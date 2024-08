GitLab vs. GitHub: Welke DevOps-tool is de beste in 2024?

Kiezen tussen GitLab en GitHub in softwareontwikkeling laat velen van ons vaak op een kruispunt staan. Elk heeft zijn strategie, sterke punten en een legioen volgelingen. Vanaf 2024 blijft het debat tussen GitLab vs. GitHub ontwikkelaars en teams boeien die op zoek zijn naar de ultieme oplossing DevOps gereedschap .

Deze platformen hebben zich ontwikkeld tot uitgebreide ecosystemen die de hele levenscyclus van softwareontwikkeling ondersteunen. Of het nu gaat om het beheren van privé repositories, het integreren van third-party tools, of het navigeren door de complexiteit van CI/CD, de keuze tussen GitLab en GitHub heeft invloed op hoe je Git projecten zich ontvouwen.

Laten we de nuances van GitLab vs. GitHub verkennen en kijken welk platform het beste bij jouw ontwikkel- en samenwerkingsbehoeften past.

**Wat is GitLab?

via GitLab GitLab is een compleet DevSecOps platform geleverd als een enkele applicatie. Het verandert fundamenteel de manier waarop ontwikkel-, beveiligings- en ops-teams samenwerken en software bouwen.

Door het aanbieden van een naadloze, geïntegreerde ervaring over de gehele ontwikkelingslevenscyclus, stroomlijnt GitLab projectbeheer, versiebeheer van code, en continue integratie en implementatie (CI/CD), waardoor het een formidabele tool is voor ontwikkelaars die de efficiëntie en productiviteit willen verhogen.

Kenmerken van GitLab

GitLab onderscheidt zich door zijn uitgebreide functies die het volledige ontwikkelproces ondersteunen. Dit open-source platform biedt een alles-in-één oplossing voor softwareteams van projectplanning en broncodebeheer tot CI/CD, monitoring en beveiliging.

1. Continue integratie/continue inzet (CI/CD)

GitLab's CI/CD mogelijkheden automatiseren het opleveringsproces van software, van de eerste codering tot de uitrol, wat de efficiëntie verhoogt en handmatige fouten vermindert.

2. Project- en probleemopvolging

Met GitLab kunnen teams de voortgang bijhouden en projecten beheren met agile tools en methodologieën, met behulp van borden, lijsten en issues om alles overzichtelijk en transparant te houden.

3. Broncodebeheer

GitLab biedt een robuust versiebeheersysteem voor je code repositories, met ondersteuning voor coderen in samenwerkingsverband en codebeoordelingsprocessen met samenvoegverzoeken, forks en branchversies.

4. Wiki voor documentatie

GitLab bevat een geïntegreerde wiki die het maken, delen en onderhouden van projectdocumentatie vergemakkelijkt. Zo kunnen teams al hun documentatie op één plek bewaren, gemakkelijk toegankelijk en up-to-date, zodat kennis binnen het team wordt gedeeld en bewaard.

5. Ingebouwd containerregister

GitLab's ingebouwde containerregister vereenvoudigt het beheer van containers. Het stelt teams in staat om Docker images te bouwen, pushen en delen binnen hun GitLab projecten. Deze geïntegreerde aanpak stroomlijnt de workflow voor het beheren van Docker-images en het uitrollen van gecontaineriseerde applicaties, en elimineert de noodzaak voor externe registers.

6. GitLab Duo Code Suggesties

GitLab maakt gebruik van generatieve AI om code aan te vullen en te genereren om ontwikkelaars te helpen hun taken te verlichten. Het biedt code-aanvullingen voor de huidige regel die getypt wordt en genereert code op basis van natuurlijke taal code-commentaar. Het helpt ontwikkelaars het ontwikkelproces te stroomlijnen door relevante codefragmenten voor te stellen, regels code aan te vullen en functies te genereren op basis van de gegeven context.

Deze functie is beschikbaar voor Premium en Ultimate tiers en vereist de GitLab Duo Pro add-on. Het ondersteunt een reeks extensies en talen, en verbetert de ontwikkelworkflow met AI-gestuurde suggesties die zich aanpassen aan de codeerstijl en projectcontext van de gebruiker.

GitLab prijzen

GitLab biedt een reeks prijsopties die zijn afgestemd op de behoeften van verschillende teams en projecten:

Gratis

Premium : $19 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $19 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Ultimate: $99 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

**Wat is GitHub?

via gitHub_ GitHub is een cloud-gebaseerde hostingservice waarmee je een Git repository kunt beheren. Het biedt een platform voor versiebeheer en samenwerking, waardoor ontwikkelaars vanaf elke locatie kunnen samenwerken aan projecten.

GitHub vereenvoudigt het proces van code delen en publiceren, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor open-source software en private codebases van bedrijven. Door enkelvoudige codecontrole en CI/CD in één platform te integreren, vergemakkelijkt GitHub de naadloze ontwikkeling van softwareprojecten.

Kenmerken van GitHub

GitHub staat bekend om zijn uitgebreide functies die de ontwikkelingslevenscyclus ondersteunen, de samenwerking verbeteren en het projectbeheer stroomlijnen. De intuïtieve interface en community-gedreven aanpak maken het een favoriet onder ontwikkelaars wereldwijd.

1. Versiebeheersysteem en samenwerking

GitHub biedt krachtige tools voor het branchen, samenvoegen en pullen van verzoeken, waardoor meerdere ontwikkelaars efficiënt en zonder conflicten aan hetzelfde project kunnen werken.

2. GitHub-acties voor CI/CD

GitHub Actions automatiseren je werkstroom van idee tot productie, zodat je je code kunt bouwen, testen en uitrollen binnen het ecosysteem van GitHub.

3. Probleem- en projecttracering

Met issue tracking en project boards biedt de GitHub repository uitgebreide tools om je werk te plannen en bij te houden, projecten te beheren en op één lijn te blijven met je team.

4. Beveiliging en scannen van code

GitHub gaat verder dan de basisfunctionaliteit van Git om ervoor te zorgen dat je code veilig is. Met geïntegreerde beveiligingsfuncties, inclusief automatisch scannen van code en waarschuwingen voor kwetsbaarheden, maakt GitHub het makkelijker om beveiligingsproblemen te identificeren en op te lossen voordat ze problematisch worden, zodat je projecten bij elke stap beschermd zijn.

5. GitHub pagina's

GitHub pagina's bieden een eenvoudige manier voor ontwikkelaars om websites direct vanuit hun GitHub repository te hosten en te publiceren. Deze functie is perfect voor project homepages, documentatie en persoonlijke of organisatorische sites, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is om je werk met de wereld te delen.

6. GitHub Copilot

GitHub Copilot werkt als je AI-coderingsassistent en verbetert workflows van ontwikkelaars door realtime AI-gebaseerde suggesties te bieden. Het draait natuurlijke taalaanwijzingen in coderingssuggesties op basis van de context en stijlconventies van je project. Het verhoogt de productiviteit van de ontwikkelaar met wel 55% en helpt ontwikkelaars de kwaliteit van hun code te verbeteren.

GitHub-prijzen

De prijsstructuur van GitHub is ontworpen voor individuen, teams en ondernemingen, met zowel gratis als betaalde plannen:

Gratis

Team : $4 per gebruiker/maand

: $4 per gebruiker/maand Onderneming : $21 per gebruiker/maand

: $21 per gebruiker/maand GitHub One: Prijzen op maat

GitLab vs. GitHub: Eigenschappen vergeleken

Zowel GitHub als GitLab bieden tools om het ontwikkelproces te stroomlijnen, van de eerste codering tot de uiteindelijke deployment tools. GitLab positioneert zichzelf als een enkele applicatie voor de hele DevSecOps levenscyclus, terwijl GitHub uitblinkt met zijn enorme community en samenwerkingsfuncties voor ontwikkelaars wereldwijd.

Laten we hun belangrijkste functies naast elkaar leggen om te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Feature #1: Continue integratie/continue inzet (CI/CD)

GitLab neemt een kleine voorsprong in CI/CD dankzij de ingebouwde, sterk geïntegreerde CI/CD-omgeving die naadloos aansluit op de DevOps-levenscyclus. Het maakt testen, uitrollen en bewaken in meerdere stappen mogelijk zonder integraties met derden.

GitHub, aan de andere kant, biedt GitHub Actions, dat krachtige automatiseringsmogelijkheden biedt, maar misschien meer setup en integratie met tools van derden vereist om een vergelijkbaar niveau van workflowautomatisering als GitLab te bereiken.

Feature #2: Project en probleem traceren

Als het aankomt op het volgen van projecten en problemen, heeft GitHub een klein voordeel. De gebruikersinterface is intuïtief en het issue-tracking systeem is robuust, waardoor het voor teams makkelijker is om samen te werken, de voortgang bij te houden en projecten te beheren. GitHub Projects integreert nauw met het GitHub ecosysteem, en biedt Kanban-achtige borden voor het organiseren van taken en workflows.

GitLab biedt ook uitgebreide project management tools, inclusief issue tracking en boards. Echter, GitHub's gemeenschap en wijdverspreide adoptie geven het een beetje een voorsprong in samenwerking en bruikbaarheid voor een breder publiek.

Feature #3: Versiebeheerplatform en samenwerking

Zowel GitLab als GitHub zijn gebouwd op Git en bieden uitstekende ondersteuning voor versiebeheerplatforms en samenwerking. GitHub onderscheidt zich echter door zijn sociale coderingsaanpak, die een uitgebreide en actieve gemeenschap bevordert waar ontwikkelaars gemakkelijk elkaars werk kunnen delen, volgen en eraan bijdragen. GitHub's pull request systeem staat vooral bekend om zijn code review proces.

GitLab biedt vergelijkbare samenwerkingstools, inclusief merge requests, die vergelijkbaar zijn met GitHub's pull requests. Hoewel GitLab's versiebeheersystemen en samenwerkingstools robuust zijn en geïntegreerd in de benadering van één applicatie, maken GitHub's grotere community en gebruikersbestand het misschien de go-to voor ontwikkelaars die met anderen in contact willen komen en hun projecten op grote schaal willen delen.

De keuze tussen GitHub en GitLab kan afhangen van specifieke behoeften: GitLab voor degenen die op zoek zijn naar een alles-in-één DevOps platform en GitHub voor degenen die prioriteit geven aan gemeenschap en samenwerking.

GitLab vs. GitHub: Een korte samenvatting

Hier is een snelle vergelijkingstabel van de belangrijkste functies tussen GitLab en GitHub, met de nadruk op kritieke aspecten die de keuze voor GitLab of GitHub beïnvloeden software ontwikkelingstools :

Laten we ook een snelle vergelijking maken van de verschillende prijsplannen voor beide tools

GitLab vs. GitHub op Reddit

Om het sentiment te peilen en inzichten te verzamelen, onderzochten we discussies op Reddit, met name binnen de r/devops subreddit, waar professionals hun ervaringen en voorkeuren delen over deze twee versiebeheer giganten. Eén Reddit gebruiker die reflecteerde op hun overstap van GitHub naar GitLab vóór de introductie van GitHub Actions, uitte zijn tevredenheid over GitLab. De gebruiker vroeg zich af waarom DevOps professionals nog steeds de voorkeur geven aan GitHub, ondanks de uitval, en vroeg zich af of het te wijten is aan unieke functies of organisatorische inertie.

Als antwoord werden verschillende punten naar voren gebracht:

GitHub's stabiliteit: Een gebruiker noemde dat GitHub's downtime vergelijkbaar is met die van GitLab, wat suggereert dat de keuze niet wordt beïnvloed door betrouwbaarheid. Het debat gaat verder dan uptime en gaat ook over de functies en de ondersteuning van de gemeenschap die elk platform biedt

Een gebruiker noemde dat GitHub's downtime vergelijkbaar is met die van GitLab, wat suggereert dat de keuze niet wordt beïnvloed door betrouwbaarheid. Het debat gaat verder dan uptime en gaat ook over de functies en de ondersteuning van de gemeenschap die elk platform biedt GitHub Actions vs. GitLab CI/CD : GitHub Actions werd geprezen voor zijn ontwikkelingssprongen en de levendige open-source software community die bijdraagt aan zijn groei. GitLab CI/CD werd daarentegen gezien als adequaat, maar achterblijvend in innovatie en functie-updates

: GitHub Actions werd geprezen voor zijn ontwikkelingssprongen en de levendige open-source software community die bijdraagt aan zijn groei. GitLab CI/CD werd daarentegen gezien als adequaat, maar achterblijvend in innovatie en functie-updates Feature ondersteuning en implementatie: Sommige gebruikers vonden dat GitLab's features vaak halfbakken lijken of traag evolueren, en noemden het package management van het platform als een voorbeeld van ondermaatse prestaties

Sommige gebruikers vonden dat GitLab's features vaak halfbakken lijken of traag evolueren, en noemden het package management van het platform als een voorbeeld van ondermaatse prestaties Prijswijzigingen: GitLab's recente prijsverhoging heeft discussies aangewakkerd over kosten versus waarde, waardoor sommigen hun keuze voor het platform heroverwegen. De verhoogde licentiekosten zonder overeenkomstige functieverbeteringen hebben geleid tot vergelijkingen en kosten-batenanalyses tussen GitHub en GitLab

GitLab's recente prijsverhoging heeft discussies aangewakkerd over kosten versus waarde, waardoor sommigen hun keuze voor het platform heroverwegen. De verhoogde licentiekosten zonder overeenkomstige functieverbeteringen hebben geleid tot vergelijkingen en kosten-batenanalyses tussen GitHub en GitLab Community en ecosysteem: De GitHub Marketplace en zijn overvloed aan Acties werden benadrukt als een belangrijk voordeel, dat uitgebreide functionaliteit biedt door middel van door de gemeenschap ontwikkelde plugins en integraties

ik heb de afgelopen jaren veel tijd in beide doorgebracht en GH is gewoon functioneler vanwege de investering van MS en de grotere gemeenschap, IMO. GL worstelt met schaalgrootte..."_

Reddit gebruikers lijken te neigen naar GitHub vanwege zijn robuuste CI/CD geavanceerde mogelijkheden, verbeterd door GitHub Actions, en zijn uitgebreide ecosysteem ondersteund door een grote gemeenschap. Maar de voorkeur is niet unaniem, sommigen waarderen GitLab's geïntegreerde DevOps platform en self-hosting opties.

Meet ClickUp-Het beste alternatief voor GitLab vs GitHub

Terwijl het debat tussen GitLab en GitHub doorgaat onder ontwikkelteams, is het verkennen van alternatieven die misschien beter aansluiten bij je ontwikkelbehoeften cruciaal.

ClickUp is een veelzijdig platform dat een uitgebreide reeks tools biedt die zijn ontworpen om de productiviteit, samenwerkingsmogelijkheden en de algehele ontwikkellevenscyclus te verbeteren. ClickUp is een geduchte concurrent en biedt unieke functies voor softwareteams.

ClickUp rivale #1: Op maat gemaakt voor softwareteams

beheer uw activiteiten met gemak en efficiëntie door gebruik te maken van de kracht van ClickUp Brain_

Deze revolutionaire AI-assistent kan ontwikkelaars helpen hun productiviteit te verbeteren. Hier zijn enkele opvallende kenmerken van ClickUp Brain die u moet opzoeken:

AI Knowledge Manager: ClickUp Brein fungeert als een uitgebreide Knowledge Manager, waarmee ontwikkelaars direct informatie kunnen opvragen en ophalen uit documenten, taken en projecten. Hierdoor is het niet meer nodig om handmatig gegevens door te spitten of collega's te vragen, wat tijd bespaart en de efficiëntie verhoogt

ClickUp Brein fungeert als een uitgebreide Knowledge Manager, waarmee ontwikkelaars direct kunnen opvragen en ophalen uit documenten, taken en projecten. Hierdoor is het niet meer nodig om handmatig gegevens door te spitten of collega's te vragen, wat tijd bespaart en de efficiëntie verhoogt AI Project Manager: Deze dient als een geautomatiseerde projectmanager, die toezicht houdt op en workflows stroomlijnt, zoals updates en voortgangsrapporten . Ontwikkelaars kunnen projectsamenvattingen, actie-items, de planning van subtaken en zelfs het automatisch invullen van gegevens automatiseren. Het vermindert handmatige inspanningen aanzienlijk en richt zich meer op kritisch denken en innovatie

Deze dient als een geautomatiseerde projectmanager, die toezicht houdt op en workflows stroomlijnt, zoals . Ontwikkelaars kunnen projectsamenvattingen, actie-items, de planning van subtaken en zelfs het automatisch invullen van gegevens automatiseren. Het vermindert handmatige inspanningen aanzienlijk en richt zich meer op kritisch denken en innovatie AI Writer for Work: Van spellingscontroles zonder plugins of extensies tot het genereren van snelle antwoorden met de perfecte toon, ClickUp Brain vereenvoudigt het maken van inhoud. Het kan ook tabellen genereren met rijke gegevens, sjablonen maken voor taken, documenten en projecten en spraak omzetten in tekst voor transcripties van vergaderingen

Van spellingscontroles zonder plugins of extensies tot het genereren van snelle antwoorden met de perfecte toon, ClickUp Brain vereenvoudigt het maken van inhoud. Het kan ook tabellen genereren met rijke gegevens, sjablonen maken voor taken, documenten en projecten en spraak omzetten in tekst voor transcripties van vergaderingen Productiviteits- en engineeringtools: ClickUp BrainAI rust ontwikkelaars uit met tools om documenten met productvereisten (PRD's) te schrijven, onderzoeken voor gebruikerstests te ontwerpen, testplannen te maken en nog veel meer. Dit komt direct tegemoet aan hun specifieke behoeften op het gebied van productontwikkeling en engineeringstaken

Versnel uw ontwikkelingsworkflow met ClickUp

Terwijl GitHub en GitLab krachtige tools bieden voor versiebeheer en samenwerking, presenteert ClickUp een veelzijdig alternatief dat voldoet aan de uitgebreide behoeften van ontwikkelteams. Het komt naar voren als een compleet alternatief dat tegemoet komt aan de behoefte van ontwikkelteams aan versiebeheer en codebeoordeling en dat ook taakbeheer, planning en samenwerking verbetert.

Met zijn gebruiksvriendelijke interface, uitgebreide integratiemogelijkheden en aanpasbare functies biedt ClickUp een robuust platform dat dynamische en veelzijdige softwareontwikkelingsprojecten ondersteunt.

Of u nu projecten efficiënter wilt beheren, naadloos wilt samenwerken of gewoon een tool zoekt die zich aanpast aan uw workflow, ClickUp is de oplossing. Klaar om uw ontwikkelingsproces te transformeren. Ontdek ClickUp vandaag en ontdek hoe het de productiviteit van uw team naar nieuwe hoogten kan tillen.