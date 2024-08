10 beste mockup-tools voor het maken van designontwerpen in 2024

Heb je ooit een website willen vernieuwen, maar twijfelde je vanwege de kosten en moeite die het zou kosten om veranderingen door te voeren? Stel je voor dat je je ideeën kunt omzetten in verbluffende, interactieve mockups voordat je code schrijft. Dit is de magie van mockup-tools.

Ze helpen je wireframes te maken - blauwdrukken voor je webproject die laten zien hoe de content, navigatie en interface-elementen van elke pagina worden gerangschikt. Ze helpen je ook om je ideeën over te brengen aan je clients, teamgenoten en belanghebbenden.

Waarom is het maken van mockups essentieel? Eenvoudig. Direct wijzigingen aanbrengen op een live website of product kan tijdrovend, duur en mogelijk storend zijn. Mockup-tools bieden een veilige en efficiënte omgeving om te experimenteren, te itereren en je ontwerpvisie te perfectioneren voordat je aanzienlijke middelen investeert.

Met mockup tools kun je je ontwerpconcepten omzetten in realiteit. U kunt de best practices en principes van UX-ontwerp toepassen die je leert uit boeken en cursussen om interactieve mockups te maken.

Deze gids duikt in de top 10 mockup-tools van 2024, zodat je je ontwerpproces en breng je ontwerpdromen tot leven. Van functierijke krachtpatsers tot gebruiksvriendelijke opties, we verkennen de perfecte tool om je statische ideeën om te zetten in dynamische mockups en een revolutie teweeg te brengen in je ontwerpworkstroom.

Wat moet je zoeken in een Mockup Tool?

Voordat je een mockup tool kiest, moet je weten wat je ermee wilt bereiken.

Hier zijn enkele belangrijke functies die je in alle mockup-tools moet zoeken:

Intuïtieve gebruikersinterface: De tool moet een gemakkelijke, slimme en aanpasbare UI hebben. Je wilt geen tijd verspillen met uitzoeken hoe je het moet gebruiken

De tool moet een gemakkelijke, slimme en aanpasbare UI hebben. Je wilt geen tijd verspillen met uitzoeken hoe je het moet gebruiken Elementen en componenten: Het hebben van een verscheidenheid aan elementen en componenten, zoals knoppen, pictogrammen en lettertypen, kan de efficiëntie van de mockup verbeteren en tijd besparen bij het zoeken naar externe bronnen

Het hebben van een verscheidenheid aan elementen en componenten, zoals knoppen, pictogrammen en lettertypen, kan de efficiëntie van de mockup verbeteren en tijd besparen bij het zoeken naar externe bronnen **Het moet functies hebben waarmee u in realtime kunt bewerken, opmerkingen kunt achterlaten en de versiegeschiedenis kunt bijhouden voor meer transparantie en betere samenwerking

Compatibiliteit met apparaten: De tool moet compatibel zijn met verschillende apparaten die u dagelijks gebruikt en moet beschikbaar zijn in de cloud voor directe toegang

De tool moet compatibel zijn met verschillende apparaten die u dagelijks gebruikt en moet beschikbaar zijn in de cloud voor directe toegang Functionaliteiten voor aanpassing: De mockup-tool moet aanpassingsmogelijkheden bieden om te voldoen aan de ontwerprichtlijnen van uw merk

Met deze factoren in gedachten ben je goed uitgerust om een mockup-tool te vinden die van onschatbare waarde is tijdens je ontwerptraject. Vergeet niet dat de ideale tool je werkstroom moet aanvullen en je creativiteit moet stimuleren.

Ben je klaar om de beste mockup-tools voor je webdesignprojecten in 2024 te ontdekken? Hier is onze lijst met de 10 beste mockup-tools die je kunt gebruiken om verbluffende en realistische wireframes en prototypes te maken.

1. ClickUp

ClickUp, de alles-in-één productiviteitstool voor ontwerpteams is zonder twijfel een van de beste mockup-tools voor ontwerpers die hun ontwerpprojecten willen opleuken, inclusief ontwerpdocumenten en presentaties.

Of je nu een websiteprototype, een app of een product bouwt, ClickUp werkt perfect als tool voor projectmanagement en websitemockup, tool voor wireframing en een softwaretool voor UX-ontwerp.

Het combineert visuele samenwerkingstools zoals whiteboards en mindmaps met mogelijkheden voor project- en projectmanagement om het ontwerpproces te versnellen en het projectmanagement te verbeteren.

via Moqups Moqups is een populaire gratis mockup-tool waarmee je mockups, wireframes en prototypes voor website- of productontwerpen kunt maken.

De tool biedt een breed bereik aan lay-outs, sjablonen voor grafisch ontwerp en elementen, zoals pictogrammen, sjablonen, afbeeldingen en lettertypes, om gemakkelijk een product- of websitepagina te ontwikkelen en te ontwerpen.

Of uw behoefte nu draait om het maken van wireframes, diagrammen of whiteboards, Moqups is een volledig ecosysteem van tools waarmee u niet hoeft te schakelen tussen verschillende platforms.

Moqups beste functies

Moqups integreren met andere software, zoals Google Drive, Jira, Okta, Slack en Microsoft Azure

In realtime samenwerken met je team aan je ontwerpprojecten

Toegang tot Moqups vanaf elk apparaat en platform

Moqups beperkingen

Moqups kan tijdrovend zijn, omdat je elk element afzonderlijk moet selecteren en bewerken met de drag-and-drop editor

Met de gratis versie kun je je uiteindelijke mockup niet downloaden

Moqups prijzen

Gratis

Solo : $12/maand

: $12/maand Teams: $24/maand

$24/maand Unlimited: $65/maand

Moqups beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

4.2/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

3. Figma

via Figma Figma is een mockup-tool voor websites dat populair is onder ontwerpers voor het maken van interactieve wireframes en prototypes voor websites en mobiele apps. Het is geschikt voor zowel beginners zonder een ontwerpcertificering en ervaren ontwerpers, aangezien het zowel kant-en-klare als aanpasbare elementen en componenten biedt.

Het team kan gemakkelijk samenwerken met deze tool omdat ontwerpen worden gemaakt op dezelfde web app. Zo kan iedereen zien hoe het ontwerp vordert en meteen zijn gedachten delen. Ze kunnen zelfs direct feedback achterlaten op de ontwerpbestanden als commentaar.

Figma is speciaal gebouwd om UI- en UX-ontwerp te ondersteunen en biedt functies zoals ontwerpsystemen met UI gekoppelde componenten, interactieve prototypesoftware en een uitgebreide bibliotheek vol ontwerpstijlen.

Figma beste functies

Verbind Figma met andere software, zoals Trello, Slack, Zoom en Asana, om uw werkstroom te stroomlijnen

Gebruik verschillende plugins en widgets om je ontwerptaken te vereenvoudigen en te versnellen

Geef en ontvang feedback direct op je wireframes voor betere communicatie en samenwerking

Figma beperkingen

Figma ondersteunt niet veel talen, wat je wereldwijde bereik kan limieten

Figma heeft krachtige systemen met veel geheugen nodig, en werkt mogelijk niet goed op oudere of langzamere systemen

Figma prijzen

Starter: Free

Free Professioneel: $12/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$12/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Organisatie: $45/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$45/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $75/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Figma beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

4.7/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (700+ beoordelingen)

4. Mockplus

via Mockplus Als effectieve samenwerking in teams een prioriteit voor je is, dan is Mockplus je tool bij uitstek. Het is een mockup-tool die helpt bij het maken van interactieve prototypes van gebruikersinterfaces voor softwareontwerpen. De tool heeft een uitgebreid sjabloon voor wireframes bibliotheek bestaande uit high-fi, low-fi en gratis UI-kits.

Mockplus staat bekend om zijn voltooiende pakket van prototyping, testen, iteratie en schaalbaarheid en biedt drie producten voor verschillende fases van ontwerpontwikkeling. Mockplus Cloud is gericht op het stimuleren van samenwerking; Mockplus RP is een gratis abonnement voor het ontwerpen van prototypes; en MockPlus DS is het beste voor het maken van wijzigingen aan bestaande ontwerpen.

Functies zoals rapid prototyping, vector UI designing, codes aangepast aan de klant en samenwerking op afstand maken het een populaire keuze onder beginners. Verder ondersteunt Mockplus ook andere ontwerpsoftware, zoals Adobe Photoshop, waardoor ontwerpers bestanden in verschillende formaten kunnen exporteren.

Mockplus beste functies

Pas uw ontwerp aan met vooraf gemaakte elementen, zoals pictogrammen, lettertypes en andere componenten, en bespaar tijd en moeite

Integreer Mockplus met verschillende software, zoals Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark en Adobe XD, om uw werkstroom te verbeteren

Volg de voortgang van uw project en werk eenvoudig samen met uw teamleden met Mockplus

Verbind productmanagers, ontwikkelaars en ontwerpers effectief om projecten beter te coördineren, meteen vanaf het begin

Mockplus limieten

Mockplus vereist plugins voor het uploaden van bestanden van verschillende formaten, wat onhandig of incompatibel kan zijn

De beschikbaarheid van veel functies kan overweldigend of verwarrend zijn voor beginners

Mockplus prijzen

Individueel

Gratis

Jaarlijks: $99 (jaarlijks gefactureerd)

$99 (jaarlijks gefactureerd) Perpetual: $499 (eenmalige betaling)

Teams

Gratis

Ultimate: $29,50/gebruiker per maand

$29,50/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Mockplus beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Marvel

via Marvel Als je op zoek bent naar een gratis mockup-tool die het feedbackproces helpt stroomlijnen, dan is Marvel de tool voor jou. De tool vermindert in wezen alle wrijving bij het verkrijgen van tijdige goedkeuringen in verschillende fasen en voor de verschillende versies van een ontwerpprototype.

De Handoff functie van Marvel zorgt voor een soepelere samenwerking en overdracht tussen ontwerpers en ontwikkelaars.

Het biedt gedetailleerde ontwerpspecificaties, assets en een inspectiemodus voor ontwikkelaars om informatie op te halen. Opmerkingen, annotaties en het efficiënt exporteren van assets verbeteren de communicatie.

Marvel heeft een opslagplaats van vooraf geladen afbeeldingen met een eenvoudig navigeerbare ontwerpinterface met slepen en neerzetten en teambibliotheken die helpen om consistentie in brandingvereisten te behouden.

Marvel beste functies

Ontwerp en prototype je website of product mockups met Marvel's intuïtieve en krachtige tools

Test en valideer je mockups met echte gebruikers en krijg feedback en inzichten

Exporteer en deel uw mockups met uw clients en stakeholders in verschillende formaten, zoals PDF, PNG, HTML en Sketch

Marvel limieten

Heeft een beperkte bibliotheek van componenten en elementen, wat uw ontwerpopties kan beperken

Heeft sommige functies die niet soepel of gemakkelijk te gebruiken zijn, wat je gebruikerservaring kan beïnvloeden

Marvel prijzen

Gratis

Pro : $10/maand

: $10/maand Teams: $30/maand

$30/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Marvel beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

6. UXPin

via UXPin De prototypetool UXPin werkt op basis van codecomponenten, waardoor je bestaande UI-componenten kunt gebruiken om mockups te bouwen. Dankzij de Merge-technologie kunnen ontwerpers ontwerpen met dezelfde UI-codecomponenten die ontwikkelaars hebben gebruikt om het product te bouwen.

Hierdoor kun je een aangepaste UI mockup bouwen die in lijn is met je merkrichtlijnen. Integreer met Storybook, Git repplaats of NPM-pakket om dezelfde codecomponenten van je ontwerpsysteem, app of website te gebruiken.

Je kunt creatief aan de slag met de vooraf gedefinieerde ontwerptool van de tool of meerdere ingebouwde UI-elementen. De tool richt zich op de reis van de gebruiker en processen in kaart brengen en beschikt ook over een heatmap-optie die het klik- en scrollgedrag van de gebruiker bijhoudt.

UXPin beste functies

Simuleer kleurenblindheid en controleer op contrast tijdens het testen van je prototype

Op logica gebaseerde prototypes maken waarmee je je eigen regels en voorwaarden kunt definiëren

Probeer UXPin gratis uit voordat je betaalt voor een abonnement dat bij je past

UXPin limieten

Staat slechts één actie toe om ongedaan te maken, waardoor het moeilijk is om ongewenste wijzigingen ongedaan te maken

Heeft een soepele maar langzame gebruikersinterface, waardoor de doorlooptijd kan toenemen

UXPin prijzen

Gratis

Essentials: $8/editor per maand

$8/editor per maand Geavanceerd: $39/editor per maand

$39/editor per maand Professioneel: $83/editor per maand

$83/editor per maand Bedrijf: $149/editor per maand

$149/editor per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

UXPin beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (110+ beoordelingen)

4.2/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

7. Schets

via Schets Sketch is een mockup-tool voor gebruikers van macOS. Het is handig voor het ontwerpen van prototypes, gebruikersinterfaces en zelfs pictogramontwerpen, dankzij een op pixels gebaseerd canvas.

Aangezien je met Sketch zowel eenvoudige vectorontwerpen als complexe prototypes kunt maken, kun je snel een layout samenstellen met behulp van afzonderlijke vectorafbeeldingen en een combinatie van vooraf gemaakte artboards.

Je kunt elke pixel op de pagina controleren en tekenen met een pentool of vormen naar keuze maken.

Sketch heeft een grote gemeenschap van ontwerpers die designkits hebben gemaakt die gratis toegankelijk zijn voor alle gebruikers van Sketch.

Sketch beste functies

Met één klik een enorme bibliotheek aan ontwerpen, iconen, knoppen en andere elementen downloaden

Werk in realtime samen met ontwerpers en andere belanghebbenden op verschillende apparaten in gedeelde werkruimtes

Houd de voortgang, feedback en opmerkingen van teamleden bij met leuke cursors met kleurcodering en namen

Sketch beperkingen

Sketch heeft een steile leercurve, omdat de ontwerpopties en elementen niet gemakkelijk te vinden zijn

Sketch is alleen voor Mac gebruikers en is alleen toegankelijk via het web

Sketch prijzen

Standaard abonnement: $12/maand per editor

$12/maand per editor Mac-only licentie: $120/zetel

$120/zetel Business abonnement: $20/redacteur per maand (alleen jaarlijks gefactureerd)

Schets beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1200+ beoordelingen)

4.5/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

8. Wondershare Mockitt

via Wondershare Mockitt Wondershare Mockitt is specifiek gericht op het maken van UI mockups en AI-boosted prototyping. Met deze ene tool kun je wireframes, flowcharts en bruikbare mindmaps ontwikkelen.

Het makkelijkste aan het gebruik van Wondershare Mockitt is het ontwerpen van levensechte workflows, meerdere artboards en vloeiende interacties met behulp van ingebouwde elementen.

Maar het is niet alleen voor de ontwerpers. Als het op inspectie aankomt, kunnen ontwikkelaars het ontwerp onderzoeken en gemakkelijk pixels omzetten in code zonder een ontwerpdiploma te hebben.

Mockitt AI biedt ook moeiteloos intelligent ontwerp om je ontwerpideeën nauwkeurig en direct tot werkelijkheid te brengen. Deze functie is nog nieuw, maar het proberen waard.

Wondershare Mockitt's beste functies

Leer van een grote bibliotheek met bronnen en verbeter je productiviteit

Deel, bewerk en krijg feedback op je mockups in realtime en werk moeiteloos samen met je team

Gebruik AI-gestuurde technologie om uw prototypes te maken en te testen

Wondershare Mockitt limieten

Integreert niet met andere software, wat je werkstroom kan beperken

Vereist een steile leercurve, omdat het afhankelijk is van AI-gebaseerde technologieën

Wondershare Mockitt prijzen

Starter: Free

Free Professioneel: $12/editor per maand

$12/editor per maand Enterprise: $15/editor per maand

Wondershare Mockitt beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

9. InVision Studio

via InVision InVision Studio is een ontwerp- en UI-mockup-tool voor het bouwen van prototypes met vectorgebaseerde ontwerpen, flexibele lagen en een oneindig aantal pagina's op canvas.

InVision Studio biedt je een suite van tools om je productontwerpworkflow op te slaan en te delen en een bibliotheek om al je merk UX-componenten op te slaan.

Het is een zeer collaboratieve mockup prototyping tool die responsieve prototypes kan maken zonder code te schrijven. De gemaakte ontwerpen kunnen worden gedeeld met het team en clients voor real-time feedback.

InVision Studio's beste functies

Complexe animaties maken en gebruiken voor je video's

Test je prototype op je telefoon met een simpele klik

Download bestanden van software zoals Sketch en importeer ze naar InVision Studio

InVision Studio limieten

Geen plugin opties

Kan vaak traag en glitchy zijn

InVision Studio prijzen

Gratis

Starter: $15/ontwerper per maand

$15/ontwerper per maand Professioneel: $25/ontwerper per maand

$25/ontwerper per maand Teams: $99/maand

InVision Studio beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (670+ beoordelingen)

4.4/5 (670+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (740+ beoordelingen)

10. Balsamiq

via Balsamiq Balsamiq is een mockup-tool die prototypes maakt door de ervaring van het ontwerpen op een whiteboard of papier na te bootsen. Het gaat terug naar de basis van het maken van lay-outs met pen en papier, maar dan op een scherm.

Terwijl het prototype eruit ziet alsof het op papier is geschetst, kan het ontwerp overschakelen naar een meer professionele look voor presentaties. Natuurlijk ondersteunt het low-fi en high-fi prototyping.

In Balsamiq ligt de nadruk op de content en structuur van het ontwerp, wat ook te zien is in de kant-en-klare sjablonen. U kunt elementen plaatsen met behulp van de functies voor slepen en neerzetten om de tijdlijn voor voltooien te verkorten. Bovendien biedt Balsamiq een uitgebreide componentenbibliotheek en kun je gegevens exporteren en importeren.

Balsamiq beste functies

Leer en gebruik Balsamiq gemakkelijk, omdat het een eenvoudige en intuïtieve interface heeft

Bespaar tijd en verbeter uw levertijden met aanpasbare sjablonen voor uw mockups

Werk samen met uw teamleden en deel aantekeningen en feedback over uw prototypes

Balsamiq limieten

Heeft een eenvoudig zwart-wit scherm, wat voor sommige ontwerpers saai of limiet kan zijn

Ondersteunt geen conversie van low fidelity naar high fidelity draden, waarvoor mogelijk extra tools of stappen nodig zijn

Prijzen van Balsamiq

2 projecten: $9/maand

$9/maand **20 projecten:49 $/maand

200 projecten: $199/maand

Balsamiq beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (490+ beoordelingen)

4.2/5 (490+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (380+ beoordelingen)

Ontwerp uw mockups moeiteloos

Een mockup of wireframe design project vereist samenwerking tussen ontwerpers, ontwikkelaars en productmanagers. Daarom is ClickUp de juiste mockup-tool voor elk ontwerpproject.

Het heeft mogelijkheden voor projectmanagement en een speciale tool voor whiteboarden om de prototypeontwerpen tot leven te brengen. In tegenstelling tot andere tools die beperkt, moeilijk of geïsoleerd kunnen zijn, heeft ClickUp alles wat u nodig hebt op één plek.

Iedereen op dezelfde pagina hebben is essentieel om een coherente visie te behouden en uw projecten op tijd af te leveren.

Met ClickUp kunt u uw ontwerpen, mockups en wireframes van de Whiteboard ontwerpfase naar de ontwikkelingsfase brengen met alle belanghebbenden aan boord. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog!