10 Jupyter Notebook Alternatieven en Concurrenten in 2024

Als je bekend bent met Jupyter Notebook, dan weet je dat het een uitstekend hulpmiddel is voor het maken en delen van documenten die live code, vergelijkingen, visualisaties en verhalende tekst bevatten.

De wereld van data science en codering evolueert echter voortdurend en een collaboratieve en interactieve notebookomgeving is een must-have. Sommige gebruikers zijn ook op zoek naar alternatieven voor Jupyter omdat het functies voor versiebeheer van gegevens en het aanvullen van code mist.

Gedaan met het delen en beheren van meerdere versies van Jupyter Notebooks! Kies een interactieve tool die samenwerking vergemakkelijkt.

Laten we eens kijken naar de 10 beste Jupyter alternatieven en concurrenten van dit moment. Of je nu een doorgewinterde datawetenschapper bent of net begint met coderen, er is voor ieder wat wils.

**Wat moet je zoeken in Jupyter Notebook Alternatieven?

Als je op zoek bent naar Jupyter alternatieven, zorg er dan voor dat je diegene selecteert die:

Een geweldige gebruikerservaring bieden: Zoek naar Jupyter alternatieven die de navigatie vereenvoudigen en de gebruikerservaring optimaliseren met een intuïtieve interface

De 10 beste Jupyter Notebook alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we nu de beste Jupyter-alternatieven voor data science in 2024 verkennen.

1. ClickUp

ClickUp is een alles-in-één tool die een veelzijdige en collaboratieve aanpak biedt voor het beheren van projecten en documenten.

Gebruik ClickUp Docs voor het documenteren en delen van belangrijke informatie met het team

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en een groot aantal opmaakopties kunt u gemakkelijk ClickUp Documenten om documenten te maken en te bewerken voor elk project, stappenplan, kennisbank of taak.

En er is meer. Met ClickUp Docs kunt u ook in realtime samenwerken met uw team. Stelt u zich eens voor dat u samen aan documenten kunt werken, ideeën kunt delen en wijzigingen kunt aanbrengen als dat nodig is, allemaal op één plek.

Met versiebeheer zijn wijzigingen bijhouden en teruggaan naar vorige versies een fluitje van een cent. Geen verwarring of chaos meer!

Vereenvoudig uw coderingstraject met een AI-code-snippetgenerator, ontworpen om het proces van het opnemen van snippets in uw projecten moeiteloos te stroomlijnen

Bovendien kunt u zelfs HTML-bestanden toevoegen, testspecificaties maken en codeknipsels genereren met behulp van ClickUp Brein , een alles-in-één AI-assistent die je ook kan helpen sjablonen en tabellen te maken om gegevens op te slaan.

Als je je zorgen maakt over gegevensanalyse, dan kun je ook daar bij ClickUp terecht. De ClickUp Data Analyse Bevindingen Sjabloon is uw go-to voor het organiseren en presenteren van uw bevindingen.

Verkrijg inzichten, visualiseer trends en neem geïnformeerde beslissingen met ClickUp Data Analysis Findings Template

Met secties voor het samenvatten van belangrijke bevindingen, het visualiseren van gegevens en het geven van aanbevelingen, kunt u deze sjabloon eenvoudig maken, bewerken en delen met uw team.

Dat is nog niet alles! ClickUp Kladblok biedt een veelzijdigere aanpak voor het maken van notities, brainstormen en het organiseren van ideeën dan Jupyter Notebook. U kunt notities maken en organiseren in een hiërarchische structuur, waardoor het gemakkelijk is om verschillende onderwerpen en subonderwerpen bij te houden. En met uitgebreide opmaakopties zoals vet, cursief en opsommingstekens zullen je notities informatief en visueel aantrekkelijk zijn.

Leg snelle notities, ideeën en herinneringen vast met ClickUp Notepad

ClickUp Notepad integreert naadloos met andere ClickUp functies. Koppel uw notities aan taken, documenten of andere ClickUp-items, zodat u gemakkelijk naar relevante informatie kunt verwijzen. Bovendien betekent samenwerking in realtime dat u kunt brainstormen en ideeën kunt delen met uw teamleden, waar ze ook zijn.

De beste functies van ClickUp

Verbeter uw workflows voor gegevensanalyse door integratie met Jupyter Notebook, RStudio of Python

Krijg direct nauwkeurige en contextuele antwoorden van elk werk binnen en verbonden met ClickUp met ClickUp Brain, uw AI-assistent

Tekst, code, SOP-documenten, gegevensbeleid en meer maken, analyseren en delen met ClickUp Docs

Gebruik verschillende visualisatieopties zoals Gantt-grafieken, kalenders en tijdlijnen om gegevens met betrekking tot taken, projecten en teams te visualiseren

Integreer met tools van derden zoals Google Sheets, Microsoft Excel en Tableau om gegevens efficiënt te analyseren en te visualiseren

Automatiseer gegevensgerelateerde taken zoals gegevensverzameling, analyse en visualisatie met functies zoals aangepaste workflows, aangepaste velden en automatisering, waardoor u tijd en moeite bespaart

Gegevensbeveiliging en -privacy garanderen met versleuteling, toegangscontroles en auditlogboeken om gevoelige gegevens te beschermen

ClickUp beperkingen

ClickUp heeft veel functies en kan worden aangepast voor verschillende rollen, dus het kan even duren voordat nieuwe gebruikers alles onder de knie hebben

Prijzen voor ClickUp

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.380+ beoordelingen)

4.7/5 (9.380+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. CoCalc

via CoCalc Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc) van Sagemath, Inc. is een online platform voor coderen in samenwerkingsverband. Het is het meest geschikt voor studenten, onderzoekers en docenten voor samenwerkingsprojecten en onderwijs op afstand.

Het biedt een omgeving waarin je code kunt maken, bewerken en uitvoeren in verschillende programmeertalen, waaronder Python, R, Julia en SageMath.

CoCalc ondersteunt ook LaTeX documentbewerking en integreert met Jupyter Notebooks.

De beste functies vanCoCalc

Werk tegelijkertijd aan hetzelfde project met realtime samenwerkingsfuncties

Gebruik datavisualisatietools om grafieken, diagrammen en plots te maken binnen uw projecten

Communiceer met medewerkers via ingebouwde chat- en videoconferentiefuncties

De beperkingen vanCoCalc

De gratis tier heeft resourcebeperkingen, zoals geheugen- en CPU-quota's, die complexe berekeningen of grote datasets kunnen beperken

Prijzen voorCoCalc

Hobbyist: $10.86/maand

$10.86/maand Groep academische onderzoekers: $123,98/maand

$123,98/maand Zakelijke werkgroep: $104,16/maand

CoCalc beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen reviews beschikbaar

3. Volgendejournaal

via Volgendejournaal Nextjournal is een webgebaseerd platform dat computationele code integreert met verhalende tekst.

Het platform ondersteunt verschillende programmeertalen, waaronder Python, R, Julia en Clojure, evenals externe gegevensbronnen en bibliotheken.

Een van de belangrijkste kenmerken van Nextjournal is de mogelijkheid om reproduceerbare onderzoeksartikelen te maken die alle code, data en visualisaties bevatten die nodig zijn om de resultaten te reproduceren. Dit zorgt voor transparantie en stelt anderen in staat om voort te bouwen op het werk.

Daarnaast biedt Nextjournal samenwerkingsfuncties waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde notitieblok kunnen werken. Dit maakt het eenvoudig voor teams om samen te werken aan projecten en hun werk te delen met anderen.

De beste functies van Nextjournal

Schrijf code, voer deze in realtime uit en visualiseer de resultaten via tekst, afbeeldingen en interactieve plots

Deel uw werk en werk samen met anderen

Wijzigingen snel volgen met automatisch versiebeheer

Nextjournal beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat het niet voldoet aan de behoeften vandocumenten met productvereisten Nextjournal pricing

**Gratis

Team: begint bij $299/maand

begint bij $299/maand Enterprise:begint bij $499/maand

Nextjournal beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

4. Deepnote

via Deepnote Een ander alternatief voor Jupyter Notebook is Deepnote. Het is een interactief data science platform dat samenwerking en reproduceerbaarheid makkelijker wil maken voor datawetenschappers en analisten zoals jij.

Het biedt een code editor en notebook interface vergelijkbaar met Jupyter, maar met extra functies zoals real-time samenwerking, versiebeheer, en de mogelijkheid om projecten gemakkelijk met anderen te delen.

Deepnote integreert met populaire data science bibliotheken en tools zoals pandas, sci-kit-learn en TensorFlow, en ondersteunt ook een breed scala aan programmeertalen zoals Python, R en SQL.

Het platform is ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn, met de focus op het gemakkelijk maken om aan de slag te gaan en met anderen samen te werken aan data science-projecten.

De beste functies van Deepnote

Werk in realtime samen met teamgenoten en beheer versiebeheer met Git-integratie

Kies uit een reeks aantrekkelijke grafiek- en diagramformaten

Integreer SQL om databases rechtstreeks in uw notitieblok te bevragen, waardoor uw gegevensanalyseproces wordt gestroomlijnd

Deel je werk eenvoudig via links of exporteer als PDF/HTML-bestanden en personaliseer je ervaring met aangepaste thema's en snelkoppelingen voor een efficiëntere workflow

Deepnote beperkingen

Beperkte ondersteuning voor programmeertalen

Afhankelijk van internetverbinding

Prijzen voor Deepnote

Gratis

Team: $39/editor per maand

$39/editor per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Deepnote beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

4.8/5 (70+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

5. Google Colab

via Google Colab Google Colab, ook bekend als Google Colaboratory, is een cloudgebaseerde service waarmee je Python-code kunt schrijven en uitvoeren in een browsergebaseerde omgeving. Het is een van de populaire Jupyter-alternatieven voor gegevensanalyse, machine learning en deep learning-taken.

Het biedt toegang tot Graphics Processing Units (GPU's) en Tensor Processing Units (TPU's) voor snellere berekeningen, wat vooral handig is voor het trainen van deep learning-modellen. Daarnaast integreert Google Colab met Google Drive, waardoor het importeren van datasets en exporteren van resultaten eenvoudig is. Je kunt ook samenwerken met anderen door je notitieblokken met hen te delen.

Google Colab wordt geleverd met voorgeïnstalleerde bibliotheken zoals NumPy, pandas, matplotlib en TensorFlow, zodat je snel aan de slag kunt met data-analyse en machine learning-taken. Het ondersteunt ook Markdown, zodat je documenten ontwerpen met geïntegreerde code, visualisaties en verklarende tekst.

Uw notitieblokken delen met andere gebruikers is eenvoudig met Google Colab; u kunt een link genereren of het notitieblok exporteren als een .ipynb-bestand.

De beste functies van Google Colab

Gratis toegang tot krachtige hardwareversnellers die complexe berekeningen versnellen

Importeer datasets en exporteer resultaten, wat samenwerking vergemakkelijkt

Experimenteer met code en visualiseer resultaten in een interactieve interface

Onderwijzen en leren van machine learning en data science met een toegankelijk platform

Google Colab beperkingen

De gratis versie heeft beperkingen op de maximale uitvoeringstijd (12 uur), maximale notebookgrootte (100 MB) en het maximale geheugen (25 GB). Als je meer bronnen nodig hebt, moet je mogelijk upgraden naar een betaald plan of andere platforms gebruiken

Google Colab prijzen

Gratis

Pay As You Go: Begint bij $11.79 voor 100 rekeneenheden

Begint bij $11.79 voor 100 rekeneenheden Kolab Pro: $11,79/maand

$11,79/maand Kolab Pro+: $58,99/maand

$58,99/maand Kolab Enterprise: Betaal voor wat u gebruikt

Google Colab beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

6. Kaggle

via Kaggle Kaggle is een platform om datasets te vinden en te publiceren, modellen te verkennen en te bouwen in een webgebaseerde data science notebookomgeving, samen te werken met andere datawetenschappers en machine learning-engineers en deel te nemen aan wedstrijden om data science-uitdagingen op te lossen.

Het platform biedt tools voor het opschonen en verkennen van gegevens, een webgebaseerde codeerinterface en een cloudgebaseerde uitvoeringsomgeving.

Kaggle biedt ook leermiddelen, zoals tutorials, cursussen en webinars, om u te helpen uw vaardigheden op het gebied van datawetenschap en machinaal leren te ontwikkelen.

De beste functies van Kaggle

Duik in de enorme collectie datasets van Kaggle en verken een breed scala aan onderwerpen

Gebruik de Kaggle Notebooks-interface om analyses en modellen voor machinaal leren te maken en te delen, wat de samenwerking bevordert

Toegang verlenen tot applicatiegegevens via API's en tekst genereren op basis van een tekstprompt

Deel te nemen aan de forums van Kaggle, vragen te stellen, ideeën te delen en samen te werken met andere datawetenschappers en beoefenaars van machine learning

De beperkingen van Kaggle

Moeilijk voor beginners omdat de competities en datasets over het algemeen gericht zijn op meer ervaren datawetenschappers

Sommige gebruikers vinden het een uitdaging om op te vallen of erkenning te krijgen voor hun werk, vooral in grotere competities met veel deelnemers

Kaggle prijzen

**Gratis

Kaggle beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

7. Zeppelin

via Zeppelin Apache Zeppelin is een krachtig hulpmiddel waarmee je gegevens kunt verkennen, analyseren en visualiseren met behulp van verschillende programmeertalen zoals SQL, Python, Scala en R.

Het behoort tot de populaire Jupyter-alternatieven voor datawetenschappers, analisten en ingenieurs die met grote datasets werken en complexe analysetaken uitvoeren.

Met de ingebouwde visualisatietools en integratie met Apache Spark kun je met Zeppelin interactieve notebooks maken, je werk delen en samenwerken met anderen aan datagestuurde projecten.

Of je nu een beginner bent of een expert in voorspellende data-analyse apache Zeppelin kan je helpen om ruwe gegevens om te zetten in waardevolle inzichten.

De beste eigenschappen van Zeppelin

Verbluffende visualisaties maken en complexe gegevensanalyses uitvoeren

Ondersteuning voor meerdere talen voor efficiënte debugging van code

Gebruik robuuste analysemogelijkheden voor big data

Voer grondige dataverkenning uit met interactieve notebooks

Uw analyse-ervaring op maat maken en moeiteloos schalen voor grote datasets en gedistribueerd computergebruik

Zeppelin beperkingen

Beperkte ondersteuning voor gegevensbronnen in vergelijking met andere tools voor gegevensanalyse

Voor beginners kan de interface en het gebruik van Apache Zeppelin een steile leercurve hebben

Zeppelin prijzen

**Gratis

Zeppelin beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

8. Saturnus Wolk

via Saturnus Wolk Saturn Cloud is een toonaangevende leverancier van cloud-gebaseerde data science en machine learning-platforms.

Met een focus op toegankelijkheid en samenwerking stelt Saturn Cloud datawetenschappers en analisten in staat om soepel te werken met verschillende machine-learning frameworks en tools. Hun platform biedt beheerde omgevingen voor populaire frameworks zoals TensorFlow en PyTorch, wat een snelle modelontwikkeling en -implementatie mogelijk maakt.

Bovendien kunt u dankzij de ondersteuning voor gedistribueerde computing van Saturn Cloud uw workloads efficiënt schalen.

Met functies zoals versiebeheer, gegevensbeheer en implementatiemogelijkheden, stelt Saturn Cloud datateams in staat om hun machine-learning workflows te stroomlijnen en hun modellen sneller in productie te nemen.

De beste functies van Saturn Cloud

Eenvoudig configureren en schalen van uw machine learning frameworks

Samenwerken met Jupyter Notebooks om interactief te werken en inzichten te delen met uw team

Verspreid computing en schaal uw workloads over meerdere machines voor snellere verwerking

Wijzigingen volgen en effectief samenwerken met functies voor versiebeheer

Gegevens openen, manipuleren en visualiseren binnen het platform

Stroomlijnenprocessen in kaart brengen voor uw machine-learning modellen

De beperkingen van Saturn Cloud

Er kunnen beperkingen zijn op de hoeveelheid computermiddelen, storage of bandbreedte die kan worden gebruikt

Bepaalde functies of integraties zijn mogelijk alleen beschikbaar met specifieke abonnementen

Prijzen voor Saturn Cloud

Gehost: Gratis

Gratis Gehoste organisaties: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Saturn Cloud beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (250+ beoordelingen)

5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Microsoft Azure Notebooks

via Microsoft Azure-notitieboeken Microsoft Azure Notebooks biedt een cloud-gebaseerde omgeving waarmee je notebooks kunt maken en uitvoeren zonder software op je lokale machine te installeren.

Dit open-source platform maakt het makkelijker voor teams om samen te werken aan projecten, omdat ze allemaal toegang hebben tot dezelfde notebooks vanaf elk apparaat met een internetverbinding.

Naast het bieden van een samenwerkingsomgeving, maakt Azure Notebooks het beheren en delen van notebooks eenvoudiger. Je kunt bijvoorbeeld projecten maken om je notitieblokken te organiseren en versiebeheer gebruiken om wijzigingen in de loop van de tijd bij te houden. Je kunt je notitieblokken ook delen met anderen door een link te genereren die het notitieblok opent in hun webbrowser.

Azure Notebooks is geïntegreerd met andere Azure services, zoals Azure Machine Learning, zodat je eenvoudig machine learning modellen die je in je notebooks hebt gemaakt, kunt implementeren in de cloud. Dit maakt het ontwikkelen en implementeren van machine learning oplossingen eenvoudiger.

De beste functies van Microsoft Azure Notebooks

Notebooks maken en delen om samen te werken met collega's en belanghebbenden aan projecten

Integreer met Azure services, implementeer machine learning modellen en schaal je workloads naar behoefte

Creëer interactieve datavisualisaties, analyseer je data en leer van je bevindingen met behulp van verschillende programmeertalen

Gebruik markdown-cellen om je notitieblokken op te maken voor professionele presentaties en zorg voor gegevensbeveiliging en naleving van de regelgeving met behulp van de robuuste functies van Azure

Notebooks lokaal of in de cloud uitvoeren, wijzigingen bijhouden, itereren op je werk en je gegevens onderzoeken

De beperkingen van Microsoft Azure Notebook

De gratis tier heeft beperkingen, waaronder beperkte CPU- en geheugenbronnen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor notebooks, met name aangepaste thema's en extensies

Prijzen voor Microsoft Azure Notebooks

**Gratis

Microsoft Azure Notebooks beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

10. IBM Watson Studio

via IBM Watson Studio De laatste tool in onze lijst van Jupyter-alternatieven is IBM Watson Studio. Dit is een uitgebreid platform voor datawetenschap en machinaal leren dat is ontworpen om bedrijven te helpen bij het bouwen, trainen en implementeren van AI-modellen.

Het biedt tools voor datavoorbereiding, modelontwikkeling en -implementatie en samenwerkingsfuncties om teamwerk tussen datawetenschappers en bedrijfsanalisten te vergemakkelijken.

Watson Studio ondersteunt populaire programmeertalen zoals Python en R en integreert met verschillende gegevensbronnen en cloudomgevingen.

Het platform bevat ook geavanceerde mogelijkheden zoals AutoAI, dat het volgende automatiseert procesdocumentatie automatiseert, en Watson Machine Learning, waarmee modellen eenvoudig kunnen worden ingezet en beheerd.

IBM Watson Studio beste eigenschappen

Gebruik AutoAI om het proces van het maken en optimaliseren van machine learning modellen te versnellen

Verbind en integreer gegevens uit verschillende bronnen voor een uitgebreide en efficiënte gegevensanalyse

Vereenvoudig de inzet van modellen voor machinaal leren in productieomgevingen voor gebruik in de echte wereld

IBM Watson Studio beperkingen

Premium functies en diensten kunnen leiden tot hoge operationele kosten

IBM Watson Studio prijzen

Op IBM Cloud Pak voor Data: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Op IBM Cloud Pak® voor Data as a Service: Aangepaste prijzen

IBM Watson Studio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (160+ beoordelingen)

4.2/5 (160+ beoordelingen) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Power uw datawetenschapsprojecten met ClickUp

Er zijn verschillende Jupyter-alternatieven die u kunt overwegen als u alleen documenten wilt maken en delen. Maar met ClickUp kunt u veel meer. Het platform draait niet alleen om documenten en gegevensanalyse. Het is een veelzijdige tool die functies biedt voor projectbeheer, documentatie, samenwerking en automatisering, waardoor het een geweldige alles-in-één oplossing is.

Dus als je iets nieuws wilt proberen om je data science projecten efficiënt te beheren, clickUp eens proberen en zie het verschil dat het kan maken voor uw workflow.