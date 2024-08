10 Pictory-alternatieven voor het maken van AI-video's in 2024

AI-tools zijn tegenwoordig doorgedrongen tot bijna elk domein en de creatieve wereld vormt daarop geen uitzondering. Daar is AI onmisbaar geworden.

Generatieve AI heeft ook invloed gehad op de traditionele videoproductie. Van software voor het maken van video's tot online videobewerkingstools die verfijnen hoe je op het scherm verschijnt, kunstmatige intelligentie kan je tegenwoordig helpen bij het produceren van video's van professionele kwaliteit. Creatieven en contentmarketeers kunnen content van hoge kwaliteit publiceren in de helft van de tijd met een videocreatieplatform.

Deze tools doen veel: sommige helpen je met het maken van aangepaste avatars met behulp van AI, andere kunnen verbluffende video's genereren met slechts korte instructies, terwijl weer andere zich richten op het verfijnen van video door achtergronden en meer te verwijderen.

Pictory is zo'n tool die favoriet is bij makers over de hele wereld. Gebruikers zijn echter op zoek gegaan naar alternatieven vanwege de beperkte automatiseringsfuncties en de onhandige interface.

Als jij een van hen bent, dan is deze blog iets voor jou.

We hebben de top 10 Pictory alternatieven voor je verzameld. We behandelen de belangrijkste functies, voor- en nadelen en prijsplannen en bieden alle inzichten om je te helpen het ideale platform voor jouw merk te kiezen.

Wat moet je zoeken in een Pictory Alternatief?

Voordat je een keuze maakt, zijn er een aantal kenmerken waar je rekening mee moet houden bij het zoeken naar Pictory alternatieven.

Gebruiksvriendelijke interface: Een goed ontworpen interface en drag-and-drop functies vereenvoudigen het creatieve proces. Let ook op duidelijke navigatie en een korte leercurve

Een goed ontworpen interface en drag-and-drop functies vereenvoudigen het creatieve proces. Let ook op duidelijke navigatie en een korte leercurve

Een breed scala aan aanpassingsopties: Kies Pictory alternatieven waarmee je bedrijfsmiddelen kunt vervangen en die een verscheidenheid aan sjablonen voor storyboarden thema's, lettertypen, kleuren, muziek en overgangen, zodat u gemakkelijk gepersonaliseerde video's kunt maken

Verschillende videostijlen en -types: Kies je AI-videomaker op basis van de specifieke stijl die je nodig hebt, of het nu animatievideo's, infographics, marketingvideo's of advertenties voor sociale media zijn

Kies je AI-videomaker op basis van de specifieke stijl die je nodig hebt, of het nu animatievideo's, infographics, marketingvideo's of advertenties voor sociale media zijn AI en automatisering: Het ideale Pictory-alternatief moet het videocreatieproces kunnen automatiseren met suggesties en tekst-naar-spraak commentaar. Zorg er daarnaast voor dat de AI-activa accuraat en relevant zijn

Uitgebreide mediabibliotheek en assets: Kies Pictory alternatieven met een uitgebreide mediabibliotheek met eersteklas stockafbeeldingen, films, audiotracks en afbeeldingen. Controleer ook of u uw eigen media kunt uploaden om de visuele aantrekkingskracht te vergroten

Kies Pictory alternatieven met een uitgebreide mediabibliotheek met eersteklas stockafbeeldingen, films, audiotracks en afbeeldingen. Controleer ook of u uw eigen media kunt uploaden om de visuele aantrekkingskracht te vergroten Videobewerkingsmogelijkheden: Controleer of de Pictory alternatieven op de lijst bewerkingsfuncties bieden zoals bijsnijden, bijsnijden, tekst toevoegen en filters toepassen voor aantrekkelijkere video's

Videobewerkingsmogelijkheden: Controleer of de Pictory alternatieven op de lijst bewerkingsfuncties bieden zoals bijsnijden, bijsnijden, tekst toevoegen en filters toepassen voor aantrekkelijkere video's

Opties voor exporteren en delen: Eenvoudige opties voor delen die verschillende uitvoerformaten en resoluties ondersteunen voor compatibiliteit zijn cruciaal. Zoek daarom naar sociale media-integratie en functies voor direct delen, zodat u uw doelgroep kunt bereiken

De 10 beste alternatieven voor Pictory in 2024

Nu je weet op welke functies je moet letten, laten we eens kijken naar de 10 beste Pictory alternatieven.

1. Lumen5

via

Lumen5

Lumen5 is een gebruiksvriendelijk alternatief voor Pictory. Het is een slimme tool voor het maken van video's die AI gebruikt om lange blogs of artikelen om te zetten in boeiende video's, of het nu voor onderwijs, nieuws, entertainment of videomarketing is.

Deze AI-tool is op maat gemaakt voor kleine bedrijven met krappe bewerkingsbudgetten en is uitstekend voor teams die geen geavanceerde videovaardigheden hebben, maar toch professioneel ogende video's willen.

Lumen5 is ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn met drag-and-drop editing, sjablonen en de mogelijkheid om blogs en RSS-feeds automatisch om te zetten in video's. Bovendien biedt het coole functies zoals het uploaden van merkpakketten, meerdere werkruimten en aanpasbare kleuren, lettertypen en watermerken.

Hoewel het misschien niet het beste is voor grote creatieve teams die samenwerken, is het een solide keuze voor individuen, zelfstandigen en freelancers die content beheren voor meerdere merken.

Lumen5 beste eigenschappen

Vat bloginhoud met één klik samen in video's

Converteer posts of scripts naar video met AI Voiceover of je eigen opgenomen stem

Creëer een consistent merk door lettertypen, kleuren en een logo te uploaden om een aangepaste merkkit te maken

Video's aanpassen met behulp van de ingebouwde mediabibliotheek voor foto's, video's, audio en AI Voiceover

Lumen5 beperkingen

1080p resolutie video's zijn alleen beschikbaar in de duurdere plannen

Sommige gebruikers vinden de UI verwarrend en de videolay-out verouderd

Lumen5 prijzen

**Gratis

Basis: $29/maand

$29/maand Starter: $79/maand

$79/maand Professioneel: $199/maand

$199/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Lumen5 beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

2. Fliki

via

Fliki

Fliki is een gebruiksvriendelijk softwareplatform voor het maken van video's, podcasts en audioboeken door tekst om te zetten in audiobestanden en video's. Het is een van de meest toegankelijke Pictory-alternatieven voor gebruikers zonder geavanceerde technische vaardigheden.

Gebruikers zijn altijd vol lof over de realistische en goed getimede audio, waardoor het zich onderscheidt van andere AI-videogeneratoren. Daarnaast biedt de collectie van meer dan 1000 stemmen in 75 talen een breed scala aan opties voor het inspreken van teksten.

Een van de opvallendste functies van Fliki is het royale gratis plan, dat vijf minuten gratis video per maand biedt. Het biedt toegang tot essentiële tools voor het genereren van tekst-naar-video content, meertalige stemmen, verschillende dialectopties en een uitgebreide bibliotheek met afbeeldingen, videoclips en muziekclips.

De beste functies van Fliki

Gebruik stem klonen om je natuurlijke stem te verwerken in AI-gegenereerde video's

Toegang tot een rijke voorraad media (geïntegreerd met Pixabay) en sjablonen voor het maken van diverse content

Gebruik tweets, blogberichten en PowerPoint-presentaties als AI-aanwijzingen

Gebruik de tool voor veelzijdige toepassingen, variërend van YouTube-video's tot blogconversies

Verhalen beter vertellen door verschillende stemstijlen en emoties te gebruiken

De beperkingen van Fliki

Geen transparant gebruik van credits

Beperkte videobewerkingsfuncties

Fliki prijzen

**Gratis

Standaard: $28/maand per gebruiker

$28/maand per gebruiker Premium: $88/maand per gebruiker

$88/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Fliki beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (120+ beoordelingen)

4.8/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (240+ beoordelingen)

3. Synthesia

via

Synthesia

Een ander generatief AI-product, Synthesia, valt op door zijn meer dan 140 AI-avatars, waarbij gebruikers kunnen kiezen uit de bibliotheek of zelfs hun eigen avatar kunnen maken.

Het blinkt uit in het omzetten van tekstscripts in video's met audio in verschillende talen en stemmen. Gebruikers kunnen achtergronden en merkkleuren personaliseren, muziek toevoegen en markeringen invoegen voor eenvoudige animaties.

Het is geschikt voor vele toepassingen, van training tot verkoop en videomarketing . Synthesia's populariteit is te danken aan zijn eenvoud, rijke functies, natuurlijk klinkende AI-avatars en samenwerkingstools. Zodra een concept voor een video klaar is, kunnen makers deze eenvoudig delen met anderen, feedback ontvangen op het platform en de video vervolgens insluiten of downloaden.

De beste functies van Synthesia

Zet je tekst binnen enkele minuten om in boeiende video's

Toegang tot een verscheidenheid aan natuurlijk klinkende AI-stemmen in meer dan 120 talen

Video's eenvoudig publiceren en delen met een gegenereerde, deelbare link

Maak aangepaste AI-avatars voor videoprojecten, trainingsmateriaal en meer

Videoscripts maken met AI-scriptassistent

Uw scherm opnemen voor how-to's entrainingsvideo's* Ondertitels in meerdere talen toevoegen en animaties uitlijnen met audio-inhoud

Synthesiebeperkingen

Video's bewerken en bijschriften toevoegen is tijdrovend

Het aantal scènes dat u aan elke video kunt toevoegen is afhankelijk van uw prijsplan

Prijzen voor Synthesia

Starter: $22/maand (jaarlijks gefactureerd)

$22/maand (jaarlijks gefactureerd) Creator: $67/maand (jaarlijks gefactureerd)

$67/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (110+ beoordelingen)

4. Beschrijving

via

Beschrijf

Descript is een unieke online videobewerkingssoftware met AI-ondersteuning waarmee je je video net zo kunt bewerken als met een document.

De automatische transcriptiefunctie betekent dat alle wijzigingen die je aanbrengt in de tekst, zoals verwijderen, verplaatsen of kopiëren, direct worden vertaald naar je video. Ideaal voor contentmakers die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing voor het bewerken van video's.

Het is net als het bewerken van een Word-document-upload media of neem audio op, ontvang direct een transcript en bewerk vervolgens uw media clips door de tekst aan te passen.

Je kunt een realistische voice-over maken op basis van je stem met AI-stemmen. Bovendien herkent het Green Screen automatisch je videoachtergrond, zodat je die kunt veranderen in wat je maar wilt.

Beschrijf de beste eigenschappen

Genereer automatisch transcripties met een nauwkeurigheid tot 95%

Bewerk audio en video met tekstgebaseerde bewerkingsaanwijzingen

Richt je blik opnieuw met de functie Oogcontact, die vooral handig is als je voorleest uit een script

Verwijder invulwoorden en dode lucht met één klik

Beperkingen beschrijven

De gebruikersinterface is niet intuïtief

De prompts worden vaak verkeerd geïnterpreteerd

Prijzen beschrijven

Gratis

Creator: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschrijf beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (390+ beoordelingen)

4.6/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

5. Steve.ai

via

Steve.ai

Steve.ai is een bekwaam AI-gestuurd videocreatieprogramma met live en geanimeerde video-opties. Het wordt geleverd met verschillende stockbeelden, personages en audiosporen, zodat je de tekstlay-out kunt aanpassen, de duur van scènes kunt aanpassen en kleurensjablonen kunt gebruiken.

Steve.ai is ontworpen voor zakelijke gebruikers, marketingteams en docenten en zorgt voor een gebruiksvriendelijke ervaring. Of je nu een blogger bent die content hergebruikt of een beginner in het maken van video's, Steve.ai heeft een blog-naar-video functie die het bereik van je publiek vergroot.

Je kunt ook muziek, geluidseffecten en tekst toevoegen om je video's aan specifieke behoeften aan te passen.

De beste functies van Steve.ai

Maak eersteklas geanimeerde en live video's met AI

Bespaar tijd met automatisch gegenereerde scripts voor uw video's

Verbeter je video's met een geanimeerde nieuwslezer

Creëer meer inclusieve content met AI-personages die verschillende leeftijden, etniciteiten en beroepen uitbeelden

De beperkingen van Steve.ai

Beperkte sjablonen

Mist een directe 'delen'-knop

Prijzen van Steve.ai

Gratis

Basis: $20/maand

$20/maand Starters: $60/maand

$60/maand Pro: $80/maand

$80/maand Enterprise: Prijzen op maat

Steve.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. BaanML

via

BaanML

Runway, een andere favoriet onder mogelijke alternatieven voor Pictory, gebruikt AI "magische gereedschappen" om video's, afbeeldingen, 3D-animaties te maken en audio te verbeteren, allemaal tegen veel lagere kosten dan door mensen geleide projecten.

Het biedt meer dan 30 speciale AI-functies voor het maken van video's en met de nieuwste Gen-2-functies kun je innovatieve video's maken van tekst en/of afbeeldingen.

Je kunt ook audio toevoegen door een apart bestand te uploaden en deze eenvoudig synchroniseren met je video. Runway werkt zowel op desktop- als mobiele apparaten.

De beste functies van Runway

Media maken of verbeteren met tekst-naar-video en video-naar-video prompting

Kan gebruikt worden door zowel grote bedrijven als solo entertainers

Pas Runway aan door uw AI-model te trainen zodat het overeenkomt met uw merkstijl en onderwerprichtlijnen

Runway-beperkingen

Geen AI-avatars

Runwayprijzen

Basis: Gratis

Gratis Standaard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Unlimited: $95/maand per gebruiker

$95/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Runway beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

7. DeepReel

via

DeepReel

Stel je voor dat je jezelf kloont om op grote schaal gepersonaliseerde video's te maken.

Met DeepReel kunt u uw script schrijven en uw avatar het zien uitspreken met uw stem, en het is beschikbaar in meer dan 30 talen. Dit maakt het platform uw go-to voor het maken van gepersonaliseerde verbindingen met klanten en prospects, waardoor uw merk opvalt. Schaal uw proces voor het maken van video-inhoud terwijl je de verkoopproductiviteit verhoogt door in contact te komen met individuele klanten. Je kunt ook e-mails en video-landingspagina's aanpassen met je merkactiva.

DeepReel beste eigenschappen

Genereer met audio verrijkte video's van tekst

Verrijk je video's met AI-avatars voor een studiokwaliteit touch

Importeer video's door uw Canva-account te koppelen

Start gepersonaliseerde videocampagnes om je publiek effectief te bereiken

DeepReel beperkingen

Mist speciale mobiele en desktop apps

Prijzen voor DeepReel

Starter: $5/maand

$5/maand Creator: $19/maand

$19/maand Creëer plus: $39/maand

$39/maand Pro: $99/maand

$99/maand Zakelijk: $199/maand

$199/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

DeepReel beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

8. Uur één

via

Uur één

Hour One onderscheidt zich onder de Pictory-alternatieven door zijn gebruiksvriendelijke interface en wereldwijde compatibiliteit. Het platform maakt het mogelijk om AI-video's te maken in meer dan 100 talen, met 200 stemmen met realistische accenten en uitspraken.

Naast de meertalige mogelijkheden biedt Hour One unieke functies zoals 3D-projectsjablonen en AI Wizard-tools. Deze tools, aangedreven door ChatGPT, helpen gebruikers bij het maken van intelligentere video's, scripts en vertalingen op schaal.

Reals, het zelfbedieningsplatform voor videobewerking van Hour One, is minimalistisch en gebruiksvriendelijk en legt sterk de nadruk op scripting. Het heeft meer dan 30 AI-avatars met tekst in 19 talen, waarmee gebruikers snel video's van hoge kwaliteit kunnen maken op basis van tekstscripts.

Uur één beste eigenschappen

Boeiende video's maken met AI-avatars in meerdere talen

Genereer afbeeldingen van tekst binnen de video-editor

Maak video's met behulp van 2D- en 3D-videosjablonen of zelfs eenvoudige AI-aanwijzingen

Gebruik merkkit en merkintro's/outro's voor een consistente merkuitstraling

Uur één beperkingen

Beperkte voorraad sjablonen

Avatars missen realisme

Uur één prijzen

**Gratis

Lite: $30/maand

$30/maand Zakelijk: $112/maand

$112/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Uur één beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Pipio

via

Pipio

Pipio is een eenvoudig alternatief voor Pictory waarmee je professionele AI-video's kunt maken door eenvoudigweg elementen op het scherm te typen, klikken en slepen.

Met meer dan 100 virtuele woordvoerders die kunnen worden aangepast, is Pipio geschikt voor verschillende doeleinden zoals marketing, verkoop en training. Deze AI-avatars spreken in meer dan 40 talen met verschillende accenten en bieden een veelzijdige oplossing voor je videobehoeften.

Pipio, dat de voorkeur geniet van filmmakers, marketeers, ondernemers en meer, maakt professioneel ogende video's met aanpasbaar uiterlijk, stem en taal.

De beste eigenschappen van Pipio

Pas een breed scala aan digitale avatars aan voor uw video's

Genereer video's van hoge kwaliteit rechtstreeks vanuit uw script

Pas uw video aan met uw favoriete stem, visuele effecten, enz.

Pipio-beperkingen

De videokwaliteit is niet zo hoog als de andere op deze lijst

Pipio prijzen

Premium: $25/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pipio beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Veed

via

Veed

Veed, een favoriet onder makers van inhoud voor sociale media, is een gebruiksvriendelijk online platform dat is ontworpen voor beginners en professionals die snel video's willen maken en bewerken.

De drag-and-drop editor, gekoppeld aan functies zoals automatische ondertiteling, schermopname en een autocue, maakt het maken van video's eenvoudig met behulp van generatieve AI-technologie.

Pas tekst, lettertypen, kleuren en muziek aan om unieke video's te maken en kies uit verschillende thema's om specifieke boodschappen over te brengen. Het platform vereenvoudigt videotranscriptie-u hoeft alleen maar uw video te uploaden, op 'Auto Transcribe' te klikken en het transcript te downloaden.

De beste functies

Vereenvoudig bewerken met een intuïtieve tijdlijn en tools voor één klik

Bespaar tijd door de AI-videoscriptgenerator te gebruiken om het verhaal van je video te structureren

Voeg direct ondertiteling toe of transcribeer audio naar tekst

Verbeter video's door royalty-vrije stockmedia te gebruiken

Zet moeiteloos tekst om in spraak met een aangepaste avatar

Voor beperkingen

Het platform is te traag, vooral voor video's langer dan 10 minuten

Beperkte aanpassingsopties

Prijzen

Gratis

Basis: $290,67/maand per gebruiker

$290,67/maand per gebruiker Pro: $599/maand per gebruiker

$599/maand per gebruiker Zakelijk: $1.500/maand per gebruiker

$1.500/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Veed beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 3.4/5 (40+ beoordelingen)

In tegenstelling tot Pictory alternatieven die zich richten op het genereren van professionele video's met behulp van AI, productiviteitsplatforms voor het beheren van videoprojecten zoals ClickUp, bieden een veel breder scala aan AI-tools. Deze tools vereenvoudigen je creatieve workflow, verbeteren de samenwerking en verhogen de productiviteit.

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van AI, 15+ weergaven en taakautomatisering

A software voor projectbeheer clickUp is een gecentraliseerde productiviteitshub die al uw werk samenbrengt. Met flexibele project- en taakbeheerfuncties, een sjabloonbibliotheek en 1000+ integraties is ClickUp het go-to platform voor teams om hun videoprojecten en taken te stroomlijnen binnen één gezamenlijke werkruimte.

Gebruik ClickUp Brain om al uw AI-gerelateerde taken uit te voeren, van schrijven tot administratief werk ClickUp Brein biedt met zijn AI Knowledge Manager, AI Project Manager en AI Writer for Work contextuele inzichten en tijdsbesparing voor een hogere productiviteit.

Gebruik de AI-geschikte schrijfassistent om binnen enkele seconden video-ideeën, schema's en scripts te genereren. Het kan spelling en grammatica corrigeren, zelfs je tekst in meerdere talen vertalen en de tekst naar wens aanpassen - of je hem nu langer, korter, boeiender of eenvoudiger wilt.

ClickUp biedt ook brainstormtools zoals ClickUp Whiteboards om u en uw creatieve team te helpen video-ideeën te bedenken en verhaallijnen op te bouwen.

Gebruik ClickUp Brain om paragrafen in blogs om te zetten in pakkende bijschriften/prompts voor uw video's

Gebruik ClickUp Documenten als uw gezamenlijke werkruimte om scriptideeën, inspiratiebronnen, creatieve briefings en meer op te slaan. U kunt het ook gebruiken om video's te delen met uw team en belanghebbenden voor commentaar en proefafdrukken.

Als je moeite hebt met het bijhouden van meerdere creatieve projecten, dan hebben wij precies wat je nodig hebt. Met ClickUp Taken kunt u al uw projecten organiseren en bijhouden met hun gerelateerde taken, prioriteiten instellen, ze toewijzen aan hun respectievelijke eigenaars, opmerkingen en herinneringen toevoegen en zelfs repetitieve taken automatiseren. U kunt de voortgang volgen via verschillende weergaven, zoals de Kanban-stijl Bordweergave , Grafiekweergave of Tijdlijnweergave .

Voor ontwerp- en creatieve teams biedt ClickUp een uitgebreide bibliotheek met samengestelde sjablonen om workflows te bouwen die uw ideale processen weerspiegelen, waardoor efficiëntie en creativiteit worden bevorderd.

Specifiek voor videoproductie heeft ClickUp dit Sjabloon voor videoproductie om je te helpen een vliegende start te maken met je videoprojecten. Gebruik het om je videoprojecten te organiseren en bij te houden op type, status, vervaldatums, enz.

Plan, beheer en pas uw video's aan met ClickUp's videoproductiesjabloon

Klik op de beste eigenschappen

Krijg toegang tot meer dan 100 ingebouwde aanwijzingen in ClickUp Brain voor nauwkeurige resultaten bij uw eerste poging om inhoud te maken met behulp van AI

Maak AI-gegenereerde scripts, videoschetsen en verhaalideeën in seconden

Overwin taalbarrières met de vertaalactie en lever bijna perfecte vertalingen in 12 talen

Deel je scripts en video's met belanghebbenden voor commentaar en proeflezen binnen het platform

Samen met uw team brainstormen over verhaallijnen en scriptideeën met ClickUp Whiteboards

Al uw verschillende creatieve projecten, tijdlijnen, afhankelijkheden, enz. efficiënt bijhouden met ClickUp Taken met aangepaste velden en statussen

Maak moeiteloos verbinding via meer dan 1.000 integraties met toonaangevende werktools

Verken een voortdurend uitbreidende sjabloonbibliotheek met vooraf gemaakte en aanpasbare hulpmiddelen om elk proces in ClickUp op te starten

ClickUp beperkingen

Er is een leercurve in het begin omdat er een breed scala aan functies wordt aangeboden

De mobiele app biedt niet alle beschikbare weergaven

Prijzen voor ClickUp

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.300+ beoordelingen)

4.7/5 (9.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Maak video's met het juiste AI-platform

Het juiste AI-platform kan uw meest vertrouwde partner worden bij het maken van video's. Het kiezen van de ideale tool uit onze lijst met Pictory-alternatieven is echter slechts de eerste stap.

Hoewel deze alternatieven fantastische functies bieden voor het maken van video's, heb je ook een tool nodig om je creatieve workflows en content te beheren.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken met zijn arsenaal aan project- en taakbeheerfuncties.

Met ClickUp kunt u uw videoproductieproces stroomlijnen, samenwerken met uw team en ervoor zorgen dat uw projecten van begin tot eind op schema blijven. Aanmelden voor ClickUp vandaag gratis aan en verander de manier waarop u aan uw videoprojecten werkt!