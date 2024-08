Cutting-Edge Product Management Trends om voorop te blijven in 2024

Het moderne productmanagement kreeg vorm in 1931 toen Neil H. McElroy in een memo van 800 woorden pleitte voor het aannemen van mensen bij Procter & Gamble. Hij introduceerde het concept van 'Brand Men', die alles zouden beheren wat van invloed is op de reputatie van een merk. Dit evolueerde geleidelijk naar wat we nu kennen als productmanagement.

Vandaag de dag heeft technologie de rol getransformeerd en staat productmanagement centraal in de productontwikkeling.

Laten we eens kijken naar de sleutel trends, uitdagingen en de toekomst van productmanagement in 2024.

Trends die vorm geven aan productmanagement in 2024

Laten we eens kijken naar de productmanagementtrends die de functie in 2024 bepalen:

Trend #1: AI en machine learning in productmanagement

Het in evenwicht brengen van de behoeften van de klant en de doelen van het bedrijf is een veelvoorkomende uitdaging die gegevens kunnen helpen oplossen.

Met AI kun je snel enorme hoeveelheden gegevens verwerken, waardoor je in een handomdraai gedetailleerde inzichten krijgt in klantgedrag en markttrends. Het verwerkt ook repetitieve taken, zodat je je kunt richten op meer strategisch werk.

Algoritmen voor sentimentanalyse gebruiken machine learning (ML) om berichten, recensies en opmerkingen op sociale media te doorzoeken, zodat je een gedetailleerd inzicht krijgt in wat mensen van je product vinden.

Predictive analytics voorspelt het gedrag van clients, zodat je de curve voor kunt blijven door te anticiperen op hun acties en voorkeuren.

Met behulp van ideale klantprofielen helpen AI en ML je om een gepersonaliseerde ervaring te creëren voor elke klant. Ze kunnen micropatronen in het gedrag van gebruikers analyseren om je te helpen begrijpen waar een bepaalde klant de voorkeur aan geeft - hypergerichte marketing wordt eenvoudiger!

En veel tools helpen je om AI en ML in productbeheer . Google's AutoML tabellen en Amazon Sagemaker zetten ruwe gegevens om in goudmijnen van informatie en revolutioneren zo klantonderzoek. Ondertussen zijn er tools zoals ClickUp gebruikt AI en ML om complexe Taken voor productmanagers te vereenvoudigen.

Projectupdates, samenvattingen, persoonlijke stand-ups en teamupdates automatiseren met ClickUp Brain ClickUp Brein integreert een AI-projectmanager om taken, voortgangsupdates en vergaderingen te automatiseren. Het kan zelfs subtaken, actie-items en het vullen van gegevens automatiseren.

Takeaway: AI/ML-tools helpen PM's de personalisatie in producten te verbeteren en complexe Taken te vereenvoudigen

Trend #2: Toenemend gebruik van analyses in besluitvormingsprocessen

Data-driven analytics geeft een gedetailleerde kijk op interacties tussen gebruikers, waardoor je minder vatbaar bent voor beoordelingsfouten en typische kwetsbaarheden in productmanagementsystemen.

Met platforms zoals Google Analytics kunt u uitgebreide inzichten krijgen in de demografie en het gedrag van gebruikers. Gebruik deze inzichten om uw strategieën voor gebruikersbetrokkenheid te sturen en productpositionering een diepgaander, datagestuurd begrip te krijgen van de voorkeuren van gebruikers.

De analysetools van tegenwoordig hebben geavanceerde visualisatiefuncties waarmee u snel gaten in de markt en trends kunt ontdekken en hierop kunt inspelen. U kunt productfuncties ook nauwkeuriger afstemmen op individuele klantbehoeften.

Zorg voor transparantie en realtime zichtbaarheid van projectdoelen met ClickUp Goals

ClickUp helpt u om gegevens om te zetten in bruikbare inzichten. Stel meetbare doelen en statistieken voor projecten met ClickUp Doelen en volg uw voortgang visueel met widgets om KPI's te bewaken. Analyseer de trends in deze statistieken om verbeterpunten te identificeren en uw productstrategie dienovereenkomstig aan te passen.

Brainstorm, strategiseer of breng werkstromen in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Voor hybride teams, ClickUp Whiteboard maakt real-time samenwerking moeiteloos met mindmapping, het gezamenlijk aanmaken van een stappenplan en whiteboarding. Functies voor werklastbeheer van ClickUp zijn ook van onschatbare waarde bij het balanceren van de capaciteit van teams en werklasten... ClickUp Ruimtes maakt het toewijzen van taken, het instellen van deadlines en het bijhouden van voortgang eenvoudig en intuïtief. Met Spaces kunt u duidelijk eigenaarschap en accountability aan teams bieden, zelfs in een hybride instelling. De leden van het team kunnen gemakkelijk de individuele en collectieve werklast zien en beter coördineren op projecten. Bovendien kun je ook gebruikers toestemming geven om te bepalen wie toegang heeft tot wat.

Binnen een ClickUp-taak kunt u eenvoudig gedetailleerde Checklists maken en organiseren met groepen taken die u zelfs aan andere gebruikers kunt toewijzen

Bovendien, ClickUp's integraties met andere tools zoals Slack, Zoom, enz. zorgen voor een gestroomlijnde en efficiënte werkstroom voor hybride teams.

Takeaway: Samenwerken FTW! Met elke dag die voorbijgaat, nemen we afstand van de traditionele noties van werk. We werken asynchroon, luisteren naar ons circadiane ritme en stappen over van silo processen naar collectieve uitmuntendheid. Vooral in productmanagement is het product ieders taak - samenwerken betekent dat de som van alle delen netto positief moet zijn en niet mag leiden tot besluiteloosheid of het product in een eigen richting mag sturen.

Trend #4: Een verschuiving naar agile ontwikkelingspraktijken

Naast cloud computing, AI, IoT en andere nieuwe technologieën die centraal staan bij digitale transformatie, is Agile een essentieel onderdeel van het toekomstige landschap van productontwikkeling.

Dit vormt echter een uitdaging. De meeste mensen zien Agile tegenwoordig vooral door de lens van softwareontwikkeling en de technologie-industrie. Agile principes toepassen op fysieke productontwikkeling blijft een apart en enigszins onzeker domein voor velen in de industrie. In 2024 en daarna gaat dat veranderen.

Agile best practices-frequente check-ins tussen afdelingen en belanghebbenden, goed gedefinieerde doelen, autonome en zeer gedreven teams en meer samenwerking tussen afdelingen, om er maar een paar te noemen, worden toegepast op de productontwikkelingspijplijn door middel van agile productontwikkeling.

Stel meedogenloos prioriteer je backlog om kortetermijnwinsten in evenwicht te brengen met langetermijndoelen. Herzie deze doelen regelmatig op basis van inzichten van gebruikers. Voortdurend leren is de kern van Agile en het is ook de sleutel tot het ontsluiten van product succes.

ClickUp moedigt productmanagers aan om agile methodologieën toe te passen met functies die elke fase van het proces stroomlijnen. Sprint abonnementen worden een fluitje van een cent met de aanpasbare dashboards en burndown grafieken van ClickUp, die real-time zichtbaarheid bieden in de voortgang en werklast van het team.

Zelfs het prioriteren van uw backlog wordt vereenvoudigd met drag-and-drop functionaliteit en meerdere weergaven van lijsten.

De tijdlijn weergave in ClickUp geeft een overzicht van uw middelen en taken

Met De functie Sprint van ClickUp worden alle aspecten van Sprint Management geregeld op één scherm.

ClickUp biedt productmanagers ook collaborative ClickUp Documenten voor het maken van deelbare abonnementen, PRD's, SOP's, rapporten, enz. Verbind ze met uw werkstromen door ze te koppelen aan Taken in ClickUp-taak .

Verbeter de communicatie binnen het team met real-time chatten en threaded discussies. ClickUp's uitgebreide functies en zijn integraties met andere populaire tools creëren een gecentraliseerd platform voor een productmanager om agile praktijken relatief snel te implementeren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-New-Product-Development-Template.png Vereenvoudig sprints voor productontwikkeling met een gepersonaliseerd sjabloon voor een Sprint project in ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205449476 Download dit sjabloon /cta/ ClickUp's sjabloon voor nieuwe productontwikkeling helpt productmanagers ook bij het organiseren van een gestructureerd productontwikkelingsabonnement van concept tot lancering. Het houdt alle belanghebbenden op één lijn en alle Taken op één plaats voor beter bijhouden.

Takeaway: De technische aspecten van productmanagement hebben PM's dichter bij engineering teams gebracht. Dit betekent hun taal spreken en werken zoals zij werken, zodat de orkestratie synchroon is en er geen wrijving is tussen de twee functies. Dit geldt in beide richtingen - PM's leren agile en engineering investeren en leren meer informatie over productmanagement.

Trend #5: Een stijgende vraag naar cross-functionele vaardigheden bij productmanagers

Cross-functionele teams bestaan uit talenten uit een bereik van afdelingen, van operations en sales tot financiën en logistiek.

Er zijn veel factoren die deze trend aanwakkeren, zoals de toenemende complexiteit van producten, snelle technologische vooruitgang en de toenemende toepassing van agile methodologieën.

Om effectief toezicht te kunnen houden op productontwikkelingsprocessen, moet je een grondige kennis hebben van softwareontwikkeling, ontwerp, marktanalyse en projectmanagement. Kortom, je moet weten hoe je een multifunctioneel team moet leiden.

Een onderzoek van Harvard Business Review toont aan dat 75% van de cross-functionele teams niet effectief kunnen samenwerken.

Wil een cross-functioneel team succesvol zijn, dan moet het mensen met verschillende achtergronden en vaardigheden samenbrengen. Duidelijke communicatie is de sleutel om cross-functionele teams te laten werken.

Daarom zijn effectieve communicatie en teamwerk, technische competentie, markt- en klantonderzoek, projectmanagement, leiderschap en invloed cruciale crossfunctionele vaardigheden vaardigheden voor moderne productmanagers. Productmanagers kunnen gebruik maken van ClickUp's productbeheer tools om de samenwerking en communicatie tussen verschillende functies te verbeteren.

Instance, met ClickUp chatten kunnen managers en leiders real-time updates delen met leden van het team. Teams kunnen ook @mentions gebruiken om elkaar op dezelfde pagina te houden.

Geef regelmatig feedback met de weergave ClickUp Chat

Teams kunnen ook profiteren van een gedeelde en toegankelijke kennisbank. ClickUp Docs helpt hierbij door kennis van alle betrokkenen te centraliseren.

ClickUp Doelen werken zowel op individueel als op teamniveau. Ze helpen cross-functionele teams om op dezelfde pagina te blijven. U kunt de product-KPI's doelen en deadlines die gehaald moeten worden. Dit kan vervolgens worden gedeeld door meerdere teams en afdelingen.

ClickUp bakent ook efficiënt de eigenaren en afhankelijkheid van taken af, zodat alle belanghebbenden een arendsblik hebben op de voortgang en obstakels.

Taakeigenaren worden aangewezen, wat verantwoordelijkheid en gestroomlijnde communicatiekanalen mogelijk maakt. Dankzij de afhankelijkheid van taken kunnen belanghebbenden de volgorde van de bestellingen begrijpen en mogelijke knelpunten identificeren.

Takeaway: Afstemming en consensus bereiken is een belangrijk onderdeel van productmanagement. Nog te doen vereist ' Hoog agentschap ' - een vaardigheid die vaak wordt benadrukt door top PM's om te gedijen in zo'n uitdagende rol.

Trend #6: Emotionele intelligentie omarmen in productmanagement

Emotionele intelligentie gaat over het managen van de emoties van jezelf en je team op het werk. Dit vereist natuurlijk empathie, begrip en goed ontwikkelde communicatievaardigheden.

Met de evolutie van productmanagement als rol draait het nu allemaal om goed samenwerken met mensen op alle niveaus en functies om de gestelde doelen te bereiken. Dit vraagt natuurlijk om een hoge mate van emotionele intelligentie of emotioneel quotiënt (EQ).

Met een hoog EQ kunnen productmanagers beter omgaan met verschillende situaties: feedback geven, mensen motiveren, omgaan met vooroordelen of zich gewoon inleven in een teamgenoot. Dit betekent ook dat ze zelfbewuster zijn en zichzelf beter kunnen managen. Dit alles kan hen helpen om effectiever te zijn in hun rol...

Productmanagers met emotionele intelligentie kunnen sterke en zwakke punten herkennen om het beschikbare talent te maximaliseren, conflicten te voorkomen en gedeelde doelen te bereiken.

Ze kunnen ook beter de emotionele drijfveren achter klantgedrag identificeren en hun productaanbod daarop afstemmen.

Takeaway: Hoger EQ = effectievere productmanager. Empathie is nauwelijks een trend; hoe meer je hebt, hoe beter je uitgerust bent om toekomstige veranderingen in het landschap te zien, te voorspellen hoe consumentenvoorkeuren zullen veranderen en je te helpen de curve voor te blijven. Het is een superkracht

De onvermijdelijke invloed van technologie op productmanagement

AI en ML zijn de nieuwste drijfveren van technologie in productbeheer .

Maar vergeet niet dat het slechts hulpmiddelen zijn om menselijke capaciteiten te vergroten. Ze moeten je in staat stellen om datagestuurde oplossingen te leveren die anticiperen op de behoeften van de klant en die het succes van het product stimuleren.

Laten we de toepassingen van AI en ML eens nader bekijken.

AI en ML toepassingen in personalisatie

Met AI-gestuurde personalisatie kun je het gedrag van gebruikers analyseren om het perfecte product aan te bevelen, interessante content te suggereren en zelfs speciale aanbiedingen te personaliseren. Dit betekent blijere, meer betrokken klanten die het gevoel hebben dat uw product speciaal voor hen is gemaakt.

Instances aanbevelingsengines, zoals die van Netflix of Amazon, analyseren gedrag uit het verleden, zoals aankopen en browsegeschiedenis, om consumenten relevante producten, content en diensten voor te stellen.

Voor productteams verbetert dit het klanttraject en vergroot het de kans op conversie.

Dynamische prijsbepaling is een andere interessante toepassing. AI kan prijzen in realtime aanpassen op basis van marktvoorwaarden, klantgedrag en het aanbod van concurrenten voor een bereik aan producten om meer winst te maken.

Je kunt AI en ML ook gebruiken voor predictive analytics, bijvoorbeeld om de vraag naar producten te voorspellen of de voorraadbehoeften te rationaliseren.

AI- en ML-toepassingen bij het oplossen van problemen

Van het inzetten van chatbots die query's van gebruikers binnen enkele minuten beantwoorden tot het gebruik van AI voor het werven van talent, er zijn veel problemen die oplossingen met AI kunnen oplossen.

Dankzij prognosemodellen en voorspellende analyses kunt u nu nauwkeuriger markttrends voorzien, nieuwe mogelijkheden ontdekken en risico's doorzien.

Zo kun je bijvoorbeeld de downtime van een platform tot een minimum beperken door AI-gebaseerde anomaliedetectietechnieken te gebruiken om proactief problemen met de prestaties, bedreigingen voor de veiligheid en kwaliteit te ontdekken en aan te pakken.

ClickUp's tools voor gegevensvisualisatie integreren met uw tools voor voorspellende analyse om u te helpen uw volgende stap te abonneren.

Met ClickUp Dashboards kunt u dynamische kaarten instellen die in realtime worden bijgewerkt om uw werkstroom moeiteloos bij te houden. U kunt ook automatisering instellen om notificaties te triggeren als een metriek een bepaalde drempel overschrijdt. Deze kunnen worden gebruikt voor voorraadbeheer, identificatie van bedreigingen of vraagvoorspellingen.

Stroomlijn uw werk met ClickUp Dashboards

Uitdagingen in productbeheer overwinnen

Hoewel lonend, kan productmanagement als carrière een uitdaging zijn. Uw productteam moet veel problemen het hoofd bieden en overwinnen.

Laten we er een paar bekijken, zodat je voorbereid bent op wat komen gaat en de vereiste kennis hebt om ermee om te gaan:

Organisatorische communicatie

Uit de bevindingen van David Grossman in 'The Cost of Poor Communications', een onderzoek onder 400 bedrijven met elk 100.000 werknemers, blijkt dat er sprake is van een groot aantal problemen op het gebied van communicatie gemiddeld jaarlijks verlies van $62,4 miljoen per bedrijf door onvoldoende communicatie naar en tussen werknemers.

Bij een productmanagementinitiatief zoals de lancering van een nieuw product zijn leden van verschillende afdelingen en productteams betrokken, een multifunctionele combinatie van managers, ingenieurs, ontwikkelaars, UX-ontwerpers, marketeers en meer.

Zonder een goed communicatiekanaal kan het snel een rommeltje worden. Je hebt iets nodig om verschillende geesten met verschillende rollen, wereldbeelden en prioriteiten samen te brengen in één goed functionerend, actief communicerend team.

ClickUp is hier een veelzijdige en allround managementoplossing. Het heeft een heleboel functies die teams helpen te communiceren en op dezelfde pagina te blijven:

ClickUp Whiteboard is een gedeelde brainstorm hub voor alle leden van het team

ClickUp Docs is een geweldige manier om teamkennis en procesdocumenten te delen

ClickUp Taken houdt iedereen op één lijn met duidelijk eigendom, prioriteiten en updates van de status van taken

Teams kunnen effectief en onmiddellijk communiceren met behulp van chatten en opmerkingen en zelfs Zoom-gesprekken starten binnen de ClickUp app

ClickUp heeft ook veel weergaven, zoals Gantt grafieken en Kanban kaarten, waarmee alle relevante partijen te allen tijde op de hoogte zijn van de status van het project.

Werk samen met teamleden in ClickUp Docs om relaties met Taken toe te voegen of een koppeling naar Taken rechtstreeks in het document te maken

Door al deze functies te combineren, kunt u zorgen voor een ongehinderde en duidelijke communicatie.

Product deadlines

Deadlines kunnen soms vervelend zijn. De meeste fouten gebeuren wanneer u een strak schema hebt en alles op tijd af wilt hebben.

Volgens een rapport van het Project Management Institute (PMI) uit 2018, ongeveer 48% van de projecten halen de geplande vergaderingen niet.

Product roadmaps lopen het risico van koers te veranderen als een product team er niet in slaagt de deadlines te halen. Dit kan leiden tot immense externe druk.

ClickUp is opnieuw de enige tool die u nodig hebt om dit op te lossen. ClickUp's meervoudige weergaven, vooral de Gantt grafieken en tijdlijn kunnen u een goed beeld geven van de levenscyclus van uw productontwikkeling.

Visualiseer en beheer elk project met ClickUp's Gantt grafieken

De Gantt grafieken en Kanban kaarten zijn uitstekend tools voor projectmanagement ook. De weergaven hebben aanpasbare tags en velden die je kunt aanpassen aan je bedrijfsspecificaties. Bovendien worden ze in realtime bijgewerkt zodat teams altijd op de hoogte zijn.

Met deze methoden kun je vertragingen voor een groot deel inperken en ervoor zorgen dat niemand op het laatste moment voor verrassingen komt te staan.

Bijblijven met de nieuwste trends

Het is niet altijd gemakkelijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends op het gebied van productmanagement. Hier zijn enkele manieren waarop productmanagers op de hoogte kunnen blijven van de nieuwste trends:

Lees over de nieuwste tools en hulpmiddelen die productontwikkeling gemakkelijker kunnen maken

Plan realtime gesprekken met je bestaande klantenbestand

Plan interne sessies met je team om kennis te delen

Woon gebeurtenissen bij om te leren over nieuwe ontwikkelingen in het veld

Zorgen voor klanttevredenheid

Uw klanten tevreden houden is een voorwaarde voor bedrijfsgroei. Per slot van rekening kan het werven van nieuwe SaaS-klanten u vier tot vijf keer meer kosten dan het behouden van bestaande klanten.

Klantgerichtheid speelt een enorme rol bij het behouden van een gezond klantenbestand. Een stijging van 5% in klantenbinding kan leiden tot een winstverhoging bereik van 25% tot 95% en je hebt veel meer kans om verkopen aan een bestaande klant dan aan een nieuwe.

Er zijn een paar dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je een uitstekende klanttevredenheid kunt bieden:

Gebruik de bordweergave in ClickUp's sjabloon voor feedbackformulieren om items te organiseren

Het verzamelen van feedback van gebruikers vergemakkelijken

Uw klanten moeten snel feedback kunnen geven. Hierbij kunt u gebruikmaken van beproefde en deskundig opgestelde formulieren voor klantenfeedback in ClickUp gebruiken .

Integreer feedbackformulieren in uw website en alle andere marketingkanalen zodat u diepere klantinzichten kunt krijgen van uw consumentenbestand.

Analyseer de gegevens die je verkrijgt uit klantenfeedback

Big data is een van de belangrijkste bronnen waarover u beschikt. Helaas houden veel bedrijfstakken zich bezig met het verzamelen van gegevens, maar verwaarlozen ze het gebruik ervan

Je kunt de enorme hoeveelheden gegevens op verschillende manieren analyseren. De geheime saus is AI. ClickUp Brein kan u helpen nuttige inzichten uit uw gegevens te genereren. Vraag de AI Projectmanager om samenvattingen en conclusies uit de gegevens te genereren. Dit zal u helpen om uw inspanningen af te stemmen op de wensen van uw klanten.

gerelateerd: Een overzicht van de beste productmarketing software vandaag

Taakprioritering

Het plannen van een Sprint wordt onvermijdelijk een wedstrijd tussen belanghebbenden met even dringende en belangrijke taken.

Navigeren door dit doolhof kan deadlines in de war sturen als je geen onderscheid kunt maken tussen wat alleen dringend is en wat echt belangrijk is.

Overzie taken en projecten in één oogopslag en sleep moeiteloos taken, sorteer en filter met een volledig aanpasbare Kanban-bordweergave in ClickUp

Welke stappen kunt u nemen? ClickUp's gratis sjablonen helpen u om prioriteit matrices te maken. U kunt gebruik maken van strategieën voor het prioriteren van meerdere Taken, zoals de Eisenhower matrix.

Bestel je taken dienovereenkomstig en weersta alle verstoringen op je reis naar productontwikkeling.

Ook lezen: Enkele van de beste sjablonen voor productbeheer_ voor u_

Kijk vooruit: Productbeheer in de toekomst

De wereld van productmanagement verandert snel door de voortgang van technologie en een voortdurend veranderend landschap. AI, low-code, no-code; noem maar op. Dit betekent ook dat je voorbereid moet zijn op verandering en de intellectuele flexibiliteit moet hebben om voortdurend af te leren en opnieuw te leren.

Productbeheerplatforms zoals ClickUp bieden rijke functies en toepassingen die samenwerking, efficiëntie en datagestuurde besluitvorming bevorderen. Met DevOps-integratie en automatisering van de werkstroom kunt u zich richten op wat echt uw aandacht nodig heeft.

Wilt u weten waar onze productmanagers aan werken? Hier een overzicht . Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis in om uw projectmanagement te verbeteren.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat zijn de drie belangrijkste gebieden van productmanagement?

De drie belangrijkste gebieden van productmanagement zijn:

Productontdekking: de fase waarin u beslist wat u gaat bouwen - uw productvisie

de fase waarin u beslist wat u gaat bouwen - uw productvisie Productplanning: De fase waarin u een stappenplan of een strategische gids voor productontwerp ontwikkelt

De fase waarin u een stappenplan of een strategische gids voor productontwerp ontwikkelt Productontwikkeling: De fase waarin u de roadmap in actie brengt en het eigenlijke ontwikkelingsproces doorloopt

**2. Wat zijn de 5 P's van productmanagement?

De 5 P's geven de belangrijkste pijlers van productmanagement aan: