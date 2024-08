De top 10 beste alternatieven voor PandaDoc om documenten te beheren in 2024

Als je hebt geworsteld met omslachtige contracten, rommelige voorstellen en eindeloze threads, dan heb je waarschijnlijk al kennisgemaakt met PandaDoc, een platform voor documentbeheer dat je workflow wil stroomlijnen.

Hoewel PandaDoc uitblinkt als software voor elektronische handtekeningen met een gebruiksvriendelijke interface, mist het basis abonnement misschien de geavanceerde functies en aanpassingsmogelijkheden die je nodig hebt. Bovendien vereist de focus van PandaDoc op het aanmaken van documenten en digitale handtekeningen mogelijk extra functies productiviteitstools om andere Taken te beheren.

Om je te helpen kiezen, hebben we een lijst samengesteld met de top 10 PandaDoc alternatieven voor documentbeheer met gestroomlijnde voorstellen voor e-handtekeningen en automatisering van werkstromen . We hebben hun belangrijkste functies en prijzen zorgvuldig onderzocht om je te helpen de perfecte match voor jouw behoeften te vinden.

Wat moet je zoeken in PandaDoc Alternatieven?

Van offertes en contracten tot facturen en bestellingen, documentatie ondersteunt elke zakelijke interactie en beslissing. Het beheer van dit papierspoor kan echter een behoorlijke kopzorg zijn, waardoor werkstromen worden vertraagd en productiviteit wordt belemmerd.

Dat is waar document management systemen (DMS) zoals PandaDoc van pas komen. Zij worden de digitale hub voor het maken, bewerken, delen en ondertekenen van documenten.

Hoewel PandaDoc een populaire keuze is, is het misschien niet de ideale oplossing voor elk bedrijf.

Houd bij het kiezen van PandaDoc alternatieven rekening met de volgende factoren:

E-functies voor elektronische handtekeningen: Zoek naar intuïtieve functies, mogelijkheden voor meerdere handtekeningen en robuuste veiligheidsopties

Zoek naar intuïtieve functies, mogelijkheden voor meerdere handtekeningen en robuuste veiligheidsopties Documenten aanmaken en bewerken: De tool moet kant-en-klare sjablonen en samenwerkingstools hebben, zodat je gemakkelijk documenten kunt aanmaken en bewerken

De tool moet kant-en-klare sjablonen en samenwerkingstools hebben, zodat je gemakkelijk documenten kunt aanmaken en bewerken Integreerbaarheid: Evalueer hoe goed de tool integreert met uw bestaande workstroom en tools, zoals CRM's, marketing automatisering of projectmanagement platforms

Evalueer hoe goed de tool integreert met uw bestaande workstroom en tools, zoals CRM's, marketing automatisering of projectmanagement platforms Prijzen: Kies een prijsstructuur die aansluit bij uw behoeften en budget

Kies een prijsstructuur die aansluit bij uw behoeften en budget Gebruiksgemak: Kies een interface die intuïtief en gebruiksvriendelijk is om een naadloze acceptatie te garanderen

De 10 beste PandaDoc alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we, met deze factoren in gedachten, eens kijken naar de 10 beste PandaDoc alternatieven die je in 2024 kunt gebruiken:

1. Handtekening

via Handtekening Signaturely is een gebruiksvriendelijk en betaalbaar platform voor elektronische handtekeningen dat het uploaden van documenten via slepen en neerzetten, aangepaste branding en het in realtime bijhouden van documenten biedt.

Upload je documenten in verschillende formaten, waaronder PDF's, Word-documenten en afbeeldingen. Voeg vervolgens velden voor handtekeningen, tekst en andere elementen toe aan je document.

Je kunt ook aanvullende informatie van je ondertekenaars vragen, zoals hun naam, e-mailadres en geboortedatum.

Signaturely slaat je ondertekende documenten veilig op in de cloud. Je hebt er altijd toegang toe, vanaf elk apparaat. Je kunt ook herinneringen sturen naar ondertekenaars als ze een document niet hebben ondertekend.

Signaturely beste functies

Onderteken door je naam te typen, een handtekening te tekenen of een afbeelding ervan te uploaden zonder de app te verlaten

Stel je team in staat om samen te werken aan een document en de definitieve versie goed te keuren voordat je het verstuurt

Sla je handtekening op voor snelle toegang

Vul formulieren snel met geautomatiseerde velden en gidsen

Aanmakenjuridische documenten en contracten met behulp van vooraf gemaakte sjablonen die door deskundigen zijn beoordeeld

Handtekening limieten

Ondersteunt meertaligheid

Opslaan van sjablonen kan lastig zijn

Beperkte bewerkingsopties voor sjablonen

Getekende prijzen

Persoonlijk: $20/maand

$20/maand Business: $40/maand per gebruiker

Signaturely beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (290+ beoordelingen)

4.8/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (350+ beoordelingen)

2. DocuSign

via DocuSign DocuSign is een pionier in de ruimte voor e-handtekeningen en biedt een uitgebreid platform met krachtige functies, waaronder geavanceerde documentroutering, automatisering van werkstromen en integratie met toonaangevende bedrijfsapplicaties. Het is tegenwoordig een van de populaire alternatieven voor PandaDoc.

Deel en onderteken documenten elektronisch vanaf elk apparaat door gewoon op je scherm te tikken. DocuSign legt vervolgens de handtekening vast en voegt deze in het bestand in.

Beheer de hele levenscyclus van contracten met de CLM-functie (Contract Lifecycle Management) van het platform en kies een ideale optie voor identiteitsverificatie om de authenticiteit te garanderen.

DocuSign beste functies

Integreer uw overeenkomsten met apps naar keuze: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom en meer

Zorg voor een betere gebruikerservaring met aangepaste branding en responsieve ondertekeningGeef uw teams meer mogelijkheden om snel overeenkomsten op te stellen, te routeren en goed te keuren met behulp van gedeelde sjablonen en gezamenlijk commentaar

De lastigste uitdagingen aanpakken met configureerbare werkstromen

Bescherm uw overeenkomsten met veiligheid en nalevingscontroles op ondernemingsniveau

DocuSign beperkingen

Beperkte aanpassingen

Slechte mobiele gebruikerservaring

DocuSign prijzen

Persoonlijk: $15/maand

$15/maand Standaard: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Business Pro: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Uitgebreide abonnementen: Neem contact op voor prijzen

DocuSign beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2200+ beoordelingen)

4.5/5 (2200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (8500+ beoordelingen)

3. HelloSign (Dropbox ondertekenen)

via dropbox Teken_ HelloSign, nu bekend als Dropbox Sign, is een eenvoudig platform voor e-handtekeningen dat perfect is voor individuele gebruikers en kleine bedrijven die op zoek zijn naar alternatieven voor PandaDoc.

Je kunt velden voor handtekeningen naar het document slepen waar je ze wilt hebben. Je kunt ook andere velden toevoegen, zoals tekst en selectievakjes.

Onderteken documenten met je vinger, muis of een geüploade afbeelding van je handtekening. Elk ondertekend document heeft een fraudebestendig controlespoor dat laat zien wie het document heeft ondertekend, wanneer ze het hebben ondertekend en welk IP-adres ze hebben gebruikt.

HelloSign (Dropbox Sign) beste functies

Overeenkomsten tot 80% sneller verzenden en ondertekenen

Krijg bewijs van toegang tot documenten, beoordeling en handtekening met controlesporen

Sneller deals sluiten en voltooiingspercentages verbeteren met Salesforce-integratie en mobiele ondertekening

Snellere time-to-hire door vooraf ingevulde formulieren, intuïtieve digitale ondertekening en bijhouden

Juridisch bindende digitale handtekeningen op schaal aanvragen met herbruikbare sjablonen en functies voor bulkverzending

HelloSign (Dropbox Sign) limieten

Af en toe haperende plaatsing van handtekeningvakken bij het maken van een document

Moeilijkheden met de uitlijning van verschillende vakken tijdens de voorbereiding van een document

Komt niet overeen met de kenmerkende branding en het uiterlijk van sommige online toepassingen

HelloSign (Dropbox Sign) prijzen

Essentials: $20/maand

$20/maand Standaard: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Premium: Neem contact op voor prijzen

HelloSign (Dropbox Sign) beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2100+ beoordelingen)

4.7/5 (2100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1400+ beoordelingen)

4. GetAccept

via GetAccept GetAccept is een platform voor verkoopondersteuning dat elektronische handtekeningen biedt als onderdeel van een bredere functieset. Het biedt ook integraties met CRM-systemen en andere verkooptools.

Upload voorstellen, contracten en ander verkoopmateriaal in de Deal Rooms van GetAccept. Uw verkoopteams en belanghebbenden kunnen het materiaal vervolgens in hun eigen tempo bekijken, opmerkingen plaatsen en vragen stellen.

Zodra uw belanghebbenden klaar zijn, verplaatst u uw documenten naar de virtuele Contract Room. U kunt de contracten vervolgens elektronisch ondertekenen en beide partijen kunnen de voortgang bijhouden.

GetAccept beste functies

Laat documenten in realtime ondertekenen en verkort verkoopcycli drastisch

Gebruikers kunnen documenten maken, herbruikbare sjablonen gebruiken of PDF's uploaden

Beheer rollen voor alle belanghebbenden en creëer specifieke werkstromen voor het ondertekenen van bestellingen

Zorg ervoor dat u geen deals misloopt met automatische herinneringen via e-mail of sms

Ontvang een melding zodra het document is ondertekend en krijg eenvoudig toegang tot ondertekende documenten

GetAccept limieten

Beperkte sjablonen voor contracten

Gebruikers hebben melding gemaakt van bugs en schommelingen in de UI

Laadtijd is langer dan optimaal

GetAccept prijzen

Gratis proefversie

Professioneel: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

GetAccept beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

5. SignEasy

via SignEasy SignEasy is een mobiel platform voor e-handtekeningen dat gemakkelijk te gebruiken is op elk apparaat. Het biedt een gratis abonnement met beperkte functies. Je kunt een document uploaden, velden voor handtekeningen toevoegen en het verzenden voor ondertekening met slechts een paar klikken.

Signeasy gebruikt industriestandaard veiligheidsprotocollen om uw documenten en gegevens te beschermen. Dit omvat encryptie in rust en in transit en twee-factor verificatie.

De elektronische handtekeningen van Signeasy zijn juridisch bindend in de meeste landen over de hele wereld. Dit betekent dat een document ondertekend met Signeasy net zo geldig is als een document ondertekend met pen en papier. 🙌🏼

SignEasy beste functies

Digitaliseer en stroomlijn document workflows voor klanten en medewerkers

100% rechtsgeldige digitale handtekeningen verzamelen die voldoen aan verschillende wereldwijde wetgevingen voor elektronische handtekeningen, zoals de ESIGN Act, eIDAS, enz

Meerdere bestandsformaten uploaden, zoals PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG en HTML

Documenten rechtstreeks importeren van providers van cloud opslag zoals Dropbox, Google Drive, OneDrive en Box

Documenten ondertekenen in uw eigen taal

SignEasy limieten

Gebruikers hebben frequente inlogfouten gerapporteerd

Beperkte functies voor bewerking

Het verzenden van documenten voor elektronische ondertekening vanaf de iPad of mobiele app kan verwarrend zijn

SignEasy prijzen

Teams: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Business: $36/maand per gebruiker

$36/maand per gebruiker Business Plus: $60/maand per gebruiker

SignEasy beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

4.6/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

6. Adobe-handtekening

Adobe Sign is een krachtig platform voor e-handtekeningen van Adobe dat naadloos integreert met andere Adobe-producten zoals Acrobat Pro.

Creëer en sla uw elektronische handtekeningen op en beheer uw instellingen en voorkeuren voor handtekeningen via de gebruiksvriendelijke interface. Je kunt elk type document uploaden, zoals PDF's, Word-documenten en zelfs afbeeldingen, en ze vervolgens naar anderen sturen voor hun handtekening.

AdobeSign werkt naadloos samen met populaire apps zoals Microsoft Office, Salesforce, Google Drive en Dropbox.

via Adobe

De beste functies van Adobe Sign

Documenten verzenden voor handtekening, status bijhouden en ophalen zonder downloaden of aanmelden

Bewerk en voeg eenvoudig tekst en afbeeldingen toe en wijzig het format in uw PDF met Acrobat Pro

Converteer scans, afbeeldingen, webpagina's en Microsoft-bestanden naar PDF's die u overal kunt openen, delen en bewerken

Adobe Sign beperkingen

Mist een handige instelling voor 'datum

Het programma kan haperen bij het verkrijgen van een nieuwe handtekening op een apparaat

Beperkte flexibiliteit in het gebruik van sjablonen voor e-handtekeningen

Adobe Sign prijzen

Standaard: $22,99/maand per gebruiker

$22,99/maand per gebruiker Acrobat Pro: $29,99/maand per gebruiker

$29,99/maand per gebruiker Acrobat Standard voor Teams: $14,99/maand per gebruiker (jaarlijkse toewijzing)

$14,99/maand per gebruiker (jaarlijkse toewijzing) Acrobat Pro voor Teams: $23,99/maand per gebruiker (jaarlijkse verbintenis)

$23,99/maand per gebruiker (jaarlijkse verbintenis) Acrobat Sign-oplossingen: Neem contact op voor prijzen

Adobe Sign beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (900+ beoordelingen)

4.4/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1100+ beoordelingen)

7. DigiSigner

DigiSigner is een kosteneffectief platform voor e-handtekeningen met een groot bereik aan functies, waaronder aangepaste branding, ondertekening in bulk en integraties met populaire tools.

DigiSigner voldoet aan alle belangrijke wetten voor e-handtekeningen, waaronder ESIGN, UETA en eIDAS. De tool gebruikt 256-bits encryptie om je documenten en handtekeningen te beschermen. Je gegevens worden ook veilig opgeslagen in de cloud.

via digi-ondertekenaar_

DigiSigner beste functies

Maak handgeschreven, wettelijk bindende handtekeningen door je muis te gebruiken, een afbeelding van je handtekening te uploaden of gewoon je naam te typen

Handtekeningen insluiten in je applicatie met de DigiSigner API

Nodig andere mensen uit om te ondertekenen en ontvang een notificatie als ze dat doen

Sla je documenten veilig op achter een firewall en verifieer elk verzoek

DigiSigner beperkingen

Mist robuuste functies voor het organiseren van documenten

De tools hebben een verouderde web UI

Beperkt aantal toegestane handtekeningen per maand

DigiSigner prijzen

Gratis

Pro: $20/maand

$20/maand Teams: $50

$50 Enterprise: Neem contact op voor prijzen

DigiSigner beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (900+ beoordelingen)

8. Ondertekenverzoek

SignRequest is een open-source e-handtekening platform dat een hoge mate van maatwerk en controle biedt. Het is perfect voor ontwikkelaars en technisch onderlegde gebruikers die e-handtekening workflows willen bouwen en op zoek zijn naar PandaDoc alternatieven.

Het werkt naadloos samen met populaire tools zoals Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox en Zapier. Het beschermt je documenten ook met SSL-encryptie, veilige opslagruimte en audit trails.

Met de functie sjablonen van SignRequest kunt u meer tijd besparen. Bereid terugkerende documenten eenmalig voor met een aangepaste bestelling voor ondertekening, instellingen voor notificaties en standaardberichten en hergebruik deze wanneer nodig.

via SignRequest

SignRequest beste functies

Selecteer de autorisatiemethode en identificeer de individuele gebruikers die moeten ondertekenen

Beheer, bijhouden en opslaan van alle SignRequests in Microsoft's Mijn documenten

Werk samen met uw collega's in Teams en zorg ervoor dat iedereen altijd de benodigde toegang heeft tot relevante documenten

SignRequest beperkingen

Moeilijkheden bij het navigeren door de mobiele weergave

Beperkte aanpassingen

Grootte aanpassen van velden is onhandig en soms onbruikbaar

Excel ondertekenaars en normale documentexport hebben aanpassingen nodig

SignRequest prijzen

Professioneel: $9,85/maand per gebruiker

$9,85/maand per gebruiker Business: $16,42/maand per gebruiker

SignRequest beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1500+ beoordelingen)

4.6/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

9. Zoho ondertekenen

Zoho Sign is een uitgebreide oplossing voor e-handtekeningen van Zoho, een populaire provider van bedrijfssoftware. Het biedt e-handtekeningen, sjablonen voor documenten en automatisering van de workflow en is een van de meer betaalbare alternatieven voor PandaDoc.

Upload documenten vanaf je computer, opslagruimte in de cloud of andere toepassingen. Je kunt velden toevoegen waar ontvangers hun handtekening, paraaf of informatie kunnen invullen.

Je kunt Zoho Sign integreren met zakelijke applicaties zoals CRM's, boekhoudprogramma's en projectmanagement software. Maak geautomatiseerde workflows om documenten naar de volgende ontvanger te sturen voor handtekening nadat de vorige ontvanger heeft getekend.

via Zoho Teken

De beste functies van Zoho Sign

Automatiseer je Taken naartijd te besparen en productiviteit te verhogen

Documenten digitaal ondertekenen of documenten verzenden en handtekeningen van anderen verzamelen

Onderteken zakelijke documenten digitaal met persoonlijke USB tokens en ondertekening op basis van digitale certificaten

Beheer uw zakelijke documenten waar u ook bent met de mobiele apps van Zoho Sign

Zoho Sign beperkingen

Beperkte aanpassingen en sjablonen

Beperkingen op de instellingen en structuur op accountniveau

Zoho Sign prijzen

Gratis

Standaard: $9,60/maand per gebruiker

$9,60/maand per gebruiker Professioneel: $14,46/maand per gebruiker

$14,46/maand per gebruiker Enterprise: $19,28/maand per gebruiker

Zoho Sign beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

4.3/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

10. Honingboek

HoneyBook is een CRM en projectmanagement platform speciaal ontworpen voor freelancers en kleine bedrijven. E-handtekeningen maken deel uit van de functies.

Je kunt het platform gebruiken om elke fase van klantinteracties af te handelen, van leadgeneratie en boeking tot projectmanagement, facturatie en betalingsverwerking.

Maak formulieren voor lead capture, landingspagina's en vragenlijsten om nieuwe clients aan te trekken. Beheer afspraken, verstuur voorstellen en verzamel online handtekeningen van klanten. Stuur professionele facturen, accepteer online betalingen en automatiseer betalingsherinneringen.

Bovendien kun je geautomatiseerde workflows instellen om veelvoorkomende taken te stroomlijnen en tijd te besparen.

via honingboek_

Honeybook beste functies

Facturen en ijzersterke contracten maken en verzenden voor ondertekening

Geautomatiseerde antwoorden, follow-ups en Taken triggeren

contracten eondertekenen en betalingen verzenden

Aanpasbare gebruiken,interactieve voorstellen om uw merk te presenteren

Honeybook limieten

De functie planning voelt een beetje onhandig aan

Onnodige stappen in de werkstroom van de gebruiker

Beperkte aanpassingen

Honeybook prijzen

Starters: $19/maand

$19/maand Basis: $39/maand

$39/maand Premium: $79/maand

Honeybook beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (580+ beoordelingen)

Terwijl Pandadoc en vergelijkbare platforms zich richten op e-handtekeningen en documentuitwisseling, zijn projectmanagement platforms zoals ClickUp bieden een uitgebreidere oplossing om productiviteit te verhogen.

De diverse functies van ClickUp stroomlijnen uw volledige workflow over processen heen. U kunt alles doen, van het inwerken van clients tot het voltooien van projecten en het plannen van afspraken tot het organiseren van e-mails op één platform.

Dit is vooral handig voor bedrijven en professionele dienstverleners met uiteenlopende documentatiebehoeften die verder gaan dan het verzamelen van digitale handtekeningen en het analyseren van documenten. ClickUp geeft u de controle over al uw documentatie, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: uw expertise en relaties met klanten.

ClickUp downloaden

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement met een krachtige functie Documenten met AI-gestuurde mogelijkheden zoals automatische formattering, grammaticale suggesties en real-time samenwerking tools.

Hoewel het platform momenteel geen native functie voor e-handtekeningen biedt, integreert het naadloos met de applicaties van je voorkeur. Het is een veelzijdige optie voor teams die behoefte hebben aan functies voor document- en projectmanagement in één platform.

De tool biedt ook functies voor het efficiënt aannemen en beheren van clients .

sla beleid, procedures en risicobeoordelingen op in ClickUp's documenten_ _weergeven

ClickUp is om verschillende redenen een uitstekend hulpmiddel voor documentbeheer:

Geïntegreerde werkstromen : Koppel documenten aan taken, triggers en automatisering, stroomlijn documentgerelateerde werkstromen en zorg ervoor dat iedereen met de laatste versies werkt

creëer aangepaste workflows in ClickUp voor efficiënt documentbeheer_

AI-gestuurde schrijfassistent : Brainstorm, genereer en polijst uw documenten met aanwijzingen en suggesties op basis van uw intentie en rol

Speel creativiteit in ClickUp met uw virtuele brainstormpartner

Intuïtieve interface: Gebruik de verschillende functies van het platform naadloos, ongeacht uw technische expertise

Gebruik de verschillende functies van het platform naadloos, ongeacht uw technische expertise Aanpassing en flexibiliteit: Creëer prachtige en informatieve documenten met rijke formatteeropties, geneste pagina's en ingebouwde widgets. Organiseer documenten in mappen en ruimtes voor optimale categorisatie en toegangscontrole

creëer het perfecte document of wiki met geneste pagina's en stylingopties in ClickUp_

ClickUp contract sjablonen : Stel in enkele seconden contracten op met de kant-en-klare sjablonen van ClickUp. U vindt hier ook sjablonen voorzakelijke overeenkomsten enserviceovereenkomsten

Creëer een contract in slechts een paar stappen met ClickUp om uw rente als aannemer veilig te stellen

ClickUp beste functies

Ideeën ontwikkelen in echte samenwerkingWhiteboards Krijg onmiddellijk een overzicht op hoog niveau van uw werk met rapportage en ClickUp Dashboards Taken beherenvanuit elke hoek met behulp van15 aanpasbare weergaven* Aanpassenstatussen van taken voor uw projecten

Genereer documenten vanaf nul, wijzig of personaliseer bestaande documenten, koppel ze aan workflows en verzend documenten - alles in één proces

ClickUp limieten

Sommige nieuwe gebruikers aantekening van een steile leercurve

ClickUp prijzen

Gratis

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

De juiste oplossing voor documentbeheer kiezen

Als het op e-handtekeningen aankomt, zijn er tal van PandaDoc-alternatieven beschikbaar, elk met hun eigen functies. Bedrijven die op zoek zijn naar groei op lange termijn kunnen echter baat hebben bij holistische oplossingen met bredere mogelijkheden.

Met dit in gedachten komt ClickUp naar voren als een uitstekend alternatief voor PandaDoc. Het biedt een breder bereik aan functies dan andere PandaDoc alternatieven, van aangepaste Taak weergaven en dashboards tot robuuste samenwerkingstools.

De indrukwekkende ClickUp AI-mogelijkheden versnellen verschillende documentgerelateerde taken, zoals het samenvatten van documenten, het genereren van content en het controleren op grammaticafouten.

Evalueer zorgvuldig de voor- en nadelen om weloverwogen keuzes te maken en de perfecte oplossing te vinden.

Over het algemeen is ClickUp een veelzijdige en schaalbare tool die voor veel documentbeheertaken kan worden gebruikt. Het is een goede optie voor teams van elke grootte die een centrale locatie nodig hebben om hun documenten op te slaan, samen te werken en te beheren. Probeer ClickUp vandaag.