10 Copymatic-alternatieven voor AI-gegenereerde copywriting in 2024

De aandacht trekken en vervolgens betrokkenheid creëren is een constante strijd voor elke tekstschrijver. Zelfs de meest overtuigende tekst kan verloren gaan in het lawaai. En wat als je je creativiteit niet op afroep kunt aanspreken?

Hoe dan ook, wij hebben een suggestie voor je: door AI gegenereerde tekst.

Hoewel AI-gegenereerde tekst niet de perfecte oplossing is voor elk soort content, is het zeker iets om te overwegen als je te maken hebt met een writer's block of als je weinig engagement ervaart vanwege saaie en inspiratieloze teksten. AI-gestuurde tekstschrijfsoftware , meestal gebaseerd op geavanceerde grote taalmodellen is een revolutionair hulpmiddel geworden dat de manier waarop bedrijven inhoud creëren heeft veranderd. Eén zo'n platform is Copymatic.

Het biedt een verscheidenheid aan functies en contentsjablonen die eenvoudig te gebruiken en toegankelijk zijn. Sommige gebruikers voelen zich echter beperkt door de interface of verlangen gewoon naar meer creatieve controle en betere SEO-integratie.

Wat de reden ook is, verder gaan dan Copymatic en ChatGPT en zijn alternatieven kunnen een wereld van nieuwe perspectieven en mogelijkheden openen.

Van AI-gestuurde onderzoeksassistenten die u helpen informatie te verzamelen en ideeën te brainstormen tot grammaticacontroleurs die ervoor zorgen dat uw schrijven gepolijst en professioneel is, deze Copymatic-alternatieven helpen uw inhoud naar een hoger niveau te tillen.

Wat moet je zoeken in Copymatic Alternatieven?

Met de opkomst van AI-schrijftools hebben tekstschrijvers eindelijk een partner die hen helpt bij het schrijven van creatieve en klantgerichte teksten van hoge kwaliteit - en dat alles met slechts een paar muisklikken!

Maar het kiezen van de juiste tool als Copymatic-alternatief voor uw behoeften kan net zo lastig zijn als het maken van boeiende content zelf.

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste criteria waarmee u rekening moet houden voordat u een beslissing neemt:

Grootte trainingsgegevens : Taalmodellen met grotere trainingsdatasets presteren beter. Kies voor AI-tekstschrijftools die zijn gebaseerd op een geavanceerd AI-taalmodel en die zijn getraind op grote, hoogwaardige, relevante gegevens uit de sector om te zorgen voor nauwkeurige en onbevooroordeelde resultaten die aanslaan bij je doelgroep

: Taalmodellen met grotere trainingsdatasets presteren beter. Kies voor AI-tekstschrijftools die zijn gebaseerd op een geavanceerd AI-taalmodel en die zijn getraind op grote, hoogwaardige, relevante gegevens uit de sector om te zorgen voor nauwkeurige en onbevooroordeelde resultaten die aanslaan bij je doelgroep Controle en aanpassing: Kun je de AI sturen met specifieke toon, trefwoorden of merkstemvoorkeuren? Zoek naar tools die aanpassingsopties bieden om de output precies op uw wensen af te stemmen

Kun je de AI sturen met specifieke toon, trefwoorden of merkstemvoorkeuren? Zoek naar tools die aanpassingsopties bieden om de output precies op uw wensen af te stemmen **Selecteer een AI-contentgenerator die helpt bij het optimaliseren van content voor zoekmachines. Deze moet zoekwoordsuggesties, leesbaarheidsanalyses en meta-beschrijvingen genereren

Kwaliteit en originaliteit: Zoek naar tools die plagiaat controleren op vloeiendheid, samenhang en uniekheid van de gegenereerde content

Zoek naar tools die plagiaat controleren op vloeiendheid, samenhang en uniekheid van de gegenereerde content Integraties: Geen enkel marketingteam kan overleven met slechts één tool. Als je een stapel marketingtools hebt, ga dan voor een optie die kan integreren met je contentmanagementsystemen, e-mailmarketingsoftware of ontwerptools

Geen enkel marketingteam kan overleven met slechts één tool. Als je een stapel marketingtools hebt, ga dan voor een optie die kan integreren met je contentmanagementsystemen, e-mailmarketingsoftware of ontwerptools Prijzen: Gratis tests zijn je vriend! Test verschillende tools uit voordat u zich vastlegt. Houd rekening met factoren zoals uw budget, het volume van uw content en de gewenste functies om de beste waarde voor uw behoeften te vinden

Gratis tests zijn je vriend! Test verschillende tools uit voordat u zich vastlegt. Houd rekening met factoren zoals uw budget, het volume van uw content en de gewenste functies om de beste waarde voor uw behoeften te vinden Gebruikersinterface en -ervaring: Een onhandige interface kan je creatieve flow snel om zeep helpen. Kies voor een AI-schrijfassistent met een gebruiksvriendelijke interface, duidelijke instructies en intuïtieve navigatie

De 10 beste Copymatic alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we eens kijken naar de 10 beste Copymatic alternatieven, elk met zijn unieke sterke punten en functies, om je te helpen de perfecte AI-schrijftool te vinden voor jouw reis naar het creëren van content.

1. ClickUp

Ervaar eindeloze mogelijkheden voor het maken van inhoud op één platform met ClickUp Brain

Vergeet verspreide documenten en inefficiënte workflows-ClickUp's alles-in-één benadering van productiviteit laat u vrij om u te concentreren op wat belangrijk is: krachtig schrijven.

ClickUp wordt geleverd met een ingebouwde AI-schrijfprogramma dat writer's block elimineert. ClickUp Brein stelt schrijvers en copywriters in staat om verschillende marketingmaterialen te maken met behulp van de beste op onderzoek gebaseerde prompts.

Of het nu gaat om het genereren van goed presterende sociale-mediaposts of leerzame blogartikelen, uitgebreide productbeschrijvingen of boeiende advertentieteksten en -teksten creatieve instructies clickUp's AI Writer for Work is gemaakt om uw marketinginspanningen te verhogen.

Schrijf en polijst uw inhoud met de ingebouwde AI-editor van ClickUp Docs

Naast AI-gestuurd schrijven komt de mogelijkheid van ClickUp om u te helpen al uw documenten en inhoud op één plaats te organiseren.

Maak niet alleen uw meesterwerk met ClickUp Brain; gebruik ook ClickUp Documenten , een ingebouwde documenteditor, om alles georganiseerd te houden. Docs gebruikt een geavanceerd AI-model om uw inhoud aan te passen aan uw specifieke behoeften, zoals toon en doelgroep, of samenvattingen te maken van lange artikelen .

Er is ook naadloos workflowbeheer. Zodra uw kopij klaar is, verbindt u de Docs met een ClickUp Task om uw hele contentpijplijn te volgen en te controleren - van creatie tot distributie en optimalisatie.

Werk in realtime samen met uw contentteam, zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is, wijs deadlines toe, houd de voortgang bij en ontvang handige herinneringen - uw contentkalender blijft altijd up-to-date.

| Snelle tip: AI-gegenereerde tekst is misschien niet altijd perfect of nauwkeurig. Het is handig om AI te zien als een partner in je creatieve proces in plaats van een hulpmiddel dat het proces volledig overneemt. Valideer en controleer AI-gegenereerde inhoud voordat je het gebruikt! |

ClickUp beste eigenschappen

Genereer long-form content, schrijf creatieve kopij, brainstorm ideeën, vat tekst samen en meer met ClickUp Brain

Bewerk en verbeter AI-gegenereerde tekst om duidelijkheid en impact te garanderen

Werk samen met uw team op Docs met behulp van bewerkingsmogelijkheden, markeer belangrijke punten om uw inhoud te verbeteren en profiteer van ingebouwde opmaak

Bouw aangepaste workflows, documenteer projecten en maak snel proceskaarten met behulp van de ClickUp Sjabloonbibliotheek

Visueel brainstormen met whiteboards en mindmaps en ideeën omzetten in actieplannen

Verbind meer dan 1000 tools, automatiseer terugkerende taken en stroomlijn uw workflow voor het maken van inhoud

ClickUp beperkingen

Geen AI-functies in de gratis versie van ClickUp. Om AI te ontgrendelen, moet u upgraden naar een betaald abonnement

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/gebruiker/werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Artikelforge

via Artikelforge Articleforge produceert binnen enkele seconden unieke kopij van hoge kwaliteit over elk onderwerp.

Geef Articleforge een trefwoord en het maakt verschillende soorten inhoud, zoals blogberichten, korte artikelen en bijschriften voor sociale media. Het kan ook artikelen van 1500+ woorden genereren, doorspekt met de juiste trefwoorden.

De tool biedt verschillende functies, waaronder het genereren van meerdere talen en WordPress-integratie. Het blijft zelfs actueel en maakt gebruik van realtime inzichten om je te helpen schrijven over actuele onderwerpen. Bovendien kun je berichten voor later inplannen als je niet meteen wilt publiceren.

ArticleForge beste eigenschappen

Bereik klanten over de grens met ondersteuning voor zeven talen

Genereer goed geschreven en SEO-geoptimaliseerde kopij om de online zichtbaarheid te verbeteren

Gebruik de ingebouwde plagiaatcontrole om automatisch de originaliteit van de inhoud te verifiëren

Gebruikt realtime inzichten om over de nieuwste trending onderwerpen te schrijven en meer bezoekers op uw inhoud te krijgen

ArtikelForge beperkingen

Geen gratis plan

Integreert alleen met WordPress

De inhoud kan repetitief worden of afdwalen van het onderwerp

ArticleForge prijzen

Tot 25.000 woorden per maand & 1 gebruiker : $27/maand

: $27/maand Tot 100.000 woorden/maand & 1 gebruiker : $57/maand

: $57/maand Up tot 250.000 woorden/mo & 1 gebruiker : $127/maand

: $127/maand Up tot 500.000 woorden/mo & 3+ gebruikers : $247/maand

: $247/maand Meer dan 500.00 woorden/maand (zakelijk): Aangepaste prijzen

ArticleForge beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

4.2/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (5+ beoordelingen)

3. Elk woord

via Elk woord Anyword is een AI-gebaseerde schrijftool die een revolutie teweeg wil brengen in het maken van marketingteksten. Het maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking om inhoud te genereren en te optimaliseren voor verschillende platforms, waaronder websites, sociale media en e-mailclients.

De tool is gebruiksvriendelijk en biedt meerdere tekstopties en een onbeperkt aantal woorden bij alle plannen. Het bevat ook functies zoals Brand Voice en Copy Intelligence om bestaande inhoud te verfijnen en prestaties te analyseren.

Hoewel Anyword voornamelijk is ontworpen voor marketeers, maken de intuïtieve interface en functies het waardevol voor schrijvers in verschillende rollen en functies (denk aan projectmanagers, productmanagers, teamleiders en C-suite executives). De contentverbeteraar helpt het schrijven te verbeteren, ongeacht de vaardigheden van de gebruiker.

Anyword biedt naadloze platformintegraties en betaalbare abonnementsopties. Het gebruiksgemak, de krachtige functies en de flexibiliteit maken het een goede keuze voor marketeers en schrijvers die overtuigende marketingteksten willen maken.

Anyword beste functies

Genereer meerdere tekstopties voor vergelijking en verfijning

Integreer naadloos met platforms zoals HubSpot, Meta Ads, LinkedIn Ads, Facebook Pages en Google Ads en stroomlijn je workflow

Verbeter je tekst met functies zoals Brand Voice en Target Audience

Toegang tot onbeperkte woorden bij alle plannen

Anyword beperkingen

Geen app integratie opties

Werkt niet offline

Anyword prijzen

Starter : $49/maand

: $49/maand Gegevensgestuurd: $99/maand

$99/maand Zakelijk : $499/maand

: $499/maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Anyword beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

4.8/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (350+ beoordelingen)

4. AI kopiëren

via Kopiëren.ai Begin met onderzoek, brainstorm ideeën en genereer boeiende content in slechts enkele minuten met Copy AI. Hiermee kunt u long-form, SEO-rijke blogberichten, bijschriften voor sociale media en productbeschrijvingen maken voor verschillende contentbehoeften via marketingkanalen.

Copy.ai ondersteunt ook verschillende talen, waaronder Engels, Spaans, Frans en Duits.

In tegenstelling tot sommige Copy.ai alternatieven die personalisatie missen, biedt functies zoals 'Brand Voice' en 'Infobase' om inhoud te maken die aanslaat bij je publiek.

Om het genereren van content makkelijker te maken, biedt het meer dan 90 sjablonen voor het schrijven van inhoud . Of u nu op zoek bent naar boeiende blogberichten, boeiende productbeschrijvingen of bijschriften voor sociale media, met deze sjablonen kunt u in een paar seconden indrukwekkende inhoud maken.

Copy AI beste eigenschappen

Train de AI op de stem van je merk door fragmenten van je bestaande content te gebruiken

Genereer content die jouw unieke tone of voice en merkidentiteit behoudt

Sla belangrijke details over je bedrijf, producten, marketingcampagnes en meer op in Infobase om eenvoudig context toe te voegen aan je prompts en gepersonaliseerde content te genereren

Verfijn uw prompts voor betere resultaten, zodat de content nauwkeurig is en op uw behoeften is afgestemd

Gebruik AI Marketing OS met functies zoals contentcreatie, e-mailmarketing en het genereren van berichten op sociale media om verkoopteams te helpen hun quota's te verpletteren door taken zoals lead scoring, CRM-hygiëne en e-mailverzending te automatiseren

AI-beperkingen kopiëren

Af en toe inconsistenties in de kwaliteit van de inhoud

Gebruikers hebben gemeld dat hun klantenservice verbetering behoeft

Copy AI prijzen

Gratis plan

Pro : $49/maand

: $49/maand Team : $249/maand

: $249/maand Onderneming: Prijzen op maat

Copy AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

5. Schrijftonic

via Schrijftonic Writesonic biedt robuuste functies voor makers van inhoud en belooft aanzienlijke tijdbesparingen en creatieve hulp.

De mogelijkheden omvatten aanpassingsopties zoals het kiezen van de toon van de stem, het instellen van de focus op trefwoorden of het selecteren van de gewenste beeldstijl om de gegenereerde inhoud aan te passen aan uw specifieke behoeften en voorkeuren.

Writesonic maakt verbinding met verschillende tools en platforms zoals Zapier, WordPress en HubSpot, waardoor het maken van content naadloos wordt geïntegreerd in je bestaande workflow. Bovendien, browser extensies voor Chrome en Firefox bieden gemakkelijke toegang tot Writesonic direct in uw browser.

Writesonic beste eigenschappen

Definieer uw unieke toon en schrijfstijl met de Brand Voice functie om verbinding te maken met uw doelgroep

Creëer content voor verschillende doelgroepen zonder taalbarrières met ondersteuning voor meer dan 25 talen in zowel het genereren van content als de gebruikersinterface

Integreer met populaire platforms om kopij sneller te publiceren binnen de tool

Writesonic beperkingen

Lagere plannen hebben kleinere woord generatie limieten

De gebruikersinterface heeft een lichte leercurve

Writesonic prijzen

Gratis plan

Klein team : $13/maand

: $13/maand Freelancer : $16/maand

: $16/maand Onderneming: Prijzen op maat

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.500+ beoordelingen)

6. Eloise AI

via Eloise AI Als je een content creator, blogger, ondernemer of iemand die regelmatig met content werkt bent, is Eloise AI de moeite waard om te onderzoeken.

Met zijn AI-gestuurde toolkit helpt Eloise's long-form writer functie je bij het maken van kopij voor blogposts en andere long-form content.

Het kan ook zinnen verfijnen, complexe informatie samenvatten en ideeën genereren om je schrijfwerk te voeden. Of je nu beknopte inleidingen maakt of volwaardige artikelen uitbreidt, Eloise kan je geheime wapen zijn voor impactvolle en boeiende content in lange vorm.

Dankzij krachtige taalmodellen die zijn getraind op zoekmachine-geoptimaliseerde tekst, kan uw inhoud bovendien hogere rankings, meer organisch verkeer en een superieure naamsbekendheid bereiken.

Eloise AI beste eigenschappen

Optimaliseer uw content zodat deze beter scoort en uw gewenste publiek bereikt met een getraind taalmodel

Genereer samenhangende, impactvolle, long-form artikelen over verschillende onderwerpen

Eloise AI beperkingen

Ontbreekt integratie met andere zakelijke tools

Eloise AI prijzen

Gratis: tot 25000 woorden

tot 25000 woorden **Pro: $4.99/maand, tot 75000 woorden

Zakelijk : $14,99/maand, tot 25000 woorden

: $14,99/maand, tot 25000 woorden Onderneming: $44,99/maand, tot 225000 woorden

Eloise AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg recensies

7. Rytr

via Rytr Rytr is een AI-gebaseerde schrijftool die inhoud genereert in verschillende formaten, zoals blogberichten, lange artikelen, websiteteksten, enz. Het maakt gebruik van vooraf getrainde modellen om inhoud te maken op basis van de input van de gebruiker en biedt functies zoals het genereren van verschillende creatieve tekstformaten, het inkorten of uitbreiden van tekst en het controleren op plagiaat.

Je kunt ook binnen enkele seconden inhoud van hoge kwaliteit genereren voor meer dan 40 gebruikssituaties, zoals e-mails, blogs, advertenties en meer. Je hoeft alleen maar een paar zoekwoorden in te voeren, een voorbeeldzin of twee te vragen en Rytr genereert content voor je. Je kunt de content dan naar wens bewerken en verfijnen.

Rytr beste functies

Gebruik de SEO-analyzer voor zoekwoordoptimalisatie, zodat uw inhoud goed scoort in zoekmachines

Verbeterde trefwoordsuggestie na integratie met Semrush voor trefwoordoptimalisatie in blogartikelen

Rytr beperkingen

Gegenereerde inhoud heeft de neiging om af te dwalen van het onderwerp en kan handmatig verfijning nodig hebben

Een beperkt aantal tekens, dat snel opraakt

Rytr prijzen

Gratis plan

Bespaarplan : $9/maand

: $9/maand Beperkt plan: $29/maand

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. PepperType door Pepper Inhoud

via Peper Inhoud PepperType, van Pepper Content, helpt contentmarketingteams bij het genereren van boeiende content - maar het beste is dat het contentmarketeers helpt om hun volledige contentproductie en -distributie op één platform onder te brengen.

Je kunt conversiemetingen van content bijhouden, campagnes optimaliseren met inzichten en sociale-mediaposts plannen via het platform.

Pepper's prestatiecijfers en visuele dashboards kunt u de betrokkenheid van het publiek bijhouden, SERP-resultaten voor uw inhoudsstukken meten en gegevens exporteren voor diepgaande analyse.

Met aanpasbare sjablonen, een rijke inhoudsbibliotheek en een redactionele kalender voor strategische planning wordt het maken van inhoud eenvoudig met Pepper Content.

Pas moeiteloos je merkidentiteit aan en beheer deze in alle contentvormen

Kalenderbeheer houdt je georganiseerd, terwijl samenwerkingstools je team helpen naadloos samen te werken

Publiceer content volgens planning en maak gebruik van campagnes via meerdere kanalen om je publiek te bereiken, waar ze zich ook bevinden

Pepper Content beste functies

Creëer gepersonaliseerde content van hoge kwaliteit met de AI-gestuurde teksteditor van de tool

Integreer met een reeks populaire platforms zoals Semrush, Google Analytics en WordPress

Genereer plagiaatvrije inhoud die is geoptimaliseerd voor zoekmachines met Pepper Content's AI-gestuurdeschrijfassistent* Voorspel, volg en verbeter de impact van content met bruikbare inzichten, zoals organisch verkeersvolume, SERP-ranking en impressies

Peper Inhoud beperkingen

Lichte leercurve voor nieuwe gebruikers

De prijsstelling kan ongeschikt blijken voor individuele gebruikers

Pepper Content prijzen

Premium: $399/maand voor 3 gebruikers

$399/maand voor 3 gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

Pepper Content beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. GetGenie

via GetGenie GetGenie is een AI-tool die een uitgebreide reeks functies biedt om je te helpen inhoud te maken, het proces voor het maken van inhoud te stroomlijnen en SEO-scores te verhogen.

De tool helpt bij het moeiteloos en snel creëren van inhoud in meerdere formaten. Ingebouwd zoekwoordenonderzoek helpt bij het leveren van positieve resultaten, die je kunt volgen en analyseren op het platform.

De tool is geschikt voor iedereen die inhoud van hoge kwaliteit wil schrijven. Het is beschikbaar als gratis plan of als abonnement voor premium plannen.

GetGenie beste eigenschappen

Genereer inhoud met zoekwoordoptimalisatie voor zoekmachines

Maak gebruik van SERP-analysegegevens om inhoud te maken die hoger scoort

Creëer content en voeg afbeeldingen toe in slechts één klik met GetGenie's AI-gebaseerde schrijfgereedschap

Visualiseer de resultatenpagina's van zoekmachines (SERP's) om te zien hoe uw inhoud scoort ten opzichte van de concurrentie

Maak een chatbot met een aanpasbare persoonlijkheid voor interactie met je websitebezoekers

GetGenie beperkingen

In tegenstelling tot Copymatic biedt GetGenie geen API-toegang aan bedrijven

Hoewel GetGenie integreert met tools als Elementor en WooCommerce, heeft het geen integraties met Facebook, Google Ads en YouTube

GetGenie prijzen

Gratis plan

Schrijver : $19/maand

: $19/maand Pro: $49/maand

$49/maand Onbeperkt agentschap: $99/maand

GetGenie beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Autobloggen AI

via Autobloggen AI Autoblogging AI is een waardevol hulpmiddel voor het stroomlijnen van contentcreatie, het verbeteren van zoekmachineprestaties en het verhogen van de productiviteit binnen contentteams.

Het biedt drie niveaus voor het maken van inhoud: De Quick Mode genereert snel generieke artikelen; de Pro Mode maakt aanpassingen mogelijk, maar duurt langer; en de Godlike Mode biedt geavanceerde functies, waaronder het automatisch invoeren van hooggeplaatste trefwoorden in je artikelen. Daarnaast kan het ook Amazon review artikelen genereren.

De mogelijkheid om naadloos te integreren met populaire CMS platformen is een van de beste eigenschappen van Autoblogging AI.

Om ervoor te zorgen dat je je publiek bereikt, leert de AI-technologie van Autoblogging en past zich aan je voorkeuren aan, zodat de geproduceerde inhoud is afgestemd op specifieke behoeften en merkstemmen.

Autoblogging AI beste eigenschappen

Genereer en publiceer WordPress artikelen in bulk. Gebruik een extra krediet voor Quick Mode of Godlike Mode om het proces te versnellen

Verhoog de zichtbaarheid en ranking van je website met ingebouwde SEO functies

Ondersteunt meer dan 30 talen om inhoud te creëren die klanten wereldwijd bereikt

Autoblogging AI beperkingen

Duurder dan andere Copymatic-alternatieven

Gekochte credits worden niet meegenomen naar de volgende factureringscyclus

Autoblogging AI prijzen

Normaal: $49/maand

$49/maand Standaard : $99/maand

: $99/maand Premium: $249/maand

Autoblogging AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Stel u niet tevreden - ontgrendel het volledige potentieel van uw inhoud met ClickUp!

AI-tekstschrijftools helpen u moeiteloos ideeën te genereren, onderzoek te doen, content te schrijven, te bewerken en op te maken, waardoor u kostbare tijd bespaart en beter kunt schrijven. Tools zoals Copymatic geven uw workflow voor het maken van content een krachtige boost. Ze zorgen voor alles van het maken van content tot het bijhouden van resultaten.

Maar vergeet niet dat uw contentbehoeften voortdurend veranderen en dat geldt ook voor de AI-tools. Daarom heb je opties nodig die meer kunnen naarmate je bedrijf groeit en de markten veranderen.

Let bij het kiezen van een Copymatic-alternatief op sjablonen, webinterfaces, ondersteuning voor integratie en de mogelijkheid om afbeeldingen te maken. Evalueer functies, beoordelingen en beperkingen om de tool te vinden die past bij uw contentvolume en kwaliteitsbehoeften.

ClickUp Brain, bijvoorbeeld, combineert krachtige AI-schrijffuncties met uitgebreide functies voor het schrijven van teksten projectmanagementsoftware waardoor het een aantrekkelijke keuze is. De sleutel is om een tool te vinden die naadloos aansluit op je behoeften, waarbij volume, kwaliteit en gebruiksgemak in balans zijn.

Ontdek de vele mogelijkheden van AI-gebaseerde tools voor het maken van content en begin met beter en sneller schrijven. Meld u gratis aan bij ClickUp .