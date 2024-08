De 10 beste alternatieven voor Homeworkify voor studenten in 2024

Gestrest over die berg huiswerk die zich opstapelt? We voelen je pijn.

De strijd is echt als het aankomt op het aanpakken van lastige opdrachten. Dat is waar AI tools zoals Homeworkify om de hoek komen kijken.

Of je nu op de middelbare school zit of een technische opleiding volgt, Homeworkify kan je helpen om die uitdagende opdrachten op tijd in te leveren. ⏰

Voor sommige gebruikers faalt Homeworkify echter als het gaat om STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) onderwerpen voor volledige nauwkeurigheid. Gelukkig zijn er genoeg andere opties.

Terwijl jij druk bezig bent geweest met het oplossen van die huiswerkopdracht, hebben wij de top 10 alternatieven voor Homeworkify onderzocht.

Laten we eens kijken!

Wat moet je zoeken in alternatieven voor Homeworkify?

Voordat je een alternatief voor Homeworkify, stel je doelen met betrekking tot de onderwerpen waarop je je wilt concentreren, de academische bronnen waartoe je toegang wilt hebben en de tools die het beste bij je leerstijl passen. Even belangrijk om te overwegen is hoe je gekozen platform academische integriteit beoordeelt.

Hier is een samenvatting van de belangrijkste punten die je in gedachten moet houden:

Onderwijskundige normen: Zorg ervoor dat het platform is afgestemd op de vereiste onderwijsnormen en voldoet aan alle toepasselijke voorschriften

Zorg ervoor dat het platform is afgestemd op de vereiste onderwijsnormen en voldoet aan alle toepasselijke voorschriften Eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface: Wil je een vlottere gebruikerservaring? Kies een platform dat intuïtief en eenvoudig te gebruiken is

Wil je een vlottere gebruikerservaring? Kies een platform dat intuïtief en eenvoudig te gebruiken is Integratie met bestaande tools: Een platform dat integreert met uw bestaande tools, zoals uw leermanagementsysteem (LMS) en favoriete productiviteitstools, is een betere keuze dan een platform dat deze integraties niet ondersteunt.

Een platform dat integreert met uw bestaande tools, zoals uw leermanagementsysteem (LMS) en favoriete productiviteitstools, is een betere keuze dan een platform dat deze integraties niet ondersteunt. Prijzen en beoordelingen: Kies een alternatief dat betaalbaar is (zonder verborgen kosten) en meerdere positieve beoordelingen heeft van een groot aantal gebruikers 💰

Kies een alternatief dat betaalbaar is (zonder verborgen kosten) en meerdere positieve beoordelingen heeft van een groot aantal gebruikers 💰 Samenwerkingsmogelijkheden: Het is handig om met een platform te werken waarmee je kunt samenwerken met andere studenten en teams via tools zoals gedeelde documenten, discussieforums en voortgangstrackers

Het is handig om met een platform te werken waarmee je kunt samenwerken met andere studenten en teams via tools zoals gedeelde documenten, discussieforums en voortgangstrackers Compatibiliteit: Als je met meerdere apparaten werkt, meld je dan aan voor een platform dat compatibel is met smartphones, tablets en het besturingssysteem en de browser van je voorkeur

Als je met meerdere apparaten werkt, meld je dan aan voor een platform dat compatibel is met smartphones, tablets en het besturingssysteem en de browser van je voorkeur Beveiliging: Kies een alternatief met robuuste beveiligingsfuncties, vooral als u gevoelige informatie deelt op het platform 🛟

De 10 beste alternatieven voor Homeworkify in 2024

Hoewel Homeworkify een goede aanbieder van huiswerkoplossingen is, kunnen verschillende andere alternatieven voor Homeworkify vergelijkbare diensten bieden met extra voordelen, zoals oefenopgaven, gedetailleerde uitleg, stapsgewijze oplossingen, verhuur van fysieke tekstboeken, online bijles, interactief leren, testvoorbereiding en robuuste academische ondersteuning.

Hier vind je een lijst van de top 10 Homeworkify alternatieven.

1. Chegg

via chegg.nl Chegg is een populair online educatief platform dat diensten aanbiedt variërend van huiswerkoplossingen tot het huren van studieboeken. Het beschikt ook over een grote online bronnenbibliotheek en online bijlesdiensten. Het biedt ook AI-gebaseerde hulpmiddelen voor schrijven hulp bij schrijven, een portaal voor het zoeken naar werk en stageplaatsen en hulpmiddelen voor examenvoorbereiding.

Chegg is een alternatief voor Homeworkify dat 24/7 beschikbaar is voor huiswerkoplossingen, gedetailleerde uitleg voor complexe concepten en één-op-één sessies. Het is dus geschikt voor nachtbrakers en vroege vogels die een interactieve leerervaring willen. De belangrijkste kenmerken zijn een gebruiksvriendelijke interface en kosteneffectiviteit.

Chegg beste eigenschappen

Leerboeken en andere bronnen huren in plaats van kopen

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek met bronnen zoals studiegidsen, stapsgewijze oplossingsgidsen, vraag- en antwoordservices en andere leermiddelen

Voer opdrachten uit en krijg expertise over een breed scala aan onderwerpen, op verschillende specialisatieniveaus, door middel van één-op-één sessies met experts

Bereid je voor op competitieve examens zoals SAT, ACT en GRE met op maat gemaakt studiemateriaal en oefenquizzen en -tests

Verkoop je gebruikte studieboeken

Chegg beperkingen

Hoewel de meeste bronnen voor korte tijd gratis beschikbaar zijn, moet je er uiteindelijk voor betalen

Er is een beperkt aanbod van zowel fysieke als online tekstboeken, die niet altijd de nieuwste versies zijn

Chegg prijzen

Chegg Studie: $14,95/maand

$14,95/maand Chegg Studiepakket: $19.95/maand

$19.95/maand Chegg Wiskunde Oplosser: $9.95/maand

$9.95/maand Schrijven: $9,95/maand

Chegg beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

2. Hersenachtig

via brainly.nl Brainly is een platform voor samenwerkend leren dat vertrouwt op een peer-to-peer netwerk voor huiswerkoplossingen en online tutorials. Omdat het in wezen een platform is voor het delen van kennis, kunnen leerlingen in contact komen met elkaar en elkaar ondersteunen op hun educatieve reis.

Brainly's unieke community-gedreven model stelt gebruikers in staat om academische vragen van andere gebruikers te beantwoorden. De antwoorden worden gecontroleerd door docenten en andere materiedeskundigen op inhoud, kwaliteit en nauwkeurigheid.

Het platform dekt traditionele schoolvakken, zoals wiskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis, maar ook vakken op universitair en hogeschoolniveau, zoals geneeskunde, rechten en techniek.

Naast een online vraag-en-antwoord format om te leren, biedt het platform ook materialen zoals studiegidsen.

Brainly beste eigenschappen

Netwerk met andere leerlingen om verschillende meningen en gedetailleerde antwoorden te krijgen over een breed scala aan onderwerpen

Verzamel beloningspunten en badges voor uw deelname en bijdrage

Bekijk de beoordelingen van gebruikers en experts over antwoorden en oplossingen

Leer in een taal naar keuze

Toegang tot de online tool op meerdere apparaten, zoals smartphones en tablets

Brainly beperkingen

Nauwkeurigheid en kwaliteit van antwoorden kunnen een probleem zijn omdat gebruikers misleidende en onvolledige informatie kunnen geven

Minder deelnemers in bepaalde academische vakken kan de kwaliteit van antwoorden beïnvloeden

De subjectieve aard van antwoorden kan tot verwarring leiden

Brainly prijzen

**Gratis

Brainly Plus: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Brainly Tutor: Aangepaste prijzen

Brainly beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (10+ beoordelingen)

4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (25+ beoordelingen)

3. Khan Academie

via khanacademy.org Khan Academy is een online leerplatform zonder winstoogmerk dat tot doel heeft gratis onderwijs van wereldklasse aan te bieden aan studenten en leerkrachten over de hele wereld. Je vindt er online cursussen, studiemateriaal en instructievideo's over verschillende onderwerpen zoals geschiedenis, economie, wiskunde, computerprogrammering, enz.

Dit online leerplatform heeft een adaptieve en gepersonaliseerde leeraanpak waardoor je in je eigen tempo kunt leren. Tegelijkertijd volgt het platform de behoeften van gebruikers om inhoud aan te passen en voortgang bij te houden voor efficiënt leren.

Khan Academy richt zich ook op leerkrachten en opvoeders door hen tools en middelen aan te bieden om hun onderwijservaring te verbeteren. Khan Academy biedt ook een AI-gids voor zelfstudie, Khanmigo, die fungeert als tutor voor leerlingen en assistent voor docenten.

De beste functies van Khan Academy

Toegang tot onderwijsbronnen en cursusmateriaal van prestigieuze universiteiten en instituten

Houd je opdrachten en lessen bij

Leer in je eigen tempo via gratis diensten

Leer in de taal van je voorkeur

Bereid je voor op gestandaardiseerde toetsen zoals SAT, LSAT, MCAT en andere met behulp van gespecialiseerde bronnen

Leren door middel van gamification. Badges en punten winnen voor consistentie en bijscholing

Khan Academy beperkingen

Beperkte dekking van nicheonderwerpen

Geen live, één-op-één interacties met experts en docenten

Geen offline leerondersteuning

Leerlingen moeten technisch onderlegd zijn om het platform te kunnen gebruiken

Khan Academy prijzen

**Gratis

Khan Academy beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (170+ beoordelingen)

: 4.5/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (25+ beoordelingen)

4. Gek op studeren

via crazyforstudy.com Crazy for Study beschrijft zichzelf als een betrouwbare educatieve zoekmachine. Het online leerplatform biedt hulp bij huiswerkoplossingen, het voltooien van opdrachten en tekstboekvragen.

Naast de enorme bibliotheek met studiemateriaal, heb je ook toegang tot studiegidsen en kun je contact opnemen met experts voor oplossingen voor verschillende onderwerpen. Crazy for Study host meer dan 50 miljoen oplossingen voor huiswerkvragen op zijn gebruiksvriendelijke interface.

Je kunt ook stap-voor-stap uitleg en oplossingsgidsen krijgen voor complexe tekstboekvragen, samengesteld door materiedeskundigen.

Crazy for Study beste eigenschappen

Oplossingen voor unieke studieopdrachten

Bereik experts met PhD's in jouw vakgebied voor opdrachtoplossingen die voldoen aan de normen van onderwijsinstellingen

Vraag 24×7 hulp voor huiswerkoplossingen

Gek voor studiebeperkingen

Geen offline oplossingen, zoals het huren van studieboeken

Nauwkeurigheid en diepgang van oplossingen is een probleem

Oplossingen worden niet direct aan gebruikers geleverd

Gek voor studieprijzen

Gratis

Maandelijks plan : $14

: $14 Kwartaalabonnement : $29.85

: $29.85 Jaarabonnement: $78

Gek voor studiebeoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Studiepool

via studypool.nl Studypool is een online leerplatform dat gebaseerd is op het klassieke vraag-en-antwoord formaat, maar dat ook een uitgebreide online bibliotheek heeft. Het is een van de studietools die videoleren, chatten en andere interactieve tools bieden om het leertraject van de gebruiker te verbeteren.

Het werkt als volgt: Je kunt je opdracht of huiswerkvraag op de website plaatsen en biedingen ontvangen van gekwalificeerde tutoren die je willen helpen. Dit betekent dat je geschikte tutoren kunt selecteren en de prijs kunt bepalen die je wilt betalen voor elke opgeloste opdracht.

Naast Huiswerk Vraag&Antwoord helpt deze waardevolle tool studenten met video-bijles, persoonlijke bijles, een notitiebank, boekengidsen en beurzen.

Het behandelt verschillende onderwerpen, van basiswiskunde en wetenschap tot programmeren, raketwetenschap, geesteswetenschappen en creatief schrijven. Tutoren op het platform brengen ook verschillende niveaus van expertise en omvatten leraren, universiteitsprofessoren en PhD-houders.

Studypool beste eigenschappen

Toegang tot meer dan 30 miljoen studiedocumenten om je te helpen met je opdrachten en huiswerk

Krijg expertise in verschillende niche onderwerpen zoals geologie, calculus en website design, onder andere

Bereid je voor op competitieve standaardtesten zoals SAT's

Interactie met experts in één-op-één videosessies

Studypool beperkingen

Geen offline verhuurdiensten

Oplossingen worden pas na lange tijd geleverd

Geen meertalige ondersteuning

Studypool prijzen (Notebank abonnement)

Maandelijks plan : $19.95

: $19.95 Kwartaalabonnement : $29.85

: $29.85 Jaarplan: $59.40

Studypool beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

6. Quizlet

via quizlet.nl Quizlet, een door kunstmatige intelligentie aangedreven online leerplatform, biedt tools om digitale flashcards te maken en te delen. Leerlingen kunnen de tools gebruiken om hun aantekeningen in gepersonaliseerde flashcards, oefentoetsen en quizzen.

Het platform beschikt ook over een AI-tutor chatbot die in realtime in contact treedt met gebruikers om hen te helpen zich voor te bereiden op toetsen en academische opdrachten te voltooien. Deze AI-tutoren kunnen ook oefentoetsen maken om te beoordelen of leerlingen een onderwerp beheersen.

Quizlet is een relatief nieuw platform en is zijn diensten nog aan het uitbreiden. Naar verluidt zitten er verschillende spannende functies in de pijplijn, waaronder een geheugenscore tracker, een tool om writer's block te overwinnen en een muzikale flashcard.

Quizlet beste functies

Directe oplossingen

Voortgang bijhouden

Intuïtieve, navigeerbare UI die het beginnersvriendelijk maakt

Flashcards maken onthouden gemakkelijk

Quizlet beperkingen

De afwezigheid van live begeleiding kan een belemmering zijn voor studenten die op zoek zijn naar een persoonlijk tintje

AI-gebaseerde oplossingen hebben vaak te weinig diepgang en kunnen onnauwkeurig zijn

Geen meertalige ondersteuning

Quizlet prijzen

Gratis 7 dagen proberen

Quizlet Plus: $35,99/jaar per gebruiker

Quizlet beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (280+ beoordelingen)

4.5/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (120+ beoordelingen)

7. Quizplus

via quizplus.nl Quizplus is een huiswerkhulp die leerlingen ook kan helpen bij het voorbereiden van toetsen. Quizplus heeft een reeks functies en hulpmiddelen zoals oefenquizzen, flashcards, huiswerkbegeleiding en stapsgewijze gidsen.

Je kunt kiezen uit verschillende interactieve quizzen over verschillende onderwerpen om je toetsvoorbereiding te verbeteren. U kunt ook flashcards gebruiken om belangrijke onderwerpen te onthouden.

Als je je abonneert op het platform, krijg je credits die je vervolgens kunt gebruiken om in-app aankopen te doen, zoals oplossingen voor quizzen, flashcards, gedetailleerde oplossingen, OCR-zoekopdrachten en AI-zoekopdrachten.

Quizplus beste functies

AI-zoekopdrachten en beeldzoekopdrachten (OCR) gebruiken om antwoorden te zoeken in gescande papieren documenten, PDF-bestanden of afbeeldingen

Toegang tot op maat gemaakt studiemateriaal gebaseerd op uw cursus, onderwijsinstelling of universiteit

Verbeter uw leerproces met regelmatig nieuwe quizzen

Quizplus beperkingen

Afwezigheid van online docenten voor face-to-face live interacties

Gebrek aan dieper begrip omdat het cursusmateriaal beperkt is en in de vorm van quizzen wordt aangeboden

Omdat alleen tekstboekoplossingen worden gegeven, kunnen unieke vragen niet worden beantwoord

Quizplus prijzen

$40/maand

Quizplus beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. AcademicHelp

via academischehulp.net AcademicHelp is een beoordelingsplatform voor educatieve diensten dat verschillende platforms en hulpmiddelen voor online leren en huiswerkbegeleiding beoordeelt. Docenten, professoren en een team van interne deskundige gebruikers geven gedetailleerde feedback over meerdere aanbieders van huiswerkoplossingen en hun meningen worden verzameld op AcademicHelp.

Er worden verschillende soorten platforms besproken, waaronder platformen die essays, AI's en dissertaties schrijven, samen met websites voor programmeeronderwijs en plagiaatcheckers.

Gebruikers kunnen een platform opzoeken op AcademicHelp en dan beslissen wat voor hen het beste werkt.

AcademicHelp beste eigenschappen

Lees beoordelingen van gebruikers op andere populaire websites en sociale netwerksites

Krijg toegang tot de A*Help score die een ed-tech product van begin tot eind beoordeelt, van bestelprocessen, prijzen en betalingssystemen tot aangeboden kortingen

Gebruik het Q&A message board om specifieke vragen te stellen aan interne experts

AcademicHelp beperkingen

Verwarrende gebruikersinterface die de toegang tot informatie vervelend maakt

Beperkte ondersteuning voor ESL (Engels als tweede taal) studenten en docenten

Gebrek aan realtime chats en interacties met experts kan studenten ontmoedigen om het platform te gebruiken

AcademicHelp prijzen

Contact voor prijzen

AcademicHelp beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Symbolab

via symbolab.nl Symbolab is een online aanbieder van wiskundeoplossingen boordevol oplossingsgidsen voor alle soorten wiskundeproblemen. De oplossingen worden geleverd in de vorm van tekstoplossingen of videogidsen en zijn zeer nuttig voor leerkrachten en leerlingen over de hele wereld.

Deze populaire onderwijs-app werkt ook als een hulpdienst voor leerkrachten die de klaservaring voor hun leerlingen willen verbeteren. Leraren kunnen het gebruiken om aangepaste quizzen en toetsen te maken.

Leerlingen kunnen een 'spiekbriefje' downloaden om lastige wiskundeproblemen op te lossen, of het nu gaat om grafieken, algebra, meetkunde of woordproblemen.

Symbolab beste eigenschappen

Navigeer gemakkelijk door het platform met een eenvoudige gebruikersinterface

Stapsgewijze oplossingen

Krijg toegang tot tools zoals calculators voor breuken, log vergelijkingen, gedeeltelijke afgeleiden en complexe getallen, maar ook voor persoonlijke financiën, kookmetingen en datum- en tijdconverters, onder andere

Toegang tot visuele hulpmiddelen als je moeite hebt met complexe wiskundige concepten

Ervaar meertalige ondersteuning

Symbolab-beperkingen

Maakt het makkelijk voor leerlingen om simpelweg het antwoord te kopiëren zonder te begrijpen hoe je tot de oplossing komt

De gratis versie heeft te veel advertenties

Symbolab prijzen

Gratis

Wekelijks plan: $2.49

$2.49 Maandelijks plan :$6.99

:$6.99 Jaarplan:$29.99

Symbolab beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Cursus Held

via cursushero.nl Course Hero is een op bijdragen gebaseerd alternatief voor Homeworkify met meer dan 30 miljoen studiematerialen en bronnen. Het biedt studiegidsen, huiswerkoplossingen, tekstboekoplossingen, aantekeningen video's en uitleg over uiteenlopende onderwerpen.

Het platform biedt leermiddelen over economie, psychologie, wiskunde en boekhouding. Studenten kunnen ook profiteren van het advies van experts en de één-op-één sessies die op het platform beschikbaar zijn.

Course Hero beste eigenschappen

Krijg toegang tot studiemateriaal van prestigieuze programma's en hogescholen in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Europa, zoals Harvard University, Cambridge University, University of Notre Dame, enz.

Verken de bronnen van een grote inhoudsbibliotheek met interactieve inhoudsindelingen

Gebruik het activiteitendashboard om een duidelijk overzicht te krijgen van alle gebruikte bronnen

Course Hero beperkingen

Geen meertalige ondersteuning

Beperkte toegang omdat sommige functies betaald zijn, kan te duur zijn voor studenten

Gebrek aan voortgangscontrole

Prijzen van Course Hero

**Gratis

abonnementsplan:begint vanaf $39,95/maand

Course Hero beoordelingen en recensies

G2: 3.4/5 (35+ beoordelingen)

3.4/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 3.7/5 (10+ beoordelingen)

Homeworkify en zijn alternatieven hebben leren gemakkelijker gemaakt voor studenten in verschillende landen en talen. Een oplossing voor huiswerkbegeleiding is echter geen wondermiddel. Het combineren met een studentgericht projectmanagement platform kan je helpen om weer controle te krijgen over de chaos van het studentenleven.

Om dat te bereiken, ClickUp is een uitstekende keuze.

Het kan je helpen bij het organiseren en beheren van je academische werkbelasting, het plannen van lessen en vergaderingen met professoren en het bijhouden van project- en opdrachttijdlijnen, om maar een paar levensreddende dingen te noemen.

De tools in ClickUp helpen ook bij taken als aantekeningen maken , samenwerkend met andere studenten aan projecten en de voortgang van groepsprojecten beheren.

ClickUp hulpmiddelen voor studenten

Samenwerking en taakbeheer zijn een fluitje van een cent wanneer u gebruik maakt van ClickUp's hulpmiddelen voor studenten . Hoewel deze tools misschien niet direct antwoorden op huiswerkvragen of hulp bij examenvoorbereiding bieden, zullen ze u helpen uw tijd en middelen beter te beheren tijdens uw academische reis.

ClickUp kan je bijvoorbeeld helpen om je huiswerk en lessen op één plek te beheren.

Je kunt de Kanban-bord in ClickUp om uw planning te maken, uw opdrachten bij te houden en ze te ordenen op hun deadlines. U kunt taken ook synchroniseren met uw agenda.

Als je deel uitmaakt van een groepsproject, kun je taken toewijzen aan teamleden en gebruik ClickUp chat om te communiceren.

Naast de gewone projectbeheerfuncties kunt u ClickUp AI gebruiken om te veranderen hoe u notities en lessen beheert. Voltooi lange, vervelende en repetitieve taken binnen enkele minuten: ClickUp AI kan u helpen uw notities samen te vatten, taken prioriteren en consolideer belangrijke lessen in hapklare brokjes.

Het samenstellen van overtuigende essays en opdrachtoverzichten wordt gemakkelijker - de AI-assistent is een geweldig klankbord voor ideeën!

Ontdek ClickUp om je cursuswerk moeiteloos te beheren

ClickUp sjablonen voor studenten

Daarnaast zijn er sjablonen waarmee u kunt werken om uw planning voor te blijven, efficiënt samen te werken met uw teamleden in realtime en uw academische vooruitgang bij te houden. Hier zijn enkele van de handigste ClickUp sjablonen voor studenten :

ClickUp Cornell Notes Sjabloon ClickUp's sjabloon voor Cornell-notities helpt u uw notities beter te organiseren zodat u ze later kunt gebruiken om te studeren. U kunt belangrijke punten markeren en ze in verschillende categorieën onderverdelen.

Organiseer uw aantekeningen beter met ClickUp's Cornell Notes Template

ClickUp sjabloon voor klassenopdrachten

Plan, organiseer en plan uw lessen met deze opdrachtsjabloon. Deze sjabloon helpt u ook bij het beheren van uw academische bronnen, zoals notities, opdrachten en projecten voor elke les op één plek.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor klasopdrachten om eenvoudig lessen te plannen

ClickUp beste eigenschappen

Breng alle teamleden op de hoogte van de voortgang van het project metClickUp's visuele dashboards* Maak snel samenvattingen en notities met behulp van AI

Gebruik sjablonen om klasbeheer, planning, samenwerking met andere studenten en andere zaken eenvoudiger te maken doelen bij te houden en tijdlijnen gemakkelijk en handig te maken

Integreer met tools van derden zoals e-mails en agenda's om op schema te blijven en nauw samen te werken met collega's

Bewaar je cursuswerk op één platform in plaats van van app naar app te gaan

ClickUp beperkingen

Beperkte sjablonen om te helpen met cursusmanagementprojecten

Gebrek aan meertalige ondersteuning

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

ClickUp als uw partner voor cursus- en huiswerkbeheer

Als student is studeren - en niet jongleren met hulpmiddelen en cursuswerk - het beste gebruik van je tijd. Platformen zoals Homeworkify en zijn alternatieven zijn geweldig in het helpen bij het beheren van huiswerk en het maken van gepersonaliseerde studieroosters.

Maar als u een tool nodig hebt die uw dag stroomlijnt, de chaos van het huiswerk temt en u gefocust en op koers houdt om uw academische doelen te bereiken, kijk dan niet verder dan ClickUp. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en doorloop uw hele programma, niet alleen uw huiswerk!