10 Beste boeken over timemanagement voor drukbezette individuen in 2024

Heb je wel eens het gevoel dat je tegen de klok racet of dat je een pauzeknop nodig hebt om 48 uur aan activiteiten in een dag van 24 uur te proppen?

Deadline-stress en de angst om achterop te raken kunnen het gevoel geven dat je gevangen zit in een gekke tornado. Geloof me, dat hebben we allemaal meegemaakt. Wie wil er nu omgaan met gemiste deadlines en eindeloze to-do lijsten in een snelle wereld?

Jongleren met werk, privéleven en de constante stroom verantwoordelijkheden is ontmoedigend geworden en maakt velen overweldigd. Slecht timemanagement heeft invloed op jezelf, op je professionele leven en op iedereen om je heen.

De sleutel tot een bevredigender en productiever werkleven ligt in het verfijnen van je timemanagementvaardigheden, en wat denk je? Wij hebben het perfecte plan om deze tijdsdruk aan te pakken.

In dit artikel gaan we dieper in op de top 10 boeken over timemanagement voor drukbezette mensen zoals jij. Van het leren stellen van prioriteiten tot het overwinnen van uitstelgedrag, deze boeken zijn je metgezellen op weg naar efficiënt tijdmanagement.

Laten we erin duiken.

Top 10 boeken over timemanagement

1. Organiseer morgen vandaag: 8 manieren om je geest te hertrainen voor optimale prestaties op het werk en in het leven door Jason Selk, Tom Bartow en Matthew Rudy

Over het boek

Auteurs: Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy

Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy Jaar gepubliceerd: 2015

2015 Geschatte leestijd: 6 uur

6 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 240

240 Ratings: 4.7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



organize Tomorrow Today_ is een transformerende gids voor effectief tijdmanagement. Het boek is geschreven door een sportpsycholoog en een voormalig basketbalcoach die nu bedrijfsadviseur is. Het benadrukt de cruciale rol die je mindset speelt bij timemanagement.

Het boek geeft een overzicht van de acht meest effectieve manieren om je organisatorische vaardigheden te optimaliseren. Het verschuift je focus van tijdmanagement naar het aanscherpen van de mentale weerbaarheid die nodig is voor succes.

Het concept van Hour of Power helpt de productiviteit te verhogen en tijd te maximaliseren, samen met andere praktische tips zoals het vaststellen van drie kritieke taken voor de volgende dag en het focussen op activiteiten met een hoge impact.

"Grootheid is gebaseerd op consequent dingen doen die anderen niet kunnen of willen doen. Simpel gezegd gaat succes niet over briljant zijn. Het gaat om consequent zijn."

Jason Selk

Organiseer morgen vandaag

Concentreer je op één doel tegelijk - de sleutel tot positieve resultaten. Organiseer en prioriteer taken metdoelen voor tijdbeheer* Bespaar tijd door doelen te structureren en levensstijlveranderingen aan te brengen die nieuwe gewoonten bevorderen en uitstelgedrag voorkomen

Reflecteer op je werkproces, niet alleen op de resultaten. Houd een positieve instelling en omarm je uniekheid

Wat lezers zeggen

het heeft me al geholpen om belangrijke doorbraken te maken. Ik weet dat het afgezaagd klinkt, maar lees het gewoon eens. Ik heb geworsteld met consistentie in mijn zakelijke en persoonlijke leven, maar een paar belangrijke lessen klonken echt door en hebben geleid tot een mentaliteitsverandering die me de afgelopen 30 dagen tot consistente actie heeft aangezet."_

2. De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen: Krachtige lessen in persoonlijke verandering door Stephen Covey

Over het boek

Auteur: Stephen Covey

Stephen Covey Jaar van uitgave: 1989

1989 Geschatte leestijd: 10 uur

10 uur Aanbevolen niveau: Intermediair

Intermediair Aantal pagina's: 381

381 Ratings: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige mensen meer kunnen doen in dezelfde tijd als anderen? In dit boek wordt dat geheim uitgelegd.

Gepubliceerd in 1989, The 7 Habits of Highly Effective People door Stephen R. Covey is een tijdloze gids om de productiviteit te verhogen op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

De kernboodschap van het boek gaat over het veranderen van je perceptie om effectieve zelfverandering teweeg te brengen. De zeven gewoonten omvatten proactief zijn, beginnen met het doel voor ogen en een holistische benadering van het ontwikkelen van goede gewoonten die leiden tot succes.

Het leert je om elk moment onder controle te houden en die tijdverspillende gewoonten achter je te laten.

"De manier waarop je je tijd besteedt, is het resultaat van de manier waarop je je tijd ziet en de manier waarop je echt je prioriteiten ziet."

Stephen R. Covey.

De 7 eigenschappen van zeer effectieve mensen

Houd controle over je leven door zeven gewoonten toe te passen, zoals leiding nemen, levensdoelen stellen en je richten op echte prioriteiten

Overwinningen in het openbaar behalen door praktijken zoals win-win situaties creëren, anderen eerst begrijpen en samenwerken met succesvolle mensen voor grotere prestaties

Je lichaam, geest, ziel en relaties opladen om de vaart erin te houden. Dat is het geheim van langdurig succes

Wat lezers zeggen

" Ik wou dat ik dit 40 jaar geleden had geweten! Mijn paradigma is volledig veranderd en ik ben nu al rustiger en meer gefocust in mijn dag en in mijn leven."_

3.Het 80/20 principe: het geheim om meer te bereiken met minder van Richard Koch

Over het boek

Auteur: RichardKoch

RichardKoch Jaar van uitgave: 1999

1999 Geschatte leestijd: 10 uur

10 uur Aanbevolen niveau: Beginner tot gemiddeld

Beginner tot gemiddeld Aantal pagina's: 336

336 Ratings: 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Het 80/20 principe van Richard Koch is jouw gids voor het bereiken van belangrijke resultaten met minimale inspanning.

De kerngedachte is dat 80% van de resultaten voortkomt uit 20% van je inspanningen. Vergeet de constante drukte - succes is het kanaliseren van je cruciale 20% naar de essentiële dingen.

Van historische context tot praktische bedrijfsstrategieën, het boek richt zich op de 80/20 principes met illustraties en voorbeelden en leert je hoe deze principes werken.

Het laatste deel van het boek gaat over hoe je kunt stoppen met het verspillen van tijd, vrije tijd kunt terugkrijgen en dingen efficiënter kunt doen op verschillende gebieden van je leven.

"Het is niet het tekort aan tijd waarover we ons zorgen moeten maken, maar de neiging om het grootste deel van de tijd op een kwalitatief slechte manier te besteden."

Richard Koch

Het 80/20 principe belangrijke opmerkingen

Besef dat een klein deel van je inspanningen vaak de meeste resultaten oplevert. Identificeer en prioriteer dus je meest impactvolle taken

Pas het 80/20 principe toe op bedrijfsstrategieën om uw winst te verhogen en processen te stroomlijnen

Breid de toepassing van dit principe uit van het bedrijfsleven naar je dagelijks leven. Verander je mindset en richt je op het bereiken van een verbeterde kwaliteit van leven

Wat lezers zeggen

wat mij het meest aansprak aan het boek was het persoonlijke toepassingsaspect van het 80/20 principe op je leven en de mogelijkheid om efficiëntie in balans te brengen met levensverbeterende ervaringen. Gewoon een geweldige leeservaring

4.Eat That Frog: 21 geweldige manieren om te stoppen met uitstellen en meer gedaan te krijgen in minder tijd van Brian Tracy

Over het boek

Auteur: Brian Tracy

Brian Tracy Jaar gepubliceerd: 2016

2016 Geschatte leestijd: 3 uur

3 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 144

144 Ratings: 4.7/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Heb je ooit gemerkt dat je uitstelgedrag vertoont bij belangrijke taken? Wat als er een humoristische maar effectieve strategie was om uitstelgedrag te verslaan en productiviteit te optimaliseren?

Geïnspireerd door het eigenzinnige advies van Mark Twain, pleit het boek ervoor om de meest uitdagende taken direct aan te pakken, met de nadruk op de filosofie om de grootste kikker als eerste in de ochtend aan te pakken. Simpel gezegd, eat die kikker

Tracy biedt 21 praktische tips en effectieve technieken voor tijdmanagement met principes die gericht zijn op beslissing, discipline, doelen stellen en vastberadenheid. Hij deelt verrassend eenvoudige waarheden zoals plannen, tijd blokkeren en technologie slim gebruiken.

Probeer dit boek voor een game plan voor beter tijdmanagement met maximale impact.

het moeilijkste van elke belangrijke taak is om er überhaupt aan te beginnen. Als je eenmaal begint te werken aan een waardevolle taak, lijk je van nature gemotiveerd om door te gaan."-Brian Tracy_

Eet die kikker belangrijkste opmerkingen

Kickstart je reis naar succes door een solide plan op te stellen. Het is de eerste stap om je doelen om te zetten in triomfen

Stel uw doelen vast en prioriteer ze, zodat u uw energie kunt richten op wat echt belangrijk is voor vooruitgang en succes

Ken je sterke en zwakke punten en je groeizones. Optimistisch en gedisciplineerd blijven zal je helpen je tijd onder controle te houden

Wat lezers zeggen

het boek is kort en krachtig. Het beschrijft de belangrijkste principes van timemanagement om een succesvol en tevreden persoon van je te maken._

Dit boek is goed voor iedereen. Als je het gevoel hebt dat je opgeslokt wordt door je werkdruk of als je meer wilt bereiken met de weinige tijd die je hebt, dan is dit zeker het boek voor jou."

5. Getting Things Done: De kunst van stressvrije productiviteit door David Allen

Over het boek

Auteur: David Allen

David Allen Jaar uitgave: 2001

2001 Geschatte leestijd: 6 uur

6 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 267

267 Ratings: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Als je verdrinkt in taken, zweet over triviale zaken, of projecten begint maar moeite hebt om ze af te maken, kan dit boek je keerpunt zijn.

Getting Things Done is een klassieker onder de productiviteits- en focusboeken biedt een uitgebreide en praktische benadering van persoonlijk en professioneel tijdbeheer.

Het idee van dit boek is vrij eenvoudig - te veel informatie in je hoofd maakt het lastig om erachter te komen wat cruciaal is. Je denkt meer na over taken dan dat je ze doet, wat leidt tot stress en verwarring.

De methodologie van Allen, algemeen bekend als het GTD-systeem (Getting Things Done), leert lezers systematisch taken te organiseren om mentale ruimte vrij te maken, wat leidt tot stressvrije productiviteit.

"Je vermogen om kracht te genereren is recht evenredig met je vermogen om te ontspannen."

David Allen

Dingen gedaan krijgen

Leg al je taken vast in een betrouwbaar systeem en beslis of je ze wilt weggooien, delegeren of uitstellen. Volg dit om je werk georganiseerd en opgeruimd te houden

Focus op resultaten in plaats van alleen maar te denken aan het uitvoeren van taken om je doelen te bereiken

Streef naar voortdurende verbetering voor optimaletaakbeheer en mentale helderheid

Wat lezers zeggen

"_Het is heel eenvoudig te begrijpen, met duidelijke voorbeelden en een stap-voor-stap handleiding om je dagelijkse en toekomstige visie zo te organiseren dat je geest vrij kan stromen en creëren"

6.Het productiviteitsproject: Meer bereiken door je tijd, aandacht en energie te managen door Chris Bailey

Over het boek

Auteur: Chris Bailey

Chris Bailey Jaar gepubliceerd: 2017

2017 Geschatte leestijd: 8 uur

8 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 304

304 Ratings: 4.5/5 (Amazon) 3.9 (Goodreads)



The Productivity Project van Chris Bailey is geen typisch zelfhulpboek; het is een soort productiviteitsexperiment dat een gids wordt.

Chris heeft een jaar lang allerlei gekke dingen gedaan, van overleven met minimale slaap tot tien dagen in isolatie leven. En het boek onthult wat hij tijdens deze wilde rit heeft geleerd.

Je krijgt handige productiviteitstips, zoals vertragen om beter te kunnen werken, de onbelangrijke dingen weglaten en een heleboel andere trucs, waaronder de 20-secondenregel voor het omgaan met afleidingen. Bovendien krijg je meer dan 25 praktische tips om je productiviteit te verhogen.

Als je graag nieuwe manieren uitprobeert om taken aan te pakken of benieuwd bent waarom multitasken een mythe is, probeer het dan eens! Want laten we eerlijk zijn, druk zijn betekent niet altijd productief zijn.

"Je aandacht richten op het belangrijkste object van je keuze - en dan die aandacht vasthouden - is de meest ingrijpende beslissing die we gedurende de dag zullen nemen. We zijn waar we aandacht aan besteden."

Chris Bailey

De belangrijkste conclusies van het productiviteitsproject

Verhoog uw productiviteit door slimmer te werken - het draait allemaal om het jongleren van uw tijd, aandacht en energie als een professional

Verhoog uw productiviteit door uw taken af te stemmen op wat echt belangrijk voor u is - vind die fijne plek waar persoonlijke waarden en motivaties hand in hand gaan

Pas de 'Regel van 3' toe om uw leven te organiseren en te optimaliseren terwijl u uitstelgedrag bestrijdt door taken aantrekkelijker en belonender te maken

Wat lezers zeggen

er stond veel informatie in dit boek, maar het was zo goed georganiseerd dat ik me niet overweldigd voelde. Ik hield vooral van de hoofdstuksamenvatting aan het begin van elk hoofdstuk + de uitdaging aan het einde van het hoofdstuk. Het dwong me om rustig aan te doen en toe te passen wat ik net had geleerd

7. Make Time: Hoe je je elke dag kunt concentreren op wat belangrijk is door Jake Knapp en John Zeratsky

via Amazon

Auteurs: Jake Knapp & John Zeratsky

Jake Knapp & John Zeratsky Jaar gepubliceerd: 2018

2018 Geschatte leestijd: 8 uur

8 uur Aanbevolen niveau: Intermediair

Intermediair Aantal pagina's: 304

304 Ratings: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Verbeter je timemanagementtechnieken met Make Time, geschreven door voormalige Google-medewerkers die de uitdagingen van het balanceren van werk en persoonlijke taken begrijpen.

Dit boek over timemanagement biedt een raamwerk van vier stappen en meer dan 80 uitvoerbare tactieken die je in staat zullen stellen, vooral in de technische industrie, om prioriteit te geven aan wat echt belangrijk is. Van het uitvoeren van die kerntaak van de dag tot het behouden van focus en het aannemen van gezonde gewoonten, zij staan achter je.

Met een nuchtere en humoristische toon delen de auteurs waargebeurde verhalen, wat het boek zeer boeiend maakt.

Het lezen van Make Time leert je hoe te focussen en geeft je tijdmanagement en productiviteitsvaardigheden het duwtje in de rug dat je altijd al nodig had.

"Door je aandacht te verleggen naar iets dat je geest ziet als een uitvoerbare, voltooibare taak, creëer je een echte toename van positieve energie, richting en motivatie."

jake Knapp_

Tijd maken belangrijkste aandachtspunten

Onthoud dat verloren tijd vaak het gevolg is van drukte en afleiding. Om dit te overwinnen heb je meer nodig dan alleen wilskracht - overweeg om je standaard gedragsinstellingen te veranderen

Raak niet verstrikt in drukte. Concentreer je op wat er voor je ligt en voltooi de taak van vandaag voordat je naar de volgende gaat

Gebruik tactieken en strategieën om tijdverspilling tegen te gaan en houd je geest energiek door goed voor je lichaam te zorgen voor algehele persoonlijke ontwikkeling

Wat lezers zeggen

" Dit moeten we allemaal lezen. Deze jongens zijn nuchter en leggen uit hoe we onbewust op het hamsterwiel zijn gesprongen en er niet meer vanaf komen. Ze zijn niet neerbuigend en geven geen preken, ze gooien gewoon een reddingslijn uit en die heb ik met beide handen gepakt. Het is slim, grappig en echt. Als je het gevoel hebt dat je leven niet van jou is en als je wilt stoppen met je zo oncontroleerbaar te voelen, dan is dit de oplossing."_

8. Diep werk: Regels voor gefocust succes in een afgeleide wereld door Cal Newport

Over het boek

Auteur: Cal Newport

Cal Newport Jaar gepubliceerd: 2016

2016 Geschatte leestijd: 8 uur

8 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 304

304 Ratings: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Ben je het constante gezoem van e-mails en sociale media beu en wil je echte voldoening vinden in je werk? Dan is dit echt iets voor jou.

Deep Work van Newport is als de productiviteitstool waarvan je nooit wist dat je het nodig had. Stel je voor dat je een toolkit hebt waarmee je je intens kunt concentreren en meer gedaan krijgt in minder tijd. Dat is diepgaand werk .

Newport heeft een interessant tweeledig plan: ten eerste je overtuigen waarom het een game-changer is en ten tweede je vier solide regels aanreiken:

diep werken: Leer hoe je je intens kunt concentreren zonder afleiding

omarm verveling:_ Ja, verveling is een geheim wapen. Newport onthult waarom

stop met sociale media_: Schokkend, toch? Maar hij maakt er een solide zaak van

laat de ondiepten leeglopen:_ Schop die ondiepe taken aan de kant

Dit boek gaat niet alleen over het vermijden van afleiding en het vieren van het tegenovergestelde, diep werk. Het boek bevat echte verhalen, zoals de Toren van Carl Jung, en veel praktische tips die je helpen je productiviteit en timemanagement te verbeteren. En aan het eind zul je gemotiveerd zijn om je intens te focussen, de ruis te vermijden en je energie te kanaliseren naar wat essentieel is.

Lees dit als je ooit de tijd uit het oog hebt willen verliezen omdat je zo opging in een taak.

Als je niet produceert, zul je niet gedijen, hoe vaardig of getalenteerd je ook bent

Cal Newport

Belangrijkste opmerkingen over diep werk

Beheer complexe taken, verhoog uw output en vind voldoening in het proces

Zwaai oppervlakkig werk en afleidingen vaarwel terwijl je kristalheldere prioriteiten stelt en grenzen trekt om je focus terug te winnen

Maak van diepgaand werk je dagelijkse ritueel. Plan krachtsessies, versterk je concentratie en train je hersenen voor taken die je raken

Wat lezers zeggen

"Dit was een geweldig boek met veel tastbare voorbeelden die ik in de praktijk kon toepassen. Ik heb het gelezen als onderdeel van een optionele boekenclub op mijn werk, en ik vind het spannend om het nog een keer door te lezen om nog meer te weten te komen die ik de eerste keer gemist heb. Als je dingen wilt veranderen en je verspilde tijd wilt aanpakken om productiever te worden, dan is dit het boek voor jou!"_

9. Stoppen met uitstellen: Een eenvoudige gids om moeilijke taken aan te pakken en de gewoonte van uitstelgedrag te doorbreken door S.J. Scott

Over het boek

Auteur: S. J. Scott

S. J. Scott Jaar gepubliceerd: 2017

2017 Geschatte leestijd: 4 uur

4 uur Aanbevolen niveau: Beginner

Beginner Aantal pagina's: 158

158 Waarderingen: 4.2/5 (Amazon) 3.2/5 (Goodreads)



Heb je jezelf er ooit op betrapt dat je jongleert met last-minute taken en het gewicht voelt van onvervulde doelen?

Dit boek is je gids bij uitstek om die uitdagende doelen onder de knie te krijgen en los te komen van uitstelgedrag. Het laat zien hoe uitstelgedrag een negatieve invloed kan hebben op verschillende aspecten van het leven, van academici en werkprestaties tot gezondheid en financiën.

stoppen met uitstellen_ van S. J. Scott staat vol met praktisch advies en laat je kennismaken met de 80/20 regel in een stappenplan, de 25-5 regel en de kunst van het 'nee' zeggen

Het stelt je in staat om uitstelgedrag te overwinnen en je tijdmanagement te verbeteren door meer tijd toe te wijzen aan belangrijke taken en je takenlijst om te vormen tot een goed afgestemd schema voor maximale productiviteit.

Hoe meer tijd en moeite het kost om een taak uit te voeren, hoe moeilijker het is om eraan te beginnen

S. J. Scott

Hoe te stoppen met uitstellen belangrijke informatie

Ontdek de redenen voor uitstelgedrag; het kan perfectionisme zijn of de angst voor het onbekende die je productiviteit tegenhoudt

Word realistisch en identificeer je verplichtingen door vijf kernprojecten te selecteren die er echt toe doen

Maak het wat pittiger met S.M.A.R.T.-doelen, beheers de kunst van het nee-zeggen, plan je week als een professional en neem dagelijkse gewoonten uit dit boek over om uitstelgedrag de kop in te drukken

Wat lezers zeggen

"_De auteur legt het allemaal uit: hoe je moet beginnen, waar je moet beginnen, de stappen die je moet volgen en hoe je het allemaal voor elkaar krijgt. Nu ik het boek uit heb, heb ik nog geen vooruitgang geboekt; daar hoop ik snel verandering in te brengen. _Dit is een makkelijk te lezen boek, geschikt voor iedereen die zijn leven wil ontdoen van uitstelgedrag. Ik heb het boek aan al mijn vrienden aanbevolen."

10. Vierduizend weken: Tijdmanagement voor stervelingen door Oliver Burkeman

Over het boek

Auteur: Oliver Burkeman

Oliver Burkeman Jaar van uitgave: 2021

2021 Geschatte leestijd: 7 uur

7 uur Aanbevolen niveau: Beginner tot gemiddeld

Beginner tot gemiddeld Aantal pagina's: 288

288 Ratings: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Wist je dat als je tachtig wordt, je nog maar zo'n vierduizend weken hebt om mee te spelen - gek, toch?

Maar wacht even, nog geen paniek. Haal diep adem en duik in de pagina's van Oliver Burkeman's Vierduizend weken, een leuk en tot nadenken stemmend boek over timemanagement dat laat zien hoe je een bevredigend leven kunt leiden dat veel meer is dan alleen maar kijken hoe de klok wegtikt.

Hij wijst erop dat tijd beperkt en kostbaar is en gebruikt inzichten van oude filosofen, psychologen, spirituele leraren, hedendaagse denkers en andere succesvolle mensen.

Het boek daagt de moderne mentaliteit van constant hosselen en het streven om alles gedaan te krijgen uit. Burkeman stelt dat de drang om je te richten op het beheersen van tijd vaak leidt tot meer stress en minder voldoening.

Probeer dit om je perspectief op tijd te veranderen en een meer vervuld leven te leiden.

We hebben de mentale capaciteiten gekregen om bijna oneindig ambitieuze plannen te maken, maar praktisch geen tijd om ze uit te voeren

Oliver Burkeman

Vierduizend weken - belangrijke opmerkingen

Ontdek hoe de mens de tijd heeft geanalyseerd en begrepen, en zich bewust is geworden van het groeiende belang ervan

Verhoog je productiviteit door uitstelgedrag strategisch in te bouwen en taken te prioriteren

Vrije tijd besteden aan zinvolle gezinsactiviteiten en bevredigende hobby's

Wat lezers zeggen

"_Dit is geen magische pil die je ineens je tijd laat managen. Het is een compilatie van filosofieën en perspectieven die je leiden naar de ultieme waarheid over tijdmanagement. Ik zal dat niet voor je verpesten, je zult het moeten lezen om erachter te komen!"

