Top Bouwconferenties & -evenementen: Uw gids voor 2024

Het publiek ziet de bouwsector misschien als een arbeidersveld, maar als bouwmanager weet je wel beter. Dit is een veld in ontwikkeling waar technologieën, technieken en trends een nieuwe vorm geven aan wat het betekent om constructies te bouwen.

Als professionals in de bouwsector is het uw taak om op de hoogte te blijven van de nieuwste ideeën in uw sector om efficiënter te bouwen projectmanagement in de bouw . 🏗️

De beste manier om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in je branche is het bijwonen van bouwconferenties. Gelukkig zijn er genoeg conferenties in 2024. Kom meer te weten over de laatste trends op het gebied van duurzaamheid, bouwtechnologie en alles daartussenin.

In deze gids leggen we uit waarom bouwconferenties zo nuttig zijn, duiken we in de must-attend bouwbeurzen van 2024 en delen we trucs voor het implementeren van wat je op de conferentie hebt geleerd.

De betekenis van bouwconferenties

Bouwconferenties zijn niet alleen maar leuke gebeurtenissen in de sector. Het is een kans om te leren van leiders in de sector en de nieuwste trends in de bouw te zien. Naast de educatieve sessies en seminars bieden bouwconferenties ook unieke netwerkmogelijkheden om je carrière een boost te geven. Wat is er niet leuk aan?

Er zijn zoveel voordelen verbonden aan het bijwonen van bouwconferenties, waaronder

Verbeteren van je kennis: Zelfs als je 20 jaar ervaring in de sector hebt, is er altijd iets nieuws te leren. Woon relevante sessies, seminars en keynote speeches bij om nieuwe inzichten te krijgen in de nieuwste technologie en best practices-je weet nooit wat je zult ontdekken

Deelnemen aan netwerk gebeurtenissen: Deze gebeurtenissen zijn vol met professionals uit elke hoek van de bouwwereld. Er zijn niet alleen veel interessante mensen om te ontmoeten, maar de juiste vergaderingen kunnen je ook helpen mentoren te vinden of nieuwe carrièremogelijkheden te verkennen

Het vinden van kwaliteitsverkopers: Het vinden van een kwaliteitsverkoper is als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Bouwconferenties geven je de mogelijkheid om met potentiële leveranciers te chatten in de expohal. Bekijk deze exposanten om nieuwe software voor de bouw , materialen en technologieën in minder tijd

Key Construction Events & Conferences in 2024

Innovatie gebeurt op bouwconferenties. Als je mee vorm wilt geven aan de toekomst van de gebouwde omgeving, zet dan deze bouwconferenties voor 2024 in je agenda.

Wereld van Beton

Datum: 22-25 januari 2024

22-25 januari 2024 Locatie: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Prijzen: Neem contact op voor prijzen

Wereld van beton

bestaat dit jaar 50 jaar en is daarmee een van de oudste en meest gerenommeerde bouwconferenties in de VS. Het is ook de enige internationale vakbeurs uitsluitend gewijd aan commercieel beton en metselwerk. World of Concrete omvat een New Product Zone, training (

inclusief certificeringen

) en lunch-en-leerlessen. 👷

Internationale Bouwbeurs

Datum: 27-29 februari 2024

27-29 februari 2024 Locatie: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Prijzen: $175

De internationale bouwbeurs

is een enorme jaarlijkse conferentie die meer dan 60.000 bouwprofessionals met elkaar verbindt. De driedaagse gebeurtenis omvat een Start-Up Zone, een Zone met Nieuwe Producten en zelfs een demonstratiefase in de Construction Performance Zone. Als je zin hebt om te feesten, zijn er ook de Young Pro Party, de Official House Party en andere minder formele bijeenkomsten waar je je helemaal kunt uitleven.

AGC Annual Convention

Datum: 19-22 maart 2024

19-22 maart 2024 Locatie: San Diego, Californië

San Diego, Californië Prijzen: $1.149-$1.499

De Associated General Contractors of America (AGC) organiseert de

Jaarlijkse Conventie van AGC

voor een aantal van de meest invloedrijke mensen in de bouw. Deze gigantische jaarlijkse gebeurtenis omvat gebeurtenissen op het gebied van personeelsbeheer, productiviteit op de bouwplaats, risicobeheer en infrastructuurbouw.

ToekomstTech

Datum: 3-4 juni 2024

3-4 juni 2024 Locatie: San Diego, Californië

San Diego, Californië Prijzen: $725-$895

Bent u op zoek naar de nieuwste trends in bouwtechnologie? Dan

ENR ToekomstTech

is de bouwconferentie voor u. Engineering News-Record organiseert deze conferentie, die zich richt op innovaties in architectuur, engineering en bouw. Omdat het professionals uit verschillende disciplines aantrekt, is ENR FutureTech een geweldige gelegenheid om meer te leren over nieuwe technologie en tegelijkertijd veel verbindingen te leggen met de industrie. Alle deelnemers krijgen toegang tot content voor de sessies, een expositieruimte, digitaal sprekersmateriaal, maaltijden en netwerkmogelijkheden.

Internationale Greenbuild-conferentie

Datum: 12-15 november 2024

12-15 november 2024 Locatie: Philadelphia, Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania Prijzen: TBD

Bent u geïnteresseerd in duurzaamheid? De

Internationale Greenbuild-conferentie

is een van de beste bouwconferenties voor de groene bouwbeweging. De lijst met sessies van dit jaar is nog niet bekend, maar de gebeurtenis in 2023 ging over netto nul emissies, decarbonisatie, afvalwaterbeheer en regeneratief ontwerp.

CONEXPO-CON/AGG

Datum: 3-7 maart 2026

3-7 maart 2026 Locatie: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Prijzen: TBD

Oké, deze show komt pas terug in 2026, maar je moet hem nog steeds in de gaten houden!

CONEXPO-CON/AGG

promoot zichzelf als de grootste bouwbeurs in Noord-Amerika. Dit is een gigantische bouwconferentie met meer dan 2000 exposanten en 190 educatieve sessies, dus je zult zeker iets uit deze gebeurtenis halen. De gebeurtenis in 2026 omvat een sessie voor materialen en een andere voor bouwbeheer, dus de sessies zijn de perfecte mix van bedrijfsonderwijs en bouwinnovatie.

Opkomende thema's in 2024 Bouwconferenties

Zoals in elke sector komen en gaan ook in de bouw trends. De bouwsector evolueert, maar bepaalde onderwerpen zullen zeker vorm geven aan de conferenties van dit jaar. Woon de sessies bij waar je het meest enthousiast over bent, maar houd deze opkomende thema's in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de bouw.

Bouw Informatie Modellering (BIM)

BIM is niet nieuw, maar het is een veelbesproken onderwerp in 2024. BIM is een soort geavanceerde modelleringssoftware die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop professionals gebouwen ontwerpen, bouwen en beheren. Als het op de juiste manier wordt gebruikt, kan het de kosten verlagen en verspilling minimaliseren. De conferenties van dit jaar zullen waarschijnlijk gaan over de nieuwste ontwikkelingen in BIM en over het gebruik van BIM voor samenwerking tussen architecten, ingenieurs en bouwprofessionals.

Geavanceerde technologieën

Kunstmatige intelligentie (AI), robotica en drones hebben veel potentie voor de bouw, van veiligheid tot het gebruik van nieuwe technologieën

proces in kaart brengen

. De conferenties van dit jaar zullen sterk gericht zijn op het gebruik van geavanceerde technologieën en digitalisering om de bouw efficiënter en betaalbaarder te maken.

Bonuspunten: U kunt tijdens de conferenties verbindingen leggen met leveranciers die deze geavanceerde technologieën aanbieden, waardoor u uw zoektocht kunt stroomlijnen en de implementatietijd kunt versnellen.

Personeelsbeheer

Gebruik ClickUp Docs om aantekeningen te maken van conferenties, te zien wat andere leden van het team leren en te brainstormen over hoe u uw bevindingen kunt implementeren wanneer u weer aan het werk gaat

U betaalt goed geld om naar experts uit de sector te luisteren. Volg deze best practices om waarde uit elke sessie en workshop te halen:

Bezoek verschillende sessies: Natuurlijk is het verleidelijk om bij één sessie te blijven, maar je krijgt meer informatie door verschillende soorten workshops, lezingen en gebeurtenissen bij te wonen. Zelfs als je een materiaalkundige bent, kan het bijwonen van een sessie over bedrijfsbeheer je meer context geven over hoe andere onderdelen van je bedrijf werken

Wees een actieve deelnemer: Leg je telefoon en laptop weg! E-mails en berichten leiden je af van het onderwerp van de presentatie. Probeer actief deel te nemen door vragen te stellen tijdens de vragen en antwoorden, feedback te geven of na de sessie te chatten met andere deelnemers

Leg je telefoon en laptop weg! E-mails en berichten leiden je af van het onderwerp van de presentatie. Probeer actief deel te nemen door vragen te stellen tijdens de vragen en antwoorden, feedback te geven of na de sessie te chatten met andere deelnemers Notities maken: Je bent misschien sneller met typen, maar handgeschreven aantekeningen maken leidt minder af. Noteer de belangrijkste punten en ideeën om ze te onthouden. Noteer sleutelpunten en ideeën om na de conferentie te onderzoeken. Beter nog, geef jezelf een aantekening om ze te uploaden naar een platform zoals ClickUp Documenten en deel ze met je hele team

Gebruik conferentiebronnen

Conferenties kunnen een beetje overweldigend aanvoelen, daarom vergeten veel deelnemers vaak alle gratis middelen die bij het bijwonen van een conferentie horen. Of het nu gaat om databases, gratis PDF gidsen of video tutorials, maak gebruik van alles wat de conferentie te bieden heeft. 📚

Maak bijvoorbeeld tijd vrij om de expositieruimte te bekijken. Misschien moet u planningssoftware om te spreiden welke leden van het team wanneer in de expositiehal zijn, maar dit is een geweldige manier om opkomende trends met eigen ogen te zien.

Zorg er ook voor:

Opnames van sessies te bekijken

Gegevens van deelnemers en contactgegevens downloaden, als die beschikbaar zijn

Uw conferentietas doornemen voor waardevolle gratis cadeaus

Inzichten van conferentie in praktijk brengen

Je hebt het harde werk gedaan om een conferentie bij te wonen en nieuw materiaal te leren. Maar laat die kennis niet in de afgrond drijven: gebruik het!

Volg deze tips om wat je op de bouwconferentie hebt geleerd te integreren in je dagelijkse werkstromen.

Debrief na de conferentie

Niet alles wat u tijdens een conferentie hebt geleerd, is bruikbaar. Ga met uw team zitten om uw aantekeningen door te nemen en te beslissen welke ideeën u in uw eigen bedrijf wilt uitproberen. Je zult waarschijnlijk prioriteiten moeten stellen, en dat is niet erg. Sommige ideeën kun je snel implementeren, terwijl andere meer tijd of zorgvuldigheid vergen

resource planning

uit te voeren.

Gebruik een hulpmiddel voor projectmanagement voor de bouw

ClickUp helpt u bij het abonneren, beheren en bijhouden van bouwprojecten, van pre-sales tot concept tot oplevering - alles op één plek

Wie heeft er tijd om te bladeren tussen schriftelijke aantekeningen, uw planningssoftware en boekhoudkundige gegevens? Zou het niet eenvoudiger zijn om alles op één plek te beheren?

Dat is waar ClickUp van pas komt.

Teams in de bouw gebruiken ClickUp

niet alleen voor het plannen van vergaderingen en het opslaan van aantekeningen op één plaats, maar ook voor projectmanagement in de bouw. Gebruik deze handige functies om inzichten in uw vergaderingen te integreren in uw dagelijkse werkstromen:

Kaartweergave: Natuurlijk kunt u projecten visualiseren in de lijstweergave en de kalenderweergave, maar Kaartweergave is vooral handig voor bouwbedrijven. Geef al uw projecten per locatie weer en zie waar uw ploegen zich op elk moment bevinden

Samenwerking: Of het nu gaat om HR, marketing, verkoop of je veldploeg, je moet in contact blijven met je team om projecten te voltooien. Schakel over naar Weergave chatten om in realtime samen te werken met uw team, of u nu een document bekijkt of gewoon een privéweergave hebt

Of het nu gaat om HR, marketing, verkoop of je veldploeg, je moet in contact blijven met je team om projecten te voltooien. Schakel over naar Weergave chatten om in realtime samen te werken met uw team, of u nu een document bekijkt of gewoon een privéweergave hebt Integraties: De kans is groot dat ClickUp kan worden geïntegreerd met de tools die u al gebruikt voor uw bedrijf. Breng al uw software op één plek en geniet van een holistische weergave op hoog niveau van uw bedrijf zonder de afleidingen

Snel alles met sjablonen

Of het nu gaat om een nieuwe database of een formulier voor klantintake, u hoeft niet alles vanaf nul te maken. Van Whiteboards voor brainstormsessies tot databases voor relaties met klanten, ClickUp heeft een sjabloon voor zowat alles. Gebruik onze gratis sjablonen voor bouwbeheer voor dagelijkse rapporten, planningen, budgettering, noodmaatregelen, formulieren voor wijzigingsopdrachten en nog veel meer.

Het beste van alles is dat deze sjablonen kunnen worden geïntegreerd met uw bestaande ClickUp-projecten, -documenten, -taken en meer, dus implementatie is slechts een muisklik verwijderd.

Review en iterate

Krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

Nieuwe processen zijn zelden meteen perfect. Plan regelmatig vergaderingen met teams om te beoordelen hoe de nieuwe processen verlopen. Gebruik tools zoals

ClickUp Dashboards

om uw voortgang te visualiseren en snel verbeterpunten te identificeren.

Maar laat uw gegevens niet wegkwijnen in een dashboard. Sta open voor iteratieve wijzigingen op basis van wat je leert. Als dingen niet werken, wees dan niet bang om je huidige abonnement te schrappen en iets nieuws te proberen.

Bouw iets moois in ClickUp

Werk samen van kantoor tot op de werkplek met de ClickUp Chat weergave, waar u opmerkingen kunt toevoegen, uw team kunt taggen en in real-time kunt chatten vanaf elk apparaat

De bouwsector heeft de reputatie een ruige sector te zijn, waar je met je voeten op de grond staat, en dat is nog steeds zo. Toch blijft u door het bijwonen van bouwconferenties op de hoogte van de nieuwste praktijken en technologieën, zowel op het veld als op kantoor.

Je zult veel leren op deze conferenties, maar vergeet niet om wat je leert in de praktijk te brengen. Plug uw aantekeningen van de conferentie, taken, KPI's en strategieën in ClickUp voor een echte alles-in-één bouwbeheerervaring. U hoeft niet meer tussen verschillende platforms te schakelen - alles is echt op één plek.

Zie zelf het verschil:

Creëer nu uw gratis ClickUp-werkruimte

.

FAQ

1. Wat zijn de beste bouwconferenties om bij te wonen in 2024?

Enkele van de topconferenties voor de bouw in 2024 zijn:

Wereld van Beton

Internationale Bouwbeurs

Jaarlijkse ACG-conventie

ENR FutureTech

Internationale Greenbuild-conferentie

2. Wat zijn de voordelen van het bijwonen van bouwconferenties?

Het bijwonen van een bouwconferentie geeft je toegang tot de nieuwste trends, technologieën en best practices in de bouw. U krijgt ook de kans om te netwerken met collega's en experts, te leren over nieuwe producten en uw vaardigheden te ontwikkelen.

3. Waarom zouden bedrijven bouwconferenties moeten bijwonen?

Het kan moeilijk zijn om de kosten van het bijwonen van een conferentie te rechtvaardigen, maar teams die investeren in professionele ontwikkeling en netwerken zijn vaak beter geïnformeerd en winstgevender dan teams die dat niet doen. Als je voorop wilt blijven lopen, geeft het bijwonen van bouwconferenties je een serieuze voorsprong op de concurrentie.