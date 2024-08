De beste gratis en betaalde architectuursoftware om te overwegen in 2024

Architectuur is een wetenschap die een ingewikkelde mix is van creativiteit en complexiteit die een lange weg heeft afgelegd sinds de dagen van papier, potloden en tekengereedschap. Vandaag de dag is computerondersteund ontwerpen (CAD) de de-facto standaard in de industrie.

Dat gezegd hebbende, de architectuursoftware van vandaag de dag doet meer dan alleen helpen met het ontwerpaspect van het werk. Het omvat ook projectmanagement , stroomschema en diagramsoftware die een cruciale rol spelen en architecten helpen hun werkstromen te stroomlijnen, hun productiviteit te verbeteren en naadloos samen te werken met alle betrokkenen.

Deze blog geeft een lijst van de 10 beste architectuursoftware die je in 2024 kunt gebruiken om je als architect te helpen je ontwerpen en productiviteit naar een hoger plan te tillen.

**Wat moet je zoeken in architectuursoftware?

Niet alle architectuursoftware is hetzelfde. De 'beste' voor u hangt af van wat werkt voor uw specifieke werkstroom en behoeften. Hier zijn de sleutelpunten die u in overweging moet nemen bij de beslissing in welke software u moet investeren.

Functieset

Bij de selectie van software moet u zich in de eerste plaats richten op de functies en mogelijkheden van elke software. Factoren om te overwegen zijn onder andere:

Modelleringsmogelijkheden

Ondersteuning voor BIM-integratie (Building Information Modelling)

Mogelijkheden voor rendering en documentatie

Technische overwegingen

Het volgende aandachtsgebied zijn de technische aspecten van elke software. De sleutelpunten om rekening mee te houden zijn

Hardware- en systeemvereisten

Prestaties en stabiliteit van de software

Compatibiliteit met andere software in je huidige werkstroom

Schaalbaarheid van het software-ecosysteem

Aanvullende overwegingen

Naast de genoemde punten zijn er nog meer factoren die u in overweging moet nemen voordat u een specifieke architectuursoftware toewijst.

De leercurve en de beschikbaarheid van ondersteunende documentatie

Kosten. Heeft de software verschillende abonnementsmodellen die precies aansluiten bij uw behoeften? Wordt de software geleverd met een eeuwigdurende licentie?

Veiligheid en mogelijkheden voor gegevensbeheer van de software in kwestie.

Laten we met dit in gedachten eens kijken naar de beste architectuursoftware die u in 2024 zou moeten overwegen.

De beste architectuur om te gebruiken in 2024

Nu je weet waar je op moet letten bij architectuursoftware, laten we eens kijken naar de beste software die je in 2024 moet overwegen.

1. ClickUp

de dashboardweergave van ClickUp_

Wanneer we het hebben over architecturale software, verschuift de aandacht automatisch naar softwareoplossingen die worden gebruikt om gebouwmodellen te ontwerpen. Effectief beheer van tijd en middelen is echter net zo essentieel, en dat is waar ClickUp komt binnen.

ClickUp is een alles-in-één platform dat app chaos wil elimineren en architecten in staat wil stellen om alle aspecten van het architectonisch ontwerp te beheren. Een van de meest waardevolle functies voor architecten is ClickUp's architectuur sjablonen die u zullen helpen bij het efficiënt plannen, organiseren en coördineren van architecturale ontwerpprojecten.

Een andere functie die architecten zullen waarderen is de ClickUp Whiteboards dit zijn visuele samenwerkingstools waarmee u ideeën, workflows en stappenplannen kunt creëren en delen op een virtueel whiteboard.

Deze functie wordt ook geleverd met verschillende whiteboard sjablonen waarmee architecten Taken kunnen organiseren en prioriteren op basis van individuele projectbehoeften. Kortom, ClickUp is de beste software voor architecten die tijd willen besparen op hun ontwerpprojecten.

weergave ClickUp Whiteboards

De beste functies van ClickUp:

Een one-shot-shop voor alles wat te maken heeft metprojectmanagement en samenwerking

Super intuïtieve, gebruikersvriendelijke en aanpasbare interface

Een gratis versie met veel functies, ideaal voor kleinere teams

Beperkingen van ClickUp:

Gebruikers vinden dat sommige functies een leercurve hebben

Prijzen ClickUp:

Gratis: Voor altijd

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise:Contact voor prijzen *ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordeling en recensies:

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (¤4000 beoordelingen)

2. SchetsUp

de layout interface in SketchUp Pro_ via SketchUpSketchUp heeft een intuïtieve benadering van 3D modelleren, waardoor het een populaire keuze is voor architecten van alle niveaus. De gebruikersinterface bootst het tekenen op een virtueel servet na, met eenvoudige push-and-pull tools voor de bediening.

Deze ontwerpsoftware heeft verschillende prijsniveaus, waardoor het geschikt is voor alle vaardigheidsniveaus. De gratis versie is toegankelijk via het web en elke volgende betaalde versie geeft je toegang tot betere functies, zoals een desktop 3D modeler, Sketchup's 3D magazijn, BIM mogelijkheden en rendermogelijkheden op professioneel niveau via Chaos' V-Ray.

SketchUp beste functies:

Eenvoudige en intuïtieve UI die deze software gemakkelijk maakt

SketchUp heeft een grote en actief groeiende gemeenschap van gebruikers die modellen, materialen en extensies ontwikkelen en delen die de ontwerpmogelijkheden van deze tool vergroten

Ondersteunt extensies waarmee u AI-tools kunt toevoegen om het ontwerpproces te ondersteunen.

SketchUp limieten:

Heeft geen ingebouwde render- of animatie-engine en heeft externe tools of extensies nodig om realistische renders te maken

Ondersteunt parametrisch ontwerpen in beperkte mate, waardoor het moeilijk is om later wijzigingen aan te brengen in een ontwerp

Prijzen van SketchUp:

SketchUp Go: $119 per jaar

SketchUp Pro: $349 per jaar

Sketchup Studio: $749 per jaar

SketchUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

3. AutoCAD

een wenteltrap ontworpen met de architectuurtoolset van AutoCAD_ via AutoCADAutoCAD is een van de beste architectuursoftwareprogramma's van dit moment en behoeft geen introductie. Het werd voor het eerst uitgebracht in 1982 en is een steunpilaar geworden voor verbouwingsprofessionals, civiel ingenieurs en interieurontwerpers.

De speciale architectuurtoolset maakt AutoCAD tot de favoriete architectensoftware voor gevorderde gebruikers, die volgens een onderzoek van Autodesk de productiviteit met een indrukwekkende 61% kan verhogen.

Deze toolset heeft specifieke functies voor het automatisch genereren van veelgebruikte architectonische objecten zoals plattegronden en aanzichten.

AutoCAD beste functies:

AutoCAD bevat een speciale architectuurtoolset met meer dan 8800 componenten

AutoCAD ondersteunt ook 2D- en 3D-modellering en de mogelijkheid om in realtime tussen beide te schakelen, waardoor ontwerpvisualisaties vanuit verschillende perspectieven mogelijk zijn

AutoCAD limieten:

Vereist krachtige hardware om met grote projecten of complexe ontwerpen te kunnen werken

Vereist een hoge initiële investering en terugkerende abonnementskosten

AutoCAD prijzen:

$245 per maand

AutoCAD beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (1000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (~3000 beoordelingen)

4. Revit

de ontwerpinterface van Revit toont de 2D- en 3D-versie van het model naast elkaar_ via AutodeskRevit is een andere architectuursoftware van Autodesk. Terwijl AutoCAD een CAD-software is, is Revit een BIM-oplossing die beter geschikt is voor architectuurontwerp.

In tegenstelling tot AutoCAD, dat het handmatig aanmaken en bijwerken van meerdere weergaven vereist, kan Revit automatisch plattegronden, verhogingen, doorsneden en andere weergaven genereren vanuit één 3D-model.

Revit heeft ook nieuwe functies, zoals de mogelijkheid om verschillende aspecten van een gebouw te analyseren en simulaties te maken, zoals energie, verlichting, structuur en ventilatie. Het ondersteunt ook samenwerking en coördinatie tussen meerdere gebruikers en disciplines.

De beste functies van Revit:

Revit's ondersteuning voor het parametrisch aanmaken en wijzigen van componenten

Eenvoudige integratie met AutoCAD is een groot pluspunt

Als onderdeel van Autodesk krijg je toegang tot een groot aantal add-ons en plugins

Revit limieten:

De ingebouwde bibliotheken van Rivet zijn niet het sterkst

De prijs is aan de dure kant en misschien niet geschikt voor relatief kleinere projecten

Revit prijzen:

Revit abonnement: $193 per maand (bij jaarlijkse facturering)

Revit beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

5. LibreCAD

de standaard gebruikersinterface van LibreCAD_ via LibreCAD WikiLibreCAD is een eenvoudige maar krachtige CAD software die uitblinkt in 2D modelleren. Hoewel het geen intelligente software kan worden genoemd in vergelijking met de andere oplossingen op deze lijst, is het een uitstekend hulpmiddel om op te vertrouwen als je een krap budget hebt.

De strakke, op AutoCAD geïnspireerde interface maakt het direct vertrouwd, zodat je meteen aan de slag kunt en nauwkeurige plattegronden, verhogingen en doorsneden kunt maken.

LibreCAD ondersteunt ook extra functies waarmee u uw tekeningen kunt organiseren in lagen, blokken en attributen, wat een uitkomst kan zijn als ontwerpen complex worden.

De beste functies van LibreCAD:

LibreCAD is gratis te gebruiken, zonder verborgen kosten of beperkingen

Beschikbaar in meer dan 30 talen

Draait op MacOS, Linux en Windows

LibreCAD limieten:

Ondersteunt alleen 2D ontwerpen

Beperkte functies, vooral voor architecturaal ontwerp

LibreCAD prijzen:

Free (open bron)

LibreCAD beoordelingen en recensies:

G2: 3.8/5 (~25 beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (50 beoordelingen)

6. Blender

Overzicht van de interface van Blender via YouTubeBlender is een krachtige CAD-software die geen forse prijs tag heeft. Het is een intuïtieve tool die 2D- en 3D-modellering, rendering en animatie naadloos in één pakket combineert, waardoor een ontwerpteam van idee tot voltooid model kan komen zonder van software te hoeven wisselen.

Hoewel deze gratis architectuursoftware een steilere leercurve heeft in vergelijking met enkele andere op deze lijst, biedt de bloeiende community een schat aan plugins, tutorials en hulpmiddelen om op terug te vallen.

Blender beste functies:

Gebruikt drie rendering engines, Eevee, Workbench en Cycles, die samen hoogwaardige en fotorealistische modellen en animaties kunnen produceren

De grote en actieve gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de software

Blender limieten:

De unieke interface van Blender is aan de complexe kant en heeft een steile leercurve

Ondersteunt mogelijk geen precisie of nauwkeurige modellering, wat nodig is voor architectuur

Prijzen van Blender:

Gratis te gebruiken software met betaalde add-ons

Blender beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (~900 beoordelingen)

7. OpenSCAD

OpenSCAD's scriptgebaseerde modelleerinterface OpenSCAD is een scriptgebaseerde architecturale ontwerpsoftware. De leercurve is steiler dan die van alle andere architectuursoftware in deze lijst. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, kun je zeer nauwkeurige en realistische modellen maken.

OpenSCAD is een gratis tool en de parametrische modelleercapaciteiten zijn het enige gebied waar het andere populaire software in deze niche overtreft. Deze software ondersteunt verschillende bestandsformaten voor importeren en exporteren, zoals STL, DXF, OFF en SVG.

OpenSCAD beste functies:

OpenSCAD's scriptgebaseerde modellering biedt ongeëvenaarde niveaus van controle over deontwerpproces* Omdat het een parameter gestuurd model is, is deze software perfect voor complexe ontwerpen die moeten voldoen aan nauwe toleranties

Beperkingen van OpenSCAD:

Het gebrek aan interactief modelleren maakt het minder intuïtief en gebruiksvriendelijk in vergelijking met andere software

Kan niet omgaan met complexe afbeeldingen, zoals texturen en materialen

Vereist uitgebreide kennis van codering

Prijzen voor OpenSCAD:

Free (Open Source)

OpenSCAD beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 3.5/5 (2 beoordelingen)

8. InDesign

indesign homepage_ via AdobeAdobe InDesign is geen modelleersoftware en heeft ook geen BIM-mogelijkheden. Het is een krachtig hulpmiddel in je arsenaal aan architectuursoftware omdat het goed is in het vertellen van visuele verhalen. Zoals je misschien al weet, spelen reclame en marketing net zo'n cruciale rol in de architectuur als ontwerp en modellering.

InDesign kan helpen de visuele aantrekkingskracht van bouwtekeningen te verbeteren met zijn uitgebreide bibliotheek van ontwerpsjablonen, sjablonen voor wireframes en ontwerpmateriaal op maat voor architectuurprojecten.

Als onderdeel van het Adobe-ecosysteem kun je de mogelijkheden van Adobe's Photoshop en Illustrator naadloos integreren en benutten om indrukwekkende projecten effectief en efficiënt af te leveren.

De beste functies van InDesign:

Functies zoals Master Page, Auto Style en Text Frame fitting helpen bij het maken van zeer gepolijste documentatie

Integratie met Adoble's creatieve suite helpt bij het benutten van de hyperrealistische rendermogelijkheden van Photoshop of de mogelijkheden van Illustrator voor het aanmaken en bewerken van vectoren

InDesign limieten:

Het op abonnementen gebaseerde model van Adobe kan voor sommige gebruikers duur uitpakken

Beperkte compatibiliteit met software buiten het ecosysteem van Adobe

InDesign is ook een programma dat veel bronnen gebruikt

InDesign prijzen:

Enkele app: $29,99 per maand

InDesign beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (¤250 beoordelingen)

9. Archicad

de interface van ArchiCAD toont alle projecten waaraan wordt gewerkt_ via Graphisoft GemeenschapArchicad is al meer dan vier decennia een hoeksteen van de architectuurindustrie. Het was de eerste CAD-software die 2D- en 3D-modellering mogelijk maakte en de eerste die BIM-mogelijkheden in pc's introduceerde.

De ingebouwde rendering engine en gebruikersvriendelijke interface geven professionele architecten de creatieve vrijheid om elk ontwerpidee te realiseren. De BIM-mogelijkheden helpen bij het creëren en onderhouden van een praktische samenwerkingsomgeving die het opleveren van projecten van elke grootte tot een koud kunstje maakt.

Archicad beste functies:

Archicad is een speciaal gebouwde BIM-software met alle noodzakelijke functies.

Biedt een hoge mate van aanpassing in termen van interface en toolsets om aan te sluiten bij unieke werkstromen

Biedt flexibiliteit en werkt goed samen met software als SketchUp en Adobe-suite van producten

Archicad limieten:

Beperkte functies in de gratis versie in vergelijking met concurrenten

Slechte klantenservice en beperkte beschikbaarheid van leerbronnen

Archicad prijzen:

BIM Cloud: $40 + btw per maand

Archicad Collaborate: $160 + belasting per maand

Archicad beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (~250 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (~270 beoordelingen)

10. V-Ray

een rendering van het interieur met V-Ray_ via Chaos.nlV-Ray is een 3D rendering plugin die fotorealistische 3D modellen en animaties van uw architecturale ontwerpen kan produceren. Het is een geweldig hulpmiddel voor architectuurprojecten omdat het compatibel is met tal van CAD-architectuursoftwareprogramma's zoals Revit, SketchUp en 3ds Max, om er maar een paar te noemen.

Naast de industriestandaarden wat betreft functies heeft V-Ray complexe modelleringsmogelijkheden zoals adaptieve ray tracing en scène intelligentie waarmee het hyperrealistische complexe projecten kan maken.

V-Ray ondersteunt ook verschillende bestandsformaten, zoals DWG, OBJ en FBX, waardoor gebruikers naadloos kunnen werken met verschillende architectuursoftware.

De beste functies van V-Ray:

Fotorealistische renders

Tal van opties om de uitvoer aan te passen en te verfijnen

Compatibel met verschillende renderprogramma's zoals SketchUp, Rhino, 3D's Max en meer.

V-Ray limieten:

Steile leercurve

Lange rendertijden

V-Ray prijzen:

V-Ray Solo: $38,90 per maand (indien jaarlijks gefactureerd)

V-Ray Premium: $57,90 per maand (indien handmatig gefactureerd)

V-Ray Enterprise: $49,40 per maand (jaarlijks gefactureerd)

V-Ray beoordelingen en recensies:

G2: 4,5/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (~25 beoordelingen)

Design to Delivery-Optimaliseer uw gehele bouwkundige werkstroom

Als je op zoek bent naar de beste architectuursoftware voor de ontwerpmogelijkheden, dan heb je er veel. Deze uitgebreide lijst behandelt alles van gratis tot betaalde softwaretools en hun beste functies en limieten om u te helpen beslissen wat het beste werkt voor uw unieke vereisten.

Als je echter op zoek bent naar één tool die je kan helpen om je hele architectuurworkflow te stroomlijnen, inclusief bouwbeheer -Bekijk ClickUp. De kant-en-klare oplossingen zullen u helpen uw productiviteit te verhogen en uw bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen. Aanmelden voor het 'Free Forever-abonnement' van ClickUp voor meer informatie.