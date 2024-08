10 Intercom-integraties om de communicatie met klanten te verbeteren in 2024

Technologie heeft de manier waarop we communiceren drastisch veranderd en effectieve communicatiemiddelen kunnen een bedrijf nu maken of breken, vooral in klantrelaties en klantenservice. Intercom is een duidelijk opvallend platform voor klantcommunicatie. Maar hier komt de kick: de superkrachten van Intercom komen pas goed tot hun recht als je het combineert met andere tools.

De naadloze integratie van andere tools kan de efficiëntie en klanttevredenheid aanzienlijk verbeteren. Laten we eens kijken hoe Intercom integraties uw bedrijfscommunicatie kunnen verbeteren.

Hier lees je wat je moet zoeken in de beste Intercom-integraties en de top 10 Intercom-integraties om te overwegen in 2024.

Wat moet je zoeken in Intercom integraties?

Er zijn veel soorten integraties beschikbaar voor Intercom. Wanneer u overweegt welke Intercom-integraties het beste werken voor uw bedrijf, overweeg dan de volgende functies en mogelijkheden om er zeker van te zijn dat u een goed afgeronde selectie maakt.

Mogelijkheden voor gegevenssynchronisatie: Gegevenssynchronisatie tussen producten is essentieel voor het behouden van uniforme klantgegevens. Het zorgt ervoor dat klantinteracties en klantgegevens altijd actueel zijn op alle platforms

Met de mogelijkheid om automatisch tickets voor klanten aan te maken en bij te houden vanuit Intercom gesprekken, zal de efficiëntie van het ondersteuningsteam toenemen

Efficiënte communicatie met klanten zorgt voor waardevolle feedback. Er zijn verschillende Intercom integraties beschikbaar die dit proces kunnen vergemakkelijken

Klantgegevens zijn waardevol. Nu cookies van derden verdwijnen, worden gegevens van de eerste partij nog belangrijker. Zoek naar integraties die directe integratie van klantgegevens van de eerste partij in uw systeem mogelijk maken

Elke integratie die u kiest, moet naadloos aansluiten op uw bestaande workflows voor klantenservice en tegelijkertijd de klantervaring verbeteren

Ga op zoek naar integraties die helpen bij klantbehoud en leadgeneratie. Dit zijn vitale onderdelen van een uitgebreid klantrelatiebeheersysteem

10 beste Intercom integraties om te gebruiken in 2024

Als veelgebruikt platform biedt Intercom naadloze integratie met talloze apps. We hebben een lijst samengesteld met krachtige tools die de functie van Intercom kunnen verbeteren of waarmee de functionaliteit kan worden uitgebreid.

Professionals kunnen ClickUp Universal Search gebruiken om klantrecords en meer te vinden in Intercom voor voltooide inzichten

ClickUp's alles-in-één productiviteitsplatform wordt geleverd met een indrukwekkende lijst functies. De uitgebreide set integraties met derden breidt de functionaliteit nog verder uit. ClickUp's Intercom integratie bevat Universeel zoeken met ClickUp functie. Met deze tool kunnen gebruikers snel zoeken in al hun verbonden apps, bestanden en meer. Met deze functie kunnen gebruikers al hun verbonden apps tegelijkertijd doorzoeken, waardoor het niet meer nodig is om elke app afzonderlijk te doorzoeken.

ClickUp's volledige bereik kan worden gerealiseerd door de overvloed aan sjablonen die het biedt, die veel use cases dekken waar bedrijven dagelijks mee te maken hebben. De sjabloon voor automatisering van e-mail gebruikt bijvoorbeeld ClickUp's integratie met Intercom om gesprekken met klanten te stroomlijnen.

ClickUp beste functies

Universeel zoeken voor snelle toegang tot apps en bestanden

Uitgebreid zoeken om apps efficiënt te vinden

Integratie met Intercom's inbox voor gecentraliseerde communicatie

Automatiseringstools om taken te automatiseren en de efficiëntie te verbeteren

Een uitgebreide weergave van klantinteracties

Gestroomlijnd beheer van klanttickets en query's

ClickUp limieten

Steile leercurve voor sommige gebruikers

Beperkte aanpassingen in bepaalde functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Campagne Monitor

Via Campagne Monitor Campaign Monitor helpt bedrijven e-mailmarketing in te zetten om relaties met klanten te verbeteren. Het integreren van e-mailcampagnes met Intercom-contacten opent de deur voor meer gerichte communicatie. Deze verbinding met klantgegevens stelt u ook in staat om relevantere content te maken die beter aanslaat bij het beoogde publiek.

Campaign Monitor beste functies

Naadloos synchroniseren van Intercom-contacten voor gerichte e-mailcampagnes

Aanpasbare sjablonen voor verschillende klanttrajecten

Gedetailleerde analyses om de prestaties van teams te meten

Een gebruiksvriendelijke interface die geschikt is voor kleine bedrijven met beperkte technische kennis

Geautomatiseerde berichten om leads en klanten te voeden

Integratie met landingspagina's voor effectieve leadgeneratie

Campaign Monitor limieten

Beperkte opties voor geavanceerde automatisering

Sommige sjablonen zijn alleen veelzijdig voor bepaalde industrieën

Rapportagetools zouden meer gedetailleerde inzichten kunnen bieden

Campaign Monitor prijzen

Basis: $9/maand

Unlimited: $29/maand

Premier: $149/maand

Campagne Monitor beoordelingen

G2: 4/1/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/6 (500 beoordelingen)

3. Productbord

Via Calendly Calendly is een krachtige en vertrouwde planningstool voor bedrijven van elke grootte. De kracht van de software wordt nog groter wanneer deze is geïntegreerd met Intercom. De integratie van Intercom met Calendly maakt het mogelijk om vergaderingen direct vanuit Intercom gesprekken in te plannen, waardoor de klantervaring aanzienlijk wordt verbeterd bij het vinden van directe vergadertijden en de efficiëntie van het ondersteuningsteam wordt verhoogd.

Calendly beste functies

Directe integratie met Intercom's messenger, waardoor klanten moeiteloos vergaderingen kunnen plannen

Aanpasbare vergaderingen voor verschillende behoeften van de klant

Automatisering van de planning vermindert de werklast voor verkoopteams en ondersteuningsteams

Kalenders synchroniseren op verschillende platforms voorkomt dubbele boekingen

Biedt een uitgebreide weergave van deklantreis door geplande interacties

Geautomatiseerde berichten herinneren zowel klanten als medewerkers aan komende vergaderingen en verbeteren de teamprestaties

Calendly beperkingen

Beperkte aanpassingen in de gratis versie

Moeilijk te integreren met sommige andere apps

Minder intuïtieve interface voor sommige gebruikers.

Calendly prijzen

Gratis

Teams: $16/maand per gebruiker

Standaard: $10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Calendly beoordelingen

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ beoordelingen)

5. Mailchimp

Via Jira Jira is een bekende oplossing van Atlassian voor het bijhouden van problemen en projecten. De software integreert effectief met Intercom, wat gestroomlijnde workflows voor klantenservice mogelijk maakt en de productiviteit van teams verbetert. Dankzij deze integratie kunnen teams tickets en feedback van klanten rechtstreeks in Jira beheren, waardoor problemen van klanten en taken van ondersteuningsteams op een meer gecoördineerde manier kunnen worden aangepakt, bovenop de al krachtige functies van Jira.

Jira beste functies

Naadloze integratie met Intercom gesprekken voor eenvoudig bijhouden en beheren van klant tickets

Geavanceerde projectmanagement tools om de prestaties van teams te controleren en te verbeteren

Aanpasbare workflows voor specifieke behoeften op het gebied van klantenservice

Mogelijkheid om gegevens te synchroniseren tussen Intercom en Jira voor real-time updates

Functies om feedback van klanten bij te houden en te verwerken in productontwikkeling

Robuuste rapportagetools bieden een uitgebreide weergave van klantinteracties en de status van projecten

Jira limieten

Steile leercurve voor bepaalde functies

Integratie met andere apps is soms minder intuïtief

Jira prijzen

Projecten: $10/maand voor 10 gebruikers

Servicedesk: $20/maand voor 10 gebruikers

Ontwikkeling: $20/maand voor 10 gebruikers

Jira beoordelingen

G2: 4,3/5 (5.000 + beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (13.000+ beoordelingen)

7. Slack

Via Slack Slack zou bovenaan je lijst moeten staan als je Intercom-integraties zoekt die communicatieprocessen stroomlijnen, omdat het een van de populairste berichtenplatforms is. Deze integratie transformeert de communicatie met klanten door Intercom gesprekken rechtstreeks naar Slack kanalen te brengen. Daarnaast kunnen ondersteuningsteams en verkoopteams effectief samenwerken aan query's van klanten.

Slack beste functies

Directe integratie van Intercom's inbox met Slack kanalen, waardoor real-time communicatie mogelijk wordt

Mogelijkheid om klanttickets te delen en te bespreken binnen Slack voor een snellere oplossing

Gestroomlijnde monitoring van teamprestaties via gedeelde kanalen

Verbeterde klantervaring als resultaat van snellere reactietijden

Integraties met derden die het bijhouden en beheren van feedback van klanten mogelijk maken

Vereenvoudigde samenwerking tussen teams bij problemen met klanten, waardoor het probleemoplossend vermogen wordt verbeterd

Slack limieten

Potentieel voor informatieoverbelasting in drukke kanalen

Het bereik van gesprekken maakt het gemakkelijk voor sommige gebruikers om afgeleid te raken

Integratie kan aanvankelijke installatietijd vereisen om werkstromen te optimaliseren

Slack prijzen

Gratis

Standaard: $6,67/maand per gebruiker

Plus: $12,50/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen

G2: 4,5/5 (32.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ beoordelingen)

8. EnquêteSparrow

Via EnquêteParrow Bij het overwegen van Intercom-integraties voor het verzamelen van essentiële feedback van gebruikers, integreert SurveySparrow naadloos met Intercom. De software biedt een dynamische manier om klantinzichten rechtstreeks te verzamelen, zodat bedrijven stappen kunnen ondernemen om de klantervaring te verbeteren. Door de integratie van SurveySparrow kunnen Intercom gesprekken met klanten uitgroeien tot een andere waardevolle bron van feedback.

SurveySparrow beste functies

Eenvoudig aanmaken en verdelen van enquêtes rechtstreeks via Intercom gesprekken

Geautomatiseerde triggers voor enquêtes op basis van specifieke interacties met klanten of mijlpalen

Uitgebreide analyses om waardevolle inzichten te verkrijgen uit enquêtereacties

Aanpasbare sjablonen voor enquêtes die gemakkelijk passen bij de huisstijl van een bedrijf

Integraties met andere apps helpen de klanttevredenheid te vergroten door proactief feedback te verzamelen

Nuttig voor het verzamelen van klantgegevens van de eerste partij om bedrijfsstrategieën te onderbouwen

SurveySparrow limieten

Beperkte aanpassingsopties in de gratis versie

Enquêtelogica kan soms complex zijn om te configureren

Integratie kan enige initiële installatie en gewenning vereisen

SurveySparrow prijzen

Free (limiet op het aantal actieve enquêtes en vragen)

Basis: $19/maand

Basis: $49/maand

Business: $99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

SurveySparrow beoordelingen

G2: 4,4/5 (1.900+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (83 beoordelingen)

9. Salesforce

Via Salesforce Salesforce, marktleider op het gebied van relatiebeheer (CRM), biedt een robuuste integratie met Intercom. Dankzij deze nauwe integratie kunnen bedrijven hun Intercom gesprekken en klantgegevens gebruiken om de verkoop te stimuleren en de klantenservice te verbeteren. De integratie zorgt voor een naadloze werkstroom van informatie, waardoor de klanttevredenheid en de efficiëntie van het verkoopteam toenemen.

Salesforce beste functies

Diepe integratie met Intercom voor een uniforme weergave van klantgegevens

Mogelijkheid om gegevens en klantgegevens van Intercom te synchroniseren met Salesforce voor verrijkte CRM-records

Geautomatiseerde synchronisatie van Intercom-contacten met Salesforce, waardoor leadgeneratie- en follow-upprocessen worden verbeterd

Taken en kansen in Salesforce kunnen rechtstreeks vanuit Intercom worden aangemaakt voor beter beheer van verkoopprocessen

Geavanceerde rapportagetools voor het analyseren van klantinteracties en teamprestaties

Gestroomlijnde workflows voor klantenservice, waardoor supportmedewerkers Salesforce-records kunnen openen en bijwerken vanuit Intercom

Salesforce beperkingen

De complexiteit kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Aanpassing en integratie kunnen technische expertise vereisen

Hogere kosten in vergelijking met andere CRM-oplossingen

Prijzen van Salesforce

Starter: $25/maand per gebruiker

Professional: $ 80/maand per gebruiker

Enterprise: $ 165/maand per gebruiker

Unlimited: $ 330/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen

G2: 4,3/5 (18.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (18.000+ beoordelingen)

10. Zendesk

Via Zendesk Zendesk is een leider in software voor klantenservice . Het biedt ook een naadloze Intercom integratie. De combinatie van deze twee krachtpatsers verbetert het beheer van klantentickets en ondersteuningsvragen. Intercom verandert Zendesk in een nog efficiënter en responsiever systeem voor klantenservice. Problemen van klanten kunnen beter worden bijgehouden en opgelost, wat een directe invloed heeft op de klanttevredenheid en de effectiviteit van het ondersteuningsteam.

Zendesk beste functies

Directe integratie met de inbox van Intercom, waardoor gesprekken met klanten gestroomlijnd worden naar tickets voor klantenservice

Geavanceerd ticketsysteem dat query's en feedback van klanten efficiënt afhandelt

Aanpasbare supportworkflows om tegemoet te komen aan verschillende behoeften van klanten

Integratie met Intercom gesprekken voor een meer gepersonaliseerde klantervaring

Krachtige rapportagetools voor het monitoren van de prestaties van teams en trends in klantinteracties

Functies die helpen bij het proactief ondersteunen van klanten, anticiperen op problemen en deze efficiënt oplossen

Zendesk beperkingen

Navigeren door de interface kan een uitdaging vormen voor nieuwe gebruikers

Voor sommige geavanceerde functies kunnen extra abonnementskosten nodig zijn

Voor integratie met andere apps en systemen kan technische hulp nodig zijn

Zendesk prijzen

Teams: $19/maand per gebruiker

Pro: $55/maand per gebruiker

Enterprise: $115/maand per gebruiker

Zendesk beoordelingen

G2: 4,3/5 (5.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (3.000+ beoordelingen)

De kracht van het integreren van Intercom en ClickUp

Klaar om uw Business Taken te verbeteren? ClickUp helpt u! En raad eens? De combinatie met Intercom tilt uw communicatie en samenwerking naar een hoger niveau.

Als u Intercom alternatieven u vindt er waarschijnlijk veel in de uitgebreide lijst met integraties van ClickUp. Ga vandaag nog aan de slag met ClickUp om te zien hoe het de workflows voor uw bedrijf kan stroomlijnen.