Top 10 Help Scout-integraties om klantenservice te transformeren

Het is geen geheim dat u ervoor moet zorgen dat uw klanten tevreden zijn om uw bedrijf te laten slagen-klantervaring is de ultieme differentiator. Deze klantgerichte mentaliteit heeft tools zoals Help Scout populair gemaakt.

Help Scout is een uitgebreid platform voor klantenservice dat werkt als een hub voor alle interacties met klanten. Hoewel het een indrukwekkend pakket tools en functies biedt, kunnen integraties het nog krachtiger maken.

Wij nemen je mee langs 10 app integraties die Help Scout naar een hoger niveau tillen.

Wat moet je zoeken in Help Scout integraties?

Hier zijn een paar overwegingen om in gedachten te houden bij het doorlichten van een integratie voor Help Scout:

Naadloze integratie : U wilt een oplossing die integreert met Help Scout, maar hoe zit het met de grotere digitale infrastructuur? Het systeem moet compatibel zijn met andere tools, platformen en technologieën die u gebruikt voor zakelijke activiteiten zoals beheer van klantrelaties lead-nurturing, engagement en meer

Gebruiksgemak : Je wilt geen weken bezig zijn met de instelling van de nieuwe integratie of zoveel wrijving ondervinden dat je team het opgeeft. De integratie moet gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken zijn. Een intuïtieve gebruikersinterface en een soepele inwerkervaring zullen de adoptiepercentages katalyseren

Aanpassing : Zoek integraties die je kunt aanpassen aan de behoeften van je business en de voorkeuren van je klanten. Door de werkstroom op maat te maken, kunt u een lonende klantervaring bieden door personalisatie en efficiëntie

Automatisering : Klantenservice en ondersteuning kunnen snel een sneeuwbaleffect hebben en uw teams overweldigen. Selecteer de integratie die automatisering biedt om inkomende verzoeken te stroomlijnen en routinematige en repetitieve taken aan te pakken. Nog te doen om klanten beter van dienst te zijn

Veiligheid en compliance : Je teams hebben mogelijk te maken met gevoelige klantgegevens. Daarom wil je robuuste veiligheid en waterdichte compliance om ongelukken of inbreuken te voorkomen. Integraties die de best practices volgen voor het handhaven van gegevensveiligheid, veiligheid en compliance moeten bovenaan je lijst staan

Schaalbaarheid : Help Scout groeit mee met uw organisatie en haar veranderende vereisten. U wilt dezelfde mate van schaalbaarheid in de integraties, omdat er pieken en dalen zullen zijn bij het afhandelen van de vraag van klanten

: Help Scout groeit mee met uw organisatie en haar veranderende vereisten. U wilt dezelfde mate van schaalbaarheid in de integraties, omdat er pieken en dalen zullen zijn bij het afhandelen van de vraag van klanten Kosten versus waarde: Richt je niet alleen op de kosten van de integratie, maar visualiseer ook de waarde die de integratie heeft voor je klantenservice en ondersteuningsprocessen. Analyseer hoe goed het is afgestemd op Help Scout en de bredere doelen van de organisatie om de investering te rechtvaardigen

De 10 beste Help Scout integraties om te gebruiken in 2024

Nu je begrijpt hoe je de Help Scout-integraties kunt analyseren, laten we eens kijken welke de moeite waard zijn.

1. ClickUp ClickUp en Help Scout lijken op het eerste gezicht misschien een onwaarschijnlijke match, maar de realiteit is anders. ClickUp, een one-stop projectmanagement tool, is een krachtige add-on voor Help Scout om meer waarde te ontsluiten. Elke bedrijfsactiviteit kan worden vertaald in een project, en hetzelfde geldt voor het beheer van klantervaringen.

Een tool voor projectmanagement kan nuttig zijn bij het afhandelen van vragen van klanten, het gezamenlijk oplossen van problemen, het doorgeven van feedback van klanten aan teams voor productontwikkeling en het verbeteren van de algemene bedrijfsefficiëntie.

Hier volgt een overzicht van enkele functies van ClickUp die kunnen helpen om dergelijke resultaten te bereiken:

Taakbeheer

Converteer query's naar tickets met ClickUp Taken ClickUp Taken zijn een doorbraak in het beheer van klantenservice. Een nieuw klantenonderzoek in Help Scout triggert een nieuwe Taak in ClickUp-taak, waardoor het niet meer nodig is dat vertegenwoordigers van de klantenservice van het ene platform naar het andere overschakelen en handmatig informatie opnieuw invoeren.

Daarna is het gewoon een kwestie van taken toewijzen, prioriteiten bepalen, deadlines instellen, opmerkingen toevoegen en taken bijhouden om elke inkomende communicatie met klanten op te lossen!

Documentbeheer

Connect ClickUp Docs met uw workflows ClickUp Documenten is een gecentraliseerde opslagplaats voor documenten. Gebruik het om kennisbanken voor klanten te creëren of werk intern samen om best practices, tips en trucs te verzamelen; de mogelijkheden zijn eindeloos. Naast het beschikbaar stellen van informatie, stelt het ook geautomatiseerde workflows in die van start gaan wanneer aan bepaalde zakelijke voorwaarden is voldaan.

Universeel zoeken

zoek in al uw bedrijfsmiddelen met ClickUp Universal Search_

Vind alles en nog wat met Universeel zoeken op ClickUp University . Deze functie maakt gebruik van de samenhang van de digitale infrastructuur om elk onderdeel doorzoekbaar en navigeerbaar te maken. U kunt alles vinden met de juiste set trefwoorden, van documentbestanden op ClickUp Docs tot gedeelde inboxen die zijn opgebouwd via integraties.

ClickUp Brain

Genereer blogberichten in seconden met ClickUp Brain ClickUp Brein is een alles-in-één AI-assistent. Het kan verschillende functies uitvoeren, van het samenvatten van de status van projecten tot het opstellen van directe antwoorden op vragen. Je kunt het zelfs gebruiken om FAQ's en how-to artikels samen te stellen en te populeren om tegemoet te komen aan zelfbedieningsbehoeften.

De beste functies van ClickUp

Tijdsregistratie : Log het aantal werkuren dat aan een Taak is besteed met ClickUp's ingebouwde tijdsregistratie functie

: Log het aantal werkuren dat aan een Taak is besteed met ClickUp's ingebouwde tijdsregistratie functie Doelen bijhouden : Instellen, bijhouden, weergeven en organiseren van doelen en OKR's om het bereiken van doelen te vergemakkelijken met behulp van ClickUp Doelen Aanpasbare werkruimten : Ontwerp uw werkruimte op uw manier met meerdere ClickUp weergaven zoals Werklast, Lijst, Board en Kalender en krijg volledige zichtbaarheid van uw projecten

: Instellen, bijhouden, weergeven en organiseren van doelen en OKR's om het bereiken van doelen te vergemakkelijken met behulp van ClickUp Doelen Mindmaps: Creëer verbluffende visuele overzichten op ClickUp mindmaps vanaf het begin of door gebruik te maken van reeds voltooide Taken

Creëer verbluffende visuele overzichten op ClickUp mindmaps vanaf het begin of door gebruik te maken van reeds voltooide Taken Aangepaste velden: Toevoegen ClickUp Aangepaste velden toe aan taken, projecten en documenten om gegevens beter te organiseren en bij te houden

Beperkingen van ClickUp

De lange lijst met functies kan u het gevoel geven dat u het platform niet volledig kunt gebruiken

De ingebouwde functie om te chatten is mogelijk niet zo intuïtief als speciale communicatieplatforms

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5.0 (9.392 beoordelingen)

: 4.7/5.0 (9.392 beoordelingen) Capterra: 4.6/5.0 (4.009 stemmen)

2. Freshbooks

via vernieuwde boeken_ Hoewel Freshbooks begon als een factureringstool, is het nu een volledig uitgeruste, dubbel ingevoerde, cloud-gebaseerde boekhoudsoftware. Het is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven en stroomlijnt verschillende activiteiten zoals facturatie, betalingen accepteren, uitgaven bijhouden, factureerbare uren bijhouden, rapportage over financiën en meer.

Geïntegreerd met helpdesk software met dit boekhoudprogramma kan het ondersteuningsteam de facturerings- of factureringsgegevens rechtstreeks vanuit tickets weergeven.

De beste functies van Freshbooks

Gebruik het voor facturatie, boekhouding, betalingen, uitgaven, tijdsregistratie, projectrealisatie, rapportage en meer

Verzamel klantinformatie, facturen, projectgegevens, gesprekken, rapporten, enz. op één plek

Schattingen aanpassen en met één klik geautoriseerde goedkeuringen krijgen met eSignatures

Offertes omzetten in facturen en aanbetalingen of betalingen accepteren volgens de door de client gewenste betalingswijze

Meet de winstgevendheid van projecten met behulp van inzichten op basis van gegevens en verlaag de overheadkosten voor hogere winstmarges

Freshbooks limieten

Door teamleden toe te voegen kunnen de totale kosten van Freshbooks oplopen

Gebrek aan aangepaste functies voor rapportage en te weinig flexibele sjablonen

De mobiele app is zwak

De prijzen van Freshbooks

Lite: $19/maand

$19/maand Plus: $33/maand

$33/maand Premium: $60/maand

$60/maand Selecteer: Aangepaste prijzen

Teamleden kunnen worden toegevoegd voor $11 per gebruiker per maand.

Freshbooks beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5.0 (705 beoordelingen)

: 4.5/5.0 (705 beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (4.382 stemmen)

3. Shopify

via shopify_ Shopify is een populair e-commerce platform waarmee bedrijven hun online aanwezigheid in eigen handen kunnen nemen. Van het maken van professionele online winkels tot het beheren van fysieke (fysiek + digitaal) verkooppunten, Shopify is een geweldige manier om je bedrijf te digitaliseren en de verkoop te centraliseren. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunnen winkeleigenaars snel lijsten met producten maken, voorraden beheren en bestellingen verwerken.

Het heeft ingebouwde marketingtools die bedrijven helpen om organische of betaalde outreach uit te voeren. Je kunt native broadcasting tools of tools van derden gebruiken klantcommunicatie kanalen om uw klanten aan u te binden en de verkoop op gang te houden.

De beste functies van Shopify

Zet in een paar klikken een volledig uitgeruste online winkel op met de Online Store Editor of de winkelbouwers Hydrogen & Oxygen

Promoot je winkel en verkoop je producten via meerdere verkoopkanalen zoals online marktplaatsen en sociale media

Accepteer betalingen met Shopify Checkout (online) en Shopify POS (offline)

Maak gebruik van 60+ rapportages voor het bijhouden van winkelprestaties, optimalisatie en het benutten van kansen

Verbind je online winkel met fysieke winkels met Shopify POS

Shopify limieten

Gebrek aan flexibiliteit in het aanpassen van winkels en het personaliseren van de gebruikerservaring van een winkel

Het is misschien niet geschikt voor bedrijven met grote productcatalogi, grote app integraties en abonnementsmodellen

Het kan snel duur worden

Shopify prijzen

Basis: $29/maand

$29/maand Shopify: $79/maand

$79/maand Geavanceerd: $299/maand

$299/maand Plus: $2.300/maand

Shopify beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5.0 (4.520 beoordelingen)

: 4.4/5.0 (4.520 beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (6.286 stemmen)

4. CircleLoop

via cirkellus_ CircleLoop is een zakelijk cloud-telefoniesysteem in het Verenigd Koninkrijk. Gebruik het in combinatie met Help Scout om de communicatie te stroomlijnen en de beschikbaarheid en bereikbaarheid van je bedrijf te vergroten. Door CircleLoop te integreren in je zakelijke werkstroom, kun je bellen of gebeld worden vanaf elk apparaat, of het nu een desktop, smartphone of tablet is.

Het vergemakkelijkt ook effectief gespreksbeheer voor bedrijven van elke grootte. Met functies zoals slimme gespreksroutering en voicemail transcriptie, kunnen uw medewerkers altijd een stapje extra doen terwijl ze klanten van dienst zijn!

De beste functies van CircleLoop

Gebruik een lokaal Brits nummer om te bellen of gebeld te worden

Geniet van uitgebreide gespreksfuncties zoals inkomend/uitgaand bellen, doorverbinden, doorschakelen, voicemail, enz.

Neem gesprekken op en analyseer het nummer, het team of de individuele prestaties met behulp van analyses op basis van gegevens

Integreer click-to-call knoppen op je zakelijke website

CircleLoop limieten

De gesprekskwaliteit kan ondermaats zijn met inkomende gespreksblokkering, intermitterende vertragingen en problemen bij het doorverbinden van gesprekken

Instelling van IVR's en routering van oproepen is ingewikkeld, vooral bij gebruik van gespiegelde nummers

Prijzen van CircleLoop

Betaal als je gaat: £5 + BTW/maand per gebruiker

Unlimited: £15 + BTW/maand per gebruiker

Extra en VIP nummers zijn beschikbaar voor £2 (+ BTW) en £3 (+ BTW) per gebruiker per maand.

CircleLoop beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5.0 (12 beoordelingen)

: 4.3/5.0 (12 beoordelingen) Capterra: 4.6/5,0 (11 stemmen)

5. Pipedrive

via pipedrive_ Pipedrive is een CRM-platform (Customer Relationship Management) en een hulpmiddel voor verkooppijplijnbeheer voor het visualiseren van de klanttraject . Het houdt bij hoe leads zich door de verschillende fasen in de cyclus bewegen om het beheren van verkoopactiviteiten strategisch eenvoudiger te maken. De eenvoudige drag-and-drop interface maakt het eenvoudig om verkooppijplijnen te ontwerpen met aanpasbare fasen die de verschillende stappen of activiteiten in het verkoopproces aangeven.

De beste functies van Pipedrive

Houd een overzicht bij van alle leads en deals, samen met hun laatste status, en krijg een melding als een deal niet doorgaat

Aanpasbare productcatalogi maken van de producten en diensten van uw bedrijf

Bedrijfscommunicatie centraliseren door een database van contactpersonen aan te maken en toegang te krijgen tot activiteiten, communicatie en geschiedenis

Prestaties uit het verleden beoordelen en suggesties ontvangen om de cyclus te verbeteren

400+ applicaties integreren met slechts één klik om verkoopbeheer uit te breiden

Pipedrive limieten

Het heeft een zeer verwarrende layout en de dashboards zijn niet intuïtief

Verschillende nuttige functies zijn verborgen achter betaalmuren

Het kan overweldigend zijn om te gebruiken

Pipedrive prijzen

Essential: $14/maand per zetel

$14/maand per zetel Geavanceerd: $29/maand per zetel

$29/maand per zetel Professioneel: $59/maand per zetel

$59/maand per zetel Power: $69/maand per zetel

$69/maand per zetel Enterprise: $99/maand per zetel

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5.0 (1.800 beoordelingen)

: 4.2/5.0 (1.800 beoordelingen) Capterra: 4.6/5.0 (2.949 stemmen)

6. Volkstelling

via volkstelling Census is een platform voor klantgegevens (CDP) en een omgekeerde ETL-oplossing die klantgegevens uit verschillende databronnen centraliseert, opschoont en in bedrijfstoepassingen invoert.

Of het nu gaat om sociale media, websites, servicedesksoftware of marketingplatforms, brengt Census alle verspreide gegevens samen en verenigt ze om één klantprofiel te ontwikkelen. Hierdoor krijgen bedrijven een 360-graden weergave van hun klanten en begrijpen ze hun behoeften, voorkeuren en gedragingen.

De beste functies van Census

Realtime streaming data samenvoegen met historische data met behulp van Census Live Sync om de klantbetrokkenheid te verbeteren

Bouw voort op uw bestaande datawarehouse om silo's te elimineren en synchroniseer snel met incrementele batch updates

Geniet van immense flexibiliteit en schaalbaarheid doordat Census automatisch data synchroniseert tussen business tools en warehouses

Stel automatische notificaties in die triggeren wanneer een klant een specifieke activiteit uitvoert om elke kans te benutten

Handhaaf robuuste veiligheid van gegevens doordat Census gebruikers waarschuwt als de verbinding met de apps of databases wegvalt en de synchronisatie pas hervat nadat de verbinding is hersteld

Census limieten

Het heeft een steile leercurve omdat het gericht is op engineering en technische kennis vereist

Het heeft een vreemd prijsmodel waarbij gebruikers moeten betalen op basis van het aantal kolommen, wat het duur maakt

Nog in de kinderschoenen

Censusprijzen

Gratis

Professioneel: $350/maand

$350/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Embedded: Aangepaste prijzen

Telling beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5.0 (326 beoordelingen)

: 4.5/5.0 (326 beoordelingen) Capterra: N/A

7. Snoerloos

via LinkedIn Cordless is een contactcenter in de cloud dat ondersteuningsteams in staat stelt uitzonderlijke service te verlenen. Het integreert met aanvullende tools zoals CRM en helpdeskoplossingen zoals Help Scout, waardoor klantenserviceagenten deskundig toegang hebben tot de benodigde informatie om problemen van klanten op te lossen. Het is ook uitgerust met AI-mogelijkheden die helpen om gesprekken te analyseren, sterke punten en verbeterpunten te identificeren en inzichten te genereren om de prestaties van agenten te verbeteren.

De beste functies van het draadloze systeem

Gebruik Ask AI om toegang te krijgen tot relevante informatie en beantwoord vragen van klanten automatisch

Volg de prestaties van het ondersteuningsteam met metrische dashboards die in real-time worden bijgewerkt

Identificeer en redigeer automatisch gevoelige klantinformatie uit gesprekstranscripten en -opnames

Voer sentimentanalyses uit om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren en empathie in elke interactie in te bouwen

Gebruik zonder limieten

Beperkte integraties kunnen het gebruik en de toepasbaarheid van het product beperken

Bugs kunnen soms voorkomen dat oproepen doorkomen bij online ondersteuningsteams en deze oproepen doorsturen naar de offline teams

Dashboard kan minder intuïtief en onhandig aanvoelen

Goedkope prijzen

Professioneel: €45/maand per gebruiker

€45/maand per gebruiker Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Raadloze beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5.0 (11 beoordelingen)

: 4.6/5.0 (11 beoordelingen) Capterra: N/A

8. Olark

via veldleeuwerik Olark is live chatsoftware waarmee bedrijven websitebezoekers in realtime kunnen benaderen. Of het nu gaat om het beantwoorden van vragen of het helpen bij het verkoopproces, Olark biedt een bereik aan functies zoals proactieve uitnodigingen voor chatsessies, co-browsing sessies en chattranscripts, waarmee bedrijven een blijvende eerste indruk kunnen maken. Het integreert naadloos met helpdesk- en CRM-platforms om waarde toe te voegen aan elke nieuwe interactie en een gepersonaliseerde ondersteuningservaring te bieden.

De beste functies van Olark

Pas uw chatbox aan uw merkrichtlijnen aan

Automatiseer live chat om websitebezoekers op grote schaal te betrekken en personaliseer het bereik op basis van bezoekersgedrag en aangepaste berichten

Leer van live chat analytics en ontdek bruikbare inzichten uit gedetailleerde chattranscripten

Zet chatboxen om in formulieren voor klanten en verzamel informatie uit eerste hand

Olark limieten

Ondersteunt geen delen van afbeeldingen

Mobiele compatibiliteit is beperkt

Minder integraties limiet aan mogelijkheden

Olark prijzen

Vanaf $29/maand per gebruiker

Olark beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5.0 (223 beoordelingen)

: 4.3/5.0 (223 beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (471 stemmen)

9. Mixpanel

via mixpanel_ Mixpanel is een krachtig platform voor gegevensanalyse waarmee bedrijven zinvolle informatie kunnen halen uit gestructureerde en ongestructureerde gegevens uit verschillende bronnen. Het verzamelt uitgebreide gegevens over uw product en de klant.

Zo krijgt u inzicht in de interactie tussen gebruikers en verschillende functies, kunt u conversies in verschillende funnels bijhouden en de betrokkenheid van klanten meten. Gebruik dit om het verkooptraject te optimaliseren en de waarde van je product te verhogen.

Mixpanel beste functies

Inzichten weergeven zoals trendlijnen, toppaden van gebruikers, drijfveren voor conversie, gebruiksfrequentie, betrokkenheid en retentie en meer

Lookup tabellen genereren en een data dictionary onderhouden om gegevens effectief te beheren

Meet de prestaties van marketingcampagnes en analyseer verkeer via verschillende marketingkanalen

Fijnmazige klantcohorten maken op basis van gedrag, voorkeuren en andere gegevens van de gebruiker

Gegevens of vragen in natuurlijke taal omzetten in bruikbare rapportages met behulp van Mixpanel's generatieve AI, Spark

Mixpanel limieten

Het heeft een steile leercurve door de complexiteit van verschillende functies en een slechte onboarding

Het exporteren van gegevens is omslachtig en veroorzaakt vaak verlies van integriteit

Duur

Mixpanel prijzen

Gratis

Groei: $28/maand

$28/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Mixpanel beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5.0 (1.096 beoordelingen)

: 4.6/5.0 (1.096 beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (130 stemmen)

10. Hoogbouw

via hoogheid Highrise is een CRM-platform ontworpen door Basecamp om kleine bedrijven te ondersteunen. Het helpt bij het beheren van taken en contacten, het bijhouden van interacties, samenwerken aan deals, het bewaken van leads en klanten en nog veel meer. Het platform is zeer veelzijdig en je kunt het gebruiken om pijplijnen, wervingen, talentacquisitie, gebeurtenissen, public relations, producten en diensten, klantenservice en nog veel meer te beheren.

Highrise beste functies

Centraliseer alle informatie over je leads en klanten en organiseer ze in segmenten

Communiceer met uw clienten en prospects vanaf één platform, of het nu gaat om bulk e-mails voor promoties of gepersonaliseerde herinneringen

Genereer gedetailleerde rapportages over de prestaties en gezondheid van uw pijplijn

Gebruik e-mailsjablonen om te voorkomen dat u marketingkopieën helemaal opnieuw moet schrijven

Categoriseer leadinformatie of campagnedetails als cases en deals voor granulaire organisatie

Highrise limieten

Accepteert geen nieuwe aanmeldingen meer sinds augustus 2018

Het biedt alleen basisfuncties

Highrise prijzen

Niet beschikbaar

Highrise beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.5/5.0 (130 beoordelingen)

Verbeter uw klantervaring

Of u nu Help Scout of Help Scout alternatieven de hierboven gedeelde 10 integraties zijn de favoriete apps van elk klantgericht team. Door deze aan Help Scout toe te voegen, vergroot je het bereik, de toepasbaarheid en de waarde van het platform.

Hoewel elke optie iets unieks biedt, biedt ClickUp alle geavanceerde functies. Of het nu gaat om het omzetten van tickets in taken of het beoordelen van teamprestaties, ClickUp-taak maakt Help Scout nuttiger en waardevoller. Aanmelden vandaag nog in voor meer informatie over de integratie van Help Scout en ClickUp om uw klantenservice en service-ervaring te transformeren.