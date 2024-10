Gratis stamboom sjablonen in Excel, Word en ClickUp Docs

Onderzoek doen naar je familiegeschiedenis heeft vele voordelen. Het helpt je om verbinding te maken met je wortels, medische informatie te verzamelen en je dichter bij je familie te voelen. Bovendien kan contact leggen met verre familieleden je familieverbindingen in stand houden, je helpen plezier te hebben met je uitgebreide familie en een gevoel van verbondenheid creëren.

Je kunt je wortels traceren met bronnen zoals ancestry.com, praten met oudere familieleden of volkstellingsdocumenten onderzoeken in de nationale archieven. Zodra je de gegevens hebt, kun je een sjabloon voor een stamboom gebruiken om een grafiek te maken met al je familieleden, ze door de generaties heen te volgen, details over hen toe te voegen en je grafieken voor genealogie te organiseren.

Stambomen, vooral gemaakt met behulp van software voor digitaal mindmappen kan ook gedeeld worden met andere leden van de familie, waardoor het een leuke en gezamenlijke ervaring wordt om samen uw gedeelde erfgoed te waarderen.

Wat zijn stamboom sjablonen?

Een stamboom sjabloon is een vooraf ontworpen raamwerk waarmee je een diagram kunt maken van je familielijn. Hiermee kun je de leden van je familie ordenen per generatie, relaties tussen familieleden traceren en informatie toevoegen over elke voorouder (of nakomeling).

De vier belangrijkste aspecten van een sjabloon zijn:

Hiërarchische structuur : Om familieleden chronologisch te ordenen, zodat u gemakkelijk generaties en relaties kunt bijhouden

: Om familieleden chronologisch te ordenen, zodat u gemakkelijk generaties en relaties kunt bijhouden Vertakkingen : Om individuele familielijnen te illustreren en de afstammelingen gekoppeld aan elke voorouder

: Om individuele familielijnen te illustreren en de afstammelingen gekoppeld aan elke voorouder Verbindingen : Om relaties te leggen tussen verschillende familieleden, zoals bovenliggend, kind, broer of zus en echtgeno(o)t(e)

: Om relaties te leggen tussen verschillende familieleden, zoals bovenliggend, kind, broer of zus en echtgeno(o)t(e) Individuele profielen: Geef gedetailleerde informatie over elk lid van de familie, inclusief geboortedata, beroepen en andere persoonlijke gegevens

Stamboom sjablonen zijn beschikbaar in verschillende formaten, zowel analoog (grafieken, notitieblokken, ordners, afdrukbare sjablonen) als digitaal (document, spreadsheet, virtueel whiteboard ). Terwijl de eerste misschien een ouderwets gevoel geeft, kan de tweede nuttiger zijn voor visueel samenwerken en ideeënborden maken .

Wat maakt een goed stamboom sjabloon?

Een goed sjabloon moet helpen om uw stamboom informatief en gemakkelijk te begrijpen te maken.

Maar de juiste kiezen kan verwarrend zijn met zoveel verschillende sjablonen op het internet. Vroeg beslissen over een sjabloon is cruciaal, omdat het verplaatsen van je familiegeschiedenis naar een nieuwe in de latere fases een heel gedoe kan worden.

Laten we eens kijken waar je naar moet zoeken in een voorbeeld stamboom, zodat je de perfecte kunt vinden om je genealogie bij te houden.

Een duidelijke en logische structuur : Controleer of uw stamboom sjabloon een hiërarchische structuur heeft die generaties verdeelt en aangepast kan worden aan uw familie

: Controleer of uw stamboom sjabloon een hiërarchische structuur heeft die generaties verdeelt en aangepast kan worden aan uw familie Aanpasbaar ontwerp : Kies een sjabloon dat kan worden aangepast aan uw ontwerpvoorkeuren (kleur, lettertype, format, en meer)

: Kies een sjabloon dat kan worden aangepast aan uw ontwerpvoorkeuren (kleur, lettertype, format, en meer) Samenwerkingstools : Kies een stamboom sjabloon dat u kunt delen met anderen en kunt gebruiken om samen te werken en suggesties toe te voegen

: Kies een stamboom sjabloon dat u kunt delen met anderen en kunt gebruiken om samen te werken en suggesties toe te voegen Multimedia ondersteunen : Maak een shortlist van hulpmiddelen die verschillende mediatypes ondersteunen, zoals afbeeldingen, video en audiobestanden. Dit kan u helpen bij het catalogiseren van belangrijke vondsten zoals foto's, aandenkens en zelfs opnames van elk familielid

: Maak een shortlist van hulpmiddelen die verschillende mediatypes ondersteunen, zoals afbeeldingen, video en audiobestanden. Dit kan u helpen bij het catalogiseren van belangrijke vondsten zoals foto's, aandenkens en zelfs opnames van elk familielid Meerdere taalopties : Voor tweetalige of meertalige families is het handig om een sjabloon te hebben dat in verschillende talen kan worden vertaald. Dit zou ongelooflijk nuttig zijn en het toegankelijker maken voor alle leden van de familie

: Voor tweetalige of meertalige families is het handig om een sjabloon te hebben dat in verschillende talen kan worden vertaald. Dit zou ongelooflijk nuttig zijn en het toegankelijker maken voor alle leden van de familie Veiligheid en privacy: Geef de voorkeur aan sjablonen met ingebouwde privacy instellingen en veiligheidsmaatregelen om gevoelige persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang

Onthoud dat een sjabloon voor een stamboom deze functies moet hebben en u in staat moet stellen om het aan te passen aan uw behoeften. Daarom hebben we de perfecte lijst met afdrukbare sjablonen voor je samengesteld.

6 Gratis stamboom sjablonen in Word, Excel & ClickUp

Ontdek enkele van onze favoriete (en gratis) digitale sjablonen voor stamboom om je te helpen je familiegeschiedenis gemakkelijk te organiseren.

1. ClickUp Stamboom Sjabloon

Stel een stamboom in, voeg profielen toe voor elk lid van de familie en werk samen met anderen in het sjabloon ClickUp Family Tree

De ClickUp Stamboom sjabloon stelt u in staat uw genealogisch onderzoek te organiseren in een gezamenlijke sjabloon voor virtueel whiteboard . Omdat het digitaal is, kun je nieuwe mijlpalen toevoegen, zoals bruiloften, geboortes en sterfgevallen, en het up-to-date houden met de nieuwste informatie.

Voeg elementen zoals doodles en afbeeldingen toe om uw stamboom visueel aantrekkelijker te maken met ClickUp Whiteboards

Dit sjabloon is gebouwd op ClickUp Whiteboard en wordt ondersteund door multimedia, waardoor het gemakkelijk is om afbeeldingen en opnames toe te voegen om meer context toe te voegen aan het levensverhaal van elk familielid.

In tegenstelling tot documenten en spreadsheets is het ClickUp Whiteboard volledig aanpasbaar, zodat u veel meer ontwerpelementen, zoals vormen, doodles en afbeeldingen, kunt toevoegen aan een leeg sjabloon voor uw stamboom. U kunt ook een mindmap maken om ideeën te brainstormen met je gezin.

Je kunt het ook delen met je uitgebreide familie zodat zij meer context kunnen toevoegen of je suggesties kunnen geven.

2. ClickUp Kinship Diagram Whiteboard Sjabloon

Voeg uw afstammingsinformatie toe en deel het met uw familie via ClickUp's Kinship Diagram Whiteboard Template

ClickUp biedt ook een ander gratis stamboom sjabloon genaamd de ClickUp Kinship Diagram Whiteboard Sjabloon die ook kan worden gebruikt om uw stamboom op te bouwen en uw afkomst te traceren. Zoals het eerder vermelde sjabloon, is het Kinship Diagram sjabloon ook een whiteboard met alle functies die u nodig hebt om een gegevensrijke, boeiende stamboom te maken.

Voeg de Kinship Diagram Whiteboard Sjabloon toe aan je werkruimte, voer je afstammingsgegevens in, gebruik connectoren om de relatie tussen familieleden weer te geven en voeg persoonlijke informatie toe zoals anekdotes en mijlpalen voor elk individu om een diepgaande familiegeschiedenis te garanderen.

Als je Klaar bent, kun je het stamboomdiagram eenvoudig delen met je uitgebreide familie via een privé of openbare link, zodat ze het allemaal kunnen bekijken, hun feedback kunnen delen en de gaten kunnen opvullen. Of nog beter, organiseer een virtuele bijeenkomst en werk samen aan je stamboom.

Een ander idee is om een groepsproject voor uw stamboom aan te maken op ClickUp, uw familieleden eraan toe te voegen en hen taken toe te wijzen die ze moeten voltooien, zoals onderzoeken welk familielid verantwoordelijk is voor het ontwerpen van de stamboomgrafiek. Dit kan een leuke ervaring zijn om een band op te bouwen met uitgebreide familieleden terwijl u meer leert over uw voorouders en gedeelde geschiedenis.

Een nuttige functie is ClickUp Brein 'AI Writer for Work-een virtuele schrijfassistent geïntegreerd in de ClickUp-werkruimte die u kan helpen om nog veel dingen te doen.

Stel vragen en schrijf beter, sneller en moeiteloos met ClickUp Brain

U kunt het bijvoorbeeld gebruiken als een schrijfassistent om u te helpen bij het opstellen en bewerken van uw anekdotes, een vertaler om u te helpen uw stamboom in verschillende talen te lokaliseren en nog veel meer.

ClickUp Brain kan u ook helpen bij het zoeken naar informatie, het bekijken en beantwoorden van opmerkingen van andere familieleden.

3. Microsoft Word Stamboom Sjabloon van Sjabloon.net

via Sjabloon.net Het volgende sjabloon op deze lijst is van Template.net, een gratis bibliotheek die bekend staat om zijn kant-en-klare sjablonen voor bijna alles.

Deze Eenvoudige stamboom sjabloon is een one-pager die een boom bevat met bubbels voor verschillende familieleden. Het is geschikt voor maximaal drie generaties en acht familieleden.

Je kunt dit sjabloon direct downloaden en bewerken op elke tekstverwerker, zoals MS Word, Google Documenten en Apple Pages. Eenmaal Klaar kun je het exporteren als PDF of afdrukken als poster. Dit maakt het een uitstekende bron voor studenten en docenten die werken aan projecten voor hun stamboom.

4. Google Documenten Eenvoudig Stamboom Sjabloon by GooDocs

via GooDocs GooDocs, een andere populaire bibliotheek met gratis sjablonen, biedt een gratis Licht Eenvoudig Stamboom Sjabloon . Deze eenvoudige, op tekst gebaseerde stamboom verbindt familieleden door middel van lijnen. Het wordt geleverd in twee standaard formaten, A4 en US Letter, en je kunt het bewerken in zowel Google Documenten als MS Word.

Er is ook een sectie in het document waar je een of twee alinea's over je familie of het doel van de stamboom kunt opnemen.

Hoewel je in het originele sjabloon gegevens voor maximaal vijf generaties kunt invoeren, kun je er meer toevoegen met de standaard vormen en connectoren van je tekstverwerker. Afhankelijk van de samenwerkingsopties in uw tekstverwerker, kunt u het ook delen met een familielid voor feedback.

Hoewel dit een geweldig sjabloon is (en gedetailleerder dan de vorige van Template.net), is het meer geschikt voor een educatieve instelling.

5. Microsoft Word 7 Generatie Stamboom Sjabloon by Template.net

via Sjabloon.net Als u uw familiegeschiedenis door meerdere generaties heen wilt traceren, is dit sjabloon voor 7-generatie stamboom van Template.net kan een goed startpunt zijn.

Het geeft je de mogelijkheid om zeven generaties van je familie op één pagina weer te geven. Bovendien kun je het gemakkelijk dupliceren in een tekstverwerker naar keuze en de details van je familieleden invullen.

Omdat tekstverwerkers eenvoudig te gebruiken zijn, is het sjabloon ook toegankelijk voor oudere leden van je familie die misschien niet zo technisch zijn. Zodra je je familiegegevens hebt toegevoegd, kun je ze afdrukken of opslaan als PDF.

6. Excel stamboom sjabloon van Vertex.com

via Vertex.nl De uiteindelijke Stamboom sjabloon is een stroomschema dat gedownload kan worden van Vertex.com met standaard sjablonen voor stambomen van zes en zeven generaties. Je kunt de spreadsheet gewoon dupliceren in Google Spreadsheets en beginnen met het invoeren van je familie-informatie - opmaak is niet nodig.

Dit maakt het een handige bron voor mensen die net beginnen met het onderzoeken van hun stamboom en basisgegevens willen opslaan voor elk lid van de familie. Je krijgt ook een overzicht van al je familieleden op één scherm.

Een ander idee is om dit sjabloon te behandelen als een 'tabel met inhoud' voor je stamboom door een document te maken om de geschiedenis van elk familielid in te voeren en de link naar hun naam in dit spreadsheet toe te voegen.

U kunt deze spreadsheet ook aanvullen met een ander gratis hulpmiddel van Vertex - hun stamboomonderzoek tracker waarmee u de voortgang van uw onderzoek kunt bijhouden. Deze tracker bevat filters om familieleden te classificeren als man of vrouw, geboorte- en overlijdensgegevens en extra koppelingen zoals overlijdensberichten.

Bewaar uw erfgoed met stamboom sjablonen

Het achterhalen van de afkomst van je familie kan ongelooflijk bevredigend zijn. Of u nu een bovenliggend persoon bent die uw kinderen helpt hun cultuur te begrijpen, een leraar die leerlingen helpt hun erfgoed te ontdekken of een volwassene die uw familiegeschiedenis documenteert - deze sjablonen voor genealogie kunnen van pas komen.

Voor degenen die hun stamboomproject op een meer gestructureerde en georganiseerde manier willen aanpakken, raden we aan ClickUp te gebruiken.

Het heeft de meest flexibele stamboom sjablonen en uitstekende projectmanagement mogelijkheden om u te helpen georganiseerd te blijven en uw stamboom samen met de rest van uw familieleden op te bouwen. Aanmelden vandaag nog gratis in en ontdek hoe ClickUp u kan helpen bij het maken van een diepgaande stamboom, het organiseren van uw onderzoek, het organiseren van virtuele bijeenkomsten met familie en nog veel meer.