10 Beste Mindnode Alternatieven voor Mindmappen in 2024

Je hebt een idee dat je wilt omzetten in een duidelijk abonnement. Je hebt waarschijnlijk het populaire mindmapping hulpmiddel Mindnode gebruikt.

Ondanks de array aan functies heeft Mindnode nog steeds beperkingen. Het gebrek aan functies voor live samenwerking en ingebouwde thema's kan je doen uitkijken naar alternatieven.

Daarom hebben we een lijst samengesteld van de top 10 Mindnode alternatieven die je meer opties en voordelen kunnen bieden.

Maar laten we, voordat we erin duiken, eerst wat meer begrijpen over online mindmapping tools.

Wat moet je zoeken in Mindnode Alternatieven?

Een mindmapping hulpmiddel is een digitaal hulpmiddel dat u helpt bij het creëren van een visuele weergave van uw ideeën, concepten en abonnementen. In tegenstelling tot pen en papier bieden deze visuele denkhulpmiddelen flexibiliteit, zodat u gemakkelijk elementen kunt herschikken, toevoegen of verwijderen terwijl uw abonnement vorm krijgt.

Niet alle mindmapping tools zijn echter hetzelfde. Sommige hebben meer functies, terwijl andere gebruiksvriendelijker en veiliger zijn. Daarom moet u weten wat u moet zoeken en vinden in een hulpmiddel voor mindmapping.

Dit zijn de belangrijkste functies die een hulpmiddel voor mindmapping moet hebben:

Gebruikersvriendelijke interface: Zoek naar eenvoudige tools waarmee u snel aan de slag kunt. Aanpasbaarheid is hier van vitaal belang zodat u uw mindmaps kunt aanpassen aan verschillende Taken en voorkeuren

Zoek naar eenvoudige tools waarmee u snel aan de slag kunt. Aanpasbaarheid is hier van vitaal belang zodat u uw mindmaps kunt aanpassen aan verschillende Taken en voorkeuren Limiet knooppunten : De sleutel tot mindmapping zijn knooppunten en verbindingen die je helpen om te braindumpen en het grotere geheel te zien. Zorg ervoor dat de tool uw vermogen om het aantal knooppunten en verbindingen te creëren niet limiet

: De sleutel tot mindmapping zijn knooppunten en verbindingen die je helpen om te braindumpen en het grotere geheel te zien. Zorg ervoor dat de tool uw vermogen om het aantal knooppunten en verbindingen te creëren niet limiet Samenwerkingsmogelijkheden : Zoek naar Mindnode alternatieven met goede functies voor samenwerking. Deze omvatten het toevoegen van teamleden, het achterlaten van opmerkingen en samenwerken in realtime. Vlotte samenwerking in realtime kan teamwerk en efficiëntie enorm verbeteren

: Zoek naar Mindnode alternatieven met goede functies voor samenwerking. Deze omvatten het toevoegen van teamleden, het achterlaten van opmerkingen en samenwerken in realtime. Vlotte samenwerking in realtime kan teamwerk en efficiëntie enorm verbeteren Gegevensflexibiliteit : Zorg ervoor dat de tool eenvoudige import- en exportfuncties ondersteunt. Dit zorgt voor een naadloze integratie met andere tools in uw workstroom, waardoor een soepele uitwisseling en beheer van zakelijke informatie mogelijk wordt

: Zorg ervoor dat de tool eenvoudige import- en exportfuncties ondersteunt. Dit zorgt voor een naadloze integratie met andere tools in uw workstroom, waardoor een soepele uitwisseling en beheer van zakelijke informatie mogelijk wordt Beveiligingsmaatregelen: Geef de voorkeur aan tools met robuuste functies op het gebied van veiligheid, vooral als u te maken hebt met gevoelige gegevens. Encryptie en toegangscontrole zijn essentieel om uw privacy te beschermen

Geef de voorkeur aan tools met robuuste functies op het gebied van veiligheid, vooral als u te maken hebt met gevoelige gegevens. Encryptie en toegangscontrole zijn essentieel om uw privacy te beschermen AI verbeteringen: Overweeg Mindnode alternatieven die gebruik maken van kunstmatige intelligentie (AI) om uw mindmapping ervaring te verbeteren. AI-gestuurde functies zoals tekst opmaak kunnen de organisatie en visualisatie stroomlijnen, waardoor uw mindmaps aantrekkelijker en begrijpelijker worden

10 Beste Mindnode Alternatieven voor Mindmappen in 2024

Nu je weet wat je moet zoeken en vinden in een mindmapping tool, laten we eens kijken naar de beste alternatieven voor Mindnode in 2024.

1. ClickUp

Gebruik ClickUp's mindmaps om vlot ideeën te brainstormen

ClickUp is een software voor projectmanagement en productiviteit met onder andere een hulpmiddel voor mindmaps. Mindmaps van ClickUp functie is een veelzijdig en krachtig hulpmiddel voor het visualiseren van ideeën, het organiseren van gedachten, brainstormen en het snel en efficiënt plannen van projecten.

Maar dat is nog niet alles.

U kunt ook uw taken opslaan en verbinden met uw mindmaps binnen één platform. Dit helpt je om al je werk georganiseerd, toegankelijk en onder één dak te houden.

De beste functies van ClickUp

Samenwerken met je teams en mindmaps aanpassen aan uw behoeften. U kunt teamleden uitnodigen, uw mindmaps delen en ze samen in real-time bewerken. U kunt ook feedback en aantekeningen achterlaten op uw mindmaps

Werk in realtime samen met uw teamgenoten om iedereen op dezelfde pagina te houden met ClickUp Mindmaps

Maak mindmaps vanuit het niets of gebruik bestaande Taken als knooppunten. U kunt ook taken en knooppunten verslepen om uw mindmaps opnieuw in te delen.

Maak eenvoudig mindmaps diagrammen met behulp van Taken en knooppunten in ClickUp Mindmaps, het beste alternatief voor Mindnode

Integreer uw mindmaps met andere tools en apps die u gebruikt. U kunt gegevens importeren uit verschillende databronnen, zoals bestanden, afbeeldingen, aantekeningen en koppelingen

Sleep en herschik de layout om georganiseerde mindmaps te maken met ClickUp

Gebruik kunstmatige intelligentie (AI) om uw mindmapping-ervaring te verbeteren. ClickUp AI-gestuurde functies kunnen u helpen bij het formateren van uw tekst, het organiseren van uw elementen en het visualiseren van uw gegevens

Pas uw mindmaps aan met kleuren, pictogrammen en stijlen. U kunt bijlagen, opmerkingen en checklists toevoegen aan uw knooppunten en taken

Vereenvoudig brainstormen met een kant-en-klare, volledig aanpasbareClickUp eenvoudig sjabloon voor mindmaps. ClickUp biedt ook andere gemakkelijk aanpasbaremindmaps sjablonen /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-68.png Stroomlijn het brainstormen over ideeën met het ClickUp Eenvoudige sjabloon voor mindmaps https://app.clickup.com/signup?template=t-180546794 Download het sjabloon /$$$cta/

Beperkingen ClickUp

De uitgebreide interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. MindManager

via MindManager MindManager werkt als een digitaal whiteboard waarmee je moeiteloos ideeën kunt toevoegen en ordenen terwijl je ze met elkaar verbindt als dat nodig is. Je kunt de voortgang van een project bijhouden door deadlines, prioriteiten en resources op te nemen.

Met de functie voor slepen en neerzetten kun je knooppunten en subknooppunten snel manipuleren en overal op het canvas plaatsen waar je maar wilt.

Je kunt de opvallende functie in kaart brengen op het dashboard gebruiken om alle projectgerelateerde gegevens op één toegankelijke locatie samen te brengen, zodat jij en je teamleden ze kunnen bekijken.

De beste functies van MindManager

Veilig in realtime samenwerken in kaarten van MindManager

Taken en dashboards beheren en samenwerken in Microsoft Teams

Maak snel visuele werkstromen voor complexe processen

Effectief projecten plannen met visuele tijdlijnen en mijlpalen

Excel-gegevens categoriseren en analyseren in MindManager-kaarten

MindManager limieten

Er is geen gratis abonnement beschikbaar

Beperkte bewerking en functies voor Gantt grafieken

Prijzen voor MindManager

Essentials: $99 per jaar

$99 per jaar Professioneel: $179 per jaar

$179 per jaar Enterprise: Aangepaste prijzen

MindManager beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

4.5/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

3. Muurschildering

via Muurschildering De volgende op onze lijst van Mindnode alternatieven is Mural, een visueel werkplatform ontworpen voor effectief teamwerk vanaf elke locatie. Teams kunnen het volgende gebruiken creatieve technieken voor visuele samenwerking.

Je kunt alle leden van het team naadloos op elkaar afstemmen met functies zoals kaarten, processtromen, diagrammen en integratie van afbeeldingen.

Mural's intuïtieve digitale whiteboard gaat verder dan traditioneel brainstormen. Het is een dynamische ruimte voor ideeën, abonnementen en innovatie, of teams nu persoonlijk, hybride of op afstand werken.

Met Mural wordt elke stem gehoord, wat zorgt voor inclusiviteit en het gezamenlijk bereiken van doelen.

De beste functies van Mural

Kies uit verschillende groottes voor uw samenwerkingsdoelen en bied flexibiliteit zonder limieten

Voeg ideeën, actie-items en meer toe als sticky notes of tekstvakken met aanpasbare kleuren en clustering voor het identificeren van patronen

Maak eenvoudige visualisaties van werkstromen, kaarten, processen, hiërarchieën, reizen en meer

Verbeter de communicatie door pictogrammen, GIF's en afbeeldingen te integreren met Noun Project, GIPHY en Unsplash

Bespaar tijd en standaardiseer methoden binnen uw organisatie door aangepaste sjablonen te maken en te publiceren in uw werkruimte

Mural limieten

Nieuwe gebruikers hebben een leercurve aangetroffen

Prijzen muurschildering

Gratis

Team+ : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Business: $17,99/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$17,99/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Murale beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.300+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

4. FreeMind

via FreeMind FreeMind is een veelzijdig hulpmiddel voor mindmapping waarmee u visuele ideeën kunt vastleggen. Of u nu een project plant, schrijft of een concept bedenkt, het biedt flexibele diagrammen die verder gaan dan lineaire structuren.

Cross-platform compatibiliteit met Windows, Linux en macOS, aangedreven door Java Runtime Environment, zorgt voor toegankelijkheid voor een brede gebruikersbasis. Als open-source project nodigt FreeMind bijdragen van iedereen uit.

De beste functies van FreeMind

Maakmindmaps van alle soorten met zijn gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface

Werkt universeel dankzij de brede platformcompatibiliteit op basis van Java

Personaliseer uw mindmaps met zijn brede bereik van aanpassingsmogelijkheden om aan uw specifieke behoeften te voldoen

Gebruik een verscheidenheid aan plugins die nieuwe functies en functionaliteit aan de software kunnen toevoegen

FreeMind beperkingen

Het product is al een aantal jaren niet bijgewerkt en recensenten hebben aangetoond dat ze onzeker zijn over het gebruik ervan

Biedt beperkte samenwerkingsmogelijkheden

Kan complex zijn voor beginners

FreeMind prijzen

Free Forever

FreeMind beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. IdeaNote

via Ideanote Ideanote is een communicatiebeheertool die is ontworpen om ideeën van individuen te verzamelen, met efficiënte ideeënverzameling, samenwerking en beheer voor bedrijven.

Het bevordert innovatie door bijdragen van belanghebbenden en afdelingen op meerdere niveaus mogelijk te maken en zo een cultuur van creativiteit en gemeenschap op te bouwen.

Met Ideanote kun je ideeën snel doorzoeken en uitvoeren, waardoor de productiviteit toeneemt en kansen beter worden geïdentificeerd. De flexibiliteit en beschikbaarheid maken het geschikt voor verschillende doeleinden, van productontwikkeling tot procesverbetering.

Ideanote integreert met andere applicaties via Zapier, zodat je een verbeterde functionaliteit en flexibiliteit ervaart door verbinding te maken met de tools waar je al mee werkt.

IdeaNote functies

Definieer het niveau van anonimiteit, inclusief niet anoniem, volledig anoniem en gedeeltelijk anoniem

Toegang tot Google App Script API en Notion integraties

Meerdere ideeën selecteren en acties in bulk uitvoeren

IdeaNote beperkingen

Mist geavanceerde functies voor mindmappen

Beperkte samenwerkingsfuncties voor mindmaps

Prijzen van IdeaNote

Free: Tot 10 gebruikers

Tot 10 gebruikers Business: $49-$859/maand voor 10 tot 1000 gebruikers

$49-$859/maand voor 10 tot 1000 gebruikers Enterprise: $2.899/maand voor onbeperkte gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

IdeaNote beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (250+ beoordelingen)

: 4.7/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (130+ beoordelingen)

6. MindMeister

via MindMeister MindMeister is een krachtig en veelzijdig hulpmiddel voor mindmapping en het maken van aantekeningen waarmee u uw ideeën kunt creëren en delen met uw team.

Het biedt uitzonderlijke samenwerkingsmogelijkheden : teamleden en gasten uitnodigen om mindmaps te maken, zodat ze gemakkelijk commentaar kunnen geven, brainstormen en ideeën presenteren .

Sommige functies, zoals het exporteren van concept kaarten en het bijvoegen van multimedia content, zijn echter voorbehouden aan betaalde gebruikers.

MindMeister onderscheidt zich onder de alternatieven voor Mindnode met zijn moderne interface en overvloedige aanpassingsmogelijkheden, inclusief bedrijfs lay-outs. De functie voor het automatisch uitlijnen van knooppunten zorgt er ook voor dat uw mindmaps visueel aantrekkelijk zijn en geschikt voor professionele instellingen.

De beste functies van MindMeister

Maak mindmaps met uw team met de uitstekende samenwerkingsfuncties van MindMeister

Maak gebruik van de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden

Integreer met MeisterTask voor uitgebreid Taakbeheer

De beperkingen van MindMeister

Extra functies kunnen de intuïtiviteit verminderen

Enigszins duur voor individuele gebruikers van mindmaps

Prijzen voor MindMeister

Basis : Free

: Free Persoonlijk: $3,50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$3,50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Pro: $5,50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$5,50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $8,50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en beoordelingen van MindMeister

G2 : 4.5/5 (30+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (290+ beoordelingen)

7. Coggle

via Coggle Coggle is een top online mindmapping tool en een van de meer populaire Mindnode alternatieven. Het webgebaseerde platform biedt snelheid, intuïtiviteit en gebruiksgemak, voltooid met handige sneltoetsen voor efficiëntie.

Nog beter, Coggle is gratis voor maximaal drie privé mindmaps (met onbeperkt openbare). Je kunt je mindmap ook opslaan als PDF, tekst document of afbeelding.

De eenvoud maakt het ideaal voor occasioneel digitaal gebruik. Wanneer je een diagram begint in Coggle, wordt je begroet met het centrale knooppunt van een nieuwe mindmap. Nieuwe knooppunten toevoegen is eenvoudig: klik op het plusteken of gebruik sneltoetsen voor een snellere ervaring.

Het vertrouwd raken met de sneltoetsen van de app, die handig in de lijst rechtsonder staan, verhoogt de productiviteit.

Klik op de beste functies

Nodig anderen uit om deel te nemen aan je diagrammen en samen te synchroniseren

Maak nieuwe knooppunten met een klik of via sneltoetsen

Kies uit een verscheidenheid van vooraf gemaakte sjablonen om uw mindmap of flowchart te starten

Maak nette en professioneel ogende diagrammen met Coggle's slimme layout functie

Coggle limieten

Gebruikers kunnen geen afbeeldingen invoegen of bewerkingen uitvoeren in de diagrammen

Het heeft geen geavanceerde mindmapping functies zoals aantekeningen, bijlagen, pictogrammen of labels

Klik op prijzen

Gratis :

: Geweldig : $5/maand

: $5/maand Organisatie: $8/gebruiker per maand

Klik op beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

8. Xgeest

via XMind Als je op zoek bent naar een Mindnode alternatief dat zich richt op het mindmapping proces, zou je Xmind kunnen overwegen.

Xmind is een elegant hulpmiddel voor het beheren van ideeën waarmee je op een flexibele en intuïtieve manier je gedachten kunt creëren en organiseren. Eerder dan te focussen op real-time samenwerking en versiebeheer, geeft Xmind voorrang aan het verbeteren van het mindmapping proces zelf.

Xmind heeft native Windows, macOS, iOS, Android en Linux apps om je mindmaps te openen en te gebruiken op verschillende apparaten. Dit is ideaal voor individuen of teams die consistentie willen behouden zonder constant te hoeven samenwerken.

XMind beste functies

Diagramthema's, tekst en diagramopmaak aanpassen

Maak gebruik van een professionele maar visueel aantrekkelijke standaard mindmapstijl

Gebruik de ingebouwde pitchmodus voor professionele presentaties

XMind limieten

Niet ideaal voor frequente samenwerking of uitgebreide realtimebrainstormsessies XMind pricing

Gratis abonnement

Pro abonnement: $59,99/jaar

XMind beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.3/ 5 (50+ beoordelingen)

: 4.3/ 5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (110+ beoordelingen)

9. Whimsical

via Grillig Whimsical is een samenwerkingspakket waarmee u mindmaps en andere diagrammen kunt maken en delen met uw team. U kunt verbindingen becommentariëren, de cursorbewegingen van teamgenoten bijhouden en mindmaps integreren met wireframes en documenten.

Whimsical maakt het organiseren van ideeën gemakkelijk met vereenvoudigde stylingopties en sneltoetsen. U kunt tekst, afbeeldingen, koppelingen en pictogrammen aan uw diagrammen toevoegen. Er zijn geen extra apps of extensies voor browsers nodig - alle functies zijn toegankelijk in de software.

Whimsical biedt directe integratie met GitHub en Notion en ondersteunt twee-factor verificatie voor veiligheid.

De beste functies van Whimsical

Nodig anderen uit om deel te nemen aan je diagrammen en samen te werken in synchroniseren

Kies uit een verscheidenheid van vooraf gemaakte sjablonen om uw mindmap of stroomdiagram te starten

Maak nette en professioneel ogende diagrammen met Whimsical's slimme layout functie

Whimsical limieten

Het heeft geen functies voor projectmanagement zoals andere concurrenten

Willekeurige prijsstelling

Gratis

Pro : $12 /maand per editor

: $12 /maand per editor **Org: $20 /maand per editor (jaarlijks gefactureerd)

Willekeurige beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.6/5 (170+ beoordelingen)

: 4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

10. SimpleMind

via SimpleMind SimpleMind is een app voor mindmaps en aantekeningen maken die je helpt je gedachten te ordenen, informatie te onthouden en ideeën te genereren.

Je kunt de gratis versie gebruiken op iPad, iPhone en Android toestellen of upgraden naar de betaalde versie voor meer functies.

Met SimpleMind kun je mindmaps maken en bewerken met verschillende lay-outs, stijlen en media. Je kunt ook onderwerpen koppelen aan hoofdstukken in tekst om complexe concepten beter te begrijpen.

De beste functies van SimpleMind

Kies uit verschillende lay-outs en thema's

Afbeeldingen, pictogrammen, spraakmemo's en video's toevoegen aan onderwerpen

Integreer met Dropbox, iCloud Drive en Google Drive

SimpleMind beperkingen

In kaart brengen van kruisverbindingen kan chaotisch worden

Gelijktijdige samenwerking tussen meerdere gebruikers ontbreekt

Prijzen van SimpleMind

Gratis

SimpleMind Pro: Aangepaste prijzen

SimpleMind beoordelingen en beoordelingen

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Begin vandaag nog met je reis in mindmaps

Mindmappen is een waardevolle methode om kennis en ideeën te genereren en aan elkaar te koppelen.

Mindmapping heeft vele voordelen, zoals het vereenvoudigen van complexe concepten, het categoriseren van informatie, het bieden van context, het verbeteren van creativiteit en het verbeteren van het geheugen.

Mindmaps software is een visueel denk- en brainstormhulpmiddel dat je helpt om helderder te denken. Als je nog niet weet welke tool je moet kiezen, raden we ClickUp aan.

Probeer vandaag nog de mindmaps van ClickUp en visualiseer moeiteloos uw idee met hun verschillende aanpasbare functies. Aanmelden bij ClickUp vandaag.