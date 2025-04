ClickUp bekroond op Forbes' Amerika's lijst van beste startende werkgevers 2025

San Diego, 11 maart 2024 - ClickUp is bekroond op de Forbes lijst van America's Best Startup Employers 2024. Deze prestigieuze prijs wordt uitgereikt door Forbes en Statista Inc., de wereldwijd toonaangevende statistiekenportal en provider van industrieranglijsten. De lijst werd aangekondigd op 5 maart 2024 en kan worden weergegeven op de website van Forbes.

De America's Best Startup Employers 2024 ranglijst onderzoekt de best presterende startups als werkgevers aan de hand van gedefinieerde KPI's om potentiële kandidaten te begeleiden bij het vinden van innovatieve en stabiele startups om voor te werken. Bedrijven die in aanmerking komen voor de evaluatie moeten hun hoofdkantoor hebben in de VS, opgericht zijn tussen 2014 en 2021, minstens 50 werknemers in dienst hebben en een startup-structuur hebben.

Er werden meer dan 7 miljoen datapunten verzameld en geanalyseerd. Van de 20.000 bedrijven kwamen er slechts 3000 in aanmerking voor een diepgaande analyse op basis van drie criteria:

Reputatie van de werkgever: Relevante werkplekaspecten en zoektermen werden gedefinieerd en getest (bijv. betrokkenheid van werknemers, bedrijf/bedrijfscultuur, bedrijfsstrategie, ...). Op algoritmen gebaseerde tekstanalyse werd gebruikt om positieve, neutrale of negatieve content te categoriseren. Tevredenheid van werknemers: Onderwerpen waren retentie, compensatie en voordelen, flexibiliteit op de werkplek, diversiteit en inclusiviteit, enz Groei: Gegevens met betrekking tot websiteverkeer, groei van het aantal werknemers, totaal aantal werknemers, vacatures, enz. werden geanalyseerd.

Op basis van de resultaten van het onderzoek is ClickUp verheugd om te worden opgenomen in de lijst van Forbes met de beste kleine werkgevers van Amerika 2024.

"We zijn er ongelooflijk trots op dat we door Forbes worden erkend als een van de Beste Startupwerkgevers", zegt Derek Dahlin, Hoofd Personeel en Juridische Zaken bij ClickUp: "Onze toewijding bij ClickUp is niet alleen om uit te blinken in productiviteitssoftware, maar om een cultuur te koesteren waarin uitzonderlijke individuen kunnen gedijen en een legendarische carrière kunnen opbouwen. Deze erkenning door Forbes is een bewijs van de levendige, op groei gerichte omgeving die we voor ons team hebben gecultiveerd."

