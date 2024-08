Top 10 Maak integraties voor workflowautomatisering in 2024

Voel je je overspoeld door eindeloze to-dos?

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, jonglerend met een miljoen taken en wensend voor meer uren in een dag.

Er is een efficiënte manier om terugkerende klusjes te overwinnen en tijd te besparen voor wat belangrijk is: Make integraties. Make is je superassistent om alles te automatiseren, van eenvoudige dagelijkse taken tot complexe workflows! En het is gemakkelijk visueel te gebruiken.

via Maak Stel je voor...💭

Nooit meer gegevens kopiëren en plakken tussen je favoriete berichtenapps! Zet moeiteloos informatie voor je over, waardoor je eindeloos klikken en frustraties bespaart

Nooit meer vervelende e-mails en berichten typen. Automatiseer je communicatie en zeg hallo tegen een stressvrije inbox

Voldoe aan al je deadlines! ️Make integreert met je favoriete apps om je complexe workflows op schema te houden met automatische herinneringen en notificaties

We laten je zien hoe je het drukke werk achter je kunt laten en slimmer kunt werken, niet harder, met de top 10 Make-integraties die een revolutie teweegbrengen in bedrijfsprocessen in 2024 (en daarna).

Wat moet je zoeken in Make-integraties?

Zie Make-integraties als je persoonlijke workflowarchitecten. Dit is wat je in ze moet zoeken:

Scenario's maken en beheren: Make kan je helpen een nieuw scenario te maken en bestaande scenario's te beheren door je meest gebruikte tools met elkaar te integreren. Dit betekent dat je automatiseringsreeksen van acties kunt maken die zijn afgestemd op je specifieke workflowbehoeften

Make kan je helpen een nieuw scenario te maken en bestaande scenario's te beheren door je meest gebruikte tools met elkaar te integreren. Dit betekent dat je automatiseringsreeksen van acties kunt maken die zijn afgestemd op je specifieke workflowbehoeften Integratie van aangepaste apps: De kracht van Make ligt in de mogelijkheid om koppelingen in aangepaste apps te maken of bij te werken. Dit is essentieel voor bedrijven die op maat gemaakte softwareoplossingen willen integreren in hun workflows

De kracht van Make ligt in de mogelijkheid om koppelingen in aangepaste apps te maken of bij te werken. Dit is essentieel voor bedrijven die op maat gemaakte softwareoplossingen willen integreren in hun workflows Geavanceerde aanpassingsopties: De mogelijkheid om aangepaste functies en modules in Integromat Markup Language (IML) te maken of bij te werken, maakt Make uniek. Dit maakt ingewikkelde automatiseringsprocessen op maat mogelijk die kunnen worden aangepast aan complexe bedrijfsbehoeften

De mogelijkheid om aangepaste functies en modules in Integromat Markup Language (IML) te maken of bij te werken, maakt Make uniek. Dit maakt ingewikkelde automatiseringsprocessen op maat mogelijk die kunnen worden aangepast aan complexe bedrijfsbehoeften Webhook- en RPC-functionaliteit: Make's ondersteuning voor webhooks en RPC's (Remote Procedure Calls) biedt geavanceerde, realtime gegevensuitwisseling en externe proceduremogelijkheden, waardoor uw automatiseringen sneller reageren en veelzijdiger worden

Als ook jij klaar bent om tijdrovend en handmatig werk achter je te laten, moet je zeker Make-integraties onderzoeken.

De 10 beste Make-integraties om te gebruiken in 2024

Hier zijn de 10 beste Make-integraties voor het ontsluiten van meer gestroomlijnde, geautomatiseerde workflows:

1. ClickUp

Gebruik de visuele automatiseringsbouwer van Make om ClickUp met duizenden tools te koppelen

Worstelt u met het beheren van meerdere tools in uw workflow? ClickUp's Make-integratie regelt dat voor u. Het verbindt ClickUp met elke online app of API, automatiseert taken en synchroniseert gegevens in realtime.

Als u het bijvoorbeeld beu bent om telkens een Slack-update naar uw baas te sturen wanneer u een blogbericht van ClickUp publiceert, kan Make dit automatiseren.

Met een eenvoudige installatie stuurt Make automatisch een melding via Slack telkens wanneer een nieuwe post live gaat vanuit je ClickUp wachtrij. Dit bespaart je tijd en zorgt ervoor dat je team altijd op de hoogte is.

Als je ooit hebt gedroomd van het snel vinden van een taak, document of bericht zonder handmatig elke app te controleren, dan ClickUp's universele zoekfunctie is uw droom.

Sluit gewoon uw apps en bestanden aan en ga zoeken in uw ClickUp werkruimte, sneller dan ooit tevoren.

Deze integratie vereenvoudigt taakbeheer en verbetert uw vermogen om toegang te krijgen tot informatie en deze te organiseren op verschillende platforms.

Met realtime gegevenssynchronisatie en uitgebreide zoekmogelijkheden kunt u efficiënter dan ooit werken.

Zoek en vind eenvoudig bestanden in ClickUp, verbonden apps of uw lokale schijf met Universal Search

ClickUp beste functies

Automatiseer diverse ClickUp taken met honderden sjablonen, door Slack, HubSpot CRM en meer tools te koppelen, geen coderingsexpertise nodig

Pas ClickUp acties uitgebreid aan, inclusief het aanmaken van taken, commentaartoewijzingen en API interacties

Zoek en krijg toegang tot ClickUp gegevens in verschillende apps, van ruimteweergaven tot specifieke subtaken

Workflows stroomlijnen met kant-en-klare sjablonen voor het integreren van messaging apps en HubSpot CRM-contacten in taken

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface aanvankelijk complex

Hogere kosten voor uitgebreide gegevensopslag

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4000+ beoordelingen)

2. Calendly

via Calendly Ben je het beu om eindeloze e-mailketens af te struinen alleen maar om een vergadering te plannen? Make for Calendly brengt je no-fuss planning met een eenvoudige drag-and-drop interface.

Je kunt Calendly moeiteloos koppelen aan verschillende apps, waardoor projectbeheer en CRM-workflows een fluitje van een cent worden, en dat allemaal zonder enige codeerervaring.

Het is een visueel intuïtieve, robuuste no-code toolkit. Ondanks de leercurve kun je met de Calendly-integratie van Make in een mum van tijd zelfs de meest complexe workflows plannen en automatiseren. Dit gebruiksgemak maakt het een van de beste no-code tools voor productmanagers .

Calendly beste functies

Integreren metCRM en projectbeheer tools voor het maken van taken en contactbeheer

Maak of update tickets in uw systeem voor elk evenement

Automatisch records en statussen bijwerken in Google Sheets of databases vanuit Calendly (of zelfs Google Agenda) evenementen

Calendly beperkingen

Ondersteunt mogelijk niet alle gewenste apps van derden

Kan functies dupliceren die al aanwezig zijn in andere tools

Calendly prijzen

Gratis voor altijd

Essentials: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Professioneel: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Teams: Aangepaste prijzen

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.100+ beoordelingen)

4.7/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.300+ beoordelingen)

3. Pipedrive

via Pipedrive Stel je een verkooppijplijn voor die zichzelf beheert. Klinkt dat onwerkelijk? Dat is het niet. Pipedrive en Make maken dit samen mogelijk.

Deze samenwerking gaat verder dan standaard verkooppijplijnbeheer, het gaat over het transformeren van uw verkoopefficiëntie.

Met deze integratie kun je automatisch gegevensverbindingen tot stand brengen tussen Pipedrive en apps zoals Airtable, Asana en Mailchimp. En dit alles op een intuïtieve no-code platform .

Voeg bijvoorbeeld een nieuwe deal toe in Pipedrive en Make stelt automatisch een nieuwe taak in Asana in om deze te beheren. Nieuwe leads in Pipedrive? Ze worden onmiddellijk toegevoegd aan Mailchimp voor onmiddellijke e-mailopvolging.

Bovendien werkt de integratie van Pipedrive met Airtable je databases in real-time bij, waardoor de nauwkeurigheid van rapporten en trendanalyses worden verbeterd.

Deze automatisering maakt handmatige gegevensinvoer overbodig, zodat uw verkoopteam zich kan concentreren op de verkoop. Door complexe workflows in slechts enkele minuten te automatiseren, kan uw team meer tijd besteden aan klanten en leads, waardoor u de gewenste resultaten behaalt.

Pipedrive beste functies

Ontwerp enworkflows automatiseren visueel met een drag-and-drop interface, zelfs zonder coderingsexpertise

Maak verbinding met duizenden apps, waaronder Airtable, Asana en Mailchimp, voor uitgebreide automatisering

Integreer meerdere apps in één workflow voor grenzeloze automatiseringsmogelijkheden

Pipedrive beperkingen

De uitgebreide opties en aanpassingen kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Voornamelijk gunstig voor verkoop- en CRM-workflows

Pipedrive prijzen

Essentieel: $11,90/maand per gebruiker

$11,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $24,90/maand per gebruiker

$24,90/maand per gebruiker Professioneel: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Power: $59,90/maand per gebruiker

$59,90/maand per gebruiker Enterprise: $74,90/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.700+ beoordelingen)

4.2/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.900+ beoordelingen)

4. Luchttafel

via Maak Samen slaan Make en Airtable je gegevens niet alleen op, ze blazen ze leven in.

Het resultaat? Complexe gegevenstaken veranderen in georganiseerde, geautomatiseerde processen.

Zo kun je bijvoorbeeld het bijwerken van projectstatussen in Airtable automatiseren op basis van e-mailupdates.

Wanneer je een e-mail ontvangt met een projectupdate, kan Make de inhoud van de e-mail analyseren en de overeenkomstige record in een Airtable-base bijwerken, zodat projectstatussen altijd actueel zijn zonder handmatige invoer.

Een ander voorbeeld is de integratie van Airtable met uw platform voor klantenondersteuning. Wanneer een nieuw supportticket wordt aangemaakt, kan Make automatisch een record toevoegen in Airtable.

Dit maakt gedetailleerde tracering en analyse van supportverzoeken mogelijk, waardoor uw team trends kan identificeren en reactietijden kan verbeteren.

Om het volledige potentieel van Make's Airtable-integratie te benutten, moet je de leercurve omarmen en het integreren met andere oplossingen tools voor procesautomatisering .

Airtable beste eigenschappen

Verbind Airtable met tal van apps en maak de weg vrij voor uitgebreide automatisering

Een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface, waardoor het ontwerpen van geautomatiseerde workflows een fluitje van een cent wordt

Geavanceerde automatisering opzetten waarvoor geen coderingsexpertise nodig is

Airtable-beperkingen

De grote verscheidenheid aan functies kan niet-tech gebruikers aanvankelijk overweldigen

Airtable prijzen

Gratis: Basisfuncties

Basisfuncties Team: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Zakelijk: $54/maand per gebruiker

$54/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

4.6/5 (2.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

5. HubSpot CRM

via HubSpot Verkoopteams worden vaak overspoeld met leads, contactpersonen en deals, die allemaal tijdige aandacht nodig hebben. De integratie van HubSpot CRM met Make kan deze potentiële chaos transformeren in een georganiseerde en efficiënte verkooppijplijn voor soepelere verkoopactiviteiten.

Deze oplossing is bedoeld voor teams die hun CRM-taken willen automatiseren en biedt functies die het beheer van contacten en deals vereenvoudigen.

Als een nieuwe lead bijvoorbeeld een contactformulier op je website invult, kan Make zijn informatie automatisch toevoegen aan HubSpot CRM als een nieuw contact.

Deze integratie kan ook een vervolg-e-mailreeks vanuit HubSpot triggeren, wat zorgt voor onmiddellijke betrokkenheid zonder handmatige tussenkomst.

Als uniek voorbeeld van automatisering van bedrijfsprocessen hubSpot CRM en Make samenwerking kunnen de impact van je verkoopactiviteiten vergroten.

HubSpot CRM's beste functies

Contactpersonen automatisch toevoegen aan lijsten en workflows

Stroomlijn het proces van het maken en beheren van deals

Aangepaste objecten maken om gegevens beter te organiseren

HubSpot CRM-beperkingen

Voornamelijk nuttig voor CRM-gerichte taken, minder voor andere bedrijfsgebieden

Alleen te gebruiken binnen de HubSpot omgeving

HubSpot CRM prijzen

**Gratis

Starter: Begint bij $25/maand

Begint bij $25/maand Professioneel: Begint bij $400/maand (Jaarlijks vastleggen)

Begint bij $400/maand (Jaarlijks vastleggen) Enterprise: Begint bij $1.200/maand

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.600+ beoordelingen)

4.4/5 (10.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

6. Webflow

via Webflow De werkruimte van een ontwerper is waar creativiteit en efficiëntie elkaar ontmoeten. Webflow is hier een perfect voorbeeld van. Het is een visueel platform met geavanceerde functies voor het ontwerpen van websites zonder code.

De integratie van Webflow en Make combineert de artistieke essentie van webdesignsoftware met het praktische van taakautomatiseringssoftware .

Hoewel het een zegen is voor ontwerpers, vereist het ontsluiten van het volledige potentieel voor het ontwerpen, bouwen en automatiseren van websites een strategische benadering en enige bekendheid met API's.

Webflow beste functies

Integreer met meer dan 1500 populaire apps via Make

Gebruik een drag-and-drop interface voor het eenvoudig bouwen van workflows

Laat scenario's direct of volgens schema uitvoeren, zodat ze kunnen worden aangepast aan dynamische ontwerpbehoeften

Webflow beperkingen

Biedt beperkte voordelen voor gebruikers buiten webdesign

Vereist bekendheid met API's

Webflow prijzen

Starter: Gratis

Gratis Basis: $18/maand

$18/maand CMS: $29/maand

$29/maand Zakelijk: $49/maand

$49/maand Enterprise: Prijzen op maat

Webflow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (520+ beoordelingen)

4.4/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (230+ beoordelingen)

7. OpenAI

via Maak OpenAI for Make integreert AI met uw dagelijkse bedrijfsprocessen.

Deze krachtige combinatie biedt aanzienlijke voordelen bij het automatiseren van eenvoudige tot complexe taken. Hier zijn enkele voorbeelden:

**Automatisch samenvatten van feedback van klanten om snel tevredenheidsniveaus en verbeterpunten te identificeren

**Inhoud in natuurlijke taal genereren: productbeschrijvingen of marketingteksten direct maken op basis van korte inputs, wat tijd bespaart

Besluitvormingsprocessen optimaliseren: Verkoopgegevens en markttrends analyseren om effectieve strategieën aan te bevelen, waardoor de besluitvorming sneller verloopt

Pro tip: Als u overweegt om met AI-integraties voor uw software aan de slag te gaan, probeer dan eens alternatieven voor de OpenAI Playground om alles te bouwen en te automatiseren.

OpenAI beste eigenschappen

Gebruik de kracht van GPT-3 voor diverse toepassingen in eindeloze workflows

Gebruik AI voor het genereren van tekstuele inhoud en het verwerken van gegevens

Gebruik AI-algoritmen voor het nemen van beslissingen op basis van inzichtelijke gegevensinterpretatie

OpenAI beperkingen

Beperkt door de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de OpenAI GPT-3 API

Kan aanzienlijke rekenkracht vereisen, wat de efficiëntie van de workflow beïnvloedt

OpenAI prijzen

Basis: Gratis

Gratis Plus: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Team: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

OpenAI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (420+ beoordelingen)

4.7/5 (420+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (35+ beoordelingen)

8. Notitie

via Notie Maken eindeloze takenlijsten en verspreide documenten het leven op het werk zwaar? Met Make kun je informatie verzenden tussen Notion en andere platformen om ervoor te zorgen dat je de kennis die je nodig hebt op de juiste plek hebt.

Gebruik de Make-integratie van Notion om:

Automatisch nieuwe details toe te voegen aan bestaande databasevermeldingen

Nieuwe pagina's op te zetten binnen specifieke secties voor het organiseren van projectnotities of documentatie

Genereer nieuwe databases als subpagina's voor gedetailleerde project- of klanttracering

Pagina's of blokken automatisch als gearchiveerd instellen om uw werkruimte schoon en up-to-date te houden

Maak gebruik van de organisatorische kennis van Notion, versterkt door de automatiseringskracht van Make om routinetaken te automatiseren en je te concentreren op het grotere geheel.

Notion beste functies

Creëer op maat gemaakte workflows met specifieke triggers, acties en zoekopdrachten

Organiseer processen tussen Notion en andere tools om de efficiëntie te verhogen

Onbeperkte mogelijkheden om Notion met andere apps en diensten te verbinden

Beperkingen van Notion

Hangt af van de compatibiliteit en functionaliteit van andere verbonden apps

Mogelijkheid om functies te dupliceren die mogelijk al bestaan binnen Notion of andere geïntegreerde tools

Notion prijzen

Persoonlijk: Gratis

Gratis Plus: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Zakelijk: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

9. Maandag.nl

via Maak Monday.com en Make zijn beide topmerken software voor werklastautomatisering .

Als je het gevoel hebt dat je met te veel taken jongleert bij het beheren van projecten, dan is deze combinatie je vangnet en een krachtige productiviteitsbooster.

Stel bijvoorbeeld een formulier in op Monday.com voor klantgegevens om het inwerken van klanten te stroomlijnen. Eenmaal ingediend, kan Make automatisch een nieuw projectboard voor de klant aanmaken, teamleden toewijzen en een welkomstmail naar de klant sturen met projectdetails en de volgende stappen.

Als je je team wilt informeren wanneer de status van een taak verandert, kun je deze meldingen automatiseren met Monday.com.

Wanneer de status van een taak wordt bijgewerkt tot 'Voltooid', kan Make een e-mail naar het team sturen om te vieren dat het is gelukt en hen te informeren over de volgende stappen.

beste functies van Monday.com

Automatiseer het toevoegen van abonnees en kolommen aan forums, waardoor de samenwerking binnen het team wordt verbeterd

Documentverwerking vereenvoudigen door bestanden toe te voegen aan updates en bestandskolommen

Nieuwe forums, groepen en subitems maken voor projecten op maat

Monday.com beperkingen

Vereist zorgvuldige planning van triggers en acties voor automatisering

Integraties met andere zakelijke tools kunnen een uitdaging zijn

Maandag.nl prijzen

Gratis voor altijd

Basis: $12/zitplaats/maand

$12/zitplaats/maand Standaard: $14/zitplaats/maand

$14/zitplaats/maand Pro: $24/zitplaats/maand

$24/zitplaats/maand Enterprise: Prijzen op maat

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.500+ beoordelingen)

10. Discord

via Maak Wanneer Discord zijn krachten bundelt met Make, stroomlijnt het je community en bedrijfsprocessen door middel van automatisering.

Zowel bedrijven als gemeenschappen kunnen profiteren van dit krachtige duo. Je kunt Make gebruiken om eenvoudige taken in Discord te organiseren, zoals het beheren van rollen, het versturen van herinneringen of het triggeren van complexe workflows op basis van specifieke chatberichten.

Make integreert ook met een aantal populaire Discord alternatieven om communitybeheer en samenwerking op de werkplek tot een fluitje van een cent te maken.

Discord beste functies

Organiseer taken zoals meldingen en ledenbeheer in Discord

Geautomatiseerde reacties en het delen van inhoud binnen Discord-kanalen mogelijk maken

Discord activiteiten verbinden met andere zakelijke tools voor een samenhangend workflow management

Discord beperkingen

Kan beperkte voordelen bieden voor niet-community-gerichte bedrijven

Vereist doordachte planning om Discord activiteiten effectief te integreren met andere zakelijke workflows

Discord prijzen

Gratis: Basisfuncties

Basisfuncties Nitro Basic: $2.99/maand

$2.99/maand Nitro classic: $4.99/maand

$4.99/maand Nitro: $9.99/maand

Discord beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

Vereenvoudig uw workflow met Make-integraties

We hebben gezien hoe Make-integraties zoals Calendly, Monday.com en andere uw bedrijfsprocessen aanzienlijk kunnen verbeteren. Deze tools zijn van vitaal belang bij het automatiseren en vereenvoudigen van taken, het besparen van tijd en het verhogen van de efficiëntie.

ClickUp springt eruit. Het is meer dan zomaar een Make-integratie; het is de enige app die u ooit nodig zult hebben voor het beheren van diverse projecten, teams en workflows. De kern van ClickUp is het stroomlijnen van teamwerk met een visueel platform waarmee u werkplekinformatie kunt centraliseren en taken kunt automatiseren.

Maar ClickUp wordt nog krachtiger wanneer het geïntegreerd is met uw andere favoriete apps. Het beste deel? Er is geen coderingsexpertise voor nodig.

Het resultaat? Niet meer voortdurend schakelen tussen apps, soepelere overdrachten tussen teams en processen die automatisch op de achtergrond verlopen. Je blijft gefocust op het werk dat er echt toe doet. Worstel niet langer met een gefragmenteerde workflow. Probeer ClickUp en ervaar een nieuw niveau van efficiëntie.