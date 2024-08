10 Kloksgewijze alternatieven voor tijd- en agendabeheer

Het bijhouden van de tijd en het beheren van je drukke agenda kan vaak aanvoelen als jongleren. Je kunt zelfs het gevoel hebben dat je een assistent nodig hebt om je agenda te beheren zonder de bal te laten vallen.

De Clockwise app is een assistent die je helpt je agenda te analyseren, de beste tijden voor vergaderingen te vinden en zelfs samen te werken met je team.

Hoewel Clockwise geweldig is voor tijdmanagement, stappen veel gebruikers af van de app om verschillende redenen, zoals beperkte externe samenwerking en problemen met het herschikken van afspraken.

In dit artikel bespreken we de 10 beste alternatieven voor Clockwise. Vergelijk de functies, beperkingen en prijzen van elke tool om het beste alternatief voor Clockwise te vinden.

Wat moet je zoeken in Clockwise Alternatieven?

Een intelligente planning en kalenderbeheer tool moet diepgaand werk begrijpen en zich aanpassen aan uw specifieke tijdmanagement behoeften. Afhankelijk van je werkstijl kunnen deze bereiken dat je inzichten en context verschaft tot het beschermen van aandacht op het verbeteren van de samenwerking door middel van algoritmen en automatisering.

Hier is een lijst met de belangrijkste dingen die je moet weten bij Clockwise-alternatieven:

Slimme planningsmogelijkheden: Als een tool intuïtieve planningsmogelijkheden heeft, begrijpt het uw routine, voorkeuren en prioriteiten en past het zich daaraan aan

Als een tool intuïtieve planningsmogelijkheden heeft, begrijpt het uw routine, voorkeuren en prioriteiten en past het zich daaraan aan Analytics en inzichten: Analytics functies helpen u patronen te begrijpen, gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en weloverwogen beslissingen te nemen over hoe u uw tijd indeelt

Analytics functies helpen u patronen te begrijpen, gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en weloverwogen beslissingen te nemen over hoe u uw tijd indeelt Automatisering, herschikking en eenvoudige aanpasbaarheid: Geef de voorkeur aan tools die zich aanpassen aan uw unieke werkstroom en voorkeuren. Zoek naar alternatieven die routinetaken automatiseren, zoals het vinden van geschikte tijden voor vergaderingen of het herschikken van conflicten

Geef de voorkeur aan tools die zich aanpassen aan uw unieke werkstroom en voorkeuren. Zoek naar alternatieven die routinetaken automatiseren, zoals het vinden van geschikte tijden voor vergaderingen of het herschikken van conflicten Gebruiksvriendelijkheid: Een vriendelijke interface is essentieel voor een positieve ervaring, dus zoek naar alternatieven die gemakkelijk te navigeren zijn en de beste functies voor het maken van afspraken bieden zonder onnodige complicaties

Bekijk tot slot eerst de beoordelingen van klanten voordat je een tool voor resourcebeheer selecteert. Reviewsites zoals G2 en Capterra, bijvoorbeeld, kunnen je helpen om meer te weten te komen over de positieve en negatieve kanten van elke tool.

De 10 beste Clockwise alternatieven om te gebruiken in 2024

Hieronder staan enkele van de beste alternatieven voor Clockwise (gratis en betaald) die momenteel op de markt zijn:

1. ClickUp

Houd tijd bij, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en geef uw tijd overal weer in ClickUp

ClickUp biedt een digitale werkruimte waar u en uw team alles op één plek kunnen organiseren. Taken beheren, communiceren en uw projecten op schema houden. ClickUp Tijdregistratie helpt u om te zien hoe lang u aan elke Taak besteedt. U kunt tijd bijhouden vanaf elk apparaat en het koppelen aan specifieke Taken in ClickUp. U kunt ook aantekeningen en labels toevoegen aan de bijgehouden tijd om te verwijzen naar waar u het aan besteed hebt. Sorteer en filter uw tijdsregistratiegegevens en markeer specifieke uren als factureerbaar.

Bovendien integreert ClickUp met alle toonaangevende apps voor tijdsregistratie en tools voor projectmanagement, zodat u alles rechtstreeks binnen ClickUp kunt synchroniseren en bijhouden zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Bovendien bespaart ClickUp u de moeite om rapporten op te stellen met aanpasbare urenstaten en teamplanningsrapporten. ClickUp kalender is een andere handige tool die je je taken, vergaderingen en deadlines toont naast andere bestaande gebeurtenissen in de kalender.

Met de weergave van de kalender kunt u uw projecten bijhouden van overzicht tot detail en zelfs de kalender delen met teamgenoten. Plan snel nieuwe taken en maak vergaderingen door ze naar je kalender te slepen en ze te sorteren of filteren op prioriteit, status, enz.

U kunt ook uw Google Agenda met ClickUp en start vergaderingen rechtstreeks vanuit de weergave van de kalender.

Bovendien is ClickUp ontworpen om uw gegevens veilig te houden. Schakel rolgebaseerd beheer in of geef toestemmingsniveaus op om te bepalen wie documenten mag weergeven, openen of bewerken.

ClickUp beste functies:

Taken eenvoudig aanmaken, organiseren en prioriteren metClickUp Tijdbeheer systeem

Volg de tijd die u aan elke Taak besteedt met de tijdsregistratie functies van ClickUp om u te helpen analyseren en verbeteren hoe u werkt

Verkrijg waardevolle inzichten in de voortgang van projecten en de prestaties van teams met rapportage- en analysetools

Integreer naadloos met uw favoriete apps voor een soepelere werkstroom

Georganiseerd blijven met realtime waarschuwingen en herinneringen metClickUp Herinneringen mis nooit meer een Taak

ClickUp limieten:

Leercurve voor nieuwe gebruikers

Geen optie om invoer te verwijderen op het gratis abonnement

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Calendly

via Calendly Calendly is je persoonlijke planningsassistent die het plannen van vergaderingen snel, gemakkelijk en stressvrij maakt. Geen hoofdpijn meer door het plannen, e-mail uitwisselingen of verwarring over tijdzones. Je hebt de volledige controle over je beschikbaarheid.

Bovendien integreert Calendly met je agenda om onbedoelde dubbele boekingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat alles up-to-date is.

Calendly beste functies:

Voorkom verwarring over je planning omdat Calendly zich automatisch aanpast aan verschillende tijdzones

Gebruik native integraties met meer dan 70 verschillende apps, waaronderpopulaire kalender apps zoals Google Agenda, Outlook en anderen

Voorkom back-to-back vergaderingen doorbuffertijden in te schakelen voor of na afspraken

Koppelingen naar afspraken insluiten op websites of integreren in handtekeningen van e-mails met één klik

Calendly beperkingen:

Calendly is duur in vergelijking met andere tools op de lijst; goedkopere alternatieven van Clockwise verdienen misschien de voorkeur, vooral als je een groot team hebt

De betaalde versie heeft veel functies die je misschien niet nodig hebt of gebruikt, maar waar je wel voor zou betalen

Calendly's af en toe mix-ups met Google Agenda verwarren clients over de beschikbaarheid van gratis tijdslots

Calendly prijzen:

Free Forever

Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Teams: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Calendly beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

4.7/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3300+ beoordelingen)

3. Collega

via Collega Fellow is uw planningspartner voor een soepele samenwerking tussen teams, het plannen van taken en projectmanagement. Het doet alles, inclusief het aanpakken van grote projecten, het team op de hoogte houden en het organiseren van je taken.

Met Fellow kun je bestanden delen of posten in een gedeelde werkruimte. De app maakt abonnementen voor vergaderingen en zorgt ervoor dat iedereen zich eraan houdt.

De app registreert ook automatisch de notulen van vergaderingen en biedt een flexibele digitale ruimte voor deelnemers om samen te werken. Noteer je dagelijkse to-dos, maak aantekeningen voor vergaderingen, stel herinneringen in en mis nooit meer iets.

beste functies:

Voer één-op-één vergaderingen met de functies van Fellow voor het aanmaken van agenda's en aantekeningen

Bijhouden en instellen van doelen voor individuen en teams zodat je altijd op schema ligt

Eenvoudig zoeken en terugvinden van informatie en aantekeningen van vergaderingen uit het verleden om tijd te besparen

Toegang tot Fellow op verschillende apparaten, waaronder desktop en mobiel, om onderweg georganiseerd te blijven

AI-gebaseerde inzichten verkrijgen om uw vergaderingen en agenda's te verbeteren

Bescherm uw gesprekken en gegevens met enterprise-grade veiligheid

Fellow beperkingen:

Klikken op een Google Agenda vergadering die niet het eigendom is van de gebruiker leidt tot een 404 fout

Fellow heeft geen integratie met Apple Reminders

Ondersteunt niet de mogelijkheid om handgeschreven aantekeningen te maken en op te slaan als echte handgeschreven content

De 360° Feedback functie is niet genoeg aangepast om anonieme feedback mogelijk te maken

Prijzen van Fellow:

Free Forever

Pro: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Business: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (1900+ beoordelingen)

4.7/5 (1900+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

4. Geïntegreerd

via Geïntegreerd Integrately gaat over uw tijd besparen en energie door repetitieve taken te automatiseren. Gebruik de software om klantgegevens te synchroniseren tussen CRM's en e-mailmarketingtools. Bovendien kun je er gemakkelijk berichten op sociale media mee automatiseren op basis van je kalender.

Het platform heeft vooraf gemaakte, herbruikbare connectoren en workflows voor alle integratievereisten. Het heeft ook een webgebaseerde interface voor het ontwerpen, documenteren en testen van API's.

Iedereen die op zoek is naar Clockwise-alternatieven kan Integrately gebruiken, of je nu een zakelijke professional, marketeer of student bent.

Integrately beste functies:

Houd de prestaties van automatiseringsprocessen bij via logboeken en realtime monitoring

Automatisch problemen aanpakken die zich voordoen tijdens automatisering met ingebouwde mechanismen voor foutafhandeling

Voorwaardelijke logica gebruiken om automatiseringssequenties met beslissingsmogelijkheden te maken

Synchroniseer uw gegevens tussen verbonden apps in realtime voor up-to-date informatie

Integrately limieten:

Integrately zou de rapportage duidelijker kunnen maken voor een beter begrip en een betere ervaring van de gebruiker

Implementatie van client-side IO kan soms moeilijk zijn

Gebruikers vinden het uiterlijk van de website intimiderend en moeilijk aan te passen

Integrately prijzen:

Free Forever

Starter: $29.99/maand per gebruiker

$29.99/maand per gebruiker Professioneel: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Groei: $124/maand per gebruiker

$124/maand per gebruiker Business: $299/maand per gebruiker

Geïntegreerde beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

5. Scherpte

via Scherpte Acuity is geen gewone kalender, maar een slimme tool die is ontworpen om het beheren van uw afspraken te vereenvoudigen. Of u nu een bedrijf runt of uw persoonlijke agenda beheert, dankzij de flexibiliteit van Acuity kunt u het eenvoudig instellen en aanpassen aan verschillende zakelijke behoeften.

Acuity beste functies:

Gebruik vragenlijsten voor clienten om relevante informatie van clienten te verzamelen via aanpasbare intakeformulieren

Voorkom planningsconflicten omdat het automatisch tijdzoneverschillen verwerkt

Integreer met betaal apps van derden om gemakkelijk online betalingen te accepteren op het moment van boeken

Clienten de mogelijkheid bieden afspraken te verzetten/annuleren en boekingen onder één dak te beheren

Acuity limieten:

Mist de functie om actieve clients te scheiden van inactieve clients

Het gratis abonnement van Acuity is beperkt wat betreft essentiële functies (herinneringen e-mails en betaalmethoden zijn bijvoorbeeld alleen te vinden in betaalde abonnementen)

Gebrek aan integratie met kalenders van derden

Acuity prijzen:

7 dagen gratis proefversie

Opkomend: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Groeiend: $34/maand per gebruiker

$34/maand per gebruiker Powerhouse: $61/maand per gebruiker

Acuity beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

4.7/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5500+ beoordelingen)

6. AanwezigheidsBot

via AanwezigheidsBot AttendanceBot is nog een uitstekende aanvulling op de lijst met Clockwise-alternatieven. De tool maakt tijd bijhouden eenvoudig en efficiënt voor teams van elke grootte.

Managers en bedrijven kunnen de aanwezigheid in realtime bijhouden door bij te houden wie er aan het werk is, wie er pauze heeft en wie er misschien te laat is. Voor teams met externe werknemers biedt AttendanceBot ook het bijhouden van geolocatie.

Met AttendanceBot kun je een aangepast aanwezigheidsbeleid instellen. Gebruik het om overwerkregels te definiëren, aflossingsvrije periodes in te stellen en de app aan te passen aan je behoeften.

AttendanceBot beste functies:

Integreer met populaire financiële, salarisadministratie-, HRMS- en CRM-systemen

Creëer virtuele klassen en wijs er studenten aan toe.

Laat studenten hun aanwezigheid in elke klas direct registreren met Slack of Microsoft Teams

Automatisch herinneringen sturen naar werknemers die hun taken, rapportages of urenstaten nog niet hebben afgerond

Gebruik de functie Hybride werk voor de weergave van enteams te beheren roosters te bekijken en te beheren, goedkeuringen op meerdere niveaus te geven en met het team samen te werken via Slack, MS Teams en GChat

limieten van AttendanceBot:

Urenregistraties bewerken is tijdrovend voor nieuwe gebruikers

Je kunt verloftypes zoals Flex en Vakantie aanpassen, maar je kunt er geen verschillende bijhoudmethoden voor instellen

Door het ontbreken van goede leermodules heeft de tool een steile leercurve

Prijzen van AttendanceBot:

14-dagen gratis proefversie

Standaard: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Pro: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Premium: $12/maand per gebruiker

AttendanceBot beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (75+ beoordelingen)

4.6/5 (75+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

7. Routine

via Routine Routine is een andere tijdmanagement platform dat je kunt overwegen als je alternatieven voor Clockwise overweegt. De tool is intuïtief en gemakkelijk onder de knie te krijgen, van het maken van taken tot het instellen van prioriteiten en deadlines.

Bovendien leert Routine van je gedrag door zich aan te passen aan je werkpatronen, prioriteiten te begrijpen en het beste moment voor te stellen om verschillende taken aan te pakken.

Het platform heeft een overzichtelijk, eenvoudig ontwerp om je te helpen je te concentreren op taken zonder afleiding.

Routine beste functies:

Routine's verwerking van natuurlijke taal helpt intelligente suggesties te bieden voor het plannen van Taken of vergaderingen in een open plek in je agenda

Koppel Routine aan de tools en diensten van je voorkeur om je agenda te verbeterenuw werkproces te verbeteren en te vereenvoudigen* Kop op voor een belangrijke vergadering; neem deel met één klik en waarschuw anderen snel als je te laat bent via realtime waarschuwingen en notificaties

Koppel en tag items om ze betekenis te geven en vind gemakkelijk informatie door de verbindingen achterwaarts te volgen

Routinebeperkingen:

Geen mobiele app voor Android gebruikers

Het platform is nog nieuw en veel functies in de betaalde abonnementen zijn gelabeld met een 'coming soon' label

Gebruikers klagen over kleine bugs die knelpunten toevoegen aan het dagelijkse werk

Routineprijzen:

Free Forever

Professioneel: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Routine beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Terugvorderen

via Terugvorderen Reclaim is een AI-gebaseerde planningsapp die moeiteloos meerdere kalenders beheert in één venster. Gebruik het om effectief samen te werken door je te abonneren op andere kalenders, of het nu voor werk, familie of school is.

Met zijn gebruiksvriendelijke interface, functies voor samenwerking en naadloze integraties reclaim stelt u in staat om uw planningen te beheren en de algehele productiviteit te verbeteren.

Reclaim beste functies:

Krijg intelligente suggesties voor het plannen van taken op basis van prioriteiten, deadlines en voorkeuren

Laat de Habit functie regelmatig gewenste Taken delen, geef een tijdsbestek op en plan ze automatisch voor je in

Bewaak de voortgang van taken eenvoudig met automatische check-ins

Pas de weergave naar wens aan en beheer meerdere kalenders tegelijk

Beperkingen terugwinnen:

De Habit functie van Reclaim is moeilijk in te stellen

Integraties met techniektaakbeheer tools zijn niet flexibel genoeg voor gebruik in de praktijk

Er kunnen soms vertragingen optreden bij het gebruik van de Slack integratie functie

Prijzen terugvorderen:

Free Forever

Starters: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen, niet beschikbaar voor maandelijkse abonnementen

Reclaim beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

bekijk deze_ *alternatieven* _!**_

9. Sunsama

via Sunsama Sunsama is een project en tijdmanagement tool ontworpen om individuen en teams te helpen hun werklast efficiënt te beheren. Het heeft een gecentraliseerde ruimte voor het maken, organiseren en bijhouden van verschillende Taken.

Sterker nog, je kunt je werk opsplitsen in werkbare items, deadlines instellen en teamleden toewijzen, zonder dat je hoeft te jongleren tussen verschillende tabbladen.

Sunsama beste functies:

Gebruik de focusmodus om afleiding te minimaliseren en de concentratie tijdens sessies te verbeteren

Gebruik slimme planning om deadlines, prioriteiten en beschikbare tijd voor taken te analyseren en suggesties te krijgen voor optimale planningen

Plan uw dag doortaken te prioriteren en doelen te stellen voor verbeterde productiviteit

Taakvoortgang en voltooiingspercentages in de loop van de tijd bewaken met tijdsregistratie van taken

Integreren met populaireproductiviteitstools zoals Trello, Asana en Jira

Toegang tot Sunsama op verschillende apparaten en platforms om de productiviteit te verhogen, ongeacht de locatie

Sunsama beperkingen:

Sunsama heeft moeite om projecten op grotere schaal te plannen

Beperkt tot samenwerking in teams, niet geschikt voor individuen.

Integreert niet met Confluence of Google Drive om vergaderingen en andere documenten te synchroniseren

Sunsama prijzen:

14-daagse gratis proefversie

Jaarabonnement: $16/maand

$16/maand Maandabonnement: $20/maand

Sunsama beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

10. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor biedt real-time bijhouden om de werktijden en activiteiten van externe werknemers te controleren en inzicht te krijgen in hoe tijd wordt toegewezen gedurende de werkdag.

Het heeft herinneringen voor focus en pauzes om een gezonde balans tussen werk en privé te bevorderen. Of je nu op afstand werkt of als freelancer, Time Doctor maakt het gemakkelijker om gefocust te blijven en dingen op tijd Klaar te krijgen.

Time Doctor beste functies:

Identificeer verbeterpunten met behulp vanproductiviteitsanalyse die inzicht geven in uw dagelijkse routines en acties

Integreren met verschillende tools voor projectmanagement, samenwerking en communicatie voor een betere werkstroom

Projectbudgetten beheren om ervoor te zorgen dat het werk binnen de vastgestelde grenzen blijft

Eenvoudig aangepaste objecten, velden, regels, berekeningen en weergaven configureren, aanpassen en maken

Business weergeven en afhandelen met dezelfde content in meerdere talen en valuta's

Time Doctor beperkingen:

De mobiele app mist een aantal functies die de desktop-app van Time Doctor zo nuttig maken

Inconsistente updates

Het gratis abonnement is beperkt tot één client en bevat alleen fundamentele elementen

Time Doctor prijzen:

14-dagen gratis proefversie

Basis: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Premium: $20/maand per gebruiker

Time Doctor beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

Klaar om je tijd te beheersen?

Onthoud dat het doel niet alleen is om de tijd te beheren, maar om dat efficiënt te doen met een vleugje personalisatie. De beslissing komt uiteindelijk neer op het vinden van de juiste balans tussen eenvoud, kracht en aanpasbaarheid.

Elke software in deze lijst met Clockwise-alternatieven biedt een unieke aanpak voor een betere planning en tijdsbeheer. Geen enkele komt echter in de buurt van ClickUp als alles-in-één platform voor tijd- en projectmanagement.

ClickUp onderscheidt zich door zijn toewijzing aan eenvoud. Het gaat niet om het toevoegen van complexiteit, maar om het makkelijker maken van je werk en leven.

ClickUp's gebruiksvriendelijke ontwerp zorgt ervoor dat zelfs de techneut met gemak door het platform kan navigeren. Er is geen verwarring of onnodige hindernissen, alleen een soepele reis door uw taken en tijdlijnen. Aan de slag met ClickUp vandaag nog!