10 beste Drata-alternatieven voor compliance teams in 2024

Als je denkt aan automatisering van veiligheid en compliance voor je bedrijf, is Drata een van de topnamen die je te binnen schiet. Nu er steeds meer datalekken en cyberaanvallen plaatsvinden, is Drata de eerste keuze geworden voor bedrijven die de veiligheid willen waarborgen en willen voldoen aan strenge normen zoals Systems and Organization Controls 2, ook wel SOC 2 genoemd.

Drata belooft compliance processen te automatiseren die vroeger migraine veroorzaakten en budgetten verslonden. Hoewel het auditvoorbereiding gemakkelijk maakt, heeft elk bedrijf unieke behoeften.

Dus wat als Drata niet uw perfecte match is?

Of je nu op zoek bent naar een meer intuïtieve interface, een uitgebreider bereik van ondersteunde frameworks, of gewoon een meer kosteneffectieve oplossing, het verkennen van alternatieven is altijd een verstandige zet.

We hebben de 10 beste alternatieven voor Drata op een rijtje gezet, voltooid met hun sterke punten en beperkingen, om je te helpen de meest geschikte oplossing te kiezen.

Wat moet je zoeken in Drata Alternatieven?

Voordat je je richt op de alternatieven voor Drata, laten we eerst de kwaliteiten ontdekken die essentieel zijn voor een goede compliance-oplossing.

Uitgebreide dekking van compliance: Zorg ervoor dat het alternatief meerdere compliance standaarden en regelgeving dekt, gebaseerd op uw branche

Automatisering en beoordeling: Zoek naar oplossingen die mogelijkheden bieden voor geautomatiseerde compliance monitoring en voortdurende beoordeling

Gebruiksgemak: Zorg ervoor dat de tool intuïtief is, zodat uw team gemakkelijker kan navigeren en de compliancevereisten kan beheren

Integratiemogelijkheden: Controleer of het alternatief integreert met uw IT-infrastructuur, tools en complianceworkflows. Integratie met andere tools voor veiligheid en monitoring is cruciaal voor een allesomvattende aanpak van cyberbeveiliging

Schaalbaarheid: Kies een oplossing die het toenemende volume van gegevens en compliancevereisten aankan naarmate uw business uitbreidt

De 10 beste Drata alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je weet wat je moet zoeken in Drata alternatieven, laten we de top 10 opties verkennen die we voor je op een lijst hebben gezet.

1. Secureframe

via Secureframe Dit gebruiksvriendelijke alternatief voor Drata heeft sterke samenwerkingstools en ondersteunt verschillende compliance frameworks. Het is ideaal voor organisaties die veiligheid hoog in het vaandel hebben staan.

Secureframe onderscheidt zich door robuuste automatisering om complexe processen voor het behalen en behouden van certificeringen te vereenvoudigen. U kunt prioriteit geven aan continue monitoring en risicobeperking met behulp van de verschillende functies van het platform.

Secureframe beste functies

Automatisering van handmatige taken en verzameling van bewijsmateriaal met AI

Beheer falende controles en beoordeel risico's om uw veiligheid snel te verbeteren

Toon eenvoudig uw veiligheid om de cyclus van verkoop te versnellen en groei te ontsluiten

Voortdurend uw bedrijfsmiddelen en werknemers bijhouden op één plaats

Secureframe limieten

Integratie uitdagingen

Tijdrovende eerste installatie

Secureframe prijzen

Essentials: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Groei: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Premium: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Secureframe beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (290+ beoordelingen)

4.7/5 (290+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

2. Scrut automatisering

via Automatisering van controles Scrut Automation is ideaal voor bedrijven die veel onderweg zijn en biedt snelle risicobeoordelingen en rapportage met het alles-in-één Governance, Risk en Compliance (GRC) platform.

Met deze tool kun je meerdere nalevingsaudits beheren, cyberbezittingen ontdekken en het vertrouwen van je klanten aantonen met één enkel venster.

Scrut Automation beste functies

Automatiseer uw risicobeoordeling en -bewaking

Bouw uw eigen unieke risk-first infosec-programma

Monitor risico's in uw infrastructuur en applicatielandschap in real-time en blijf continu compliant met 20+ compliance frameworks

Creëer, wijs toe entaken bewaken om te voldoen aan de nalevingseisen met automatische waarschuwingen en herinneringen

beperkingen van Scrut Automation

Gebruikers hebben enkele instabiliteiten in de software gerapporteerd

De gebruikersinterface is voor verbetering vatbaar

Prijzen van Scrut Automation

Aangepaste prijzen

Scrut Automation beoordelingen en reviews

G2: 4.9/5 (690+ beoordelingen)

3. Vanta

via Vanta Vanta is een uitgebreid trust management platform voor SaaS-bedrijven. Het staat bekend om zijn vermogen om je continu zichtbaarheid te geven in de compliance status van je organisatie. Hierdoor kun je potentiële problemen in realtime identificeren en goed aanpakken.

Met Vanta's vooraf gebouwde integraties of de Vanta API krijg je een enkele weergave van de vitale risicogebieden in je bedrijf.

Vanta beste functies

Automatiseer tot 90% van het werk voor kaders voor veiligheid en privacy

Real-time inzicht in de status van uw veiligheid met uurlijkse tests

Bespaar tijd door heen en weer te gaan met een naadloos auditproces

Vanta limieten

Behoefte aan meer flexibiliteit in risicobeheer

Interface kan voor sommige gebruikers overweldigend aanvoelen

Vanta prijzen

Kern: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Samenwerken: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Schaal: Aangepaste prijzen

Vanta beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (890+ beoordelingen)

4.6/5 (890+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (10+ beoordelingen)

4. Wiz

via Wiz Wiz is een platform voor cloudveiligheid dat een selfservicemodel biedt voor het schalen en versnellen van uw cloudontwikkeling.

Gebruikers waarderen het omdat het hen in staat stelt afstand te nemen van silo-tools en verbinding te maken met multi-cloudomgevingen. Dankzij het brede bereik aan functies voor veiligheid kunt u elke laag scannen, waarbij alle aspecten van cloudbeveiliging aan bod komen.

Wiz beste functies

Identificeer en verwijder kritieke risico's in cloudomgevingen

Blokkeer uw kritieke aanvalspaden en bescherm gevoelige bedrijfsmiddelen met behulp van de Wiz Security Graph

Deel beveiligingsbevindingen in twee richtingen binnen het ecosysteem van cloudbeveiliging met Wiz-integratie

Bescherm uw cloudomgevingen met een uniform, cloud-native platform

Wiz-beperkingen

Gebruikers melden dat sommige dashboards verwarrend zijn om te begrijpen

Er is geen methode om gelijksoortige acties/automatisering te klonen in meerdere projecten

Wiz prijzen

Aangepaste prijzen

Wiz beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (590+ beoordelingen)

4.7/5 (590+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Sprinto

Sprinto is ideaal voor snelgroeiende startups en is een alternatief voor Drata met snelle implementatie van compliance en intuïtieve workflows.

Het voert robuuste veiligheidscontroles uit op uw programma's voor naleving van de veiligheidsvoorschriften. Dit is een krachtig hulpmiddel om de risico's in uw hele organisatie te minimaliseren. Gebruikers raden Sprinto aan om de handmatige inspanningen achter het compliancebeheer te elimineren.

via Sprinto

Sprinto beste functies

Breng controles op entiteitsniveau in kaart, zoek naar hiaten en implementeer maatregelen om deze te minimaliseren met behulp van de geïntegreerde risicobeoordeling van Sprinto

Configureer controlecontroles en voorzie in edge cases vanaf het begin

Controle op naleving van veiligheid bijhouden en onderhouden met een bibliotheek van automatiseringsframeworks

Verbind en coördineer met een auditor rechtstreeks vanuit uw dashboard

Sprinto limieten

Bugfixes nodig voor sommige functies

Compatibiliteitsproblemen met sommige browsers

Sprinto prijzen

Aangepaste prijzen

Sprinto beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (700+ beoordelingen)

4.8/5 (700+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. AuditBoard

via Controlebord AuditBoard is een robuust Drata-alternatief voor grote ondernemingen en biedt uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden. Het onderscheidt zich door een samenwerkingsplatform dat compliance, risico's en audits samen beheert.

Dit samenwerkingsplatform voor risicobeheer verbetert uw audits, risicobeheer iT-veiligheid en ESG-programma's.

AuditBoard beste functies

Krijg een voltooide weergave van risico's binnen uw onderneming in één enkel documentatiesysteem

Het genereren van content, intelligente inzichten en interacties automatiseren

Teams helpen zich te concentreren op het leveren van strategische waarde met een gebruikersgerichte ervaring en flexibele no-code analytics

Vergroot schaalbaarheid met native AI, automatisering en visualisaties

AuditBoard beperkingen

Beperkte aanpassingen

Beperkte rapportage mogelijkheden

AuditBoard prijzen

Aangepaste prijzen

AuditBoard beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (890+ beoordelingen)

4,7/5 (890+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (260+ beoordelingen)

7. Hyperproof

via Hyperbewijs Dit samenwerkingsalternatief voor Drata vereenvoudigt compliance door populaire tools zoals Slack en Gmail te integreren.

Het staat bekend om zijn automatisering van bewijsverzameling. Je kunt gemakkelijk bewijsmateriaal bijhouden met aangepaste frameworks en auditmoeheid elimineren met automatisering.

Hyperproof beste functies

Real-time zichtbaarheid in het werk van uw teams met aangepaste dashboards en rapportages

Bespaar tijd met geautomatiseerde verzameling van bewijsmateriaal met behulp van Hypersyncs

Centraliseer de communicatie met auditors om ervoor te zorgen dat uw verzoeken worden ingewilligd

Hyperproof beperkingen

Bugfixes vereist

Uitdagingen met gegevensimport

Hyperproof prijzen

Aangepaste prijzen

Hyperproof beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

8. Kantwerk

via Kantwerk Lacework is een beveiligingsplatform dat compliancemogelijkheden integreert voor een holistische weergave van uw veiligheid.

Het stelt u in staat uw hele cloud vanaf één platform te beveiligen, prioriteiten te stellen voor risicobeperking en compliant te blijven. De tool staat bekend om zijn geautomatiseerde suggesties voor herstel waarmee kwetsbaarheden en misconfiguraties kunnen worden aangepakt.

Kantwerk beste functies

Stelt ontwikkelaars in staat om risico's op te lossen voordat ze in productie gaan met softwarecompositieanalyse (SCA), statische tests van toepassingsbeveiliging (SAST), veiligheid van infrastructuur als code (IaC) en inline scannen op kwetsbaarheden

Begrijp het risico op kwetsbaarheid van third-party en first-party code door zichtbaarheid van end-to-end code

Ontdek de kwetsbaarheden en verkeerde configuraties in uw omgeving met behulp van analyse van aanvalspaden en aangepaste risicoscores

Kantwerkbeperkingen

Verwarrende gebruikersinterface

Moeilijke navigatie tussen gegevenspunten

Kantwerk prijzen

Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Kantwerk beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. OneTrust

via OneTrust OneTrust is een cloud-gebaseerd platform voor het beheer van alle aspecten van data privacy, governance, risico en compliance (GRC). De functieoverschrijdende centralisatie van gegevens helpt u trends en programmahiaten te ontdekken met bruikbare aanbevelingen.

Het helpt u inzicht te krijgen in uw werkstromen, risico's te identificeren en adequate controles te implementeren met behulp van OneTrust's AI-aangedreven tools en analyses.

OneTrust beste functies

Samenwerken op het gebied van privacy en data discovery, GRC, ethiek en ESG

Proactieve risicobeperking en voortdurende aanpassing aan steeds veranderende digitale landschappen

Wijzigingen in uw interne omgeving, regelgeving of omgeving van derden bewaken met uitgebreide, realtime informatie

Overbrug kloven tussen teams en workflows met een centrale gegevensarchitectuur

Overbodige taken elimineren omtijd te besparen door workflowconfiguratie zonder code

Begrijp de vereisten en bereid u voor op nieuwe wereldwijde nalevingseisen met toegang tot analyses van regelgeving

OneTrust beperkingen

Verouderde UI

Bugfixes nodig

OneTrust prijzen

Aangepaste prijzen

OneTrust beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (140+ beoordelingen)

4.3/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (20 beoordelingen)

10. Thoropas

via Thoropas Thoropass biedt een SaaS-platform en deskundige begeleiding bij het bereiken en handhaven van naleving van verschillende kaders en voorschriften op het gebied van veiligheid.

Het verhoogt uw efficiëntie met geautomatiseerde taken en schaalt uw inspanningen op het gebied van compliance. Met het platform kunt u risico's verminderen en proactief omgaan met informatie veiligheid. Het is een van de Drata-alternatieven waar gebruikers dol op zijn: de begeleide controles die de implementatie van compliance versnellen zijn een favoriete functie.

Thoropass beste functies

Versnel het aanmaken, beoordelen en erkennen van gepubliceerde beleidsregels

Samenwerken via functies zoals taggen, commentaar geven en controles toewijzen

Het verzamelen van bewijsmateriaal voor nalevingsaudits automatiseren

Problemen met compliance bewaken en waarschuwingen ontvangen

Integraties op maat maken om tegemoet te komen aan specifieke behoeften op het gebied van compliance

Thoropass limieten

Het platform kan intuïtiever

Onbetrouwbare functie 'herinneringen

Thoropass prijzen

Aangepaste prijzen

Thoropass beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Andere nalevingshulpmiddelen

Traditionele compliance-tools voelen vaak aan als oplossingen met slechts één functie, waardoor u moet jongleren met spreadsheets, silo's in workflows en handmatige processen.

Maar wat als er één platform is dat het hele complianceproces afhandelt, taken vereenvoudigt, workflows automatiseert en je team sterker maakt?

Dit is waar ClickUp, een alles-in-één platform voor projectmanagement, om de hoek komt kijken.

ClickUp

ClickUp gaat niet alleen over het beheren van taken, het gaat over het in staat stellen van uw organisatie om te gedijen in een wereld die gedreven wordt door compliance.

Sjablonen zoals ClickUp's sjabloon voor risicobeheer , uitgebreide functies en automatisering mogelijkheden maken het praktisch voor bedrijven die op zoek zijn naar een uniform platform om door de complexiteit van compliance te navigeren.

probeer Docs op ClickUp om naleving te stroomlijnen_

ClickUp aangepaste werkstromen : Creëer geautomatiseerde workflows voor terugkerende taken zoals het verzamelen van bewijsmateriaal, rapportage en herinneringen voor training

probeer ClickUp aangepaste werkstromen voor het automatiseren van terugkerende taken_

ClickUp Dashboards : Visualiseer de status van uw compliance in realtime. Houd de voortgang van uw taken bij, identificeer potentiële risico's en blijf op de hoogte van aankomende deadlines

visualiseer de status van naleving met ClickUp Dashboards_

ClickUp zoeken : Vind snel specifieke documenten, beleidsregels of rapporten en verspil geen tijd aan het doorzoeken van eindeloze e-mails en spreadsheets

Probeer ClickUp zoeken

ClickUp toestemmingen : Controleer de toegang tot gevoelige informatie om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde gebruikers kritieke documenten weergeven en bewerken

gebruik ClickUp toestemmingen om op een veilige manier toegang tot gegevens te delen_

ClickUp integraties : Creëer een soepele werkstroom door ClickUp te verbinden met tools voor veiligheid en compliance

Profiteer van ClickUp's uitgebreide integraties

ClickUp beste functies

Krachtigeautomatiseringregels om terugkerende taken af te handelen, zoals het sturen van herinneringen voor het bijwerken van trainingen of het automatisch escaleren van problemen met een hoog risico

Breng complexe complianceprocessen, relaties tussen risico's en controles en afhankelijkheid tussen taken visueel in kaart metClickUp mindmaps Bescherm uw gegevens metClickUp Veiligheid Doelen voor compliance instellen en bijhouden met deadlines en mijlpalen

Maak een centraal register van alle geïdentificeerde risico's, inclusief de ernst, de abonnementen en het eigendom

Leg specifieke gegevenspunten met betrekking tot risico's vast, zoals waarschijnlijkheid, impact en controlemaatregelen met behulp vanClickUp Aangepaste velden* Genereer uitgebreide rapportages over uw inspanningen op het gebied van risicobeheer

ClickUp limieten

Sommige nieuwe gebruikers tonen een steile leercurve aan

ClickUp prijzen

Gratis

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

Kies de juiste oplossing voor compliance en risicobeheer

Het belang van robuuste maatregelen voor cyberbeveiliging en compliance kan niet genoeg worden benadrukt. Als u op zoek bent naar een alternatief voor Drata, beoordeel dan zorgvuldig de behoeften van uw organisatie, de schaalbaarheid en de steeds veranderende aard van cyberbedreigingen.

Nadat u uw keuze hebt gemaakt, kunt u overwegen deze te combineren met een uitgebreide projectmanagementoplossing zoals ClickUp om een veerkrachtige en veilige digitale omgeving voor uw activiteiten te creëren.

Start uw gratis ClickUp proefversie vandaag en ervaar een holistische benadering van veiligheid van gegevens en naleving van regelgeving.🎉