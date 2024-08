Evernote vs GoodNotes: Welke tool voor het maken van notities is het beste?

Wat is de perfecte tool om je geniale ideeën van 3 uur 's ochtends op te schrijven? Welk platform laat je strategieën brainstormen met je collega's? En welke software zet de rommelige draaikolk van je gedachten om in een keurig en overzichtelijk abonnement?

Het antwoord op al je vragen is een app om aantekeningen te maken .

Of je nu een vergadering samenvat het maken van een geweldig marketing abonnement, of het opslaan van die must-read artikelen, is een top-notitie app belangrijk.

En als je er een zoekt, staan wij voor je klaar.

We vergelijken twee populaire legendes op het gebied van aantekeningen maken - Evernote en GoodNotes - en bekijken hun functies, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Ontdek de sleutel functies, weeg de voor- en nadelen af en vind jouw perfecte metgezel voor het maken van aantekeningen. Bovendien hebben we een alternatief dat wel eens de show zou kunnen stelen.

Laten we beginnen!

Wat is Evernote?

via Evernote Evernote is een populaire app voor het maken van aantekeningen die al heel lang bestaat. Het staat bekend om zijn samenwerking en taakbeheer functies en je kunt het gebruiken voor het bijhouden van dagelijkse aantekeningen, instellingen of zelfs bullet journaling.

Evernote houdt je georganiseerd met een centraal dashboard om aantekeningen bij te houden en te categoriseren met behulp van stapels en tags. Je kunt dingen snel terugvinden zonder de hele database te doorzoeken.

Bovendien kun je aantekeningen synchroniseren tussen apparaten, waardoor ze overal toegankelijk zijn. Het bevordert de samenwerking in projecten in teamverband zonder dat je je zorgen hoeft te maken over apparaat incompatibiliteit.

Laten we eens kijken naar de beste functies en prijsabonnementen van Evernote.

Evernote functies

Dit zijn de belangrijkste functies van Evernote:

1. Web Clipper

via Evernote Evernote Web Clipper is een extensie voor browsers waarmee je hele webpagina's, artikelen, foto's of alleen geselecteerde tekst van het internet kunt halen en direct kunt opslaan in je Evernote account.

Dus als je een interessant artikel ontdekt, kun je het eenvoudig in Evernote clippen zonder alle extra advertenties en koppen.

Deze clips worden vervolgens netjes opgeslagen in je Evernote account, zodat je er snel naar terug kunt gaan wanneer je maar wilt.

2. Sjablonen

via Evernote Kies uit meer dan 50 voorgeformatteerde, kant-en-klare Evernote sjablonen om tijd te besparen en stroomlijn je taken.

Of je nu een dagelijks logboek nodig hebt voor je planning of een sjabloon voor projectmanagement om mijlpalen bij te houden, met Evernote zit je goed.

Evernote's Gratitude Journal Template is bijvoorbeeld vooraf gevuld met tabellen voor je ochtendjournaal, levenslessen en uitingen van dankbaarheid. Zo kun je je direct richten op je content en hoef je je geen zorgen te maken over het ontwerp.

3. Aantekening herinnering

via Evernote Met de functie herinneringen van Evernote voor aantekeningen kunt u datums en tijden voor uw taken instellen om e-mailwaarschuwingen te ontvangen en op de hoogte te blijven van tijdgevoelige activiteiten.

Zodra je een taak Voltooid hebt, markeer je deze met een eenvoudige tik. Zo kun je taken efficiënt beheren zonder de oorspronkelijke aantekening te verliezen.

Evernote helpt je ook om gefocust te blijven door herinneringen weer te geven bovenaan de lijst met aantekeningen, zodat je gemakkelijk toegang hebt tot essentiële Taken.

4. Audio-opname

via Evernote Evernote biedt handige audio aantekeningen of een audio-opname functie als schrijven niet je favoriete methode is. Open een nieuwe aantekening, tik op de opnameknop en leg notities vast met je stem.

Deze functie is van onschatbare waarde als je snel iets moet aantekenen tijdens een gesprek of als je hoofd te druk is om te schrijven. Bovendien kun je deze functie zowel op je desktop als op je telefoon gebruiken.

Naast deze mogelijkheden beschikt Evernote ook over OCR-technologie (optische tekenherkenning), waarmee handgeschreven aantekeningen worden omgezet en in digitaal format aan de app worden toegevoegd.

Prijzen van Evernote

Free versie: Gratis

Gratis Persoonlijk: $14,99/maand

$14,99/maand Professioneel: $17.99/maand

Wat is GoodNotes?

via GoodNotes GoodNotes is een krachtig platform voor het maken van aantekeningen dat van elk apparaat een virtueel notitieblok maakt.

Het is ontworpen om het gevoel van schrijven op papier na te bootsen, heeft een eenvoudige gebruikersinterface, werkt goed met verschillende stylussen en laat je je aantekeningen uitgebreid aanpassen.

Naast het maken van aantekeningen onderscheidt de app zich door de nauwkeurige conversie van handschrift naar tekst, documentannotatie, interactieve studie en aanpasbare sjablonen.

Je aantekeningen worden up-to-date gehouden op al je Apple apparaten via synchroniseren met de cloud. GoodNotes is nu beschikbaar voor Android en Windows apparaten, waardoor het nog toegankelijker is.

GoodNotes functies

Dit zijn de belangrijkste functies van GoodNotes:

1. Conversie van handschrift naar tekst

via GoodNotes GoodNotes zet handgeschreven aantekeningen nauwkeurig om in getypte tekst. Gebruik de Lasso-tool om te selecteren wat je wilt, klik op 'Converteren' en zie hoe je aantekeningen getypte woorden worden.

Je kunt deze tekst probleemloos verplaatsen naar andere apps, zoals een lijst met taken app, waardoor je werkstroom flexibeler wordt.

Omdat GoodNotes verschillende stylussen ondersteunt, kun je schrijven of tekenen met de tools van je voorkeur. Het heeft ook functies zoals palm rejection en ondersteuning voor linkshandigen.

2. Lasso gereedschap

via GoodNotes De Lasso-tool van GoodNotes is een handige functie voor het beheren van content in de app. Met deze tool kun je gemakkelijk specifieke content selecteren door er een lus omheen te trekken.

Eenmaal geselecteerd kun je kiezen uit verschillende acties, zoals het verplaatsen, knippen, kopiëren, verwijderen, verkleinen en roteren van de gekozen content.

De Lasso-tool biedt een veelzijdige en efficiënte manier om je aantekeningen en tekeningen te bewerken zonder dat je alles opnieuw hoeft te schrijven of over te typen.

3. Document annotaties

Via GoodNotes Met de functie Documentaantekeningen kunt u markeren, tekenen en schrijven op PDF's. Je kunt inzoomen om nauwkeurig aantekeningen toe te voegen, snel pijlen en vormen tekenen en je markeringen naar wens aanpassen en verplaatsen. Schrijf overal in het document en deel je gedachten gemakkelijk met anderen.

En het delen van je bewerkte PDF's is ook super eenvoudig; je kunt ze e-mailen, opslaan of delen met andere apps voor het delen van bestanden.

4. Presentatiemodus

via GoodNotes GoodNotes biedt een handige 'Presentatiemodus' die je apparaat verandert in een digitaal bord voor duidelijke demonstraties. Wanneer het verbonden is met een groter scherm, houdt het kijkers betrokken en geconcentreerd.

Er zijn drie weergaveopties: 'Mirror Entire Screen' voor uitgebreide zichtbaarheid, 'Mirror Presenter Page' voor zoomen en bewegingen, en 'Mirror Full Page' om brede content te laten zien.

Bovendien kun je met de functie Laser Pointer, beschikbaar in de modi Dot of Trail, specifieke punten benadrukken. Deze modus is vooral handig tijdens vergaderingen en teambesprekingen.

GoodNotes prijzen

Free: 3 notitieblokken

3 notitieblokken Alle platformen per jaar: $9.99/jaar

$9.99/jaar Eenmalige betaling: $29.99/eenmalig

$29.99/eenmalig Android & Windows Jaarlijks: $6.99/jaar

Evernote Vs. GoodNotes: Functies vergeleken

Hoewel zowel Evernote als GoodNotes solide mogelijkheden en toegewijde fans hebben, zijn ze verre van identiek.

Hier is een snelle vergelijking van de functies van Evernote vs GoodNotes:

Functies voor aantekeningen maken

Aantekeningen maken omvat verschillende handelingen, van het noteren van gedachten tot het scannen van harde kopieën. En dan is er nog de Taak om stapels informatie te organiseren. Een goede app voor het maken van aantekeningen moet dat allemaal probleemloos kunnen doen.

Zowel Evernote als GoodNotes zijn behoorlijk goed in deze handelingen, maar op iets verschillende manieren.

Evernote

Of je nu typt of aantekeningen met de hand maakt, Evernote doet er nog een schepje bovenop. Je kunt Slack berichten en aantekeningen van e-mails opslaan en de uitlijning van afbeeldingen aanpassen om je tekst en media op bestelling te houden.

Je kunt je aantekeningen ook scannen en er een nette PDF van maken. Maar het addertje onder het gras is dat je geen aantekeningen kunt maken in deze PDF.

Al je aantekeningen worden georganiseerd in een hiërarchie van 3 lagen in dit platform: aantekeningen, notitieblokken en stapels notitieblokken. Deze manier van organiseren kan echter een beetje ingewikkeld zijn, waardoor het een uitdaging is om je aantekeningen snel terug te vinden.

GoodNotes

GoodNotes geeft een creatieve draai aan de functies voor het maken van aantekeningen met de mogelijkheid om vormen toe te voegen - rechthoeken, cirkels, driehoeken, noem maar op. Het heeft ook een bladwijzer icoon. Met één klik worden je aantekeningen opgeslagen in je bladwijzers of favorieten.

Net als Evernote is GoodNotes ook handig voor het scannen van documenten en het omzetten ervan in PDF's. Echter, in tegenstelling tot Evernote kun je de PDF's prima annoteren.

Organisatie is eenvoudig met GoodNotes-het heeft speciale, aanpasbare mappen waar je aantekeningen worden opgeslagen. Wil je een aantekening van maanden geleden terugvinden? Eén klik en het is er.

Samenwerking

Als je met meerdere teams werkt, is het onvermijdelijk om samen te werken aan de aantekeningen die je hebt gemaakt. Daarom is het cruciaal om de functies voor samenwerking van je platform voor het maken van aantekeningen te begrijpen.

Zowel Evernote als GoodNotes maken op verschillende manieren samenwerking tussen teams mogelijk.

Evernote

Evernote biedt veel functies die samenwerking gemakkelijker maken en je de volledige controle geven over hoe anderen je aantekeningen weergeven en bewerken.

Naast de basisfuncties voor het delen van links, hebben de Premium en Business versies van het platform tools voor het delen van taken en notities werkstroombeheer en brainstormen. Deze helpen je vooral om grote Taken en verantwoordelijkheden te verwerken en deadlines te halen.

GoedNotities

GoodNotes biedt ook waardevolle functies om samen te werken met collega's en leden van een team.

De belangrijkste functie is het delen van koppelingen, zodat je met één klik meerdere koppelingen naar al je aantekeningen en documenten in de app kunt delen.

Daarnaast kun je door anderen gedeelde links direct opslaan in je aantekeningen, waardoor het een handig platform is voor eenvoudige samenwerking.

Integraties

Als je jongleert met taken op verschillende platforms, wil je dat je app voor het maken van aantekeningen goed met ze samenwerkt. Wie wil er nu de hele dag van app wisselen?

Een app voor het maken van aantekeningen met goede integraties bespaart tijd en stroomlijnt je werk efficiënt.

Zowel Evernote als GoodNotes ondersteunen nuttige integraties.

Evernote

Evernote begrijpt het belang van integraties, vooral in een werkomgeving.

Het kan integreren met populaire werkgerelateerde platformen zoals Microsoft Teams, Gmail, Outlook en Slack zodat je toegang hebt tot informatie van deze platformen zonder handmatig te hoeven schakelen tussen taken.

GoodNotes

GoodNotes biedt ook ondersteuning voor cross-platform integratie, zodat je GoodNotes kunt weergeven vanaf verschillende apparaten met browsers zoals Safari, Firefox, Google Chrome en meer.

Daarnaast ondersteunt het integratie met apps zoals Microsoft PowerPoint, Microsoft Word en iCloud.

Vergeleken met Evernote is de ondersteuning van GoodNotes voor integratie echter limiet. Het maakt alleen verbinding met een handvol algemene platforms.

Evernote vs. GoodNotes: Wie is de kampioen?

Een kampioen kiezen tussen GoodNotes en Evernote is lastig omdat beide apps voor het maken van aantekeningen hun eigen limieten hebben.

Evernote is geweldig voor professionele instellingen. Het kan grote documenten aan, taken efficiënt beheren en naadloos integreren met populaire werkplatformen zoals Slack, Microsoft Teams en Gmail.

Bovendien biedt het tools om werkstromen te vereenvoudigen en creatieve ideeën te stimuleren.

Aan de andere kant is GoodNotes meer geschikt voor academisch en persoonlijk gebruik. Het heeft tools zoals ingebouwde flashcards om interactief studeren te verbeteren, waardoor het een geweldige metgezel voor studenten is.

Evernote vs. GoodNotes op Reddit

We onderzochten wat Redditors te zeggen hadden over GoodNotes vs. Evernote. Velen van hen gebruiken zowel Evernote als GoodNotes, maar voor verschillende doeleinden.

Sommige gebruikers kunnen geen genoeg krijgen van Evernote.

"Ik ben dol op de webclipper, het organiseren van mijn aantekeningen met notitieblokken en tags, de mogelijkheid om aantekeningen te vinden op basis van de content in bijlagen, de mogelijkheid om e-mails naar Evernote te sturen naar aangewezen notitieblokken en de documentcamera is erg cool. Synchroniseren gaat naadloos."

Een andere gebruiker vermeldt hoe GoodNotes een ideale academische oplossing is met zijn aanpassingen, organisatie en compatibiliteit met Apple-apparaten.

"Ik gebruik GoodNotes 5 voor academische aantekeningen en..

ik hou van de grote verscheidenheid aan papiersoorten die beschikbaar zijn in GoodNotes (bijv. ruitjespapier, gelinieerd papier, gewoon papier) en hoe gemakkelijk het downloaden van verschillende sjablonen (bijv. scheikundepapier) van verschillende bronnen is. Ik vind het ook leuk dat je met de app je aantekeningen kunt organiseren in mappen en 'notitieblokken'. Het werkt ongelooflijk goed met de 2e generatie Apple Pencil en heeft veel nuttige functies..."_

Er is geen duidelijke winnaar; gebruikers proberen een tool te kiezen die het beste past bij hun dagelijkse werk. Beide apps voor het maken van aantekeningen hebben hun eigen fanbase. Maar er is één app die ze allebei de loef afsteekt.

Maak kennis met ClickUp - het beste alternatief voor Evernote Vs. GoodNotes

Dus Evernote is het meest geschikt voor professionals en GoodNotes werkt goed voor studenten. Wat als je de kwaliteiten van beide in één tool wilt?

Maak kennis met ClickUp- een krachtig platform voor productiviteit dat het perfecte alternatief is voor Evernote en GoodNotes. ClickUp is niet zomaar een veredelde app; het is uw alles-in-één oplossing voor aantekeningen maken en projectmanagement.

Stel je voor dat je meerdere tools vervangt door één gebruiksvriendelijk platform boordevol functies zoals rijke bewerking van tekst, robuust Taakbeheer en sterke integraties met meer dan 1000 apps taken voltooien ruim voor deadlines, werkstroom stroomlijnen en productiviteit verhogen.

ClickUp is ontworpen voor meerdere persoonlijke en zakelijke gebruikssituaties, of u nu werkt aan een project voor school of een strategie uitstippelt voor de lancering van een nieuw product. Met ClickUp kunt u moeiteloos de voortgang van uw projecten visualiseren, samenwerken en bijhouden - alles onder één dak.

Ideeën en taken beheren met ClickUp-taaken

Beheer en werk samen aan je documenten met ClickUp DocumentenClickUp Documenten zijn ideaal voor het beheren van uw aantekeningen, het maken van wiki's, het toevoegen van tabellen, het insluiten van bladwijzers en het koppelen van uw taken of to-dos aan aantekeningen. Met deze tool kunt u werken aan, schrijven en documenten bewerken samen met je team in realtime, zodat iedereen op dezelfde pagina zit (letterlijk!). Je kunt ook leden taggen, ze actiepunten toewijzen, updates aanvragen en opmerkingen achterlaten op de gemaakte Documenten.

Ondertussen kun je met de ingebouwde editor widgets toevoegen om de status van projecten bij te werken, taken toe te wijzen en projecten te wijzigen. En als u zich zorgen maakt over het uitlekken van vertrouwelijke informatie, geen nood. Privacy heeft de hoogste prioriteit bij ClickUp Docs. U kunt ook koppelingen maken die gedeeld kunnen worden en toestemmingen beheren voor toegangscontrole.

Daarnaast verbeteren tijdbesparende functies zoals ClickUp sjablonen en de focusmodus uw schrijfervaring.

Schrijf sneller met ClickUp AI

Schrijf, vat samen en genereer e-mail antwoorden in seconden met ClickUp AI

In tegenstelling tot veel andere AI-schrijfprogramma's onderscheidt ClickUp zich door zijn AI-assistent voor aantekeningen maken die je taken van 30 minuten in 30 seconden kan afhandelen.

Of je nu een project uittekent, statusrapporten voor klantenservice opstelt of de volgende e-mail voor een marketingcampagne plant, ClickUp AI heeft u onder controle.

Het helpt je efficiënter aantekeningen te maken, helpt bij de bewerking van content en zorgt voor een perfecte format met voorgestructureerde tabellen, kopteksten en meer. Er is geen betere tool voor automatisering van documenten echt waar!

Organiseer alles met ClickUp Aantekeningen

Gebruik ClickUp-taak om checklists en taken uit uw aantekeningen te genereren

Het maken van checklists uit uw aantekeningen hoeft niet meer vervelend te zijn. ClickUp aantekeningen vereenvoudig het organiseren en bijhouden van taken, zelfs als u het nog niet eerder hebt gedaan. Met de editor kunt u eenvoudig uw aantekeningen omzetten in bij te houden taken en ze organiseren als actie-items in een checklist.

Omdat de aantekeningen automatisch synchroniseren tussen de mobiele app en de extensie in Chrome, kun je ze onderweg maken en ze moeiteloos openen waar je ook werkt.

Prijzen ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

Begin vandaag nog met het maken van aantekeningen met ClickUp!

Als u op zoek bent naar een alles-in-één oplossing voor het maken van aantekeningen voor uw drukke professionele of academische leven, dan is ClickUp de juiste keuze.

Het vereenvoudigt het maken van aantekeningen en biedt uitgebreide functies voor het effectief samenwerken aan projecten en projectmanagement.

Met ClickUp kunt u het maken van aantekeningen een boost geven, uw gedachten ordenen en moeiteloos op de hoogte blijven van al uw activiteiten. Aan de slag met het Free Forever-abonnement van ClickUp vandaag nog!