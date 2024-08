Loom vs Zoom: welke videotool is het beste in 2024?

Persoonlijke ontmoetingen zijn niet altijd praktisch, vooral niet voor externe of hybride teams. Gelukkig vult de juiste mix van digitale communicatietools de leemtes op, zodat je met één druk op de knop in contact kunt blijven met je baas, collega's en klanten.

Het probleem is dat er heel veel videoconferentietools zijn. Wat is de beste optie?

Als je op een kruispunt staat, kan het zijn dat je twijfelt tussen Loom en Zoom. Beide platforms bieden je het voordeel van videovergaderen en schermopname, plus andere sappige voordelen. Of je nu een tool nodig hebt voor professionele vergaderingen , school, of gewoon in contact blijven met vrienden en familie, is het goed om de sterke en zwakke punten van Loom versus Zoom te begrijpen zodat je de beste optie vindt.

In deze gids leggen we uit hoe elk platform werkt, vergelijken we hun functies en geven we je een niet-zo-geheim alternatief dat Zoom en Loom uit het water blaast.

Wat Is Zoom ? Zoom zoom is begonnen als een tool voor videovergaderingen, maar vandaag de dag kan het een breed scala aan functies aan, van online vergaderingen en webinars tot videogesprekken en live videosessies.

Zoom is een gebruiksvriendelijk platform dat mensen gebruiken voor zowel persoonlijke als professionele communicatie. Het biedt vooral videoconferenties aan, waardoor je in realtime contact kunt maken met andere mensen, ongeacht de tijdzone. Het heeft echter ook functies zoals scherm delen, whiteboards opnamediensten en zelfs transcriptiediensten.

Voorkeuren

Zoom biedt een beetje van alles, dus het is geen wonder dat het platform 's werelds meest gebruikte tool voor videovergaderingen is. Bekijk de handigste functies van Zoom.

1. Videovergaderen

Via Zoom Zoom verkoopt zichzelf als een alles-in-één verenigd communicatieplatform. Natuurlijk zijn virtuele vergaderingen de basis, maar Zoom biedt ook afsprakenplanners, VoIP-telefoons en chattools. Het is beschikbaar op Windows, Mac, iOS en Android, dus je kunt op elk apparaat vergaderingen maken, eraan deelnemen en plannen.

Als je je zorgen maakt over het bombarderen van Zoom, wees dan gerust dat Zoom beveiliging serieus neemt. Alle vergaderingen zijn versleuteld. Het platform biedt ook rolgebaseerde beveiliging, wachtwoordcodes en wachtkamers om ongewenste personen uit je vergaderingen te houden.

Via Zoom

Zoom heeft veel samenwerkingsfuncties toegevoegd, zoals teamchat, video-opnames en whiteboards, om professionele teams op koers te houden. Opvallende functies zijn onder andere het delen van Zoom-schermen en whiteboards, die super handig zijn voor presentaties, demo's en samenwerkingssessies. Gebruikers kunnen ook hun schermen in realtime delen en dynamisch samenwerken tijdens videoconferenties. Als iemand de vergadering niet kan bijwonen, gebruik dan de opnamefunctie of transcripties om het makkelijker te maken de vergadering achteraf te delen.

Oh, en als je zin hebt om je Zoom-vergaderingen op te fleuren, biedt het platform ook virtuele achtergronden en emoji's aan. Dit zijn niet per se must-haves, maar ze maken vergaderingen wel leuker! 🎉

3. Integraties

Schakelen tussen Zoom, Slack, Gmail en Microsoft Excel is geen pretje. Gelukkig integreert Zoom met veel populaire werktools. Het kan zijn dat je nog steeds moet swipen tussen platforms, maar de integraties van Zoom zullen je workflows zeker stroomlijnen.

4. AI

Via Zoom

De Zoom AI Companion is een nieuwe functie die veel kan. Vraag de Zoom AI om:

Opnames te verwerken met analyses, onderwerpindicatoren en slimme hoofdstukken

Te genererenvergaderagenda's en samenvattingen

Presentatiegegevens ophalen

Automatisch 32 talen vertalen

Reacties op chats schrijven

Chatgesprekken samenvatten

E-mails en evenementbeschrijvingen schrijven voor Zoom-evenementen

Inhoud voor whiteboards maken

Zoom's AI Companion is gratis bij alle betaalde Zoom-abonnementen, dus waarom zou je het niet proberen?

Zoom prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $13,33/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$13,33/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $18,33/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$18,33/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk Plus: $22,49/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$22,49/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Wat is Loom ? Loom is vooral bekend als een schermopnametool, maar het heeft veel handige functies toegevoegd die teams op afstand geweldig zullen vinden. Met Loom neem je video's op van je scherm (optioneel met webcambeelden) en genereer je een link die je direct kunt delen met je team, klanten en meer. In tegenstelling tot traditionele videoconferentieplatforms zoals Zoom is Loom asynchroon, dus je hebt geen real-time interactie met andere mensen.

Loom kenmerken

Je kunt misschien geen live vergaderingen houden met Loom, maar dit platform is nog steeds een populaire keuze voor het delen van instructies, feedback of uitleg die de ontvanger keer op keer kan bekijken. Laten we eens kijken naar de populairste functies van Loom.

1. Schermopnames

Via Weefgetouw De belangrijkste functie van Loom is de mogelijkheid om het volgende op te nemen en te delen schermopnames in slechts een paar klikken. Omdat je zowel je scherm als je webcam kunt opnemen, kun je met Loom eenvoudig een meer persoonlijke, boeiende asynchrone ervaring creëren. Je kunt zelfs taken, oproepen tot actie, opmerkingen en emoji's toevoegen om video's nog boeiender te maken.

Eerlijk gezegd is de gratis versie van Loom behoorlijk robuust. Als je een basis schermopnametool wilt, is dit toegankelijk voor zowel individuen als kleine teams. Natuurlijk kun je altijd meer betalen als je geavanceerdere functies wilt, maar de gratis hulpmiddel voor schermopname is een groot verkoopargument.

Loom is ook beschikbaar via een desktop-app, mobiele app of Chrome-extensie, dus je bent vrij om informatie op te nemen en te delen waar je ook werkt.

Net als Zoom biedt Loom ook hoogwaardige beveiliging op bedrijfsniveau. Je kunt de instellingen voor gegevensbewaring en privacy aanpassen en single-sign-on en andere beveiligingsmaatregelen instellen.

2. Bewerken en personaliseren

Via Loom

Als je opname niet meteen perfect was, maak je dan geen zorgen. Loom zit boordevol bewerkingsfuncties om bloopers te verwijderen, clips samen te voegen of zelfs de video aan te passen met logo's en miniaturen. Je kunt video's zelfs bewerken zoals geschreven documenten met de functie Bewerken op afschrift, wat enorm veel tijd bespaart.

3.Integraties

Wie heeft er tijd om Google Docs te verlaten, een Loom op te nemen en het dan terug te plakken in je PM-oplossing? Niemand wil dat doen, dus maak gebruik van Loom's integraties om Looms in te sluiten of te delen met je collega's in slechts een paar klikken.

4. AI

Via Loom

Loom springt ook op de AI-bandwagon om sneller te laten werken en gemakkelijker. Met Loom AI kunnen gebruikers met één klik titels en samenvattingen genereren. De AI genereert een videotranscript en analyseert het om:

E-mails te schrijven

Automatisch CTA's in te voegen

Opvulwoorden en lastige pauzes te verwijderen

Automatisch taken genereren uit transcripten ofaantekeningen van vergaderingen* Zet één Loom om in gepersonaliseerde variaties

Vertaal meer dan 50 talen

Het nadeel is dat Loom AI niet bij je maandelijkse abonnement is inbegrepen. Loom rekent $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd, voor AI-toegang. 🤖

Prijzen

Starters: Gratis

Gratis Zakelijk: $12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Loom vs Zoom : Vergelijking van functies

Mensen gooien Zoom en Loom graag over één kam, maar ze zijn niet helemaal hetzelfde. Het grootste verschil is dat Zoom een synchroon platform is waar alle interactie in realtime gebeurt, terwijl Loom een asynchroon platform is waar je berichten vooraf opneemt, bewerkt en deelt met je team voor het nageslacht.

Maar dat zijn niet de enige verschillen. Laten we de functies van Loom en Zoom vergelijken om te zien waar elke oplossing uitblinkt.

ZOOM

Zowel Zoom als Loom bieden AI-functies, hoewel het nut en de kosten van deze functies verschillen. Zoom AI vertaalt 32 talen, terwijl Loom meer dan 50 talen kan vertalen. Zoom en Loom AI maken beide e-mails, schrijven chats en genereren statistieken.

We moeten hier echter de "W" aan Loom geven. Het vermogen van de AI om opvulwoorden te verwijderen, gepersonaliseerde berichten te genereren op basis van een enkele video en taken te creëren maakt het waardevoller dan de AI van Zoom. Nu moet je een extra bedrag betalen om toegang te krijgen tot de AI van Loom, maar veel gebruikers zeggen dat het het geld waard is.

Winnaar: Loom

We weten al dat Zoom beter is voor live videovergaderingen, terwijl Loom beter is voor schermopnames. Ze bieden allebei tools voor betrokkenheid en samenwerking, zij het voor verschillende doeleinden, dus het komt erop aan welke functies het beste bij jouw werkstijl passen. 🛠️

Zoom biedt interactieve tools zoals whiteboards, polls en breakout rooms die perfect zijn om kijkers te betrekken bij realtime vergaderingen. Loom faciliteert betrokkenheid, maar vooral door opmerkingen, reacties en opgenomen feedback. Dit geeft gebruikers de tijd om in hun eigen tempo te interageren met de inhoud. Dat is ideaal voor iedereen die bang is om een

Zoom etiquette

misstap.

Geen van beide opties is beter dan de andere; het hangt gewoon af van je gebruikssituatie en wat je wilt dat het gereedschap doet.

Winnaar: Zoom voor live samenwerking; Loom voor asynchroon werken of gedocumenteerde feedback

Prijzen

Als we alleen naar de prijs kijken, is Zoom duurder dan Loom. De Pro-tier is ongeveer $1 duurder dan Loom. Maar als je Loom's $4/maand per gebruiker add-on voor AI betaalt, is Zoom goedkoper.

Omdat Zoom en Loom twee verschillende functies vervullen, is dit niet echt een vergelijking van appels met appels. Beide tools bieden gratis basispakketten, dus probeer beide platforms uit om de beste oplossing te vinden.

Uiteindelijk lijkt Loom echter het meeste waar voor zijn geld te bieden, gezien de hogere kosten van de Business- en Business Plus-plannen van Zoom.

Winnaar: Loom

Zoom vs Loom op Reddit

Zoom en Loom hebben hun voor- en nadelen. We raden aan om naar gewone gebruikers te luisteren om erachter te komen welk platform het beste werkt voor jouw gebruik. Een Reddit gebruiker dacht dat Loom een doorbraak was voor de klantenservice, en zei: "Ik heb net al mijn team een Loom-abonnement gegeven. Ik denk dat het een geweldig hulpmiddel is om op een nieuwe manier met klanten om te gaan."

Niet iedereen is echter verliefd op Loom. Een andere Reddit-gebruiker zegt: "Ben ik de enige die Loom verafschuwt? Waarom moet ik mijn koptelefoon tevoorschijn halen en naar een video kijken waarin je iets beschrijft wat je makkelijk in één zin had kunnen zeggen? Of ben ik gewoon te oud om het te snappen?"

Zakelijke gebruikers geven een overweldigende voorkeur aan Zoom voor synchrone communicatie, vooral in vergelijking met oplossingen zoals Microsoft Teams. Een gebruiker zei "Zoom werkt gewoon, in tegenstelling tot teams. We werken al 3 jaar met zoom en hebben nog nooit een ticket of verzoek gekregen van een gebruiker om te helpen met zoom. We gebruiken ook hun telefoonsysteem dus het is de alles-in-één app," zeiden ze, "super handig voor onze gebruikers."

Meet ClickUp - Het beste alternatief voor Loom vs Zoom

Zoom en Loom zijn niet voor niets populair, maar deze communicatietools kunnen niet alles aan. Zoom mist uitgebreid projectbeheer, terwijl Loom nog steeds achterblijft op het gebied van communicatie en betrokkenheid.

ClickUp is het eenvoudige antwoord op het Zoom vs Loom debat. Niet alleen

integreren met tools zoals Zoom

maar we ondersteunen ook end-to-end samenwerking op één plek. Eindelijk een alles-in-één oplossing voor het plannen, communiceren en uitvoeren van werk.

Gemakkelijke schermopnamen

Deel schermopnames om uw boodschap nauwkeurig over te brengen zonder dat u een e-mailketen of een persoonlijke vergadering nodig hebt met Clip by ClickUp

ClickUp biedt zelf geen videoconferenties, maar we integreren met platforms zoals Zoom om het een fluitje van een cent te maken om live videochats met uw collega's te plannen.

De

Klik omhoog Clip

functie vervangt eenvoudig oplossingen zoals Loom. Neem uw scherm of browsertabblad op, voeg stemgeluid toe met uw microfoon, deel de video's onmiddellijk met uw collega's en maak taken van de opnames. Omdat ClickUp in de eerste plaats een projectbeheeroplossing is, voegt u context toe aan berichten met de snelheid van een klik.

Alle-in-één samenwerking

Breng teamcommunicatie samen in één ruimte met ClickUp Chat en deel updates, koppel bronnen en werk moeiteloos samen

We houden van Zoom, maar veel van de hedendaagse workflows gebeuren asynchroon. ClickUp ondersteunt asynchrone communicatie met

Chatweergave

geeft je de volledige chatgeschiedenis voor een enkel project of taak - nooit meer wisselen tussen Slack en je taken. Voor visuele medewerkers,

ClickUp Whiteboards

ondersteunt samenwerking in realtime voor brainstormsessies, het in kaart brengen van processen en nog veel meer.

Tijdbesparende AI-tool

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw tekst, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp AI

is de AI-tool die ze allemaal vervangt. Vertel onze AI wat uw functie is en hij past suggesties aan om u de meeste tijd te besparen. Het is niet alleen een behulpzame chatbot voor het vinden van mensen, taken en documenten binnen ClickUp, maar de AI automatiseert ook handopdrachten, maakt sjablonen, genereert transcripties en nog veel meer.

Video's delen in minder tijd in ClickUp

Zoom video's zijn geweldig voor het nabootsen van face-to-face gesprekken online, terwijl professionals Loom video's gebruiken om feedback te delen in digitale werkomgevingen. Beide tools hebben een tijd en plaats, maar ze zijn verre van perfect.

Bespaar meer tijd en stop met het switchen tussen communicatieplatforms. ClickUp integreert met Zoom voor realtime videoberichten en biedt eenvoudige opnames met één klik die context toevoegen aan elk project.

Maak een proefrit met ClickUp en ontdek zelf hoe goed we kunnen samenwerken.

Maak nu uw gratis ClickUp werkruimte

.