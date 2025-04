Top 5 Wunderlist Alternatieven & Concurrenten (functies, nadelen, prijzen)

Op zoek naar de beste Wunderlist alternatieven ?

Laten we zeggen dat je graag een tool gebruikt omdat het super handig is en je leven makkelijker maakt. Maar uit het niets nam de software die je gebruikte en waar je zielsveel van hield afscheid. Voor altijd.

Voor gebruikers van Wunderlist is dit een waargebeurd verhaal. En we voelen jullie pijn.

Hoe moeilijk het ook is om afscheid te nemen van Wunderlist, je hebt nog steeds **een app voor Taakbeheer .

In dit artikel belichten we de top vijf alternatieven voor de Wunderlist app , samen met hun sleutel functies, voors, tegens, prijzen en beoordelingen van gebruikers.

Wat is Wunderlist?

Microsoft's Wunderlist was een geweldige cloudgebaseerde Taakmanager die verschillende individuen en bedrijven hielp bij het efficiënt beheren van taken en lijsten.

Wunderlist is niet meer.

In plaats daarvan, Microsoft Nog te doen vervangt het.

Maar terwijl Wunderlist zijn bureau opruimt, hoeven jouw projecten dat niet te doen.

Dus laten we beginnen met onze zoektocht naar het beste alternatief voor Wunderlist.

Top 5 Wunderlist alternatieven

Met nieuw projectmanagement en productiviteit apps die elke maand de markt overspoelen, heb je keuze te over als het gaat om Wunderlist-alternatieven.

D. Werk je Taken bij met Aangepaste statussen Alle Taken zijn verschillend.

Sommige moeten worden goedgekeurd, terwijl andere moeten worden herzien.

Maakt u zich geen zorgen. Met de functie Aangepaste statussen van ClickUp kunt u uw eigen statussen voor taken maken, zoals open, in behandeling, in voortgang en meer.

Belangrijkste functies van Asana

Kanban-borden voor het beheren van taken en het visualiseren van voortgang

Terugkerende taken voor werk dat herhaaldelijk gedaan moet worden

Ingebouwde sjablonen voor projecten voor marketing, IT en HR

Voordelen van Asana

Realtime statusupdates van meerdere projecten weergeven

De functies voor samenwerking zijn eenvoudig en intuïtief

Commentaar toevoegen aan een lopend project of rechtstreeks aan een team lid

iOS (iPad en iPhone) en Android app beschikbaar

Nadelen van Asana

Kan niet meerdere toegewezen personen aan één Taak toewijzen

Geen aangepaste statussen

Geen verificatie met twee factoren

Niet gebruiksvriendelijk voor een beginner met project- of projectmanagement

Asana prijzen

Basic Free Plan: basisfuncties zoals een kalenderweergave, 100MB opslagruimte en lijstweergave

basisfuncties zoals een kalenderweergave, 100MB opslagruimte en lijstweergave Premium Plan ($10,99/gebruiker per maand): bevat andere functies zoals onbeperkte Taken, dashboards, en mijlpalen Business-abonnement ($24,99/gebruiker per maand): bevat extra functies zoals portfolio's, Redactie en integraties

bevat andere functies zoals onbeperkte Taken, dashboards, en mijlpalen

Beoordelingen van gebruikers van Asana

Capterra: 4.4/5 (9100+ beoordelingen)

4.4/5 (9100+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (6800+ beoordelingen)

4. Google Taken

/img/ https://lh6.googleusercontent.com/ER40x1o0Xjdh4IRfhPlKaJQo_VH_mkFFq8m0dTJeEGrsjP0DZ58WNr5se3rmYTpru3gLjP8W5jZDoyabMUhylQHKB-Uxwh36\_A8xHBMySIWwY0LRfKTV7-FIyEAMP-b0zPOS1lyj google Taken /$$img/

Een ander goed Wunderlist-alternatief op de lijst is Google Tasks.

Terwijl Google Taken app mag dan een efficiënte app voor projectmanagement zijn, hij is niet ontworpen voor projectmanagement.

Dus als je op zoek bent naar een goede organisatorische app die zich bezighoudt met abonnementen, instellingen, subtaken, het maken van tijdlijnen en meer... dan is Google Tasks niets voor jou.

Google Taken sleutel functies

Deadlines en herinneringen instellen gesynchroniseerd met Google Agenda

E-mails toevoegen als taken (vanuit Gmail)

Opnieuw plannen en reorganiseren met de weergave in de kalender

Voordelen van Google Taken

Sneltoetsen voor eenvoudige gebruikerservaring

Snelle toegang tot taken vanuit het add-on paneel in Gmail, Documenten, enz.

Super eenvoudige en schone gebruikersinterface

Zowel web app als mobiele apps beschikbaar (iOS & Android)

Google Taken nadelen

Niet ontworpen voor het organiseren en beheren van elk aspect of detail van een project

Limiet tot alleen Gmail gebruikers

Kan geen prioriteitsniveaus instellen voor taken

Geen beheer van Urenregistratie

prijzen van #### Google Taken

Gratis abonnement: met functies zoals aanpasbare prikborden en deelbare lijsten met taken

met functies zoals aanpasbare prikborden en deelbare lijsten met taken Premium ($3,30/maand): bevat functies zoals meerdere prikborden, labels met prioriteiten en aangepaste achtergronden

Beoordelingen van gebruikers van Google Taken

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

5. Basecamp

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/r https://lh5.googleusercontent.com/r_9lV3DkuZQgmL5msB6xjanlZIhQ8C8c55ihoHvjkqJRLrSfdV25yEhLi3VXi9uGV\_ofiUrZd4TD6q3Gv6VMGZ2YABpHhiApLQZ0K1WnB07LH3KRLdmS-m55epgLsuW2OJY8lh04 basecamp /$$$img/

Basecamp is een eenvoudige tool voor projectmanagement, ideaal voor het bijhouden van projecten en voortgang voor kleine organisaties.

Hoewel het een sterk Wunderlist-alternatief is, is Basecamp als de oude rot in het vak.

Om te kunnen genieten van onbeperkte projecten en gebruikers moet je $99 ophoesten... elke maand! **Bekijk onze Basecamp beoordeling en projectmanagementgids .

Belangrijkste functies Basecamp

Kampvuur functie voor real-time groep chatten over een specifiek project

Nog te doen lijsten voor individuen en leden van het team

Grafieken voor het visualiseren van voortgang over een periode

Basecamp voordelen

Automatische check-in vragen zoals "waar werk je deze week aan?"

Aparte inbox voor notificaties

Uurlijkse automatische back-up van projectbestanden

Web app is beschikbaar samen met iOS (iPhone & iPad) en Android apps

Basecamp nadelen

Free versie is beperkt tot drie projecten en 20 gebruikers

Geen ingebouwde stopwatch

Beperkte weergaven voor Taakbeheer

Beperkte functies voor het bijhouden van voortgang (Hill grafieken is alles wat je krijgt)

Basecamp prijzen

Basecamp Personal (Free): ondersteunt drie projecten, 20 gebruikers, met 1GB opslagruimte

ondersteunt drie projecten, 20 gebruikers, met 1GB opslagruimte Business-abonnement ($99/maand): ondersteunt takenlijsten, check-ins, onbeperkte gebruikers, onbeperkte clients

Beoordelingen Basecamp gebruikers

Capterra: 4.3/5 (12.300+ beoordelingen)

4.3/5 (12.300+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (6.800+ beoordelingen)

Alternatieven voor Wunderlist zijn hier om te blijven

Natuurlijk komt Wunderlist niet terug.

Maar dat betekent niet dat je niet op andere alternatieven kunt vertrouwen uitstekend projectmanagement of software voor Taakbeheer.

Gelukkig zijn er heel veel alternatieven voor Wunderlist, en het enige wat je hoeft te doen is degene kiezen die voor jou klikt.

Over klikken gesproken, ClickUp heeft een heleboel functies te bieden in vergelijking met andere Wunderlist-alternatieven, waaronder Mijlpalen , Sprint , bulk herschikking en meer. Met zijn automatisering en aangepaste opties, zal iedereen het gevoel hebben dat de tool op maat is gemaakt voor hun.

Het belangrijkste is dat ClickUp populaire tools zoals Evernote en Jira gewoon omdat je verschillende krachtige functies krijgt zonder kosten!

Dus ontvang ClickUp vandaag gratis aan en vergeet hoe Wunderlist je heeft laten spoken.

Omdat het leveren van succesvolle projecten niet kan stoppen.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/fdmKCuS-nUT7g_tImGm8LGM7iqACCKPiwGpqytZUSZtwGsJAxyEyZhOTWqISAUZ82EayZs6sM\_8I4m\_56VBIwfCir7Ux0e2anRc4ZAYngFlHyJng4wisoLXb-v2-4PNx_P1dT3yW niet te stoppen gif /$$$img/