10 beste P&ID-software voor pijpleiding- en instrumentatiediagrammen in 2024

Het maken van gedetailleerde pijpleiding- en instrumentatiediagrammen (P&ID's) kan lastig zijn, vooral als je vastzit aan software die moeilijk te gebruiken is, functies mist of gewoon niet goed is voor samenwerking in teams.

Deze problemen kunnen je vertragen en de kwaliteit van je werk aantasten.

Maar je hoeft je geen zorgen meer te maken. We hebben de 10 beste P&ID-software voor een breed bereik van behoeften en gebruikssituaties op een rijtje gezet. Kijk dus snel welke software perfect bij je past en maak je klaar om je P&ID projecten een stuk vlotter te laten verlopen. ✨

Wat moet u zoeken in P&ID-software ?

Als je op zoek bent naar de beste P&ID-software, let dan op deze sleutel functies en functionaliteit om de software te vinden die het beste bij je behoeften past:

Een intuïtieve interface die de leercurve van de P&ID-software minimaliseert

Optie om 2D en/of 3D P&ID's te maken

Sjabloonbibliotheek om projecten op te starten enwerkstromen te optimaliseren* Gestandaardiseerde symboolbibliotheken voor duidelijke, professionele en consistente ontwerpen

Importeren en exporteren van diagrammen in de gewenste bestandsformaten

Flexibiliteit om te werken op het web, desktop, mobiele apps of een combinatie van de drie

Ondersteuning voor real-time samenwerking, commentaar en feedback

Integratie met cloud opslagruimte (zoals Google Drive),tools voor prototypingsoftware voor teamsamenwerking en andere business apps

Uitgebreide documentatie en betrouwbare klantenservice

De 10 beste P&ID-software om te gebruiken in 2024

Laten we meteen duiken in de top 10 P&ID-softwareoplossingen die gegarandeerd uw ontwerpworkflows optimaliseren, professionele P&ID-tekeningen produceren en aan uw vergadering voldoen projectdoelstellingen . 💪

Met de functie Whiteboards van ClickUp kunt u visuele weergaven maken van complexe ideeën zoals werkstromen, wireframes en technische diagrammen

ClickUp is een uitgebreid tool voor projectmanagement voor engineering beheren projecten en operaties, en vrijwel elk ander gebied van uw bedrijf.

Het platform heeft ClickUp mindmaps dit is echt cool om uw ideeën in kaart te brengen en uit te zoeken hoe uw projecten moeten werken. Moet u die ideeën in een abonnement gieten? Er zijn honderden sjablonen om u te helpen dat snel te doen. ⚡️

Dit omvat Sjabloon voor het in kaart brengen van processen in ClickUp . Het is perfect voor het standaardiseren van uw P&ID-werkstromen, of u nu een nieuw P&ID-systeem ontwerpt, onderhoudscontroles uitvoert of bestaande systemen verbetert.

Wanneer het tijd is om te brainstormen over P&ID-systemen, De Whiteboards van ClickUp zijn een geweldige ruimte voor teamwerk. Met de gereedschappen voor pennen, plakbriefjes en vormen kunt u gemakkelijk stroomdiagrammen en schetsdiagrammen ontwerpen. U kunt ook ClickUp mindmaps insluiten, ClickUp Documenten , afbeeldingen, koppelingen en bestanden in het Whiteboard voor een beter overzicht van uw ideeën en bronnen.

Heb je een idee tijdens de brainstormsessie die moet worden uitgevoerd? Zet de tekst om in een Taak in de ClickUp-taaks. Dankzij de taakbeheer functies kun je deze taken eenvoudig toewijzen aan teamleden, een deadline toevoegen en relevante details en bestanden bijvoegen die nodig zijn om de klus te klaren.

Op deze manier zit iedereen op dezelfde pagina en glipt er niets door de mazen van het net.

De beste functies van ClickUp

Toegang tot ClickUp via het web, desktop-apps en mobiele apps

Documenteer bedrijfsprocessen en SOP's in ClickUp Docs

Deel feedback en updates met uw team via @mentions, opmerkingen en chatten

Plan terugkerende taken zoals onderhoudscontroles in de weergave Kalender en krijg een melding wanneer ze bijna klaar zijn ⏰

Verbinding maken met meer dan 1000 apps van derden, waaronder Gmail, Outlook, Github, Zoom en Teams van Microsoft

ClickUp beperkingen

Sommige web- en desktop-functies zijn niet beschikbaar op de mobiele app

ClickUp heeft geen bibliotheek met standaard P&ID-symbolen voor het ontwerpen van uw systemen

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart is een flowchart software die uw complexe ideeën, abonnementen en processen omzet in eenvoudige en kleurrijke diagrammen. Het heeft meerdere bibliotheken met vormen en symbolen voor het ontwerpen van stroomdiagrammen, proceskaarten, P&ID-diagrammen, mindmaps, wireframes en andere diagrammen affiniteitsdiagrammen .

Als je deze ontwerpen niet vanaf nul wilt opbouwen, zijn er meer dan 900 P&ID- en engineering sjablonen om je op weg te helpen. Je kunt ook bestaande bestanden importeren en bewerken vanuit Microsoft Visio, Gliffy, Draw.io en OmniGraffle.

Lucidchart beste functies

Deel koppelingen naar uw Lucidchart-document en stel toestemmingen in zoals "bewerken", "bewerken en delen", "commentaar" en "weergave"

Samenwerken met je team via realtime bewerkingen, @mentions, chatten en opmerkingen

Stel de status van een document in om medewerkers te laten weten of het wordt beoordeeld, goedgekeurd of afgekeurd

Integreer Lucidchart met meer dan 50 apps, waaronder Slack, Confluence, Jira, Figma en Loom

Lucidchart limieten

Het heeft geen desktop-app

Het gratis abonnement is beperkt tot drie bewerkbare documenten, 60 vormen per document en 100 sjablonen

Lucidchart prijzen

Gratis

Particulier: $7,95/maand

$7,95/maand Teams: $9.00/maand per gebruiker

$9.00/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (4.900+ beoordelingen)

4.5/5 (4.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

3. EdrawMax

via EdrawMax EdrawMax is een online schematisch hulpmiddel waarmee je meer dan 280 diagramtypes waaronder P&ID-diagrammen, stroomdiagrammen, mindmaps, wireframes, plattegronden en elektrische tekeningen.

Met EdrawMax heeft u toegang tot meer dan 1.500 native sjablonen (voor engineering, UI & UX, productmanagement en business) en 20.000 meer via de bibliotheek met community sjablonen.

EdrawMax beste functies

Ondersteunt 10+ talen waaronder Engels, Frans, Spaans en Duits

Edraw-documenten delen via koppelingen, e-mail, sociale media of QR-codes

Importeer Visio-, SVG- en CAD-bestanden en exporteer definitieve diagrammen naar 10+ formaten waaronder PDF, JPG, Excel, HTML en PS/EPS

Gebruik EdrawMax op uw web, desktop (Windows, MacOS en Linux) en mobiele apparaten (Android en iOS)

EdrawMax limieten

Het gratis abonnement is gelimiteerd tot drie bewerkbare bestanden en beperkt de toegang tot sjablonen

Geëxporteerde diagrammen in het gratis abonnement bevatten een watermerk

EdrawMax prijzen

Gratis

Halfjaarlijks abonnement: $69

$69 Jaarabonnement: $99

$99 Eeuwigdurend abonnement: $245

$245 Teams & Business: $119/jaar per gebruiker

EdrawMax beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4. M4 PLANT

via M4 KOPPEL M4 Plant is een ontwerpsoftware voor 2D- en 3D-fabrieks- en fabrieksontwerpen van alle groottes. Het heeft 17 modules, waaronder piping-isometrie, piping- & instrumentatiediagrammen, staalconstructie, HVAC-kanalen en elektrische routing.

Een sleutel functie van M4 Plant is het genereren van stuklijsten (BOM's), onderdelenlijsten en lijnlijsten in elke fase van het ontwerp. Dit is erg handig voor het inschatten van de kosten en om ervoor te zorgen dat alle benodigde materialen en onderdelen tijdens het hele project worden geaccounted. ✔️

M4 PLANT beste functies

Nieuwe symboolcatalogi maken of bestaande catalogi uitbreiden met aangepaste P&ID-symbolen

Aangepaste P&ID-symbolen ontwerpen door delen van uw P&ID-ontwerpen op te slaan

Voer controles uit om fouten te elimineren en ontwerpen te optimaliseren 🎯

Leer de functies van het platform kennen met behulp van gedetailleerde documentatie en video tutorials

M4 PLANT limieten

Er is geen gratis abonnement, maar een gratis proefversie van 30 dagen is beschikbaar op aanvraag

Beperkte sjablonen en native integraties

M4 PLANT prijzen

M4 Fabriek: $196/maand

$196/maand M4 Piping: $196/maand

$196/maand M4 Fabriek: $240/maand

M4 PLANT beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

5. SmartDraw

via SmartDraw SmartDraw is een andere gebruiksvriendelijke diagramtool voor het maken van stroomdiagrammen, mindmaps, pijplijnontwerpen, wireframes, ruimte abonnementen en meer. Het heeft speciale symboolbibliotheken voor elk van deze ontwerpen. Dus voor je leiding- en instrumentatiediagrammen kun je kiezen uit meer dan 300 symbolen om professionele ontwerpen te maken.

Een handige functie is het installeren van SmartDraw Apps in Google Werkruimte, Microsoft Teams, Confluence, Jira en Trello, om samen te werken aan je diagrammen zonder deze apps te verlaten. En als je ontwerpen klaar zijn, kun je een link delen of ze exporteren als PDF-, PNG- of SVG-bestanden.

SmartDraw beste functies

Gebruik de SmartDraw web app in meer dan 100 talen, waaronder Engels, Frans, Duits en Italiaans 🌍

Aan de slag met een van de meer dan 30 engineering-, processtroom- en P&ID-sjablonen

Importeer Visio-stencils, Visio- en Lucidchart-bestanden en exporteer definitieve diagrammen naar Visio, PDF, SVG, PNG en JPG

Toegang tot gedetailleerde documentatie en responsieve klantenservice

SmartDraw beperkingen

Hoewel de prijzen maandelijks worden vermeld, wordt u jaarlijks gefactureerd

Het is alleen toegankelijk via het web en als een Windows desktop-app

Er is geen gratis abonnement, alleen een gratis proefversie van 7 dagen

SmartDraw prijzen

Particulier: $9.95/maand

$9.95/maand Teams: $8,25/maand per gebruiker (minimaal 3 gebruikers)

$8,25/maand per gebruiker (minimaal 3 gebruikers) Site:begint bij $2.995/jaar (vaste prijs voor uw hele organisatie)

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (260 beoordelingen)

4.6/5 (260 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

6. Procad P&ID

via Procad P&ID Procad P&ID is gespecialiseerde P&ID-software voor 2D- en 3D-pijpleiding- en fabrieksontwerpen. Het heeft een uitgebreide bibliotheek met gestandaardiseerde symbolen voor motoren, kleppen, warmtewisselaars en meer, met opties om deze symbolen aan te passen aan uw specifieke behoeften. 🛠️

Je Procad-tekeningen worden opgeslagen als DWG-bestanden, het bestandsformaat dat wordt ondersteund door populaire CAD-apps zoals AutoCAD. Op deze manier is het eenvoudig om ze te delen met externe belanghebbenden die ze in hun gewenste software kunnen weergeven en bewerken. Wanneer je de bestanden terugkrijgt, scant en markeert Procad alle wijzigingen, zodat je ze kunt accepteren of negeren.

Procad P&ID beste functies

Genereer BOM's van afsluiters en lijsten met apparatuur, instrumenten en lijnnummers voor één tekening of een heel project

Maak uzelf vertrouwd met de functies van het platform via de gratis opstarttraining en webtutorials

Gebruik automatiseringstools zoals auto-route, auto-weld en auto-gasket om ontwerpen te versnellen

Automatische waarschuwingen ontvangen wanneer er wijzigingen worden aangebracht in bestaande ontwerpen

Procad P&ID limieten

Er is geen gratis abonnement, alleen een gratis proefversie van 15 dagen

Procad P&ID heeft geen web en mobiele apps, het draait alleen op een Windows 10 (of nieuwer) besturingssysteem

Procad P&ID prijzen

Als je al AutoCAD-software hebt, krijg je 25% korting:

Maandelijks: Vanaf $75/maand

Vanaf $75/maand 1 jaar vooruitbetaald: begint bij $60/maand

begint bij $60/maand 3 jaar vooruitbetaald:begint bij $49/maand

Procad P&ID beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

7. Sphera

via Sphera Sphera biedt diensten en software om de veiligheid en de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) op de werkplek te verbeteren. Hun platform voor risico- en duurzaamheidsbeheer, SpheraCloud, heeft een P&ID-module voor het stroomlijnen van isolatieplanning met lockout/tagout-procedures.

Upload een PDF-bestand van uw schema's naar het platform en markeer deze met isolatiepunten en regels. Dit geeft uw team volledige zichtbaarheid in de status van de apparatuur en potentiële risicogebieden. 🚩

De beste functies van Sphera

Gemakkelijk navigeren door de intuïtieve interface van SpheraCloud

Ga de diepte in met risicobeheer door verbinding te maken met andere modules zoals procesveiligheidsrisico, compliance assurance en afvalbeheer

Toegang tot adviesdiensten voor een bedrijfsstrategie op gebieden zoals ESG, duurzaamheidsbenchmarking en de CO2-voetafdruk van bedrijven

Sphera limieten

Er is geen gratis abonnement of proefversie

Sphera heeft geen desktop-app

Sommige gebruikers hebben af en toe last van vertragingen

Prijzen Sphera

Neem contact op voor prijzen

Sphera beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (11 beoordelingen)

4/5 (11 beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

8. IronCAD

via IronCAD IronCAD is niet specifiek P&ID-software, maar het is geweldig voor 2D en 3D CAD productontwerpen. Het is handig als u naast uw CAD-ontwerpwerk ook P&ID-taken moet uitvoeren. 🤹‍♂️

In tegenstelling tot de meeste CAD software heeft IronCAD een TriBall tool die het verplaatsen en manipuleren van objecten super eenvoudig en snel maakt. U kunt de mogelijkheden van IronCAD ook uitbreiden met add-ons voor stressanalyse, bewegingsanalyse en het maken van realistische 3D model renderings.

IronCAD beste functies

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek van industriestandaard componenten en onderdelen om ontwerpen te versnellen

Schrijf u in voor de gratis IronCAD beginnerscursus of boek één-op-één sessies om de functies van het platform te leren kennen

Los problemen snel op met de ondersteuning van een snelle en betrouwbare klantenservice

IronCAD limieten

IronCAD heeft geen web app en draait alleen op Windows OS

Er is geen gratis abonnement (maar u kunt wel een gratis proefversie van 30 dagen aanvragen)

Technische ondersteuning is een betaalde add-on die begint bij $695/jaar

IronCAD prijzen

Startpakket: $199

$199 Eeuwigdurend (12 maandelijkse termijnen): $779

$779 Eeuwigdurend (eenmalige betaling): $8.490

IronCAD beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (60 beoordelingen)

9. Visueel paradigma

via Visueel paradigma Visual Paradigm is software voor systeemmodellering en diagrammen om visuele ontwerpen te maken. Bouw deze ontwerpen vanuit het niets of kies uit de meer dan 800 stroomdiagrammen, processtroomdiagrammen (PFD), P&ID, en sjablonen voor wireframes om uw werk een vliegende start te geven.

Afhankelijk van je zakelijke behoeften kun je Visual Paradigm in de cloud, on-premise of in een hybride installatie gebruiken.

De beste functies van Visual Paradigm

Krijg de belangrijkste functies van Visual Paradigm op de gratis versie van de web app en desktop-app (Visual Paradigm Community)

Bekijk opmerkingen van medewerkers over je ontwerp, beantwoord ze en breng eventueel wijzigingen aan

Personaliseer je interface met aangepaste menu's, werkbalken en snelkoppelingen

De beperkingen van Visual Paradigm

Sommige functies van de desktop zijn niet beschikbaar op de web-app

Het heeft beperkte native integraties

Visual Paradigm prijsstelling

Modelleer: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Standaard: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $89/maand per gebruiker

Visual Paradigm beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (17 beoordelingen)

4.3/5 (17 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (18 beoordelingen)

10. AutoCAD

via Autodesk AutoCAD, een CAD-ontwerpsoftware van Autodesk, is vergelijkbaar met IronCAD. Maar AutoCAD gaat een stap verder met AutoCAD Plant 3D, dat de CAD-functionaliteit combineert met P&ID en 3D piping functies.

Als u alleen 2D P&ID-software nodig hebt die niet duur is, kunt u terecht bij AutoCAD LT. AutoCAD en AutoCAD LT werken op Windows, MacOS en Linux. En wanneer u een van beide versies koopt, krijgt u toegang tot de web- en mobiele apps van AutoCAD (AutoCAD Web).

AutoCAD beste functies

Ondersteunt 14 talen, waaronder Engels, Spaans, Pools, Chinees en Italiaans

Meerdere AutoCAD-bestanden in één sessie openen

Wijzigingen in een gedeeld AutoCAD-document bijhouden via een activiteitenlogboek 📝

AutoCAD gebruiken met andere Autodesk-producten zoals Revit, Fusion 360, Civil 3D en Inventor

AutoCAD limieten

Nieuwe gebruikers doorlopen een steile leercurve

Er is geen gratis versie, maar u kunt een proefversie van 15 dagen gratis gebruiken

De desktop-app verbruikt veel rekenkracht en het duurt even om ontwerpen te laden

AutoCAD prijzen

AutoCAD: $245/maand per gebruiker

$245/maand per gebruiker AutoCAD LT: $60/maand per gebruiker

$60/maand per gebruiker AutoCAD Web: $100/maand per gebruiker

AutoCAD beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40 beoordelingen)

4.5/5 (40 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.900+ beoordelingen)

Optimaliseer uw P&ID werkstromen en produceer hoogwaardige ontwerpen

Elk van deze P&ID-softwareopties heeft unieke functies om uw diagrammenproces en ontwerpen te verbeteren. Evalueer ze allemaal zorgvuldig, zodat u de P&ID-software kunt kiezen die perfect aansluit bij uw werkstroom en voorkeuren in de procesindustrie.

En als je op zoek bent naar een alles-in-één tool voor diagrammen, brainstormen en projectmanagement, kijk dan eens naar ClickUp. Je hebt er vanaf elk apparaat toegang toe, blijft in synchronisatie met je team en integreert het gemakkelijk in je technische stack. 🙌 Meld u aan voor een gratis ClickUp account en probeer het uit op uw volgende P&ID project.