10 Tallyfy Alternatieven om je workflow te verbeteren in 2024

Stel je dit eens voor: Het is maandagochtend en je begint aan je werk met een lange lijst Nog te doen in je hoofd. Als je begint te werken, merk je dat je inbox verrassend licht is en dat het dashboard van het project van je team al bijgewerkt is.

Nee, er is geen nachtdienst geweest; het is automatisering van de werkstroom aan het werk. Terwijl jij niet achter je bureau zat, waren automatiseringstools druk bezig met het plannen van vergaderingen, het filteren van e-mails en het bijwerken van statussen van projecten.

Werkstroom automatisering maakt gebruik van technologie om repetitieve of tijdrovende taken te voltooien zonder menselijke inbreng. Het verbetert de productiviteit van teams en stimuleert de bedrijfsvoering.

Tallyfy is een populaire beheertool voor bedrijfsprocessen voor automatisering van werkstromen. Het is echter niet vrij van problemen zoals aangepaste beperkingen, overbelasting door notificaties en prestatieproblemen bij complexe processen.

Welke software moet je gebruiken om bedrijfsprocessen te automatiseren? Deze blogpost bespreekt de tien beste Tallyfy alternatieven om je workflow te verbeteren.

Wat moet je zoeken in Tallyfy alternatieven?

Elke workflow automatiseringstool heeft voor- en nadelen, dus je moet deze kennen wanneer je er een kiest. Begin met het evalueren van bepaalde basisfactoren om te bepalen welke het beste past bij de eisen van jouw bedrijf.

Integratiegemak: De software voor automatisering van werkstromen die je kiest, moet zonder technische hulp kunnen worden geïntegreerd met je bestaande technische systeem, zodat je niet de stress hebt van het handmatig beheren van gegevens

Als gevoelige bedrijfsgegevens op het spel staan, wilt u een tool die zich houdt aan de wetgeving voor privacy en veiligheid van gegevens en die robuuste versleutelingsmaatregelen heeft om inbreuken op gegevens te voorkomen Rapportage: U moet gedetailleerde rapporten en analyses kunnen genereren over verschillende sleutelgegevens, zoals de tijd die het voltooien van taken in beslag neemt, het foutpercentage, kostenbesparingen en klanttevredenheid

10 Tallyfy Alternatieven om uw werkstroom te verbeteren in 2024

1. ClickUp ClickUp is een robuuste software voor projectmanagement die is ontworpen om uw processen te optimaliseren en tijdrovende, repetitieve taken uit uw dagelijkse planning te verwijderen. Door uw werkapplicaties te integreren in één enkele samenwerkingsomgeving op ClickUp kunt u automatiseren met een drag-and-drop interface.

Dit platform heeft honderden flexibele functies, waaronder ClickUp Automatiseringen waarmee u een selectie kunt maken uit meer dan 100 kant-en-klare automatiseringstechnieken om processen, routinetaken en projecthandoffs te stroomlijnen voor eenvoudige automatisering en projectmanagement.

Bouw aangepaste automatisering op basis van uw werkstromen met ClickUp Automation

Of u nu taken of opmerkingen automatisch wilt toewijzen, duidelijke SOP's in uw team wilt implementeren, toegewezen personen en prioriteiten wilt wijzigen, dynamische deadlines wilt instellen of notificaties wilt triggeren, ClickUp-automatisering kan het allemaal voor u regelen. ClickUp's sjabloon voor processtroom is speciaal ontworpen om u te helpen bij het visualiseren, documenteren, bijhouden en optimaliseren van alle stappen in uw proces of workflow. U kunt relevante leden van uw team of gasten uitnodigen voor het sjabloon om samen te werken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Process-Flow-Whiteboard-Template-.png Stroomlijn projectvisualisatie met een duidelijk en beknopt overzicht van uw end-to-end workflow https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319330&\_gl=1*bops0y*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTMwMjkwMTYuQ2owS0NRancydWl3QmhDWEFSSXNBQ012SVUwTkJwUHl6QktzcXhPV0k0Y1RCVTZBYmVOSUEwbV9VeEV5QnBHWlA3LVc0UXpRaFNtc3U3VWFBbzJlRUFMd193Y0I.\_gcl_au*MTYyNjQ0MDMzMy4xNzExMzQ2MzAy Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp Brein werkt als uw eigen virtuele tekstschrijver. Het beantwoordt snel berichten met steno en maakt kopieën vanaf nul in uw toon. Je kunt zelfs samenvattingen en voortgangsupdates van projecten automatiseren en ClickUp Brain vragen om statusrapporten over het project en de leden van het team te maken.

ClickUp beste functies

Brainstorm, aantekeningen, bestanden en koppelingen toevoegen en uw beste ideeën samenbrengen op een creatief canvas met ClickUp Whiteboard

Structureer uw hele werkstroom, beginnend bij het kleinste Nog te doen item, in Werkruimten, Ruimten, Mappen, Lijsten en Taken

Maak gebruik vanClickUp weergaven om taken, projecten en werkstromen te visualiseren op de manier die voor u het beste werkt. Ze worden geleverd met meer dan 15 aanpasbare opties

Bewaak uw dagelijkse werk en bijhoud de voortgang in verschillende formats met ClickUp Views

Integreer met meer dan 1000 apps, waaronder Calendly, Google Spreadsheets, Dropbox, Airtable en GitHub

Gebruik een bibliotheek met Triggers en Acties om Taken aan te passen en uit te voeren

Plan opdrachten, houd de voortgang van projecten bij, beheer deadlines en los knelpunten op metClickUp Weergave van Gantt Grafiek* Automatiseringsacties instellen, van statusupdates tot deadlines, zodat uw proces precies start wanneer u dat wilt

ClickUp beperkingen

ClickUp AI is een betaalde functie

Niet alle functies van ClickUp zijn momenteel beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7 per maand per gebruiker

$7 per maand per gebruiker Business: $12 per maand per gebruiker

$12 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI:Alle betaalde abonnementen zijn beschikbaar voor $5 per lid per maand

ClickUp klantbeoordelingen

2. Processtraat

via Processtraat Process Street is een AI-gestuurde checklist en software voor automatisering van werkstromen waarmee bedrijven bestaande processen kunnen opbouwen en bijhouden, kunnen samenwerken met teams en taken kunnen bijhouden.

Een van de USP's is het plannen van workflows om ze regelmatig of eenmalig automatisch uit te voeren op een bepaalde datum of tijd.

Process Street kan worden gebruikt voor verschillende taken, van het inwerken van werknemers en verkoopopvolging tot het beheren van gebeurtenissen.

Process Street beste functies

Toegang tot een gecentraliseerde opslagplaats voor het opslaan van gegevens

SOP's en belangrijke informatie over teams vastleggen, organiseren en delen met een eenvoudige editor voor documenten

Formulieren, enquêtes en quizzen maken en aanpassen die gemakkelijk integreren in uw geautomatiseerde workflows

Overzicht krijgen van alle activiteiten op het platform door de status van meerdere checklists tegelijk bij te houden

Processtraat limieten

De mobiele app van het platform heeft geen Android versie

Het toewijzen van taken aan één persoon binnen een werkstroom is omslachtig; zakelijke gebruikers moeten een nieuwe werkstroom instellen of individueel taken toewijzen

Process Street prijzen

Startup: $100 per maand

$100 per maand Pro: $1.500 per maand

$1.500 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Process Street klantbeoordelingen

G2: 4.6/5 (350+ beoordelingen)

4.6/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

3. Kern koelvuur

via Kern koelvuur Als u op zoek bent naar een flexibel werkbeheersysteem met realtime samenwerking, dan is Coolfire Core iets voor u. Het past zich gemakkelijk aan unieke zakelijke behoeften aan, zodat u en uw team weten wat er moet gebeuren, wat de volgende stap is en wat uw aandacht nodig heeft.

Dit Tallyfy-alternatief digitaliseert en automatiseert het werk voor interne Teams, klanten, aannemers en leveranciers en geeft hen realtime toegang tot hun taken, bestellingen en leveringen.

Coolfire Core is een betrouwbaar platform voor het beheer van bedrijfsprocessen voor bedrijven en overheidsinstellingen, van de speciale operaties van het Amerikaanse leger tot Enterprise Rent-A-Car en American Expediting Company.

Coolfire Core beste functies

Organiseer uw werk, wijs to-dos toe aan uw team en bewaak de voortgang met de gepatenteerde Sessies-technologie

Werk binnen en buiten uw team coördineren met mobiele apps voor Android en iOS, koppelingen delen en bestanden bijvoegen om uw voortgang te documenteren

Gebruik digitale formulieren om taken te structureren en de exacte details vast te leggen die je nodig hebt om het werk te voltooien

Coolfire Core limieten

Frequente software-updates kunnen soms kleine bugs in het systeem introduceren

Coolfire Core prijzen

Gratis proefversie

Vanaf $450 per maand

Klantenbeoordelingen Coolfire Core

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Microsoft Power Automatisering

via Microsoft Power Automatisering Microsoft Power Automate, voorheen bekend als Microsoft Flow, is een cloud-automatiseringsplatform voor bedrijven om repetitieve handmatige taken en papieren processen te automatiseren met behulp van een drag-and-drop workstroominterface of een sequentiële, op regels gebaseerde flow.

Je kunt bijvoorbeeld een proces visualiseren door een stroomschema te maken met verschillende stappen, variabelen en lussen en dit vervolgens repliceren op Microsoft Power Automate.

Deze tool is geschikt voor zowel programmeurs als niet-coders. Voor een snelle implementatie kun je kiezen uit verschillende ingebouwde sjablonen voor werkstromen van gegevensinvoer tot vooraf gedefinieerde aangepaste rapporten.

Microsoft Power Automate integreert met andere Microsoft tools, zoals Excel, OneDrive en Teams, voor een ononderbroken workflow.

Microsoft Power Automate beste functies

Stuur waarschuwingen via e-mail naar relevante belanghebbenden zodat ze op de hoogte blijven van recente gebeurtenissen

Gebruik geautomatiseerde verouderde systemen met vooraf gebouwde of aangepaste acties voor de gebruikersinterface met behulp van Robotic Process Automation (RPA)

Gebruikmaken van verschillende geautomatiseerde gegevensverzamelingsprocessen, zoals PDF naar tekst converteren, tekst uit een afbeelding extraheren of PDF naar Word converteren

Microsoft Power Automatisering limieten

Een steile leercurve door een gebrek aan gidsen en trainingsmateriaal

De prestaties kunnen afnemen bij het werken met grote gegevenssets, wat de efficiëntie van het systeem beïnvloedt

Microsoft Power Automate prijzen

Gratis proefversie

Power Automate Premium: $15 per gebruiker per maand

$15 per gebruiker per maand Power Automate Process: $150 per bot per maand

Microsoft Power Automate klant beoordelingen

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4/4 (150+ beoordelingen)

5. Kissflow

via Kissflow Kissflow is een cloud-hosted werkstroombeheer platform dat bedrijven helpt bij het ontwerpen, creëren en aanpassen van hun werkstromen zonder ook maar één regel code te hoeven schrijven.

Van kilometervergoeding en inkooporderfacturatie tot het inwerken van werknemers en softwareontwikkeling, met de gebruikersvriendelijke interface van Kissflow kunt u workflows voor alles bewerken en beheren.

Je kunt ook operationele knelpunten identificeren met een snelle visuele weergave van workflows en trigger e-mails automatiseren voor je team om op de hoogte te blijven van taken en deadlines.

Kissflow beste functies

Werkstromen en statistieken effectief bijhouden met kant-en-klare rapporten

Toegang tot vooraf ontworpen sjablonen, zodat je je werkstromen niet vanaf nul hoeft op te bouwen

Profiteer van de voordelen van eenvoudige installatie van integratie, implementatie van processen en ontwikkeling vanapps voor werkstromen zonder technische hulp

Taken delegeren met formules, lijsten en tabellen voor gebruikers en bepalen wie een proces kan starten en wat iemand bij elke stap kan zien of bewerken

Kissflow beperkingen

Klantenservice reageert soms traag, wat problematisch is gezien de enorme array aan tools van het platform

Overstappen naar een nieuwe versie gaat gepaard met een enorme prijsverhoging en een vervelend migratieproces

Kissflow prijzen

Basis: $1.500 per maand

$1.500 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen van Kissflow klanten

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (55 beoordelingen)

6. Pijpfijn

via Pipefy Pipefy is een tool voor procesbeheer zonder code die HR-, financiële, IT-, klantenservice- en marketingteams helpt bij het creëren, organiseren en overzien van hun workflows op één platform.

Uitgerust om allerlei operationele scenario's aan te kunnen, kunt u workflows creëren op basis van de best practices in uw branche met behulp van de tools voor het in kaart brengen van processen .

Of u nu SLA's efficiënter wilt bijhouden, het teamwerk wilt verbeteren of een betere klantenservice wilt leveren, Pipefy kan u de nodige hulpmiddelen bieden om uw taken uit te voeren.

Pipefy beste functies

Profiteer van de voordelen van het integreren van ERP's, databases en verticale oplossingen die zijn opgeslagen in privé cloud of on-premise systemen

Creëer aangepaste werkstromen door het beginpunt, de fasen en de nodige integraties te definiëren. Gebruik Kanban en Scrum

Centraliseer alle procure-to-pay workflows - inkoop, betaling, goedkeuringen en meer - en maak verbinding met belanghebbenden via een centrale hub

Pipefy beperkingen

Kan niet direct rapporteren over gekoppelde databaserecords, waardoor handmatige oplossingen nodig zijn

Opties voor het filteren van gegevens zijn beperkt, wat leidt tot een te grote afhankelijkheid van labelen

Pipefy prijzen

Starters: Gratis

Gratis Business: $20 per gebruiker per maand

$20 per gebruiker per maand Enterprise: $34 per gebruiker per maand

Beoordelingen van Pipefy klanten

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6 (300+ beoordelingen)

7. ProcesPlan

via Proces abonnement ProcessPlan is een dynamische, AI-gestuurde cloudgebaseerde oplossing die de volledige levenscyclus van uw bedrijfsprocessen automatiseert met behulp van tools voor taakbewaking, accountbranding, single sign-on en planning.

ProcessPlan's Machine Learning (ML) technologie identificeert proactief potentiële problemen en voorkomt problemen voordat ze zich voordoen, waardoor het van cruciaal belang is voor afdelingen zoals boekhouding, projectmanagement en operations.

De uitgebreide resource bibliotheek biedt voorbeelden van werkstromen en proces sjablonen voor honderden business use cases en industrieën.

ProcessPlan beste functies

Gebruik getrainde robotmedewerkers om uw beheerderstaken te doen, zoals rapporten maken, onderzoek doen en formulieren invullen

Voltooid toegewezen taken via e-mail, chatten en andere programma's van derden; inloggen is niet nodig

Taken automatisch toewijzen en verdelen onder de juiste personen op het juiste moment wanneer de werkstroom wordt uitgevoerd

Uw bedrijfsgegevens veilig beheren naast uw processen en werkstromen met een ingebouwde kennisbank

ProcessPlan limieten

Geautomatiseerde acties kunnen verwarrend zijn en werken mogelijk niet met alle geselecteerde velden, waardoor proefversies en fouten nodig zijn

Het kan onresponsief worden bij uitgebreide codering en mist functies voor automatisch opslaan, wat het beheer van complexe automatisering bemoeilijkt

ProcessPlan prijzen

Mensen: $29 per maand per gebruiker

$29 per maand per gebruiker Robots: Optionele add-on met aangepaste prijzen

Beoordelingen van ProcessPlan klanten

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Volgende kwestie

via Volgende Next Matter is een platform voor het beheer van bedrijfsprocessen voor middelgrote tot grote bedrijven die procesautomatisering voor bedrijfskritische taken in hun systemen willen integreren, inclusief CRM-functies.

Een van de typische voorbeelden van automatisering van bedrijfsprocessen is het aanpassen en afhandelen van complexe werkstromen met uitgebreide toestemming, wat de zichtbaarheid van processen en de bedrijfsefficiëntie verbetert.

Of je nu een snelgroeiende fintech bent of de volgende eCommerce gigant, Next Matter is uiterst nuttig omdat het integreert met Microsoft Office en gedetailleerde rapportages en analyses biedt voor betere besluitvorming en het bijhouden van prestaties.

Next Matter beste functies

Integreer je huidige tech stack met een aangepaste REST API

Werkstromen aanpassen om te starten, te pauzeren of te beëindigen op basis van bepaalde gebeurtenissen die een trigger vormen

Enkele of meerdere processtappen toewijzen aan externe medewerkers naast de gebruikelijke Taaktoewijzing voor teams

Next Matter limieten

Grotere processen binnen het systeem ervaren een aanzienlijke laadvertraging

Integraties zijn complex, er is weinig trainingsmateriaal en ondersteuning wordt beïnvloed door verschillen in tijdzones, waardoor vertragingen ontstaan

Next Matter prijzen

Bouw uw eigen workflows: $180 per workflow per maand

$180 per workflow per maand NextMatter bouwt workflows voor u: $300 per workflow per maand

$300 per workflow per maand Aangepaste prijzen

Next Matter beoordelingen van klanten

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. VisualCron

via VisualCron VisualCron is een Windows tool voor automatisering en integratie van werkstromen, ontworpen om bedrijven te helpen bij het automatiseren van handmatige processen, zoals gegevensverwerking, taakplanning, auditing en meer.

Je kunt een geïntegreerde taakplanner gebruiken om taken te creëren, ze aan je team toe te wijzen en rapporten te genereren om de prestaties te beoordelen. Je kunt ook lokale of externe bestanden sorteren door filters toe te passen op basis van mappen, grootte, datum en content.

VisualCron beste functies

Slepen, klikken en creëren met een consistente en eenvoudig te leren interface

Lokale verbinding of verbinding op afstand via internet om een VisualCron Server te besturen

Gebruik de standaardprotocollen voor bestandsoverdracht en scriptuitvoering op verschillende platforms, zoals SFTP, SCP en HTTP

Gebruik de API om het systeem te integreren met verschillende platforms van derden, zoals SAP, OneDrive, SharePoint en Slack

VisualCron limieten

Een steile leercurve door de vele combinaties van taken en variabelen

Een verplicht aan te schaffen abonnement voor licentieoverdrachten, zelfs tussen servers, wordt bekritiseerd

VisualCron prijzen

1-server licentie (Basic): $229 per maand

$229 per maand 1-server licentie (Pro): $249 per maand

$249 per maand Site licentie (Pro): $1.249 per maand

$1.249 per maand Landlicentie (Pro): $1.599 per maand

$1.599 per maand Wereld licentie (Pro): $1.999 per maand

VisualCron beoordelingen van klanten

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

10. ProcessMaker

via ProcessMaker ProcessMaker is een low-code tool voor de automatisering van bedrijfsprocessen (BPA) voor het automatiseren en implementeren van bedrijfsworkflows om de toewijzing van resources voor missiekritieke taken te optimaliseren.

Het is het meest geschikt voor eigenaren van middelgrote bedrijven, IT-leiders, enterprise architecten en software engineers. Je kunt inzichten halen uit ongestructureerde gegevens met geautomatiseerde gegevensextractie en -classificatie.

Je kunt ook eenvoudig je eigen sjablonen maken met de kant-en-klare sjablonen van de Process Modeler of de ProcessMaker software voor het ontwerpen van werkstromen. Het integreert met vele tools, waaronder Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365, enz.

ProcessMaker beste functies

Creëer elektronische ontvangstbewijzen, brieven, bevestigingen, facturen en contracten die nodig zijn voor elk bedrijf met de Document Builder

Creëer processen en scripts en vertaal ze binnen enkele minuten naar meerdere talen

Krijg offline toegang tot gegevens. Synchroniseer ze later zodra je online gaat

Maak uw technologiestapel klaar voor de toekomst door te integreren met kernsystemen en door data- en applicatiesilo's te doorbreken

ProcessMaker limieten

Vereist programmeervaardigheden, met name in PHP en JavaScript, voor praktisch gebruik, waardoor het minder geschikt is voor eindgebruikersontwikkeling

Nieuwe releases kunnen bugs introduceren en het systeem offline halen zonder voorafgaande notificatie

ProcessMaker prijzen

Platform: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

ProcessMaker klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Verbeter uw werkstroom met het beste platform voor het beheer van bedrijfsprocessen

Onderzoek en schat in hoe elk Tallyfy-alternatief je werkstroom kan verbeteren en je team nog productiever kan maken. De juiste automatiseringssoftware voor bedrijfsprocessen helpt u om betrouwbare beslissingen te nemen op basis van gegevens voor uw bedrijfsapplicaties en workflow management.

ClickUp is het beste Tallyfy-alternatief om u en uw team te helpen zich te concentreren op samenwerking en creativiteit in plaats van op het inhalen van administratieve taken. Gratis aanmelden voor ClickUp om te beginnen.