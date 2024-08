10 Beste Slab Alternatieven & Concurrenten in 2024

Als je ooit talloze verspreide documenten hebt doorgespit om dringend een stukje informatie te vinden, dan weet je hoe belangrijk het is om een kennisbank bij te houden. Het houdt de inzichten van je bedrijf over klanten, producten en bedrijfsprocessen georganiseerd en toegankelijk.

Om deze kennisbank te creëren, vertrouwen velen op Slab, een kennisbanksoftware die u helpt bij het maken en documenten bewerken samen met meerdere gebruikers.

Maar als je ooit hebt geworsteld met Slab's beperkte integraties of gebruiksvriendelijkere functies hebt gewenst, dan ben je niet de enige. Slab is misschien niet in staat om de complexiteit van je bedrijf aan te kunnen, dus heb je alternatieven nodig die dat wel kunnen.

In dit artikel hebben we de top 10 Slab alternatieven voor je op een rijtje gezet. We pakken hun functies uit, wegen de voor- en nadelen af en decoderen de prijzen om managers zoals jij te helpen in de zoektocht naar de ideale kennisbeheeroplossing.

Waar moet je op letten bij Slab alternatieven?

De ideale tool moet aansluiten bij uw bedrijfsbehoeften, dus hier zijn enkele belangrijke kenmerken waar u op moet letten bij het evalueren van verschillende Slab-alternatieven.

Uitmuntende zoekfunctionaliteit: Een idealekennisbeheersoftware moet een intuïtieve zoekervaring bieden, zodat u snel kunt vinden wat u nodig hebt met directe suggesties terwijl u typt. Dit is van vitaal belang als uw bedrijf supportmedewerkers heeft die tijdens gesprekken snel toegang tot informatie moeten hebben; een krachtige zoekfunctie bespaart zowel tijd als moeite *Samenwerking in teamverband: Het opbouwen van een kennisbank is teamwerk. Daarom moet uw kennisbeheersysteem samenwerking in teamverband met gedefinieerde rollen mogelijk maken

De 10 beste Slab-alternatieven voor gebruik in 2024

Als je eenmaal hebt besloten welke essentiële functies je nodig hebt om je bedrijf goed te laten draaien, maak dan een keuze uit onze lijst met Slab-alternatieven om de perfecte oplossing te vinden.

1. ClickUp

schrijf, bewerk en werk samen met collega's aan één document met ClickUp Docs_

ClickUp is onze eerste keuze, en dat zeggen wij niet alleen - teams over de hele wereld zijn er ook dol op!

ClickUp is een one-stop tool voor projectbeheer en collaboratieve werkruimte waar teams moeiteloos plannen, organiseren en samenwerken, vooral bij het opbouwen van een solide kennisbasis. En in het hart hiervan ligt ClickUp Documenten .

creëer in hoge mate aanpasbare wiki's en kennisbanken met ClickUp Docs_

ClickUp Docs

Docs is de ultieme wizard voor documentbeheer en samenwerking, en het heeft zijn plaats gevonden tussen de best beoordeelde tools ter wereld, bedoeld voor grote en kleine teams.

Met ClickUp Docs beschikt u over een onbeperkt aantal pagina's en de functie Relaties vereenvoudigt het bestandsbeheer door gerelateerde taken aan de pagina's te koppelen en vervolgens gebruikers te taggen voor eenvoudige doorzoekbaarheid.

U kunt pagina's ook privé of openbaar delen. Deze optie voegt een extra beveiligingslaag toe tegen ongewenste bewerkingen. Maar de ster van de show is ClickUp AI in Docs, dat schrijven makkelijker en sneller maakt met realtime suggesties.

ClickUp's Docs heeft rijke opties voor tekstopmaak, inclusief meerdere stijlen en tekstuitlijning om afbeeldingen en ondertitels te bedekken. Maak visueel aantrekkelijke documenten met deze WYSIWYG-editor. Functies zoals geneste pagina's en opmaakopties vereenvoudigen uw werk.

Maak veelzijdige documenten en wiki's op maat van uw behoeften. Of het nu gaat om stappenplannen of een kennisbank, er is niets dat je niet kunt doen met Docs.

U en uw team kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde document werken en Docs aan workflows koppelen voor eenvoudige integratie. ClickUp Docs - met zijn gezamenlijke schrijfmogelijkheden en aanpassingsopties - is een onmisbare tool voor efficiënt projectbeheer en samenwerking, vooral wanneer documentatie een belangrijk aspect is van slimme workflows.

Creëer een document van 30 minuten in 30 seconden met ClickUp AI

ClickUp AI

Maar dat is nog niet alles! Werk samen met ClickUp AI en kennisbanken maken zonder er de hele dag mee bezig te zijn.

Met meer dan honderd tools voor verschillende rollen en gebruikssituaties vat het discussies samen, genereert het actiepunten en verbetert het de duidelijkheid van de communicatie, en dat alles in één keer.

gebruik het ClickUp Wiki-sjabloon als je de voorkeur geeft aan een meer kant-en-klare aanpak voor het maken van wiki's_

ClickUp sjablonen

Als u liever aan de slag gaat met een sjabloon, stelt ClickUp u niet teleur. De ClickUp Wiki-sjabloon is een spiekcode voor het maken en onderhouden van uw kennisbank. Gebruik het om tijd te besparen bij het instellen, zodat uw team wiki's maken sOP's en meer.

ClickUp beste eigenschappen

Maak prachtige documenten en wiki's met rijke tekstbewerking in ClickUp Docs.

Stel inhoud op, genereer samenvattingen en bespaar tijd met ClickUp AI

Eenvoudig meerdere documenten beheren met relaties en aangepaste toegangsrechten

Bewerk documenten samen met uw teamgenoten in realtime

Maak notities en checklists met ClickUp Notepad

Verken een bibliotheek van projectsjablonen voor verschillende situaties, waaronder Wiki enSjablonen voor kennisbank* Eenvoudig sorteren en vinden van documenten in enkele seconden

Maak probleemloos verbinding met andere tools zoals Google Docs, Dropbox, YouTube, Box, Evernote en meer

Gebruik mobiele apps voor zowel iOS- als Android-systemen

ClickUp beperkingen

Gebruikers hebben in het begin misschien wat hulp nodig om het platform goed te gebruiken

De mobiele app is niet zo goed als de desktopversie

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9200+ beoordelingen)

4.7/5 (9200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

2. Nuclino

via tuclino Nuclino is een snel alternatief voor Slab dat zich richt op snelheid en prestaties.

De eenvoudige gebruikersinterface zonder afleiding zorgt voor snelle interacties zonder vervelende laadvertragingen.

De samenwerking verloopt soepel, met realtime updates en een efficiënte versiegeschiedenis.

Nuclino heeft echter zijn beperkingen. Sommige gebruikers missen geavanceerde functies van sterkere platforms terwijl sommigen klagen over hun prijsstructuur.

Nuclino beste eigenschappen

Eenvoudig bewerken en bijhouden met realtime samenwerking

Verbind met meer dan 40 tools zoals Airtable, Slack en Microsoft Teams

AI-tools gebruiken om inhoud op te stellen, leesbaarheid te verbeteren en samenvattingen te genereren

Maak interne links door "@" te typen

Nuclino beperkingen

Geen toegangscontrole voor individuele mappen en pagina's

Beperkte functies voor tekstbewerking

Nuclino prijzen

**Gratis

Standaard: $5/gebruiker per maand

$5/gebruiker per maand Premium: $10/gebruiker per maand

Het Standard-plan wordt geleverd met een gratis proefperiode van 14 dagen.

Nuclino beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

3. Google Documenten

via Google Docs Google Docs is niet gemaakt voor een speciale kennisbank. Maar het kan dienen als Slab-alternatief, dankzij de nieuwe update voor het koppelen van documenten.

Met deze update kun je documenten aan elkaar koppelen en zo een geïmproviseerde wiki vormen in Google Drive. Als je team de Google tools al goed kent, is de overstap van Slab eenvoudig.

Hoewel Google Docs niet alle functies van Slab heeft, kan het een goed compromis zijn voor eenvoudige samenwerking tussen documenten.

Google Docs beste functies

Laat veel mensen tegelijk aan hetzelfde document werken door middel van real-time samenwerkingWiki's maken Wat Zoho Learn (voorheen bekend als Zoho Wiki) onderscheidt, is zijn eenvoud en betaalbaarheid. Deze kennismanagementtool is ontworpen voor kleine creatieve en marketingteams, docenten en teams met een budget.

Zoho Learn creëert een hub waar teams hun kennis delen door werkruimtetoewijzingen te organiseren, portals aan te passen en real-time updates te geven. Beveiligingsmaatregelen zijn aanwezig om gegevens veilig te houden met aanpasbare paginatoegang.

Zoho Learn heeft echter te weinig opslagruimte en ondersteunt niet veel gebruikers. Dus als je bedrijf groeit en je van plan bent om meer mensen toe te voegen, is deze tool misschien niet de beste keuze en moet je andere Slab-alternatieven overwegen.

Zoho Learn beste functies

Onderhoud versies van hetzelfde document om wijzigingen gemakkelijk bij te houden

Pas de look en feel van de tool aan je merk aan

Widgets gebruiken om snel inhoud te creëren

Bescherm privé- en gevoelige gegevens tegen ongeautoriseerde toegang

Zoho Learn beperkingen

Kan geen belangrijke informatie halen uit geüploade documenten

Beperkte opslagruimte

Zoho Learn prijzen

**Gratis

Express: $1/maand per gebruiker

$1/maand per gebruiker Professioneel: $3/maand per gebruiker

Zoho Learn beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Notitie

via Notie Notion onderscheidt zich door het maken van notities, het beheren van projecten en het maken van to-do lijsten. Geavanceerde functies zoals databases en tijdlijnen maken het een geweldig hulpmiddel voor complexe projecten zoals het maken van wiki's.

Hoewel Notion er eenvoudig uitziet, is het krachtig, met veel aanpasbare sjabloonopties en leuke dingen zoals memes en emoji's.

Maar de flexibiliteit van Notion kan een nadeel zijn . Het is meer voor persoonlijk kennisbeheer dan voor een soepele teamsamenwerking.

Notion beste eigenschappen

Pas uw bestanden eenvoudig aan met opties zoals een inhoudsopgave, kopteksten, hoofdtekst, opsommingstekens, knevels en codefragmenten

Werk samen met je teamgenoten om een document tegelijkertijd te bewerken en elkaar te taggen met vragen en opmerkingen

AI-tools gebruiken om inhoud samen te vatten, hoofdpunten te identificeren en automatisch te bewerken

Organiseer je projecttaken zoals jij dat wilt met Kanban- of tijdlijnweergaven

Maak soepel verbinding met Slack, Jira, GitHub, GitLab en Zapier

beperkingen van Notion

Nieuwe gebruikers kunnen zich overweldigd voelen door te veel aanpassingsopties

Het laden van de mobiele app kan langer duren, zoals sommige gebruikers hebben opgemerkt

Notion prijzen

**Gratis

Plus: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Zakelijk: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Notion AI is beschikbaar voor $10 extra per lid per maand

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5000+ beoordelingen)

4.7/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2000+ beoordelingen)

6. Samenloop

via admiraal_ Confluence maakt deel uit van de Atlassian-familie, samen met Jira en Trello. Het is een populaire kennismanagementtool die bekend staat om het stimuleren van interne communicatie.

Confluence is geweldig voor brainstormen en het documenteren van processen. Het is een favoriet onder bestaande gebruikers van andere Atlassian-tools.

Ondanks zijn rijkdom, vinden sommige gebruikers het overweldigend en zoeken alternatieven . Het heeft een steilere leercurve, vooral voor nieuwelingen. Hoewel aanpassing nuttig is, kan het voor sommigen een uitdaging zijn om te navigeren.

Confluence beste eigenschappen

Gebruik spreadsheets en codeopslagplaatsen om inhoud te bewerken en in te sluiten

Gebruik AI-tools voor het maken van inhoud, zoals ChatGPT, Copywriter en Wordsmith, voor snelle inhoudstaken

Herhaalde taken in meerdere documenten automatiseren

Confluence-beperkingen

Sommige gebruikers vinden de zoekfunctie problematisch voor grote bedrijven, omdat het een uitdaging kan zijn om specifieke documenten te vinden

Gebrek aan flexibiliteit in documentformaten, het ordenen van tabellen en het beheren van kennisbanken

Confluence prijzen

Gratis

Standaard: $6.05/maand per gebruiker

$6.05/maand per gebruiker Premium: $11.55/maand per gebruiker

$11.55/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3700+ beoordelingen)

4.1/5 (3700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3270+ beoordelingen)

7. Goeroe

via Goeru Guru is een AI-aangedreven kennisbeheertool die informatie uit al je kennisbronnen haalt. Het is een enterprise search, intranet en wiki allemaal op één platform.

Guru is ontworpen voor snelle kennisuitwisseling en heeft een sterke zoekfunctie, contextuele suggesties en versiebeheer - ideaal voor interne kennisbanken. Integratie met tools zoals Slack, Salesforce en Microsoft Teams verbetert de samenwerkingsmogelijkheden.

Hoewel krachtig, kunnen de AI-suggesties van Guru soms het doel missen.

Guru beste eigenschappen

Maak en beheer eenvoudig kenniskaarten en laat gebruikers opmerkingen en vragen toevoegen

Toegang tot uw kenniskaarten via de Chrome-extensie

Krijg nauwkeurige antwoorden op complexe vragen omdat de tool de kennisbank scant en externe tools koppelt

Guru beperkingen

Sommige gebruikers hebben aangegeven dat de gebruikerservaring kan worden verbeterd, met name voor kaarten

Gebrek aan diepte in mapstructuren

Guru prijzen

Gratis proefversie voor 30 dagen

proefversie voor 30 dagen Bouwer: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Guru beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1590+ beoordelingen)

4.7/5 (1590+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

8. Document360

via Document360 Documentatie moet niet verwarrend zijn en het team van Document360 begrijpt dat maar al te goed.

De gebruiksvriendelijke interface vereenvoudigt het centraliseren van kennis, samenwerking en hoogwaardige documentatie, zodat je kennisbanken, technische documenten, vergadernotities en nog veel meer kunt maken.

Dankzij de naadloze integratie met derde partijen is het dashboard van Document360 een visueel zenuwcentrum. De blok-editor stroomlijnt het maken van inhoud en aanpassingen maken fijnafstelling mogelijk. Met deze functies kun je alle documentatie maken en alles bijhouden, van bedrijfsinformatie tot het inwerken van personeel en veelgestelde vragen van klanten.

Het enige nadeel zijn de kosten; Document360-plannen zijn duur in vergelijking met andere Slab-alternatieven.

Document360 beste functies

Creëer inhoud met de interne Knowledge Base Portal, die gebruiksvriendelijke beheer- en revisietools heeft

Publiceer relevante documenten voor klantenondersteuning of deel ze privé binnen het team via de externe Knowledge Base-website

Integreer een widget op uw website of product voor gebruikersvragen op elk moment met de Knowledge Base Assistant

Integreer uw kennisbank met favorieten zoals Zendesk, Intercom en Google Analytics

Document360 beperkingen

Gebrek aan basisfuncties zoals een ingebouwde spellingscontrole, nauwkeurige vertaling en gelijktijdige bewerking

Aangepaste codering nodig om ontwerp en lay-out aan te passen

Document360 prijzen

Gratis

Standaard: $149/maand per project

$149/maand per project Professioneel: $299/maand per project

$299/maand per project Zakelijk: $399/maand per project

$399/maand per project Enterprise: $599/maand per project

$599/maand per project Private hosting: Prijzen op maat

Document360 beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (370+ beoordelingen)

4,7/5 (370+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (190+ beoordelingen)

9. Gitbook

via Gitbook Gitbook is een kennisgebaseerde tool speciaal gemaakt voor tech teams om kennis te delen en documentatie te vereenvoudigen. De AI-benadering haalt gemakkelijk deelbare kennis uit Slack-berichten en bestaande documenten.

GitBook is in eerste instantie gemaakt voor ontwikkelaars en SaaS-ontwerpers en ondersteunt rijke tekst, programmeertalen en visuele middelen, waardoor een soepel kennisbeheer mogelijk is.

Het is echter misschien niet de ideale tool als je geen ontwikkelaar bent.

Gitbook beste eigenschappen

Eenvoudig wijzigingen volgen, vergelijken, samenvoegen en terugdraaien op elke pagina

Gebruik interactief commentaar en ga in discussie met je team

Krijg veilige toegang via verschillende verificatieplatforms en single sign-on voor klanten en partners

Blijf op de hoogte met meldingen over nieuwe inhoud, kritieke wijzigingen of wijzigingen in de zichtbaarheid van documenten

Blijf gesynchroniseerd met codebases zoals Git

Gitbook beperkingen

Beperkt aanpasbaar

Uitdagingen in het exporteren van verschillende bestandsformaten

Gitbook prijzen

Persoonlijk: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Plus: $6.70/maand per gebruiker

$6.70/maand per gebruiker Pro: $12,50/maand per gebruiker + $82,50 maandelijkse platformkosten

$12,50/maand per gebruiker + $82,50 maandelijkse platformkosten Enterprise: Aangepaste prijzen

Gitbook beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

4.7/5 (130+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. TaskQue

via TaskQue TaskQue is een online tool voor taak- en intern kennisbeheer die de productiviteit verhoogt. Hoewel het geen specifieke kennisbasistool is, speelt het een cruciale rol in kennisbeheer door het beheer van de werklast van projecten en teams te vereenvoudigen.

U kunt TaskQue bijvoorbeeld gebruiken om taken met betrekking tot het creëren van kennisbanken aan de juiste teamleden toe te wijzen.

Plus, TaskQue's workflow automatisering vereenvoudigt het ontwikkelingsproces van kennisbanken en zorgt ervoor dat het proces van beoordeling tot publicatie soepel verloopt.

TaskQue beste eigenschappen

Automatiseer kennisgebaseerde taaktoewijzingen voor een hogere productiviteit

In één oogopslag een compleet overzicht van alle taken

Communicatie en samenwerking vergemakkelijken binnen de taakinterface voor bijgewerkte wiki's

Middelen beheren en toewijzen voor een geoptimaliseerde workflow

TaskQue beperkingen

Enkele integraties met derden kunnen workflows verstoren

Beperkte kennisbankfuncties

TaskQue prijzen

Basis: Gratis

Gratis Zakelijk: $5/maand per gebruiker

TaskQue beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

Heb je het perfecte alternatief voor Slab gevonden?

Als de integratie- en aanpassingsuitdagingen van Slab u uitputten, is het tijd om te upgraden.

We hebben je de beste Slab-alternatieven op de markt laten zien. Als we echter een keuze moesten maken, zouden we het samenwerkingsplatform ClickUp aanraden voor al uw behoeften op het gebied van kennisbankbeheer.

Naast het vereenvoudigen van uw kennisbeheerproces, blinkt ClickUp ook uit in projectbeheer. Pas het aan uw voorkeuren aan, gebruik slimme sjablonen en laat AI het zware werk doen. En het beste? Het biedt een voor altijd gratis plan . Meld u vandaag nog aan!