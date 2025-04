ClickUp opgenomen in Fast Company's jaarlijkse lijst van 's werelds meest innovatieve bedrijven van 2025

ClickUp voegt zich bij Nvidia, YouTube, Taco Bell en meer

San Diego, Californië - 19 maart 2024 ClickUp , het productiviteitsplatform dat werk op één plaats samenbrengt, is opgenomen in Fast Company's prestigieuze lijst van 's werelds meest innovatieve bedrijven van 2024.

De lijst van dit jaar richt de schijnwerpers op bedrijven die met hun innovaties vorm geven aan de industrie en cultuur. Deze organisaties stellen nieuwe normen en bereiken opmerkelijke mijlpalen in alle sectoren van de economie. Naast de 50 meest innovatieve bedrijven ter wereld erkent Fast Company 606 organisaties in 58 sectoren en regio's.

"Het is ongelooflijk om voor het tweede jaar op rij erkend te worden in de Top 10 van de categorie Workplace van deze prestigieuze lijst!", zegt Zeb Evans, CEO en oprichter van ClickUp: "We verdubbelen onze innovatiekracht in 2024 en liggen op schema om verschillende mijlpalen te bereiken op onze reis om de Alles app voor werk te worden. Eerder dit jaar lanceerden we ClickUp Brain, het eerste neurale AI-netwerk voor werk. ClickUp Brain is het eerste AI-aanbod dat kennis uit de hele werkruimte van een organisatie haalt om werk over werk te elimineren en mensen tijd te besparen. Tijd is ons kostbaarste bezit en we zijn gepassioneerd over het teruggeven ervan aan onze klanten."

The World's Most Innovative Companies is het waarmerk van Fast Company en een van de meest verwachte redactionele inspanningen van het jaar.

de editors en schrijvers van Fast Company hebben de bedrijven geïdentificeerd die de voortgang over de hele wereld en in verschillende industrieën stimuleren, door duizenden verzendingen te evalueren via een competitief aanvraagproces. Het resultaat is een wereldwijde gids voor innovatie van vandaag, van startups in een vroege fase tot enkele van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. het pakket Fast Company's Most Innovative Companies is beschikbaar online en als in-app formulier via iTunes, en vanaf 26 maart in de kiosk. De hashtag is #FCMostInnovative.

"Onze lijst van de Meest Innovatieve Bedrijven is zowel een uitgebreide blik op de innovatie-economie als een momentopname van de zakelijke trends die het jaar hebben bepaald", zegt hoofdredacteur Brendan Vaughan van Fast Company. "We zagen buitengewone innovatie over de hele linie in 2023, maar we zagen ook een handvol duidelijke patronen: de groeiende voetafdruk en impact van AI, de triomfantelijke terugkeer van live gebeurtenissen en grote sprongen voorwaarts in klimaattechnologie. We staan voor enorme uitdagingen op vele fronten, maar de oplossingen die we vieren in MIC geven me veel hoop voor de toekomst."

Deze laatste erkenning volgt op talrijke prijzen en onderscheidingen voor ClickUp. Het bedrijf werd ook uitgeroepen tot een Inc Power Partner en een van Forbes' Amerika's beste startende werkgevers in 2024 . Het bedrijf werd ook uitgeroepen tot nummer 1 in verschillende G2-categorieën, waaronder Project & Portfolio Management Work Management en Project Collaboration.

OVER CLICKUP

ClickUp is 's werelds enige alles-in-één productiviteitsplatform dat zich aanpast aan de manier waarop mensen willen werken. Het vervangt alle individuele productiviteitstools op de werkplek door één uniform platform dat AI, projectmanagement, samenwerking tussen documenten, whiteboards, spreadsheets en doelen omvat. ClickUp, opgericht in 2017 en gevestigd in San Diego, is op een missie om de wereld productiever te maken. Als een van de snelst groeiende SaaS-bedrijven ter wereld heeft ClickUp al meer dan 10 miljoen gebruikers en 2 miljoen teams geholpen om productiever te leven en elke week minstens één dag te besparen. Ga voor meer informatie naar www.clickup.com .

OVER SNEL BEDRIJF

Fast Company is het enige mediamerk dat volledig is gewijd aan het vitale snijvlak van business, innovatie en design, en betrekt de meest invloedrijke leiders, bedrijven en denkers bij de toekomst van het bedrijfsleven. Het hoofdkantoor is gevestigd in New York City, Fast Company wordt gepubliceerd door Mansueto Ventures LLC, samen met onze zusterpublicatie Inc., en is online te vinden op www.fastcompany.com .