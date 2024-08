10 Softr Alternatieven om Project Dashboards te bouwen in 2024

Datavisualisatie is meer dan mooie grafieken: het is een vertaler die cijfers omzet in een routekaart voor succes. Het onthult verborgen patronen en trends, waardoor complexe projectmanagementbeslissingen eenvoudig worden.

Niet verrassend, een onderzoek uitgevoerd door Bain & Company bleek dat bedrijven die datavisualisatie gebruiken voor projecten vijf keer meer kans hebben om sneller beslissingen te nemen en drie keer meer kans hebben om ze uit te voeren.

Als je bedenkt hoeveel tijd zo'n tool bespaart, is het zinvol om te investeren in een no-code dashboardtool op maat voor het beheren van je projectfasen efficiënt. Deze intuïtieve platforms stellen iedereen, ongeacht technische achtergrond, in staat om binnen enkele minuten interactieve dashboards en rapporten te bouwen.

Softr is een webapplicatietool voor het bouwen van aangepaste dashboards via de intuïtieve webapp builder en kant-en-klare sjablonen. Hoewel het eenvoudig te gebruiken is, biedt het beperkte aanpassingsmogelijkheden en functies.

Daarom zijn we hier om je te helpen met enkele aanbevelingen als alternatieven voor Softr. In dit artikel duiken we diep in de belangrijkste functies van verschillende tools voor het bouwen van aangepaste dashboards.

Wat moet je zoeken in Softr Alternatieven?

Laten we, voordat we naar onze top Softr alternatieven gaan, eerst eens kijken naar de belangrijkste kenmerken die je moet zoeken in een dashboard voor maatwerk:

Het maken moet eenvoudig zijn, zonder dat codeervaardigheden nodig zijn. De dashboards moeten gebruiksvriendelijk zijn, zodat ze door uw team worden geaccepteerd

Een aangepast dashboard moet in de eerste plaats fungeren als een tool voor projectbeheer, zodat taken op tijd worden voltooid

Het helpt als uw dashboard kan integreren met de andere tools die u gebruikt in uw workflow of uw business stack

De prijsplannen moeten passen bij de groei van uw teams om tegemoet te komen aan uw veranderende projectbehoeften zonder afbreuk te doen aan de prestaties

Het dashboard moet realtime gegevensupdates hebben om ervoor te zorgen dat de meest accurate informatie wordt weergegeven

Het moet een visueel aantrekkelijke en intuïtieve interface hebben om de gebruikerservaring te verbeteren

Het dashboard moet robuuste beveiligingsmaatregelen hebben om gevoelige projectgegevens te beschermen

Het moet verschillende toegangsniveaus bieden voor verschillende rollen binnen het team

Het dashboard moet gedetailleerde rapporten kunnen genereren voor diepgaande projectmanagementanalyses

De 10 beste Softr alternatieven om te gebruiken in 2024

Ontdek de 10 beste alternatieven voor Softr in 2024, speciaal ontworpen om aan je behoeften te voldoen. Deze softwareopties bieden een scala aan functies, van gestroomlijnd projectbeheer tot moeiteloze samenwerking, om je productiviteit en efficiëntie een boost te geven.

1. ClickUp

ClickUp is een ideale aangepaste projectdashboard tool vanwege de functies voor projectbeheer, samenwerking en automatisering waarvoor geen codering nodig is.

Je krijgt real-time zichtbaarheid van taken, waardoor het gemakkelijk wordt om knelpunten te identificeren, de productiviteit te verbeteren en je projecten op tijd af te ronden.

Maak aangepaste ClickUp Dashboards voor specifieke projectvereisten met behulp van aangepaste velden en verschillende weergaven om de voortgang bij te houden, taken te beheren en effectief samen te werken.

Visualiseer projecten effectief met ClickUp Dashboards

Snel to-do-lijsten maken met ClickUp Taken die automatisch gegevens invult in de agenda's van je team. Met de drag-and-drop functie kunnen projectmanagers deadlines reorganiseren en taakafhankelijkheden instellen op basis van dringende taken.

Taken weergeven, beheren, toewijzen en prioriteren met ClickUp Tasks

Gebruiken ClickUp's Automatisering om repetitieve taken te vereenvoudigen en workflows te stroomlijnen.

Of het nu gaat om het toewijzen van taken op basis van bepaalde criteria, het automatisch bijwerken van statussen of het verzenden van meldingen naar teamleden, gebruik ClickUp om de productiviteit te verhogen en teams te helpen georganiseerd te blijven op hun doelen binnen aangepaste dashboards.

Deze dashboards zorgen voor operaties soepel verlopen en u al uw werk vanaf één platform beheert.

Geautomatiseerde acties maken die worden geactiveerd door specifieke gebeurtenissen of omstandigheden met ClickUp Automation

ClickUp beste functies

Beheer taken in realtime voor een beter zicht op knelpunten en een hogere productiviteit

Workflows stroomlijnen met krachtige automatiseringsopties

Pas dashboards aan met branchespecifieke sjablonen en aangepaste velden voor het bijhouden van gepersonaliseerde gegevens

Configureer uw werk voor elk team met behulp vanClickApps voor werk beheer, samenwerking, organisatie en rapportage

Bekijk projecten in meerdere indelingen waaronder Lijst, Board en Kalender voor veelzijdigprojectbeheer* Integreer naadloos met populaire tools zoals Slack, Google Drive en Zapier

ClickUp beperkingen

Er is een leercurve voor geavanceerde functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Zakelijk: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.400+ beoordelingen)

4.7/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Adalo

via Adalo Adalo is gespecialiseerd in de ontwikkeling van mobiele en webapps, waarmee je native apps kunt maken zonder code. Met de intuïtieve interface kun je eenvoudig aangepaste projectdashboards voor mobiele apparaten ontwerpen.

Met Adalo's gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide bibliotheek met vooraf gebouwde componenten kun je aangepaste projectdashboards ontwerpen met drag-and-drop functionaliteit, native app-ervaring en optionele offline functionaliteit.

Je kunt ook Adalo's functie voor aangepaste acties gebruiken om acties te triggeren, zoals het versturen van een e-mail en het verbinden met API's. Je kunt Adalo ook gebruiken om app-prototypes te maken.

Adalo beste functies

Optimaliseer bedrijfsprocessen door interne communicatietools en apps voor klantondersteuning te bouwen

Pas je app aan (kleurenpaletten, pictogrammen, logo's, lettertypen) aan je merkidentiteit

Zorg voor realtime updates en synchronisatie op alle apparaten

Integreer naadloos met diensten van derden zoals Mixpanel en Airtable

Adalo beperkingen

Voor sommige geavanceerde functies zijn workarounds nodig

Beperkte ondersteuning voor complexe gegevensstructuren

Adalo prijzen

Gratis

Starters: $45/maand

$45/maand Professioneel: $65/maand

$65/maand Team: $200/maand

$200/maand Zakelijk: $250/maand

Adalo beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 3.5/5 (20+ beoordelingen)

3. AppSheet

via Google Google's AppSheet is een ander uitstekend alternatief voor Softr, volledig geïntegreerd met Google Workspace. AppSheet ondersteunt datagestuurde app-ontwikkeling, waardoor je apps en dashboards kunt maken die gebruikmaken van complexe datastructuren en workflows.

De kracht ligt in de mogelijkheid om apps te bouwen die integreren met verschillende gegevensbronnen, processen automatiseren en gegevens in realtime synchroniseren. Wat het nog beter maakt is de datavisualisatiefunctie, die je dashboards informatief maakt.

Schakel rolgebaseerde beveiliging en authenticatie in wanneer meerdere medewerkers de dashboards gebruiken.

AppSheet beste functies

Gebruik krachtige datamodellering voor complexe applicaties

Gebruik bots om acties te automatiseren, zoals het triggeren van meldingen

Gebruik maken van ingebouwde AI (Duet AI) voor intelligente app generatie

Offline functionaliteit mogelijk maken voor ononderbroken productiviteit

Complexe bedrijfsprocessen en workflows automatiseren met geavanceerde botconfiguraties

Gebruik maken van gegevensbronnen zoals Google Analytics, formulieren, barcodes, locaties, handtekeningen en foto's

AppSheet beperkingen

Beperkte controle over het uiterlijk van apps zonder codering

Steilere leercurve voor geavanceerde functionaliteiten

AppSheet prijzen

Starter: $5/gebruiker per maand

$5/gebruiker per maand Core: $10/gebruiker per maand

$10/gebruiker per maand Enterprise Standard: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise Plus: Aangepaste prijzen

AppSheet beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

4.8/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4. Glijden

via Glijden Glide is het meest gebruiksvriendelijke platform om rechtstreeks mobiele en webapps te bouwen zonder code te schrijven.

Deze projectdashboards hebben real-time datasynchronisatie. Met zijn intuïtieve drag-and-drop interface en aanpasbare ontwerpopties vereenvoudigt Glide het maken van dynamische dashboards op maat van uw projectbehoeften.

Uw dashboard kan eenvoudig worden beheerd met componenten zoals configuratiepanelen en apparaatvoorvertoningen. Het maakt ook live samenwerking mogelijk en helpt u bij het beheren van gebruikersaanmeldingen en toegang voor rolgebaseerd werken.

Glide beste eigenschappen

Maak complexe workflows voor updates en taken en koppel ze aan andere tools

Integreer moeiteloos met Google Sheets om bestaande bedrijfsgegevens in realtime te importeren

Gebruik uw dashboard overal, op elk apparaat

Kies uit meer dan 400 sjablonen om je dashboards te bouwen en aan te passen

Glide beperkingen

Beperkte integraties met services van derden of toegang tot externe gegevensbronnen

Afhankelijkheid van Google Sheets voor gegevensopslag

Glide prijzen

Gratis: Voor twee editors met beperkte functies

Voor twee editors met beperkte functies Maker: Begint bij $60/maand

Begint bij $60/maand Team: Begint bij $125/maand

Begint bij $125/maand Zakelijk: Begint bij $ 310/maand

Glide beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (90+ beoordelingen)

5. Noloco

via Noloco Noloco is een ander platform dat geen coderingskennis vereist om aangepaste interne tools, CRM's en klantportalen te maken. Noloco onderscheidt zich met zijn uitgebreide bibliotheek en richt zich op de ontwikkeling van web- en mobiele apps die verder gaan dan het maken van dashboards.

Het biedt veel visueel verbluffende sjablonen met aanpassingsopties voor verschillende industrieën en use cases. Je kunt voorwaardelijke logica toevoegen om delen van je workflow te automatiseren.

Noloco beste eigenschappen

Kies uit acht lay-outs voor het weergeven van uw gegevens

Zorg voor realtime updates en dynamische visualisatie

Moeiteloos aanpassen met een drag-and-drop interface

Werk in realtime samen met je team

Noloco beperkingen

Beperkte geavanceerde aanpassingsmogelijkheden

Niet geschikt voor grote datasets of complexe problemen

Noloco prijzen

Starter: $49/maand

$49/maand Professioneel : $149/maand

: $149/maand Zakelijk: $319/maand

Noloco beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

4.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Webflow

via Webflow Webflow is een low-code, zeer geavanceerd platform voor webontwerp en -ontwikkeling dat u volledige controle geeft over het ontwerp en de interacties van uw website.

Met Webflow kunt u dynamische dashboards maken met zijn intuïtieve visuele editor en krachtige CMS-mogelijkheden. Het vereenvoudigt het maken van projectdashboards met unieke ontwerpelementen op maat voor een aangepast domein.

Je kunt Webflow gebruiken met tools zoals Memberstack om functies te bouwen zoals facturatie en facturering. Je kunt ook op scrollen gebaseerde interacties en interacties in meerdere stappen ontwerpen zonder code te schrijven.

Webflow beste functies

Volledig aangepaste dashboards maken met pixel-perfecte drag-and-drop precisie

Flexbox en CSS Grid gebruiken voor geavanceerde lay-outopties

Inclusief hosting en CMS voor naadloos websitebeheer

Integreren met Zapier om workflows te automatiseren

Webflow beperkingen

Beperkte ondersteuning voor complexe databasestructuren

Backend mogelijkheden zijn relatief beperkt

Webflow prijzen

Gratis

Basis: $18/maand

$18/maand CMS: $29/maand

$29/maand Zakelijk: $49/maand

$49/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Webflow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

7. Caspio

via Caspio Caspio is een schaalbare low-code tool voor het bouwen van online databasetoepassingen. U kunt slepen en neerzetten of ingebouwde tools voor gegevensintegratie gebruiken om visueel aantrekkelijke dashboards te maken die zijn afgestemd op specifieke projectvereisten.

Caspio is gespecialiseerd in database-gedreven applicatie-ontwikkeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen met complexe gegevensvereisten. Het helpt ook met inzichtelijke grafieken en rapporten over uw dashboard voor verbeterde besluitvorming .

Caspio beste eigenschappen

Krijg unieke weergaven van gegevens op een enkele pagina volgens uw behoeften

Eenvoudig importerenExcel-gegevens en toegangsdatabases

Sneller apps bouwen met de point-and-click tool

Rolgebaseerde toegangscontrole implementeren voor verbeterde beveiliging

Caspio-beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het ontwerp in vergelijking met sommige alternatieven

Hogere prijzen voor extra gebruikers en opslag

Caspio prijzen

**Gratis

Starters: $50/maand

$50/maand Professioneel: $600/maand

$600/maand Enterprise: $2250/maand

Caspio beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

8. Visual Composer/WPBakery

via Visueel componeren WPBakery of Visual Composer is een gebruiksvriendelijke websitebouwer die voornamelijk wordt gebruikt als WordPress-plugin, maar het kan ook worden gebruikt om aangepaste dashboards te maken.

Visual Composer vereenvoudigt het maken en ontwerpen van boeiende dashboards voor een aangepast domein. De Visual Composer Hub biedt toegang tot elementen, sjablonen en add-ons.

De beste functies van Visual Composer

Gebruik geavanceerde ontwerpopties met achtergrondeffecten

Maak aangepaste lay-outs met de functie Theme Builder

Zorg voor optimale weergave op elk apparaat met een responsief ontwerp

Functionaliteit uitbreiden door integratie met andere populaire plugins

Visual Composer beperkingen

Beperkte geavanceerde aanpassingsopties voor ontwikkelaars

Compatibiliteitsproblemen met sommige plugins van derden

Visual Composer prijzen

Single: $49/jaar voor één website

$49/jaar voor één website Plus: $99/jaar voor vijf websites

$99/jaar voor vijf websites Versnellen: $149/jaar voor 20 websites

$149/jaar voor 20 websites Agentschap: $349/jaar voor 1000 websites

Visual Composer beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (20+ beoordelingen)

4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

9. Taart

via Taart Appy Pie is een van de AI no-code tools die van een website een app maken. Appy Pie richt zich op de ontwikkeling van mobiele apps voor verschillende gebruikssituaties en biedt een gebruiksvriendelijke interface en een uitgebreide bibliotheek met sjablonen. Het is perfect voor projecten die een mobile-first aanpak vereisen.

Je kunt ook de AI Design Tools van Appy Pie gebruiken om afbeeldingen voor je dashboard te maken. Je kunt workflows automatiseren en filters, veldtoewijzingen en voorwaardelijke logica toevoegen.

De tool biedt ook twee-factor authenticatie en encryptie voor extra beveiliging.

De beste functies van Appy Pie

Ontwikkel apps moeiteloos met een drag-and-drop editor interface

Verken een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare sjablonen en ontwerpelementen

Test app functionaliteit in real-time met een live preview

Verbeter app-mogelijkheden door integratie met populaire diensten zoals Google Maps en Shopify

Appy Pie beperkingen

Vertrouwt op services en gegevensbronnen van derden voor bepaalde functies en functionaliteiten

App prestaties kunnen variëren op basis van complexiteit en grootte

Prijzen Appy Pie

Basis: $16/app per maand

$16/app per maand Goud : $36/app per maand

: $36/app per maand Platina: $60/app per maand

$60/app per maand Enterprise: Prijzen op maat

Appy Pie beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

10. SuiteDash

via SuiteDash SuiteDash is een alles-in-één platform voor klantportalen, projectbeheer en facturering. Je kunt moeiteloos dashboards ontwerpen en aanpassen met verschillende vooraf gebouwde widgets, grafieken en modules of aangepaste componenten maken die passen bij de rest van je bedrijfsplan.

Met SuiteDash kunt u dashboards bouwen om de voortgang van projecten bij te houden, relaties met klanten te beheren en bedrijfsprestaties te analyseren, waardoor de productiviteit, samenwerking en besluitvorming verbetert.

Het dient als een gecentraliseerd platform voor het beheren van projecten en klantinteracties.

SuiteDash beste functies

Veilig communiceren en bestanden delen met een klantenportaal

Volg taken en werk samen met je team met behulp van tools voor projectbeheer * Beheer uw financiën efficiënt met functies voor facturering en facturering

Branding aanpassen met white-labeling opties

SuiteDash beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met gespecialiseerde tools

Af en toe prestatieproblemen tijdens piekgebruik

SuiteDash prijzen

Begin: $19/maand

$19/maand Thrive: $49/maand

$49/maand Pinakel: $99/maand

SuiteDash beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

De juiste No-Code tool kiezen

Met talloze Softr app builder alternatieven beschikbaar in 2024, is het een ideaal moment om nieuwe opties te verkennen. Of je nu een no-code platform, mobiele app builder, of een uitgebreide tool nodig hebt om je projectmanagement doelen zouden de tien alternatieven die in dit artikel worden besproken in staat moeten zijn om je dashboardbehoeften op te lossen.

Onder de kanshebbers is ClickUp een uitstekende optie, die veelzijdigheid en functionaliteit biedt. De robuuste functies en naadloze integratiemogelijkheden zorgen voor een harmonieus geheel met je bestaande technische ecosysteem.

ClickUp getuigt van innovatie en slaat een moeiteloze brug tussen design en productiviteit. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!