kunnen analyseren met behulp van rapportagetools Schaalbaarheid: De mogelijkheid om mee te schalen met de groei van je team en de toenemende complexiteit van projecten aan te kunnen is een geweldige add-on

Een enkel job tracking systeem biedt misschien niet al deze functies. Maar om te voorkomen dat uw technische stapel te groot wordt, kiest u een platform dat de meeste van deze mogelijkheden biedt.

Laten we eens kijken naar de 10 beste opties op de markt van dit moment!

De 10 beste software voor het bijhouden van vacatures in 2024

We hebben grondig onderzoek gedaan, gebruikers om beoordelingen gevraagd en de tools zelf uitgeprobeerd om de beste software voor het bijhouden van taken voor jou en je teamleiders te vinden. Laten we ze in detail bekijken.

1. ClickUp

ClickUp is een uitgebreide software voor projectmanagement waarmee u projecten kunt beheren als een professional. Het helpt u bij het plannen, organiseren en samenwerken aan taken en het bijhouden van de tijd. ClickUp's platform voor projectmanagement biedt zichtbaarheid in de details van elk project waaraan uw team werkt - en fungeert zo als een platform voor het bijhouden van taken. Met dit overzicht kunt u de dagelijkse taken afstemmen op de langetermijndoelen van het bedrijf, de omvang van het werk inschatten en middelen toewijzen.

Controleer lopende projecten in een oogopslag met ClickUp's gemakkelijk te begrijpen Gantt grafieken Jongleren tussen meerdere projecten? ClickUp's agile Dashboards en 15+ aanpasbare weergaven, waaronder de Board view, Gantt Chart view en de Lijstweergave, maken het bijhouden van projecten een fluitje van een cent.

Beheer moeiteloos meerdere projecten en verenig multifunctionele teams met het visuele Dashboard van ClickUp

Verdeel uw grote projecten in beheersbare brokken met behulp van ClickUp-taak . Gebruik ClickUp's functies voor taakbeheer om taken te prioriteren, subtaken binnen taken te maken en het platform aan te passen aan uw vereisten met behulp van 35+ ClickApps.

De hulpmiddel voor taakbeheer zorgt ook voor interne communicatie en houdt belanghebbenden op de hoogte met de mogelijkheid om:

Meerdere toegewezen personen en volgers aan een taak toe te voegen

Toegewezen opmerkingen achter te laten bij Taken

Praten met je team en bestanden en aantekeningen met betrekking tot een taak in realtime uitwisselen met behulp van de weergave Chat

Duidelijke communicatiekanalen instellen via toegewezen commentaar op ClickUp-taaken

Als het bijhouden van de voortgang van taken en updates veel handmatig werk met zich meebrengt, kunt u tijd besparen door het volgende in te stellen ClickUp Automatiseringen en uw team in staat te stellen zich te concentreren op de belangrijkste items die de naald laten bewegen.

Hier is een voorbeeld:

Automatisering trigger: Wanneer de status van een taak verandert van "In uitvoering" in "Voltooid."

Automatisering acties:

Iemand toewijzen : Wijs de taak toe aan de QA Tester om het Voltooide werk te beoordelen

: Wijs de taak toe aan de QA Tester om het Voltooide werk te beoordelen Einddatum toevoegen : Stel een deadline in voor de QA beoordeling, 3 dagen nadat de taak is gemarkeerd als Voltooid

: Stel een deadline in voor de QA beoordeling, 3 dagen nadat de taak is gemarkeerd als Voltooid Commentaar toevoegen: Plaats automatisch een opmerking bij de Taak om de QA Tester te informeren dat de taak klaar is voor beoordeling

Verminder onnodig handmatig werk met ClickUp Automatiseringen

En als u op zoek bent naar inzicht in de tijd die aan elke Taak is besteed versus de tijd die uw team ervoor had ingepland, ClickUp's tijdsregistratie voor projecten vereenvoudigt het proces voor zowel werkgevers als werknemers. De leden van het team kunnen vanaf elk apparaat of platform van hun keuze werken, de tijd gemakkelijk bijhouden en aantekeningen toevoegen aan de invoer van tijd om te verwijzen naar de Taak waaraan ze werken.

Schakel tussen platforms zonder factureerbare uren te verliezen met ClickUp's Project Time Tracking

Gebruikt u al een tool voor tijdsregistratie? Integreer uw favoriete apps voor tijdsregistratie, zoals Harvest, Toggl of Clockify, met ClickUp om de bijgehouden uren te synchroniseren.

Gebruik ClickUp voor eenvoudige integratie met populaire apps voor tijdsregistratie

ClickUp's gratis software voor projectmanagement wordt ook geleverd met kant-en-klare sjablonen om het bijhouden van taken verder te vereenvoudigen. Sjablonen voor projectomvang helpen projectmanagers om de kritieke details en onderdelen van een nieuw project te organiseren. Sjablonen voor projecttracker bespaar kostbare tijd bijhouden zonder de integriteit van uw project op te offeren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-23.jpeg Krijg duidelijk zichtbaarheid in de voortgang van uw taken met ClickUp's Project Tracker Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-3pqnvd3 Download deze sjabloon /$$$cta/

Voorbeeld, ClickUp's sjabloon voor projectvolgers maakt het gemakkelijk om complexe projecten bij te houden. U kunt taken groeperen in een bepaalde fase en ze dienovereenkomstig bijhouden. Toegewezen teamleden kunnen hun taken in het project plotten, zodat de manager en alle andere teamleden op dezelfde pagina zitten.

ClickUp beste functies

Creëer aangepaste fases of statussen voor taken die uw specifieke werkstroom weerspiegelen. U kunt ook aangepaste velden instellen om extra opdrachtspecifieke details vast te leggen, zoals prioriteit, client of budget

voor taken die uw specifieke werkstroom weerspiegelen. U kunt ook aangepaste velden instellen om extra opdrachtspecifieke details vast te leggen, zoals prioriteit, client of budget Relaties leggen tussen opdrachten om te zien hoe ze met elkaar verbonden zijn en hoe het voltooien van de ene opdracht van invloed kan zijn op de andere. Dit helpt bij het beheren van complexe projecten met meerdere taken

om te zien hoe ze met elkaar verbonden zijn en hoe het voltooien van de ene opdracht van invloed kan zijn op de andere. Dit helpt bij het beheren van complexe projecten met meerdere taken Stel herinneringen in voor dagelijkse werkoverleg of wekelijkse vergaderingen met terugkerende taken

met terugkerende taken Stel werknemers in staat om tijd op te nemen vanaf elk apparaat van hun keuze met ClickUp's desktop- of mobiele app, web-versie of gratis desktop-app voor Chrome

van hun keuze met ClickUp's desktop- of mobiele app, web-versie of gratis desktop-app voor Chrome Geef teamleden de flexibiliteit om tussen apparaten te wisselen zonder uren te verliezen met Global Timer

zonder uren te verliezen met Global Timer Verkrijg inzicht in de activiteiten en prestaties van werknemers met gedetailleerde rapporten over urenstaten, bijgehouden tijd, tijdsrapportage en geschatte tijd

ClickUp beperkingen

Heeft een lichte leercurve

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op elk betaald abonnement voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Justworks Uren

via Justworks Uren Justworks Hours is een tool voor tijdsregistratie die is ontworpen om uw team efficiënter en productiever te maken. De tool is geschikt voor bedrijven van elke grootte en zorgt ervoor dat medewerkers gecompenseerd worden voor hun werk zonder tijd te verspillen aan handmatige tijdsregistratie.

De tool minimaliseert fouten bij het bijhouden van gelogde uren, helpt u te voldoen aan de arbeidswetgeving, voorkomt juridische sancties en zorgt voor een transparante werkplek.

Deze software voor toezicht op werknemers is gemakkelijk te gebruiken voor zowel werknemers als werkgevers. Werknemers kunnen in- en uitklokken via het webplatform, de mobiele app of Slack.

Werkgevers kunnen diensten monitoren, rapporten genereren, locaties verifiëren met geofencing en aannemers in hun systeem opnemen als het team groter wordt dan werknemers op uurbasis.

Justworks Hours' beste functies

Goedgekeurde diensten automatisch synchroniseren met uw Professional Employer Organization (PEO) of salarissoftware

Eerlijke werkwijzen handhaven met ingebouwde overwerkwaarschuwingen en automatische herinneringen voor maaltijden en rusttijden

Middelen toewijzen, budgetten instellen en uw personeel beter beheren met gedetailleerde rapportages over urenstaten, salarisadministratie en overuren

Werknemers op kantoor en op afstand eenvoudig aannemen op het platform

Justworks Urenlimieten

Kan duur zijn voor kleine bedrijven

Justworks Uren prijzen

Basis: $59/maand per werknemer (voor PEO, inclusief tijdsregistratie)

$59/maand per werknemer (voor PEO, inclusief tijdsregistratie) Plus: $99/maand per werknemer (voor PEO, inclusief tijdsregistratie)

Justworks Hours beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

3. Hub Planner

via Hub Planner Hub Planner is een platform voor resourcemanagement, planning en roostering dat zichtbaarheid biedt in projecten en resources onder één dak. Gebruik deze tool om te beoordelen hoe uw teamleden hun tijd gebruiken, welke medewerkers beschikbaar zijn voor nieuwe projecten en om direct medewerkers met specifieke vaardigheden te vinden.

Het platform biedt ook functies voor projectmanagement, zodat u het volgende kunt beheren mijlpalen voor projecten beheren dynamische factureringstarieven instellen en financiële uitgaven plannen. Uw werknemers kunnen het platform gebruiken om jaarlijks verlof aan te vragen of vrije tijd in te plannen met behulp van de resourceplanner of aanvraagformulieren.

De tool is geschikt voor zowel KMO's als ondernemingen. Managers in verschillende sectoren kunnen deze tool gebruiken om op de hoogte te blijven van capaciteitsbeheer.

de beste functies van #### Hub Planner

Meet de tijd die aan projecten wordt besteed door de werkelijke tijd, gerapporteerd via urenregistratie, te vergelijken met de voorspelde tijd

Krijg zichtbaarheid in individuele of collectieve prestaties met real-time analyses

Dashboards toevoegen aan elk rapport en de werkelijke nummers vergelijken met de geplande tijd voor uitgaven, gebruik en gewerkte uren

Niet-projectgerelateerd werk zoals vakantie of vergaderingen plannen

Hub Planner limieten

De analyses onthullen beperkte inzichten

Gebrek aan aangepaste opties

Hub Planner prijzen

Plug & Play: $7/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$7/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Premium: $18/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$18/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Business Leader: $54/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Hub Planner beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4. Smartsheet

via Smartsheet Smartsheet is een platform voor projectmanagement voor uw hele projectlevenscyclus, van projectplanning, resourcemanagement en de instelling van budgetten tot de oplevering van projecten.

Het is krachtig voor complexe projecten met meerdere afhankelijkheid. Met het dashboard kunt u real-time rapportages genereren over de voortgang en prestaties van projecten.

Als je team moeite heeft met het afhandelen van repetitieve taken, kun je deze automatiseren met terugkerende of op voorwaarden gebaseerde workflows.

Deze software voor het bijhouden van taken werkt het beste voor ondernemingen of KMO's die snel moeten opschalen.

Smartsheet beste functies

Visualiseer voortgang met Gantt grafieken, Kanban-borden of een rasterweergave

Resources effectief toewijzen met weergaven van resources en heatmaps

Kosten en overschrijdingen bijhouden om uw budget te optimaliseren

Gebruik integraties met Slack, Google Werkruimte, Jira en Microsoft Teams om al uw informatie naar één platform te brengen

Smartsheet limieten

De mobiele interface voelt een beetje onoverzichtelijk aan

Smartsheet prijzen

Gratis

Pro: $9/gebruiker per maand

$9/gebruiker per maand Business: $32/gebruiker per maand

$32/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (14.000+ beoordelingen)

4.4/5 (14.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

5. WebWork

via WebWork WebWork is een softwaretool voor het bijhouden van projecten waarmee werkgevers en projectmanagers de activiteiten van werknemers kunnen controleren en projecten kunnen beheren binnen een uniform platform.

De tool legt willekeurig schermafbeeldingen vast om je zichtbaarheid te geven in de projecten waar je teamleden aan werken. Het is beschikbaar als desktop-app, mobiele app en extensie voor Chrome en werkt ook in de browser. Je medewerkers kunnen dus vanaf elk platform werken en toch tijd registreren zonder uren te verliezen.

WebWork maakt het bijhouden van taken ook eenvoudiger. Je kunt de status van taken bijhouden, je weergave aanpassen en werk prioriteren op basis van hun belang of deadlines. Je team kan de functie chatten gebruiken om samen te werken en projectgerelateerde bronnen te delen.

WebWork beste functies

Efficiënt tijd beheren met tijdsregistratie op meerdere platforms

Werkpatronen detecteren en prestaties verbeteren met rapportages

Bereken nauwkeurig factureerbare uren en genereer facturen op basis van uurtarieven

WebWork beperkingen

Kan geen aangepaste tijdzones instellen voor verschillende werknemers

WebWork prijzen

Pro: $4,99/gebruiker per maand

$4,99/gebruiker per maand Plus: $7,99/maand per gebruiker

$7,99/maand per gebruiker Premium: $11,99/maand per gebruiker

WebWork beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

6. Ren

via Ren Runn is een software voor resourcebeheer met geïntegreerde functies voor urenregistratie, projectmanagement, capaciteit en prognoses.

De krachtige zoekfunctie van Runn helpt je om je personeelsbestand te sorteren en geschikte leden te vinden voor je volgende project. Het geeft je een duidelijk overzicht van ieders planning met heatmaps, zodat je zeker weet dat er geen conflicten ontstaan.

Je kunt je teams automatisch timesheets laten invullen. Volg de status van projecten en tijdsregistraties in realtime ten opzichte van voorspelde gegevens om een beter inzicht te krijgen in de algehele prestaties van het bedrijf.

De functie rapportage biedt een kijkje in uw bedrijf met dynamische grafieken, tabellen en grafieken, zodat u waardevolle inzichten kunt verkrijgen en ruimte voor verbetering kunt identificeren.

Runn beste functies

Taken aan teamleden toewijzen met de functie slepen en neerzetten

Filter teamleden op rollen, vaardigheden, teams en tags

Krijg een overzicht van je project portfolio, inclusief fases en mijlpalen, en prioriteer de belangrijkste taken

Registreer factureerbare en niet-factureerbare uren met eenvoudige urenregistratie

Runn limieten

Instellen kost tijd

Beperkte rapportageopties

Runn prijzen

Gratis

Pro: $10/gebruiker per maand

$10/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Runn beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (Te weinig beoordelingen)

4.5/5 (Te weinig beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

7. Asana

via Asana Als software voor projectmanagement houdt Asana u op de hoogte van de laatste status van uw projecten, biedt het zichtbaarheid in de werklast van het team en helpt het bij transparante communicatie tussen belanghebbenden.

De werklast functie beoordeelt de drukte van uw team en of ze de bandbreedte hebben voor nieuwe projecten. De tijdsregistratie functie helpt bij het meten van de tijd die aan Taken is besteed, zodat je nauwkeurig budgetten kunt instellen, en rapportage dashboards zetten de verzamelde gegevens om in visuele inzichten.

Asana is geschikt voor teams van elke grootte, of het nu gaat om kleine bedrijven in de dop of ondernemingen.

Asana beste functies

Gebruik sjablonen voor projecten en voeg automatisering toe om handmatig werk te verminderen

Projectonderdelen aanpassen en schakelen tussen lay-outs zoals Gantt, lijst, lijst, kalender, bord of tijdlijn

Visualiseer de capaciteit van uw team en breng werk opnieuw in balans met de functie Werklast

Automatiseer processen in je hele technologiestapel met 270+ integraties

Asana beperkingen

Kan duur zijn voor kleine bedrijven

Prijzen Asana

Personal: Free

Free Starter: $13.49/gebruiker per maand

$13.49/gebruiker per maand Geavanceerd: 30,49/gebruiker per maand

30,49/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

8. Monday

via Monday Van projectplanning en projectmanagement tot het toewijzen van middelen, met Monday kun je je projecten als een open boek bekijken. De visuele interface is aantrekkelijk en geschikt voor creatieve teams.

Als je wilt weten hoeveel tijd je team besteedt aan specifieke taken, kun je de kolom Tijdregistratie toevoegen aan je werkstroom. Je kunt de Taken gemakkelijk starten of pauzeren met de knop Afspelen. Deze functie is echter alleen beschikbaar voor de abonnementen Pro en Enterprise.

In de kern is Monday een samenwerkingsplatform dat je op de hoogte houdt van de voortgang van projecten en alle belanghebbenden in staat stelt om op de hoogte te blijven van projecten, te communiceren en een transparante werkomgeving te behouden.

Monday beste functies

Stel uw doelen en doelstellingen vast, definieer projecten en processen om uw doelstellingen te bereiken en creëer taken om uw projecten en processen op uw doelen af te stemmen

Plan, plan en wijs middelen toe om de werklast van uw werknemers in balans te brengen

Uw werkstroom organiseren door taken te prioriteren, eigendom toe te wijzen en deadlines in te stellen

De voortgang visualiseren met behulp van realtime dashboards

Monday beperkingen

Sommige gebruikers klagen over vertraagde notificaties

Functies voor bijhouden in beperkte tijd

Prijzen voor Monday

Gratis

Basis: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Standaard: $14/gebruiker per maand

$14/gebruiker per maand Pro: $24/gebruiker per maand

$24/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (10.000+ beoordelingen)

4.7/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

9. Teamwerk

via Teamwerk Als een platform voor werkbeheer stelt Teamwork je in staat om teamresources te organiseren, tijdlijnen in te schatten en gelogde uren nauwkeurig bij te houden.

Je kunt de capaciteit optimaal plannen door te anticiperen op de behoefte aan resources, project pipelines bij te houden en te weten wanneer je meer ondersteunend personeel nodig hebt. Met een volledig overzicht van ieders werklast kun je beslissen om taken opnieuw toe te wijzen of projectdetails te bewerken om ervoor te zorgen dat projecten op tijd worden opgeleverd.

Dit platform, dat in eerste instantie is ontworpen voor bureaus, IT-bedrijven en adviesdiensten, kan worden aangepast voor verschillende soorten bedrijven, groot of klein.

Teamwork beste functies

Stuur geautomatiseerde waarschuwingen om werknemers eraan te herinneren hun tijd te registreren

Gebruik tijdsregistratie om uren te registreren, budgetten te beheren en foutloze facturen op tijd te genereren

Krijg een gecentraliseerde weergave van geschatte, toegewezen, gelogde en beschikbare uren

Kijk in de werkstroom van je team en beheer effectief de korte- en langetermijnplanning van resources

Teamwerk limieten

Rapporten exporteren kan een gedoe zijn

Prijzen van Teamwork

Gratis

Levering: $13.99/gebruiker per maand

$13.99/gebruiker per maand Groeien: $25,99/gebruiker per maand

$25,99/gebruiker per maand Schaal: Aangepaste prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

10. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff is software voor het bijhouden van projecten met mogelijkheden voor tijdsregistratie, personeelsbeheer en activiteitenanalyse.

Het stelt je team in staat om tijd te besparen met geautomatiseerde tijdsregistratie en salarisadministratie. De tool integreert met PayPal, Payoneer, Wise en andere betaalmethodes en maakt automatische betaling op basis van factureerbare uren mogelijk.

Je kunt ook aanpasbare rapporten maken met de gegevens uit tijdsregistratie, activiteitenmonitoring en teamsamenwerking en deze inzichten gebruiken om cruciale zakelijke beslissingen te nemen.

De beste functies van Hubstaff:

Uren van werknemers bijhouden voor externe, hybride en interne medewerkers en zorgen voor nauwkeurige facturering en facturering

Stel werknemers in staat om uren te registreren vanaf elk besturingssysteem of apparaat van hun keuze

Beheer verschuivingen, beschikbaarheid en PTO-verzoeken en voorkom planningsconflicten met de functie voor personeelsplanning

Genereer rapportages met Hubstaff Insights en identificeer gegevenstrends en patronen

Hubstaff limieten:

Het kan moeilijk zijn om verschillende tijdzones in te stellen in Hubstaff

Hubstaff prijzen

Gratis

Starter: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Groeien: $9/gebruiker per maand

$9/gebruiker per maand Teams: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: $25/gebruiker per maand

Hubstaff beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

Stuur uw projecten naar succes met software voor het bijhouden van taken

Apps voor het bijhouden van taken zorgen ervoor dat het harde werk van uw werknemers niet onopgemerkt blijft en maken plaats voor transparante en nauwkeurige betalingen. De leden van je team krijgen een duidelijk beeld van waar ze hun tijd aan besteden en kunnen dit gebruiken om hun werktijden in de hand te houden en productief te blijven.

Deze tools helpen organisaties bij het beheren van resources voor lopende projecten en toekomstige projecten in de pijplijn. Ze bieden realtime rapportages zodat u kunt beslissen hoeveel budget u aan elk project toekent en wanneer en waar u resources moet herschikken.

Er is geen platform voor het bijhouden van taken dat zo krachtig en soepel werkt als ClickUp - of het nu gaat om projectmanagement, tijdsregistratie, budgetinschatting, toewijzing van resources of al deze taken samen.

Als alles-in-één platform houdt het uw technische stapel slank en efficiënter terwijl u op de hoogte blijft van de status van al uw projecten. Aan de slag met ClickUp en beheer uw personeelsbestand met vertrouwen!