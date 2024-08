10 Databox-alternatieven voor het bijhouden en rapporteren van gegevens in 2024

Je bent waarschijnlijk al bekend met Databox. En sommige van uw branchegenoten gebruiken het ongetwijfeld voor het bijhouden van gegevens, geïntegreerde analyses en rapportagebehoeften.

Ondanks het nut kan Databox echter tekortschieten bij het verwerken van complexe gegevenstaken. Het mist ook geavanceerde analysefuncties en kan duur zijn voor uitgebreid gebruik.

Bekijk samen met ons de top 10 Databox alternatieven. Van gebruiksvriendelijke interfaces tot geavanceerde mogelijkheden voor voorspellende analyses, deze tools voor datavisualisatie hebben voor elk wat wils.

Wat moet je zoeken in Databox Alternatieven?

Er zijn genoeg Databox alternatieven die de functionaliteit en flexibiliteit bieden die je nodig hebt. Maar wat zijn de belangrijkste kenmerken waar je op moet letten?

Een echt moderne en efficiënte business intelligence software moet beschikken over:

Gemakkelijk te gebruiken interface : Zoek naar tools met een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface waarvoor geen uitgebreide training nodig is

: Zoek naar tools met een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface waarvoor geen uitgebreide training nodig is Aanpassingsopties: Geef de voorkeur aan Databox-alternatieven waarmee u rapporten en interactieve dashboards kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften en huisstijl

Geef de voorkeur aan Databox-alternatieven waarmee u rapporten en interactieve dashboards kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften en huisstijl Integratieondersteuning: Overweeg platforms die naadloos kunnen integreren met uw bestaande software en gegevensbronnen, zoals CRM of marketingautomatiseringsplatforms

Overweeg platforms die naadloos kunnen integreren met uw bestaande software en gegevensbronnen, zoals CRM of marketingautomatiseringsplatforms Diverse formats voor datavisualisatie: Het is een goed idee om een lijst te maken van tools die gegevens kunnen combineren en presenteren op visueel aantrekkelijke en informatieve manieren, zoals grafieken, diagrammen en heatmaps

Het is een goed idee om een lijst te maken van tools die gegevens kunnen combineren en presenteren op visueel aantrekkelijke en informatieve manieren, zoals grafieken, diagrammen en heatmaps Real-time inzichten: Overweeg Databox-alternatieven die real-time datatracking en rapportagemogelijkheden bieden, wat cruciaal kan zijn voor het monitoren van campagnes en het nemen van tijdige beslissingen

Overweeg Databox-alternatieven die real-time datatracking en rapportagemogelijkheden bieden, wat cruciaal kan zijn voor het monitoren van campagnes en het nemen van tijdige beslissingen Mobiele toegankelijkheid: Oplossingen met een mobiele app of die geschikt zijn voor mobiel gebruik zijn wellicht te verkiezen, zodat u overal verbonden en geïnformeerd kunt blijven

Oplossingen met een mobiele app of die geschikt zijn voor mobiel gebruik zijn wellicht te verkiezen, zodat u overal verbonden en geïnformeerd kunt blijven Flexibele kosten: De beste Databox alternatieven passen binnen uw budget, rekening houdend met eventuele extra functies of add-ons die extra kosten met zich meebrengen

De beste Databox alternatieven passen binnen uw budget, rekening houdend met eventuele extra functies of add-ons die extra kosten met zich meebrengen Stevige klantenondersteuning: Zoek een alternatief dat betrouwbare klantenondersteuning biedt voor hulp bij het instellen, oplossen van problemen en training

De 10 beste Databox alternatieven voor gebruik in 2024

Nu we weten wat we moeten zoeken in een alternatief voor Databox, laten we eens kijken naar tools die sommige of al deze functies bieden.

1. Looker Studio

via Looker Studio Looker Studio (voorheen Google Data Studio) is een onderdeel van Looker, een BI- en analyseplatform van Google Cloud. Het helpt u bij het maken en delen van aangepaste gegevenservaringen, waaronder rapporten en interactieve dashboards. En je kunt het allemaal doen zonder SQL-query's te schrijven of ingewikkelde BI-tools te gebruiken!

Met Looker Studio kunt u gegevens uit al uw favoriete bronnen, zoals uw CRM of marketingplatforms, mixen en matchen om een compleet beeld van uw bedrijf te krijgen.

En het beste deel? Het is gratis, altijd up-to-date en uitgebreid aanpasbaar, waardoor het een van de populairdere Databox-alternatieven is.

Looker Studio beste eigenschappen

Stel waarschuwingen in op basis van specifieke gegevensdrempels en krijg direct een melding bij belangrijke wijzigingen

Samenwerken met teamleden en eenvoudig rapporten en dashboards delen

Embed rapporten en dashboards in andere applicaties en websites

Rolgebaseerde toegangscontrole en versleuteling voor verbeterde gegevensbeveiliging

Verken uw gegevens met een breed scala aan interactieve visualisaties, waaronder grafieken, diagrammen en kaarten

Looker Studio beperkingen

Het kan complex zijn voor gebruikers die niet bekend zijn met datamodellering en visualisatieconcepten

Het integreert mogelijk niet met al uw bedrijfstools en datavisualisatieplatforms

Looker Studio prijzen

Looker Studio: Gratis

Gratis Looker Studio Pro: $9/maand per gebruiker, per project

Looker Studio beoordelingen en recensies

G2 :4.4/5 (400+ beoordelingen)

:4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

2. Metrics Watch

via Metriek bekijken Metrics Watch is ontworpen voor het volgen en rapporteren van

belangrijke prestatie-indicatoren

(KPI's) met betrekking tot bedrijfs- en marketinggegevens. Het helpt je de prestaties van je website, sociale mediakanalen en marketingcampagnes te bewaken.

Met de geautomatiseerde tracking- en realtime rapportagefuncties kun je op de hoogte blijven van je statistieken en weloverwogen beslissingen nemen om de prestaties van je bedrijf te verbeteren.

Metrics Watch biedt aanpasbare dashboards, geplande marketingrapporten en opties voor het visualiseren van gegevens. Dit alles maakt het analyseren van je KPI's zo veel gemakkelijker!

Metrics Watch beste functies

Verzamel gegevens uit verschillende bronnen, zoals Google Analytics, sociale mediaplatforms en aangepaste bronnen, zodat handmatig invoeren van gegevens voorgoed verleden tijd is

Volg de nieuwste prestatiegegevens in real-time

Marketingrapporten plannen om regelmatig updates te ontvangen op KPI-gegevens zonder de tool handmatig te hoeven controleren

Gegevens exporteren in verschillende formaten, zoals CSV en Excel, voor verdere analyse of om te delen

Metrics Watch beperkingen

Betaalde tool. De kosten kunnen een beperking vormen voor kleinere bedrijven

Beperkte aanpassingsmogelijkheden, vooral als je zeer specifieke trackingmogelijkheden nodig hebt

Prijzen van Metrics Watch

Starter: $29/maand

$29/maand Pro: $50/maand

$50/maand Premium Plannen: $100/maand

$100/maand Enterprise: Prijzen op maat

Metrics Watch beoordelingen en recensies

G2 :Niet genoeg beoordelingen

:Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Anaconda

via Anaconda Anaconda biedt een gecentraliseerd datavisualisatieplatform voor het beheren en bewaken van datapijplijnen, modellen en analyseworkflows. Het vereenvoudigt het beheer van pakketten en omgevingen en bevat een AI-gestuurde codeerassistent om te helpen bij de ontwikkeling.

Deze BI-tool kan ook de prestaties en het gebruik van machine learning-modellen volgen om de nauwkeurigheid van modellen, prestatiecijfers en de gegevens die zijn gebruikt om de modellen te trainen en te evalueren, te controleren.

Met Anaconda Enterprise kun je de uitvoering van workflows voor gegevensanalyse volgen en bewaken. Dit omvat het volgen van de uitvoering van individuele taken, de afhankelijkheden tussen taken en de algehele voortgang van de workflow.

Anaconda beste functies

Documenteren en beheren van metadata (gegevensbron, schema en gebruiksstatistieken) voor gegevensassets

Krijg toegang tot duizenden data science en machine learning pakketten, inclusief open-source oplossingen

Integreren met populaire oplossingen voor gegevensopslag, zoals Hadoop en AWS S3, en machine learning frameworks, zoals TensorFlow en PyTorch

Grote hoeveelheden gegevens verwerken

Anaconda beperkingen

Minder veelzijdig voor organisaties die verschillende analyseplatforms gebruiken

Beperkte mogelijkheden in niche- of geavanceerde analysegebruiksgevallen

Het kan extra training en investeringen vereisen voor organisaties die nog geen Anaconda-producten gebruiken

Geen gratis versie

Anaconda prijzen

Zakelijk: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Anaconda beoordelingen en recensies

G2 :4.6/5 (120+ beoordelingen)

:4.6/5 (120+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (70+ beoordelingen)

4. Gekkobord

via GeckoBoard Geckoboard is een realtime dashboard dat u helpt gegevens en belangrijke statistieken te visualiseren en analyseren op een manier die voor u het beste werkt.

Het biedt ook widgets die de meest essentiële gegevens uit toepassingen zoals Google Analytics en Salesforce weergeven, zoals grafieken, tabellen en tekst. U kunt deze dashboards vervolgens delen met teamleden en meerdere klanten, waardoor het monitoren van prestaties en het bijhouden van de voortgang eenvoudiger wordt.

Geckoboard is een van de eenvoudigere Databox alternatieven en is gemakkelijk te gebruiken. Gegevens worden automatisch en in realtime bijgewerkt, zodat je altijd over de meest actuele informatie beschikt. Deze KPI-software laat je zelfs gegevens filteren; nu kun je je richten op specifieke subsets van informatie.

GeckoBoard beste eigenschappen

Kies uit een verscheidenheid aan thema's, lay-outs en kleurenschema's om het uiterlijk van gegevensdashboards aan te passen

Machtigingen voor gegevens instellen zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot gevoelige informatie

Bekijk historische gegevens om trends in de tijd te volgen

GeckoBoard beperkingen

Aangepaste gegevensbronnen vereisen mogelijk extra programmering en technische expertise voor complexe gegevenstransformaties

Heeft een limiet op de hoeveelheid gegevens die kan worden weergegeven in een enkele widget

Geen gratis versie

GeckoBoard prijzen

Essentieel: $49/maand

$49/maand **Pro:99 $/maand

Schaal: $699/maand

GeckoBoard beoordelingen en recensies

G2 :4.3/5 (40+ beoordelingen)

:4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

5. Alinea

via Alinea Whatagraph is een uitgebreide en gebruiksvriendelijke rapportagehulpmiddel voor cliënten ontworpen om gegevensvisualisatie en -analyse voor digitale marketingcampagnes te vereenvoudigen. Het biedt veel functies, waaronder aanpasbare sjablonen, realtime datatracking en geautomatiseerde rapportgeneratie.

Met de intuïtieve interface kunt u eenvoudig visueel aantrekkelijke marketingrapporten maken die de belangrijkste prestatiecijfers over verschillende kanalen weergeven, zoals sociale media en e-mailmarketing.

Whatagraph integreert ook met populaire platforms zoals Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads en Instagram Insights, waardoor het een veelzijdige tool is voor marketeers.

Whatagraph beste eigenschappen

Pas sjablonen aan en genereer marketingrapporten op maat

Volg real-time gegevens voor actuele inzichten

Genereer rapporten automatisch om tijd te besparen

Integreer gegevens van populaire marketingplatforms

Werk snel en zonder onderbrekingen met de gebruiksvriendelijke interface

wat #### Alinea beperkingen

Gebrek aan geavanceerde bedrijfsanalyses

Beperkte ondersteuning voor bepaalde gegevensbronnen

Prijs is mogelijk niet geschikt voor kleine bedrijven of individuele marketeers

wat #### Alinea prijzen

Essentieel: $249/maand (jaarlijks gefactureerd)

$249/maand (jaarlijks gefactureerd) Geavanceerd: $499/maand (jaarlijks gefactureerd)

$499/maand (jaarlijks gefactureerd) Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Alinea beoordelingen en recensies

G2 :4.5/5 (260+ beoordelingen)

:4.5/5 (260+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

6. Klipfolio Powermetrics

via Klipfolio Powermetrics Klipfolio PowerMetrics is een cloudgebaseerde BI- en datavisualisatietool waarmee u aangepaste dashboards en rapporten van uw gegevens kunt maken.

Het biedt een breed scala aan gegevensconnectoren, waaronder Google Analytics, Salesforce en MySQL, om u te helpen uw gegevensbronnen te integreren.

Deze tool voor gegevensbeheer biedt ook een bibliotheek met kant-en-klare dashboardsjablonen en widgets, zodat u gemakkelijk aan de slag kunt.

Klipfolio PowerMetrics is ontworpen voor bedrijven van elke grootte en kan worden gebruikt in verschillende sectoren. Ze bieden een gratis proefversie en abonnementen met prijzen gebaseerd op het aantal gebruikers en gegevensbronnen.

De beste functies van Klipfolio Powermetric

Kies uit verschillende soorten grafieken, waaronder lijndiagrammen, staafdiagrammen en cirkeldiagrammen

Bekijk uw gegevens in realtime om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van de meest actuele informatie

Deel uw dashboards en rapporten met teamleden

Manipuleer uw gegevens met behulp van formules en berekeningen voor flexibele gegevensanalyse

Verzamel gegevens uit meerdere bronnen dankzij integraties met dbt, Snowflake, Google Analytics, Hubspot, enz.

Klipfolio Powermetrics beperkingen

Ontbreekt aan geavanceerde functies voor gegevenstransformatie

Nieuwe gebruikers vinden deze tool complex

Prijsmodel kan aan de hoge kant zijn voor grotere organisaties

Klipfolio Powermetrics prijzen

**Gratis

Standaard: $300/maand

$300/maand Op maat: $800/maand (jaarlijks gefactureerd)

Klipfolio Powermetrics beoordelingen en recensies

G2 :4.5/5 (250+ beoordelingen)

:4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (180+ beoordelingen)

7. AgentschapAnalytics

via AgentschapAnalytics AgencyAnalytics is een uitgebreid marketingplatform dat speciaal is ontworpen voor digitale marketeers die robuuste tools nodig hebben om campagnegegevens effectief te volgen en erover te rapporteren.

Dit datavisualisatieplatform biedt een geïntegreerde suite van functies die SEO, PPC, sociale media, e-mailmarketing en aanpasbare rapportage ondersteunen.

AgencyAnalytics onderscheidt zich als een rapportage-instrument voor zijn gebruiksvriendelijke interface en mogelijkheden.

U kunt gegevens ophalen en rapporten op maat maken voor klanten, zodat u eenvoudig de waarde van uw services kunt aantonen en gedetailleerde inzichten kunt bieden in de prestaties van campagnes.

AgencyAnalytics is een van de favoriete Databox-alternatieven voor marketingbureaus, freelancers en interne marketingteams die hun workflow willen stroomlijnen en succesvolle campagnes willen leveren.

AgencyAnalytics beste functies

Maak aangepaste dashboards voor het real-time volgen van campagneprestaties

Bewaak keyword rankings, backlinks en on-page SEO gezondheid

Traceer advertentieprestaties, beheer budgetten en voer zoekwoordonderzoek uit

Berichten plannen, betrokkenheid bijhouden en inzichten in publiek analyseren

Doelgroepen segmenteren, campagneprestaties bewaken en e-mailbetrokkenheid volgen

Rapporten op maat maken voor klanten met gegevens van meerdere platforms

AgencyAnalytics beperkingen

Biedt geen geavanceerde mogelijkheden voor social listening, die sommige gebruikers wel nodig hebben

Uitgebreide functies en mogelijkheden kunnen overweldigend zijn voor beginners

Sommige functies zoals white-labeling en cross-campagne rapporten zijn alleen beschikbaar bij de hogere prijsklassen

AgencyAnalytics prijzen

Freelancer: $12/maand per klantcampagne

$12/maand per klantcampagne Agentschap: $18/maand per klantcampagne

$18/maand per klantcampagne Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Keyword Rank Tracker is optioneel voor een extra $50 per maand

AgencyAnalytics beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (277 beoordelingen)

: 4.7/5 (277 beoordelingen) Capterra:4.8/5 (113 beoordelingen)

8. Cyfe

via Cyfe Cyfe is een alles-in-één zakelijke dashboard-app waarmee u gegevens uit meerdere bronnen kunt controleren en analyseren op één dashboard in realtime.

Of u nu sociale-mediabetrokkenheid, verkoopcijfers of websiteanalyses volgt, Cyfe geeft u de mogelijkheid om aangepaste dashboards te maken met widgets die de informatie die u nodig hebt in één oogopslag weergeven.

Bovendien kunt u met geautomatiseerde waarschuwingen en rapporten op de hoogte blijven van belangrijke veranderingen zonder voortdurend te hoeven controleren.

Cyfe beste functies

Houd al uw belangrijke bedrijfsgegevens op één plek bij

Duik diep in uw gegevens met gepersonaliseerde dashboards met aangepaste grafieken en diagrammen

Stel waarschuwingen en rapporten in om op de hoogte te blijven

Verbind met meer dan 100 populaire diensten en apps om moeiteloos gegevens te importeren

Deel embeddable dashboards met je team of klanten voor naadloze samenwerking

Houd je gegevens veilig met veilige SSL-encryptie en toegangscontrole voor gebruikers

Cyfe-beperkingen

Beperkte opties voor datavisualisatie

De steile leercurve voor geavanceerde functies

Cyfe prijzen

Startersprijs: $19/maand

$19/maand Standaard: $29/maand

$29/maand Pro: $49/maand

$49/maand Premium: $89/maand

$89/maand Agentschap:Begint vanaf $150/maand

Cyfe beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (60+ beoordelingen)

: 4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra:4.6/5 (70+ beoordelingen)

9. DashThis

via DashThis DashThis is een krachtige tool om uw digitale marketingrapportage te vereenvoudigen. Met zijn gebruiksvriendelijke interface kunt u eenvoudig dashboards op maat maken om uw marketinginspanningen bij te houden en te analyseren.

Of u nu Google Analytics, Facebook Ads of andere gegevensbronnen gebruikt, dit datavisualisatieplatform integreert naadloos gegevens van deze en vele andere platforms om u een uitgebreid beeld te geven van uw prestaties.

Je kunt rapporten aanpassen met drag-and-drop widgets, ze delen met je team of klanten en zelfs automatische e-mailupdates plannen.

DashThis beste eigenschappen

Maak op maat gemaakte en visueel aantrekkelijke dashboards met widgets uit verschillende gegevensbronnen

Consolideer gegevens van Google Analytics, Facebook Ads en meer

Plan e-mail updates en verstuur rapporten automatisch

Maak white-label rapporten met uw huisstijl

Snel aan de slag met vooraf ingestelde sjablonen voor standaardrapporten

Rapporten delen in PDF-, Excel- of CSV-formaat

DashThis beperkingen

Vertraging in het verwerken van externe gegevensbronnen

Beperkte export- en opmaakopties voor rapporten

DashThis prijzen

Particulier: $49/maand

$49/maand Professioneel: $149/maand

$149/maand Zakelijk: $289/maand

$289/maand Standaard: $449/maand

DashThis beoordelingen en recensies

G2 :4.8/5 (70+ beoordelingen)

:4.8/5 (70+ beoordelingen) Capterra:4.4/5 (20+ beoordelingen)

10. Datapad

via Datapad Datapad is ontworpen om het maken, visualiseren en delen van gegevensanalyses zonder codering te vereenvoudigen.

Met de intuïtieve drag-and-drop interface kun je je gegevens moeiteloos manipuleren en visualiseren. Of je nu werkt met spreadsheets, databases of API's, met Datapad zit je goed.

Deze tool voor datavisualisatie biedt robuuste samenwerkingsfuncties en naadloze integratie met andere tools zoals GitHub en Slack.

Datapad beste functies

Analyseer complexe gegevenssets eenvoudig met behulp van een intuïtieve drag-and-drop interface

Maak verbluffende visualisaties die je gegevens tot leven brengen en begrijpelijk maken

Werk naadloos samen met je team, zodat meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde project kunnen werken

Bescherm uw gevoelige informatie met functies zoals rolgebaseerde toegangscontrole en gegevensversleuteling

Geavanceerde analysemogelijkheden gebruiken, zoals voorspellende modellen en machine learning, om diepere inzichten te krijgen uit uw gegevens

Datapad beperkingen

De visualisatieopties zijn beperkt aanpasbaar in vergelijking met andere platforms, wat gebruikers met specifieke ontwerpbehoeften kan hinderen

Gebruikers kunnen compatibiliteitsproblemen ondervinden met bepaalde bestandsindelingen of gegevensstructuren

Prijzen Datapad

**Gratis

Standaard: $30/maand

$30/maand Zakelijk: $100/maand

Datapad beoordelingen en recensies

G2 :4.2/5 (20+ beoordelingen)

:4.2/5 (20+ beoordelingen) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Je kent nu de beste Databox-alternatieven als je op zoek bent naar een pure datavisualisatietool. Maar hoe zit het met andere tools die real-time voortgang kunnen bewaken en diepe inzichten in je project kunnen bieden, terwijl ze nog veel meer bieden?

Hoewel het misschien niet de mogelijkheden heeft om gegevens vast te leggen en te integreren (nog niet, in ieder geval), dient ClickUp als een uitstekende oplossing voor gegevensbeheer voor bedrijven van alle groottes. Met aanpasbare ClickUp Dashboards kunt u eenvoudig gegevensanalyses beheren en delen binnen uw organisatie of team.

Controleer uw verkoopprestaties, gegenereerde omzet, pijplijnactiviteit en meer met aangepaste rapporten en dashboards in ClickUp

ClickUp Dashboards

combineren rapporten uit verschillende bronnen zoals Google Analytics, HubSpot, Salesforce en andere tools, die allemaal in real-time worden bijgewerkt. Dit niveau van zichtbaarheid stelt u in staat om op de hoogte te blijven van campagneprestaties, de voortgang van de verkooppijplijn, en

project-KPI's

zonder vertraging.

Kies uit 100+ ClickUp Automation om workflows, routinetaken, projecthandoffs en meer te stroomlijnen

Bovendien is de automatiseringsfunctie van ClickUp van onschatbare waarde voor proactieve meldingen. U kunt waarschuwingen instellen voor afwijkingen in statistieken of wanneer vooraf gedefinieerde drempels worden overschreden. Als bijvoorbeeld uw conversiepercentages onverwacht dalen of er een plotselinge stijging is in vragen van klanten, kan ClickUp automatisch de relevante teams waarschuwen, zodat u problemen direct kunt aanpakken en de prestaties consistent kunt houden.

Integraties spelen een belangrijke rol in de aantrekkingskracht van ClickUp, vooral voor verkoop- en marketingprofessionals. Je kunt ClickUp naadloos verbinden met belangrijke tools zoals HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly en Tableau. Deze integratie stroomlijnt de gegevensstroom en samenwerking tussen teams, waardoor de efficiëntie toeneemt en het aantal fouten door handmatige gegevensinvoer afneemt.

Met ClickUp's Analytics-rapportsjabloon krijgt u de inzichten die u nodig hebt om uw vooruitgang te volgen en slimmere beslissingen te nemen - alles op één plek!

Maar dat is nog niet alles. ClickUp biedt ook aanpasbare rapportage- en analysemogelijkheden. U kunt aangepaste rapporten maken die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften, of het nu gaat om prestatierapporten, ROI-analyses of prognoses. Dit niveau van maatwerk stelt u in staat om bruikbare inzichten te verkrijgen en datagestuurde beslissingen te nemen die strategische groei stimuleren.

En het beste deel? ClickUp biedt werkruimten voor samenwerking en taakbeheerfuncties. Verkoop- en marketingteams kunnen in ClickUp samenwerken aan projecten, taken toewijzen, deadlines instellen en de voortgang bijhouden. Deze samenhangende omgeving bevordert teamwerk, verbetert de productiviteit en zorgt voor afstemming op de organisatiedoelen.

ClickUp beste functies

Pas uw dashboard aan met gepersonaliseerde widgets, lay-outs, en ClickUp grafiektypes voor efficiënte gegevensanalyse en -organisatie. Gebruik filters om te focussen op specifieke gegevenspunten en sorteer ze op een manier die het gemakkelijker maakt om categorieën te analyseren om trends te identificeren

aan met gepersonaliseerde widgets, lay-outs, en ClickUp grafiektypes voor efficiënte gegevensanalyse en -organisatie. Gebruik filters om te focussen op specifieke gegevenspunten en sorteer ze op een manier die het gemakkelijker maakt om categorieën te analyseren om trends te identificeren Blijf onderweg op de hoogte met mobiele toegang. Bekijk en gebruik uw dashboards op elk apparaat zodat u altijd op de hoogte bent, waar u ook bent. U hoeft ook niet te verversen of handmatig bij te werken; ClickUp Dashboards geven automatisch real-time gegevens weer

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views-1.gif 15+ weergaven in ClickUp om uw HR-workflow aan te passen aan uw behoeften /img/

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw gegevensworkflow aan te passen aan uw behoeften

Kies uit een gevarieerde set van ClickUp Weergaven Elk biedt unieke voordelen. De lijstweergave helpt bij gedetailleerd taakbeheer, terwijl de bordweergave een visuele weergave van taken biedt. De kalenderweergave helpt u deadlines en gebeurtenissen chronologisch bij te houden en biedt een duidelijk overzicht van geplande taken en belangrijke data

ClickUp Weergaven Elk biedt unieke voordelen. De lijstweergave helpt bij gedetailleerd taakbeheer, terwijl de bordweergave een visuele weergave van taken biedt. De kalenderweergave helpt u deadlines en gebeurtenissen chronologisch bij te houden en biedt een duidelijk overzicht van geplande taken en belangrijke data Haal gegevens op uit bronnen zoals HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly en Tableau. De robuuste integratiemogelijkheden van ClickUp helpen gegevens te centraliseren en uw workflow te stroomlijnen

zoals HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly en Tableau. De robuuste integratiemogelijkheden van ClickUp helpen gegevens te centraliseren en uw workflow te stroomlijnen Deel uw dashboards eenvoudig met belanghebbenden of medewerkers. Exporteer uw dashboard in PDF- of CSV-formaat of deel een link om anderen toegang te geven

eenvoudig met belanghebbenden of medewerkers. Exporteer uw dashboard in PDF- of CSV-formaat of deel een link om anderen toegang te geven Stel triggers en acties in om tijd te besparen en uw workflow te stroomlijnen. Automatiseer terugkerende taken of meldingen op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden

ClickUp beperkingen

Het kan even duren voordat gebruikers gewend zijn aan alle functionaliteiten. Maar als gebruikers eenmaal vertrouwd zijn, kunnen ze de mogelijkheden van de tool gemakkelijk ten volle benutten

Sommige gebruikers zullen merken dat ze niet alle functies die beschikbaar zijn in ClickUp nodig hebben of gebruiken. Dit kan leiden tot een gevoel van complexiteit voor degenen die de voorkeur geven aan een eenvoudigere aanpak. ClickUp stelt gebruikers echter in staat om hun werkruimte aan te passen, zodat ze zich kunnen concentreren op de functies die voor hen het belangrijkst zijn

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar voor alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

Aanverwant: Populaire tools voor het in kaart brengen van processen om vandaag te proberen Upgrade uw bedrijfsinformatie met het juiste hulpmiddel

Er zijn verschillende Databox-alternatieven voor het bijhouden en rapporteren van gegevens. U kunt uw best passende tool voor gegevensbeheer kiezen door rekening te houden met de gebruiksvriendelijkheid, aanpasbaarheid, beschikbare integraties, visualisatieopties, realtime tracking, prijzen en klantenondersteuning.

ClickUp's projectmanagementplatform biedt veel meer dan realtime gegevensrapportage en -tracering. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface, interactieve en visueel aantrekkelijke dashboards, naadloze integratie met verschillende tools en concurrerende prijzen.

Voeg daar nu nog een eersteklas klantenserviceproces aan toe! Als je de BI-mogelijkheden van je bedrijf naar een hoger niveau wilt tillen,

clickUp eens proberen

!