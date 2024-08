10 beste Sora AI alternatieven voor het maken van video's in 2024

OpenAI transformeerde de AI-gestuurde contentproductie-industrie met zijn innovatieve tekst-naar-video tool, Sora AI. Het debuut van Sora was meer dan alleen een productaankondiging; het was een opmerkelijk moment waarop AI en multimediacreatie elkaar kruisten en nieuwe horizonten openden voor videomakers wereldwijd.

Deze AI video generator gebruikt geavanceerde algoritmes om gebruikers tekst te laten omzetten in interactieve video's. Het integreert tekst netjes met afbeeldingen en muziek om professioneel ogende video's te produceren, waarmee Sora zich onderscheidt van zijn concurrenten.

Sora AI is geschikt voor vele toepassingen, van videomarketing tot instructie-inhoud en entertainmentvideo's.

Ondanks de indrukwekkende functies heeft Sora AI zijn beperkingen.

Ten eerste is het niet publiekelijk vrijgegeven (vanaf mei 2024). Het is alleen beschikbaar voor een beperkt aantal red teamers en creatieve professionals zodat OpenAI feedback kan krijgen om het model te optimaliseren.

Ten tweede heeft het geen impliciet begrip van fysica, dus het houdt zich niet altijd aan de echte fysische regels. Deze beperking kan leiden tot gevallen waarin personages, objecten of dieren na verloop van tijd verdwijnen, vervormen of zich vermenigvuldigen.

Ten slotte kan Sora AI alleen video's genereren van maximaal een minuut lang, waardoor het minder geschikt is voor videocontent met een langere lengte.

Verschillende alternatieven bieden functionaliteit die vergelijkbaar of beter is dan wat Sora biedt. In dit artikel verkennen we de top 10 Sora-alternatieven in 2024, waarbij we diep ingaan op hun functies, voordelen, prijzen en meer.

Maar eerst dit..

Wat moet je zoeken in Sora AI alternatieven?

Als je alternatieven voor Sora AI overweegt, is het essentieel om te kijken naar de belangrijkste functies en mogelijkheden die aansluiten bij jouw specifieke behoeften.

Hier zijn enkele factoren om te overwegen:

Featureset: Zorg ervoor dat het alternatief een robuuste set functies biedt die aan uw eisen voldoen, zoals tekst-naar-video conversie, sentimentanalyse, tekstsamenvattingen, aanpassingsopties en integratiemogelijkheden

Zorg ervoor dat het alternatief een robuuste set functies biedt die aan uw eisen voldoen, zoals tekst-naar-video conversie, sentimentanalyse, tekstsamenvattingen, aanpassingsopties en integratiemogelijkheden Gebruiksgemak : Kies een platform dat gebruiksvriendelijk en intuïtief is, zodat u efficiënt video's kunt maken zonder uitgebreide training

: Kies een platform dat gebruiksvriendelijk en intuïtief is, zodat u efficiënt video's kunt maken zonder uitgebreide training Schaalbaarheid: Kies een platform dat kan meegroeien met uw bedrijf, zodat u video's kunt maken zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of prestaties

Kies een platform dat kan meegroeien met uw bedrijf, zodat u video's kunt maken zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of prestaties Eenvoudige integratie: Controleer of het alternatief kan integreren met uw bestaande tools en workflows, waaronder CRM, CMS, Adobe Suite en andere tools, om een soepele overgang en compatibiliteit met uw huidige installatie te garanderen

Controleer of het alternatief kan integreren met uw bestaande tools en workflows, waaronder CRM, CMS, Adobe Suite en andere tools, om een soepele overgang en compatibiliteit met uw huidige installatie te garanderen Conformiteit en beveiliging: Controleer of het platform voldoet aan de relevante regelgeving voor gegevensprivacy en beveiligingsnormen. Het moet robuuste gegevensbeschermingsmechanismen bieden en voldoen aan branchespecifieke vereisten

Controleer of het platform voldoet aan de relevante regelgeving voor gegevensprivacy en beveiligingsnormen. Het moet robuuste gegevensbeschermingsmechanismen bieden en voldoen aan branchespecifieke vereisten Kosten en prijsmodel: Vergelijk de prijsstructuur van verschillende platforms, inclusief abonnementskosten, gebruiksgebaseerde prijzen en eventuele extra kosten voor maatwerk of ondersteuningsservices. Kies een oplossing die binnen uw budget past en waar voor uw geld biedt

Vergelijk de prijsstructuur van verschillende platforms, inclusief abonnementskosten, gebruiksgebaseerde prijzen en eventuele extra kosten voor maatwerk of ondersteuningsservices. Kies een oplossing die binnen uw budget past en waar voor uw geld biedt Klantenondersteuning: Evalueer het niveau van klantenondersteuning dat door het alternatief wordt geboden, inclusief beschikbaarheid, reactievermogen en expertise in videoproductie

Door deze factoren uitgebreid te evalueren, kunt u het meest geschikte alternatief voor Sora AI identificeren dat aan uw zakelijke vereisten voldoet en uw AI-gedreven initiatieven effectief ondersteunt.

De 10 beste Sora AI alternatieven om te gebruiken in 2024

Er zijn verschillende alternatieven, waaronder gevestigde platforms en nieuwere bedrijven, beschikbaar om te voldoen aan uiteenlopende behoeften op het gebied van videomarketing. Hieronder verkennen we de top 10 alternatieven voor Sora AI voor het genereren van video's.

1. ClickUp

Organiseer videoproductietaken in ClickUp, met zijn 15 dynamische weergaven, voor beter videoprojectbeheer

Hoewel Sora AI een populaire keuze is voor verschillende videoproductietaken, bieden sommige alternatieven vergelijkbare functionaliteiten, aangevuld met unieke functies.

Eén zo'n alternatief is ClickUp, een veelzijdig projectbeheersoftware voor videoproductie die verschillende productiviteitstools integreert, waaronder ClickUp Brain en ClickUp Clip.

ClickUp combineert het beste van AI-technologie en AI-transcriptietools om alle videoprojecten te beheren, rollen en prioriteiten toe te wijzen en ervoor te zorgen dat iedereen deadlines haalt en op de hoogte blijft.

Gebruik ClickUp Brain om spraakfragmenten te transcriberen

Met ClickUp Brein kunt u snel spraakfragmenten transcriberen om ondertitels aan uw video's toe te voegen. Deze functie vereenvoudigt het maken van toegankelijke video-inhoud en verbetert de betrokkenheid van gebruikers. Het enige wat u hoeft te doen, is uw stemfragment uploaden naar ClickUp Brain, dat de audio omzet in tekst.

Bekijk deze video om te zien hoe:

Je kunt deze tekst vervolgens gebruiken als ondertiteling in je video's, zodat kijkers zelfs zonder geluid kunnen meelezen. Deze functie is handig voor het maken van tutorials, trainingsvideo's en andere educatieve content waarbij duidelijke communicatie belangrijk is.

Probeer AI-ondersteunde samenvatting met ClickUp Brain

Maak gebruik van ClickUp Clip om het scherm op te nemen en video-instructies te makenMaak gebruik van ClickUp Clip om het scherm op te nemen en video-instructies te maken

Deel uw ClickUp videobericht met een directe browserlink die geen downloads vereist en direct na de opname kan worden bekeken

Succesvolle videokanalen vereisen meer dan alleen geweldig beeldmateriaal. ClickUp's alles-in-één schermopnamesoftware voor Windows , Mac en uw browser helpt bij het maken, opnemen, bewerken en publiceren van uw video's. ClickUp Clips stelt u in staat om uw scherm op te nemen, audio van uw microfoon toe te voegen en videoclips met een link te delen. Met deze functie kunt u berichten maken, ideeën brainstormen en onmiddellijk communiceren met verschillende teams.

U kunt ClickUp's schermrecorder Chrome-extensie om berichten en productiebeelden vast te leggen voor extra gemak.

Bovendien kunt u brainstormen en ideeën ontwikkelen met in-platform storyboardsjablonen en taken toewijzen aan elk productieproject met behulp van verschillende projectbeheerschermen. ClickUp biedt SOP-sjablonen om interne workflows te creëren en te herzien, zodat iedereen zijn productietaken sneller kan uitvoeren.

Deel eenvoudig uw scherm en neem het op binnen een ClickUp Task om sneller met andere gebruikers te communiceren zonder dat u andere tools voor schermopname nodig hebt

Clip is perfect voor het maken van diepgaande tutorials voor producten of diensten. Dit kan de verkoop enorm ten goede komen, zoals blijkt uit 2022 video marketing statistieken waaruit blijkt dat 96% van de mensen explainer video's bekijkt om meer te leren over nieuwe producten. Verder kun je het platform gebruiken om walkthroughs voor medewerkers of praktische how-to schermopnames te maken.

Gebruik het ClickUp Video Productie Sjabloon

Houd uw hele videoproductie georganiseerd van het eerste concept tot de uiteindelijke publicatie met ClickUp's sjabloon voor videoproductie .

Plan, beheer en pas uw video's aan met ClickUp's videoproductie

De sjabloon wordt geleverd met vooraf gedefinieerde stadia om de voortgang van uw video bij te houden. Deel je video's in in aangepaste statussen zoals Filmen, Bewerken, Beoordelen, Goedkeuren en Definitief knippen, zodat je de workflow van je videoproductie gemakkelijk kunt volgen.

Zo weet je zeker dat alle betrokkenen op één lijn zitten wat betreft deadlines, taken en algemene voortgang.

Het biedt ook een duidelijk stappenplan voor elk videoproject, zodat het productieproces soepel verloopt.

ClickUp beste eigenschappen

Transcribeer spraakfragmenten nauwkeurig met ClickUp Brain

Zorg voor professionele video- en audiokwaliteit

Opnemen zonder tijdslimieten of watermerken op uw schermopnamen

Toegang tot meer dan 1000 sjablonen, waaronder sjablonen voor videoproductie, marketing en het schrijven van content

Maak gebruik vanClickUp Dashboards met ingebouwde rapporten en widgets

Video's delen via e-mail of openbare of privékoppelingen

Geniet van compatibiliteit met meerdere platforms

Gebruik de Chrome-extensie voor het snel knippen van websites en screenshots

Gebruikpresentatiehulpmiddelen voor het maken van boeiende en creatieve presentaties

ClickUp beperkingen

Voor nieuwe gebruikers kan het brede scala aan functies van ClickUp overweldigend zijn, waardoor het enige tijd kan duren voordat ze de mogelijkheden volledig kunnen benutten

Het kan geen video's vanaf nul genereren zoals SORA (maar kan wel helpen bij het proces van creatief brainstormen en het beheer van de videoproductie)

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $10/gebruiker per maand

$10/gebruiker per maand Zakelijk: $19/gebruiker per maand

$19/gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar in elk betaald plan voor $5 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. BaanML

vis BaanML Hier is nog een alternatief voor Sora AI. Met deze tool kun je moeiteloos video's maken van tekst. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide functies is RunwayML een uitstekende keuze voor beginners en ervaren makers van digitale inhoud.

Een recente update van RunwayML is de Multi-Motion Brush, waarmee je meer controle hebt over beweging in je gegenereerde video's. Deze Gen-2 functie is beschikbaar op zowel het Runway webplatform als hun mobiele app en biedt flexibiliteit voor creatieve projecten onderweg.

Je kunt de gegenereerde video's bekijken en downloaden en de video kiezen die het beste bij je visie past. Bovendien kun je met RunwayML je input bewerken, bijsnijden en animeren, wat de creatieve mogelijkheden vergroot.

RunwayML beste eigenschappen

Maak boeiende video's en zet tekst om in video's met AI-technologie

Verbeter de algehele kwaliteit van de video's met tools voor foutloze bewerking

Video's aanpassen aan uw wensen

Integreer met andere AI-tools en -toepassingen

RunwayML beperkingen

Door de geavanceerde functies kan RunwayML een steilere leercurve hebben voor gebruikers die nieuw zijn met AI-software

Prijzen van RunwayML

Basic: Voor altijd gratis

Voor altijd gratis Standaard : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Pro : $35/gebruiker per maand

: $35/gebruiker per maand Unlimited : $95/gebruiker per maand

: $95/gebruiker per maand Enterprise: Prijzen op maat

RunwayML beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

3. Kaiber AI

via Kaiber AI Kaiber AI is een revolutionair platform dat makers in staat stelt om hun ideeën om te zetten in verbluffende visuele ervaringen.

Het maakt gebruik van een geavanceerde AI-generatie engine om tekst, video's, foto's en muziek om te zetten in boeiende realistische en fantasierijke scènes die een blijvende indruk achterlaten. Door simpelweg een liedje te uploaden en een vleugje artistieke flair toe te passen, voert Kaiber AI zijn magie uit en creëert het een betoverende audiovisuele reis.

De frame-per-frame animatiestijl van het platform moedigt creativiteit aan met een tijdloze aantrekkingskracht. Elke laag bouwt voort op de vorige, waardoor je moeiteloos nieuwe stijlen en esthetieken kunt verkennen.

De AI-technologie van Kaiber zet aanwijzingen naadloos om in boeiende visuele ervaringen die worden gekenmerkt door vloeiendheid en beweging.

De beste functies van Kaiber AI

Ontwerp je verhalen op Kaiber'sstoryboard-sjablonen* Verken nieuwe stijlen en esthetieken met evoluerende lagen

Laat je inspireren door het werk van anderen en toon je creaties aan de wereld, allemaal op één plek

Kaiber AI beperkingen

Vereist dat gebruikers zich aanmelden en inloggen om toegang te krijgen tot de functies

Kaiber AI prijzen

Explorer : $5/gebruiker per maand

: $5/gebruiker per maand Pro : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Artiest: $30/gebruiker per maand

Kaiber AI beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

4. BeschrijvAI

via Beschrijf Descript is niet alleen een video-editor maar een multifunctioneel platform dat moeiteloos je geschreven inhoud omzet in video's. Met DescriptAI kun je snel audio-opnames transcriberen naar geschreven tekst, een functie die gunstig is voor studenten die liever lezen dan luisteren of slechthorenden.

Descript heeft ook krachtige samenwerkingsmogelijkheden waardoor meerdere gebruikers tegelijkertijd aan een project kunnen werken. Teamleden kunnen opmerkingen achterlaten en suggesties doen, wat het bewerkingsproces stroomlijnt.

Daarnaast kan het platform bogen op een eenvoudige integratie met veelgebruikte tools zoals Slack, Castos, Podbean, Restream en Final Cut Pro. De compatibiliteit met Adobe Premiere Pro bevestigt de status van het platform als een go-to tool voor geavanceerde bewerkingstaken.

Het bevat ook een ingebouwde schermrecorder, waardoor je moeiteloos onderwijs- of presentatievideo's van begin tot eind kunt maken op het platform.

Beschrijf de beste eigenschappen

Audio-opnamen omzetten naar geschreven tekst in 23 talen

Eenvoudig inhoud toevoegen met functies voor slepen en neerzetten

Verbeter audio met één klik voor audioverbeteringen en tekstgebaseerde bewerking

Ondersteun je videocreatie met sjablonen, bijschriften en overgangen om je videocreatieproces te verrijken met essentiële elementen

Beschrijvingsbeperkingen

Gebruikers hebben mogelijk een stabiele internetverbinding nodig en moeten tijd investeren om alle functies te leren kennen, aangezien Descript met een leercurve komt

Het heeft hogere kosten voor grotere teams omdat de prijs per gebruiker/editor is

Prijzen Descript

Gratis

Creator : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Pro : $30/gebruiker per maand

: $30/gebruiker per maand Onderneming: Prijzen op maat

Beschrijf beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (440+ beoordelingen)

: 4.6/5 (440+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

5. Pika.kunst

via Pika.kunst Pika.art is een innovatief platform dat beschikt over verschillende functies die zijn ontworpen om het maken van video's efficiënter en probleemloos te maken.

Een opvallend kenmerk van Pika.art is de intuïtieve interface, die ervoor zorgt dat je gemakkelijk door het platform kunt navigeren. Elke stap is eenvoudig en gebruiksvriendelijk, van het uploaden van beeldmateriaal tot het bewerken en toevoegen van effecten.

Een andere belangrijke functie is de uitgebreide bibliotheek met vooraf ontworpen sjablonen en aanpasbare elementen. Of je nu op zoek bent naar tekstanimaties, overgangen of afbeeldingen, met Pika.art zit je goed. Het platform biedt ook samenwerkingsmogelijkheden, zodat teams in realtime kunnen samenwerken aan projecten.

Daarnaast biedt Pika.art robuuste exportopties waarmee je je uiteindelijke video's in verschillende formaten en resoluties kunt opslaan. Of je nu content maakt voor sociale media, websites of presentaties, je kunt je video's eenvoudig optimaliseren voor het beoogde platform.

Pika.art beste eigenschappen

Gebruik de lipsync-functie van Pika.art om je personages een stem te geven

Maak moeiteloos meeslepende geanimeerde verhalen

Maak gebruik van de geluidseffecten functionaliteit door ofwel prompts aan te bieden of Pika.art deze voor je te laten genereren

Personaliseer sjablonen eenvoudig met de functie 'canvas uitbreiden

Verleng de videolengte en sla je creaties op in verschillende formaten

Pika.art beperkingen

Sommige gebruikers ondervonden compatibiliteitsproblemen met externe software of plugins

Pika.art prijzen

Basis: Gratis

Gratis Standaard : $10/gebruiker per maand

: $10/gebruiker per maand Unlimited : $35/gebruiker per maand

: $35/gebruiker per maand Pro: $70/gebruiker per maand

Pika.art beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

: Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

6. Invideo

via Invideo Invideo is een veelzijdig online videobewerkingsplatform waarmee u eenvoudig professioneel ogende video's kunt maken.

Een van de beste functies is de uitgebreide bibliotheek met aanpasbare sjablonen. Met meer dan 4.000 kant-en-klare sjablonen beschikbaar, heb je voldoende opties voor verschillende soorten video's.

Een ander hoogtepunt van Invideo is de intuïtieve interface en gebruiksvriendelijke editor. De drag-and-drop functionaliteit maakt het gemakkelijk om tekst, afbeeldingen en videoclips aan je project toe te voegen en ze naar wens in te delen.

Invideo biedt ook toegang tot een uitgebreide bibliotheek met stock footage, muzieknummers en geluidseffecten, waardoor je geen externe bronnen meer nodig hebt voor je projecten.

Daarnaast biedt het platform verschillende ingebouwde ontwerpelementen, zoals stickers, pictogrammen en animaties, om de visuele aantrekkingskracht van je video's te verbeteren.

Invideo beste eigenschappen

Gebruik aanpasbare sjablonen voor verschillende soorten video's, zoals advertenties voor sociale media, marketingvideo's en presentaties

Instructies toevoegen zoals doelgroep en platform om uw video's aan te passen

Gebruik de volledig krachtige video-editor om videoscripts en media te wijzigen met een eenvoudige interface

Gebruik menselijk klinkende voice-overs om uw video's tot leven te brengen

Invideo beperkingen

Aanpassingsopties kunnen beperkt zijn in vergelijking met standalone software

Invideo prijzen

Gratis

Plus : Vanaf $25/gebruiker per maand

: Vanaf $25/gebruiker per maand Max: Begint bij $60/gebruiker per maand

Invideo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (150+ beoordelingen)

: 4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (370+ beoordelingen)

7. Lumen5

via Lumen5 Lumen5 is een krachtige online videomaker die het maken van boeiende video-inhoud vereenvoudigt.

Dankzij het gebruiksvriendelijke platform kunnen teamleden, ongeacht hun technische vaardigheden of ervaring, moeiteloos professioneel ogende video's maken. Het platform beschikt over een point-and-click, drag-and-drop interface, waarmee u snel tekst, afbeeldingen en videoclips aan uw projecten kunt toevoegen.

Een van de topfuncties van Lumen5 is de geavanceerde automatiseringstechnologie, die blogberichten of Zoom-opnames binnen een paar klikken kan omzetten in boeiende video's.

Deze automatisering, in combinatie met meerdere sjablonen, lettertypen, kleuren en animaties, stelt je in staat om verbluffende video's te maken die hun boodschap effectief overbrengen aan het publiek.

Of het nu voor marketing, training of educatieve doeleinden is, de aanpasbare ontwerpen en samenwerkingstools van Lumen5 maken het een topkeuze voor bedrijven van elke grootte.

Lumen5 beste eigenschappen

Gebruik Lumen5's AI Script Composer om uw teksten te converteren naar video's

Krijg toegang tot een bibliotheek van hoogwaardige videoclips en afbeeldingen

Zet uw blogberichten, artikelen, PDF's, whitepapers en ander geschreven materiaal om in dynamische video's

Gebruik AI om tekst automatisch te matchen met relevante visuals

Lumen5 beperkingen

Duur vergeleken met andere Sora alternatieven

Lumen5 prijzen

Basic : $29/maand

: $29/maand Starter : $79/maand

: $79/maand Professioneel : $199/maand

: $199/maand Enterprise: Prijzen op maat

Lumen5 beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (60+ beoordelingen)

: 4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

8. Animator

via Animaker Animaker is een doe-het-zelf (DIY) platform voor het maken van professionele live en geanimeerde video's in enkele minuten.

Het platform helpt je 4k-video's van hoge kwaliteit te maken voor verschillende doeleinden, zoals onboarding, marketing, branding en het vereenvoudigen van complexe concepten, zonder dat je technische expertise nodig hebt. Hierdoor kunnen bedrijven zich aanpassen aan veranderingen in de markt en snel een concurrentievoordeel behalen.

Een van de belangrijkste functies van Animaker is de ondersteuning voor video-infographics, waarmee bedrijfsteams gegevens visueel kunnen presenteren via een breed scala aan grafieken, pictogrammen en kaarten.

Het platform biedt ook pro-level functies zoals record, multi-move, curve, overgangseffecten, camera in en uit, en enter/exit effecten, zodat u professionele en boeiende animaties kunt maken.

Bovendien biedt Animaker hulpmiddelen om video's leven in te blazen, zoals de tekst-naar-spraakfunctie, een bibliotheek met achtergrondmuziek en geluidseffecten, en directe stemopname. U kunt uw video's exporteren in full HD-kwaliteit en verticaal optimaliseren voor mobiele schermen.

Animaker beste eigenschappen

Gebruik 50+ stemmen, 25+ talen en andere aanpassingen om tekst-naar-spraak menselijk te maken

Creëer aangepaste personages met meer dan 15 gezichtskenmerken, 10 accessoireplaatsen en 20 gezichtsuitdrukkingen

Maak gebruik van honderden sjablonen voor bedrijfsomgevingen

Voeg afbeeldingen, video's en GIF's van Giphy en Getty toe aan je projecten

Stroomlijn uw werk door interactie met uw projecten in real-time

Gebruik Animaker'sSteve.ai om tekst naar video's te converteren

Animaker beperkingen

Omdat de software nieuw is, heeft het beperkte karakteranimaties

Sommige gebruikers zeggen dat het meer data nodig heeft voor videobewerking

Animaker prijzen

Basis : $24/maand

: $24/maand Starter : $37/maand

: $37/maand Pro : $79/maand

: $79/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Animaker beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (600+ beoordelingen)

: 4.7/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

9. Vidyo.ai

via Vidyo.ai U kunt het bewerken en produceren van video's verbeteren met Vidyo.ai. Met zijn geavanceerde AI-technologie biedt Vidyo.ai veel functies en tools die het maken van video's van hoge kwaliteit vereenvoudigen.

Een van de belangrijkste functies is de mogelijkheid om automatisch hoogtepunten in video's te genereren, waardoor het gemakkelijker wordt om belangrijke momenten in je opnamen te identificeren en te delen.

Daarnaast biedt Vidyo.ai een reeks bewerkingstools, zoals automatische scènedetectie en slim bijsnijden, die uw bewerkingsproces efficiënter maken en de algehele kwaliteit van uw video's verbeteren.

De AI-gestuurde stemverbetering kan de audiokwaliteit van uw video's verbeteren door achtergrondruis te verminderen en spraak duidelijker te maken. Deze functie is handig voor interviews, webinars en andere inhoud waarbij duidelijke audio essentieel is.

Vidyo.ai biedt ook een reeks samenwerkingstools, waardoor meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde project kunnen werken.

Vidyo.ai beste functies

Voeg ondertitels toe aan uw video's met de automatische AI-ondertitelgenerator voor video's

Gebruik de AI-gestuurde video highlight en trailer maker voor lange video's

Laat uw online publiek groeien met de Virality Scores-functie van Vidyo.ai voor uw shorts, reels en TikToks

Vidyo.ai beperkingen

Met de gratis versie kunnen gebruikers slechts één video tegelijk uploaden

Het platform knipt niet automatisch stiltes of opvullingen weg

Vidyo.ai prijzen

Gratis

Essential : $35/maand

: $35/maand Groei : $50/maand

: $50/maand Custom: $75-150/maand

Vidyo.ai beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

10. Pictogram AI

via Afbeelding AI Pictory is een zeer intuïtieve tool die uw scripts snel en moeiteloos omzet in video's. Met Pictory AI kunt u direct vanuit uw teksten video-achtergronden, AI-voice-overs, bijschriften, ondertitels en nog veel meer maken.

Gebruik deze tool om het formaat van video's aan te passen aan verschillende sociale mediaplatforms zoals Instagram, YouTube, TikTok, enz.

Hoewel premium gebruikers toegang hebben tot extra functies, kun je met het gratis plan alleen korte video's maken. Pictory is ontworpen om het maken van video's te vereenvoudigen, waardoor het toegankelijk is voor iedereen, ongeacht hun technische expertise.

Pictory AI's beste functies

Gebruik de AI-tools van Pictory om uw teksten, afbeeldingen en scripts om te zetten in video's

Toegang tot een uitgebreide muziekbibliotheek om uw video's te verbeteren

Voeg eenvoudig muziek toe aan video's met behulp van de nummers in de Pictory-bibliotheek

Kies uit verschillende stijlen voor uw video's

Pictory AI-beperkingen

Gebruikers krijgen beperkte geavanceerde functies met het startersplan

De video renderingssnelheid kan langzamer zijn dan andere tools

Pictory AI prijzen

Starter : $29/maand

: $29/maand Professioneel : $59/maand

: $59/maand Teams: $149/maand

Pictory AI beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (75+ beoordelingen)

: 4.7/5 (75+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Het beste Sora AI-alternatief voor uw videoproductie kiezen

Als we onze lijst van top Sora alternatieven in 2024 afsluiten, is het duidelijk dat tekst-naar-video platforms snel evolueren om te voldoen aan verschillende gebruikerseisen. Elke optie biedt unieke functies, wat de competitieve aard van deze ruimte benadrukt.

Naarmate de technologie voortschrijdt, kunnen we nog meer platforms verwachten, die je innovatieve manieren bieden om boeiende video's te maken. Eén zo'n platform is ClickUp, dat niet alleen geschreven tekst omzet in verbluffende video's, maar je ook helpt bij het organiseren en beheren van je projecten (en niet alleen die met betrekking tot videoproductie en -distributie!).

Met ClickUp kunt u uw videobewerkingsworkflow vereenvoudigen en versnellen. En als u toch bezig bent, mis dan niet de kans om gebruik te maken van AI virtuele assistenten en podcast software om uw contentcreatieproces te verbeteren met ClickUp. Aanmelden bij ClickUp vandaag gratis!