10 beste Bloomfire alternatieven voor kennisbeheer in 2025

We zijn het er allemaal over eens dat kennis macht is. Maar kun je er goed gebruik van maken zonder er goed mee om te gaan?

Jouw business vertrouwt waarschijnlijk op uitgebreide informatie die verspreid is over talloze documenten. A goed georganiseerde kennisbank gevuld met inzichten over klanten, producten en bedrijfsprocessen helpt u navigeren door deze oceaan van gegevens.

Tijdens uw zoektocht naar kennisbeheersoftware om uw organisatorische encyclopedie op te bouwen, bent u Bloomfire misschien al tegengekomen. Beperkte integraties en een eenvoudige automatisering van de werkstroom kunnen uw activiteiten echter belemmeren.

Wanneer dit gebeurt, hebt u een alternatief nodig dat u kan helpen. Daarom hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste Bloomfire alternatieven.

Maar voordat we beginnen, hier is waar we rekening mee hebben gehouden bij het samenstellen van deze lijst.

**Wat moet je zoeken in Bloomfire Alternatieven?

Bloomfire staat bekend om zijn intuïtieve interface en krachtige zoekfunctie. Zoek een Bloomfire-alternatief met deze functies dat net dat beetje extra kan doen om je te ondersteunen strategieën voor kennisbeheer .

Laten we eens kijken naar de sleutel functies die u moet overwegen:

Krachtige zoekfunctie: Vind Bloomfire alternatieven met een gebruiksvriendelijke zoekfunctie, zodat je snel informatie kunt vinden met directe suggesties terwijl je typt

Vind Bloomfire alternatieven met een gebruiksvriendelijke zoekfunctie, zodat je snel informatie kunt vinden met directe suggesties terwijl je typt *AI-functies:**Bedenk een kennisbeheersoftware die u intelligente suggesties geeft met behulp van AI-tools voor documenttitels, tags, samenvattingen van artikelen en SEO-beschrijvingen

In hoge mate aanpasbaar: Kies een Bloomfire-alternatief waarmee u uw kennisbank kunt aanpassen aan de stijl en het ontwerp van uw merk

Kies een Bloomfire-alternatief waarmee u uw kennisbank kunt aanpassen aan de stijl en het ontwerp van uw merk Rapportage en analyses: Kies een tool met ingebouwde rapportages en analyses om de prestaties van uw kennisbank te beoordelen, statistieken bij te houden en wijzigingen gemakkelijk door te voeren

Kies een tool met ingebouwde rapportages en analyses om de prestaties van uw kennisbank te beoordelen, statistieken bij te houden en wijzigingen gemakkelijk door te voeren Ingebouwd feedbacksysteem: Zoek een kennismanagementoplossing die aangepaste formulieren ondersteunt of integreert met tools van derden om essentiële feedback van gebruikers te verzamelen

Zoek een kennismanagementoplossing die aangepaste formulieren ondersteunt of integreert met tools van derden om essentiële feedback van gebruikers te verzamelen Slimme integraties: Ga op zoek naar software die integreert met de bestaande tools van uw team, zodat u deze snel kunt implementeren

De 10 beste Bloomfire alternatieven voor gebruik in 2024

Op basis van hun functies, prijsabonnementen en beoordelingen is dit onze lijst met de 10 beste Bloomfire alternatieven voor 2024:

1. ClickUp

De weergave ClickUp Item Hubs maakt het gemakkelijk om documenten, dashboards en Whiteboards te sorteren op recent, favoriet of 'Gemaakt door mij'

Onze nummer 1 is ClickUp voor kennisbeheer - combineer dat met een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams van alle groottes en industrieën om werk te centraliseren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-57-1400x944.png ClickUp Documenten /$$$img/

Werk samen en houd uw kennisbank up-to-date met ClickUp Docs

Ga naar ClickUp Documenten voor al uw kennisbankbehoeften. Met de gebruiksvriendelijke bewerkingstool kunt u het uiterlijk van uw document bekijken voordat u het publiceert. U kunt verschillende soorten content toevoegen, zoals afbeeldingen, checklists, geneste pagina's en bladwijzers, om georganiseerde en visueel aantrekkelijke stukken te maken.

En wat als je hulp nodig hebt met je content? Je kunt altijd je teamgenoten tegelijkertijd aan hetzelfde document laten werken.

Werk synchroon samen met uw team met ClickUp's project- en taakhulpmiddelen, koppel documenten aan workflows en verbind kennisbankmanagement met projectuitvoering.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-26.gif AI bijstand sjabloon /%img/

Gebruik ClickUp Brain om in enkele seconden ideeën te brainstormen en content te schrijven en te bewerken

Als u weinig tijd hebt, laat ClickUp Brein neemt de teugels van u over. De ingebouwde AI Writer for Work van het platform stroomlijnt het aanmaken van content door het samenvatten van tekst, het genereren van actie-items, het maken van artikeloverzichten en het formatteren van content in enkele seconden.

ClickUp gebruikers kunnen ook gebruik maken van AI in het hele platform, waardoor kennisbeheer wordt verbeterd. Met deze integratie kunt u content schrijven en samenvatten voor bedrijfswiki's, aantekeningen omzetten in werkbare lijsten met aantekeningen, hiaten in uw kennis opvullen en ideeën genereren voor interne documenten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-6.gif Bespaar tijd bij het creëren van uw kennisbank met de vooraf ontworpen sjablonen van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400 Download deze sjabloon /$$$cta/

Als u alleen iets nodig heeft om mee te beginnen, blader dan door onze uitgebreide bibliotheek met sjablonen. Begin snel met iets eenvoudigs, zoals ClickUp's sjabloon voor de kennisbank en bouw uw digitale bibliotheek van informatie op. Het heeft secties voor kennisartikelen, veelgestelde vragen en hulpbronnen, waardoor het bijhouden en delen van kennis in een bedrijf eenvoudig wordt.

Naast kennismanagement stelt ClickUp uw teams in staat om projecten te abonneren, wijzigingen bij te houden en de organisatie gedurende de gehele projectlevenscyclus te handhaven. ClickUp is een uitstekende oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar een uniform platform voor kennis- en projectmanagement.

De beste functies van ClickUp

Uw wiki's aanpassen en verbeteren met flexibele stylingopties

Eenvoudige organisatie in mappen, afdelingen - hoe u het ook nodig hebt

Universele zoekfunctie helpt u alles in seconden te vinden

In realtime samenwerken met uw teams

Bewerking, privacy en andere functies voor veiligheid beheren

Focusmodus inschakelen voor een leeservaring zonder afleiding

Gemakkelijk gekoppelde documenten vinden door ze te koppelen aan uw Taken in ClickUp-taak

Gebruik vooraf ontworpen sjablonen voor uw kennisbank

Integreer eenvoudig met meer dan 1000 populaire tools zoals Slack, Zoom en Google Drive,

ClickUp limieten

Eerste leercurve

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.300+ beoordelingen)

4.7/5 (9.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. SharePoint

via SharePoint SharePoint van Microsoft is een bekend kennisbeheersysteem waarmee u eenvoudig content kunt maken, beheren en delen, perfect om iedereen op de hoogte te houden van tijdlijnen van projecten, bedrijfsnieuws en meer.

Het helpt werknemers op de hoogte en betrokken te houden via bedrijfsportalen of intranet en gepersonaliseerde updates op de Sharepoint app. SharePoint onderscheidt zich door de aangepaste tools. Je kunt aangepaste websites maken voor verschillende projecten en afdelingen, wat de productiviteit verhoogt door het delen van bronnen en toepassingen te vereenvoudigen.

SharePoint past zich gemakkelijk aan de stijl van uw team aan en ondersteunt delen van desktops, tekstannotaties en meer, waardoor al uw projectinformatie op één plek wordt verzameld en teamdeelname wordt aangemoedigd.

De beste functies van SharePoint

Beheer grenzeloze kennisbankportalen in een ruime opslagruimte van 1 TB

Implementeer werkstromen voor versiebeheer en goedkeuring van documenten

Zorgen voor veilig intern en extern delen van bestanden

Integreren met MS Office, OneDrive, Microsoft Teams en Power BI

SharePoint beperkingen

Integratie met niet-Microsoft tools is een beetje ruw

Instelling kan wat ingewikkeld zijn

Prijzen voorSharePoint

SharePoint (abonnement 1): $5/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$5/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Als onderdeel van Microsoft 365 Business Standard: $12,50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

SharePoint beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (8.300+ beoordelingen)

4/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

3. Notie

via Notion Notion verandert teams in een cloudgebaseerde hub voor productiviteit en samenwerking. Als kennisbanksoftware brengt het wiki's, documenten en projecten samen in een verbonden werkruimte die wordt aangedreven door AI.

U kunt databases, documenten en interne wiki's maken om teamkennis op te slaan en te organiseren, waardoor de samenwerking wordt verbeterd en informatie gemakkelijk kan worden gedeeld.

Ondanks het eenvoudige uiterlijk heeft Notion aanpassingsopties, met verschillende aanpasbare sjablonen en leuke elementen zoals memes en emojis. Dit maakt het ook een behoorlijk flexibele optie voor persoonlijk kennisbeheer.

Beste functies van Notion

Bouw interne kennisbanken met pagina's en databases

Documenten aanpassen met behulp van verschillende elementen zoals tabellen met inhoud, schakels en stukjes code

Bewerk documenten samen in realtime en tag team leden met vragen en opmerkingen

Content samenvatten en bewerken en sleutelpunten erin identificeren met behulp van AI

Beperkingen van beweging

Notion's workflow automatisering triggers zijn limiet vergeleken met andere tools

Kan geen toestemming geven aan gebruikers voor subsets van gegevens in bedrijfswiki's

Prijzen van Notion

Gratis

Plus: $10/gebruiker per maand

$10/gebruiker per maand Business: $18/gebruiker per maand

$18/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Notion AI is beschikbaar voor een extra $10/gebruiker per maand

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4. KennisUil

via KennisOwl Een populaire software voor het delen van kennis onder de IT-gemeenschap onderscheidt KnowledgeOwl zich door zijn vermogen om gebruiksvriendelijke en doorzoekbare kennisgebaseerde websites te maken.

De 'typo-tolerante' zoekfunctie maakt het gemakkelijk om informatie te vinden, vooral als spelling niet uw sterkste kant is. Het platform houdt alles schoon, eenvoudig en intuïtief, waardoor het bouwen en onderhouden van kennisbanken voor klanten en werknemers eenvoudig is.

KnowledgeOwl werkt goed voor bedrijven die diensten leveren en biedt hen een eenvoudige manier om content zoals softwarehandleidingen, beleidsregels en processen te beheren.

De beste functies van KnowledgeOwl

Organiseer en navigeer met een flexibele tabel met inhoud

Gebruik de what you see is what you get (WYSIWYG) editor en bewerk de bron HTML

Voeg interne aantekeningen toe voor auteurs en stel iedereen op de hoogte van updates

Controleer de toegang tot content en branding met privé domeinen

Definieer zoektermen voor specifieke resultaten van artikelen

KnowledgeOwl beperkingen

Beperkte aangepaste functies voor rapportage

Niet kosteneffectief voor kleine organisaties

KnowledgeOwl prijzen

Eén abonnement: Vanaf $100/maand

Vanaf $100/maand Business Extra's: Vanaf $275/maand

Vanaf $275/maand Extra's voor Enterprise: Vanaf $1150/maand

KnowledgeOwl beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4.6/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

5. Confluence

via Confluentie Confluence is een andere solide optie voor kennisbeheer. Het is ideaal voor het maken, bewerken en organiseren van projectdocumentatie en interne wiki's.

Maak eenvoudig documenten aan en visualiseer je ideeën met de functie Pagina's en Whiteboards van Confluence. Je kunt ze vervolgens netjes organiseren in Spaces-achtige mappen en beslissen welke openbaar of privé kunnen zijn, zodat iedereen in realtime kan samenwerken.

Mensen prijzen Confluence vooral voor de manier waarop het de interne communicatie verbetert. Naast kennismanagement centraliseert het technische informatie, waardoor updates en projectmanagement abonnementen gemakkelijk toegankelijk zijn.

Confluence beste functies

Maken, bewerken en je content database organiseren gratis in realtime

Gebruik flexibele en aanpasbare ruimtes om speciale gebieden voor specifieke projecten of afdelingen te creëren

Maak gebruik van AI-tools zoals ChatGPT, Copywriter en Wordsmith voor snelle content Taken

Automatiseer terugkerende Taken in meerdere documenten voor meer efficiëntie

Toegang tot geavanceerde zoekfuncties voor het snel en nauwkeurig vinden van informatie

Beperkingen van invloed

Moeilijkheden met PDF formatteren en exporteren

Het beheren van toestemmingen voor het maken van technische documentatie is complex

Confluence prijzen

Gratis

Standaard: $6.05/gebruiker per maand

$6.05/gebruiker per maand Premium: $11.55/gebruiker per maand

$11.55/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.1/5 (3.700+ beoordelingen)

4.1/5 (3.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.300+ beoordelingen)

6. HelpDocs

via HelpDocs Als u informatie voor uw klantenservice wilt maken en beheren, is HelpDocs een geweldig alternatief voor Bloomfire. Deze databasesoftware wordt gebruikt door kleine startups en grote bedrijven. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en een ingebouwde editor voor het maken van aanpasbare databases met afbeeldingen en video's.

Zodra u uw zelfbedieningskennisbank hebt ingesteld, kunt u artikelen organiseren in verschillende onderwerpen of secties en tags gebruiken om het voor gebruikers eenvoudig te maken om informatie te vinden.

HelpDocs kan ook goed worden geïntegreerd met andere tools, zoals ondersteuningsplatforms en chatbots, waardoor de ondersteuningservaring wordt verbeterd.

De beste functies van HelpDocs

Aangepaste sjablonen voor kennisbank die bij uw merk en stijl passen

Tijd besparen en beheren door snelladende vooraf ontworpen sjablonen te selecteren

Blijf op de hoogte met geplande artikelupdates en genummerde versies

Integreer met communicatie- en ondersteuningstools zoals Slack, Intercom en Drift

Toegang en zichtbaarheid van artikelen voor medewerkers en klanten beheren

HelpDocs beperkingen

Gebruikers rapporteren dat de software buggy kan worden door meerdere kleine problemen

HelpDocs prijzen

Begin: $69/maand

$69/maand Bouw: $139/maand

$139/maand Groeien: $279/maand

HelpDocs beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

7. Guru

via Goeroe Guru is een uitstekend alternatief voor Bloomfire en combineert zoek-, intranet- en wiki-functies in één eenvoudig platform. Met een robuuste zoekfunctie, nuttige suggesties en versiebeheer is het uitstekend geschikt voor het bouwen en beheren van interne kennisbanken.

Ondertussen worden de wiki-functies van Guru aangestuurd door AI voor eenvoudig gebruik. Het is ontworpen om gemakkelijk te zijn voor iedereen, of je nu een database met content maakt of op zoek naar antwoorden. Auteurs krijgen AI-hulp om experts te taggen en beter te schrijven, terwijl zoekers directe en nuttige antwoorden krijgen.

Bovendien werkt het goed met tools zoals Slack, Salesforce en Microsoft Teams, waardoor teamwerk nog eenvoudiger wordt.

Guru beste functies

Kenniskaarten maken en beheren, zodat gebruikers opmerkingen en vragen kunnen toevoegen

Scan de kennisbank en verbind externe tools voor complexe antwoorden

Synchroniseer uw bestaande werkstromen en platforms in realtime

Samenwerken met behulp van commentaar in de context en ruimtes voor teams

Guru beperkingen

Aanpassingsopties voor visuele branding en layout zijn beperkt

Zoekfunctie kan worden verbeterd

Guru-prijzen

Gratis proefversie voor 30 dagen

proefversie voor 30 dagen Alles-in-één: $18/gebruiker per maand

$18/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Guru beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.600+ beoordelingen)

4.7/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

8. Trainings

via Trein Als je een platform nodig hebt om je onboarding en training te beheren, probeer dan Trainual. Het is een platform voor kennisoverdracht en training, ontworpen voor groeiende teams.

Trainual maakt het eenvoudig om elk proces, beleid en procedure te documenteren, organiseren, toewijzen en doorzoeken. Trainual richt zich op het automatiseren van onboarding en training en legt daarmee de basis voor snellere schaalbaarheid.

Je kunt het gebruiken om kennisbanken op te bouwen, werkstromen te definiëren, rollen te verduidelijken en consistente training te garanderen. Dit helpt bedrijven talent te behouden, consistentie te behouden en de dagelijkse operationele last te verminderen.

De beste functies van Trainual

Centraliseer al uw business processen in interactieve wiki's een bedrijfshandleiding maken

Onboarding automatiseren door content te koppelen aan rollen, afdelingen of locaties

Behoud talent door werknemers betrokken te houden met voortdurende training

SOP's en trainingsmateriaal vinden en ernaar verwijzen met de sterke zoekfunctie

Trainingsbeperkingen

Frequente wijzigingen maken het moeilijk om teams te trainen

Pagina's laden duurt lang

Trainingsprijzen

Kleine bedrijven: $300/maand

$300/maand Groei Business: $500/maand

$500/maand Onbeperkt: Aangepaste prijzen

Trainingsbeoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

9. Document360

via Document360 Document360 onderscheidt zich door het creëren van eersteklas documentatie, van kennisbanken tot technische documenten. Het houdt de zaken eenvoudig met een intuïtieve interface, waardoor samenwerken en het centraliseren van kennis eenvoudig is.

De blok editor van het systeem zorgt voor het gestroomlijnd aanmaken van content, terwijl de aanpassingsopties voor fine-tuning zorgen, waardoor het aangepast kan worden aan verschillende documentatiebehoeften, van het inwerken van personeel tot FAQ's voor klanten.

Document 360 is een waardevol hulpmiddel voor kennisbeheer voor bedrijven op verschillende schaalniveaus, waaronder starters, ondernemingen en groeiende organisaties.

Document360 beste functies

Creëer, beheer en beoordeel content via de interne Knowledge Base Portal

Gebruik de externe Knowledge Base Website om uw documenten openbaar of privé te delen

Toegang tot gedetailleerde analyses om bij te houden hoe uw content wordt weergegeven en gebruikt

Vind uw documenten met behulp van geavanceerde filters, zoekopdrachten op trefwoorden en AI-gebaseerde suggesties

Document360 limieten

Mist basis functies zoals ingebouwde spellingscontrole en taalvertaling

Aangepaste code is nodig om designs en lay-outs aan te passen

Document360 prijzen

Gratis

Standaard: $199/project per maand

$199/project per maand Professioneel: $299/project per maand (jaarlijks gefactureerd)

$299/project per maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $399/project per maand (jaarlijks gefactureerd)

$399/project per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $599/project per maand (jaarlijks gefactureerd)

Document360 beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (375+ beoordelingen)

4.7/5 (375+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (190+ beoordelingen)

10. Slab

via Plak Slab is gemaakt voor teams van alle soorten en maten en is een hoogwaardige tool voor kennisbeheer voor ondernemingen die vaak wordt gebruikt door engineeringteams met verschillende behoeften. Het blinkt vooral uit door zijn visuele wiki's en geavanceerde format.

Slab onderscheidt zich door zijn moderne ontwerp, waardoor het gemakkelijk te navigeren is. In plaats van de gebruikelijke installatie van mappen introduceert Slab 'Slab Topics', waardoor het voor leden van het team eenvoudiger wordt om informatie te vinden.

Het draait allemaal om samenwerking en het delen van kennis, met functies zoals mede-bewerking, versiebeheer en discussies via commentaar.

En stel dat je het Business- of Enterprise-abonnement gebruikt, dan kun je met Slab je interne wiki een unieke identiteit geven door een aangepast domein te gebruiken, wat een persoonlijk tintje geeft aan de manier waarop je kennis beheert.

Slab beste functies

Content organiseren met mappen, tags en onderwerpen, waardoor de zoekfunctie wordt verbeterd

Snel integreren met andere software, spreadsheets en Taakbeheerders voor meer gebruiksgemak

Concentreer je op het aanmaken van content met de intuïtieve interface en moderne opmaak van de tool

Maximaliseer het gebruik van de tool met hulp van het helpcentrum en video tutorials van de universiteit

Labbeperkingen

Beperkte functies voor bewerking

Ondersteunt alleen het aanmaken en opslaan van documenten, kan geen Teams of Taken beheren

Prijzen lab

Gratis

Startup: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Business: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Slab beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (270+ beoordelingen)

4.6/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

Vereenvoudig kennisbeheer met het beste Bloomfire-alternatief

Of u uw kennisbank nu gebruikt om de inzichten van uw bedrijf bij te houden, cruciale informatie op te zoeken of nieuwe medewerkers in te werken, een goed georganiseerde kennisbank kan uw bedrijf naar nieuwe hoogten brengen. Het verhoogt de klanttevredenheid voor ondersteuningsplatforms en verbetert de kwaliteit ervan op de lange termijn.

Maak uw keuze uit onze top 10 Bloomfire alternatieven en vind de oplossing die het beste aansluit bij uw zakelijke behoeften.

Als we er echter één voor je moeten aanbevelen, zouden we ClickUp voorstellen. ClickUp biedt robuust documentbeheer, ClickUp AI functies en aanpassingsopties om je te helpen je ideale kennisbank op te bouwen.

Het beste van alles is dat het gratis is om mee te beginnen. Aanmelden bij ClickUp en ervaar het zelf!