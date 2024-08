10 Marketing Slack Communities om lid van te worden in 2024

Een Slack-community is een privé ruimte waar gelijkgestemde individuen samenkomen om kennis te delen over actuele onderwerpen en gemeenschappelijke delen van rente.

Maar je kunt ook een actieve community opbouwen op Facebook of zelfs WhatsApp. Waarom dan Slack?

Met 80% van de Fortune 100-bedrijven gebruikt Slack het is eenvoudiger om Slack-community's te laten groeien omdat de meeste B2B-professionals al bekend zijn met deze tool. In tegenstelling tot WhatsApp of Facebook Groups integreert Slack naadloos met je werkplekoplossingen.

Als je een praktiserende marketeer bent die zijn weg zoekt in de veranderende marketingtrends, kun je door je aan te sluiten bij relevante marketing Slack-gemeenschappen verbinding maken met je professionele collega's en onmiddellijke ondersteuning krijgen van marktleiders binnen de online community.

Als je op zoek bent naar Slack-groepen voor groei- en B2B-marketeers, hebben we het voorbereidende werk voor je gedaan. Hier is onze lijst met de 10 beste invite-only communities voor marketeers waar je lid van moet worden.

Slack begrijpen voor marketeers

Het maakt niet uit of je een CMO, een marketingmanager op middenniveau of een nieuwe toevoeging aan het marketingteam van een bedrijf bent; het omarmen van de voortdurende digitale en AI-revolutie is een van de kritieke aspecten van je baan.

Maar wat bedoelen we als we zeggen "de digitale revolutie omarmen"?

Als marketeer betekent dit de verwachtingen van klanten bijhouden, helpen multifunctionele teams met het genereren van leads en het uitvoeren van innovatieve marketingcampagnes -en dat alles met het traject van de koper en het onzekere zakelijke landschap in gedachten.

Dat is een hoop chaos en Slack helpt je om door deze verstoringen te navigeren door solide marketingprocessen en automatisering te creëren.

Slack neemt de last van je dagelijkse administratieve activiteiten weg, zodat jij je als marketeer kunt richten op zinvoller werk, zoals het onderzoeken van het traject van kopers, het bedenken van innovatieve marketinginitiatieven en het integreren van analyses in je marketingcampagnes voor resultaten op de lange termijn.

Maar is Slack geen Instant Messaging (IM) platform?

Ja, maar het is geen gewone IM-tool.

Slack vs. traditionele instant messaging platforms

Hoewel Slack alle functies voor instant messaging biedt, zoals chatten in groepen, delen van bestanden en media, delen van schermen en audio- en videochats, is dit niet alles wat het kan.

In tegenstelling tot traditionele IM-tools zoals Facebook Messenger, WhatsApp en Viber, helpt Slack marketeers ook om

Meer dan 1000 leden toevoegen aan elk kanaal, terwijl Facebook Messenger, Viber en vergelijkbare tools maximaal 250 mensen in één groep kunnen opnemen. Voor marketeers betekent dit dat Slack een betere keuze is voor het opbouwen van een community

Upload grote bestanden tot 1 GB onder teamleden, terwijl populaire IM-platforms zoals WhatsApp en Facebook Messenger bestanden tot meer dan 16 MB limieten. Dit betekent dat je naadloos video's, afbeeldingen, decks en andere kennisbronnen met je team kunt overdragen

Integreer het met meer dan 2400 tools die ze regelmatig gebruiken, terwijl traditionele IM-platforms dergelijke integraties niet bieden. Als marketeer moet je een lange lijst tools gebruiken bereikend vansoftware voor projectmanagementzoals ClickUp, tot tools voor kennisbeheer zoals Notion en analysetools zoals Google Analytics. MetSlack integraties hoef je niet te wisselen tussen deze tools omdat het veel eenvoudiger is om alle inzichten op één platform te krijgen en samen te werken met je team

Slack's uitzonderlijke real-time samenwerking mogelijkheden liggen ver voor op gewone instant messaging tools.

Hoe helpt Slack marketeers?

Naast het helpen van marketeers om robuuste samenwerkingsprocessen met interne teams en klanten te creëren, is een groot voordeel van Slack voor marketingteams het aanboren van community-gedreven marketing.

Community marketing werd snel populair vanwege het vertrouwen dat het opbouwt.

Vanuit het perspectief van een gebruiker is het veel logischer om zich aan te sluiten bij een community van een merk dan te vertrouwen op gesponsorde advertenties en content voor hun aankoopbeslissingen. In een merkcommunity kunnen ze de productondersteunende initiatieven van het merk verkennen en communiceren met eerdere klanten voordat ze besluiten om in het product te investeren.

Vanuit het perspectief van een merk bieden communities de mogelijkheid om een gebruikersgroep te targetten en ideeën uit te wisselen voordat ze de ontwikkelingsfase ingaan.

Met Slack kunnen marketeers aparte kanalen maken voor discussies, gesprekken organiseren via Slack threads en rechtstreeks communiceren met andere leden via Slack-berichten om te netwerken.

Slack communities zijn nu al trending en in de volgende sectie geven we een lijst van de beste communities voor marketeers die een professioneel netwerk willen opbouwen.

Opmerkelijke Slack kanalen waar elke marketeer lid van zou moeten worden

Hier is een lijst met Slack-communities voor contentmarketeers, e-mailmarketeers, product- en growth hacking-marketeers en sociale-mediamanagers die nieuwsgierig zijn naar communitymarketing in 2024:

1. OnlineGeniuses

via Online Genugens OnlineGeniuses is een van de beste marketing Slack gemeenschappen voor Search Engine Optimization (SEO) en digitale marketing professionals.

Met meer dan 35.000 actieve leden en meer dan tien kanalen, waaronder SEO, PPC, sociale mediamarketing en e-mailmarketing, is deze Slack-community nu dé plek voor B2B-marketeers om kennis op te doen, te netwerken met gelijkgestemden, problemen op te lossen, samen vragen te beantwoorden en marktonderzoek te doen.

Voordelen voor marketeers

Stel vragen en leer van de beste marketeers. Neem deel aan regelmatige QA-sessies met topmarketingprofessionals van merken als Google, Zillow, Stackoverflow, Zapier en Bumble

Vind talent voor uw marketingteam, met 35.000+ potentiële marketeers die al aanwezig zijn in de community. Er is een speciaal Slack-kanaal waar marketeers parttime en fulltime vacatures voor consultants posten

Vraag niche-specifieke marketeers naar hun strategieën, tools, frameworks en andere bronnen en netwerk met hen. Doe kennis op door samen te werken en lever een zinvolle bijdrage aan discussies

Prijzen: Gratis Slack community. Om toegang te krijgen tot functies zoals een online marktplaats-talentnetwerk en het doorlichtingsproces te omzeilen, moet je kiezen voor het OG abonnement, dat begint bij $99,99 per jaar.

2. Marketeers chatten

via Marketeers chatten Marketers Chat is een Slack marketing community die real-time gesprekken tussen moderne marketeers aanmoedigt. Voornamelijk gericht op affiliate marketing, een aantal van de Slack kanalen binnen deze gemeenschap zijn SEO, SEM, en Promo Zone. Via het kanaal Services kunnen marketeers, merkmanagers en merken hun diensten zelf promoten bij het publiek.

Voordeel voor marketeers

Maak verbinding met gelijkgestemde collega-marketeers en leer nieuwe marketingtactieken zonder 200000+ influencers te volgen op Twitter en andere sociale platforms

Ontvang regelmatig updates over nieuw gepubliceerde blogs met een speciaal News Slack-kanaal dat integreert met populaire industrieblogs en nieuwsportals

Krijg toegang tot tonnen freebies om je marketingverantwoordelijkheden te ondersteunen, in kanalen zoals Offers en Tools. We hebben het over gratis audits, consulten, aanbevelingen voor tools en nog veel meer

Prijzen: Free

3. Growmance

via Growmance Growmance begon als een klein discussieforum voor marketeers om samen te komen. Het groeide in populariteit en werd een vertrouwde tool voor B2B-marketeers om nieuwe kansen te ontsluiten en deel te nemen aan discussies met experts zonder een abonnement te betalen.

Voordelen voor marketeers

Geniet van een betrouwbare community voor marketeers, alleen op uitnodiging, waar uw gegevens veilig zijn en er geen verborgen kosten zijn

Krijg toegang tot exclusieve vacatures en mogelijkheden in de marketingteams van B2B-organisaties. Benader vacatureaanbieders en aanwervende managers en vraag om doorverwijzingen van andere werknemers van dezelfde merken om uw kansen te vergroten

Bereik experts met uw vragen, krijg snel training van hen, leer hun beproefde marketingtrucs

Prijzen: Free

4. CRO Groei Hacks

via CRO Groei Hacks De volgende naam op onze lijst van marketing Slack-community's is CRO Growth Hacks. De Slack-kanalen en gesprekken van deze community draaien meestal om conversieoptimalisatie (CRO), en enkele van de beste kanalen om lid van te worden zijn SEO Hacks en Business Hacks.

Voordeel voor marketeers

Leer van experts hoe zij innovatieve CRO-strategieën combineren om de kans op conversie te vergroten. Zelfs ervaren marketeers worstelen met het optimaliseren van conversie, en deze Slack community is de beste kennisbron om al je CRO-gerelateerde vragen beantwoord te krijgen.

Gebruik het kanaal Shameless Plug Slack om openlijk reclame te maken voor je diensten, aankomende webinars, productlanceringen, lokale gebeurtenissen en nieuwsbrieven

Krijg toegang tot speciale kanalen voor targeted QA sessies

Prijzen: Free

5. Productgestuurde groei

via Productgestuurde groei Product-led Growth is een inzichtelijke Slack-community voor productmarketingmanagers, contentmarketeers en groeiteams om de best practices met betrekking tot productgedreven marketing te leren.

Met meer dan 15.000 actieve leden is deze Slack-community erop gericht bedrijven te helpen bij de transformatie van een verkoopgericht naar een productgericht model voor succes op lange termijn.

Voordelen voor marketeers

Leer productgerichte groeitactieken van enkele van de beste marketeers, die werken bij onder andere Amplitude, PayPal, Fullstory en HubSpot

Bespreek en leer van elkaars ervaringen en stel respectvol vragen bij andermans mening om waardevolle discussies op gang te brengen. Samenwerkend leren is een van de grootste doelen van deze community

Ontdek praktische raamwerken en hulpmiddelen voor productmarketing. Het is ook een geweldige talentenpool voor aanwervingsmanagers om hun volgende teamgenoten te vinden

Prijzen: Free. Om gebruik te kunnen maken van extra's zoals coachinggesprekken met experts, moet je kiezen voor de betaalde abonnementen, die beginnen bij 299 dollar per maand.

6. RevGenius

via RevGenius Met 35000 leden is RevGenius de volgende Slack-community op onze lijst voor B2B-marketingprofessionals.

Met meer dan 30 toegewijde kanalen en doorgewinterde marketingprofessionals die merken als Workato, Dooly, Dock en Clearbit vertegenwoordigen, is RevGenius een schat aan marketingkennis en -inzichten. Chat GTM, Chat Marketing en Chat RevOps zijn de populairste kanalen voor het leren van groeistrategieën en marketinganalyses.

Voordeel voor marketeers

Communiceer met futuristische thought-leaders in B2B-marketing en leer van hun ervaringen uit het verleden

Woon regelmatig impactvolle B2B sales-, marketing- en RevOps-gebeurtenissen bij om de fijne kneepjes te leren van het runnen en uitvoeren van succesvolle B2B-marketingcampagnes zonder verborgen verkooppraatjes

Identificeer de beste vacatures in de Chat Job Postings, die al een hit is onder de leden

Prijzen: Free

7. Vraagcurve

via Vraagcurve Demand Curve is de eersteklas community voor leiders in groeimarketing die hun groei-activiteiten willen schalen en innoveren.

Er zijn Slack-kanalen gewijd aan het bespreken van alles wat met marketing te maken heeft, of het nu gaat om copywriting, video marketing of Shopify plug-ins. Er is een wachtlijst van 30 dagen om lid te worden van deze community en in tegenstelling tot andere Slack-groepen heeft Demand Curve een goedkeuringsproces om elk lid door te lichten.

Voordeel voor marketeers

Vind betaalde en gratis bronnen voor freelancers en marketingbureaus

Netwerk met industrieleiders aangezien Demand Curve professionals vertegenwoordigt van top B2B bedrijven zoals Zendesk, Webflow, Stripe, Airtable en Salesforce en startup financieringsplatforms zoals YC Combinator

Krijg toegang tot verborgen Slack kanalen binnen deze online community door zinvolle bijdragen te leveren

Prijzen: Free

8. Superpad

via Superpad Superpath is een speciale Slack-community voor B2B-contentmarketeers. Het helpt hen netwerken op te bouwen met andere contentprofessionals en eigenaren van marketingbureaus en deel uit te maken van een peergericht groei-ecosysteem.

Met 18.000+ leden is het een van de beste gemeenschappen om te leren over alles wat met content te maken heeft en de beste kansen op werk in het veld te vinden.

Voordelen voor marketeers

Vind interessante mogelijkheden voor het schrijven van content, marketing en SEO. Superpath heeft een speciaal kanaal genaamd Freelance Gigs om freelancers te ondersteunen met dit alles en meer

Werk samen voor gastbijdragen, inzichten in het onderwerp en wissel backlinks uit in een van de populairste Superpath-kanalen-Content Collab

Deel foto's van je harige vrienden in het kanaal met de toepasselijke naam Pets. Dit kanaal is een goede afleiding te midden van serieuze marketingdiscussies

Prijzen: Er is een gratis abonnement beschikbaar. Om toegang te krijgen tot extra's zoals podcast transcripties, 1:1 gesprekken en exclusieve cursussen, moet je kiezen voor een van de betaalde abonnementen, vanaf $20/maand.

9. Piek Freelance

via Piek freelance Peak Freelance is een Slack-community die freelance schrijvers toegang geeft tot vacaturesites, schrijftips, sjablonen en cursussen om hun freelance business te verbeteren. Als je een freelance schrijver bent die van plan is op te schalen en samen te werken met wereldwijde B2B-merken, dan is deze Slack-community iets voor jou.

Voordeel voor marketeers

Toegang tot een uitgebreide vacaturebank waar bijna dagelijks de nieuwste freelance opdrachten worden geplaatst

Maak gebruik van professionele freelance resources zoals sjablonen en cursussen om je freelance business de richting te geven die het nodig heeft

Profiteer van netwerkmogelijkheden met top freelancers in verschillende B2B niches zodat je leert van hun ervaringen

Prijzen: Free

10. E-mail Geeks

via E-mailgeeks Tot slot, als je een e-mailmarketeer bent die op de hoogte probeert te blijven van de nieuwste e-mailmarketingtrends, is Email Geeks de Slack-community bij uitstek. Met 82 kanalen is het een van de grootste marketingcommunity's.

Voordelen voor marketeers

Leer best practices en strategieën voor e-mailmarketing van meer dan 21000 e-mailexperts van topmerken zoals Google, Uber, Mailchimp, Twitter en andere populaire merken

Krijg hulp bij de sleutel problemen waar e-mail marketeers mee worstelen en nuttige inzichten van thought leaders. Met kanalen als E-mail Design en Email Deliverability heb je altijd iemand tot je beschikking

Prijzen: Free

De verdiensten van Slack-kanalen voor verschillende marketingdisciplines

Marketing Slack kanalen helpen verschillende disciplines van marketeers op verschillende manieren. Dit is hoe content marketeers, e-mail marketeers en digitale marketeers profiteren van deze communities:

Content marketeers

Leren van organische groeistrategieën die voor andere merken werkten

Best practices begrijpen om verschillende contentbronnen te creëren

Hergebruik, optimalisatie, rapportage en andere essentiële contentvaardigheden ontwikkelen door vragen te stellen aan leden van de expert-community en webinars bij te wonen

E-mailmarketeers

Tips en voorbeelden uit de praktijk krijgen voor een aantal van de meest cruciale e-mailmarketinggebruiksgevallen, zoals het opbouwen van een lijst met e-mails, het uitbreiden van uw bedrijfsnieuwsbrief, het maken van een instap-e-mailreeks

Toegang tot gegevensgestuurde inzichten met betrekking tot e-mailontwerp, landingspagina's voor nieuwsbrieven en CTA-plaatsingen voor maximale conversie

Uw copywritingvaardigheden verfijnen met e-mailsjablonen, tips voor het schrijven van onderwerpregels en beproefde e-mailsjablonen die andere merken hoge open rates hebben opgeleverd

Digitale marketeers

Op de hoogte blijven van de belangrijkste digitale marketingtrends en zich voorbereiden op noodzakelijke veranderingen in hun vaardigheden om te voldoen aan AI en de implicaties ervan

Relevante vacatures vinden bij B2B-organisaties en verbindingen leggen met insiders om doorverwijzingen te krijgen

Slack als marketingtool gebruiken

Met Slack kunnen marketeers zoals jij in realtime samenwerken en communiceren met je teamleden. Enkele manieren waarop je Slack kunt integreren in je dagelijkse verantwoordelijkheden zijn:

Gecentraliseerde werkstromen opbouwen om marketingactiviteiten te optimaliseren

Als je bijvoorbeeld op het punt staat om een social media-campagne te lanceren, creëer dan geautomatiseerde Slack-workflows door Slack te integreren met relevante tools zoals Notion (om je social media content te onderhouden), ClickUp-taak (om je taken en KPI's te beheren), tools voor sociaal luisteren (om inzichten in het publiek te verzamelen) en Figma (voor het ontwerpen van de creatives).

Op deze manier heeft je team gemakkelijk toegang tot alle campagnemiddelen op één plek en kun je de campagne sneller lanceren.

Een gezamenlijke werkruimte bouwen voor verschillende marketinginitiatieven

Bijvoorbeeld, Slack's projectmanagement functies kun je je hele team samenbrengen met behulp van de Slack-ClickUp-integratie, met Canvas kun je brainstormen over nieuwe ideeën en met Slack Connect kun je consultants en freelancers van andere werkruimten uitnodigen om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.

Slack veranderen in een snelle opslagplaats voor hulpbronnen

Gebruik de geavanceerde zoekoptie van Slack om snel alle bronnen en mediabestanden te vinden die in een gesprek zijn gedeeld, stel aangepaste herinneringen in zodat je geen enkele uitstaande taak mist en integreer met Google Documenten, Dropbox, Notion en vergelijkbare applicaties om alle herinneringen met betrekking tot documentbeheer op je gedeelde Slack-kanaal te krijgen.

Tips en etiquette voor marketeers die Slack gebruiken

Voordat je Slack als je primaire marketingkanaal gaat gebruiken, moet je de volgende dingen weten Slack hacks en etiquette om het meeste uit Slack te halen:

Gebruik Slack threads voor teamsamenwerking. In plaats van telkens een nieuw bericht te sturen om te antwoorden op een lopend gesprek, kun je threads gebruiken om de communicatie te stroomlijnen, tijd te besparen voor je teamleden en sneller antwoorden te vinden

Gebruik inclusieve taal. Als je je team aanspreekt, vervang dan "Guys" door "Folks" of "Team" om iedereen het gevoel te geven dat hij of zij erbij hoort

Gebruik emoji's voor snelle follow-ups of antwoorden als "Ja, ik zal het doen" of "Ik ga akkoord". Bijvoorbeeld, voor de twee bovenstaande antwoorden zouden de geschikte emoji's respectievelijk ✅ en "+1" emoji's zijn

Stel de status Niet Storen in om realistische verwachtingen te scheppen. Op deze manier is je team op de hoogte van het werkschema en zullen ze in deze periode contact met je opnemen of tot de volgende dag wachten op je antwoord

Stimuleer asynchrone communicatie, verminder vergaderingen en help werknemers productief te blijven. Neem deel aan korte huddles wanneer dat nodig is voor snelle communicatie

Tag "Channel" of "All" niet telkens wanneer je een bericht post, omdat dit alle leden binnen een kanaal op de hoogte brengt, ook al hebben ze er niets mee te doen. Breng alleen diegenen op de hoogte die deel uitmaken van een project

Uw marketingactiviteiten stroomlijnen met ClickUp

Slack helpt marketeers van verschillende disciplines met het stroomlijnen van interne samenwerking, het creëren van sjablonen voor marketingstappenplannen voor hele teams, en ervaar effectieve marketing projectmanagement door Slack te integreren met oplossingen zoals ClickUp, Notion en Airtable.

Word lid van Slack gemeenschappen om toegang te krijgen tot beproefde en geteste sjablonen voor marketingplannen netwerk met experts uit de branche om nieuwe conversie- en optimalisatietechnieken te leren en krijg regelmatig kansen op werk en advies.

En als je op zoek bent naar meer opties, is ClickUp een geweldige Slack alternatief om de activiteiten en samenwerking van je marketingteam te stroomlijnen. ClickUp's oplossing voor marketingteams is een schaalbare tool voor marketingleiders en teams om een alles-in-één werkplek te creëren. Uw marketing team kan:

GebruikenClickUp Brein om sneller content voor marketingcampagnes te ontwikkelen. Genereer razendsnel contentideeën, briefings, e-mails en casestudy's voor uw volgende marketingcampagnes en stel uw teamleden in staat productiever te zijn

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-26.gif AI sjabloon voor bijstand /%img/

Gebruik ClickUp Brain om in enkele seconden ideeën te brainstormen en content te schrijven en te bewerken

GebruikClickUp Whiteboards om met uw teamleden op één plaats te brainstormen, moedig iedereen aan om deel te nemen aan lopende strategiediscussies en zorg ervoor dat iedereen gesynchroniseerd is met de Taak-pijplijn

Houd de voortgang van uw taken bij met ClickUp Goals

Elimineer overbodige werkstromen metClickUp Automatiseringen en bewaak tijdlijnen om ervoor te zorgen dat leden van het team niet aan repetitieve taken werken en productief blijven

Aangepaste automatiseringen in ClickUp instellen voor terugkerende Taken

Gebruik deSlack ClickUp integratie om een uitgebreid marketing dashboard te bouwen dat toegankelijk is voor alle leden van het team

Taken maken en beheren op ClickUp met zijn Slack-integratie

ClickUp verkennen, aanmelden voor een gratis proefversie .

FAQs

1. Wat is een Slack-community?

Een Slack-community is een groep mensen die samenkomen om trends in de branche te bespreken, samen te werken aan nieuwe projecten en te communiceren met doorgewinterde thought-leaders om meer inzicht te krijgen.

2. Kun je Slack gebruiken voor marketing?

Ja, door Slack voor marketing te gebruiken kun je de activiteiten van je marketingteam stroomlijnen en wordt elk marketinginitiatief een gezamenlijke inspanning.

3. Wat is Slack in digitale marketing?

Slack is de moderne oplossing voor digitale marketingteams om beter samen te werken.