6 beste productmanagementconferenties om bij te wonen in 2024

Als productleider weet u maar al te goed hoe snel de productbeheer ruimte verandert. Nieuwe ideeën en innovatieve strategieën liggen altijd in het verschiet, maar het is aan jou om deze frisse inzichten terug te brengen naar je team. Als je niet regelmatig het nieuws uit de sector leest, kun je product managementconferenties zijn de beste manier om op de hoogte te blijven van wat hot is (en wat not) in productmanagement.

Conferenties over productmanagement zijn professionele bijeenkomsten voor mensen die betrokken zijn bij productontwikkeling. De ruimte voor productontwikkeling blijft groeien en de vraag naar productmanagement is torenhoog.

Of je nu een startup leidt of een doorgewinterde leider bent bij een groot bedrijf, het bijwonen van conferenties geeft je team een schat aan kennis en een platform om ideeën uit te wisselen met experts uit de sector. 💡

In deze gids leggen we uit wat de waarde is van het bijwonen van productconferenties - voor het geval je het moet rechtvaardigen tegenover de hogere leidinggevenden.

We geven ook een lijst van de beste productconferenties van 2024 en bevelen een aantal handige tools en technieken aan voor alles van conferentiebeheer tot het bijhouden van bezoekersaantallen.

De waarde van productconferenties

Productontwikkeling en -management kunnen niet in een vacuüm plaatsvinden. Ze gedijen op innovatie en daarvoor is verbinding met andere professionals in uw veld nodig. Conferenties geven productprofessionals de kans om hun vakmanschap aan te scherpen en meer waarde te leveren. En wie wil er nu niet beter worden in zijn werk?

Productconferenties stellen jou en je team ook in staat om:

De nieuwste trends en productstrategieën van industrieleiders te leren kennen

Deel te nemen aan casestudies en discussies over gebruikerservaring, productontwerp en het plannen van de roadmap

Netwerken met productteams, UX ontwerpers, chief product officers en medeoprichters van grote bedrijven zoals Amazon, Uber, LinkedIn en Slack

Doe inzichten op van keynote sprekers om betere producten voor uw klanten te ontwerpen

Je kunt de ervaring van een één-op-één verbinding met andere professionals niet nabootsen. Het is goed om sectorpublicaties te lezen en je aan te melden voor permanente educatie, maar als je je team wilt opleiden en inspireren, dan zijn productmanagementconferenties de beste plek.

6 productconferenties om bij te wonen in 2024

Het bijwonen van grote conferenties geeft je team meer mogelijkheden om te netwerken en te leren over coole, nieuwe dingen in de productruimte. Vergeet deze grote productmanagementconferenties niet bij het plannen van je conferentieseizoen voor 2024.

1. ProductCon

Datum: 29 mei 2024

29 mei 2024 Locatie: New York City

New York City Prijzen: Gratis ProductCon is het geesteskind van Product School, een online certificering en training hub. Dit is de grootste productmanagementconferentie ter wereld, die elk jaar meer dan 100.000 bezoekers trekt. Oh, en hebben we al vermeld dat tickets altijd gratis zijn? 🙌

ProductCon vindt vier keer per jaar plaats, dus als je de laatste sessie hebt gemist, hoef je je geen zorgen te maken. In 2024 zijn er verschillende gebeurtenissen in de VS en Europa, waaronder:

Londen : 20 februari 2024

20 februari 2024 New York : 29 mei 2024

29 mei 2024 **Online: augustus 2024

San Francisco : 16 oktober 2024

2. De productconferentie

Datum: 23-25 september 2024

23-25 september 2024 Locatie: Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio Prijzen: $845-$2.245

The Product Collective organiseert " Industrie: De Productconferentie "elk jaar voor software productmanagers over de hele wereld. De line-up van 2024 heeft meer dan 30 sessies, rondetafelgesprekken, vraag- en antwoordsessies en (natuurlijk) een product expo. Ze organiseren vier gebeurtenissen per jaar, waaronder:

New York Stad: 18 april 2024

18 april 2024 EMEA : 17-19 juni 2024

17-19 juni 2024 Wereldwijd ( Cleveland , Ohio): 23-25 september 2024

23-25 september 2024 Virtueel: 17 oktober 2024

De virtuele conferentie heeft de meeste deelnemers, maar de gebeurtenis in Cleveland is de meest populaire persoonlijke optie die een wereldwijde gemeenschap van productprofessionals aantrekt.

Met tickets met een upgrade krijg je toegang tot exclusieve workshops van een halve dag en cohortgebaseerde training. Dat is een hoge prijs van meer dan $1.500 per geüpgraded ticket, maar deelnemers zijn altijd enthousiast over de kwaliteit van deze productmanagementconferentie.

3. ProductWereld

Datum: 21-29 februari 2024

21-29 februari 2024 Locatie: San Francisco, Californië (en online)

San Francisco, Californië (en online) Prijzen: $100-$1.590 Productwereld biedt een indrukwekkende verscheidenheid aan sessies over:

$100-$1.590 Productwereld biedt een indrukwekkende verscheidenheid aan sessies over: Beste praktijken voor interviews

Rollen in teams

Levenscyclus productontwikkeling

UI-ontwerp

Nieuwe software en technologieën

Kies voor conferentietracks over casestudies, methodologieën, software en innovatie, productteams en rondetafelgesprekken voor productmanagers. De gebeurtenis omvat persoonlijke workshops van 21-23 februari, een online hackathon van 5-23 februari en live online evenementen van 27-29 februari.

4. Product-Led Summit

Datum: 13-14 februari 2024

13-14 februari 2024 Locatie: Austin, TX

Austin, TX Prijzen: $999-$1,999

Hoor van professionals bij Upwork, Indeed, Keller Williams Realty, GoodRx en Walgreens op de Top over productiviteit dit jaar. De tweedaagse conferentie over productbeheer richt zich op onderwerpen als AI, klantervaring en datagestuurde groei. Alle tickets geven toegang tot sessies, netwerk gebeurtenissen, eten, on-demand opnames en de beursvloer. Als je upgradet naar het PLA Pro+ abonnement, krijg je ook toegang tot certificeringskaders, een mentorschapsprogramma, exclusieve content en live streams.

5. Top voor Chief Product Officer

Datum: 20 maart 2024

20 maart 2024 Locatie: New York City

New York City Prijzen:Gratis tot $1.999

De Top voor Chief Product Officer is weliswaar vrij klein, met gemiddeld 80 deelnemers per jaar, maar de gespecialiseerde content maakt het geschikt voor hoger management. Dit jaar omvat de conferentie sessies over productiviteit, generatieve AI en het opbouwen van een cultuur.

Als je niet naar de gebeurtenis in NYC kunt komen, zijn er in 2024 ook andere gebeurtenissen over de hele wereld, waaronder:

Amsterdam: 15 mei 2024

15 mei 2024 **San Francisco: 4 september 2024

Londen: 20 november 2024

6. ProductCamp

Datum: TBD

TBD Locatie: Austin, Texas

Austin, Texas Prijzen: Gratis ProductCamp verkoopt zichzelf als een "unconference" die minder gestructureerd is dan andere gebeurtenissen, maar het is nog steeds een van de beste productmanagementconferenties van het jaar. Alle deelnemers stemmen op welke sessies ze willen zien - in feite weet je pas op de dag zelf welke sessies er plaatsvinden! ProductCamp 2024 bevindt zich nog in de fase van de abonnementen, dus blijf op de hoogte voor de conferentie van dit jaar.

Tips voor het organiseren en bijwonen van een productconferentie voor je team

Zoals je kunt zien, zijn er genoeg productmanagementconferenties voor je team in 2024. Maar we begrijpen dat het vinden van een conferentie maar de helft is: Je moet ook tastbare waarde halen uit het bijwonen van een conferentie. Volg deze tips om een waardevol conferentieseizoen voor je team in 2024 te abonneren.

Denk na over locatie en timing

Heeft het zin om alle leden van productteams in 2024 naar conferenties te sturen? Waarschijnlijk niet. Uw team zou immers voortdurend onderweg zijn en dat is een recept voor een laag moreel en lastige situaties projectplanning . Als je weinig tijd of geld hebt, wijs dan een paar vertegenwoordigers van je team aan om naar de conferentie te gaan en verslag uit te brengen van hun bevindingen. 🕵️

Het is ook belangrijk om rekening te houden met geografische beperkingen. Als je bijvoorbeeld in Florida woont, is het waarschijnlijk zinvoller om een conferentie in de VS bij te wonen dan in Azië of Europa, alleen al vanwege de reislogistiek.

Prioriteer netwerkmogelijkheden

Kennis is macht, maar het grote voordeel van het bijwonen van persoonlijke productmanagementconferenties is de verbinding met andere professionals. Zoek naar conferenties met veel deelnemers uit verschillende disciplines, waaronder UX-ontwerpers, productleiders en meer.

Deelname aan conferenties stroomlijnen met ClickUp

Gebruik ClickUp Docs om aantekeningen te maken van conferenties, te zien wat andere leden van het team leren en te brainstormen over hoe u uw bevindingen kunt implementeren wanneer u weer aan het werk gaat

Het bijwonen van een conferentie met uw team vereist een lastige balans van logistiek, en het is gemakkelijk om iets over het hoofd te zien in de chaos van het organiseren van een teamreis. Als je van plan bent om met je team een conferentie bij te wonen, gebruik dan een abonnement zoals ClickUp om alles op een rij te zetten. 🦆 Productteams vertrouwen op ClickUp voor:

Conferentiebeheer: Taken, deelnemers en vrijwel elk aspect van de conferentie op één plaats bijhouden methet ClickUp sjabloon voor conferentiebeheer. Het sjabloon geeft u een snelle weergave van alle bewegende delen en centraliseert alle details van de conferentie - u hoeft niet meer te zoeken naar informatie

Taken, deelnemers en vrijwel elk aspect van de conferentie op één plaats bijhouden methet ClickUp sjabloon voor conferentiebeheer. Het sjabloon geeft u een snelle weergave van alle bewegende delen en centraliseert alle details van de conferentie - u hoeft niet meer te zoeken naar informatie Taken toewijzen: Gebruik ClickUp-taak omtaken voorafgaand aan de conferentie toe te wijzen toe te wijzen aan leden van het team. Dit kan het onderzoeken van keynote sprekers, het abonneren op vergaderingen met productprofessionals of het voorbereiden van vragen voor rondetafelgesprekken zijn

Gebruik ClickUp-taak omtaken voorafgaand aan de conferentie toe te wijzen toe te wijzen aan leden van het team. Dit kan het onderzoeken van keynote sprekers, het abonneren op vergaderingen met productprofessionals of het voorbereiden van vragen voor rondetafelgesprekken zijn Planning: ClickUp Kalender weergave geeft u een overzicht van het conferentieprogramma in één weergave. Voer sleutel sessies, workshops en netwerk gebeurtenissen in om ervoor te zorgen dat uw team weet waar en wanneer te zijn

ClickUp Kalender weergave geeft u een overzicht van het conferentieprogramma in één weergave. Voer sleutel sessies, workshops en netwerk gebeurtenissen in om ervoor te zorgen dat uw team weet waar en wanneer te zijn Aantekeningen maken: MetClickUp Documentenkunnen leden van het team aantekeningen maken tijdens sessies en deze delen met het team. Dit is vooral handig voor het vastleggen van inzichten uit casestudies of sessies over productstrategie

MetClickUp Documentenkunnen leden van het team aantekeningen maken tijdens sessies en deze delen met het team. Dit is vooral handig voor het vastleggen van inzichten uit casestudies of sessies over productstrategie Tijdregistratie: Gebruik voor sessies met gelijktijdige tracksDe functie voor tijdsregistratie van ClickUp om te beheren hoe lang elk teamlid aan de verschillende sessies besteedt. Dit kan helpen bij het evalueren van de nuttigste aspecten van de conferentie

Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. ClickUp beheert ook uw conferentiedeelname, dagelijkse to-dos, Whiteboard brainstormsessies, klantgegevens, het bijhouden van bugs en nog veel meer. Onze sjablonen voor productbeheer alleen al brengt je hoofd op hol.

Schrijf u in voor sessies en workshops voor het opbouwen van vaardigheden

De meeste conferenties bieden een soort upgrade voor workshops of netwerkmogelijkheden. Of het nu een seminar van een halve dag is of een praktijkgerichte mentorervaring, je zult meer waarde uit een productmanagementconferentie halen als je je inschrijft voor een conferentie met diepgaand leren.

Natuurlijk kun je je team inschrijven voor een virtuele trainingssessie, maar er is geen vervanging voor een persoonlijke training tijdens een conferentie. De juiste workshop zal het vermogen van je team om te leren vergroten productmanagementvaardigheden in slechts een paar uur, waardoor u nog meer ROI krijgt.

Proef verschillende tools in de expohal

Niet iedereen is gek op de expositiehal, maar het is wel een geweldige kans om de nieuwste tools uit te proberen tools voor productbeheer . Misschien moet je een paar verkooppraatjes aanhoren, maar als de producten je tijd en moeite besparen, was je bezoek aan de expohal het meer dan waard. Kijk uit naar innovaties in productmarketing software en andere SaaS-tools om uw leven een stuk gemakkelijker te maken.

Bijhouden van uw statistieken

Krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

De hogere leidinggevenden in uw bedrijf willen waarschijnlijk een rendement op investering zien, vooral voor dure conferentietickets. Bovendien moet u weten of uw team echt iets aan de conferentie heeft gehad.

Houd uw productbeheer KPI's en statistieken voor en na het bijwonen van conferenties. Het bijwonen van productmanagementconferenties is zeker geen wondermiddel, maar het kan wel belangrijke meetgegevens verbeteren, zoals:

Retentiegraad

Conversiepercentages

Kosten voor klantenwerving (CAC)

Effectiviteit van defecten en detectie

Tickets voor ondersteuning

Terugkerende inkomsten

Je krijgt een idee. Het uitgangspunt is dat het regelmatig bijwonen van deze conferenties je team op hun A-game moet houden, zodat ze je bedrijf en klanten beter van dienst kunnen zijn. Als dat niet gebeurt, betekent dat niet dat je toekomstige conferenties moet schrappen. Het is gewoon een uitnodiging om dieper in te gaan op de gegevens om te bepalen wat er eventueel moet veranderen.

Powering Product People With ClickUp

Het bijwonen van een productmanagementconferentie is een transformerende ervaring voor elke productprofessional. Van het vergroten van uw kennis over productstrategie tot netwerken met professionals uit de branche, deze conferenties zijn een schat aan professionele groei.

Het enige nadeel is dat het bijwonen van een conferentie veel abonnementen vereist. Van vluchten en tickets tot het in evenwicht brengen van de werklast, er komt achter de schermen heel wat kijken bij het organiseren van een conferentie. Breng uw team op dezelfde pagina met ClickUp. Ons alles-in-één platform is perfect voor het beheren van conferentiedeelname, uw dagelijkse werk en al uw grote ideeën op één plek.

U hoeft ons niet op ons woord te geloven. Creëer nu uw gratis ClickUp-werkruimte om uw volgende productmanagementconferentie te stroomlijnen.

FAQ

1. Hoe lang duren productconferenties?

Productconferenties duren meestal één tot drie dagen. Grotere conferenties met meerdere bijhouden of workshops kunnen vijf of zelfs zeven dagen duren.

2. Wat is het doel van een conferentie?

Het doel van een conferentie is om professionals samen te brengen om kennis te delen, te chatten over nieuwe trends en te netwerken. Deze gebeurtenissen zijn platforms voor leren en professionele ontwikkeling, maar ook een broodnodige bron van inspiratie in een snelle ruimte als productontwikkeling.

**3. Wat is de betekenis en het belang van conferenties?

Het is moeilijk om tijd vrij te maken om een conferentie bij te wonen, maar het is een geweldige manier om een cultuur van voortdurende groei en verbetering te bevorderen. Conferenties zijn een smeltkroes van ideeën waar professionals van anderen kunnen leren en zelfs naam kunnen maken als presentator.

**4. Wat is het doel van een productconferentie?

Productconferenties zijn specifiek gericht op professionals in productmanagement en productontwikkeling. Elke conferentie is anders, maar de meeste gebeurtenissen richten zich op onderwerpen als:

Productstrategie

Praktijkcases

Roadmapping

Ervaring van gebruikers

Het einddoel van een productconferentie is om je team inzicht te geven in nieuwe trends, tools en technieken om betere producten voor je klanten te bouwen.

**5. Zijn productconferenties de moeite waard?

De meeste mensen vinden productmanagementconferenties de investering waard. Natuurlijk hangt het af van je team, doelen, budget en de conferentie zelf. Conferenties zijn wat je ervan maakt en daarom is het zo belangrijk om alles op een rij te zetten met een oplossing zoals ClickUp voordat de conferentie begint.