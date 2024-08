10 Beste Instapage Alternatieven in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Met een bouwer voor landingspagina's kun je met weinig technische kennis in een paar minuten mooie, goed converterende landingspagina's maken. Dit is een zegen voor veel marketeers en eigenaren van kleine bedrijven.

Voor velen is Instapage de eerste keuze om pixel-perfecte landingspagina's te maken.

Maar het biedt beperkte e-commerce opties, wat de geschiktheid beperkt voor degenen die online willen verkopen. Het heeft ook beperkte sjablonen voor landingspagina's, wat de ontwerpflexibiliteit ernstig beperkt.

Gelukkig is Instapage niet de enige bouwer van landingspagina's. Als je de beste Instapage alternatieven wilt ontdekken die een betere balans bieden tussen functies en prijzen, dan zit je hier goed.

We nemen de top 10 alternatieven voor Instapage met je door, elk ontworpen om je online aanwezigheid te verbeteren.

Wat moet je zoeken in Instapage alternatieven?

Voordat we in de lijst duiken, volgt hier een snelle tip. Het kiezen van een alternatief voor Instapage wordt veel gemakkelijker als je precies weet waar je op moet letten. Houd de volgende factoren in gedachten terwijl je je opties evalueert:

Prijzen: Vergelijk prijsabonnementen en zorg ervoor dat het alternatief binnen je budget past en functies biedt die je bedrijf nodig heeft. Vermijd onnodige uitgaven voor opzichtige functies die u niet zult gebruiken

Een gevarieerde selectie van professioneel ontworpen sjablonen zal u helpen bij het vinden van de juiste sjabloontijd besparen en helpen u om visueel aantrekkelijke landingspagina's te maken

Een gevarieerde selectie van professioneel ontworpen sjablonen zal u helpen bij het vinden van de juiste sjabloontijd besparen en helpen u om visueel aantrekkelijke landingspagina's te maken Functies en functionaliteit: Zoek een platform met hoogwaardigesjablonen voor het schrijven van content,sjablonen voor sitemaprobuuste A/B-testmogelijkheden, een drag-and-drop bouwer en naadloze integraties met uw favorieteinbound marketing tools *Samenwerkingsmogelijkheden: Als je met een team werkt, kies dan voor een Instapage alternatief dat eenvoudige samenwerking en bewerking van landingspagina's mogelijk maakt

Mobiele responsiviteit: Met een toenemend aantal gebruikers die websites bezoeken via mobiele apparaten (56.1% vanaf december 2024), moeten de gemaakte landingspagina's mobiel responsief zijn

Met een toenemend aantal gebruikers die websites bezoeken via mobiele apparaten (56.1% vanaf december 2024), moeten de gemaakte landingspagina's mobiel responsief zijn Aanpassingsopties: Zorg ervoor dat het gekozen platform voldoende aanpassingen biedt om uw merkpersoonlijkheid vast te leggen op uw landingspagina's

Zorg ervoor dat het gekozen platform voldoende aanpassingen biedt om uw merkpersoonlijkheid vast te leggen op uw landingspagina's Prestatieanalyses: Zoek naar analyses enrapportage tools zoals conversiebijhouden en heatmaps om bouncepercentages te verlagen, de betrokkenheid te verbeteren en de verkoop te verhogen

De 10 beste Instapage alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je een mentale kaart hebt om het juiste Instapage alternatief te kiezen, is hier een lijst met de 10 beste opties die momenteel op de markt zijn.

1. Unbounce

via Unbounce Unbounce is een bouwer voor landingspagina's die bekend staat om zijn gebruiksvriendelijkheid. Dankzij de drag-and-drop interface heb je geen codeervaardigheden nodig om een landingspagina te bouwen die bezoekers boeit en converteert.

Je kunt kiezen tussen de Classic Builder en de Smart Builder om een landingspagina te maken. Elk Unbounce abonnement biedt je toegang tot beide. Terwijl de Classic Builder de originele drag-and-drop ervaring biedt met geavanceerde codering en aanpassing, gebruikt de Smart Builder AI om het aanmaken van landingspagina's te versnellen met gegevensgestuurde aanbevelingen.

Voor WordPress gebruikers helpt de Unbounce WP plugin je naadloos aangepaste landingspagina's rechtstreeks op je WordPress site te publiceren.

Unbounce staat bekend om zijn Smart Traffic functie die conversiepercentages verbetert en kosten per acquisitie verlaagt met AI-gestuurde optimalisatie.

Unbounce beste functies

Kies uit 100+ drag-and-drop sjablonen voor landingspagina's met A/B-tests

Gebruik mobielvriendelijke pop-ups en klevende balken voor aanhoudende CTA's tijdens het scrollen

Verbinding maken met tools van derden zoals Google Analytics

Garandeer de veiligheid van je account en landingspagina's met ingebouwde veiligheidsfuncties

Video achtergronden, light boxes, eenvoudige lead-gen formulieren en bedankberichten aanpassen

Unbounce beperkingen

Ideale mobielvriendelijke landingspagina's maken is een uitdaging

Unbounce prijzen

Lancering : $99/maand

: $99/maand Optimaliseren : $145/maand

: $145/maand Versnel : $240/maand

: $240/maand Concierge:begint bij $625/maand

Unbounce beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

2. Landingi

via Landingi Met Landingi kan iedereen functionele en visueel aantrekkelijke websites bouwen zonder te coderen. Om het ontwerpproces te vereenvoudigen, biedt het platform een intuïtieve drag-and-drop bouwer, samen met een bibliotheek van meer dan 200 aanpasbare sjablonen.

Voor een persoonlijk tintje biedt Landingi slimme secties en de flexibiliteit van aangepaste HTML/CSS-integratie. Je kunt de visuele aantrekkingskracht vergroten door gratis afbeeldingen en pictogrammen naadloos op te nemen in je ontwerpen.

Met de functie voor het met één klik dupliceren van landingspagina's kun je eenvoudig landingspagina's repliceren, waarbij je het ontwerp behoudt terwijl je de content aanpast, zoals bij het maken van vertaalde versies. Je kunt ook landingspagina's efficiënt groeperen op basis van specifieke categorieën of campagnes.

Je kunt de prestaties van je website verder optimaliseren met ingebouwde A/B-testmogelijkheden.

Tot slot integreert Landingi naadloos met verschillende e-mailmarketing-, CRM-, e-commerce-, analyse- en social mediaplatforms, waaronder HubSpot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics en PayPal, om je marketinghoofdpijn te verlichten.

Landingi beste functies

Toegang tot 300+ op maat gemaakte en hoog converterende sjablonen voor landingspagina's

Personaliseer landingspagina's met dynamische content voor targeted engagement

Onbeperkt landingspagina's maken

Landingslimieten

Beperkte klantenservice; ondersteunt geen chatten

Landingi prijzen

Lite : $29/maand

: $29/maand Professioneel : $49/maand

: $49/maand Bureau : $149/maand

: $149/maand Onbeperkt: $1000/maand

Landingi beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (270+ beoordelingen)

4.5/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (170+ beoordelingen)

3. Leadpages

via Leadpages Leadpages is een van de Instapage alternatieven waarmee je leads kunt genereren en conversiegerichte pagina's kunt maken. Naast landingspagina's kun je met deze tool ook pop-ups en balkjes met waarschuwingen maken en zelfs moeiteloos hele websites genereren.

En dat is nog niet alles. Met de functie voor voorspellende analyses van het platform kun je de prestaties van je landingspagina beoordelen en optimaliseren door weloverwogen aanpassingen en wijzigingen aan te brengen. Je krijgt ook toegang tot persoonlijke coaching met hun leadgeneratie-experts.

Leadpages beste functies

Krijg conversietips in realtime tijdens het bouwen van pagina's

Toegang tot Leadpages-checkouts met duurdere abonnementen

Integreer naadloos met populaire providers van e-mailservices (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)

Verbinding met WordPress via een speciale plugin

Krijg technisch advies van wereldklasse via e-mail, chatten of telefoon

Leadpages beperkingen

Het standaard abonnement biedt geen A/B testen

Schaalt niet voor complexe en ingewikkelde websites

Leadpages prijzen

Standaard: $37/maand

$37/maand Pro: $74/maand

$74/maand Geavanceerde prijzen: Aangepaste prijzen

Leadpages beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (290+ beoordelingen)

4. Elegante thema's

via Elegante thema's Hoewel Divi van Elegant Themes vaak wordt gecategoriseerd als een WordPress-thema, is het in feite een compleet ontwerpkader waarmee u elk aspect van uw website vanaf nul kunt opbouwen en aanpassen.

Divi overtreft de typische sjablonen door de esthetiek van je landingspagina te verbeteren met verschillende unieke pagina-elementen.

Met de visuele editor, toegankelijk voor beginners en professionals, kun je moeiteloos landingspagina's van hoge kwaliteit ontwerpen. De belangrijkste functies zijn in-line bewerking van tekst en aanpasbare CSS-besturing voor gevorderde gebruikers.

Elegant Themes beste functies

Website-aanpassingen mogelijk om aan te sluiten bij veranderende zakelijke behoeften

Bouw responsieve websites en bepaal hoe ze eruit zien op mobiele apparaten

Regelmatig functies bijwerken en verbeteren om de functionaliteit van het thema te verbeteren

Website-brede ontwerpelementen gebruiken om globale wijzigingen aan te brengen

Elegant Themes beperkingen

Websites gebouwd met Elegant Themes ervaren langzame laadtijden

De layout wordt niet automatisch overgezet op mobiele en andere apparaten

Elegant Themes prijzen

Divi: $89/jaar

$89/jaar Divi Pro: $569/jaar

$569/jaar Divi Levenslang: $249

$249 Divi Pro + Levenslang: $729

Elegant Themes beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

4.7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1000+ beoordelingen)

5. Click trechters

via Click trechters ClickFunnels is een online verkooptool voor bedrijven om hun marketing funnels te stroomlijnen, van productlanceringen tot e-mail opt-ins en verkoop. Het is in feite een alles-in-één oplossing voor e-commercebedrijven, met een bereik aan functies zoals CRM, analytics, verkooppagina's, lidmaatschapssites en meer.

Met aanpasbare landingspagina's en e-mail autoresponders maakt ClickFunnels het creëren van marketing funnels een stuk eenvoudiger. Het biedt ook een gebruiksvriendelijke interface en integratie met verschillende marketingplatforms. Functies zoals het maken van formulieren voor bestellingen en bedankpagina's voltooien het pakket.

Of je nu eigenaar bent van een klein bedrijf, online ondernemer bent of deel uitmaakt van een grotere onderneming, ClickFunnels kan je helpen je conversie te verhogen door bij elke stap mogelijkheden voor funneloptimalisatie te identificeren.

Click Funnels beste functies

Toegang tot 22 professionele sjablonen voor trechters, op maat gemaakt voor verschillende bedrijfsscenario's, zoals productlanceringen, verkooppagina's en promoties voor gebeurtenissen

Gebruik de intuïtieve editor voor slepen en neerzetten om moeiteloos verkooptrechters en landingspagina's te maken; geen codeervaardigheden vereist

Optimaliseer uw funnels met A/B-splittests

Gebruik de code editor om aangepaste functies toe te voegen

Click Funnels limieten

Gebruikerservaring moet worden verbeterd

Steile leercurve

ClickFunnels prijzen

Basis : $147/maand

: $147/maand Pro : $197/maand

: $197/maand Funnel Hacker: $497/maand

ClickFunnels beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (380+ beoordelingen)

4.6/5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (640+ beoordelingen)

6. Pagewiz

via Pagewiz Landingspagina's maken met Pagewiz lijkt op het maken van een eenvoudige presentatie.

De intuïtieve drag-and-drop editor helpt je om pixel-perfecte landingspagina's te maken zonder technische kennis. Het is waar: je kunt elementen overal en per pixel plaatsen. Wijs aan, klik en publiceer meerdere pagina's met gemak, zelfs op mobiel.

Pagewiz is ook een goede software om landingspagina's voor campagnes te maken, vooral omdat je er bulke-mails mee kunt versturen. Je kunt altijd de laatste statistieken en conversiepercentages bekijken op de hoofdpagina van de campagne. Bovendien worden je leadgegevens veilig opgeslagen op de servers van Pagewiz.

Pagewiz beste functies

Toegang tot geavanceerde aanpassingsopties voor landingspagina's met aangepaste HTML, CSS en JavaScript

Ontvang gratis onbeperkte lettertypen uit de Google Fonts-bibliotheek

Voeg eenvoudig video's toe zonder gebruik te hoeven maken van ingesloten code

Formulieren met meerdere veldtypen maken en nieuwe veldtypen ontwerpen

Pagewiz beperkingen

De layout van het ontwerp is een beetje beperkend

Pagewiz prijzen

Basic : $25/maand

: $25/maand Standaard : $42/maand

: $42/maand Plus : $84/maand

: $84/maand Pro: $169/maand

Pagewiz beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. HubSpot

via HubSpot HubSpot is een alles-in-één platform voor inbound marketing, verkoop en service, dat tools biedt voor elke fase van het klanttraject. Het platform bevat een krachtig CMS voor het creëren van SEO-geoptimaliseerde content en het verbeteren van online zichtbaarheid en betrokkenheid.

Een van de belangrijkste voordelen van HubSpot is het uitgebreide pakket integraties dat de algehele productiviteit van marketing en verkoop verbetert. De robuuste analyses bieden waardevolle inzichten in klantgedrag en campagneprestaties, waardoor geïnformeerde, datagestuurde besluitvorming wordt ondersteund.

HubSpot is een geweldige bouwer voor landingspagina's waarmee je gratis een aangepast domein kunt verbinden met het CMS. Zo kun je je niet richten op technische uitdagingen, maar op wat het belangrijkst is: het opbouwen van een uitzonderlijke klantervaring.

HubSpot beste functies

Gebruik ingebouwde tools voor SEO, bloggen en social media management om klanten aan te trekken en te converteren

Routinetaken stroomlijnen met automatisering en AI

E-mailcampagnes maken, personaliseren en automatiseren op basis van klantgedrag

Campagneprestaties bijhouden met krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden

HubSpot beperkingen

Hogere prijzen schrikken kleine en startende bedrijven af

Functies zoals automatisering en geavanceerde rapportage zijn alleen beschikbaar voor hogere abonnementen

HubSpot prijzen

Gratis

Starters : $18/maand

: $18/maand Professioneel : $800/maand

: $800/maand Enterprise: vanaf $3600/maand

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (10.600+ beoordelingen)

4.4/5 (10.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.900+ beoordelingen)

8. Brevo

via Brevo Brevo, voorheen bekend als Sendinblue, is populair om zijn e-mailmarketingtool, maar het is een volwaardige landingspagina-bouwer. Een van de beste Instapage alternatieven, Brevo beschikt over functies zoals CRM, SMS-berichten en Facebook-advertenties.

Het Tracker-script onderscheidt Brevo, waardoor gebruikers het websitegedrag van hun contacten kunnen volgen. Business bedrijven kunnen deze informatie gebruiken om automatisering workflows te ontwerpen die groei bevorderen.

De drag-and-drop bouwer voor landingspagina's van het platform biedt een gebruiksvriendelijke interface, waardoor leads worden verbeterd en conversies worden verhoogd. Brevo is een waardevolle oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar een veelzijdig en praktisch marketingplatform.

Brevo beste functies

Taken vereenvoudigen met een gebruiksvriendelijke en eenvoudige interface

Houd het verkeer op landingspagina's bij met Google Analytics

Eenvoudig formulieren toevoegen aan elke pagina

Brevo beperkingen

Steile leercurve

Moeilijk om leden toe te voegen/te verwijderen uit een abonnement

Brevo prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Starter : $25/maand

: $25/maand Business : $65/maand

: $65/maand BrevoPlus: Aangepaste prijzen

Brevo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (650+ beoordelingen)

4.5/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.900+ beoordelingen)

9. GetResponse

via GetResponse Opgericht als een e-mail marketing automatisering tool, heeft GetResponse zich ontwikkeld tot een allesomvattend marketing platform met meerdere functies, waardoor gebruikers landing pagina's te creëren, webinars uit te voeren, en nog veel meer.

GetResponse biedt functies zoals mobiel-responsieve sjablonen en een geïntegreerde image editor die afbeeldingen van Shutterstock en GIF's van Giphy ondersteunt. De landing page builder biedt een compleet pakket met A/B test functie, live chatten en web push notificaties.

GetResponse beste functies

Kies uit meer dan 200 sjablonen voor landingspagina's voor je specifieke doelen

Gebruik de visuele sales funnel builder voor een verbeterde ROI

Genereer geoptimaliseerde landingspagina's met behulp van AI

Verkrijg realtime inzichten met een analytisch dashboard

GetResponse limieten

Verbeterde bruikbaarheid vereist

Geavanceerdere functies zoals marketing automatisering, webinar hosting en e-commerce tools zijn alleen beschikbaar op hogere abonnementen

GetResponse prijzen

E-mailmarketing : $19/maand

: $19/maand Marketing automatisering : $59/maand

: $59/maand Marketing voor e-commerce: $119/maand

GetResponse beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (630+ beoordelingen)

4.3/5 (630+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (470+ beoordelingen)

10. Groove

via Groove GroovePages is de nieuwste toevoeging aan Groove's suite van bouwers van landingspagina's en marketingtools, gericht op de behoeften van zowel kleine als grote eigenaren van bedrijven.

Het gratis abonnement van GroovePages biedt een alternatief voor Instapage zonder kosten vooraf. Het gratis abonnement heeft echter bepaalde beperkingen.

Voor degenen die op zoek zijn naar uitgebreidere functies, biedt Groove een betaalde lifetime deal voor een beperkte tijd die toegang geeft tot alle geïntegreerde tools zonder de last van maandelijks terugkerende kosten.

Het Groove-lidmaatschap bevat een bereik van tools, waaronder GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog en meer, waardoor het een uitgebreid pakket marketingoplossingen is.

Groove beste functies

Sjablonen optimaliseren of pagina's blok voor blok opbouwen

Beheer affiliates naadloos met het ingebouwde affiliate management systeem

Gebruik de no-code drag-and-drop landing page builder om moeiteloos websites te maken

Bewerk en bekijk pagina's per grootte van het apparaat

Groove beperkingen

Het kan soms buggy en inconsistent zijn

Groove prijzen

Start-up Plan: Free

Free Gratis-Lite Plan: Free

Free Creator+ Plan: $42/maand

$42/maand Premium+ Abonnement: $299/maand

$299/maand Premium+ Levenslang: $2.497

Groove beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.900+ beoordelingen)

4.7/5 (2.900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

Landingspagina's maken is een piepklein onderdeel van het online brengen van je bedrijf. Je moet een fatsoenlijke website maken, een online winkel voltooien met functies voor afrekenen en betalingsgateways, het aan je publiek verkopen en optimaliseren voor conversies.

Dus hoewel Instapage en zijn alternatieven geweldig zijn om je landingspagina's klaar te maken, heb je zeker meer tools nodig voor uitgebreide projectmanagement voor websites . En wat is er beter dan een app waarmee je het allemaal nog kunt doen?

Maak kennis met ClickUp!

ClickUp

ClickUp biedt marketingteams verschillende tools en functies om webontwikkeling te stroomlijnen, van het maken van overtuigende landingspagina-teksten tot het beheren van marketingworkflows. ClickUpAI instance helpt je bijvoorbeeld om landingspagina's vanaf nul op te bouwen en te lanceren. Gebruik het om mooie en conversiegerichte lay-outs voor je business te genereren, zodat je tijd en moeite bespaart.

Optimaliseer daarnaast de content van de landingspagina voor meer betrokkenheid en conversie met behulp van de AI-gestuurde tool om impactvolle koppen, overtuigende call-to-action-zinnen en boeiende productbeschrijvingen te maken.

Vonk creativiteit aan, maak sjablonen voor landingspagina's of genereer razendsnel kopij met 's werelds beste brainstormpartner

Als u liever geen lay-outs voor landingspagina's genereert, kunt u vertrouwen op ClickUp's sjabloon voor landingspagina's voor ideeën en inspiratie.

Maak landingspagina's met hoge conversie met ClickUp's landingspaginasjabloon

Pro tip? De mogelijkheden van ClickUp zijn niet beperkt tot het aanmaken van landingspagina's alleen. Het is ook een allesomvattende software voor contentmarketing .

Stap hoger in je content planning met ClickUp's sjabloon voor een contentmarketingplanClickUp voor marketing biedt een flexibele werkruimte waar uw team content kan creëren, taken kan toewijzen, beheren content workflows kan beheren en projectresultaten analyseren.

Plan moeiteloos je content met het ClickUp Content Kalender Sjabloon

ClickUp beste functies

Verander de toon en stijl van schrijven onmiddellijk met ClickUp AI

Creëer content van hoge kwaliteit met behulp van AI-aanwijzingen

Optimaliseer gemarkeerde tekst naadloos met de AI-werkbalk

Genereer efficiënt samenvattingen en action items

Vertaal talen en voer spellingscontroles uit in de app

Werk probleemloos samen opClickUp Whiteboards* Werkstromen ontwerpen met aanpasbare sjablonen

Samen creatieve briefings beheren metClickUp Documenten* Versnel het feedbackproces over ontwerpen met een geïntegreerde functie voor proefafdrukken

ClickUp beperkingen

Uitgebreide aanpasbaarheid kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Betere landingspagina's bouwen

Wanneer je op zoek bent naar de beste Instapage alternatieven, weet je dat de beslissing verder gaat dan het vinden van een snelle vervanger. Het gaat om het ontdekken van een oplossing die waarde toevoegt aan je webontwikkeling en marketinginspanningen.

Onze lijst helpt je een weloverwogen keuze te maken uit de vele AI website bouwers beschikbaar. Probeer een veelzijdige oplossing zoals ClickUp om te profiteren van AI-aangedreven content aanmaken en samenwerken. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!