Hoe Takt-tijd berekenen om aan de vraag van de klant te voldoen

In lean manufacturing is er een ritme, een ritme, dat de productieprocessen stuurt. Dit ritme, gemeten in Takt Time, is de hartslag van fabrieken over de hele wereld.

In deze blogpost verkennen we Takt Time en hoe u het kunt gebruiken om uw productieprocessen te versterken.

Wat is Takttijd?

Takttijd is de snelheid waarmee je goederen moet produceren om aan de vraag van de klant te voldoen zonder over- of onderproductie.

Het woord "Takt" ontstond in de jaren 1930 in de Duitse vliegtuigindustrie en betekent "ritme" of "beat" Sindsdien is de metriek door verschillende productieorganisaties overgenomen nadat het populair was geworden door het Toyota productiesysteem.

In het slanke productiesysteem is Takt-tijd een eenvoudig concept dat de productielijn in harmonie houdt met de behoeften van de klant en ervoor zorgt dat alle belanghebbenden tevreden zijn.

Hoe Takttijd berekenen?

De formule voor Takt-tijd is Takt-tijd = beschikbare productietijd/vraag van de klant.

Je deelt de tijd die je kunt besteden aan het maken van het product door het aantal producten dat je moet maken. Je kunt elk van de drie variabelen aanpassen om de businessresultaten te optimaliseren.

Laten we een voorbeeld bekijken. Stel, je hebt een leuke bakkerij in hartje Parijs. Jij, de bakker, moet precies weten hoe vaak je een croissant moet bereiden om aan de ochtenddrukte te voldoen zonder de ovens te overbelasten of middelen te verspillen. Zo doe je dat.

Stap 1: Bepaal de vraag van de klant

De vraag van de klant is de externe factor waar u weinig controle over hebt. Begin daar dus. Begrijp hoeveel croissants uw klanten op welk moment van de dag nodig hebben.

Instance, ontbijt- en theetijd kunnen een grotere vraag naar croissants zijn dan lunch of diner. Aan de andere kant, als je een fietsfabriek hebt, is de vraag in de zomer misschien groter dan wanneer het sneeuwt. Als eigenaar/manager van een bedrijf ben je in de beste positie om dit te meten.

Bepaal dus de vraag van je klanten in het aantal eenheden dat je moet produceren. Laten we zeggen dat de vraag van je klant 1120 croissants is.

Stap 2: Bereken uw beschikbare productietijd

U hebt de beschikbare productietijd zelf in de hand, afhankelijk van uw capaciteit, machines, grootte van uw team, enz. Om in detail bij te houden hoeveel elk proces in beslag neemt of wat de productiviteit van elke werknemer is, kunt u een

software voor tijdsregistratie voor kleine bedrijven

.

Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen. Als je team bestaat uit één persoon die 8 uur per dag werkt, 5 dagen per week, en elke dag een uur vrij neemt voor pauzes/vergaderingen, dan heb je elke week 35 uur beschikbaar.

(1 bakker \ 8 uur \ 5 dagen) - (1 uur \ 5 dagen)

Als je vier bakkers hebt die in gelijke delen twee diensten van 8 uur draaien, zeven dagen lang, zonder pauze, dan heb je 224 uur per week beschikbaar.

(8 uur * 7 dagen * 4 bakkers)

Stap 3: Pas de formule voor Takt-tijd toe

Takttijd = beschikbare productietijd/vraag van de klant

In dit voorbeeld is de Takt-tijd van de bakkerij van uw croissant 224/1120 = 0,2 of 1/5de van een uur.

Dit betekent dat als u een croissant in 12 minuten klaarmaakt, u effectief aan de vraag van de klant zult voldoen. Als je dit weet, kunnen je bakkers hun tijd beter inplannen. Als het onmogelijk is om het deeg te kneden, het broodje te maken en het ook nog te bakken, neem je er genoegen mee dat je niet aan de vraag van de klant kunt voldoen of huur je meer bakkers in!

Takttijd in verhouding tot andere tijdmetingen

Als u in de productie hebt gewerkt, hebt u gehoord over een heleboel tijdgerelateerde meeteenheden, zoals lead time, touch time, cyclustijd, enz. In projectmanagement grijpen deze metrieken in elkaar. Maar hoe verhouden ze zich tot Takt-tijd? Laten we dat eens uitzoeken.

Lead time : Tijd tussen het plaatsen van een bestelling en de levering ervan

: Tijd tussen het plaatsen van een bestelling en de levering ervan Touch time : Tijd dat werknemers het product aanraken, d.w.z. waarde toevoegen

: Tijd dat werknemers het product aanraken, d.w.z. waarde toevoegen Cyclustijd: Tijd die nodig is om een productiecyclus van begin tot eind te voltooien

Laten we teruggaan naar het voorbeeld van de croissants.

Lead time

Lead time is de tijd tussen het moment dat een klant een croissant bestelt en de ontvangst ervan. In dit geval worden de croissants van tevoren klaargemaakt en klaargehouden voor bestellingen, dus de doorlooptijd kan een kwestie van seconden zijn. De doorlooptijd kan echter veel langer zijn als je in dezelfde bakkerij aangepaste taarten maakt.

Het sleutelverschil tussen doorlooptijd en Takt-tijd is dat de eerste het papierwerk, de verwerking, het verpakken, enz. omvat, terwijl de laatste meestal alleen de productietijd is.

Takttijd

De aanraaktijd is de tijd tussen het moment dat de bakker de grondstoffen ontvangt en het moment dat hij de partij croissants op het systeemvak stapelt. Elke

hulpmiddel voor tijdmanagement

dat u voor uw business gebruikt, zal deze informatie gemakkelijk vastleggen.

Takttijd is alleen dat deel van het productieproces waarin het team/de machine actief aan het werk is - d.w.z. het proces van waarde aanmaken. Takt-tijd omvat ook alle wacht- en bewegingstijd.

Als de bakker bijvoorbeeld 10 minuten nodig heeft om het deeg te bereiden, maar 10 minuten moet wachten tot de keukentafel klaar is voor gebruik, dan is de Takt-tijd 20 minuten, maar de Touch-tijd 10 minuten.

Cyclustijd

Cyclustijd is de gemiddelde tijd die een bakker nodig heeft om croissants te maken.

Cyclustijd = beschikbare productietijd/werkelijke productie-eenheden

De Takt-tijd vergelijkt de capaciteit met de vraag, terwijl de cyclustijd de capaciteit met de werkelijke productie vergelijkt.

Als dat klinkt als te veel statistieken om te berekenen, dan is dit waarom je aandacht moet besteden aan Takt-tijd.

Voordelen en limieten van Takttijd

Takttijd fungeert als richtlijn voor wat je moet voltooien in de tijd die je hebt om aan de marktvraag te voldoen. Dit kan veel verder gaan dan productie.

Als je een content schrijver bent die 8 uur per dag werkt en de vraag naar je dienst is 2 artikelen per dag, dan moet je elke 4 uur een artikel schrijven, dat is je Takt tijd.

Als je in de bouw werkt en opdrachten krijgt om twee huizen per jaar te bouwen, dan is je Takt-tijd 6 maanden. Een goede

software voor tijdsregistratie in de bouw

zou je moeten vertellen of je werk in die tijd voltooid kan worden met de opgegeven capaciteit.

Bouwbeheer en tijdsregistratie met ClickUp

Takt-tijd helpt bedrijven te begrijpen wanneer, hoeveel en hoe vaak ze moeten produceren. Dit is hoe het helpt.

Voordelen van Takt-tijd

Productie afstemmen op de vraag: Door uw productie af te stemmen op de vraag van de klant voorkomt u over- of onderproductie.

Verlies uitsluiten: De Takt-tijd houdt rekening met het maximale aantal eenheden dat je in een bepaalde periode kunt verkopen. Met deze kennis kunt u verspilling elimineren door het juiste nummer te produceren, de juiste hoeveelheid grondstoffen te bestellen, het juiste aantal mensen in dienst te nemen, enzovoort.

Verbeteren van voorspelbaarheid: De vraag van de klant fungeert als anker voor het productieproces. Het helpt voorspellen hoeveel je kunt verkopen en hoeveel grondstoffen/team capaciteit/machinetijd je nodig hebt. Dit zorgt ervoor dat u risico's van tevoren identificeert en beperkt.

Verbetering van productiviteit: Takt-tijd vertelt je precies hoe productief je moet zijn om de omzet te maximaliseren. Dit helpt bedrijfsleiders en facilitair managers om hun middelen te optimaliseren.

Als een bakker bijvoorbeeld niet 280 croissants op een dag kan maken, is hij onproductief en heeft hij een of ander formulier nodig om in te grijpen.

Als je een software engineering team bent, gebruik dan software voor tijdsregistratie voor ontwikkelaars om Takt-tijd te identificeren en middelen optimaler toe te wijzen om de Takt-tijd te bereiken.

Kwaliteitsgarantie verbeteren: De Takt-tijd is vaak krap, dus moeten productiemanagers duidelijke normen voor kwaliteitsborging instellen. Het helpt de productie te operationaliseren zodat kwaliteitsnormen worden aangehouden.

Optimalisatie van programmaprestaties: Takttijd helpt bij het harmoniseren van verschillende productie-elementen, van voorraadniveaus en personeelstoewijzing tot resource planning .

Zoals elke metriek heeft ook Takt-tijd enkele beperkingen. Laten we ze verkennen.

Beperkingen van Takt-tijd

Starheid in dynamische markten: In industrieën waar de vraag van klanten net zo snel kan veranderen als het weer, kan de starheid van Takt-tijd een limiet worden. Het is alsof je weken van tevoren een picknick moet plannen, maar dat het dan gaat regenen. Zonder de flexibiliteit om zich snel aan te passen, kan het systeem het moeilijk krijgen.

Te veel nadruk op uniformiteit: Takt-tijd veronderstelt een zekere uniformiteit door rekening te houden met de gemiddelde vraag en de gemiddelde productietijd. In werkelijkheid is de vraag zelden stabiel.

Aanname van controle: Takttijd gaat ervan uit dat verschillende factoren, zoals de beschikbaarheid van werknemers, de beschikbaarheid van machines, enz. gecontroleerd kunnen worden, wat vaak niet het geval is.

Ondanks de beperkingen is Takt-tijd een geweldig hulpmiddel voor het optimaliseren van de productie in verschillende industrieën, producten en diensten. Hier volgen enkele praktische stappen voor het correct implementeren van Takt-tijd.

Takttijd implementeren in projecten

Het implementeren van Takt tijd in projecten kan chaotische workflows veranderen in efficiënte, maar het vereist wel zorgvuldige orkestratie en robuuste

productmanagementsoftware zoals ClickUp

. Overweeg de volgende stap-voor-stap gids om u te helpen bij uw implementatie.

Stap 1: Begrijp het ritme van de vraag van uw klant

De vraag van klanten is zelden uniform. U moet de eb en vloed begrijpen om de vraag te meten en te projecteren. Als u ClickUp gebruikt als uw productiebeheertool, kunt u de trends visueel zien.

ClickUp Dashboard

kan worden aangepast om verkopen, bestellingen, omzettrends en meer te visualiseren. U kunt dit ook vergelijken met doelen en KPI's.

ClickUp Dashboard voor real-time rapportage

Stap 2: Beschikbaarheid bijhouden voor alle processen

Het berekenen van 'beschikbare productietijd' omvat het bijhouden van een aantal zaken, zoals:

Beschikbaarheid van machines: Als je op een gedeelde productielijn werkt, heb je informatie nodig over wanneer de machines beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid van teams: Welk werk hebben uw werknemers momenteel en wanneer zijn ze beschikbaar? Met de tijdsregistratie van ClickUp kunnen teamleden hun werk op granulair niveau bijhouden. De werklastweergave geeft u een algemeen beeld van deze metriek voor alle teamleden.

Nauwkeurige tijdsregistratie voor elke Taak met ClickUp-taak

Beschikbaarheid van materiaal: Wanneer komt uw grondstof binnen? Als uw team beschikbaar is voordat de grondstoffen er zijn, verspilt u hun tijd. Om dergelijke afhankelijkheid effectief in kaart te brengen, is de

ClickUp Weergave van de Gantt grafiek

is ideaal.

ClickUp Grafiek weergave in kaart brengen afhankelijkheden

U kunt een

dagelijkse planner app

om al deze statistieken bij te houden en je beschikbare productietijd te berekenen. Deze

sjablonen voor tijdregistratie

kunnen ook helpen om alle informatie samen te brengen om weloverwogen beslissingen te nemen.

Stap 3: Takttijd berekenen

Takttijd is de beschikbare productietijd gedeeld door de vraag van de klant. Gebruik de ClickUp formule velden om Takt tijd te berekenen. Voeg voortgang ten opzichte van doelen toe aan het dashboard.

Plan uw project om uw Takt-tijd te bereiken. Houd altijd in de gaten hoe u presteert ten opzichte van de klantvraag.

Als projectmanagement nieuw voor je is, zijn hier een paar voorbeelden

ClickUp sjablonen voor projectplanning

om u op weg te helpen.

Bereken moeiteloos de Takt-tijd met de aangepaste velden met formules van ClickUp

Stap 4: Knelpunten identificeren en prestaties optimaliseren

Het probleem met Takt-tijd is dat u niet aan alle vraag kunt voldoen. Instance, in plaats van 1120, als de klantvraag naar croissants 5.000 is, is uw Takt-tijd 2,4 minuten, wat bijna onmogelijk is om te bereiken.

Het doel van Takt-tijd is niet om jezelf te dwingen het te halen, maar om het te gebruiken om je prestaties te optimaliseren. Dus als je vraag toeneemt, kun je:

De situatie accepteren: Er genoegen mee nemen om slechts aan een deel van de vraag van de klant te voldoen. Hoewel dit de business stabiel houdt, laat het ook een belangrijke kans liggen.

Verhoog de capaciteit: Investeer in extra machines of capaciteit om de productietijd te verlengen. Als de mixer er bijvoorbeeld te lang over doet om het deeg te bereiden, kun je dat als knelpunt aanwijzen en de mixer vervangen.

Herontwerp product: Als het huidige product er te lang over doet, kun je het herontwerpen zonder de klantervaring te beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld de grootte van de croissant verkleinen om meer eenheden te maken met dezelfde grondstof.

Automatiseren: Assemblagelijnen zijn een perfect voorbeeld van automatisering. Als je nog niet klaar bent om een lopende band in je bakkerij op te zetten, probeer dan eenvoudige automatisering voor facturering, inkoop, enz.

ClickUp Automatiseringen

biedt meer dan 100 sjablonen voor het stroomlijnen van workflows, routinetaken, project handoffs en meer.

Taken aanmaken automatisering op ClickUp

Bereik uw doelen voor Takttijd met ClickUp

Takttijd is een geweldige metriek die veel verder gaat dan productie. Het is een fundamenteel ritme dat succes kan orkestreren in verschillende industrieën, van de bruisende vloeren van fabrieken tot de dynamische ruimtes voor softwareontwikkeling. Het helpt de markt te synchroniseren met uw capaciteit.

ClickUp hulpmiddel voor projectmanagement

helpt bij het observeren, bijhouden, meten en bereiken van doelen voor Takt-tijd. Met functies voor tijdsregistratie, rapportage, dashboards en berekeningen ondersteunt ClickUp effectief lean managementprocessen.

Of u nu in de bouwsector werkt of aan softwareontwikkeling doet, de mogelijkheden van ClickUp voor operationeel beheer zorgen voor efficiëntie en productiviteit. Ervaar het zelf.

Veelgestelde vragen over Takttijd

1. Wat is het verschil tussen Takttijd en cyclustijd?

Cyclustijd is de gemiddelde tijd die momenteel nodig is om het voltooide product te produceren. Takttijd is de snelheid waarmee je goederen moet produceren om aan de vraag van de klant te voldoen.

Takttijd vergelijkt capaciteit met de vraag, terwijl cyclustijd de capaciteit met de werkelijke productie vergelijkt.

Cyclustijd = Beschikbare productietijd/reële productie-eenheden

Takt-tijd = beschikbare productietijd/vraag van de klant

2. Wat is de formule om takttijd te berekenen?

Takttijd = beschikbare productietijd/vraag van de klant

3. Wat is takttijd in productie?

Tach-tijd is een luchtvaartterm om de belasting van een vliegtuigmotor te meten. Het wordt vaak verward met Takt-tijd, wat een productieterm is.

Takt-tijd is de ideale productiesnelheid om aan de vraag van de klant te voldoen zonder te veel of te weinig te produceren.