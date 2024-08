Top 10 Projectboekhoudsoftware om de ROI op projecten te maximaliseren in 2024

Het uiteindelijke doel van elk bedrijf is om investeringen te laten renderen en winst te genereren. Nog te doen, moet het de financiën onberispelijk beheren. Dat is waar project boekhouding komt in beeld. 🧾

Accounting is echter makkelijker gezegd dan gedaan: het is een van de meest foutgevoelige taken ter wereld.

Gelukkig is daar de laatste jaren veel verandering in gekomen met de opkomst van project accounting software. Deze tools hebben de boekhouding van projecten vereenvoudigd door middel van een grafische gebruikersinterface (GUI) en automatisering. Ze bieden ook functies op basis van budgettering en prognoses om bedrijven te helpen bij het maken van datagestuurde financiële beslissingen te nemen over hun projecten.

Laten we de top 10 project boekhoudsoftware bekijken, hun sterke en zwakke punten analyseren en onderzoeken hoe ze uw bedrijf kunnen helpen groeien. 🌷

Wat moet u zoeken in de beste software voor projectadministratie?

Projectboekhouding verschilt nogal van algemene financiële boekhouding, omdat het zich meer richt op de gezondheid van projecten dan op de belastingen en naleving van de regels door een bedrijf. Nog te doen, moet uw software voor projectboekhouding de volgende unieke functies hebben:

Fasegewijs bijhouden van projectkosten: Een project doorloopt meerdere fases en maakt kosten tijdens het proces. Om de impact van deze kosten op je project volledig te begrijpen, moet de software fase- of fase-gerelateerde kosten kunnen bijhouden Tijdsregistratie: Met deze functie kunnen uw teamleden het aantal uren registreren dat ze aan een specifiek project hebben gewerkt. Dit is cruciaal voor het bijhouden van loonkosten op projectniveau Projectspecifieke rapportage: Goede boekhoudsoftware biedt ook robuuste functies voor het genereren en exporteren van financiële rapporten, zodat je een duidelijk overzicht hebt van alle projectgerelateerde kosten Integraties:Als je boekhoudsoftware voor projecten kan integreren met algemene boekhoudsoftware, kan dat het werk van het boekhoudteam aanzienlijk stroomlijnen. Op dezelfde manier moet het integreren met projectmanagement apps om gemakkelijk relevante gegevens en voortgang van het werk te synchroniseren Budgettering en prognoses: Als je deze opties in je projectboekhoudsoftware hebt, kun je vooruit abonneren en een algemeen beeld krijgen van je toekomstige projectontwikkeling

Top 10 Project Accounting Software voor gebruik in 2024

Hoewel er honderden oplossingen voor projectboekhouding slechts enkele voldoen aan de bovenstaande criteria. We hebben de beschikbare opties geanalyseerd, wat ze bieden en wat ze missen om deze top 10 van projectboekhoudsoftware lijsten samen te stellen. Laten we eens kijken wie de knoop heeft doorgehakt! 🏆

Registreer de tijd terwijl u bezig bent of voer deze handmatig in met tijdsregistratie in ClickUp

ClickUp biedt een heleboel functies voor projectmanagement, waaronder functies voor projectadministratie. Het begint met ClickUp tijdsregistratie hiermee kunnen de leden van je team de tijd die ze besteden aan het voltooien van taken bijhouden en registreren.

Het bijhouden is heel eenvoudig: u klikt op een knop om het bijhouden te starten. Zodra een taak is voltooid, stopt u of uw teamlid de tijd, die automatisch wordt toegevoegd aan de geselecteerde taak. Je teamleden kunnen de ingevoerde tijd markeren als Billable om de tijd te factureren of zelfs een opmerking achterlaten als er iets ongewoons is. ⏲️

Naast tijdsregistratie kun je ook de voortgang van je project volgen met mijlpalen. Met ClickUp mijlpalen kunt u specifieke taken binnen een project markeren en wanneer u ze voltooit, worden de statussen van de voortgang van het project en de taken automatisch bijgewerkt. U kunt aangepaste statussen voor taken en projecten definiëren of een van de standaard statussen kiezen, zoals:

Op schema

Vertraagd

In uitvoering

In afwachting

Naarmate de leden van je team verschillende Taken voltooien en hun uren invoeren, kan het een beetje vervelend worden om ze te analyseren. Niet met ClickUp Boekhouding -Met de unieke Tabel weergave kunt u meerdere invoergegevens tegelijkertijd analyseren.

Organiseer, sorteer en filter taken in de ClickUp-taakweergave van 3.0 om sneller inzicht te krijgen in al uw werk

De tabelweergave tilt spreadsheets naar een hoger niveau doordat u taken, teamleden en zelfs documenten binnen de cellen kunt koppelen, waardoor u een visuele en interactieve database van het werk opbouwt.

Jij en je teamleden kunnen de cellen eenvoudig bijwerken en aantekeningen, tijdsinvoer, statussen van taken, kosten en andere details voor elke taak toevoegen. U kunt vervolgens uw financiële gegevens analyseren voordat u de transacties uitvoert. 💸

ClickUp kan ook de rapportage voor klanten aanzienlijk stroomlijnen omdat u dashboards voor klanten kunt maken. Met ClickUp Dashboards kunt u widgets toevoegen voor rapportage, facturering, herinneringen voor betalingen en nog veel meer. Zodra u tevreden bent met de resultaten, stuurt u deze naar de betreffende client via een deelbare link.

ClickUp beste functies

Speciale functies voor accounting

Tijdsregistratie

Dashboards voor clients

Veelzijdige spreadsheets in de vorm van Tabel weergave

Tal van kant-en-klare sjablonen, waaronder deClickUp Boekhoudsjabloon om te helpen met financiële rapportage enbusiness-abonnement* Project mijlpalen

Automatiseringen en herinneringen

ClickUp limieten

Kan aanvankelijk overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Functie kan te complex zijn voor onafhankelijke aannemers

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op aanvraag beschikbaar

Prijzen op aanvraag beschikbaar ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. NetSuite

Via: Oracle NetSuite Oracle's NetSuite is een volwaardige enterprise resource planning (ERP) suite die bedrijven helpt hun activiteiten te beheren abonnement en bronnen gebruiken . Het wordt geleverd met SuiteProjects-projectboekhoudsoftware die bedrijven helpt bij het beheren van uitgaven, winstgevendheid en budgetten op projectniveau met diepgaande rapportage. 📊

U kunt ook snel de werkelijke uitgaven analyseren en vergelijken met het budget en de winstgevendheid met de prognose, ook wel bekend als forecast bijhouden.

Gemakkelijk te begrijpen grafieken en rapportages maken het eenvoudig om gegevens te interpreteren. Tegelijkertijd koppelt de integratie met NetSuite Cloud Accounting automatisch al je transacties aan een invoer in het grootboek.

SuiteProjects heeft ook ingebouwde ondersteuning voor facturering, zodat u terugkerende facturen kunt maken en verzenden. Dashboards en rapporten ten slotte uw werkstroom optimaliseren en maak het delen van projectfinanciën en andere informatie met relevante belanghebbenden eenvoudig.

NetSuite beste functies

Multi-project boekhouding met speciale ruimtes

Integratie met NetSuite Cloud Accounting en NetSuite ERP-software

Prognoses bijhouden

Budget-vs-Actuals onkostenanalyse

Facturatie met ondersteuning voor geautomatiseerde terugkerende facturen

Aangepaste dashboards en rapporten

NetSuite limieten

UI kan een beetje intimiderend zijn

Kan te duur zijn voor gemiddelde gebruikers

NetSuite prijzen

Prijzen beschikbaar op aanvraag

NetSuite beoordelingen en reviews

G2: 4/5 (2.800+ beoordelingen)

4/5 (2.800+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.400+ beoordelingen)

3. Freshbooks

Via: Freshbooks Freshbooks biedt een frisse benadering van boekhoudsoftware. Het stelt je in staat om de accounts van meerdere projecten te beheren, terwijl een zeer gepolijste UI het soms vervelende boekhoudwerk leuker en boeiender maakt. ✨

Met de tijdsregistratie functie kun je de tijd registreren die je aan een project hebt besteed, die je vervolgens aan facturen kunt toevoegen. Je kunt een sjabloon kiezen en binnen enkele minuten professioneel ogende facturen ontwerpen.

Het bijhouden van onkosten is net zo eenvoudig:

Verzamel al je facturen Maak er foto's van Upload ze naar Freshbooks

Het platform haalt automatisch het onkostenbedrag, de datum en de gegevens van de leverancier eruit. Vervolgens kunt u beginnen met budgetteren, want de budget bijhouden functie helpt ervoor te zorgen dat uw uitgaven niet uit de hand lopen.

Freshbooks beste functies

Integreert met projectmanagement apps zoals Asana, Basecamp, etc.

Tijd- en budgetregistratie

Facturen ensjablonen voor boekhouding* Geautomatiseerde betalingsherinneringen en incassobeheer

Geïntegreerde betaaloplossingen voor factuurbetalingen

Onkostenregistratie met foto's en e-mails

Freshbooks limieten

Functie voor het scannen van ontvangstbewijzen om onkosten te registreren kan vertragen

De app is mogelijk niet schaalbaar voor kleine bedrijven

Freshbooks prijzen

Lite: $4.25/maand

$4.25/maand Plus: $7,50/maand

$7,50/maand Premium: $13,75/maand

$13,75/maand Select: Prijzen beschikbaar op aanvraag

alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Beoordelingen en recensies over Freshbooks

G2: 4.5/5 (650+ beoordelingen)

4.5/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.300+ beoordelingen)

4. Certinia (voorheen FinancialForce)

Via: Certinia Certinia maakt deel uit van de Salesforce-softwarefamilie, dus het is vanzelfsprekend dat het zeer goed integreert met de "familieleden" Het kan bijvoorbeeld uw klanten ophalen uit Salesforce CRM, zodat u ze niet handmatig hoeft toe te voegen.

U kunt de accounts van al uw projecten beheren en zowel de inkomsten als de kosten bijhouden tijdens de verschillende fasen van de levenscyclus van uw project. Met het realtime bijhouden van geplande inkomsten en projectfinanciën kunt u de winstgevendheid van projecten, uitgaven en andere financiën analyseren.

En dankzij de integratie met Certinia's Accounting worden al uw transacties automatisch gesynchroniseerd naar grootboek invoer. 📒

Tot slot is het ook mogelijk om financiële prognoses te maken en bij te houden op basis van transacties en gegevens die beschikbaar zijn in uw accounts en in Salesforce CRM. Dit kan handig zijn om uw kasstromen, winstgevendheid en andere financiële gegevens te voorspellen.

Certinia beste functies

Integratie met Salesforce

Projectfinanciën in meerdere fasen bijhouden

Bijhouden van geplande inkomsten

Project budgettering en budget bijhouden

Prognoses en bijhouden van prognoses

Certinia limieten

Laden duurt lang voor sommige gebruikers

Tools voor gegevensvisualisatie tonen soms niet de meest recente gegevens

Certinia prijzen

Prijzen beschikbaar op aanvraag

Certinia beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (1.100+ beoordelingen)

4.1/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (40+ beoordelingen)

5. Ren

Via: Via Runn is in de eerste plaats software voor resourcemanagement, maar het heeft ook een aantal nuttige functies voor projectadministratie. Het heeft een plannings- en budgetteringsfunctie om financiële middelen toe te wijzen voor verschillende uitgaven en doelen met betrekking tot uw projecten.

Houd de planning bij ten opzichte van je opgegeven budget om ervoor te zorgen dat je niet te veel uitgeeft. De tijdsregistratie functie is er ook om de geplande of reeds bestede tijd van je teamleden aan een bepaald project bij te houden, samen met de kosten. 💰

Maar het beste van Runn is misschien wel de mogelijkheid om projecten toe te voegen. Gebruik de functie om projecten waarover momenteel onderhandeld wordt toe te voegen aan je abonnement. Eenmaal toegevoegd, kan Runn je visueel laten zien hoe deze projecten je financiële situatie zullen beïnvloeden als ze bevestigd worden.

Runn beste functies

Speciale ruimtes voor meerdere projecten

Abonnementen voor voorlopige projecten

Tijdsregistratie

Budgettering en planning

Prognoses

Functies voor rapportage met aanpasbare statistieken

Runn beperkingen

Aangepaste integraties kunnen enige tijd in beslag nemen om in te stellen

Sommige toestemmingsniveaus zijn niet beschikbaar

Runn prijzen

Gratis

Pro: $8/maand

$8/maand Enterprise: Prijzen beschikbaar op aanvraag

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Runn beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1 beoordeling)

4.5/5 (1 beoordeling) Software Advies: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

6. Prognose

Via: Prognose Forecast heeft een handvol functies voor projectadministratie, maar samen vormen ze een zeer robuuste oplossing om de financiën van uw projecten bij te houden.

Je kunt projectbudgetten in realtime bijhouden om te zien wat je geld kost en wat het oplevert. De uitgebreide rapportages geven ook inzicht in waar je het meeste geld verliest in je project portfolio, zodat je kunt voorkomen dat projecten over de kop gaan voordat ze de financiën van je bedrijf voltooien. 💣

Forecast integreert met QuickBooks en Xero, zodat alle project transacties automatisch kunnen worden gesynchroniseerd met de centrale boekhoudsoftware. De AI-gestuurde waarschuwingen voor risico's laten je van tevoren weten wanneer je op het punt staat je limieten te overschrijden.

Forecast beste functies

Project bijhouden op portfolioniveau

Slimme en geautomatiseerde facturering

AI-gestuurde budgetvoorspellingen en waarschuwingen

Kan worden geïntegreerd met andere boekhoudoplossingen zoals Xero en QuickBooks en oplossingen voor projectmanagement zoals Asana en Monday.com

Tijdsregistratie

Facturatie

Prognose limieten

Er kan een steile leercurve zijn

Budgetten toevoegen aan tijd- en materiaalprojecten is niet beschikbaar

Prijzen prognoses

Pro: Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag Plus: Prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies over Forecast

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

7. Paymo

Via: Paymo Paymo klinkt misschien alsof iemand je vraagt om meer te betalen. Maar in werkelijkheid helpt het je geld te besparen en meer te verdienen aan je projecten door functies te bieden voor:

Budgettering

Onkosten bijhouden

Winstgevendheid bijhouden

Paymo biedt ook tijdsregistratie en facturering op basis van taken voor je teamleden. Het ondersteunt meer dan 85 valuta en 15 talen voor facturatie, waardoor het een unieke voorsprong heeft op Paymo alternatieven .

Factuur sjablonen maken het maken van facturen aanzienlijk eenvoudig, terwijl de geïntegreerde verwerking van betalingen het nog gemakkelijker maakt voor u om te betalen en betaald te worden door uw clients. 💸

Tot slot integreert Paymo met QuickBooks en Xero om je projectuitgaven te synchroniseren met invoer in het grootboek.

Paymo beste functies

Budgettering

Onkosten bijhouden

Tijdsregistratie

Facturatie in meer dan 15 talen en 85+ valuta's

PayPal, Stripe en Authorize.net integratie voor het ontvangen van betalingen

Winstgevendheid bijhouden op project- en clientniveau

Integratie met andere boekhouddiensten (QuickBooks, Xero, enz.)

Paymo limieten

Geen speciale MacOS en iOS apps

De functionaliteit van de Android app is enigszins limiet vergeleken met de desktop-app

Paymo prijzen

Gratis

Starter: $5,9/maand

$5,9/maand Klein Kantoor: $10,9/maand

$10,9/maand Business: $16.9/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Paymo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

8. Meisterplan

Via: Meisterplan Meisterplan is een programma voor projectmanagement en projectmanagement toepassing voor personeelsplanning met standaard ingebouwde functionaliteit voor project accounting.

Het platform stelt projectmanagers in staat om budgetten te abonneren en de werkelijke uitgaven ten opzichte van deze budgetten bij te houden, kosten-batenanalyses uit te voeren en de totale projectkosten te schatten op basis van de uitgaven.

Meisterplan integreert met alle populaire projectmanagementsoftware, business intelligence-platforms en data-analyseplatforms om projectgegevens op te halen voor analyse.

Meisterplan beste functies

Geplande kosten vergelijken met actuele kosten

Budget planning

Kosten-batenanalyse

Financiële rapportages

Kan worden geïntegreerd met tools voor projectmanagement

Meisterplan limieten

Operationele functies voor projectmanagement zoals het plannen van taken zijn niet beschikbaar

De functie Part-time resourceplanning kan worden verbeterd

Meisterplan prijzen

Basis: $660/maand

$660/maand Pro: $880/maand

$880/maand Premium: $2.480/maand

alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Meisterplan beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

9. Kantata (voorheen Mavenlink)

Via: Kantata Kantata is ontstaan uit Mavenlink en Kimble-twee toonaangevende PSA-softwarespelers (Professional Services Automation).

Het platform biedt functionaliteit voor budgettering en prognoses met granulaire details, zodat je voor elk aspect van je project een abonnement kunt afsluiten. Hiermee kun je in realtime de omzetprognoses en -verantwoording bijhouden, terwijl je over alle gegevens en informatie beschikt die nodig zijn om projecten binnen de toegewezen budgetten uit te voeren. 📈

Ingebouwde factureringsfuncties maken het eenvoudig om uw clients te factureren, terwijl speciale functies helpen bij het afsluiten van de maand door prognoses bij te werken naarmate inkomsten worden geboekt. Tot slot maken tijdsregistratie en het bijhouden van onkosten op projectniveau het gemakkelijk voor jou en je teamleden om projectkosten te registreren.

Kantata beste functies

Real-time prognoses

Budgettering

Facturatie met aanpasbare sjablonen

Tijdsregistratie

Onkosten bijhouden

Rapporten en dashboards

Kantata limieten

De gebruikersinterface is een beetje verouderd

Het gebruik van functies kan in het begin een beetje overweldigend zijn

Kantata prijzen

Prijzen beschikbaar op aanvraag

Kantata beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.300+ beoordelingen)

4.2/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

10. Salie

Via: Salie Sage biedt verschillende boekhoudoplossingen voor verschillende sectoren en gebruikssituaties, waaronder algemene financiële boekhouding. De module voor projectadministratie is geïntegreerd met Sage Intacct en automatiseert tijdsregistratie, projectfacturering, servicekostenberekening en zelfs omzeterkenning om alles te vereenvoudigen.

Gantt grafieken, project winstgevendheid en client winstgevendheid rapporten helpen u te begrijpen:

Waar uw geld naartoe gaat: de belangrijkste uitgaven Waar het vandaan komt: de meest winstgevende clients of projecten 🤑

Integratie met Sage algemene financiële boekhouding synchroniseert al je transacties in projecten met invoer in het grootboek en met de ingebouwde factureringsfunctie kun je je klanten eenvoudig factureren.

Rol-specifieke dashboards informeren je clients en collega's over de fase waarin hun project zich bevindt en genereren rapportages over de status van het project , gebruik van middelen, inkomsten, kosten, enz. om een idee te krijgen van de winstgevendheid van het project.

Sage beste functies

Budgettering en budget bijhouden

Inkomsten voorspellen

Tijdsregistratie

Facturatie

Integratie met Sage algemene financiële boekhouding

Rol-specifieke dashboards

Sage beperkingen

Af en toe problemen met synchronisatie van betalingen

Dashboards niet inbegrepen in het basis abonnement

Sage prijzen

Prijzen beschikbaar op aanvraag

Sage beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2.800+ beoordelingen)

4.3/5 (2.800+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (500+ beoordelingen)

Maximaliseer de winstgevendheid van projecten met robuuste software voor projectadministratie

Projectadministratie kan een vervelende en tijdrovende klus zijn, en financiële budgettering en prognoses kunnen nog veeleisender zijn. Degelijke boekhoudsoftware voor projecten kan u met beide helpen. Als je je nog steeds afvraagt welke boekhoudsoftware je moet kiezen, dan is dit onze suggestie: Ga voor ClickUp! 🏆

ClickUp stelt je in staat om je boekhouding te beheren door het proces te automatiseren en te stroomlijnen met behulp van tabellen en dashboards. De robuuste functies voor rapportage en analyse kunnen u helpen bij het plannen, begroten en voorspellen van bijna elke financiële metriek. Aanmelden voor ClickUp -U zult niet meer terug willen naar een ander boekhoudprogramma.