Conferenties projectmanagement om uw vaardigheden te verbeteren in 2025

Projectmanagers zijn rocksterren die taken, middelen en tijdlijnen naadloos op elkaar afstemmen om specifieke doelen te bereiken.

Zij zijn het brein achter de succesvolle uitvoering van projecten en conferenties over projectmanagement zijn de plek waar ze hun niveau kunnen verhogen. ⬆️ 🚀

In dit artikel worden 10 gebeurtenissen uitgelicht die je niet mag missen. Lees alles over de beste projectmanagement conferenties die 2024 te bieden heeft.

De betekenis van Projectmanagement conferenties

De concurrentie voorblijven is meer dan een professioneel doel; het is een strategische noodzaak voor projectmanagers. Conferenties zijn epicentra waar kennis, innovatie en samenwerking samenkomen om de toekomst van dit dynamische veld vorm te geven.

Hieronder hebben we enkele van de vele manieren uitgelicht waarop conferenties over projectmanagement kunnen helpen om van 2024 uw beste jaar ooit te maken.

Bouw een winnend netwerk Conferenties fungeren als katalysator voor netwerkmogelijkheden. Netwerksessies, spontane gesprekken bij de koffie en toevallige ontmoetingen met leiders uit de sector helpen u om zinvolle verbindingen te smeden met collega-projectprofessionals om uw carrière vooruit te stuwen.

Ontwikkel uw vaardigheden

Conferenties over projectmanagement bieden uiteenlopende perspectieven, uitdagingen uit de praktijk en praktische workshops. Vergader met gelijkgestemde professionals uit de branche, verfijn uw vaardigheden en zet theorie om in bruikbare expertise die u zal helpen jongleren met projectmanagement doelen tijdlijnen en middelen als een pro.

Deel kennis

Bijeenkomsten van doorgewinterde projectmanagers en thought leaders vormen de fase voor een gepassioneerde uitwisseling van inzichten en best practices. Gebruik deze sociale gebeurtenissen om toegang te krijgen tot een schat aan ervaringen, casestudy's en methodologieën die u niet in leerboeken zult vinden.

Blijf trends voor

Trends veranderen in een oogwenk en conferenties over projectmanagement kunnen u helpen de curve voor te zijn (en te blijven). Krijg een top-down weergave van wat de industrie vorm geeft, van de nieuwste gratis software voor projectmanagement tot diepgaande duiken in opkomende methodologieën.

Uitgebreide lijst van de beste Projectmanagement conferenties in 2024

Hieronder hebben we zeven gebeurtenissen uitgelicht die je niet mag missen en acht eervolle vermeldingen voor 15 fantastische conferenties om je kalender voor dit jaar mee te vullen. 📅✨

Projectmanagement Symposium

Wanneer: 18-19 april 2024

Waar: College Park, Maryland, VS

Kosten: $525 (in-person vroegboekprijzen)

In-person of virtueel: In-persoon, virtueel en hybride aanwezigheidsopties zijn beschikbaar

De Symposium Projectmanagement heeft sinds 2014 elk jaar professionals uit de sector samengebracht. Kies uit persoonlijke, virtuele en hybride aanwezigheidsopties, een format geïnspireerd op de uitstekende virtuele gebeurtenis Project Management Symposium 2020 tijdens de pandemie.

Deelnemers kunnen professionele ontwikkelingseenheden (PDU's) behalen voor het verlengen van Project Management Professional (PMP) certificeringen, plus een schat aan kennis over onderwerpen zoals:

Risicomanagement

FinOps

Lean en Agile methodologieën

Federaal programmamanagement

Projectmanagement 4.0

De waarde van nieuwsgierigheid

Wilt u meer tijd om het metrogebied van Washington DC te verkennen en te netwerken met de professionals?

Geniet van back-to-back topontmoetingen door het Projectmanagement Symposium te combineren met de 12e jaarlijkse IPMA Research Conference, zoals hieronder aangegeven.

2. 12e IPMA Onderzoeksconferentie

Wanneer: 19-21 april 2024

Waar: College Park, Maryland, VS

Kosten: $499 (vroegboekprijzen)

In-person of virtueel: In-person

De 12e jaarlijkse IPMA-onderzoeksconferentie is dit jaar een van de grootste conferenties over projectmanagement in Noord-Amerika. Het thema is Projectmanagement in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Alle aspecten van het snijvlak AI-PM worden verkend, waaronder de volgende:

Samenwerking

Ethische kaders

Opkomende project competenties

Leermodellen

Duurzaamheid

Teams

Deze driedaagse conferentie heeft prominente keynote sprekers over onderwerpen als het maximaliseren van de waarde van projecten, teamdiversiteit en de impact van AI op projectmanagement.

We zullen stoppen met de back-to-back gebeurtenissen na deze, maar als je het feest door wilt laten gaan, stap dan op het vliegtuig naar Orlando voor de ProjectSummit*BusinessAnalystWorld die hieronder wordt uitgelicht. ✈️🗺️

ProjectSummitBusinessAnalystWorld*

Wanneer: 22-24 april 2024

Waar: Orlando, Florida, Verenigde Staten

Kosten: $2.209 (vroegboekprijzen)

In-person of virtueel: In-person ProjectSamenkomst*BedrijfsanalistWereld is de grootste conferentie in Noord-Amerika voor projectmanagers en businessanalisten.

Deze gebeurtenis biedt voortdurende ontwikkelingseenheden (CDU's) en PDU's voor elk uur leren; vierdaagse deelnemers hebben de mogelijkheid om in totaal 26 kredieten te verdienen.

PS*BAW is ontworpen voor teamleiders, projectmanagers, projectcoördinatoren, projectdirecteuren, strategische managers, business analisten en meer.

Het officiële programma van de gebeurtenis is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar je zult gegarandeerd horen van experts uit alle sectoren van over de hele wereld.

Maak je klaar om jezelf te wapenen met nieuwe tools, vaardigheden en technieken die je meteen kunt toepassen op je werkplek.

Global Scrum Gathering

Wanneer: 19-22 mei 2024

Waar: New Orleans, Louisiana, VS

Kosten: $1,400 (vroegboekprijzen)

In-person of virtueel: In-person

De Wereldwijde Scrum bijeenkomst 2024 of GSGNOLA24, wordt georganiseerd door de Scrum Alliance in New Orleans en belooft een van de leukste gebeurtenissen van het jaar te worden.

Deelnemers zullen leren van wereldwijde agile leiders, hun prestaties vieren en toegang krijgen tot hulpmiddelen om hun carrière te versnellen.

GSGNOLA24 heeft functies:

Gepersonaliseerde coachingsessies

Carrière diensten

Inzichtelijke lezingen over de nieuwste agile methodologieën

Monday Mingle party om verbinding te maken en los te laten

Dinsdag speurtocht naar historische locaties in het French Quarter

Deze bijeenkomsten begonnen in 2004, toen de scrumgemeenschap samenkwam voor de eerste gezamenlijke gebeurtenis, en ze zijn elk jaar groter geworden. Ze zijn bedoeld voor iedereen met interesse in scrum en agile, ongeacht hun bedrijfstak.

Bovendien kun je niet op tegen een conferentie met een feest en een speurtocht aan het einde. 🍷🔎

5. Agile2024

Wanneer: 22-26 juli 2024

Waar: Grapevine, Texas (omgeving Dallas), VS

Kosten: $1.849 (alleen voor leden)

In-person of virtueel: In-person

De jaarlijkse Agile Alliance conferentie, Agiel2024 verbindt gepassioneerde leden van agile gemeenschappen wereldwijd. Deelnemers leren samen over de nieuwste ideeën, praktijken en strategieën die vorm geven aan Agile softwareontwikkeling.

Krijg een diepgaande kijk op alles wat met Agile te maken heeft, inclusief het volgende:

Agile meetmethoden en meting

Best practices

Strategieën voor voortdurende verbetering

Nieuwste trends en technologieën

Dit is DE gebeurtenis voor agilists die willen netwerken en gesprekken willen voeren met experts uit de branche over alles wat met projectmanagement te maken heeft.

6. PMI Global Summit

Wanneer: 18-21 september 2024

Waar: Los Angeles, Californië, VS

Kosten: Nog aan te kondigen (prijs tag omspant meestal vier cijfers; PMI leden ontvangen aanzienlijke kortingen)

In-person of virtueel: In-person

De Wereldwijde PMI-top is een van de grootste PM-toppen van 2024. Deze gebeurtenis, georganiseerd door het Project Management Institute, richt zich op de beste PM praktijken en neemt een diepe duik in de PMP standaarden.

Op het moment van schrijven is de call for papers voor deze conferentie nog open. Hoewel alles nog niet vast staat, weten we wel dat er AI-gerichte sessies, leermogelijkheden, activiteiten en gesprekken zullen zijn.

Wil je een excuus om dit jaar internationaal te reizen? Bezoek dan de PMI Global Summit Series Europe in Berlijn, Duitsland, op 10-11 april 2024, of de PMI Africa Conference in Rwanda op 18-20 november 2024.

7.FuturePMO

Wanneer: 3 oktober 2024

Waar: Londen, Engeland, Europa

Kosten: $464 (vroegboekprijzen)

In-person of virtueel: In-person

Met een thema als "De tovenaarswereld van PMO," (The Wizardly World of PMO) ToekomstPMO 2024 van Wellingtone wordt gegarandeerd een hit. 🧙

Het is een eendaagse PMO-conferentie in Londen, ontworpen om toonaangevende sprekers en professionals samen te brengen in een boeiende, spannende gebeurtenis.

Deze conferentie is ontworpen om inspirerend, informatief, leuk en (tromgeroffel) niet-verkoop te zijn. Deelnemers kunnen samenkomen, leren, delen en groeien zonder verkocht te worden.

Als je aanwezig bent, heb je immers al betaald voor je ticket.

Je zult genieten van inzichten en discussies over serieuze PMO en PPM inzichten gemengd met leuke activiteiten om het luchtig te houden.

FuturePMO 2024 is de jaarlijkse gebeurtenis die elk jaar in oktober plaatsvindt, maar deze topontmoetingen vinden elke maand plaats en worden georganiseerd door Microsoft in hun kantoren in Londen, Manchester en Dublin. Als je er niet bij kunt zijn, houd dan hun kalender in de gaten voor een betere gelegenheid.

8. Conferentie projectmanagement Eervolle vermeldingen

Heb je meer opties nodig om je abonnement op PM te verbeteren? Bekijk dan een van de acht projectmanagement conferenties die eervolle vermeldingen verdienden:

Key Takeaways From Conferences for Projectmanagement Professionals

Conferenties voor projectmanagement vergroten uw kennis, breiden uw netwerk uit en houden u op de hoogte van trends in projectmanagement. Maar wat leert u?

Sommige conferenties kiezen elk jaar een specifiek thema en organiseren hun programma daaromheen. Andere conferenties behandelen alles wat je maar wilt weten over het veld.

Ongeacht hoe de gebeurtenis die je bijwoont is gestructureerd, je zult innovatieve ideeën opdoen over onderwerpen als:

Agile en scrum methodologieën

Portfoliomanagement

Veranderingsbeheer

Risicobeheer

Gebruiken stappenplannen voor effectief projectmanagement Planning en beheer van resources

Professionele ontwikkeling

De beste apps voor planning en technologie om je team voorop te laten lopen

Teams en belanghebbenden beheren

De nieuwste AI-tools voor aantekeningen maken projectmanagement, projectmanagement, Taakbeheer en Samenwerking

Projectmanagement in software-engineering en -ontwikkeling

Toekomstvoorspellingen over projectmanagement

De details verschillen per gebeurtenis, maar dit zijn enkele van de meest voorkomende aandachtsgebieden.

Een voorbeeld van een gebeurtenis is een workshop over het gebruik van sjablonen voor aantekeningen van vergaderingen met een materiedeskundige, een ander zou een dag lang agile en scrum kunnen uitdiepen, en weer een ander zou beide (of geen van beide) functies kunnen hebben!

Bekijk het programmaschema van de gebeurtenissen die je wilt bijwonen, zodat je je conferenties dienovereenkomstig kunt kiezen!

Terwijl je wacht op de eerste opwindende gebeurtenis, raden we je aan om je kennis over de industrie bij te spijkeren met podcasts voor projectmanagement zodat u niets mist. U wilt immers namen nemen en delen aantekeningen, niet achter de feiten aanlopen.

Kennis toepassen van een Projectmanagement conferentie

Een schat aan kennis en wijsheid over de nieuwste trends in projectmanagement toepassen op echte werkomgevingen kan intimiderend zijn. Maar dat hoeft het niet te zijn!

Er is nog een laatste ingrediënt om de waarde van deze projectmanagement conferenties te maximaliseren: software voor projectmanagement bij gebeurtenissen . ☑️

Dat is waar ClickUp komt binnen.

Laten we eens kijken hoe u ClickUp effectief kunt gebruiken voor, tijdens en na een projectmanagement conferentie.

Voor een projectmanagement conferentie

Wanneer u van plan bent een conferentie bij te wonen, moet u uw ticket kopen, een vlucht boeken en hotelreserveringen vastleggen. U kunt in ClickUp taken met deadlines voor uzelf aanmaken zodat u het niet vergeet.

Stel terugkerende taken in om uw werk te stroomlijnen door uw vergaderschema te kiezen en een voorbeeld te bekijken in uw agenda in ClickUp

Maar daar hoeft u het niet bij te laten. ClickUp is voor projectmanagement wat betekent dat u het kunt gebruiken om uw dagelijkse werkzaamheden beter te organiseren en samen te werken. Breng uw team samen met verbonden workflows, gedeelde ClickUp Documenten, realtime dashboards en meer.

Het heeft de tools die u nodig hebt om elk lid van uw team te helpen sneller te werken, slimmer te werken en tijd te besparen.

Deel doelen, taken, agile-punten en projectstatussen in het zeer aanpasbare ClickUp 3.0 Dashboard in

Oh ja, hebben we al vermeld dat ClickUp gratis te gebruiken is? Voor altijd? Ja.

Veelgestelde vragen

Hier zijn enkele antwoorden op veelgestelde vragen over projectmanagement conferenties.

1. Wat is een conferentie voor projectmanagement ?

Een conferentie over projectmanagement is een gespecialiseerde gebeurtenis die ontworpen is om professionals, experts en enthousiastelingen uit de branche met elkaar in contact te brengen. Je komt er samen om gesprekken te voeren, te netwerken, inzichten te delen en de nieuwste trends in projectmanagement te verkennen. Conferenties hebben meestal keynote sprekers, workshops, paneldiscussies en netwerkmogelijkheden, plus bonussen zoals afterparty's of zelfs speurtochten.

2. Wat zijn de voordelen van het bijwonen van een conferentie projectmanagement ?

Het bijwonen van een projectmanagement conferentie biedt de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de laatste trends, methodologieën en best practices in het veld. Het zijn ook enorme hubs om te netwerken, zodat professionals in contact kunnen komen met collega's, leiders in de sector en potentiële mentoren. Bovendien nemen deelnemers deel aan workshops en sessies om hun vaardigheden te verbeteren en innovatieve oplossingen voor veelvoorkomende problemen te ontdekken projectmanagement uitdagingen .

3. Kunt u hulpmiddelen zoals ClickUp gebruiken tijdens de conferentie?

Absoluut! Tools zoals ClickUp zijn van onschatbare waarde tijdens een projectmanagement conferentie. ClickUp's veelzijdige functies voor projectmanagement zijn perfect voor planning, aantekeningen en follow-ups na de conferentie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Checklist.png Checklist en chatbox in de weergave ClickUp-taak /$$$img/

Binnen een ClickUp-taak kunt u eenvoudig gedetailleerde Checklists maken en organiseren met groepen taken die u zelfs aan andere gebruikers kunt toewijzen

Taken maken om de belangrijkste vaststellingen te schetsen, deadlines in te stellen voor de implementatie van nieuwe strategieën en nieuwe verantwoordelijkheden aan teamleden toe te wijzen. U kunt ook gebruik maken van ClickUp's integratiemogelijkheden om inzichten uit conferenties naadloos te delen tussen platforms, waardoor de efficiëntie en samenwerking worden gemaximaliseerd. 🌐🔧

Laat het netwerken beginnen

Nu we onze lijst van de beste conferenties voor projectmanagement professionals van het jaar hebben afgesloten, is uw reis naar (en door) deze gebeurtenissen nog maar net begonnen.

Controleer dus je kalender, reserveer je tickets, plan je reizen en grijp elke gelegenheid aan om je projectmanagement op een hoger plan te brengen. Het draait allemaal om geïnformeerd, verbonden en geïnspireerd te blijven.

Het is aan u om de inzichten die u verwerft om te zetten in bruikbaar succes. Zet de eerste stap door uw projectmanagementprocessen te optimaliseren met ClickUp, de ultieme tool om de resultaten van de conferentie om te zetten in concrete resultaten.

Klaar om uw doelen voor projecten te veroveren? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp -het is gratis! 🌻💸