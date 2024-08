10 RemNote Alternatieven voor efficiënt notities maken in 2024

RemNote is een hulpmiddel om aantekeningen te maken en staat bekend om de unieke functie om flashcards van aantekeningen te maken. Het helpt je aantekeningen te maken en ze te onthouden. Het toont de flashcards ook op de juiste manier zodat je de informatie langer onthoudt.

Hoewel het geweldig is voor studenten, zijn er RemNote alternatieven die beter geschikt zijn voor verschillende zakelijke doeleinden.

Of je nu meer functies wilt of terloops andere opties wilt verkennen, bekijk onze lijst met de beste RemNote alternatieven.

Vergelijk hun functies, limieten en prijzen om een weloverwogen keuze te maken.

**Wat moet je zoeken in RemNote Alternatieven?

Hier zijn de factoren die je moet overwegen bij het vergelijken van RemNote alternatieven:

Gemak om aantekeningen te maken : Met de beste RemNote alternatieven kun je altijd en overal ideeën vastleggen. Of je nu online surft en een pagina wilt opslaan of audio-opnames wilt maken, het moet je aantekeningen gemakkelijk kunnen vastleggen

: Met de beste RemNote alternatieven kun je altijd en overal ideeën vastleggen. Of je nu online surft en een pagina wilt opslaan of audio-opnames wilt maken, het moet je aantekeningen gemakkelijk kunnen vastleggen Organisatie en zoeken van aantekeningen : Kies tools die een gemakkelijk organisatiesysteem bieden om je aantekeningen te beheren en ze gemakkelijk te openen. Zoek naar hulpmiddelen met eenvoudige zoekopties en visuele organisatie van aantekeningen met behulp van koppelingen, grafieken, enz.

: Kies tools die een gemakkelijk organisatiesysteem bieden om je aantekeningen te beheren en ze gemakkelijk te openen. Zoek naar hulpmiddelen met eenvoudige zoekopties en visuele organisatie van aantekeningen met behulp van koppelingen, grafieken, enz. Samenwerking en delen : Hoe gemakkelijker je je aantekeningen kunt delen met anderen en hun input kunt vragen, hoe beter het voor je is. Kies RemNote alternatieven die robuuste functies voor samenwerking bieden

: Hoe gemakkelijker je je aantekeningen kunt delen met anderen en hun input kunt vragen, hoe beter het voor je is. Kies RemNote alternatieven die robuuste functies voor samenwerking bieden Gebruikersinterface en navigatie : Kies een RemNote alternatief met een eenvoudig te navigeren, intuïtieve interface die iedereen kan gebruiken zonder voorafgaande training

: Kies een RemNote alternatief met een eenvoudig te navigeren, intuïtieve interface die iedereen kan gebruiken zonder voorafgaande training Integraties : Kies apps die naadloze native integraties bieden met andere tools om meer functies en functionaliteit toe te voegen

: Kies apps die naadloze native integraties bieden met andere tools om meer functies en functionaliteit toe te voegen Opties voor het exporteren van gegevens : Tools voor het maken van aantekeningen moeten het downloaden en delen van aantekeningen gemakkelijk maken. Kies apps met eenvoudige opties voor het exporteren van gegevens

: Tools voor het maken van aantekeningen moeten het downloaden en delen van aantekeningen gemakkelijk maken. Kies apps met eenvoudige opties voor het exporteren van gegevens Prijs: Controleer tot slot of het hulpmiddel binnen je budget past en tegelijkertijd alle essentiële functies biedt die je nodig hebt

De 10 beste RemNote alternatieven om te gebruiken in 2024

Hier zijn onze top tien RemNote alternatieven om uit te kiezen.

1.

ClickUp ClickUp biedt verschillende hulpmiddelen en functies die de mogelijkheden van RemNote voor het maken van aantekeningen evenaren. De ClickUp notitieblok is eenvoudig maar effectief. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en eenvoudige navigatie om het maken van aantekeningen een fluitje van een cent te maken voor gebruikers. Gebruik het om snel aantekeningen te maken onderweg, formatteer ze zoals u wilt en organiseer ze voor toekomstig gebruik.

snel aantekeningen maken, ordenen en in Taken omzetten met ClickUp-kladblok_

Het beste deel is dat u uw aantekeningen met één klik kunt omzetten in taken. U kunt uw aantekeningen ook openen vanuit een browser en mobiele apps. Wilt u de wijzigingen controleren die u in het verleden hebt gemaakt? Dat kan ook!

Een andere manier om aantekeningen te maken met ClickUp is door gebruik te maken van ClickUp Documenten . Het is een eenvoudig hulpmiddel om samen documenten aan te maken zoals Google Documenten, met uitgebreide opmaak- en stylingopties.

via tiddlyWiki TiddlyWiki is een uniek, niet-lineair hulpmiddel voor het maken van aantekeningen waarmee je complexe informatie eenvoudig kunt organiseren.

Het is heel anders dan de traditionele apps voor het maken van aantekeningen. Het laat je 'tiddlers' maken, dat zijn individuele eenheden van content die je kunt koppelen, taggen en organiseren op verschillende manieren.

Gebruik het om een Wikipedia-achtige aantekeningen pagina te maken waar content is verbonden door hyperlinks en tags.

Het is een open-source softwareoplossing die gratis te gebruiken is. Gebruik een account online of download het naar je Windows, Mac of Linux apparaat.

De beste functies van TiddlyWiki

Gebruik de rijke bewerkingsmogelijkheden voor tekst

Krijg geweldige aanpassingsopties om de interface van de gebruiker aan te passen

Verander de taal gemakkelijk met behulp van plugins

Voeg tags toe en zoek gemakkelijk naar aantekeningen

Toegang op een groot bereik aan apparaten en platforms

Wijzigingen bijhouden met behulp van versiegeschiedenis

TiddlyWiki beperkingen

Het vergt veel initiële inspanning om de functies te begrijpen ondanks de gidsen en tutorials

Biedt beperkte samenwerkingsfuncties vergeleken met andere RemNote alternatieven

Het biedt een slechte gebruikerservaring en werkt niet goed op mobiele apparaten

TiddlyWiki prijzen

Gratis

TiddlyWiki beoordelingen en recensies

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

3. Notion

via Notie Notion is een app voor productiviteit die veel meer functies biedt dan alleen aantekeningen maken. Het biedt een verbonden werkruimte om samen te werken met teamleden en taken te beheren.

Gebruik het om documenten, takenlijsten of wiki's te maken of je taken of projecten te beheren. Het biedt meerdere weergaven om informatie te organiseren, zoals kalender, bord en tijdlijn.

Notion heeft een enorme marktplaats van sjablonen, zowel gratis als betaald. Gebruikers van de app ontwerpen en verkopen ook aanpasbare sjablonen voor verschillende gebruikssituaties.

Al met al is het een gebruiksvriendelijke, intuïtieve app voor het maken van aantekeningen en een van de beste RemNote alternatieven.

Beste functies van Notion

Gebruik het grote bereik aan aanpasbare, vooraf ontworpen sjablonen

Organiseer al uw gegevens op verschillende manieren, zoals tabel-, bord- en kalenderweergaven

Maak gebruik van de robuuste, rijke bewerkingsmogelijkheden voor tekst

Visuals en andere content formats toevoegen

Aantekeningen delen, taken toewijzen of opmerkingen achterlaten voor een betere samenwerking

Functies gebruiken zoals geneste pagina's, tags, filters en gekoppelde databases

Beperkingen van beweging

Heeft een steile leercurve voor geavanceerde functies

Levert een slechte mobiele app ervaring

Het kost tijd om de werkruimte in te stellen en te configureren

Prijzen voor Notion

Gratis

Plus : $10 per maand

: $10 per maand Business : $18 per maand

: $18 per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Notion AI is apart verkrijgbaar voor $10 per lid per maand

Notion beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5.060 beoordelingen)

: 4.7/5 (5.060 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.057 beoordelingen)

4. Coda

via Coda

Coda is een alles-in-één samenwerkingswerkruimte die functies voor projectmanagement combineert met apps voor het aantekeningen maken .

Het combineert de functies en functionaliteit van documenten, spreadsheets en databases in een geïntegreerd platform. Het biedt rijke bewerkingstools voor tekst, opties voor het invoegen van afbeeldingen en multimedia content en samenwerkingsopties.

Coda beste functies

Organiseer content in oneindig nestbare pagina's

Kies uit talloze kant-en-klare, kant-en-klare sjablonen

Maak gebruik van 600+ native integraties met verschillende apps en tools

Voeg eenvoudig multimedia content toe en gebruik bewerking van rijke tekst

Toegang op verschillende apparaten en platforms

Coda limieten

Heeft te maken met vertragingen en incidentele haperingen

Gebruikers vinden dat het geen intuïtieve gebruikersinterface heeft

Rekent relatief meer dan andere RemNote alternatieven

Coda prijzen

Gratis

Pro : $12 per maand per Doc Maker; editors kunnen gratis bewerkingen uitvoeren

: $12 per maand per Doc Maker; editors kunnen gratis bewerkingen uitvoeren Teams : $36 per maand per Doc Maker; editors kunnen gratis bewerkingen uitvoeren

: $36 per maand per Doc Maker; editors kunnen gratis bewerkingen uitvoeren Enterprise: Aangepaste prijzen

Coda beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (422 beoordelingen)

: 4.7/5 (422 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (88 beoordelingen)

5. Obsidiaan

via Obsidiaan Obsidian is een app om te schrijven en aantekeningen te maken die een uitstekend alternatief is voor RemNote. Het is perfect voor het vastleggen, organiseren en verbinden van gerelateerde ideeën.

Download de app naar je desktop of mobiele apparaten. Je hebt online en offline toegang tot je aantekeningen.

Met Obsidian kunt u eenvoudig gerelateerde ideeën vastleggen, organiseren en verbinden met behulp van koppelingen en grafieken. U kunt uw aantekeningen ook omzetten in Wiki's, een kennisdatabase of een ander type documentatie.

De beste functies van Obsidian

Integreer met honderden plugins en apps voor verbeterde functie

Toegang op meerdere platforms en apparaten

Geschiedenis van versies en wijzigingen in je aantekeningen bijhouden

Gebruik de grafische weergave om de verbindingen tussen uw aantekeningen te visualiseren

Profiteer van eenvoudige opties voor het synchroniseren en back-uppen van gegevens

Gebruik de optie om gegevens automatisch op te slaan op apparaten van gebruikers voor verbeterde veiligheid

Obsidian limieten

Biedt beperkte functies voor teamsamenwerking

Biedt veel essentiële functies aan als aparte add-on's in plaats van ze op te nemen in de maandelijkse abonnementen

Heeft verwarrende abonnementen

Obsidian prijzen

Persoonlijk gebruik : Free

: Free Commercieel gebruik Licentie: $50 per jaar per gebruiker

$50 per jaar per gebruiker Add-on synchroniseren : $10 per maand per gebruiker

: $10 per maand per gebruiker Add-on publiceren : $10 per maand per gebruiker

: $10 per maand per gebruiker Katalysator: $25 eenmalige kosten voor vroege toegang tot bèta versies

Obsidiaanse beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (24 beoordelingen)

6. Evernote

via Evernote Evernote is een populaire app voor het maken van aantekeningen die bekend staat om zijn gebruiksgemak en flexibiliteit. Je kunt er aantekeningen mee vastleggen op verschillende apparaten en platformen in verschillende formats.

Met Evernote kun je verschillende strategieën voor het aantekeningen maken je kunt aantekeningen vastleggen in tekst, audio, knipsels van het web, enz. en ze online of offline openen. Het beste is dat je aantekeningen automatisch gesynchroniseerd worden tussen verschillende apparaten.

Evernote is ook handig voor het maken van lijsten met taken en het organiseren van taken en planningen.

Evernote beste functies

Knipsels van webpagina's en artikelen direct opslaan in je aantekeningen

Gebruik het scannen van documenten om alle belangrijke documenten online te organiseren

Zoeken naar tekst in PDF's, afbeeldingen en gescande documenten om te vinden wat je zoekt

Pas je dashboard aan met widgets en organiseer ze zoals jij wilt

Profiteer van vooraf ontworpen sjablonen voor aantekeningen om tijd en moeite te besparen

Toegang als extensie voor Chrome, Firefox en Safari

Evernote limieten

Legt verschillende limieten en beperkingen op aan het gratis abonnement

Heeft af en toe last van vertragingen en haperingen bij het synchroniseren

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk : $14,99 per maand

: $14,99 per maand Professioneel : $17,99 per maand

: $17,99 per maand Teams: $24,99 per maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2.007 beoordelingen)

: 4.4/5 (2.007 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.106 beoordelingen)

7. Hypernoten

via Hypernoten Hypernotes is een van de RemNote alternatieven, en het is meer dan een app om aantekeningen te maken; het is een software voor kennisbeheer oplossing. Met het op grafieken gebaseerde model kunt u een kennis hub creëren met onderling verbonden knooppunten.

Hiermee kun je aantekeningen, wiki's, scripts, artikelen en meer maken en organiseren in een onderling verbonden netwerk.

Hypernotes biedt ook ingebouwde functies voor taakbeheer, waarmee je taken kunt toewijzen en kunt samenwerken met je teamleden.

De beste functies van Hypernotes

Maak visuele verbindingen tussen aantekeningen

Gebruik verschillende content formats zoals tekst, bestanden, links, enz.

Maak gebruik van de aanpasbaresjablonen voor aantekeningen voor vergaderingen* Koppel aantekeningen op een snelle en intuïtieve manier

Maak gebruik van de mogelijkheden voor meerdere platforms

Profiteer van veiligheidsfuncties zoals end-to-end encryptie en toegangscontrole

Hypernotes beperkingen

Biedt minder integraties vergeleken met andere RemNote alternatieven

Vereist een leercurve voor nieuwe gebruikers

Hypernotes prijzen

Persoonlijk : Free

: Free Plus : $8 per maand per gebruiker

: $8 per maand per gebruiker Business : $19 per maand per gebruiker

: $19 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Hypernotes beoordelingen en recensies

G2 : 3/5 (1 recensie)

: 3/5 (1 recensie) Capterra: 5/5 (1 recensie)

8. Supernotes

via Supernoten Supernotes is een hulpmiddel om aantekeningen te maken dat een unieke manier biedt om notitiekaarten te maken. Je kunt aantekeningen opslaan in interactieve kaarten in plaats van saaie bestanden en documenten.

Het biedt rijke bewerkingsopties voor inhoud en laat je verschillende formulieren van inhoud toevoegen, zoals tabellen, afbeeldingen, emoji's en zelfs wiskundige vergelijkingen.

Het beste is dat je koppelingen naar andere kaarten kunt toevoegen, net als in elke app voor het maken van aantekeningen. Je kunt aantekeningen ook visueel organiseren in een hiërarchische grafische weergave (zowel 2D als 3D).

Bovendien is het delen van notitiekaarten met anderen heel eenvoudig. Ze hoeven geen gebruiker van Supernotes te zijn om het te lezen, maar ze moeten het wel zijn om aantekeningen te bewerken en opmerkingen achter te laten.

De beste functies van Supernotes

Bewaar aantekeningen als notitiekaarten, die visueel aantrekkelijker zijn dan documenten

Gebruik de heatmap kalender om je aantekeningen activiteit bij te houden in de tijd

Offline aantekeningen maken en openen

Profiteer van eenvoudige zoek- en organisatieopties met tags en filters

Deel aantekeningen en werk samen met anderen in realtime

Gebruik deapps voor het maken van aantekeningen voor Androidwindows, Mac, Linux en iOS-apparaten

Supernotes limieten

Biedt beperkte functie in de offline modus

Plaatst een limiet van 100 kaarten op het gratis abonnement

Prijzen voor Supernotes

Starter : Free

: Free Unlimited: ~10 per maand

Supernotes beoordelingen en recensies

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

9. Microsoft OneNote

via Microsoft OpenNote is een cloudgebaseerde tool voor het maken en organiseren van aantekeningen die deel uitmaakt van de toolsuite van Microsoft. Daarom is het perfect voor mensen die MS Office gebruiken, omdat het naadloos integreert met andere apps van Microsoft.

Je kunt aantekeningen maken met een stylus om op het scherm te schrijven of te tekenen, net als met pen en papier. Natuurlijk is het ook mogelijk om aantekeningen te typen.

De beste functies van OpenNote

Aantekeningen maken door te schrijven, typen of tekenen

Gebruik maken van eenvoudig zoeken op trefwoorden of geavanceerd zoeken met behulp van tags en indexering

Profiteer van de robuuste functies voor samenwerking, waaronder samenwerking in realtime

Toegang op meerdere apparaten en platforms

De beperkingen van OpenNote

Het biedt niet zoveel rijke content formatteer opties als sommige andere RemNote alternatieven

Mist enkele geavanceerde functies, zoals koppelingen en weergave van grafieken voor aantekeningen

Prijzen voor OpenNote

Gratis voor alle gebruikers van Microsoft Office

OpenNote beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.830 beoordelingen)

: 4.5/5 (1.830 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.513 beoordelingen)

10. Workflowy

via werkstroom_ Workflowy is een eenvoudige app voor het maken van aantekeningen en lijsten, met een intuïtieve gebruikersinterface en een minimaal ontwerp. Gebruik het om een lijst met opsommingstekens op meerdere niveaus te maken, belangrijke aantekeningen te noteren of je ideeën te ordenen.

Je kunt afbeeldingen en bestanden naar je werkruimte slepen, invoegen en organiseren zoals jij dat wilt.

Een van de meest opvallende functies is de oneindig-nesting lijsten waarmee je zoveel punten en subpunten kunt toevoegen als je wilt.

De beste functies van Workflowy

Oneindig nestbare lijsten maken

Profiteer van een intuïtieve interface met slepen-en-neerzetten

Gebruik de globale zoekfunctie om aantekeningen te vinden in uw hele opslagplaats van aantekeningen

Gebruik een hiërarchische structuur om aantekeningen, documenten en bestanden te organiseren

Vermeld mensen met het '@'-teken en werk samen

Toegang via een web app op browser en mobiele en desktop-apps

Workflowy limieten

Geen geavanceerde opties voor het formatteren van content

Het heeft maandelijkse limieten op het gratis abonnement, waardoor upgraden een must is vanaf een bepaald punt

Prijzen van Workflowy

Basis : Free

: Free Workflowy Pro: $4,99 per maand

Workflowy beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (24 beoordelingen)

: 4.4/5 (24 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15 beoordelingen)

**Welke van deze RemNote alternatieven kies jij?

Dit is onze lijst met de tien beste alternatieven voor RemNote. Vergelijk hun functies, voor- en nadelen om er een te kiezen die het beste aan je eisen voldoet.

Als je op zoek bent naar het beste RemNote alternatief dat veel meer biedt dan eenvoudig aantekeningen maken en organiseren, overweeg dan ClickUp. Het is een alles-in-één projectmanagement, het organiseren van aantekeningen en een samenwerkingstool voor teams.

Bovendien zorgt ClickUp Brain voor nog meer aantekeningen door automatisch samenvattingen en notulen van vergaderingen te maken. Aanmelden voor ClickUp en ontdek de talloze functies.