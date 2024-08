10 beste boeken over communicatievaardigheden om je vaardigheden te verbeteren in 2024

In een wereld die verzadigd is met informatie ligt de echte uitdaging vaak niet in de overvloed aan woorden, maar in de efficiëntie van de communicatie.

Zoals George Bernard Shaw wijselijk opmerkte: "...het grootste probleem in communicatie is de illusie dat het heeft plaatsgevonden"_. Soms is het moeilijk om te zeggen wat we bedoelen en kunnen mensen ons verkeerd begrijpen. Dit kan leiden tot verwarring, verkeerde interpretaties en gemiste kansen.

Slechte communicatie en interpersoonlijke vaardigheden kunnen je tegenhouden op persoonlijk en professioneel gebied, en een impact hebben op je groei en relaties.

Laten we dus erkennen dat effectieve communicatie niet alleen over woorden gaat, maar ook over begrip en verbinding.

We hebben tien opmerkelijke boeken over communicatievaardigheden voor je uitgezocht die je helpen om gespreksbarrières te doorbreken en impactvolle communicatie onder de knie te krijgen om je doel te bereiken communicatiedoelen .

Laten we deze literaire gidsen verkennen en leren hoe we beter kunnen communiceren!

Beste boeken om je communicatievaardigheden te verbeteren

1. Hoe je vrienden kunt winnen en mensen kunt beïnvloeden door Dale Carnegie

Over het boek

Auteur: Dale Carnegie

Dale Carnegie Jaar van uitgave: 1936

1936 Geschatte leestijd: 8 uur

8 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 291

291 Ratings: 4.7/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Heb je er ooit over nagedacht waarom vrienden maken soms als een kunst aanvoelt?

Nou, raad eens? How to Win Friends and Influence People ontrafelt de geheimen van het opbouwen van connecties in een wereld waar mensen hun metgezellen zorgvuldig kiezen op basis van verschillende kwaliteiten.

Het is een van de oudste en nog steeds zeer populaire boeken over communicatievaardigheden en duikt in de psychologie van menselijke interacties. Het biedt je essentiële vaardigheden om betekenisvolle relaties aan te trekken en drastisch te verdiepen. Het benadrukt het belang van het beïnvloeden van anderen zonder manipulatief over te komen - een vaardigheid die kan worden gecultiveerd en aangescherpt.

Het boek behandelt ook de gevoelige onderwerpen van kritiek, klagen, veroordelen en het bereiken van groot succes in relaties.

Door middel van anekdotes en inzichten leidt het boek je door de complexe wereld van gevoelens en relaties en moedigt het een vriendelijkere en meer begripvolle manier van communiceren aan.

"Elke dwaas kan kritiek leveren, klagen en veroordelen - en de meeste dwazen doen dat ook. Maar het vergt karakter en zelfbeheersing om begripvol en vergevingsgezind te zijn."

Dale Carnegie

Hoe je vrienden kunt winnen en mensen kunt beïnvloeden

Vermijd kritiek en begrijp, leef mee en waardeer anderen oprecht. Beoefen actief luisteren en concentreer gesprekken op de interesses van anderen om oprechte relaties op te bouwen

Stem uw doelen af op die van anderen om samenwerking te creëren. Onthoud en gebruik de namen van mensen - een eenvoudige maar krachtige zet om connecties te stimuleren

Sla argumenten over voor blijvende goodwill. Het draait allemaal om wederkerigheid. Wees oprecht geïnteresseerd in anderen voor succesvolle interacties

Wat lezers zeggen

"_Hall of Fame boek dat bijna 100 jaar later nog steeds relevant en fris is. Iedereen moet het lezen, en meerdere keren!"

2. Hoe te luisteren met intentie door Patrick King

Over het boek

Auteur: Patrick King

Patrick King Jaar uitgave: 2020

2020 Geschatte leestijd: 6 uur

6 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 198

198 Ratings: 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Stel je een wereld voor waar elk gesprek dat je voert een echte impact heeft, waar mensen zich echt gehoord en begrepen voelen. Dat is wat dit boek je biedt.

How to Listen with Intention is het zevende boek in de serie How to be More Likable and Charismatic van bestsellerauteur en coach in sociale vaardigheden Patrick King. Het neemt je mee op een reis om de kunst van het actief luisteren, een van de belangrijkste communicatievaardigheden, onder de knie te krijgen.

In dit leesboek leer je moeiteloos contact te maken, een goede verstandhouding te creëren en vertrouwen op te bouwen, waardoor de kwaliteit van je communicatie en relaties verbetert.

Dit boek is je gids voor de essentiële vaardigheid van authentieke verbinding - belangrijker dan charisma of geestige grappen.

Degenen die het opschepperigst overkomen in een gesprek, die jaloers de aandacht bewaken of over anderen heen praten, zijn vaak degenen die het meest onzeker zijn over zichzelf

Patrick Koning

Hoe te luisteren met intentie

Elimineer afleidingen en wees volledig aanwezig in gesprekken, met onverdeelde aandacht voor de spreker

Beheers actief luisteren door verder te gaan dan woorden. Het gaat erom de onderliggende emoties te begrijpen door vragen te stellen en empathie te tonen

Maak ruimte voor open en niet-oordelende communicatie, bouw sterkere relaties op door na te denken over wat je uit het gesprek hebt begrepen en omarm de stilte

Wat lezers zeggen

"_Het boek doet geweldig werk door luisteren op een begrijpelijke manier uit te leggen en wijst op verschillende fouten waaraan ik me schuldig heb gemaakt. Het illustreert ook bruikbare manieren om je als luisteraar te verbeteren en een beter perspectief te krijgen op de kunst van het gesprek."

3. Cruciale Gesprekken door Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzler & Emily Gregory

Over het boek

Auteurs: Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer & Emily Gregory

Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer & Emily Gregory Jaar van uitgave: 2001

2001 Geschatte leestijd: 8 uur

8 uur Aanbevolen niveau: Beginner tot gemiddeld

Beginner tot gemiddeld Aantal pagina's: 288

288 Ratings: 4.7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Stel je voor dat je van elk gesprek een succes maakt, zelfs de moeilijke. Dat is de belofte van Cruciale Gesprekken: Tools for Talking When Stakes Are High_, onze volgende op deze lijst van niet te missen boeken over communicatievaardigheden. Het is niet zomaar een boek; het is een gids die verandert hoe je communiceert in de complexe werkomgeving van vandaag.

Het boek is geschreven in een geestige en boeiende stijl en biedt krachtige vaardigheden om elk gesprek te voeren, zelfs de moeilijkste, zodat je de gewenste resultaten behaalt.

Het boek leert je hoe je overtuigend kunt zijn, niet schurend, en hoe je een dialoog weer productief kunt maken als het er heftig aan toe gaat. Bovendien voorziet het je van essentiële vaardigheden om gesprekken met een hoge inzet te beheersen, of het nu gaat om collega's, familie, vrienden of zelfs vijanden.

Het boek is gebaseerd op 25 jaar studie van succesvolle communicatoren en onthult de geheimen van degenen die effectief omgaan met cruciale gesprekken. Het doel is duidelijk: je in staat stellen een krachtige communicator te worden in elke situatie.

Dus als je ooit te maken hebt gehad met een gesprek dat snel verkeerd afliep, kan dit boek je game-changer zijn.

"Doelen zonder deadlines zijn geen doelen; het zijn slechts aanwijzingen."

Kerry Patterson

Cruciale Gespreksonderwerpen

Concentreer je op één dringend probleem tegelijk in plaats van te proberen meerdere problemen tegelijk aan te pakken

Zoek een wederzijds doel om een productieve omgeving te creëren waarin iedereen open en veilige gesprekken kan voeren

Houd uw gesprekken respectvol en constructief zonder u te weerhouden van het uiten van uzelf

Wat lezers zeggen

"_Deze auteurs hebben hun ideeën op grote schaal toegepast in de bedrijfswereld, maar ik vind de vaardigheden en ideeën ongelooflijk nuttig voor moeilijke gesprekken op elk gebied van het leven. Ik heb mijn eerste exemplaar weggegeven en daarna een tweede gekocht. De moeite waard."

4. Communicatieve vaardigheden voor jonge professionals van Ty Hoesgen

Over het boek

Auteur: Ty Hoesgen

Ty Hoesgen Jaar uitgave: 2022

2022 Geschatte leestijd: 8 uur

8 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 288

288 Ratings: 4.8/5 (Amazon) 4.5/5 (Goodreads)



Heb je ooit het gevoel gehad dat je kansen mist of niet de erkenning krijgt die je verdient, alleen omdat je communicatieve vaardigheden niet toereikend zijn? Nou, Elite communicatievaardigheden voor jonge professionals is er voor jou.

Dit boek onthult hoe het beheersen van communicatie je geheime wapen kan zijn voor een kickstart in je leven en carrière.

Het maakt niet uit of je introvert, extravert of ergens daartussenin bent - dit boek helpt je te schitteren. Zelfs Warren Buffet, de financiële goeroe zelf, is overtuigd van de kracht van communicatie om je waarde te vergroten.

Het boek geeft inzicht in hoe je het respect van mensen kunt winnen zonder een woord te zeggen, hoe je non-verbale signalen kunt decoderen en hoe je zelfverzekerd met iedereen kunt praten, zelfs als je een beetje introvert bent. Maar het is niet alleen theorie; het staat boordevol bruikbare tips die je leren hoe je het hoofd koel houdt voor een grote vergadering, hoe je videogesprekken uitvoert en hoe je nog veel meer van dit soort situaties kunt oplossen.

Dus of je nu een communicatieprof bent of je een beetje onzeker voelt, dit boek zal je communicatievaardigheden verbeteren, je werk en privéleven soepeler laten verlopen en je succes in een stroomversnelling brengen.

"Als het leven gemakkelijk was, zou het zijn betekenis verliezen"

Ty Hoesgen

Elite communicatievaardigheden voor jonge professionals

Non-verbale signalen zijn net zo belangrijk als je woorden wanneer je communiceert

Gebruik ademhalingstechnieken om jezelf te centreren tijdens het spreken in het openbaar

Door de juiste vragen te stellen kun je informatie uit anderen halen en tegelijkertijd een blijvende positieve indruk achterlaten

Wat lezers zeggen

" Ik vond dit boek erg nuttig voor mijn algemene vaardigheden en vertrouwen in het communiceren en het algemene vertrouwen in mezelf. Als iemand die altijd bang was om in het openbaar en privé te spreken, vond ik de tips en voorbeelden die Tyler geeft in het boek om mijn algemene zelfvertrouwen een boost te geven. Dit is een must read."_

5. Technieken voor actief luisteren door Nixaly Leonardo

Over het boek

Auteur: Nixaly Leonardo

Nixaly Leonardo Jaar van uitgave: 2020

2020 Geschatte leestijd: 6 uur

6 uur Aanbevolen niveau: Beginner tot gemiddeld

Beginner tot gemiddeld Aantal pagina's: 184

184 Ratings: 4.6/5 (Amazon) 3.6/5 (Goodreads)



Active Listening Techniques is een uitgebreide gids voor het verbeteren van de vaardigheid van actief luisteren, een cruciaal aspect van effectieve communicatievaardigheden.

Het boek laat zien hoe actief luisteren je kan helpen om een goede verstandhouding op te bouwen, empathie te kweken en misverstanden op te lossen.

De kern van het boek bestaat uit 30 praktische methoden, elk zorgvuldig geschreven om specifieke uitdagingen aan te pakken die je vaak tegenkomt. Elke techniek wordt uitgelegd met voorbeelden uit de praktijk, casestudy's en scenario's, zodat je ze duidelijk begrijpt.

De meeste mensen luisteren passief en wachten alleen maar op hun beurt om te spreken

Nixaly Leonardo

Technieken voor actief luisteren

Leer hoe je echt kunt afstemmen wanneer mensen spreken. Het boek laat je 30 eenvoudige manieren zien om een uitstekende luisteraar te worden, waardoor je relaties sterker en oprechter worden

Actief luisteren gaat niet alleen over het horen van woorden. Het is een hulpmiddel om conflicten op te lossen, spanningen weg te nemen en productievere gesprekken te voeren

Pas de technieken toe in je professionele en persoonlijke relaties, niet alleen voor betere communicatie maar ook voor een gelukkiger leven

Wat lezers zeggen

_"Een geweldig boek voor wie zijn actieve luistervaardigheden wil aanscherpen. Het behandelt ook effectieve communicatietechnieken die je in de echte wereld kunt gebruiken. Een praktisch boek dat ik zou aanraden (en al heb) aan iedereen met wie ik dagelijks communiceer!

6. Herovering van conversatie: De kracht van praten in een digitaal tijdperk door Sherry Turkle

via Amazon

Auteur: Sherry Turkle

Sherry Turkle Jaar gepubliceerd: 2015

2015 Geschatte leestijd: 10 uur

10 uur Aanbevolen niveau: Intermediair

Intermediair Aantal pagina's: 352

352 Ratings: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Heb je ooit het gevoel dat je constante verbinding met technologie een tol eist van echte, persoonlijke gesprekken?

Nou, Reclaiming Conversation graaft diep in hoe je liefdesrelatie met technologie je vermogen om zinvolle gesprekken te voeren in de war schopt.

Hoewel er interne communicatie software die je helpen om effectief met je team te communiceren. Sherry Turkle, een pro in de wereld van menselijke technologie, breekt de gevolgen van de digitale obsessie af en pleit voor het terugbrengen van de verloren kunst van het converseren.

Ze legt het allemaal uit, van hoe sms'en relaties beïnvloedt tot het verpesten van familiediners en de sfeer op het werk. Ze benadrukt de uitdagingen die het digitale tijdperk met zich meebrengt, zoals eenzaamheid en verlies van identiteit.

Turkle gelooft dat door de beperkingen van technologie te begrijpen, we het goede oude praten nieuw leven kunnen inblazen, echte gesprekken kunnen voeren en de problemen van vandaag kunnen aanpakken.

Dus als je de drang voelt om die telefoon neer te leggen en een echt gesprek te voeren, dan kan Turkle's boek misschien wel jouw gids zijn in deze digitale wereld!

"Intelligentie betekende ooit meer dan wat kunstmatige intelligentie doet. Het omvatte gevoeligheid, gevoeligheid, bewustzijn, onderscheidingsvermogen, rede, scherpzinnigheid en gevatheid."

Sherry Turkle

Opeenvolgende gesprekken

Maak persoonlijke gesprekken jouw doel voor oprechte connecties. Er is iets speciaals aan persoonlijke gesprekken dat niet vervangen kan worden door sms'jes of telefoontjes

Neem een adempauze van de digitale drukte. Breng wat tijd door in afzondering, denk na en vind een balans. Te veel schermtijd heeft een negatief effect, zowel lichamelijk als geestelijk

Wees er voor je kinderen en houd hun digitale activiteiten altijd in de gaten

Wat lezers zeggen

"Dit boek zal je kijk op en begrip van technologie en gesprekken veranderen. Sherry Turkle is duidelijk, de verhalen zijn uitstekend, ze doet een bewering en onderbouwt die dan, maar ze is eerlijk en bedachtzaam met haar argumenten. Ik heb bepaalde delen al herlezen. Ik zal technologie nooit meer op dezelfde manier bekijken. Heb al een aantal gewoonten veranderd. Dank je wel!"_

7. Gewoon luisteren: Ontdek het geheim om door te dringen tot iedereen door Mark Goulston

Over het boek

Auteur: Mark Goulston

Mark Goulston Jaar gepubliceerd: 2015

2015 Geschatte leestijd: 8 uur

8 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 256

256 Ratings: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Ken je die mensen die alleen maar over zichzelf praten? Uitputtend, toch? Goulston snapt het. Een goed gesprek is tweerichtingsverkeer.

Just Listen is je gids om een uitstekende luisteraar en communicator te worden, die je helpt vertrouwen op te bouwen en een onmiddellijke band te scheppen. In dit boek onthult Mark Goulston, psychiater, business consultant en coach, al zijn geheimen om van onmogelijke of onbereikbare mensen bondgenoten, klanten, collega's of vrienden voor het leven te maken.

In dit boeiende boek legt hij uit hoe je op een dieper niveau contact kunt maken met mensen en zelfverzekerd kunt praten. Het boek is een goudmijn aan technieken om een geweldige eerste indruk te maken, te luisteren als een pro, vreemden te begrijpen, woede te bezweren, enz.

En hier is de belangrijkste truc: Als je een boodschap moet overbrengen, vooral aan lastige mensen zoals ontevreden werknemers of ongelukkige klanten, begin dan met naar ze te luisteren. Dat is het geheime recept.

Als iemand niet naar jou kan of wil luisteren, laat hem dan naar zichzelf luisteren

Mark Goulsto

Gewoon luisteren

Geef voorrang aan luisteren boven spreken. Als je anderen het gevoel kunt geven dat ze je begrijpen, waarderen en interessant vinden, zal het gemakkelijk voor je zijn om contact met ze te maken

Overtuig anderen door ze jouw ideeën te laten 'kopen'. Moedig mensen aan om wenselijke maar schijnbaar onmogelijke doelen te identificeren en onderzoek manieren om ze mogelijk te maken

Verras anderen met empathie om ze voor je te winnen. Mensen de kans geven om te ventileren en stress los te laten voordat je je ideeën presenteert. Problemen openlijk aanpakken en bespreken voor een beter begrip

Wat lezers zeggen

"_Dit boek is een prachtig juweel dat op scholen gelezen zou moeten worden. Het leert ons hoe we met elkaar om moeten gaan in deze wereld op een manier die we allemaal zouden moeten leren. Dr. Goulston heeft fantastisch werk geleverd door mijn geest te openen."

8. Verbaal Judo door George J. Thompson

Over het boek

Auteur: George J. Thompson

George J. Thompson Jaar uitgave: 2010

2010 Geschatte leestijd: 7 uur

7 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 224

224 Ratings: 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Dit pareltje onder de boeken over communicatievaardigheden helpt je om verhitte ruzies om te zetten in overwinningen.

verbaal Judo: De zachte kunst van het overtuigen is een gids voor het gebruik van woorden om meningsverschillen te overbruggen en moeilijke gesprekken om te zetten in positieve resultaten. Het boek is geschreven door voormalig politieagent en communicatie-expert George J. Thompson en vergelijkt effectieve communicatie met vechtsporten, waarbij de nadruk ligt op de _verbale judo benadering.

Thompson verdeelt mensen in drie types - de aardige, de moeilijke en de watjes - en geeft een stap-voor-stap handleiding om met elk type om te gaan.

Hij schetst ook een vijfstappenproces voor vrijwillige gehoorzaamheid en geeft tips over luisteren, inleven, doorvragen, parafraseren en samenvatten voor effectieve communicatievaardigheden.

Dit boek zit boordevol voorbeelden uit politieverhalen en levensechte situaties en is een praktische gids voor het beheersen van de kunst van het overtuigen in relaties, waardoor het waardevol is voor effectieve communicatie in elk scenario.

"Reageer nooit op wat mensen zeggen. Reageer op wat ze bedoelen. Onthoud dat: Mensen zeggen bijna nooit wat ze bedoelen."

George J. Thompson

Verbale judo leerpunten

Empathie is de beste manier om mensen naar je te laten luisteren

Vermijd gebiedende bevelen en leg de redenen achter regels uit. Succesvolle communicatie draait om het begrijpen van het perspectief van de ander in plaats van op hem neer te praten

Identificeer je fouten om een betere spreker te worden

Wat lezers zeggen

"_Geweldig boek, ik wou dat ik de auteur ooit kon ontmoeten. Zeer nuttig, ik heb de lessen in de praktijk kunnen brengen. Resulterend in positieve uitkomsten bij het brengen van slecht nieuws aan die pechvogels."

9. Vijf sterren: De communicatiegeheimen om van goed naar geweldig te komen door Carmine Gallo

Over het boek

Auteur: Carmine Gallo

Carmine Gallo Jaar gepubliceerd: 2018

2018 Geschatte leestijd: 8 uur

8 uur Aanbevolen niveau: Gemiddeld

Gemiddeld Aantal pagina's: 256

256 Ratings: 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



In de snelle wereld van vandaag is het hebben van een cool idee niet genoeg. Volgens Carmine Gallo in Five Stars, moet je de eeuwenoude vaardigheid van het overtuigen onder de knie krijgen om echt uit te blinken, vooruit te komen en groot succes te behalen.

Gallo duikt in Aristoteles' oude maar gouden overtuigingsformule en laat zien hoe deze nog steeds relevant is om mensen vandaag de dag te inspireren.

Het boek benadrukt het belang van communicatievaardigheden nu technologie onze wereld kleiner maakt. Gallo praat met neurowetenschappers, economen en leiders van verschillende instellingen zoals NASA, om je te laten zien hoe goed praten de sleutel is tot het trekken van aandacht en het aanwakkeren van grote dromen.

Maar wacht, het gaat niet alleen om jou - het gaat ook om het onvergetelijk maken van bedrijfs- en klantervaringen. Gallo deelt eenvoudige methoden van succesvolle bedrijven om momenten te creëren die mensen veranderen in loyale fans.

"Je carrière is je bedrijf. Jij bent de CEO. Tevredenheid leidt tot mislukking. Als CEO van je carrière moet je voortdurend je vaardigheden verbeteren, vooral de kunst van het communiceren."

Carmine Gallo

Vijf sterren

Concentreer je op één concreet en tijdgebonden doel om effectief te praten. Maak indruk op je recruiters en krijg je droombaan door meeslepende verhalen over jezelf te vertellen

Maak presentaties boeiend door ze kort te houden en er visuals, zoals foto's, in te verwerken. De kwaliteit van communicatie onderscheidt goede van geweldige teams

Inspireer anderen door op emotioneel niveau contact te maken. De beste communicatoren kiezen voor korte woorden in plaats van lange, omdat ze de kracht van eenvoud herkennen

Wat lezers zeggen

ongelooflijke verhalen en feiten om je communicatievaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Ik begon de technieken al te gebruiken voordat ik het boek uit had en het werkte feilloos!"_

10. De stille taal door Edward T. Hall

Over het boek

Auteur: Edward T. Hall

Edward T. Hall Jaar van uitgave: 1959

1959 Geschatte leestijd: 7 uur

7 uur Aanbevolen niveau: Verder tot gevorderd

Verder tot gevorderd Aantal pagina's: 217

217 Ratings: 4.5/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Dit inzichtelijke boek van Edward T. Hall moet op je lijst met boeken over communicatievaardigheden staan. Het duikt in de complexe wereld van non-verbale communicatie en onderzoekt hoe onuitgesproken gebaren en acties de 'stille taal' vormen die menselijke interacties vormgeeft.

Hall gebruikt voorbeelden uit het dagelijks leven, zoals de pikorde in een kippenren, om uit te leggen hoe deze stille taal werkt. Hij heeft het ook over cultuurschok, wanneer je je gedesoriënteerd voelt in een nieuwe cultuur omdat alles zo anders is.

Ook al is het boek lang geleden geschreven, de principes blijven relevant. Halls observaties over culturele regels en hoe we communiceren zonder woorden zijn tijdloos.

Het kan een beetje lastig zijn om sommige delen te volgen omdat dit boek in een ander tijdperk is geschreven, maar over het algemeen is The Silent Language een coole gids voor iedereen die de onuitgesproken manieren waarop we contact maken en botsen met anderen wil begrijpen.

Een van de meest effectieve manieren om meer over jezelf te weten te komen, is door de cultuur van anderen serieus te nemen. Het dwingt je om aandacht te besteden aan die details in het leven die hen van jou onderscheiden."_

Edward T. Hall

De stille taal

Ga verder dan gesproken taal - laat je lichaamstaal, gebaren en persoonlijke ruimte boodschappen overbrengen. Deze non-verbale communicatievaardigheden, die onbewust werken, beïnvloeden in grote mate hoe berichten worden waargenomen en geïnterpreteerd

Begrijp de verschillen in persoonlijke ruimte en gebaren tussen verschillende culturen. Dit helpt je om crossculturele communicatie op de juiste manier te benaderen en verwarring en botsingen te voorkomen

Het concept van culturen met een hoge en lage context omarmen. De verschillende communicatiestijlen herkennen voor effectieve communicatie in diverse culturele omgevingen

Wat lezers zeggen

" Als jongere las ik dit voor het eerst voor een project van Poly. Zijn genialiteit is gebaseerd op wat je weet, of denkt te weten, maar misschien niet volledig waardeert totdat het je verteld wordt of het je uitgelegd wordt. ET Hall is een niveau hoger. Lees het, er komt zoveel naar voren, je zult verrast zijn en erg onder de indruk."_

