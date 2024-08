10 beste webinarsoftware voor het plannen van een virtuele conferentie in 2024

Webinars organiseren lijkt misschien een makkie vergeleken met echte mensen op één plek krijgen voor een IRL gebeurtenis. Maar geloof ons, voor het organiseren van een geweldige virtuele conferentie heb je heel wat werk voor de boeg.

Kortom, om mensen aan hun scherm gekluisterd te houden moet je echt moeite doen. Eén technische storing of één saaie dia en je bent je publiek kwijt.

Daarom is het cruciaal dat je webinar technisch in orde is. Betrouwbaar software voor virtuele gebeurtenissen kan het verschil maken tussen een geweldige presentatie en een slaapverwekkend festijn, dus selecteer de beste hulpmiddelen voor succes.

We hebben uitgebreid onderzoek gedaan en de 10 beste webinarplatforms voor je op een rijtje gezet - laten we er dus maar induiken! 🙌

Wat moet je zoeken in webinarsoftware?

De recente golf van virtuele gebeurtenissen heeft talloze webinarprogramma's voortgebracht. Hier vind je de belangrijkste functies waar je op moet letten, zodat je de beste webinarsoftware kunt kiezen:

Gebruiksgemak: Om te beginnen moet de software gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn voor organisatoren en deelnemers. Kortom, gebruikers moeten alle beschikbare functies kunnen gebruiken zonder hulp nodig te hebben of veel video tutorials te hoeven bekijken

De 10 beste webinarsoftware voor gebruik in 2024

Nu we hebben bekeken wat de ideale software is voor het beheren van gebeurtenissen, volgt een lijst met de beste webinarsoftware om je te helpen je gebeurtenissen soepel online te abonneren en te hosten.

1. ClickUp

ClickUp is een alles-in-één platform voor al je behoeften op het gebied van gebeurtenisbeheer. Het heeft als missie om de wereld meer Klaar te laten krijgen in minder tijd. Met dit in gedachten biedt ClickUp functies die u helpen uw webinarsessies te plannen, samen te werken, te hosten en op te volgen.

Natuurlijk is de eerste stap bij het organiseren van een gebeurtenis het maken van uitgebreide abonnementen. Gebruik de ClickUp Kalender weergave om een lijst te maken van alle Taken met betrekking tot uw komende gebeurtenis en ze in een deelbare kalender te plaatsen. Bovendien kunt u al uw vergaderingen met eigenaren van taken beheren via een tweewegs synchronisatie van agenda's met Google.

breng de status van projectvergaderingen, taken en tijdlijnen in kaart met de ClickUp kalenderweergave om uw evenementen te plannen_

Gebruik ClickUpDocs om uw webinaroverzichten te plannen en te maken, en ze vervolgens te delen met teamgenoten voor bewerkingen. Omdat meerdere mensen tegelijkertijd aan een document kunnen werken, bespaart het je veel heen en weer gepraat.

gebruik ClickUp Docs om samen te werken en uw webinar te plannen_

ClickUp zorgt ook voor de creatieve aspecten. U kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken ClickUp Whiteboards om visueel aantrekkelijke presentaties te maken voor uw webinarsessies. U kunt ook brainstormen met uw team en strategieën en kaarten maken voor uw webinars.

Brainstorm voor een perfect webinar met ClickUp Whiteboards

Met ClickUp gebeurtenissen helpt u bij het beheren van al uw voorbereidingen voor webinars. Het heeft alles wat je nodig hebt om moeiteloos te plannen, zoals to-do lijsten, notificaties, instellingen, prioriteiten, planning en het toewijzen van taken. Je kunt zelfs alles onderweg beheren met de mobiele app.

Plan succesvolle webinars met behulp van ClickUp Events

Bovendien kunt u met ClickUp's Clip functie kunt u vergaderingen opnemen en ze onmiddellijk delen met uw evenemententeam. Het beste deel? Geen limieten in tijd! Bovendien kunnen je kijkers de clip bekijken zonder hem te downloaden.

deel clips en maak van je gebeurtenis een succes met ClickUp Clip_

Maakt u zich zorgen over het missen van een belangrijk punt in uw aantekeningen bij gebeurtenissen ? ClickUp AI legt moeiteloos alle details en hoogtepunten van uw sessies vast, zodat u zich op andere dingen kunt concentreren.

En als u weinig tijd hebt, kunnen de sjablonen en blauwdrukken van ClickUp uw team een vliegende start geven. ClickUp's sjablonen voor conferentieagenda helpen je bijvoorbeeld met het abonnement op en het bijhouden van je gebeurtenissen.

Ga voor meer informatie naar on-demand ClickUp Webinars gegeven door platformexperts.

ClickUp beste functies

Bewaar en volg al uw gebeurtenissen, abonnementen, lijsten met taken, berichten en media op één plaats

Eenvoudig content voor webinars maken en delen

Samenwerken en uw gebeurtenissen abonnementen afstemmen met uw teams in real-time

Deel schermopnames direct en communiceer actiepunten

Blijf bovenop je taken met herinneringen en notificaties

Verbinding houden op het web, desktop en mobiel (Android en iOS)

Werkstroom van gebeurtenisgegevens integreren met uw bestaande technische stapel van CRM, rapportage, analyse en andere tools

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers hebben misschien wat tijd nodig om de mogelijkheden van de tool te begrijpen en te gebruiken vanwege de vele functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Livestorm

via Livestorm Livestorm is een browsergebaseerde beheertool voor video gebeurtenissen die je helpt om virtuele vergaderingen te organiseren , webinars en gebeurtenissen.

Het is gebruiksvriendelijk, aanpasbaar en perfect voor productdemo's, trainingssessies, vergaderingen van teams en het inwerken van klanten. De integratie met populaire marketing- en CRM-tools hiermee kun je ook leads bijhouden en opvolgen die zijn gegenereerd tijdens je webinars.

Daarnaast krijg je functies zoals sjablonen voor e-mails, aanpasbare registratiepagina's, het bijhouden van e-mails, widgets voor websites en delen in sociale netwerken.

Livestorm beste functies

Audio- en videostreaming van hoge kwaliteit

Gebruik de tool vanuit je browser, zonder software te downloaden

Pas je gebeurtenis ruimte aan met Livestorm's Custom Design plugin

Maak verbinding met gebruikers wereldwijd in 24 talen

Livestorm limieten

De functies voor het delen van schermen zijn niet erg soepel en bevredigend

Gebruikers ervaren af en toe bugs en technische storingen

Livestorm prijzen

Gratis abonnement

Pro: $99/maand voor maximaal 100 actieve contacten

$99/maand voor maximaal 100 actieve contacten Business: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Livestorm beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

4.4/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (370+ beoordelingen)

3. Webex

via Webex Als je voor het eerst een gebeurtenis organiseert en dus op zoek bent naar webinarsoftware die gemakkelijk in te stellen is, probeer dan Webex. Webex Webinars (voorheen Webex Events) is een end-to-end oplossing voor het beheer van gebeurtenissen waarmee je boeiende, interactieve webinars kunt houden.

Webex helpt je je gebeurtenis veilig te houden met functies zoals toegang alleen voor genodigden en SSO. Het biedt ook een bereik aan interactieve elementen zoals Slido polls, immersive delen en vragen en antwoorden.

Webex beste functies

Pas de layout van de fase aan met de nadruk op content en mensen

Centraliseer de planning en content van je gebeurtenis op één locatie

Groepeer meerdere webinars in een serie voor eenvoudige registratie

Stuur geautomatiseerde e-mails voor en na het webinar

Gebruik professionele live streaming en video hosting voor gebeurtenissen

Webex limieten

Functies voor publieksbetrokkenheid zijn beperkt

Integraties met CRM en tools voor het maken van webpagina's voor gebeurtenissen zijn relatief beperkt

Webex prijzen

Webex Webinars: Contact voor prijsopgave

Contact voor prijsopgave Webex Gebeurtenissen: Neem contact op voor prijzen

Webex beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (6.800+ beoordelingen)

4. Crowdcast

via Crowdcast Crowdcast is een uitgebreid platform voor live video dat bedrijven helpt bij het stroomlijnen van hun virtuele gebeurtenissen zoals webinars, sessies met vragen en antwoorden en online workshops.

Gebruikers zijn er dol op vanwege het ingebouwde e-mailsysteem om genodigden op de hoogte te houden van komende gebeurtenissen en de aanpasbare bouwer van de landingspagina voor gebeurtenissen.

Met Crowdcast kun je in realtime in contact komen met je publiek, presentaties delen en waardevolle inzichten verkrijgen. In feite is het een alles-in-één oplossing om verbinding te maken met klanten, leads te genereren en een sterke online aanwezigheid op te bouwen.

Crowdcast beste functies

Multistream naar tools van derden zoals Facebook en YouTube

Accepteer betalingen tijdens gebeurtenissen met Stripe-integratie

Laat deelnemers actief communiceren met de spreker met de functie hand opsteken

Genereer geavanceerde analyses voor inzicht in publiek en bijhouden van prestaties

Crowdcast beperkingen

Gebruikers ervaren af en toe bugs

Crowdcast prijzen

Lite: $49/maand

$49/maand Pro: $89/maand

$89/maand Business: $195/maand

Crowdcast beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

5. EverWebinar

via EverWebinar EverWebinar is gespecialiseerd in het automatiseren van webinars, zodat u niet steeds live webinars hoeft te organiseren. Het simuleert een live webinar ervaring voor uw deelnemers terwijl het volledig geautomatiseerd werkt.

Verder kun je met de split test functie in deze webinar software meerdere webinar web pagina's testen en de pagina selecteren die de meeste aanmeldingen krijgt.

EverWebinar beste functies

Ga de dialoog aan met deelnemers via chatten, polls en enquêtes voor on-demand webinars

Stream presentaties, delen van schermen en zelfs vooraf opgenomen video's in high-definition

Actieve countdowns tijdens het tonen van aanbiedingen voor snelle conversies

Host eenmalige of terugkerende webinars met behulp van het flexibele planningssysteem

Gebruiksvriendelijke software waarbij je niets hoeft te installeren, hosten of uploaden

EverWebinar limieten

Aanpassingen kunnen extra moeite kosten

Beperkte mogelijkheden voor rapportage en bijhouden

EverWebinar prijzen

Jaarlijks: $499/jaar

$499/jaar Tweejaarlijks: $874 (om de twee jaar gefactureerd)

EverWebinar beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (20+ beoordelingen)

3.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. eWebinar

via eWebinar Zou het niet geweldig zijn als u live interactie met het publiek kon hebben tijdens een vooraf opgenomen webinar? Dat kan met eWebinar.

Met eWebinar kunt u automatisch herhalende presentaties elimineren en foutloze evergreen webinars leveren. U kunt ook berichten configureren met aanpasbare CTA's en ze plannen zoals u wilt.

eWebinar beste functies

Gemakkelijk verbinding maken met CRM, marketing automatisering software en andere tools

Maak en bewerk je webinar en nodig meerdere leden van je team uit om je account zonder extra kosten te beheren

Gebruik flexibele communicatieopties voor live interactie of interactie via e-mail met uw deelnemers

Stel notificatie e-mails en voorgeprogrammeerde interacties in voor soepele communicatie

eWebinar limieten

Relatief duur voor een nieuwe tool ondanks beperkte beoordelingen en beoordelingen

Gebrek aan integratie met meerdere platforms

eWebinar prijzen

Niveau 1: $99/maand per 3.000 inschrijvers

$99/maand per 3.000 inschrijvers Niveau 2: $199/maand per 6.000 inschrijvers

$199/maand per 6.000 inschrijvers Niveau 3: $299/maand per 12.000 inschrijvers

eWebinar beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 5/5 (50+ beoordelingen)

7. Demio

via Demio Demio is een krachtige webinarsoftware target voor marketeers die conversiegerichte online gebeurtenissen organiseren. Demio helpt je bijhouden welke inkomsten worden gegenereerd met elk webinar, zodat je de ROI effectief kunt meten.

Gebruik de functie 'Boost' van Demio om je deelnemers je gebeurtenis te laten delen op sociale media. De mogelijkheid van Demio om het aantal shares per deelnemer bij te houden, stelt je ook in staat om stimuleringsprogramma's uit te voeren en te profiteren van positieve mond-tot-mondreclame.

Bovendien kun je met Demio de registratiepagina van je webinar aanpassen, geautomatiseerde herinneringen per e-mail versturen en zelfs realtime chats en polls houden. Het biedt ook robuuste analyses en integraties met populaire marketingtools.

Demio beste functies

Betrokkenheidsniveaus bijhouden op specifieke tijdstippen

Embed webinars op je website met de functie Showcase

Promotiecontent aanpassen voor apps voor sociale media, zodat uw deelnemers uw gebeurtenis in hun kringen kunnen promoten

Demio beperkingen

Beperkte directe integratie met CRM-tools

Mist functies zoals breakoutrooms, follow-ups op maat en achtergrondkeuzes voor extra flexibiliteit

Demio prijzen

Starter: $59/maand per host

$59/maand per host Groei: Begint bij $109/maand per host

Begint bij $109/maand per host Premium:begint bij $184/maand per host

Demio beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (140+ beoordelingen)

4.6/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (240+ beoordelingen)

8. GoTo webinar

via GoTo Webinar GoTo Webinar is een veilig, samenwerkend en boeiend platform voor videoconferenties en webinars, speciaal ontworpen voor geografisch verspreide bedrijven.

Met GoToWebinar kun je elk deel van je webinarpresentatie markeren en annoteren en ook een medegastheer uitnodigen om te helpen.

Het platform heeft ook robuuste analyses en rapportage tools om je te helpen het succes van je webinars te meten.

De beste functies van GoTo Webinar

Effectief integreren met platforms voor sociale media

Betrokkenheid en deelname aan de live gebeurtenis bewaken

Automatische opname van gebeurtenissen inschakelen om later terug te kijken

Datagestuurde beslissingen nemen met nauwkeurige analyses en effectief bijhouden van bronnen

GoTo Webinar limieten

UI lijkt gedateerd en moeilijk te navigeren

GoTo Webinar prijzen

Lite: $59/maand per organisator, jaarlijks gefactureerd

$59/maand per organisator, jaarlijks gefactureerd Standaard: $129/maand per organisator, jaarlijks gefactureerd

$129/maand per organisator, jaarlijks gefactureerd Pro: $249/maand per organisator, jaarlijks gefactureerd

$249/maand per organisator, jaarlijks gefactureerd Enterprise: 499 $/maand per organisator, jaarlijks gefactureerd

GoTo Webinar beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (780+ beoordelingen)

4.2/5 (780+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

9. WebinarJam

via WebinarJam WebinarJam is een platform voor virtuele gebeurtenissen dat is ontworpen om mensen te betrekken.

Bijvoorbeeld, de mogelijkheid om mensen uit het publiek naar de fase te halen creëert een hoge mate van betrokkenheid.

Bovendien kun je gewoon de duur, het onderwerp en de target van je gebeurtenis invoeren om een AI-gegenereerde agenda voor je webinar te krijgen.

Met functies zoals aanpasbare registratiepagina's en geavanceerde analyses helpt WebinarJam je bij het leveren van impactvolle webinars die verbinding maken met het target publiek.

WebinarJam beste functies

Herinneringen versturen via SMS en e-mail om de opkomst te verbeteren

Voeg eenvoudig polls en enquêtes toe aan je sessie

Vooraf opgenomen video's uitzenden als live sessies, zelfs zonder live host

Zorg voor een soepele ervaring met browsercompatibiliteit en lichtgewicht prestaties

WebinarJam beperkingen

UI is niet gebruiksvriendelijk; momenteel moet er geschakeld worden tussen video's, dia's en schermen

Kan geen gedetailleerde polls per deelnemer downloaden

WebinarJam prijzen

Starters: $49/maand voor 100 deelnemers

$49/maand voor 100 deelnemers Basis: $99/maand voor 500 deelnemers

$99/maand voor 500 deelnemers Professioneel: $229/maand voor 2.000 deelnemers

$229/maand voor 2.000 deelnemers Enterprise: $499/maand voor 5.000 deelnemers

WebinarJam beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (50+ beoordelingen)

3.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (270+ beoordelingen)

10. WebinarKit

via WebinarKit WebinarKit combineert uw prospect funnel, webinar hosting en lead nurturing met uw sales en remarketing stack.

Het resultaat van de 24/7 on-demand webinar functie is dat je met je prospects in contact kunt komen zonder dat je live sessies hoeft te houden.

Met WebinarKit kun je ook eenvoudig tekst en achtergrondkleuren, koppen, beschrijvingen, timers, logo's, enz. aanpassen om landingspagina's met hoge conversie te bouwen.

WebinarKit beste functies

Lever browser-gebaseerde webinars met pixel-perfecte HD-kwaliteit

Creëer onbeperkte webinars en webinar funnels en heb onbeperkte deelnemers

Deelname aan gebeurtenissen maximaliseren met 'Just-in-time' en direct bekijken planning, zodat inschrijvers meteen kunnen deelnemen

WebinarKit limieten

Beperkte aangepaste mogelijkheden

Gebrek aan gedetailleerde webinarstatistieken

WebinarKit prijzen

Maandelijks: $59/maand

$59/maand Jaarlijks: $16.41/maand (jaarlijks gefactureerd)

$16.41/maand (jaarlijks gefactureerd) Levenslang: $497 (eenmalige betaling)

WebinarKit beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

Maak van webinars je superkracht in 2024

Webinars zijn een geweldige manier om in verbinding te blijven met uw prospects en klanten. Natuurlijk is het de kunst om door de rommel heen te breken en je webinars te laten opvallen.

We weten dat je al een content abonnement hebt om dat voor elkaar te krijgen, dus de juiste webinarsoftware kan een krachtig verschil maken.

Kies dus zorgvuldig.

Met dit in gedachten raden we ClickUp! De efficiënte oplossing voor evenementenbeheer helpt je op de hoogte te blijven van je komende virtuele gebeurtenissen, van het abonnement en de hosting tot het beheer van de fasen na het evenement.

ClickUp is een alles-in-één tool die elk deel van je werk vereenvoudigt, of je nu virtuele gebeurtenissen organiseert of projectmanagement en teams helpen samenwerken . Meld u vandaag nog aan voor uw gratis ClickUp account!